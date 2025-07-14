Прогноз рынка недвижимости Ванкувера на 2025 год: тенденции, прогнозы и ключевые аналитические данные

Коммерческий рынок (2025): Сектор коммерческой недвижимости Ванкувера продемонстрировал устойчивость перед лицом экономических трудностей.Инвестиционная активность выросла в начале 2025 года – в первом квартале 2025 года было завершено сделок с коммерческой недвижимостью на сумму около 2 миллиардов долларов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года altusgroup.com altusgroup.com.Инвесторы по-прежнему привлекаются основами Ванкувера и его долгосрочной историей роста, о чём свидетельствует недавнее признание города лидером рынка Канады по инвестиционным настроениям в коммерческой недвижимости altusgroup.com.Тем не менее, разные классы активов испытывают различные условия.Офисные помещения в Ванкувере сталкиваются с повышенным уровнем вакантности (доступность около 12,4% в начале 2025 года) из-за ввода новых площадей и сохраняющейся гибридной модели работы altusgroup.com.Арендодатели отмечают «переход к качеству»: в то время как современные офисы класса A продолжают демонстрировать положительную абсорбцию (семь кварталов подряд по состоянию на первый квартал 2025 года) и сокращение доступности, более старый фонд офисов находится в застое altusgroup.com altusgroup.com.Примечательно, что некоторые малоиспользуемые офисные здания переоборудуются — например, 12-этажная офисная башня в центре города была продана для преобразования в отель на 180 номеров altusgroup.com, что отражает тенденцию к адаптивному использованию в центре города.Розничная недвижимость находится в более устойчивом положении: объемы инвестиций в розничную недвижимость выросли на 140% за год в начале 2025 года altusgroup.com, поскольку инвесторы ориентируются на основные торговые улицы и торговые центры, якорем которых являются продуктовые магазины.Однако неопределенность сохраняется в отношении традиционных универмагов; культовая компания Hudson’s Bay подала заявку на защиту от кредиторов, и возможные закрытия магазинов могут привести к появлению больших пустующих площадей, что заставит арендодателей проявлять изобретательность при перепланировке крупных торговых пространств altusgroup.com altusgroup.com.Промышленные и логистические объекты, долгое время бывшие любимцами рынка Ванкувера, испытали небольшое ослабление.Доступность промышленных помещений выросла до примерно 6,0% — это самый высокий показатель с 2010 года, поскольку некоторые инвесторы отложили принятие решений на фоне неопределенности в торговле altusgroup.com altusgroup.com.Тем не менее, спрос на склады остается в целом высоким (чистое поглощение по-прежнему положительное), а дефицит земли в Ванкувере обеспечивает промышленной недвижимости статус ценной долгосрочной инвестиции altusgroup.com altusgroup.com.В целом, коммерческий сектор Ванкувера в 2025 году разнообразен: устойчивый рост в сфере розничной торговли и многоквартирной аренды, осторожный оптимизм в сегменте офисной недвижимости (для объектов высокого класса) и небольшая пауза в промышленном секторе – но во всех направлениях привлекательность города для инвесторов и бизнеса продолжает обеспечивать стабильность рынка.

Текущие рыночные условия в 2025 году

Рынок недвижимости Ванкувера в 2025 году характеризуется высоким уровнем предложения и снижением цен в жилом секторе на фоне устойчивого, но меняющегося коммерческого рынка.

Жилой рынок (2025): Рынок жилья Большого Ванкувера сменил прежнюю лихорадочную атмосферу продавца на более сбалансированную или даже благоприятную для покупателя. Продажи жилья замедлились — количество сделок с начала 2025 года оказалось одним из самых низких за последнее десятилетие storeys.com, а количество активных предложений увеличилось до многолетних максимумов. В мае 2025 года в Метро Ванкувер было более 17 000 активных объявлений, что на 26% больше, чем годом ранее, и это самый высокий уровень предложения с 2016 года wowa.ca. Этот всплеск предложения в сочетании с высокими затратами на заём облегчает давление на рост цен. Эталонная цена домов всех типов в Метро Ванкувер составляет около 1,18 миллиона долларов, что примерно на 2,9% ниже, чем год назад wowa.ca. Средние цены упали еще заметнее — примерно на 5-6% по сравнению с прошлым годом wowa.ca. При этом объем продаж остается низким (продажи в мае 2025 года были примерно на 18% ниже показателей мая 2024 года wowa.ca), а новые предложения поступают стабильно, поэтому отношение объема продаж к новому предложению держится на уровне чуть выше 30%. Этот SNLR указывает на условия рынка покупателей (далеко от 60%+, которые свидетельствуют о рынке продавца) wowa.ca. Вкратце, рынок жилой недвижимости Ванкувера в середине 2025 года более спокойный и располагает к переговорам: покупатели вновь получили определённое преимущество, а продавцы сталкиваются с более чувствительным к цене рынком после многих лет неустанного роста.

Тенденции цен на жильё и доступность

После десятилетия резкого роста цены на жилье в Ванкувере недавно вступили в период умеренной коррекции. С 2005 по 2022 годы стоимость жилья росла экспоненциально – эталонная цена MLS более чем на 235% выше, чем в 2005 году (среднегодовой прирост около 6,1%) wowa.ca. Долгосрочный рост, вызванный ограниченным предложением земли, ростом населения и глобальными инвестициями, сделал Ванкувер одним из самых дорогих рынков жилья в мире. Однако 2022 год стал поворотным моментом: процентные ставки начали резко расти. К 2023-2024 годам более высокие ставки по ипотеке существенно снизили доступность для покупателей и охладили спрос, что привело к стабилизации и незначительному снижению цен. Эталонная композитная цена в Большом Ванкувере достигла пика в начале 2022 года, после чего пошла на спад. По состоянию на середину 2025 года эталонные значения примерно на 5–10% ниже пиковых значений, в зависимости от типа недвижимости (например, для частных домов эталонные цены снизились на ~3,2% за год, для квартир – на ~2,4% за год) wowa.ca. Средняя цена продажи по всем типам жилья в Большом Ванкувере в мае 2025 года составила около 1,27 миллиона долларов, что примерно на 6% ниже, чем годом ранее wowa.ca. Вкратце, цены несколько откатились от рекордных максимумов, предоставив небольшое облегчение покупателям по сравнению с ажиотажем 2021 года.

Доступность жилья, тем не менее, по-прежнему остается самой острой проблемой Ванкувера. К концу 2023 года RBC назвал рынок жилья города «полным кризисом» с точки зрения доступности vancouver.citynews.ca. На самом деле, покупка жилья в Канаде никогда еще не была такой дорогой: по индексу RBC типичному покупателю в Ванкувере требуется более 106% от медианного дохода семьи, чтобы покрыть расходы на владение средним домом vancouver.citynews.ca. Это поразительная цифра – по сути, среднестатистическая семья не может позволить себе жилье в Ванкувере, если не потратит на это больше всего своего дохода до налогообложения. Такое чрезвычайное финансовое бремя лишь слегка смягчилось с недавним снижением цен. Даже по оптимистичным прогнозам, RBC ожидал, что к 2025 году необходимый доход снизится только до уровней середины 2022 года — все еще чрезвычайно высоких и едва ли делающих жилье доступнее для большинства покупателей vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Другие показатели подтверждают эту тенденцию: соотношение цен к доходу и цен к аренде в Ванкувере являются одними из худших в мире, а сам город стабильно занимает первое место среди наименее доступных городов Канады как для покупки, так и для аренды жилья.

Напряжённость ощущают не только покупатели. Арендаторы сталкиваются с рекордно высокими арендными ставками и низкой доступностью жилья. По состоянию на начало 2024 года уровень вакантности аренды жилья в Метро Ванкувере составлял около 1,6%, что немного выше почти нулевого уровня, но всё ещё значительно ниже здорового баланса jarmanrealestate.com. Эта напряжённая ситуация на рынке привела к тому, что средняя ежемесячная плата за аренду двухкомнатной квартиры достигла примерно 2 200 долларов (и более 2 500 долларов за аренду квартиры в кондоминиуме) — это самые высокие показатели по стране vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Доходы населения не поспевают за ростом арендных ставок, и многие домохозяйства тратят на жильё значительно больше рекомендованных 30% от дохода. Это давление на доступность жилья приводит к реальным демографическим последствиям: молодые семьи и даже некоторые компании переезжают в более дешёвые регионы, а в 2023 году в Британской Колумбии был зафиксирован чистый отток межпровинциальных мигрантов (более 8 000 человек уехали в другие провинции, чем приехали) biv.com biv.com. Высокая стоимость жилья называется одной из ключевых причин этого исхода жителей в поисках лучшей (или хотя бы более дешёвой) жизни biv.com.

В целом, после многих лет роста цены на недвижимость в Ванкувере недавно стабилизировались, однако жильё по-прежнему крайне дорогое относительно местных доходов. Незначительное снижение цен и небольшое облегчение по процентным ставкам лишь немного улучшили ситуацию. Доступность жилья в Ванкувере, скорее всего, останется под сильным давлением без значительных изменений — это факт, признанный экономистами, которые отмечают, что на восстановление баланса могут уйти годы роста доходов и увеличения предложения vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Сложившиеся условия охладили энтузиазм инвесторов и побудили власти к действиям (см. ниже), но для среднего жителя Ванкувера мечта о покупке жилья или доступной аренде в городе остаётся практически недостижимой.

