Рынок недвижимости Венеции (2025–2030)

Зона Цена продажи (€/м²) Аренда (€/м²·месяц) Сан-Марко / Риальто 5,988 immobiliare.it 20.62 immobiliare.it Академия / Дорсодуро 5,342 immobiliare.it 19.60 immobiliare.it Кастелло 4,249 immobiliare.it 16.68 immobiliare.it Каннареджо 3,803 immobiliare.it 16.09 immobiliare.it Арсенал / С.Elena 3 422 immobiliare.it 14,69 immobiliare.it Лидо / Маламокко 3 846 immobiliare.it 13,25 immobiliare.it Местре (материк) 1 897 immobiliare.it 12,90 immobiliare.it

За последний год цены в Венеции выросли умеренно (~+3–5% в год) idealista.it idealista.it.

Согласно отчету Nomisma, ожидается, что цены на жилую недвижимость в Италии будут расти примерно на 1–1,5% в год в 2025–27 годах idealista.it ; благодаря ограниченному предложению и туристической привлекательности Венеции, аналогичный медленный рост ожидается до 2030 года.Покупатели теперь отдают предпочтение(рабочее пространство дома, открытые зоны) globalpropertyguide.com .Ипотечное кредитование восстанавливается по всей стране и должно постепенно повышать спрос; в 2024 году объем ипотечных сделок в Италии вырос примерно на 1,3% idealista.it

Уникальная география Венеции и высокий уровень туризма формируют сложный рынок недвижимости. К середине 2025 года средние запрашиваемые цены на жилье в городе медленно растут: около 4 642 €/м² в июне 2025 года в историческом центре города idealista.it (рост с ~4 553 €/м² в октябре 2024 года idealista.it). Для сравнения: в более широкой коммуне (включая Местре) средняя цена составляет лишь ~3 272 €/м² immobiliare.it. Арендные ставки также выросли: примерно 21,3 €/м²/месяц в мае 2025 года (рост ~9,5% в год) idealista.it, что подразумевает валовую доходность от сдачи в аренду около 5–6%. Цены сильно различаются в зависимости от района (см. Таблицу 1): в престижных районах у каналов (Сан-Марко/Риальто, Дорсодуро) цена составляет ~5 000–6 000 €/м² immobiliare.it, тогда как на Лидо или в Местре — ниже 3 000 € immobiliare.it.

idealista.it immobiliare.it Таблица 1: Средние цены продажи и аренды жилой недвижимости в Венеции (июнь 2025) по районам. Данные: Immobiliare.it и Idealista.

Коммерческий и гостиничный сектор

Коммерческая недвижимость Венеции в основном ориентирована на туризм. Рынок гостиниц «рывком» восстановился после пандемии: роскошные и высококлассные отели полностью вернулись к прежнему уровню (высокая загрузка и цены за номер) hvs.com, в то время как общая загрузка гостиниц по-прежнему отстает примерно на 10% от уровней 2019 года. Новый ввод ограничен, но растет: около 1 500 гостиничных номеров (9% действующего фонда) находятся в стадии реализации, в основном в историческом центре hvs.com. Например, два новых отеля среднего класса строятся на острове Тронкетто (770 номеров, совокупные инвестиции €115 млн campaignforalivingvenice.org), открытие ожидается в 2025–26 гг. Этот проект «туристического острова» (первый, где гостям разрешат добираться на автомобиле) увеличит емкость беспрецедентно. Еще один крупный проект — это контейнерный терминал Porto Marghera (8,5 га, €189 млн первый этап) informare.it, отражающий логистическое развитие, а не жилищное.

Краткосрочная аренда (апартаменты/аренда через Airbnb) переживает настоящий бум: доля негостиничных размещений достигла 31% ночевок в 2023 году (против 14% в 2013) hvs.com. Однако город теперь принимает меры против этого роста. В октябре 2024 года Венеция одобрила норму, ограничивающую сдачу любого частного жилья на туристическом рынке до 120 дней в году campaignforalivingvenice.org. Хозяева должны принимать гостей лично и соблюдать правила обращения с отходами/переработкой, в противном случае их ждут санкции campaignforalivingvenice.org. Переходной «мораторий» действует до 2026 года. Эти меры рассчитаны на сдерживание Airbnb и высвобождение жилья для горожан.

Розничная недвижимость по-прежнему сильно ориентирована на туризм. Витрины на лучших набережных каналов сдаются по очень высоким ставкам (хотя многие магазины пострадали из-за снижения пешеходного трафика в 2020–21 годах). В центральной части новые коммерческие зоны не разрешаются, поэтому торговые площади в основном представлены историческими объектами. Одна из последствий чрезмерного туризма: ночные клубы и магазины арендуют помещения по люксовым ценам, что способствует росту проблем с жильем для местных жителей (некоторые местные даже «самовольно вселяются» в знак протеста ainvest.com ansa.it).