Инвестиционные возможности и риски

Несмотря на сложности, рынок недвижимости Ванкувера продолжает предоставлять возможности для инвесторов – но они сопряжены с заметными рисками. Ниже представлен анализ основных возможностей и рисков на 2025 год:

Возможности: Условия рынка покупателей: Недавнее охлаждение рынка немного склонило чашу весов в пользу покупателей, создав возможность для тех, кто хочет войти на рынок или улучшить свои жилищные условия. Благодаря большему количеству объектов и мотивированным продавцам, покупатели в 2025 году могут договариваться о более выгодных ценах и условиях, чем в предыдущие годы. Для инвесторов это затишье — шанс приобрести качественную недвижимость со скидкой относительно пиковых значений. Сильный спрос на аренду: Жёсткий рынок аренды Ванкувера (вакансия ~1-2%) гарантирует стабильный спрос на арендное жильё. Инвесторы, вкладывающиеся в специально построенные арендные дома или сдающие дополнительные квартиры, могут получить выгоду от рекордно высоких арендных ставок и низкого уровня вакантности, обеспечивая стабильный денежный поток. Долгосрочные фундаментальные факторы (постоянная иммиграция и ограниченность земли) говорят о том, что аренда останется надёжным вложением. Действительно, застройщики всё чаще сосредотачиваются на проектах специально построенного арендного жилья , привлечённые низкой вакантностью и государственными стимулами altusgroup.com altusgroup.com. Привлекательность и устойчивость: Мировой статус Ванкувера, развитая экономика и высокий уровень жизни поддерживают устойчивость цен на недвижимость. Город стабильно занимает лидирующие позиции в опросах среди инвесторов в Канаде altusgroup.com. Эта базовая привлекательность гарантирует долгосрочный рост стоимости недвижимости в Ванкувере. Даже когда другие рынки снижаются, Ванкувер, как правило, сохраняет интерес со стороны местных и иностранных покупателей (когда это разрешено), выступая относительно безопасной гаванью для инвестиций в реальные активы. Зоны нового роста: Ведутся значительные государственные инвестиции и проекты развития (новые линии транспорта, крупные реконструкции — см. раздел «Обзор районов»). Эти проекты могут повысить стоимость недвижимости в отдельных районах. Стратегические инвесторы могут найти возможности в зонах, предназначенных для преобразования, например, вдоль коридора Бродвей (новые станции SkyTrain) или вокруг комплексных застроек (Oakridge, Brentwood и др.), ожидая роста стоимости по мере развития этих территорий.



Риски: Высокие процентные ставки и затраты на финансирование: Эпоха дешёвых кредитов закончилась, по крайней мере, на данный момент. Стоимость заёмных средств в 2025 году намного выше , чем несколько лет назад, что снижает прибыльность инвесторов. Повышенные ипотечные ставки означают меньшую доходность от привлечённого капитала и более строгие критерии получения кредита. Существует риск, что если процентные ставки останутся высокими или вырастут ещё выше, стоимость недвижимости может испытать дополнительное давление на снижение (так как бюджеты покупателей ограничены). Чувствительность к процентным ставкам — ключевой фактор риска для Ванкувера, где один из самых высоких уровней долга и цен — что делает этот рынок крайне чувствительным к условиям финансирования vancouver.citynews.ca.

Эпоха дешёвых кредитов закончилась, по крайней мере, на данный момент. Стоимость заёмных средств в 2025 году , чем несколько лет назад, что снижает прибыльность инвесторов. Повышенные ипотечные ставки означают меньшую доходность от привлечённого капитала и более строгие критерии получения кредита. Существует риск, что если процентные ставки останутся высокими или вырастут ещё выше, стоимость недвижимости может испытать дополнительное давление на снижение (так как бюджеты покупателей ограничены). Чувствительность к процентным ставкам — ключевой фактор риска для Ванкувера, где один из самых высоких уровней долга и цен — что делает этот рынок крайне чувствительным к условиям финансирования vancouver.citynews.ca. Вероятность дальнейшей коррекции цен: Хотя базовый прогноз предполагает стабилизацию, некоторые аналитики предупреждают, что Ванкувер всё ещё подвержен риску более значительной коррекции цен. Если экономические условия ухудшатся (например, начнётся рецессия или произойдут новые потери рабочих мест), или если возникнет избыток предложения, цены на жильё могут снизиться сильнее ожидаемого. Комплексная оценка рисков на данный момент определяет Ванкувер как “умеренно рискованный” для рыночной коррекции ввиду низкой доступности жилья и зависимости от постоянного роста спроса mortgagesandbox.com. Инвесторам следует быть осторожными со стратегиями краткосрочных перепродаж и чрезмерного заимствования на случай, если стоимость недвижимости снизится.

Хотя базовый прогноз предполагает стабилизацию, некоторые аналитики предупреждают, что Ванкувер всё ещё подвержен риску более значительной коррекции цен. Если экономические условия ухудшатся (например, начнётся рецессия или произойдут новые потери рабочих мест), или если возникнет избыток предложения, цены на жильё могут снизиться сильнее ожидаемого. Комплексная оценка рисков на данный момент определяет Ванкувер как ввиду низкой доступности жилья и зависимости от постоянного роста спроса mortgagesandbox.com. Инвесторам следует быть осторожными со стратегиями краткосрочных перепродаж и чрезмерного заимствования на случай, если стоимость недвижимости снизится. Изменения в политике и регулировании: Рынок подвержен риску государственного вмешательства. За последние годы власти неоднократно вводили налоги, сборы за пустующие квартиры, корректировки регулирования арендной платы и ограничения на покупку недвижимости с целью сдерживания спекуляций и решения проблемы доступности жилья. Примеры включают запреты на покупку жилья иностранцами, повышение налога на трансфер недвижимости для нерезидентов и ограничения на краткосрочную аренду (подробности в следующем разделе). Эти меры способны повлиять на стратегии инвесторов и доходность — например, ужесточение правил для Airbnb может уменьшить ожидаемую прибыль для тех, кто ориентируется на туристический рынок. Продолжающаяся эволюция политики (например, обсуждения повышения налогов на дома класса люкс или более жёсткого контроля за арендой) означают для инвесторов наличие регулирующей неопределённости.

Рынок подвержен риску государственного вмешательства. За последние годы власти неоднократно вводили налоги, сборы за пустующие квартиры, корректировки регулирования арендной платы и ограничения на покупку недвижимости с целью сдерживания спекуляций и решения проблемы доступности жилья. Примеры включают запреты на покупку жилья иностранцами, повышение налога на трансфер недвижимости для нерезидентов и ограничения на краткосрочную аренду (подробности в следующем разделе). Эти меры способны повлиять на стратегии инвесторов и доходность — например, ужесточение правил для Airbnb может уменьшить ожидаемую прибыль для тех, кто ориентируется на туристический рынок. Продолжающаяся эволюция политики (например, обсуждения повышения налогов на дома класса люкс или более жёсткого контроля за арендой) означают для инвесторов наличие регулирующей неопределённости. Риски строительства и девелопмента: Те, кто инвестирует в участки под застройку или новые проекты, сталкиваются с высокими строительными расходами и слабым рынком предварительных продаж . Строительные издержки в Ванкувере (рабочая сила, материалы) резко выросли за последние годы altusgroup.com. Одновременно предварительные продажи новых квартир значительно замедлились — в начале 2025 года количество новых проектов достигло рекордно низкого уровня, так как девелоперы отказывались от запусков из-за низкого интереса покупателей mortgagesandbox.com. В такой обстановке повышается риск задержек или отмены проектов. Инвесторы в строительство должны быть готовы к перерасходу средств и к тому, что реализация или сдача в аренду объектов может занять больше времени, чем планировалось.

Те, кто инвестирует в участки под застройку или новые проекты, сталкиваются с . Строительные издержки в Ванкувере (рабочая сила, материалы) резко выросли за последние годы altusgroup.com. Одновременно предварительные продажи новых квартир значительно замедлились — в начале 2025 года количество новых проектов достигло рекордно низкого уровня, так как девелоперы отказывались от запусков из-за низкого интереса покупателей mortgagesandbox.com. В такой обстановке повышается риск задержек или отмены проектов. Инвесторы в строительство должны быть готовы к перерасходу средств и к тому, что реализация или сдача в аренду объектов может занять больше времени, чем планировалось. Макроэкономические и геополитические риски: Широкие экономические тенденции также представляют риск. Торговые напряжённости (например, тарифы, влияющие на экспортно-ориентированные сектора Британской Колумбии) и глобальная геополитическая нестабильность могут сказываться на экономике Ванкувера, а следовательно, и на его рынке недвижимости. Например, неопределённость вокруг тарифов в 2024–2025 годах была названа одной из причин, по которой покупатели колеблются и «остаётся в стороне» несмотря на отложенный спрос bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Любой крупный шок — глобальный спад, финансовый кризис или даже локальное землетрясение, учитывая сейсмическую зону Ванкувера — может повлиять на стоимость недвижимости и ликвидность на рынке.

Итог: Ванкувер по-прежнему остаётся крайне привлекательным, но высокоценовым рынком. Здесь есть хорошие возможности для долгосрочных инвесторов, особенно в сегменте арендного жилья и в хорошо расположенных объектах недвижимости, поскольку неизменная привлекательность города и ограниченное предложение благоприятствуют росту стоимости активов в будущем. Однако такие возможности сопровождаются немалыми рисками. Благоразумные инвесторы в 2025 году тщательно проводят анализ, стресс-тестируют свои финансы на изменение процентных ставок и внимательно следят за государственными мерами. Успех на этом рынке обеспечит сбалансированный подход — взвешивание сильных сторон Ванкувера с его структурными и циклическими рисками.

Ключевые изменения в политике и государственные инициативы

В ответ на обеспокоенность по поводу доступности и рыночного давления все уровни власти внедрили изменения политики, которые напрямую воздействуют на рынок недвижимости Ванкувера. Ниже приведены некоторые из наиболее значимых недавних инициатив и мер:

Запрет на покупку недвижимости иностранцами (федеральный уровень): Канада приняла закон Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act в январе 2023 года, который запрещает иностранным покупателям (за редкими исключениями) приобретать жилую недвижимость в Канаде. Первоначально двухлетний запрет должен был завершиться в 2025 году, однако недавно он был продлён до 1 января 2027 года bcrealestatelawyers.com. Целью этой политики было охлаждение спекулятивного спроса со стороны иностранных инвесторов, особенно в таких городах, как Ванкувер, где ранее фиксировался большой приток зарубежного капитала. Запрет привёл к сокращению операций по покупке элитных объектов и дорогих кондоминиумов иностранцами. (Примечательно, что в метро Ванкувера с 2016 года уже действовал 20% налог на сделки с иностранными покупателями, поэтому иностранная активность снизилась ещё до введения полного запрета.)

Канада приняла закон в январе 2023 года, который запрещает иностранным покупателям (за редкими исключениями) приобретать жилую недвижимость в Канаде. Первоначально двухлетний запрет должен был завершиться в 2025 году, однако недавно он был bcrealestatelawyers.com. Целью этой политики было охлаждение спекулятивного спроса со стороны иностранных инвесторов, особенно в таких городах, как Ванкувер, где ранее фиксировался большой приток зарубежного капитала. Запрет привёл к сокращению операций по покупке элитных объектов и дорогих кондоминиумов иностранцами. (Примечательно, что в метро Ванкувера с 2016 года уже действовал 20% налог на сделки с иностранными покупателями, поэтому иностранная активность снизилась ещё до введения полного запрета.) Закон о провинциальном жилищном фонде и реформы зонирования (Британская Колумбия): Правительство Британской Колумбии под руководством премьер-министра Дэвида Иби активно предпринимает меры по увеличению жилищного фонда. В конце 2022 года Закон о жилищном фонде установил целевые показатели по строительству жилья для муниципалитетов и предоставил провинции право отменять местное зонирование, если города не обеспечивают достаточного количества нового жилья. В продолжение этого, в ноябре 2023 года провинция объявила о масштабных реформах зонирования, чтобы разрешить больше многоквартирных малых домов на традиционно индивидуальных участках news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Согласно этим изменениям, каждый муниципалитет в Британской Колумбии обязан разрешать не менее 3–4 жилых единиц на одном жилом участке и до 6 единиц на больших участках рядом с частыми транспортными узлами news.gov.bc.ca. Ванкувер, уже движущийся в этом направлении, привёл свои подзаконные акты в соответствие с требованиями. Эти меры апзонирования отменяют зонирование «только для одной семьи», фактически легализуя строительство дуплексов, триплексов, четырёхквартирных домов и других видов жилья в ранее эксклюзивных районах. Согласно моделированию провинции, благодаря этой инициативе может быть добавлено более 130 000 новых малых жилых единиц в ближайшие 10 лет news.gov.bc.ca, что значительно увеличит предложение жилья в городских районах.

Правительство Британской Колумбии под руководством премьер-министра Дэвида Иби активно предпринимает меры по увеличению жилищного фонда. В конце 2022 года установил целевые показатели по строительству жилья для муниципалитетов и предоставил провинции право отменять местное зонирование, если города не обеспечивают достаточного количества нового жилья. В продолжение этого, в провинция объявила о масштабных реформах зонирования, чтобы разрешить больше на традиционно индивидуальных участках news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Согласно этим изменениям, каждый муниципалитет в Британской Колумбии обязан разрешать не менее 3–4 жилых единиц на одном жилом участке и до 6 единиц на больших участках рядом с частыми транспортными узлами news.gov.bc.ca. Ванкувер, уже движущийся в этом направлении, привёл свои подзаконные акты в соответствие с требованиями. Эти меры апзонирования отменяют зонирование «только для одной семьи», фактически легализуя строительство дуплексов, триплексов, четырёхквартирных домов и других видов жилья в ранее эксклюзивных районах. Согласно моделированию провинции, благодаря этой инициативе может быть добавлено более в ближайшие 10 лет news.gov.bc.ca, что значительно увеличит предложение жилья в городских районах. Оптимизация утверждений и сокращение бюрократии: Власти признали, что длительные процессы согласования усугубляют дефицит жилья. В Ванкувере notoriously наблюдается медленный процесс выдачи разрешений. В 2023–2024 годах город Ванкувер при поддержке федерального финансирования запустил инициативы по оптимизации процедур изменения зонирования и разрешений . Федеральный Фонд ускорения жилищного строительства на сумму 4 миллиарда долларов выделил Ванкуверу 115 миллионов долларов для ускорения утверждения проектов и устранения препятствий для увеличения плотности pm.gc.ca pm.gc.ca. В обмен на это Ванкувер обязался обеспечить строительство 3 200 новых единиц жилья в течение трех лет и более 40 000 единиц — в ближайшее десятилетие благодаря мерам, таким как обновление зонирующих подзаконных актов, цифровое разрешение и отмена необходимости публичных слушаний по проектам, соответствующим уже утвержденным планам pm.gc.ca pm.gc.ca. Одновременно, в 2023 году в Британской Колумбии было принято законодательство, которое ускоряет местные утверждения , предусматривая предварительное зонирование территорий и отмену поэтапных публичных слушаний по проектам, соответствующим официальным планам застройки news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Все эти меры направлены на сокращение сроков строительства нового жилья.

Власти признали, что длительные процессы согласования усугубляют дефицит жилья. В Ванкувере notoriously наблюдается медленный процесс выдачи разрешений. В 2023–2024 годах город Ванкувер при поддержке федерального финансирования запустил инициативы по . Федеральный на сумму 4 миллиарда долларов выделил Ванкуверу 115 миллионов долларов для ускорения утверждения проектов и устранения препятствий для увеличения плотности pm.gc.ca pm.gc.ca. В обмен на это Ванкувер обязался обеспечить строительство 3 200 новых единиц жилья в течение трех лет и более 40 000 единиц — в ближайшее десятилетие благодаря мерам, таким как обновление зонирующих подзаконных актов, цифровое разрешение и отмена необходимости публичных слушаний по проектам, соответствующим уже утвержденным планам pm.gc.ca pm.gc.ca. Одновременно, в 2023 году в Британской Колумбии было принято законодательство, которое , предусматривая предварительное зонирование территорий и отмену поэтапных публичных слушаний по проектам, соответствующим официальным планам застройки news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Все эти меры направлены на нового жилья. Налоги на вакантность и спекуляцию: Чтобы предотвратить простои жилья и обеспечить его использование для местных жителей, введено несколько налогов. В Ванкувере действует собственный налог на пустующие дома , который составляет 3% от оценочной стоимости жилья, если оно пустует более 6 месяцев в году gvrealtors.ca. (Временно ставка была увеличена до 5%, но затем снижение произошло из-за опасений по поводу соблюдения lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Провинциальный налог на спекуляцию и вакантность действует в городских регионах Британской Колумбии, включая Метро Ванкувер, и взимается с иностранных владельцев и других необлагаемых владельцев, которые оставляют свои объекты пустыми. С января 2024 года этот налог распространился ещё на 13 сообществ Британской Колумбии www2.gov.bc.ca, чтобы закрыть лазейки за пределами Метро Ванкувера. Благодаря этим налогам многие пустующие квартиры вновь появились на рынке аренды: по данным Ванкувера, налог на вакантность помог вернуть тысячи кондоминиумов в жилой фонд, увеличивая предложение для арендаторов.