Динамика спроса и предложения

Жилищное предложение в Венеции в целом статично. Строгие требования по сохранению наследия и ограничения, связанные с затопляемыми зонами, означают, что в центре города практически нет нового жилья. Преобладают ремонты и реконверсии (например, разделение или объединение исторических квартир). Спрос разделен: внутренний спрос умеренный, его обеспечивают переселенцы и пенсионеры (стимулируемые налоговыми льготами globalpropertyguide.com), тогда как туристический спрос на краткосрочную аренду высок. Общее население в лагуне уменьшается: количество жителей исторического центра сократилось с ~56 311 в 2014 году до ~48 500 к концу 2024 года ansa.it. Для сравнения, в Местре на материке население слегка выросло и достигло ~177 768 в 2024 году ansa.it. Молодежь в основном уехала, оставив на островах стареющее и сокращающееся население. Этот отток привел к большому количеству пустующих квартир, что парадоксальным образом давит вниз на арендные ставки в центре, если бы не конверсия под туристов.

Со стороны спроса летний туризм по-прежнему многократно превышает местные нужды. В Венецию ежегодно приезжает около 20 миллионов туристов (в основном на один день). По данным HVS, 72% всех туристических ночевок приходится на исторический центр, 25% — на Местре, только 3% — на Лидо hvs.com. Заполняемость и доходы отелей практически восстановились до доковидного уровня (особенно в сегменте люкс), а сектор краткосрочной аренды продолжает расти. Новый «билет для однодневных туристов» (пилотный проект платы за вход с 2024 года apnews.com) и ограничения на туристические группы направлены на сдерживание толп. В целом, туристическое давление остается основным драйвером спроса, но регуляторные меры (налоги, квоты на аренду) медленно возвращают часть предложения жителям.

Крупные проекты и планирование

Крупные проекты в сфере недвижимости в основном относятся к гостиничному бизнесу или инфраструктуре. Ключевые проекты включают:

Отели на острове Тронкетто: Два новых 3-звездочных отеля (Hilton–Hampton и в стиле B&B) с ~770 номерами (общие инвестиции ~115 млн евро campaignforalivingvenice.org) будут завершены в 2025–26 гг. Это создаёт первый в Венеции гостиничный район с доступом для автомобилей.

Два новых 3-звездочных отеля (Hilton–Hampton и в стиле B&B) с ~770 номерами (общие инвестиции ~115 млн евро campaignforalivingvenice.org) будут завершены в 2025–26 гг. Это создаёт первый в Венеции гостиничный район с доступом для автомобилей. Контейнерный терминал Порто Маргера: Новый контейнерный портовый терминал (8,5 га) строится, первая очередь (€189 млн) планируется к завершению к 2026 году informare.it. Этот проект является частью более широкой экспансии логистики Венето, а не городского жилья, но может стимулировать экономический рост региона.

Новый контейнерный портовый терминал (8,5 га) строится, первая очередь (€189 млн) планируется к завершению к 2026 году informare.it. Этот проект является частью более широкой экспансии логистики Венето, а не городского жилья, но может стимулировать экономический рост региона. Другие проекты на стадии подготовки: Умеренный гостиничный портфель (~1500 номеров) сосредоточен в центре города hvs.com. Новых крупномасштабных жилых проектов не утверждено; точечная застройка ограничивается незначительным социальным жильём или обновлением существующих зданий.

Городское планирование в основном сосредоточено на управлении туризмом: в Венеции введён запрет на новое строительство отелей (мораторий 2018 года, который теперь избирательно обходится на Тронкетто/Джудекке), а также проводится политика пешеходизации центральных районов. Противопаводковый барьер Мозе (завершён в 2020 году) теперь регулярно используется (поднимался 28 раз в 2024 году против 25 раз в 2023 году campaignforalivingvenice.org) для защиты города. Среди планируемых городских инициатив — проекты по сохранению лагуны и более строгий контроль за круизными судами (перевод кораблей в Маргера).

Влияние туризма и демографические изменения

Бум туризма стал испытанием для комфортной жизни в Венеции. Доходы местных жителей на душу населения отстают, периодически происходят протесты против чрезмерного туризма (например, недовольство по поводу свадеб миллиардеров). Недавний (2025) анализ с использованием искусственного интеллекта отметил, что большая часть дохода от туризма проходит мимо местных жителей ainvest.com. В ответ власти Венеции ввели меры, такие как туристический налог: с 2024 года взимается переменная плата за вход (≈5–10 евро) для однодневных туристов apnews.com. Лимит на краткосрочную аренду (максимум 120 дней в год) и ограничения на движение/вход ЗТЛ также направлены на защиту интересов местных жителей.

Изменение климата и риск наводнений

Данные о населении подчеркивают изменение: по оценкам, численность муниципалитета составляет ~257 500 человек (прогноз на 2025 год) worldpopulationreview.com , но на исторических островах осталось лишь ~48 500 жителей ansa.it . Остальные проживают на материке или работают в сфере туризма. Плотность населения и численность трудоспособных жителей Венеции сокращаются десятилетиями, что приводит к избытку нежеланного жилья. Эти демографические тенденции снижают спрос на жилье, даже несмотря на то, что высокий уровень туризма поддерживает спрос на краткосрочную аренду.