Чтобы предотвратить простои жилья и обеспечить его использование для местных жителей, введено несколько налогов. В Ванкувере действует собственный , который составляет 3% от оценочной стоимости жилья, если оно пустует более 6 месяцев в году gvrealtors.ca. (Временно ставка была увеличена до 5%, но затем снижение произошло из-за опасений по поводу соблюдения lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) действует в городских регионах Британской Колумбии, включая Метро Ванкувер, и взимается с иностранных владельцев и других необлагаемых владельцев, которые оставляют свои объекты пустыми. С января 2024 года этот налог www2.gov.bc.ca, чтобы закрыть лазейки за пределами Метро Ванкувера. Благодаря этим налогам многие пустующие квартиры вновь появились на рынке аренды: по данным Ванкувера, налог на вакантность помог вернуть тысячи кондоминиумов в жилой фонд, увеличивая предложение для арендаторов. Ограничения краткосрочной аренды: Провинция и город Ванкувер ужесточили меры в отношении краткосрочной аренды (например, Airbnb), чтобы защитить долгосрочный жилой фонд. В 2023 году в Британской Колумбии был принят закон, ограничивающий краткосрочную аренду в городах — увеличены штрафы и контроль, а также разрешено сдавать жилье в краткосрочную аренду, как правило, только в случае, если это основное место жительства. Ванкувер уже требует, чтобы операторы краткосрочной аренды имели бизнес-лицензию и сдавали только своё основное жилье. Провинциальные меры только усилили эти правила. Благодаря ограничению краткосрочной аренды (которая часто выводила целые квартиры из долгосрочного найма), рассчитывают высвободить тысячи единиц жилья для местных жителей vancouver.citynews.ca.

Провинция и город Ванкувер ужесточили меры в отношении краткосрочной аренды (например, Airbnb), чтобы защитить долгосрочный жилой фонд. В 2023 году в Британской Колумбии был принят закон, ограничивающий краткосрочную аренду в городах — увеличены штрафы и контроль, а также разрешено сдавать жилье в краткосрочную аренду, как правило, только в случае, если это основное место жительства. Ванкувер уже требует, чтобы операторы краткосрочной аренды имели бизнес-лицензию и сдавали только своё основное жилье. Провинциальные меры только усилили эти правила. Благодаря (которая часто выводила целые квартиры из долгосрочного найма), рассчитывают высвободить тысячи единиц жилья для местных жителей vancouver.citynews.ca. Защита арендаторов и инициативы по аренде жилья: Жилищный кризис привел к принятию мер по защите арендаторов. В конце 2022 года правительство Британской Колумбии отменило положения зданий-страта (кондо), ограничивающие сдачу в аренду, устранив любые правила страта, запрещавшие аренду — попытка расширить возможности аренды в кондоминиумах lawsonlundell.com. В 2023 году в провинции также был установлен потолок роста годовой аренды ниже инфляции (например, максимум 2% в 2023 году, 3,5% в 2024), чтобы предотвратить резкий рост платы для существующих арендаторов. Провинция ввела Период защиты домовладельца (так называемый «период охлаждения»), предоставляющий покупателям вторичного жилья несколько дней после одобрения предложения на отказ от сделки (введен в 2023 году) — мера для сдерживания ажиотажа и дающая покупателям возможность обдумать решение. Кроме того, в 2024 году провинция ужесточила Закон о жилой аренде, чтобы пресечь «реновиции» и необоснованные выселения vancouver.citynews.ca, усложнив арендодателям выселение жильцов из-за незначительного ремонта или злоупотреблений краткосрочными арендами.

Жилищный кризис привел к принятию мер по защите арендаторов. В конце 2022 года правительство Британской Колумбии отменило положения зданий-страта (кондо), ограничивающие сдачу в аренду, — попытка расширить возможности аренды в кондоминиумах lawsonlundell.com. В 2023 году в провинции также был установлен потолок роста годовой аренды ниже инфляции (например, максимум 2% в 2023 году, 3,5% в 2024), чтобы предотвратить резкий рост платы для существующих арендаторов. Провинция ввела (так называемый «период охлаждения»), предоставляющий покупателям вторичного жилья несколько дней после одобрения предложения на отказ от сделки (введен в 2023 году) — мера для сдерживания ажиотажа и дающая покупателям возможность обдумать решение. Кроме того, в 2024 году провинция ужесточила Закон о жилой аренде, чтобы пресечь «реновиции» и необоснованные выселения vancouver.citynews.ca, усложнив арендодателям выселение жильцов из-за незначительного ремонта или злоупотреблений краткосрочными арендами. Федеральная миграционная политика и согласование с жилищным рынком: Федеральное правительство сохраняет высокие целевые показатели по иммиграции (что увеличивает спрос на жилье), но сейчас старается увязать это с результатами на рынке недвижимости. Одно из примечательных изменений 2024 года — временное ограничение числа виз для иностранных студентов и привязка разрешений на обучение к наличию жилья, после осознания того, что рекордный приток студентов перегружал рынок аренды. Несмотря на сохранение плана по существенному росту населения, все больше признается необходимость соответствия темпов строительства новым требованиям. В федеральном бюджете также появились стимулы, такие как Сберегательный счет для первого дома без налога (открыт в 2023 году) для помощи покупателям впервые, а также отмена федерального налога с продаж (GST) на новое специализированное арендное жилье для поддержки застройщиков (реализовано в конце 2023 года). Эти инициативы косвенно влияют на Ванкувер, способствуя увеличению предложения и поддержке покупателей.

В целом, в 2025 году политика в области жилья становится очень активистской: правительства вмешиваются в сектор сильнее, чем когда-либо, чтобы увеличить предложение и сдержать спекулятивный спрос. Влияние этих мер проявится в ближайшие годы. Уже сейчас на рынке Ванкувера отмечаются первые результаты — например, появление большего числа мультиплексов в районах односемейных домов по мере смягчения зонирования и небольшой рост числа долгосрочных предложений аренды в ответ на ограничения по краткосрочной аренде. Власти заявляют, что продолжат использовать все возможные инструменты для решения проблемы доступности жилья, поэтому регулирование для участников рынка остается в состоянии постоянных изменений.

Динамика предложения, спроса и миграции

Баланс спроса и предложения на рынке недвижимости Ванкувера сильно зависит от миграционных тенденций и темпов строительства. В последние годы спрос был подогрет ростом населения, в то время как предложение жилья с трудом поспевает за ним.

Население и миграция: Население Метро Ванкувера продолжает стремительно расти, в первую очередь за счет международной иммиграции. Британская Колумбия достигла рекордного уровня иммиграции в 2022 и 2023 годах – только с июля 2022 по июль 2023 года в провинции появилось примерно 162 000 новых жителей biv.com. В 2023 году более 175 000 человек иммигрировали в Британскую Колумбию из других стран, что на 65% больше, чем годом ранее biv.com — это поразительный наплыв, подчеркивающий высокие иммиграционные цели Канады (и статус Ванкувера как привлекательного места для новых жителей). Эта волна новичков — иммигрантов, беженцев, иностранных студентов и временных работников — в основном сосредоточена в Большом Ванкувере и окружающих городских районах biv.com. В то же время естественный прирост населения (разница между рождаемостью и смертностью) в Британской Колумбии сейчас стал отрицательным, и, как отмечалось, провинция столкнулась с чистым оттоком жителей в другие провинции (за 2023 год чистый отток составил более 8 000 человек), поскольку часть местных жителей переезжает в более доступные регионы biv.com. Тем не менее, конечный итог таков, что население Ванкувера достигло исторического максимума и продолжает расти, подпитывая постоянный спрос на жилье. Федеральное правительство продолжит привлекать устойчивый поток иммигрантов каждый год, так что Ванкувер может ожидать десятки тысяч новых жителей ежегодно. Это поддерживает постоянное давление спроса на рынке жилья, особенно на арендуемые квартиры и стартовые дома, которые предпочитают новоприбывшие.

Предложение жилья и активность застройки: Со стороны предложения строительная отрасль пытается нарастить темпы, но все же не успевает угнаться за ростом спроса. В 2023 году в Метро Ванкувере было завершено примерно 30 600 новых жилых объектов biv.com — это лишь на 1% больше, чем годом ранее, и явно недостаточно для покрытия роста населения. Для наглядности: в 2023 году на каждых пяти новых жителей Британской Колумбии приходился всего один построенный новый дом biv.com. Это соотношение демонстрирует существенную нехватку. Неравновесие между спросом и предложением на рынке жилья формировалось годами — ограниченное зонирование, длительные согласовательные процессы, нехватка рабочей силы и высокие строительные затраты все эти годы тормозили темпы вывода новых домов на рынок.

Тем не менее, активность в сфере застройки сейчас находится на одном из самых высоких уровней за всю историю Ванкувера, по крайней мере если говорить о проектах в разработке. В самом городе Ванкувере тысячи единиц жилья находятся в стадии строительства, а еще десятки тысяч — на различных этапах планирования. Усилия правительства (в том числе через вышеупомянутые политики) по увеличению плотности привели к волне новых предложений. Так, План Бродвея (охватывающий центральный коридор Бродвея) запустил волну заявок на изменение зонирования для десятков проектов средне- и высотных зданий вдоль новой линии метро. Городские власти сообщают о «наводнении проектов башен в разработке» на Бродвее — рассматривается более 100 потенциальных башен только в этом районе cityhallwatch.wordpress.com. По всему городу бывшие районы только для односемейных домов постепенно получают предложения по строительству мультиплексов и малоэтажных квартирных домов благодаря реформам зонирования. Кроме того, пригороды Metro Vancouver (Суррей, Кокитлам, Бернаби и др.) переживают строительный бум вокруг транспортных узлов, что создает новые городские центры и со временем уменьшит давление на сам Ванкувер.

Однако, несмотря на активный строительный пайплайн, краткосрочное предложение остается ограниченным. Застройщики сталкиваются с такими проблемами, как рост процентных ставок (что делает финансирование проектов дороже), инфляционный рост стоимости строительства и недавнее снижение интереса покупателей на этапе предпродажи квартир. Многие девелоперы стали осторожнее — некоторые проекты были отложены или пересмотрены в меньшую сторону. Данные начала 2025 года показывают, что запуск новых проектов достиг многолетних минимумов (например, практически ноль запусков новых проектов кондоминиумов в январе 2025 года против ~750 единиц, обычно запускавшихся в январе до пандемии) mortgagesandbox.com. Это говорит о том, что застройщики выжидают улучшения рыночных условий. Начало строительства в Metro Vancouver фактически сократилось в 2023–2024 годах из-за этих трудностей, особенно в сегменте квартирных домов cmhc-schl.gc.ca. Канадская Корпорация по ипотечному и жилищному кредитованию (CMHC) ожидает только небольшое восстановление начала строительства в 2025 году в Ванкувере, в основном за счет арендных квартир, а не кондоминиумов assets.cmhc-schl.gc.ca.

Динамика спроса и предложения может быть подытожена следующим образом: в Ванкувере наблюдается структурный дефицит жилья относительно высокого спроса, обусловленного ростом населения и экономики. Спрос, подкрепленный миграцией, постоянно опережает новый объем строительства, что способствует высоким ценам и низкой доступности. Даже при рекордном количестве кранов на горизонте регион лишь наверстывает упущенное после многих лет недостроя. В ближайшие годы, если различные меры политики окажутся эффективными, мы увидим ускоренный рост предложения — будет вводиться больше жилья всех типов. Действительно, цель провинции (через жилищный план и Закон о предложении жилья) — значительно увеличить ежегодный ввод нового жилья. От этого зависят и крупные работодатели, и экономическое развитие, ведь дефицит жилья может сдерживать рост рабочей силы.

Положительным сигналом является то, что правительство и частный сектор работают сообща над креативными решениями: модульное жилье для быстрой постройки доступных квартир, расширение кампусов (например, студенческие общежития, чтобы освободить арендное жилье), и redevelopment малоиспользуемых земель (старые торговые центры, промышленные площадки) под жилые кварталы. Например, несколько старых торговых центров в Метро Ванкувере (Brentwood, Lougheed, Oakridge — см. следующий раздел) превращаются в многофункциональные районы с тысячами новых домов. После завершения эти мегапроекты значительно увеличат предложение. Кроме того, город Ванкувер прогнозирует, что новые инвестиции в транспорт (линия метро Broadway, продление SkyTrain до UBC и в Surrey/Langley) позволят построить десятки тысяч новых домов вдоль транспортных линий в ближайшие десятилетия, открывая зоны для застройки, ориентированной на общественный транспорт pm.gc.ca pm.gc.ca.

В целом, спрос в Ванкувере остается очень высоким из-за миграции и ограниченных возможностей для переезда, тогда как предложение реагирует постепенно, но пока недостаточно быстро. Этот дисбаланс — основной фактор высоких цен на жилье в Ванкувере. В ближайшие годы станет ясно, смогут ли сочетание политических мер и рыночных сил ускорить строительство и удовлетворить спрос. Если предложение значительно вырастет, это может сдержать рост цен и аренды; если отставание сохранится, жилищный кризис в Ванкувере продолжится.

Прогнозы и перспективы на ближайшие 3–5 лет

Что прогнозируют аналитики и эксперты для рынка недвижимости Ванкувера на ближайшие годы? В целом, консенсус таков: ожидается постепенное восстановление объема продаж и умеренный рост цен, а не стремительный бум. Высокие процентные ставки и недостаточная доступность жилья будут сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе, но по мере снижения ставок и расширения предложения активность будет медленно увеличиваться. Ниже приведены прогнозы и ожидания от авторитетных источников:

Ценовые тенденции: Согласно большинству прогнозов, в ближайшие несколько лет ожидается умеренный рост цен после небольшого снижения в 2023-24 годах.

Объемы продаж: После медленного периода 2022–2024 годов ожидается умеренное восстановление продаж жилья. Британская Колумбийская ассоциация недвижимости (BCREA) прогнозирует, что в 2025 году по всей БК будет продано около 73 600 единиц жилья, что примерно соответствует уровню 2024 года (-1%), а затем рост до примерно 80 000 в 2026 году (+9%) по мере нормализации рыночных условий bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. По прогнозу BCREA, в Большом Ванкувере ожидается примерно 26 000 продаж в 2024 году (на уровне 2023 года) и около 29 500 продаж в 2025 году , что эквивалентно росту примерно на 13,5% по мере выхода отложенного спроса bcrea.bc.ca. RE/MAX более оптимистичен — в своем прогнозе на 2025 год они ожидают рост продаж на 20% по мере возвращения уверенности покупателей на фоне снижения процентных ставок blog.remax.ca. Истина, скорее всего, будет между этими прогнозами: если ипотечные ставки начнут снижаться в 2025 году, многие потенциальные покупатели (особенно новички, которые ждали) могут вернуться на рынок, увеличив количество сделок. К 2027 году объемы продаж могут приблизиться к нормальным уровням конца 2010-х годов, если не произойдет новых экономических потрясений.

После медленного периода 2022–2024 годов ожидается умеренное восстановление продаж жилья. Британская Колумбийская ассоциация недвижимости (BCREA) прогнозирует, что в 2025 году по всей БК будет продано около 73 600 единиц жилья, что примерно соответствует уровню 2024 года (-1%), а затем рост до примерно 80 000 в 2026 году (+9%) по мере нормализации рыночных условий bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. По прогнозу BCREA, в Большом Ванкувере ожидается примерно (на уровне 2023 года) и около , что эквивалентно росту примерно на 13,5% по мере выхода отложенного спроса bcrea.bc.ca. RE/MAX более оптимистичен — в своем прогнозе на 2025 год они ожидают по мере возвращения уверенности покупателей на фоне снижения процентных ставок blog.remax.ca. Истина, скорее всего, будет между этими прогнозами: если ипотечные ставки начнут снижаться в 2025 году, многие потенциальные покупатели (особенно новички, которые ждали) могут вернуться на рынок, увеличив количество сделок. К 2027 году объемы продаж могут приблизиться к нормальным уровням конца 2010-х годов, если не произойдет новых экономических потрясений. Баланс рынка и условия: Ожидается переход к сбалансированному или рынку продавца примерно к 2025–2026 годам. В настоящее время (2024-25) рынок склоняется в пользу покупателей из-за большого количества выставленных объектов и осторожности покупателей. Но если объемы продаж увеличатся, как прогнозируется, а число новых предложений не успеет за этим ростом, маятник может качнуться в другую сторону. По мнению RE/MAX, в 2025 году Ванкувер перейдет «от сбалансированного рынка к рынку продавца» blog.remax.ca. Этот прогноз основывается на снижении процентных ставок, которое повысит спрос. В комментариях к прогнозу BCREA также отмечен существенный отложенный спрос , сдерживаемый экономической неопределенностью, — то есть если неопределенность исчезнет, многие покупатели могут стремительно выйти на рынок и укрепить его bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. К 2026 году мы вновь можем увидеть конкуренцию за привлекательные объекты, хотя едва ли это будет настолько экстремально, как аукционы 2021 года, если только предложение полностью не пропадет. Важно следить за активностью инвесторов : если условия по кредитам улучшатся, инвесторы могут вернуться на рынок более агрессивно (особенно в сегменте кондоминиумов, где недавно был спад). Еще один момент — сегмент элитной недвижимости : спрос на очень дорогие объекты был сдержан на фоне запрета на иностранных покупателей; поскольку этот запрет действует до 2027 года, элитный рынок будет ориентироваться на обеспеченных местных покупателей и состоятельных иммигрантов. В краткосрочной перспективе этот сегмент может отставать от рынка в целом, но может взмыть вверх после 2027 года, если запрет будет снят.