Климатический риск становится все более важным фактором для рынка недвижимости Венеции. По данным итальянских ученых, уровень моря вокруг Венеции повышается примерно на 0,5 см в год euronews.com. Одно исследование предсказывает, что части города будут постоянно под водой к 2150 году, если нынешние тенденции сохранятся euronews.com. Подвижные барьеры MOSE уже были активированы почти 100 раз с 2020 года, включая 28 раз в 2024 году campaignforalivingvenice.org, что свидетельствует об ухудшении ситуации с наводнениями. Многократное воздействие наводнений может снижать стоимость недвижимости: исследования показывают, что дома в регулярно затапливаемых регионах Италии продаются со скидкой (до ~4%) arxiv.org. Хотя MOSE снижает риск редких высоких вод (acque alte), инвесторы теперь учитывают климатические риски. Рост страховых расходов и необходимость инженерных решений (например, гидроизоляции) делают объекты недвижимости в Венеции более сложными. В горизонте 2025–2030 годов рост страховых и затрат на адаптацию может ограничить рост рынка.

Регулирование, налоги и право собственности

В Италии в целом разрешена неограниченная иностранная собственность на недвижимость. Нерезиденты платят стандартные налоги при передаче: для вторых домов регистрационный налог составляет примерно 9% от стоимости (4%, если выполняются условия для «первого жилья»), плюс ежегодные кадастровый и земельный налоги (IMU/TASI). Примечательно, что Италия продлила налоговую льготу для возвращающихся пенсионеров: иностранцы, выходящие на пенсию в южной Италии, платят фиксированные 7% с пенсии/дохода (теперь в течение 9 лет) globalpropertyguide.com. Бюджет на 2025 год также продлил окно льгот по «первому жилью» до 24 месяцев globalpropertyguide.com, облегчая условия продажи. Доход от аренды облагается налогом (по желанию через фиксированную ставку 21% cedolare secca) и должен декларироваться. Венеция вводит специальные местные сборы: ежегодный туристический налог за ночь при проживании в отелях и арендуемых апартаментах. В 2024 году действует пилотный проект с «дневным пропуском»: однодневные посетители платят ежедневный сбор (до 10 евро, собирается с помощью QR-кодов на входе в город) apnews.com.

Последние регулирования направлены на баланс между жильем и туризмом. Лимит в 120 дней на краткосрочную аренду campaignforalivingvenice.org контролируется строгим муниципальным надзором. Незарегистрированная аренда грозит штрафами. Стимулы на реновацию зданий (как национальный Superbonus) были свернуты в 2023 году, что делает ремонт дороже. Новое строительство в центре практически невозможно из-за охраны исторического наследия. В целом, Венеция остается привлекательной для инвесторов с точки зрения владения, но подчеркивает регулирование: цель — предотвратить спекулятивное превращение жилья в круглогодичные туристические объекты.

Перспективы инвестиций (2025–2030)

Недвижимость в Венеции обычно рассматривается как стабильный, но малодоходный актив. Высокий спрос (особенно в сегменте роскоши и премиум) поддерживает высокие цены, но доходность (~5–6%) ниже, чем во многих других городах Италии. Эксперты, такие как Nomisma, прогнозируют лишь умеренный рост цен в Италии (≈1–1,5% в год) idealista.it; уникальная привлекательность Венеции позволяет предполагать, что она может немного обогнать средние показатели по стране в этот период, но рост будет сдержан регулированием и климатическими рисками. Международные покупатели (из США, Великобритании, Северной Европы) по-прежнему проявляют интерес, особенно к историческим апартаментам, привлекаемые брендом города. Внутренние покупатели остаются осторожными: для молодежи в Италии жилье часто недоступно по цене. С положительной стороны, общая тенденция смягчения ипотечных ставок и налоговые льготы (фиксированный налог на пенсии, низкие налоги на наследство) поддерживают спрос.

Риски значительны: строгие правила краткосрочной аренды, стареющее население и климатические угрозы могут ограничить рост капитала. В целом аналитики прогнозируют медленный, но положительный рост до 2030 года, поскольку ожидается снижение инфляции, а предложение в Венеции останется ограниченным. В целом, ожидается, что рынок недвижимости в Венеции будет стабильно стабилизироваться: отсутствие избытка предложения, стабильный доход от туризма и постепенный органический рост цен (на несколько процентов в год) idealista.it, если не произойдет серьезных экономических или экологических шоков.

Источники: Данные взяты с итальянских порталов недвижимости (Idealista, Immobiliare.it), местных новостей (La Nuova di Venezia, ANSA), отраслевых отчетов (Nomisma/Idealista, HVS) и климатических исследований (INGV/Euronews) immobiliare.it idealista.it idealista.it ansa.it campaignforalivingvenice.org campaignforalivingvenice.org euronews.com informare.it campaignforalivingvenice.org idealista.it hvs.com globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.