Ожидается примерно к 2025–2026 годам. В настоящее время (2024-25) рынок склоняется в пользу покупателей из-за большого количества выставленных объектов и осторожности покупателей. Но если объемы продаж увеличатся, как прогнозируется, а число новых предложений не успеет за этим ростом, маятник может качнуться в другую сторону. По мнению RE/MAX, в 2025 году Ванкувер перейдет «от сбалансированного рынка к рынку продавца» blog.remax.ca. Этот прогноз основывается на снижении процентных ставок, которое повысит спрос. В комментариях к прогнозу BCREA также отмечен существенный , сдерживаемый экономической неопределенностью, — то есть если неопределенность исчезнет, многие покупатели могут стремительно выйти на рынок и укрепить его bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. К 2026 году мы вновь можем увидеть конкуренцию за привлекательные объекты, хотя едва ли это будет настолько экстремально, как аукционы 2021 года, если только предложение полностью не пропадет. Важно следить за : если условия по кредитам улучшатся, инвесторы могут вернуться на рынок более агрессивно (особенно в сегменте кондоминиумов, где недавно был спад). Еще один момент — : спрос на очень дорогие объекты был сдержан на фоне запрета на иностранных покупателей; поскольку этот запрет действует до 2027 года, элитный рынок будет ориентироваться на обеспеченных местных покупателей и состоятельных иммигрантов. В краткосрочной перспективе этот сегмент может отставать от рынка в целом, но может взмыть вверх после 2027 года, если запрет будет снят. По типу недвижимости: Различные сегменты могут показывать разные результаты. Отдельно стоящие дома в Ванкувере, которые испытали наибольшее падение продаж во время повышения ставок, могут показать более сильное восстановление, когда покупатели более дорогого жилья вернутся на рынок после снижения ставок. BCREA ожидает, что сегменты с более высокими ценами столкнутся с наибольшим давлением на снижение цен в 2024 году, но в целом цены останутся в основном стабильными bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca, что подразумевает, что доступные сегменты могут лучше сохранять свою стоимость. Кондо и таунхаусы , которые являются более «доступными» вариантами, могут сохранять стабильный спрос среди покупателей впервые, поскольку доступность очень постепенно улучшается. Однако одним из рисков для кондо является переизбыток новых кондо , выходящих на рынок: CMHC отмечает, что рекордное количество завершённых кондо в 2025 году в сочетании с продажей части инвесторами из-за роста издержек может привести к более мягкому рынку перепродажи кондо в краткосрочной перспективе cmhc-schl.gc.ca. Действительно, многие инвесторы, купившие кондо на этапе строительства в 2018–2021 годах, теперь сталкиваются с завершением строительства и гораздо более высокими процентными ставками, чем ожидалось, что может вынудить некоторых из них продавать — добавляя предложения на рынке перепродаж кондо. Это может ограничить рост цен на кондо в ближайшие 1–2 года. С другой стороны, объекты, ориентированные на аренду (многоквартирные жилые здания) будут по-прежнему пользоваться высоким спросом у институциональных инвесторов благодаря низкой вакантности — цены на такие активы (капитализация) должны оставаться высокими. Прогнозы по коммерческой недвижимости (от таких групп, как CBRE) показывают, что по мере стабилизации экономики в Ванкувере продолжится рост цен на индустриальные и многоквартирные объекты, в то время как офисные и торговые помещения будут восстанавливать заполняемость.

Различные сегменты могут показывать разные результаты. в Ванкувере, которые испытали наибольшее падение продаж во время повышения ставок, могут показать более сильное восстановление, когда покупатели более дорогого жилья вернутся на рынок после снижения ставок. BCREA ожидает, что сегменты с более высокими ценами столкнутся с наибольшим давлением на снижение цен в 2024 году, но в целом цены останутся в основном стабильными bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca, что подразумевает, что доступные сегменты могут лучше сохранять свою стоимость. и , которые являются более «доступными» вариантами, могут сохранять стабильный спрос среди покупателей впервые, поскольку доступность очень постепенно улучшается. Однако одним из рисков для кондо является , выходящих на рынок: CMHC отмечает, что рекордное количество завершённых кондо в 2025 году в сочетании с продажей части инвесторами из-за роста издержек может привести к более мягкому рынку перепродажи кондо в краткосрочной перспективе cmhc-schl.gc.ca. Действительно, многие инвесторы, купившие кондо на этапе строительства в 2018–2021 годах, теперь сталкиваются с завершением строительства и гораздо более высокими процентными ставками, чем ожидалось, что может вынудить некоторых из них продавать — добавляя предложения на рынке перепродаж кондо. Это может ограничить рост цен на кондо в ближайшие 1–2 года. С другой стороны, (многоквартирные жилые здания) будут по-прежнему пользоваться высоким спросом у институциональных инвесторов благодаря низкой вакантности — цены на такие активы (капитализация) должны оставаться высокими. (от таких групп, как CBRE) показывают, что по мере стабилизации экономики в Ванкувере продолжится рост цен на индустриальные и многоквартирные объекты, в то время как офисные и торговые помещения будут восстанавливать заполняемость. Экономические неопределённости: Несколько факторов могут изменить эти прогнозы. Если процентные ставки снизятся быстрее или сильнее, чем ожидается (например, если инфляция быстро замедлится и Банк Канады агрессивно снизит ставки), спрос на жильё в Ванкувере может ускориться гораздо быстрее, что приведёт к повышению цен выше прогнозируемого (возможно, двузначный рост в течение года или двух). Наоборот, если экономика скатится в рецессию и безработица вырастет, спрос на жильё может оставаться сдержанным дольше, а цены даже застыть или слегка снизиться до восстановления уверенности. Другим фактором неопределённости могут стать действия правительства: продление запрета на покупку иностранцами (что уже произошло) или введение новых налогов могут снизить спрос, в то время как, например, значительные государственные инвестиции в доступное жильё или инфраструктуру могут поддержать рынок. На данный момент большинство прогнозов исходят из сценария статус-кво с постепенным улучшением экономики и мягким снижением ставок.

Эконометрический прогноз BCREA является осторожным – он предусматривает: по существу, изменение среднего уровня цен в Ванкувере в 2024 году составит 0%, а в 2025 году — примерно +2% bcrea.bc.ca (их прогноз средней цены по Большому Ванкуверу составляет $1,265 млн в 2024 году и $1,287 млн в 2025 году bcrea.bc.ca ).Это подразумевает, что цены будут колебаться около текущих уровней в течение некоторого времени, пока рынок ищет опору.В отличие от этого, некоторые участники отрасли ожидают большего роста: например, RE/MAX прогнозирует, что средняя цена на жильё в Ванкувере blog.remax.ca , отмечая улучшение настроений и возврат к рынку продавца к концу 2025 года.Национальный прогноз Royal LePage (не упомянут выше, но представлен в СМИ) также предполагает рост цен в Ванкувере в 2025 году на уровне средних однозначных процентов.CMHC предоставляет диапазон сценариев: в своем прогнозе по жилью на 2025 год организация отмечает, что— вероятно, опережающему инфляцию — прежде чем рост замедлится в 2026-27 годах, когда большая часть отложенного спроса будет удовлетворена cmhc-schl.gc.ca .К 2027 году CMHC ожидает, что жильё станет несколько более доступным, чем в период 2022–24 годов, благодаря росту доходов и увеличению предложения cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , что позволяет предположить, что к тому времени цены будут расти умеренно, в соответствии с основными экономическими показателями.В совокупности это дает разумный базовый прогноз:в Ванкувере.Это предполагает, что Банк Канады начнёт снижать ставки в конце 2024 и в 2025 году, улучшая доступность жилья настолько, чтобы поддержать некоторый рост цен, но не настолько, чтобы это привело к очередному резкому скачку.Стоит отметить, что даже к 2026 году прогнозы не предполагают возвращения цен в Ванкувере к безумному ускорению 2021 года.Фактически, по прогнозам RBC, к 2026 году эталонные цены в Ванкувере могут только лишь восстановиться до пиковых уровней 2022 года vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Другими словами, рынку может понадобиться полный пятилетний цикл (2022-2026), чтобы пережить шок от повышения процентных ставок и вернуться к прежним ценовым максимумам.

В заключение, прогноз на 3–5 лет для рынка недвижимости Ванкувера – осторожно оптимистичный. Наиболее вероятный сценарий — это медленный подъем: к 2026 году объемы продаж вернутся к нормальному уровню, а цены будут расти умеренно. Ванкувер, вероятно, будет отставать от более дешевых рынков Канады (которые имеют больший потенциал для роста), но всё же останется на позитивной траектории. К 2028 или 2030 году в Ванкувере по-прежнему останутся проблемы с доступностью жилья, но если инициативы по увеличению предложения дадут результат, есть надежда, что рост цен будет ближе к росту доходов. Пока что покупателям и продавцам стоит ожидать сбалансированной рыночной тенденции — ни больших падений, ни иррационального бума на горизонте нет, фактически, период стабилизации и устойчивости после бурных событий начала 2020-х годов vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Основные районы и важные проекты

История рынка недвижимости Ванкувера неоднородна — каждый район имеет свои тенденции и новые проекты. Вот несколько значимых моментов и крупных проектов на уровне районов, формирующих рынок:

Коридор Бродвей и Маунт-Плезант: Этот центральный район переживает одну из самых значительных трансформаций в Ванкувере. Линия метро Broadway (продление линии Миллениум), которую планируется открыть в 2026 году, добавит шесть новых станций SkyTrain от VCC–Clark до Арбутус-стрит, что существенно улучшит транспортную доступность. Для этого город утвердил план Broadway, который предусматривает изменение зонирования примерно 500 кварталов вокруг Бродвея под высокоплотную застройку. Уже сейчас мы видим всплеск предложений по строительству новых высоток возле будущих станций, таких как Маунт-Плезант и Саут-Грэнвилл — всего около 150 новых проектов башен находятся на различных этапах вдоль Бродвея cityhallwatch.wordpress.com. К значимым будущим проектам относятся кластеры 20–30-этажных многофункциональных башен вокруг пересечения Кэмби-Бродвей (рядом с мэрией Ванкувера) и Ок-стрит (близ будущей станции Oak-VGH, обслуживающей Главную больницу Ванкувера). Маунт-Плезант, традиционно низкоэтажный промышленный и творческий район, превращается в центр технологических офисов и жилых комплексов — например, новый огромный кампус компании Adobe и других цифровых фирм строится вокруг Мейн-стрит, за которыми следуют жилые проекты. Арендное жилье — важная составляющая здесь из-за политики переселения арендаторов (застройщики обязаны восстанавливать количество снесенных арендных квартир). Характер этого района быстро меняется — от низкой этажности к высокоплотным городским кварталам вдоль транспорта. Стоимость недвижимости в таких районах, как Фэрвью и Маунт-Плезант, имеет высокий потенциал роста по мере уплотнения, хотя некоторые нынешние арендаторы беспокоятся по поводу своего переселения («демовикции») при сносе старых арендных домов под новые башни.

Этот центральный район переживает одну из самых значительных трансформаций в Ванкувере. (продление линии Миллениум), которую планируется открыть в 2026 году, добавит шесть новых станций SkyTrain от VCC–Clark до Арбутус-стрит, что существенно улучшит транспортную доступность. Для этого город утвердил план Broadway, который предусматривает изменение зонирования примерно 500 кварталов вокруг Бродвея под высокоплотную застройку. Уже сейчас мы видим всплеск предложений по строительству новых высоток возле будущих станций, таких как Маунт-Плезант и Саут-Грэнвилл — всего около находятся на различных этапах вдоль Бродвея cityhallwatch.wordpress.com. К значимым будущим проектам относятся кластеры 20–30-этажных многофункциональных башен вокруг пересечения Кэмби-Бродвей (рядом с мэрией Ванкувера) и Ок-стрит (близ будущей станции Oak-VGH, обслуживающей Главную больницу Ванкувера). Маунт-Плезант, традиционно низкоэтажный промышленный и творческий район, превращается в центр технологических офисов и жилых комплексов — например, новый огромный кампус компании Adobe и других цифровых фирм строится вокруг Мейн-стрит, за которыми следуют жилые проекты. — важная составляющая здесь из-за политики переселения арендаторов (застройщики обязаны восстанавливать количество снесенных арендных квартир). Характер этого района быстро меняется — от низкой этажности к высокоплотным городским кварталам вдоль транспорта. Стоимость недвижимости в таких районах, как Фэрвью и Маунт-Плезант, имеет высокий потенциал роста по мере уплотнения, хотя некоторые нынешние арендаторы беспокоятся по поводу своего переселения («демовикции») при сносе старых арендных домов под новые башни. Oakridge и Cambie Corridor (Южный Ванкувер): На пересечении Cambie Street и 41-й авеню Oakridge Park становится переломным моментом. Старый торговый центр Oakridge Centre перестраивается в 500 000 м² спланированное сообщество с 13 башнями (до 44 этажей) , в которых разместится около 2 600 домов для 6 000 жителей renx.ca renx.ca. Здесь откроется новый огромный торговый центр (100+ новых магазинов поэтапно с 2025 года), 9-акровый общественный парк на крыше, городской центр с библиотекой и театром, а также офисные помещения для тысяч работников renx.ca renx.ca. Этот проект, который планируется полностью завершить к 2027 году, фактически создаст новый «южный даунтаун» в районе Oakridge. Весь Cambie Corridor (от Marine Drive до King Edward Ave) за последние годы обзавелся десятками новых жилых комплексов благодаря плану развития Cambie Corridor. Малоэтажные дома заменяются среднеэтажными кондоминиумами и таунхаусами, и еще больше высоток в планах, особенно рядом с транспортными узлами (Oakridge, Marine Gateway и др.). В районе Oakridge продолжается скупка участков под будущие башни – брокеры активно продают земли, ожидая устойчивого спроса renx.ca renx.ca. С учетом линии метро Canada Line (SkyTrain), этот коридор продолжит быть горячей точкой для застройки. Для покупателей это означает ежегодное пополнение современными кондоминиумами (включая бетонные высотки). Главные особенности района: на Marine Drive и Cambie теперь находится многофункциональный комплекс Marine Gateway; Oakridge станет престижным местом для жизни и шопинга; даже район Langara на юге видит новые проекты арендного жилья. Цены на Cambie значительно выросли из-за этих изменений, но рост предложения жилья может в будущем сдержать рост цен.

На пересечении Cambie Street и 41-й авеню становится переломным моментом. Старый торговый центр Oakridge Centre перестраивается в 500 000 м² спланированное сообщество с , в которых разместится около renx.ca renx.ca. Здесь откроется новый огромный торговый центр (100+ новых магазинов поэтапно с 2025 года), 9-акровый общественный парк на крыше, городской центр с библиотекой и театром, а также офисные помещения для тысяч работников renx.ca renx.ca. Этот проект, который планируется полностью завершить к 2027 году, фактически создаст новый «южный даунтаун» в районе Oakridge. Весь Cambie Corridor (от Marine Drive до King Edward Ave) за последние годы обзавелся десятками новых жилых комплексов благодаря плану развития Cambie Corridor. Малоэтажные дома заменяются среднеэтажными кондоминиумами и таунхаусами, и еще больше высоток в планах, особенно рядом с транспортными узлами (Oakridge, Marine Gateway и др.). В районе Oakridge продолжается скупка участков под будущие башни – брокеры активно продают земли, ожидая устойчивого спроса renx.ca renx.ca. С учетом линии метро Canada Line (SkyTrain), этот коридор продолжит быть горячей точкой для застройки. Для покупателей это означает ежегодное пополнение современными кондоминиумами (включая бетонные высотки). Главные особенности района: на Marine Drive и Cambie теперь находится многофункциональный комплекс Marine Gateway; Oakridge станет престижным местом для жизни и шопинга; даже район Langara на юге видит новые проекты арендного жилья. Цены на Cambie значительно выросли из-за этих изменений, но рост предложения жилья может в будущем сдержать рост цен. Китсилано и Фолс-Крик (Западная сторона): В Китсилано на земле коренных народов ведется историческая застройка. Проект Sen̓áḵw нации Скуамиш включает строительство 11 террасных башен к югу от моста Баррард (рядом с парком Ванье), на резервной территории, не подпадающей под городское зонирование. Этот амбициозный проект создаст 6 000 новых арендных квартир – 80% по рыночной цене и 20% по сниженной – на участке площадью 10 акров, где раньше было всего несколько десятков домов senakw.com blg.com. Sen̓áḵw станет крупнейшим в Канаде жилым проектом с нулевым выбросом углерода и пополнит рынок огромным количеством арендного жилья к концу 2020-х годов (первая очередь — к 2026-му году). Это обеспечит столь необходимое арендное жилье в Китсилано и может значительно увеличить население района. В других частях Китса и Пойнт-Грей идет планирование масштабного переустройства Jericho Lands . Партнерство местных коренных народов и федеральных застройщиков разрабатывает мастер-план бывших военных земель Джерико площадью 90 акров (к западу от улицы Алма), который потенциально может включать до 10 000 домов в сочетании башен и малоэтажек, а также парки и магазины. Хотя реализация еще будет через несколько лет (идет процесс изменения зонирования), проект Jericho в конечном итоге создаст совершенно новый жилой район к 2030-м годам. Недвижимость в Китсилано по-прежнему пользуется высоким спросом; эти проекты могут добавить больше предложений и вариантов, особенно арендного и, возможно, доступного жилья, в районе, который прежде всего славился малоэтажными дорогими домами.

В Китсилано на земле коренных народов ведется историческая застройка. Проект нации Скуамиш включает строительство 11 террасных башен к югу от моста Баррард (рядом с парком Ванье), на резервной территории, не подпадающей под городское зонирование. Этот амбициозный проект создаст – 80% по рыночной цене и 20% по сниженной – на участке площадью 10 акров, где раньше было всего несколько десятков домов senakw.com blg.com. Sen̓áḵw станет крупнейшим в Канаде жилым проектом с нулевым выбросом углерода и пополнит рынок огромным количеством арендного жилья к концу 2020-х годов (первая очередь — к 2026-му году). Это обеспечит столь необходимое арендное жилье в Китсилано и может значительно увеличить население района. В других частях Китса и Пойнт-Грей идет планирование масштабного переустройства . Партнерство местных коренных народов и федеральных застройщиков разрабатывает мастер-план бывших военных земель Джерико площадью 90 акров (к западу от улицы Алма), который потенциально может включать до 10 000 домов в сочетании башен и малоэтажек, а также парки и магазины. Хотя реализация еще будет через несколько лет (идет процесс изменения зонирования), проект Jericho в конечном итоге создаст совершенно новый жилой район к 2030-м годам. Недвижимость в Китсилано по-прежнему пользуется высоким спросом; эти проекты могут добавить больше предложений и вариантов, особенно арендного и, возможно, доступного жилья, в районе, который прежде всего славился малоэтажными дорогими домами. Даунтаун и Вэст-Энд: Рынок жилья в центре Ванкувера уже зрелый, но в нем происходят заметные изменения. Например, в районе Вэст-Энд в рамках плана развития появляются несколько новых башен с элитными кондоминиумами. Роскошные проекты, такие как Alberni от Кенго Кумы и Barclay x Thurlow, дополняют городской силуэт. Мы также наблюдаем, как старые арендные высотки в Вэст-Энде реконструируются или перестраиваются с помощью городских стимулов для сохранения или увеличения фонда арендуемого жилья. В центральной части города и Коал-Харбор за последние годы акцент сместился немного в сторону коммерческой застройки (например, огромный офис Amazon в недавно обновленном здании Post). Однако, поскольку уровень вакантности офисов увеличился, город поощряет перепрофилирование некоторых помещений: действительно, как уже упоминалось, одно старое офисное здание в центре сейчас превращается в отель altusgroup.com, и обсуждается разрешение на перевод офисов в жилые здания для соответствующих объектов. Население центра города растет не так быстро, как в некоторых других районах, по той простой причине, что почти все оставшиеся пригодные для застройки участки уже заняты высотками. Исключением является северо-восточная часть Фолс-Крик (рядом с Rogers Arena), где после сноса виадуков Джорджии освободятся земли для новых многофункциональных районов (включая обязательства по социальному жилью). За этим районом стоит следить ближе к концу 2020-х. Тем временем, проекты офисов в страте и технологических хабов появились в преобразованных зданиях в Гастаун и Ялтаун, и эти кварталы по-прежнему популярны у молодых профессионалов, что поддерживает спрос на кондоминиумы в этих местах. Кондоминиумный рынок центра города в 2025 году сбалансирован: цены незначительно снизились в 2023 году, но стабилизировались, и дальнейший рост будет зависеть от общей экономической ситуации (например, возвращения иммигрантов и студентов в центр).

Рынок жилья в центре Ванкувера уже зрелый, но в нем происходят заметные изменения. Например, в районе в рамках плана развития появляются несколько новых башен с элитными кондоминиумами. Роскошные проекты, такие как Alberni от Кенго Кумы и Barclay x Thurlow, дополняют городской силуэт. Мы также наблюдаем, как старые арендные высотки в Вэст-Энде реконструируются или перестраиваются с помощью городских стимулов для сохранения или увеличения фонда арендуемого жилья. В центральной части города и Коал-Харбор за последние годы акцент сместился немного в сторону коммерческой застройки (например, огромный офис Amazon в недавно обновленном здании Post). Однако, поскольку уровень вакантности офисов увеличился, город поощряет перепрофилирование некоторых помещений: действительно, как уже упоминалось, одно старое офисное здание в центре сейчас превращается в отель altusgroup.com, и обсуждается разрешение на перевод офисов в жилые здания для соответствующих объектов. Население центра города растет не так быстро, как в некоторых других районах, по той простой причине, что почти все оставшиеся пригодные для застройки участки уже заняты высотками. Исключением является северо-восточная часть Фолс-Крик (рядом с Rogers Arena), где после сноса виадуков Джорджии освободятся земли для новых многофункциональных районов (включая обязательства по социальному жилью). За этим районом стоит следить ближе к концу 2020-х. Тем временем, проекты и появились в преобразованных зданиях в Гастаун и Ялтаун, и эти кварталы по-прежнему популярны у молодых профессионалов, что поддерживает спрос на кондоминиумы в этих местах. Кондоминиумный рынок центра города в 2025 году сбалансирован: цены незначительно снизились в 2023 году, но стабилизировались, и дальнейший рост будет зависеть от общей экономической ситуации (например, возвращения иммигрантов и студентов в центр). Восточный Ванкувер (Мейн, Фрейзер, Хастингс): Традиционно более доступная часть города, Восточный Ванкувер постепенно джентрифицируется. Вдоль улиц Мейн и Фрейзер старые малоэтажные арендные дома и магазины уступают место бутиковым кондоминиумам. Восточный Маунт-Плезант – центр притяжения с крафтовыми пивоварнями, технологическими стартапами и новыми кондоминиумами, куда тянутся миллениалы. Огромную роль в будущем восточного Ванкувера сыграет новый госпиталь Святого Павла , строящийся в районе False Creek Flats (рядом с Мейн и Терминал). Этот проект стоимостью более 2 миллиардов долларов (открытие ожидается примерно в 2027 году) станет центром для зданий, связанных со здравоохранением и науками о жизни, скорее всего стимулируя строительство медицинских офисов, лабораторий и, конечно же, жилья для медработников поблизости. В районах Commercial Drive и Grandview появляется все больше здания средней этажности, а благодаря продлению линии SkyTrain до Арбус (и впоследствии до UBC), восточные станции, такие как Commercial–Broadway, остаются ключевыми транспортными узлами с постоянным интересом застройщиков. В районе Хастингс в Восточном Ванкувере планируется ряд крупных программ обновления социального жилья (например, обновление устаревших муниципальных объектов). Также стоит отметить, что внутримуниципальная миграция приводит к тому, что нереализованный спрос в Ванкувере частично переходит на прилегающие города, такие как Бернаби и Нью-Уэстминстер – многие молодые семьи, например, выбирают Восточный Бернаби или Северный Ванкувер, что тоже влияет на субрынки Ванкувера.

Традиционно более доступная часть города, Восточный Ванкувер постепенно джентрифицируется. Вдоль улиц Мейн и Фрейзер старые малоэтажные арендные дома и магазины уступают место бутиковым кондоминиумам. Восточный Маунт-Плезант – центр притяжения с крафтовыми пивоварнями, технологическими стартапами и новыми кондоминиумами, куда тянутся миллениалы. Огромную роль в будущем восточного Ванкувера сыграет новый , строящийся в районе False Creek Flats (рядом с Мейн и Терминал). Этот проект стоимостью более 2 миллиардов долларов (открытие ожидается примерно в 2027 году) станет центром для зданий, связанных со здравоохранением и науками о жизни, скорее всего стимулируя строительство медицинских офисов, лабораторий и, конечно же, жилья для медработников поблизости. В районах Commercial Drive и Grandview появляется все больше здания средней этажности, а благодаря продлению линии SkyTrain до Арбус (и впоследствии до UBC), восточные станции, такие как Commercial–Broadway, остаются ключевыми транспортными узлами с постоянным интересом застройщиков. В районе Хастингс в Восточном Ванкувере планируется ряд крупных программ обновления социального жилья (например, обновление устаревших муниципальных объектов). Также стоит отметить, что приводит к тому, что нереализованный спрос в Ванкувере частично переходит на прилегающие города, такие как Бернаби и Нью-Уэстминстер – многие молодые семьи, например, выбирают Восточный Бернаби или Северный Ванкувер, что тоже влияет на субрынки Ванкувера. Пригороды Большого Ванкувера: За пределами города несколько пригородных центров бурно развиваются и заслуживают упоминания, поскольку влияют на общий рынок региона. Суррей, ныне второй по величине город Британской Колумбии, строит новый даунтаун в районе Уолли с многочисленными высотными жилыми домами (по 50–60 этажей), а также строится SkyTrain Суррей-Лэнгли (открытие ~2028), который стимулирует застройку вдоль Фрейзер Хайвей. Бернаби реализует масштабные мастер-планы в Брентвуде, Лугиде и Метротауне – добавляются тысячи квартир (проекты Amazing Brentwood, City of Lougheed, Station Square и др.). Эти пригородные опции несколько снижают давление на Ванкувер, предоставляя (немного) более доступное жильё для тех, кто не может позволить себе жить в самом Ванкувере. Кокитлам и Ричмонд также активно развиваются около транспорта. Хотя это не районы Ванкувера, распространение таких центров означает, что рост региона Большого Ванкувера становится более равномерным. Для ванкуверских инвесторов этот рост региона может создавать конкуренцию — например, арендатор может выбрать новый небоскрёб в Бернаби с более низкой арендой, чем старое здание в Ванкувере, что сдерживает рост арендных ставок в городе.

В целом, районы Ванкувера находятся в стадии перемен, впереди много интересных проектов. От впечатляющих новых небоскрёбов в Окридже и Брентвуде до масштабных арендных комплексов Сэнаку и Джерико — в следующем десятилетии в регион прибавятся десятки тысяч новых домов и коммерческих пространств. Эти проекты нацелены на решение жилищного кризиса и модернизацию города, хотя некоторые вызывают споры (изменение облика районов, вопросы вытеснения и др.). Для наблюдателей за рынком недвижимости траектория каждого района — будь то уплотнение вдоль транспортных коридоров или редевелопмент старых площадок — будет предлагать разные возможности. Покупатели и инвесторы могут получить выгоду, войдя в районы до завершения трансформационных проектов (используя волну роста стоимости), а конечные пользователи просто получат больше выбора в жилье и инфраструктуре, чем когда-либо. Ванкувер в 2025 году — город на переломном моменте развития, балансирующий рост и комфорт жизни в каждом районе.

Источники: