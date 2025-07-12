Рынок недвижимости Лос-Анджелеса 2025: тенденции, прогнозы и инвестиционные перспективы

Обзор рынка 2025 года

Рынок недвижимости Лос-Анджелеса в 2025 году характеризуется сочетанием устойчивости и корректировки. Цены на жилую недвижимость остаются близкими к рекордным максимумам после бума во время пандемии, хотя рост существенно замедлился, а активность продаж постепенно восстанавливается с исторических минимумов 2022–2023 годов. Сектор коммерческой недвижимости разделился – такие сегменты, как индустриальная и многоквартирная недвижимость, демонстрируют стабильность, в то время как офисные и некоторые розничные сегменты сталкиваются с трудностями из-за высокой вакантности и изменяющегося спроса. В целом, 2025 год приносит Лос-Анджелесу сбалансированный (даже немного благоприятный для покупателей) рынок жилья и осторожно восстанавливающийся коммерческий сектор.

Экономические и политические факторы оказывают значительное влияние. Повышенные ипотечные ставки (≈6,5–7%) сдерживают спрос покупателей и серьёзно снижают доступность жилья практически до рекордных минимумов. Новые регулирования – в частности, меры ULA (“налог на особняки”) на сделки с дорогой недвижимостью – охлаждают сегмент элитного и инвестиционного жилья. Тем временем, хронический дефицит предложения на рынке жилья сохраняется, что удерживает цены на высоком уровне, несмотря на последнее снижение численности населения (население города Лос-Анджелеса сократилось примерно на 2,5% с 2020 года). В данном отчете подробно рассматриваются ключевые тенденции на рынках жилой и коммерческой недвижимости Лос-Анджелеса, анализируется динамика районов, выделяются инвестиционные возможности и даются прогнозы до 2028 года.

(Источник данных: Данные и аналитика получены из таких источников, как California Association of Realtors, Zillow, Redfin, CBRE и местные рыночные обзоры, с подробным указанием по тексту.)

Сектор жилой недвижимости

Цены на жильё и динамика продаж

Цены на дома в Лос-Анджелесе в 2025 году в основном остаются на прежнем уровне или немного растут по сравнению с прошлым годом, после стремительного роста 2020–2022 гг. Медианная цена продажи по городу Лос-Анджелес составляет около 1,05 млн долларов на середину 2025 года, что всего лишь +0,5% за год. В округе Лос-Анджелес медианная цена дома на одну семью в марте 2025 года была примерно 829 тысяч долларов, что на ~3,0% выше, чем год назад. Этот скромный рост следует за временным снижением в 2023 году и отражает стабилизацию цен на близких к рекордным уровням. (Для сравнения: медианная стоимость жилья в Лос-Анджелесе составляла около 600 тысяч долларов в 2019 году, а к концу 2024 года достигла исторического максимума примерно 956 тысяч долларов.) Рисунок 1 иллюстрирует эту ценовую динамику: резкий подъём в пандемию, незначительная коррекция и плавный рост к 2025 году.

Объем продаж показывает первые признаки восстановления после спада, вызванного высокими процентными ставками. Продажи жилья в 2023 году были исторически низкими – общий объем продаж в Калифорнии в 2023 году упал до уровня многолетнего минимума (примерно на 34% ниже, чем в 2021 году), при этом Лос-Анджелес испытал аналогичное снижение. В 2024 году продажи немного выросли (первое ежегодное увеличение за три года, +4,3% по всему штату), и в 2025 году продолжается этот умеренный рост, хотя объемы все еще ниже допандемийных норм. Например, в Лос-Анджелесе в мае 2025 года было продано 1 617 домов, что на 7% меньше, чем в мае 2024 года — это свидетельство того, что спрос остается подавленным. Запасы недвижимости улучшились по сравнению с экстремально низкими значениями: в Лос-Анджелесе в мае 2025 года числилось 4 747 активных объявлений, что больше, чем в предыдущие месяцы. Индекс непроданных запасов (месяцы предложения) в агломерации Лос-Анджелеса составляет около 3,7 месяца по состоянию на март 2025 года, по сравнению с 2,7 месяца годом ранее. Это балансированное предложение изменило Лос-Анджелес с рынка продавца на более нейтральный рынок в 2025 году, ослабив жесткую конкуренцию прошлых лет. Сейчас на продажу жилья уходит около 45 дней, что медленнее, чем в прошлом году (39 дней), и переговоры по цене стали более распространенными (около 45% сделок в апреле 2025 года были заключены ниже первоначальной цены).

Ключевые рыночные показатели (жилой сектор, середина 2025):

Медианная цена продажи (город Лос-Анджелес) — примерно $1,05 млн (изменение по сравнению с прошлым годом 0%–1%).

— примерно $1,05 млн (изменение по сравнению с прошлым годом 0%–1%). Медианная цена продажи (округ Лос-Анджелес) — примерно $829 тыс. (+3,0% по сравнению с прошлым годом).

— примерно $829 тыс. (+3,0% по сравнению с прошлым годом). Количество проданных домов (город Лос-Анджелес, май 2025) — 1 617 единиц (-7% по сравнению с прошлым годом).

— 1 617 единиц (-7% по сравнению с прошлым годом). Активные объявления (округ Лос-Анджелес, май 2025) — около 4 700 (рост по сравнению с ~4 300 в апреле).

— около 4 700 (рост по сравнению с ~4 300 в апреле). Месяцы предложения — примерно 3,5–3,7 месяца (рост по сравнению с ~2,6 месяцами год назад).

— примерно 3,5–3,7 месяца (рост по сравнению с ~2,6 месяцами год назад). Медианное время на рынке — около 45 дней (было ~39 дней в прошлом году).

— около 45 дней (было ~39 дней в прошлом году). Соотношение цены продажи к цене предложения — около 100% (половина домов продается по цене или ниже цены предложения).

В целом, цены на жилую недвижимость остаются стабильными и даже немного растут в некоторых сегментах благодаря ограниченному предложению и сохраняющемуся спросу. Но жаркая конкуренция на рынке продавца 2021 года утихла — покупатели получили передышку, так как более высокие ставки по ипотеке ограничивают их возможности. Доступность жилья в Лос-Анджелесе близка к рекордному минимуму: чтобы купить дом по медианной цене, нужен доход примерно $230 000, то есть более чем в 2 раза выше медианного дохода по Калифорнии. Такой дефицит доступности, в сочетании с тем, что многие владельцы квартир имеют кредиты под менее чем 3% (и, следовательно, не склонны продавать и менять ипотеку на 7%), объясняет одновременно снижение продаж и низкие запасы на рынке — патовая ситуация, которая не дает ценам значительно снижаться. Если не случится крупного экономического потрясения, мягкое равновесие будет определять стоимость жилья в Лос-Анджелесе в 2025 году.

Тенденции на рынке аренды

Лос-Анджелес по-прежнему остается одним из самых дорогих рынков аренды в стране, хотя рост арендной платы замедлился в 2024–2025 гг. после всплеска в постпандемийный период. Средняя арендная плата за квартиру в Лос-Анджелесе составляет примерно 2 750–2 800 долларов в месяц по состоянию на начало 2025 года. По данным CBRE, средняя арендная ставка многоквартирного жилья в округе Лос-Анджелес в I квартале 2025 года составляла примерно 2 822 доллара за единицу, что практически не изменилось (+0,1%) по сравнению с предыдущим кварталом. Это произошло после быстрого роста: арендная плата подскочила примерно на 23% за четыре года: с медианных 2 300 долларов в 2020 году до ~2 841 долларов в 2024 году. Такой рост опережал увеличение зарплат и инфляцию, усугубляя проблему доступности жилья. К 2024 году 74% объявлений об аренде квартир в Лос-Анджелесе предлагались по цене выше 2 100 долларов в месяц, из-за чего многим арендаторам приходилось снимать жилье совместно или переезжать.

В 2025 году рост арендной платы фактически стабилизировался — это стало долгожданным облегчением для арендаторов. Некоторые показатели даже демонстрируют небольшое снижение в реальном выражении: например, аналитика по розничной недвижимости в Лос-Анджелесе показала рост арендной платы -0,4% в годовом исчислении в I квартале 2025 года для торговых помещений, что говорит о том, что у арендодателей ограничена возможность повышать цены в некоторых секторах. Что касается аренды жилья, опросы показали, что запрашиваемая арендная плата остается довольно стабильной или увеличилась совсем незначительно (~+1% в годовом выражении) в начале 2025 года. Высокая арендная плата в сочетании с миграцией населения в годы пандемии несколько снизили спрос, что ограничило дальнейший рост цен. Заметим, что уменьшение численности населения Лос-Анджелеса (снижение примерно на 0,65% в 2024 году) означает, что у арендодателей немного меньше конкуренции за арендаторов, что привело к появлению большего числа льгот и дружелюбных к арендаторам цен в некоторых районах.

Тем временем уровень вакантности в многоквартирных домах остается низким, поскольку людей, покинувших Лос-Анджелес, компенсируют те, кто не может позволить себе купить жильё. Уровень заселённости в квартирах Лос-Анджелеса составил 95,4% в I квартале 2025 года (вакантность ~4,6%), что является небольшим улучшением по сравнению с концом 2024 года. На практике качественное жильё всё ещё быстро сдаётся, но у арендаторов теперь больше вариантов, чем год назад. Льготы (например, бесплатный месяц аренды) снова становятся популярными в некоторых субрынках. По данным отчёта USC Casden Multifamily Report, ожидается, что эффективные ставки аренды останутся примерно на нынешнем уровне в 2025 году, так как новое предложение (примерно 6 000–8 000 разрешений на единицы в Лос-Анджелесе в прошлом году) пытается догнать спрос.

Актуальные районы и тенденции аренды: аренда элитных апартаментов на Вестсайде и в Даунтауне испытала некоторое давление из-за новых объектов и появления вакантных площадей при удаленной работе, тогда как в более доступных районах конкуренция по-прежнему острая. Пригородные районы в Сан-Фернандо-Вэлли и Сан-Габриэль-Вэлли показали умеренный годовой рост арендной платы, так как семьи ищут относительно более бюджетные варианты дальше от центра. В то же время в престижных локациях, таких как Санта-Моника и центр Лос-Анджелеса, наблюдалось снижение арендных ставок и рост вакантности (вакантность торговых площадей в центре подскочила до 9,5%), поскольку жители и арендаторы коммерческой недвижимости взвешивают затраты и преимущества. В целом, рынок аренды Лос-Анджелеса в 2025 году можно охарактеризовать как стабильный, но напряжённый: аренда в данный момент не растёт стремительными темпами, но уровень цен по-прежнему чрезвычайно высок для среднестатистического домохозяйства (типичная аренда квартиры с 2 спальнями обходится примерно на 70% дороже, чем покупка аналогичной квартиры в ипотеку по ставке до 2022 года, что отражает недоступность собственного жилья для многих).

Районы с быстрым ростом против зон с высоким риском

Недвижимость в Лос-Анджелесе чрезвычайно локальна, и траектории развития районов сильно различаются. За последнее десятилетие ранее игнорируемые районы испытали взрывной рост стоимости недвижимости, в то время как некоторые традиционно дорогие районы показали лишь умеренный рост (или даже стагнацию в последнее время). Анализ данных оценщика округа (2016–2024) показывает, что наибольший прирост стоимости произошёл в развивающихся районах – зачастую в тех, которые переживают процессы джентрификации или инфраструктурного бума. Например, Уэст Адамс (центральный Лос-Анджелес) лидирует с 107% увеличением оценочной стоимости жилой недвижимости с 2016 года. Когда-то относительно доступный, сейчас Уэст Адамс преобразился благодаря своему расположению возле линий общественного транспорта и спросу, «перелившемуся» из соседних дорогих районов, превратившись в самый «горячий» рынок Лос-Анджелеса. Другими районами с высоким ростом являются Eлиссиан-Вэлли («Фрогтаун») +86% и Эксопзиция Парк +84% (подстёгнутый развитием вокруг USC и стадиона Banc of California). Исторически чернокожие районы, такие как Лимер Парк (+79%) и Болдуин-Хиллз/Креншоу (+81%), также испытали впечатляющий рост, поскольку покупатели искали (ранее) более дешёвые варианты в центре города. Эти успехи часто сопровождаются новыми инвестициями и демографическими изменениями — но также вызывают опасения по поводу вытеснения жителей, живших там много лет xtown.la xtown.la.

Для сравнения, «наиболее рискованными» районами с точки зрения инвестиций обычно считаются те, где наблюдаются ценовые пузыри или местные кризисы. Примером служит Даунтаун Лос-Анджелеса (DTLA), который переживал бум в 2000-х и 2010-х годах, но сейчас сталкивается с высокой вакантностью и проблемами качества жизни. Стоимость недвижимости в DTLA выросла всего на ~45% за 8 лет (отставая от среднего по округу значения), а вакантность в сегментах ритейла и офисов в центре очень высока (ритейл ~9–10%, офисы более 30% свободны), что говорит о рисках для инвесторов до тех пор, пока не наступит новый городской подъем. Рынки элитной прибрежной недвижимости — ещё одна категория «риска»: не в смысле скорого обвала, а с точки зрения замедления роста стоимости. В ультра-дорогих районах, таких как Бель-Эйр (+61% с 2016 года) или Калабасас (+36%), «меньше пространства для роста», поскольку стартовые цены уже были очень высокими. Действительно, некоторые обеспеченные районы столкнулись с небольшим снижением цен в 2023 году, поскольку спрос на роскошные особняки снизился из-за новых налогов и экономической неопределенности. Например, медианная цена в Калвер-Сити упала примерно на 6,7% в годовом исчислении к маю 2025 года, а в Калвер-Сити и Санта-Монике также недавно наблюдалось снижение численности населения примерно на 3%. Эти районы нельзя назвать рискованными в смысле надвигающегося обвала, однако их возврат на инвестиции может уступать развивающимся районам.

Также примечательны очаги напряжённости в дальних пригородах и на окраинах. В таких местах, как Антилоповая долина на севере округа Лос-Анджелес (например, Ланкастер, Палмдейл), цены резко выросли во время пандемии, когда удалённые работники искали больше пространства, но остаются чувствительными к ценам на бензин и тенденциям занятости — это потенциальный фактор волатильности, если экономическая ситуация изменится. Самые высокие показатели потери права выкупа в 2024 году наблюдались в более удалённых или рабочих районах; например, Силмар (в долине Сан-Фернандо) зафиксировал 59 случаев потери права выкупа, что стало самым высоким показателем среди всех районов Лос-Анджелеса в прошлом году. Скопление таких случаев может свидетельствовать о локальном стрессе (а также открывает возможности для охотников за выгодой купить, восстановить или сдать в аренду жильё в этих районах). Инвесторы должны относиться к таким районам с осторожностью: Районы с высоким риском снижения цен обычно — это территории с менее диверсифицированным спросом и большей уязвимостью к экономическим колебаниям, такие как пригороды или районы с постоянными проблемами преступности или инфраструктуры.

Вывод: Такие районы, как Уэст Адамс, Мид-Сити и Джефферсон Парк, — благодаря хорошей транспортной доступности и историческому жилищному фонду — переживают бум, тогда как Даунтаун и некоторые элитные районы остывают. Как и всегда, «местоположение, местоположение, местоположение» играет ключевую роль: даже на общем дорогом рынке микро-районы с новыми застройками, культурной привлекательностью или строящейся транспортной инфраструктурой (например, вдоль линии Crenshaw/LAX или вокруг нового стадиона SoFi в Инглвуде) скорее всего продолжат обгонять рынок в целом. В то же время инвесторы должны тщательно анализировать локальные основы, так как в отдельных районах выше риск ценовых коррекций или низкого спроса на аренду при изменении экономических условий.

Показатели коммерческой недвижимости

Обзор коммерческого рынка

Коммерческая недвижимость Лос-Анджелеса в 2025 году — это история разнонаправленных тенденций по различным типам объектов. Промышленные и многоквартирные объекты остаются устойчивыми благодаря электронной коммерции, товарообороту и дефициту жилья, в то время как офисный сектор сталкивается с устойчивым снижением спроса. Ритейл-недвижимость занимает промежуточное положение: районные торговые центры демонстрируют устойчивость, но городская торговля (особенно в Даунтауне) медленно восстанавливается после пандемии. В целом инвестиционная активность в коммерческой недвижимости сдерживается высокими ставками и местными налогами на сделки, но хорошо сдаваемые объекты в первоклассных локациях по-прежнему привлекают инвесторов благодаря огромной экономической базе Лос-Анджелеса. Ниже мы разбираем показатели по секторам:

Офисный сектор: высокая вакантность и сложности перепрофилирования

Офисный рынок Лос-Анджелеса испытывает значительное давление в 2025 году. Рост удалённой/гибридной работы в сочетании с корпоративной экономией привёл к 11 последовательным кварталам отрицательного поглощения и росту вакансии. По всему округу уровень вакантности офисов вырос до ~24,5% в первом квартале 2025 года – исторически чрезвычайно высокий уровень – а в центре Лос-Анджелеса ситуация ещё хуже: свыше 31% офисов пустуют. Даже основные субрынки затронуты: например, вакантность в Century City достигла 13%, а в Orange County – подскочила до 19,2% в первом квартале 2025 года, что примерно вдвое больше, чем пять лет назад. Избыток площадей происходит на фоне сокращения арендуемых площадей арендаторами и нового строительства, осуществленного в предыдущем цикле. Многие арендодатели сталкиваются со слабым спросом; чистое поглощение было отрицательным и составило -1,08 млн кв. футов только за первый квартал в Большом Лос-Анджелесе.

В результате арендные ставки на офисную недвижимость стагнируют или даже начинают снижаться. По всему рынку средняя запрашиваемая ставка составляет ~$3,60/кв. фут в месяц (всё включено) – примерно на уровне прошлого года. Арендодатели предлагают всё больше уступок (бесплатная аренда, компенсация ремонта помещений), чтобы привлечь арендаторов. Премиальные рынки Westside по-прежнему удерживают высокие ставки (средняя заявленная аренда в West L.A. составляет $5,14/кв.фут/мес.), но даже здесь рост ставок слабый. С учётом негативных факторов аналитики ожидают рост проблемных активов и возможностей перепрофилирования. Действительно, некоторые офисные здания классов B/C в центре города и части Сан-Фернандо-Вэлли продаются с глубоким дисконтом с расчетом на конвертацию в апартаменты или креативные пространства. Прогноз для офисного рынка Лос-Анджелеса остаётся осторожным: высокая вакантность, вероятно, сохранится в течение всего 2025 года – по одному из прогнозов, проблемные активы офисного сегмента проявятся в 2025 году, когда владельцы с истекающими кредитами столкнутся с трудностями рефинансирования. Любое восстановление будет зависеть от роста числа рабочих мест в офисных отраслях и от того, как компании определяются с долгосрочными форматами работы. Пока же офисный сектор остается самым слабым звеном Лос-Анджелеса, а отдельные здания (особенно устаревший фонд в переизбыточных локациях) находятся под угрозой значительного падения стоимости.

Розничный сектор: медленное восстановление и адаптивные тренды

Рынок торговой недвижимости Лос-Анджелеса постепенно приходит в себя после пандемии, но картина остаётся смешанной. Потребительские расходы восстановились, и туристы возвращаются, однако структурные проблемы (конкуренция с электронной коммерцией, меняющиеся покупательские привычки) сохраняются. Общий уровень вакансии в торговом сегменте по округу Лос-Анджелес составил около 6,1%–6,5% в первом квартале 2025 года – пятый квартал подряд с ростом. Такой уровень вакансии, хотя и увеличился, остаётся умеренным и ниже, чем во многих других мегаполисах. На центральных улицах и в торговых центрах вакантность выше, тогда как в супермаркеты в пригородах показывают лучшие результаты. Средняя запрашиваемая ставка аренды в торговом сегменте составляет около $36–$37 за кв. фут в год (примерно $3,05/кв. фут в месяц, тройная аренда), что примерно на 40% больше, чем в среднем по США. Однако рост ставок слегка отрицателен: арендные ставки на торговую недвижимость в Лос-Анджелесе снизились на 0,4% в годовом исчислении в начале 2025 года, отражая потребность арендодателей удерживать и привлекать арендаторов. Фактически, Лос-Анджелес за последний год потерял около 2,4 млн кв. футов занятой торговой площади – это свидетельствует о том, что количество закрывающихся магазинов и сокращений превышает открытие новых точек.

Различия между районами: Ключевые торговые районы, такие как Golden Triangle в Беверли-Хиллз и Third Street в Санта-Монике, восстанавливаются, но еще не достигли прежней допандемийной активности (некоторые магазины класса люкс сократили площадь). Розничная торговля в центре Лос-Анджелеса пострадала значительно – вакансия торговых площадей в центре выросла на 250 б.п. до 9,5% к концу 2024 года, поскольку пешеходный трафик и туризм восстанавливаются медленно. В то же время, торговля в пригородах быстро растущих жилых районов достаточно сильна. Субрынки Сан-Фернандо и Сан-Гэбриэл Вэлли даже показали небольшой рост арендных ставок, так как магазины, ориентированные на экономию (дискаунтеры, продуктовые сети), расширялись для обслуживания растущего населения. Продажи торговых объектов происходят ниже пиковых цен, что говорит о переоценке: например, торговый центр на Ла Бреа был продан в 2025 году за на 35% дешевле, чем в 2016 году, из-за снижения операционного дохода. Капитализация на рынке торговой недвижимости выросла до 5,5%–6% в среднем, что является максимальным уровнем за десятилетие; инвесторы требуют более высокую доходность в условиях высоких ставок и закладывают риски в цену.

Перспективы ритейла оцениваются с осторожным оптимизмом. Стабилизация вакансий и пешеходного трафика говорят о том, что худшее уже позади, но рост будет медленным. Ключевые тенденции: экспериментальный ритейл (рестораны, развлекательные концепции, например, планируемый к открытию в 2026 году West Harbor в Сан-Педро), а также адаптивное переиспользование (преобразование проблемных торговых центров в объекты смешанного или промышленного назначения). Девелоперы очень избирательны — в Лос-Анджелесе строится всего около 60 000 кв.м торговых площадей, что составляет всего 0,1% от имеющегося объема. Этот дефицит нового предложения в сочетании с большим населением региона означает, что торговые помещения в удачных локациях будут сохранять ценность. Однако владельцам приходится внедрять инновации (например, добавлять сервисы, медицинские офисы или жилые компоненты), чтобы заполнить пустующие помещения. В целом, ритейл в Лос-Анджелесе в 2025 году стабилен, но меняется: ожидается постепенное улучшение заполняемости, стабильные арендные ставки и последовательное преобразование неэффективных торговых центров.

Промышленный сектор: от рекордных высот к легкому охлаждению

Промышленная недвижимость Лос-Анджелеса за последние годы была одним из лидеров рынка благодаря активности порта, логистике и острой нехватке строительных площадей. Даже в 2025 году спрос на промышленные объекты сохраняется высоким, хотя ажиотаж немного снизился по сравнению с пиковым периодом. После того как уровень вакансии достиг исторических минимумов (~2–3%) в 2021–22 годах, вакансия на рынке производственно-складской недвижимости в округе Лос-Анджелес выросла до примерно 4,9% — это максимальный показатель почти за десятилетие. Рост показателя (примерно на 140 базисных пунктов за год) объясняется 10 кварталами подряд потерь занятости, так как некоторые арендаторы сократили площади, а на рынок поступило немного нового предложения. Тем не менее, даже 4,9% вакантности — это очень низкий показатель по историческим меркам и фактически полная занятость во многих субрынках. На самом деле во всех шести субрынках промышленной недвижимости округа Лос-Анджелес вакансия остается ниже 6%, а в половине из них — ниже 4%. Небольшой рост предложения (общая доступность — около 6,5% с учетом помещений, находящихся в процессе маркетинга) свидетельствует о том, что арендные ставки могут испытать давление в краткосрочной перспективе.

Действительно, арендные ставки на промышленную недвижимость взлетели во время пандемии (по некоторым оценкам, более чем на 50% с 2019 года) и сейчас переживают легкую коррекцию. В Лос-Анджелесе запрашиваемая арендная плата за промышленные объекты снижается шесть кварталов подряд, включая первый квартал 2025 года, пока рынок переваривает предыдущие скачки. Для сравнения: средняя запрашиваемая стоимость аренды складских/дистрибуционных помещений в Лос-Анджелесе (одном из самых дорогих рынков страны) по-прежнему составляет примерно $1,20–$1,50 за кв. фут в месяц (тройная нетто-аренда) в зависимости от локации — что значительно выше докризисного уровня 2020 года. Однако у арендаторов сейчас больше рычагов, чем год назад. Несмотря на это снижение, владельцы промышленной недвижимости сохраняют уверенность: любые уменьшения арендных ставок минимальны, а долгосрочные драйверы спроса (крупнейшие порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, потребности электронной коммерции, логистика «последней мили» для 10 миллионов жителей) остаются в силе. Особенно районы Саут-Бэй и Инленд-Эмпайр продолжают привлекать арендаторов складских помещений, хотя и в Инленд-Эмпайре вакантность слегка выросла после исторических минимумов.

С точки зрения инвестиций промышленные объекты по-прежнему крайне востребованы, но рост процентных ставок привел к небольшому увеличению капитализации (cap rate). В среднем ставки капитализации промышленных объектов в Южной Калифорнии увеличились до уровня чуть выше 5% (около 5,3% в 2024 году, против менее 4% в 2021 году). Некоторые небольшие или объекты класса B продаются с кап-рейтом ближе к 6–6,5%, особенно если у них короткие сроки аренды. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на основных дистрибуционных коридорах, однако налог по Мере ULA в городе Лос-Анджелес (который взимается с продаж свыше $5 млн) частично заморозил крупные промышленные сделки в черте города. Это может привести к тому, что инвестиции будут перетекать в соседние города, где такой налог не взимается.

Прогноз для промышленного сектора осторожно позитивный. Эксперты ожидают, что 2025 год может стать дном по потерям заполняемости, а к 2026 году начнется стабилизация по мере замедления ввода новых площадей и адаптации бизнеса. Рост арендных ставок может возобновиться уже в 2026 году после небольшого периода снижения. В числе рисков — торговая политика: всплеск импорта в конце 2024 года (чтобы опередить новые тарифы) временно увеличил спрос на складские помещения при портах, но продолжительная торговая война или снижение экономической активности могут снизить объемы портовой обработки. В то же время урегулирование трудовых споров на Западном побережье или ускорение экономики вновь оживили бы рынок. В целом, промышленный сектор Лос-Анджелеса остается фундаментально сильным (низкая вакантность, высокие ставки), а 2025 год обещает быть годом нормализации после экстремальных условий. Ожидается, что хорошо расположенные дистрибуционные и складские объекты в Лос-Анджелесе будут сохранять ценность и интерес инвесторов за счет своей ключевой роли в цепочках поставок.

Актуализация политики и регулирования

Многочисленные изменения в политике и регулировании последних лет влияют на рынок недвижимости Лос-Анджелеса в 2025 году:

Мера ULA («Объединённые за жильё в Лос-Анджелесе», налог на особняки): Введённая в апреле 2023 года, эта мера города Лос-Анджелеса вводит 4% налог на передачу собственности при продажах дороже $5 миллионов (5,5% — свыше $10 млн) . Цель — финансирование доступного жилья, но это существенно повлияло на объёмы сделок в сегменте дорогой недвижимости . За прошедший год продажи роскошного жилья резко замедлились, многие коммерческие сделки были приостановлены или переформатированы (например, продавали долю в юридическом лице, а не саму недвижимость), чтобы избежать налога. Собранные доходы (около $480 млн до конца 2024 года) оказались ниже ожиданий, отчасти из-за резкого падения продаж. Влияние меры ULA — палка о двух концах: меньше много-миллионных сделок означает меньше ликвидности рынка, что может смягчить цены на элитное жильё и крупные коммерческие объекты в городе. Дебаты и судебные иски продолжаются, но сейчас инвесторам обязательно нужно учитывать этот значительный расход при сделках в Лос-Анджелесе — это однозначно сдерживает покупки и перепродажи дорогой недвижимости.

Введённая в апреле 2023 года, эта мера города Лос-Анджелеса вводит . Цель — финансирование доступного жилья, но это . За прошедший год продажи роскошного жилья резко замедлились, многие коммерческие сделки были приостановлены или переформатированы (например, продавали долю в юридическом лице, а не саму недвижимость), чтобы избежать налога. Собранные доходы (около $480 млн до конца 2024 года) оказались ниже ожиданий, отчасти из-за резкого падения продаж. Влияние меры ULA — палка о двух концах: меньше много-миллионных сделок означает меньше ликвидности рынка, что может смягчить цены на элитное жильё и крупные коммерческие объекты в городе. Дебаты и судебные иски продолжаются, но сейчас инвесторам обязательно нужно учитывать этот значительный расход при сделках в Лос-Анджелесе — это однозначно сдерживает покупки и перепродажи дорогой недвижимости. Контроль арендной платы и защита арендаторов: В Лос-Анджелесе действует одно из самых строгих постановлений по контролю аренды в стране (распространяется на старые многоквартирные дома), а в Калифорнии действует штатное ограничение роста аренды (AB 1482) , ограничивающее ежегодное повышение аренды примерно до 10% максимум в год для многих других объектов. Во время COVID в ЛА действовал мораторий на выселения, который полностью отменили только в начале 2023 года. С 2025 года собственники теперь сталкиваются с новыми правилами , обязывающими выплату компенсаций при значительном повышении аренды и с расширением правил о «достаточных основаниях» для выселения на большее число объектов. Эти меры, обеспечивая стабильность арендаторов, также влияют на инвестиционную доходность: рост денежного потока от аренды ограничен , что делает рынок ЛА менее привлекательным для агрессивных инвесторов, но выгодным для долгосрочных держателей. С другой стороны, разрешённые повышения в соответствии с инфляцией (по контролю аренды) позволили увеличить ставки на умеренные 3–4% в этом году из-за инфляции. В целом политический вектор в Лос-Анджелесе направлен к сильной защите арендаторов, что может замедлить рост арендных ставок, но также поможет сохранить низкую вакантность (арендаторы остаются на местах).

В Лос-Анджелесе действует одно из самых строгих постановлений по контролю аренды в стране (распространяется на старые многоквартирные дома), а в Калифорнии действует , ограничивающее ежегодное повышение аренды примерно до для многих других объектов. Во время COVID в ЛА действовал мораторий на выселения, который полностью отменили только в начале 2023 года. С 2025 года собственники теперь сталкиваются с , обязывающими выплату компенсаций при значительном повышении аренды и с расширением правил о «достаточных основаниях» для выселения на большее число объектов. Эти меры, обеспечивая стабильность арендаторов, также влияют на инвестиционную доходность: , что делает рынок ЛА менее привлекательным для агрессивных инвесторов, но выгодным для долгосрочных держателей. С другой стороны, (по контролю аренды) позволили увеличить ставки на умеренные 3–4% в этом году из-за инфляции. В целом политический вектор в Лос-Анджелесе направлен к сильной защите арендаторов, что может замедлить рост арендных ставок, но также поможет (арендаторы остаются на местах). Зонирование и реформы предложения жилья: В ответ на кризис доступности жилья в Калифорнии были приняты законы, такие как SB 9 (разделение участков) и SB 10 , позволяющие увеличивать небольшую плотность застройки. Лос-Анджелес внедрил эти меры в своё планирование, и теперь собственники во многих районах могут легче добавить ADU (гостевые дома — «бабушкины квартиры») или разделить участок под дуплекс. Пока что активность умеренная, но эти реформы постепенно добавляют новые жильё. Новый Генеральный план жилья (Housing Element) города ЛА поставил амбициозную цель — прибавить 456 000 новых единиц жилья к 2029 году . Для этого город меняет зонирование под более высокую и смешанную застройку (особенно рядом с транспортом). Однако по состоянию на 2024 год ЛА сильно отстаёт от графика — разрешения выданы лишь примерно на 8 600 объектов в 2024 году (это минимум за десять лет для многоквартирных домов). Будет сохраняться политический фокус на раззонировании и упрощении согласований — например, расширяется программа «Адаптивного повторного использования» в центре города — для стимулирования жилищного строительства. Для инвесторов и застройщиков более лояльное к строительству зонирование может открыть возможности («конверсии», застройка пустующих участков), правда, с учётом сопротивления некоторых районов.

В ответ на кризис доступности жилья в Калифорнии были приняты законы, такие как , позволяющие увеличивать небольшую плотность застройки. Лос-Анджелес внедрил эти меры в своё планирование, и теперь собственники во многих районах могут легче добавить или разделить участок под дуплекс. Пока что активность умеренная, но эти реформы постепенно добавляют новые жильё. Новый Генеральный план жилья (Housing Element) города ЛА поставил амбициозную цель — . Для этого город меняет зонирование под более высокую и смешанную застройку (особенно рядом с транспортом). Однако по состоянию на 2024 год ЛА — разрешения выданы лишь примерно на 8 600 объектов в 2024 году (это минимум за десять лет для многоквартирных домов). Будет сохраняться политический фокус на — например, расширяется программа «Адаптивного повторного использования» в центре города — для стимулирования жилищного строительства. Для инвесторов и застройщиков более лояльное к строительству зонирование может открыть возможности («конверсии», застройка пустующих участков), правда, с учётом сопротивления некоторых районов. Процентные ставки и финансирование: Хотя это и не местная политика, повышение ставок Федеральной резервной системой сильно влияет на рынок недвижимости Лос-Анджелеса. Ипотечные ставки около 7% стали основным тормозом для покупателей жилья . Последние прогнозы предполагают, что ставки могут постепенно снизиться к концу 2025 года (до уровня чуть выше 5%). Любое такое снижение может оживить продажи и рост цен – напротив, если инфляция сохранит высокие ставки, рынок останется сдержанным. В сегменте коммерческой недвижимости высокие ставки снизили стоимость активов (рост капитализации) и сделали финансирование проектов более дорогим. Особенно страховые и банковские компании сократили кредитование офисных проектов. Регуляторы следят за рынком коммерческих долгов, но конкретных мер поддержки пока нет; следовательно, риск рефинансирования – ключевая проблема 2025–2026 гг. для собственников.

Хотя это и не местная политика, повышение ставок Федеральной резервной системой сильно влияет на рынок недвижимости Лос-Анджелеса. Ипотечные ставки около 7% стали . Последние прогнозы предполагают, что ставки могут (до уровня чуть выше 5%). Любое такое снижение может оживить продажи и рост цен – напротив, если инфляция сохранит высокие ставки, рынок останется сдержанным. В сегменте коммерческой недвижимости высокие ставки снизили стоимость активов (рост капитализации) и сделали финансирование проектов более дорогим. Особенно страховые и банковские компании сократили кредитование офисных проектов. Регуляторы следят за рынком коммерческих долгов, но конкретных мер поддержки пока нет; следовательно, для собственников. Доступное жилье и сборы с застройщиков: Лос-Анджелес продолжает расширять требования к включению доступного жилья и сборы с застройщиков для финансирования таких единиц. В некоторых новых проектах обязательно выделять процент квартир для семей с низким доходом или платить специальные сборы. Дополнительно город и штат предлагают льготы для строительства доступного жилья — такие как бонусы за плотность застройки и упрощённое согласование по SB 35 для соответствующих проектов. Эти меры нацелены на стимулирование смешанных по доходу сообществ, хотя застройщики часто называют такие требования сдерживающим фактором рентабельности. Также внимание уделяется вопросам бездомности и повторного использования строений: законы штата теперь облегчают перевод мотелей или офисов в жильё для бездомных, а средства по инициативе Measure ULA предназначены для ускорения таких проектов (хотя их внедрение идёт медленно).

В целом, политика Лос-Анджелеса ориентирована на доступность жилья и защиту прав арендаторов, что потенциально может сказаться на краткосрочной прибыли инвесторов. Продвинутым инвесторам предстоит учитывать такие сборы, как ULA, придерживаться ограничений по росту арендной платы и, возможно, сотрудничать с государственными программами, чтобы получить выгоду от стимулов. Для домовладельцев либерализация зонирования (ADU и др.) — это возможность повысить стоимость недвижимости за счёт арендного дохода. И в целом, макроэкономическая политика (процентные ставки ФРС) остаётся непредсказуемым фактором, который определит, насколько быстро рынки недвижимости Лос-Анджелеса наберут обороты в ближайшие годы.

Инвестиционные возможности и ожидания по доходности

Несмотря на высокие цены и новые налоги, недвижимость Лос-Анджелеса по-прежнему предлагает разнообразные возможности для инвестирования. Главное — согласовать стратегию с рыночными реалиями, фокусируясь на секторах с устойчивым спросом и учитывая регулирующие ограничения. Вот некоторые направления для инвесторов в 2025 году и прогнозы по доходности:

Добавленная ценность в жилой недвижимости (односемейные дома и небольшие многоквартирные здания): При ограниченном предложении и старом жилом фонде инвесторы могут находить дома, требующие ремонта, в развивающихся районах , чтобы реконструировать и затем перепродать или сдать в аренду. Такие районы, как West Adams, Leimert Park и Highland Park , которые уже сильно подорожали, продолжают привлекать инвесторов, осуществляющих ремонт для удовлетворения спроса со стороны новых жителей. Ожидаемая доходность: Перепродажа может по-прежнему приносить хороший доход (10–20% ROI), если недвижимость куплена ниже рыночной цены, но времена быстрого роста в 30%+ прошли. Арендная доходность односемейных домов в Лос-Анджелесе обычно невысока (~3–4% кап-ставки), однако достройка ADU может увеличить денежный поток. Мера ULA означает, что флипперам нужно быть осторожными с дорогими сделками в черте города (налог может “съесть” прибыль при сделках с маржей на объектах дороже $5 млн). В целом, основная награда — долгосрочная капитализация в этих районах — исторически около ~5–7% в год в топовых локациях, а с учетом плеча инвестиции могут приносить солидную доходность.

При ограниченном предложении и старом жилом фонде инвесторы могут находить , чтобы реконструировать и затем перепродать или сдать в аренду. Такие районы, как , которые уже сильно подорожали, продолжают привлекать инвесторов, осуществляющих ремонт для удовлетворения спроса со стороны новых жителей. Ожидаемая доходность: Перепродажа может по-прежнему приносить хороший доход (10–20% ROI), если недвижимость куплена ниже рыночной цены, но времена быстрого роста в 30%+ прошли. Арендная доходность односемейных домов в Лос-Анджелесе обычно невысока (~3–4% кап-ставки), однако достройка может увеличить денежный поток. означает, что флипперам нужно быть осторожными с дорогими сделками в черте города (налог может “съесть” прибыль при сделках с маржей на объектах дороже $5 млн). В целом, в этих районах — исторически около ~5–7% в год в топовых локациях, а с учетом плеча инвестиции могут приносить солидную доходность. Многоквартирные дома: Многоквартирные здания — основа инвестирования в Лос-Анджелесе. Высокая заполняемость (~95%) и арендные ставки, хоть и стабилизировались, на рекордно высоком уровне , что обеспечивает стабильный доход. Владея небольшими домами на 2–4 квартиры, инвесторы могут избежать части требований по контролю аренды, если проживают сами. Ожидаемая доходность: Кап-ставки для многоквартирных домов в ЛА в среднем ~4,5%–5,0% на 2024 год, что выше, чем ~4% несколько лет назад. Это значит, что без кредитного плеча доход инвестора порядка 5%. Используя заемные средства, доходность можно повысить, если ставка по кредиту низкая — но при текущих 6%+ кэш-фло на старте может быть невысоким. Главная перспектива — долгосрочный рост стоимости и арендных платежей . На фоне хронического дефицита жилья стоимость квартир, скорее всего, продолжит расти (в среднем рост стоимости квартир в ЛА за 2016–2024 гг. составил ~60%). Увеличение арендных ставок за счет капитального ремонта (в пределах разрешенного законом) также может поднять доходность. Однако, инвесторам стоит закладывать в расчет новые регуляторные издержки (например, сейсмическое укрепление, ужесточение процедур выселения). Итог: ожидайте годовую доходность от аренды на уровне средней однозначной величины плюс потенциал роста стоимости недвижимости , который исторически составлял 3–6% в год — что делает “мультифэмили” стабильной, но не взрывной инвестицией.

Многоквартирные здания — основа инвестирования в Лос-Анджелесе. Высокая заполняемость (~95%) и , что обеспечивает стабильный доход. Владея небольшими домами на 2–4 квартиры, инвесторы могут избежать части требований по контролю аренды, если проживают сами. Ожидаемая доходность: на 2024 год, что выше, чем ~4% несколько лет назад. Это значит, что без кредитного плеча доход инвестора порядка 5%. Используя заемные средства, доходность можно повысить, если ставка по кредиту низкая — но при текущих 6%+ кэш-фло на старте может быть невысоким. Главная перспектива — . На фоне хронического дефицита жилья (в среднем рост стоимости квартир в ЛА за 2016–2024 гг. составил ~60%). Увеличение арендных ставок за счет капитального ремонта (в пределах разрешенного законом) также может поднять доходность. Однако, инвесторам стоит (например, сейсмическое укрепление, ужесточение процедур выселения). Итог: ожидайте плюс потенциал , который исторически составлял 3–6% в год — что делает “мультифэмили” стабильной, но не взрывной инвестицией. Промышленные склады: Промышленная недвижимость, возможно, самый привлекательный коммерческий актив в ЛА с точки зрения фундаментальных показателей. Вакантность низкая, а всем крупным ритейлерам и логистическим компаниям нужны распределительные площади в округе Лос-Анджелеса для обслуживания населения. Ожидаемая доходность: Кап-ставки на индустриальные объекты ~5–5,5% , а полностью сданные объекты в топовых локациях (у портов или делового центра) продаются даже ниже 5%. Это ниже, чем в других регионах США, что отражает высокую уверенность инвесторов в росте ставок и стабильности рынка. Исторически это оправдано — за последние годы ставки на склады выросли более чем на 50% относительно допандемийного уровня. Возможно, будет кратковременная пауза, но прогнозы показывают, что долгосрочный спрос на индустриальные площади будет превышать предложение , что сулит дальнейший рост арендных платежей. Совокупная доходность может достигать высокой однозначной цифры в год за счет роста этих платежей и доходности. Главные возможности — это старые складские площадки, которые можно перепрофилировать под современные задачи (склады с высокой высотой потолков) или распределительные центры первого километра у города. Также склады “последней мили” (даже небольшие помещения) в черте ЛА приносят премиальные арендные ставки и могут быть очень прибыльны при разумной цене покупки.

Промышленная недвижимость, возможно, с точки зрения фундаментальных показателей. Вакантность низкая, а всем крупным ритейлерам и логистическим компаниям нужны распределительные площади в округе Лос-Анджелеса для обслуживания населения. Ожидаемая доходность: , а полностью сданные объекты в топовых локациях (у портов или делового центра) продаются даже ниже 5%. Это ниже, чем в других регионах США, что отражает высокую уверенность инвесторов в росте ставок и стабильности рынка. Исторически это оправдано — за последние годы ставки на склады выросли более чем на 50% относительно допандемийного уровня. Возможно, будет кратковременная пауза, но , что сулит дальнейший рост арендных платежей. Совокупная доходность может достигать высокой однозначной цифры в год за счет роста этих платежей и доходности. — это старые складские площадки, которые можно перепрофилировать под современные задачи (склады с высокой высотой потолков) или распределительные центры первого километра у города. Также (даже небольшие помещения) в черте ЛА приносят премиальные арендные ставки и могут быть очень прибыльны при разумной цене покупки. Торговые центры: Розничная торговля сейчас на перепутье, поэтому опытные инвесторы могут обратить внимание на торговую недвижимость, основанную на товарах первой необходимости (например, торговые центры с супермаркетом, аптекой, сервисами), которые в Лос-Анджелесе проявили устойчивость. Ожидаемая доходность: Ставки капитализации для розничной недвижимости сейчас на уровне 5,5–6% в среднем, выше для объектов с вакансиями или в менее привлекательных локациях. Если вы покупаете хорошо расположенный центр с капитализацией 6% и можете сдать пустующие площади, вы не только получаете этот доход, но и потенциал роста стоимости объекта (снижение ставки капитализации, если рынок улучшится, плюс рост чистого операционного дохода). Ежегодная доходность выше 10% возможна для инвесторов, занимающихся развитием торговых центров (например, за счет обновления состава арендаторов или добавления новых форматов). Однако пассивным инвесторам стоит умерить ожидания: стабильные первоклассные объекты могут принести 6–8% общей доходности (доход плюс минимальный рост аренды). Розничная недвижимость с чистой арендой (например, аптеки или рестораны быстрого питания с долгосрочными договорами) предлагает ставку капитализации около 5% в Лос-Анджелесе — фактически это доходы по типу облигаций, которые могут заинтересовать своей стабильностью. Важно помнить: розничная недвижимость очень чувствительна к локации и управлению; если ошибиться в оценке спроса, доходность может пострадать. Но после нормализации поведения потребителей в постковидный период торговые объекты в густонаселённых зонах Лос-Анджелеса могут приносить стабильную денежную отдачу и умеренный рост стоимости .

Розничная торговля сейчас на перепутье, поэтому (например, торговые центры с супермаркетом, аптекой, сервисами), которые в Лос-Анджелесе проявили устойчивость. Ожидаемая доходность: в среднем, выше для объектов с вакансиями или в менее привлекательных локациях. Если вы покупаете хорошо расположенный центр с капитализацией 6% и можете сдать пустующие площади, вы не только получаете этот доход, но и потенциал роста стоимости объекта (снижение ставки капитализации, если рынок улучшится, плюс рост чистого операционного дохода). Ежегодная доходность выше 10% возможна для инвесторов, занимающихся развитием торговых центров (например, за счет обновления состава арендаторов или добавления новых форматов). Однако пассивным инвесторам стоит умерить ожидания: стабильные первоклассные объекты могут принести 6–8% общей доходности (доход плюс минимальный рост аренды). (например, аптеки или рестораны быстрого питания с долгосрочными договорами) предлагает ставку капитализации около 5% в Лос-Анджелесе — фактически это доходы по типу облигаций, которые могут заинтересовать своей стабильностью. Важно помнить: розничная недвижимость очень чувствительна к локации и управлению; если ошибиться в оценке спроса, доходность может пострадать. Но после нормализации поведения потребителей в постковидный период . Офисные и специализированные объекты: Офисы — контртрендовая инвестиция: их стоимость снизилась, и на рынке ожидание дистресса, значит, оппортунистические инвесторы могут искать выгодные покупки . Возможно, офисные здания в Лос-Анджелесе будут продаваться по цене, значительно ниже стоимости их воспроизводства, особенно если кредиторы выставят займы на аукционы. Ожидаемая доходность: Высокий риск — высокая награда. Одна из стратегий — приобрести проблемную офисную башню (например, с капитализацией 8%+ или скидкой 50%) и перевести её в другой формат (жильё, отель, творческие студии). Доходность при успешном преобразовании может быть очень высокой (IRR >15%). Однако реализовать и получить одобрение регулирующих органов непросто. Инвестиции в традиционную офисную аренду рискованнее — без чёткого пути повышения заполняемости это может быть рискованным ловлением падающего ножа. Объекты для биотехнологий и студийные съемочные павильоны — два специализированных сегмента Лос-Анджелеса, где сохраняется спрос. Инвесторы в эти направления (часто переделанные офисные или промышленные объекты) могут получать высокую доходность по мере роста производства контента в Голливуде и развития биотехнологий; ставки капитализации в этих нишах — в диапазоне 5–7% с хорошими перспективами роста.

Офисы — контртрендовая инвестиция: их стоимость снизилась, и на рынке ожидание дистресса, значит, . Возможно, офисные здания в Лос-Анджелесе будут продаваться по цене, значительно ниже стоимости их воспроизводства, особенно если кредиторы выставят займы на аукционы. Ожидаемая доходность: Высокий риск — высокая награда. Одна из стратегий — приобрести проблемную офисную башню (например, с капитализацией 8%+ или скидкой 50%) и перевести её в другой формат (жильё, отель, творческие студии). Доходность при успешном преобразовании может быть очень высокой (IRR >15%). Однако реализовать и получить одобрение регулирующих органов непросто. Инвестиции в традиционную офисную аренду рискованнее — без чёткого пути повышения заполняемости это может быть рискованным ловлением падающего ножа. — два специализированных сегмента Лос-Анджелеса, где сохраняется спрос. Инвесторы в эти направления (часто переделанные офисные или промышленные объекты) могут получать по мере роста производства контента в Голливуде и развития биотехнологий; ставки капитализации в этих нишах — в диапазоне 5–7% с хорошими перспективами роста. Девелопмент и земельные участки: Строить в Лос-Анджелесе — непростая задача, однако есть возможности в нишевом девелопменте. Например, малоэтажные кварталы, точечные проекты кондоминиумов, или строительство ADU могут быть прибыльными за счёт высоких цен на продажу готовых объектов. Поскольку город стремится увеличить предложение жилья, девелоперы доступного жилья могут воспользоваться налоговыми льготами и новыми госпрограммами — это фактически позволяет получать субсидии, повышающие рентабельность и одновременно решающие социальные задачи. Ожидаемая доходность: Девелопмент в Лос-Анджелесе традиционно предполагает прибыльность на уровне ~15–20% из-за высокого риска. Пока затраты на строительство остаются высокими, большинство проектов оправданы только при премиальной цене продажи (либо если земля была куплена по низкой цене ранее). Участки с градостроительными разрешениями в Л.А. чрезвычайно ценны, а приобретение земли в зонах будущего роста (рядом с планируемыми линиями транспорта и т. д.) может принести значительные дивиденды, хотя и на более длительной перспективе.

В итоге, Лос-Анджелес остается «раем для инвесторов» в долгосрочной перспективе благодаря огромному дисбалансу между спросом и предложением. Как отмечает отчет Apartment News, высокий спрос и ограниченное строительство означают сильный потенциал для арендного дохода и роста стоимости недвижимости со временем. Однако в краткосрочной перспективе инвесторы должны скорректировать ожидания по доходности: при высоких процентных ставках заемные средства менее выгодны, а быстрые перепродажи становятся рискованнее на стагнирующем рынке. Ключевые объекты (промышленные, полностью сданные в аренду многоквартирные дома) будут приносить стабильный, но умеренный доход. Стратегии добавленной стоимости (ремонты, заполнение арендаторов) по-прежнему могут приносить двузначную доходность, если грамотно ориентироваться в нормативной среде. А для спекулянтов с капиталом и выдержкой покупка проблемных активов в 2025–2026 годах может принести отличный результат к 2028 году, если/когда рыночный цикл снова пойдет вверх.

Прогнозы 2026–2028: перспективы и риски

В перспективе прогнозы по рынку недвижимости Лос-Анджелеса предполагают период умеренного дальнейшего роста — сценарий «мягкой посадки» — если не произойдет серьезных потрясений. После «американских горок» начала 2020-х годов как отраслевые аналитики, так и экономические модели ожидают, что динамика цен стабилизируется в ближайшее время, а затем будет постепенно расти до 2028 года. Вот ключевые моменты из прогнозов:

Прогнозы цен на жилье: Последний прогноз Zillow для агломерации Лос-Анджелеса (Los Angeles-Long Beach-Anaheim) предполагает лишь +0,4% роста с февраля 2025 по февраль 2026 года. По сути, ожидается стабильность цен на жилье в течение следующего года. Это включает возможное небольшое снижение в середине 2025 года (их модель показала от -0,1% до -0,2% весной) с последующим умеренным ростом. За пределами 2026 года большинство экспертов ожидают ежегодный прирост на несколько процентов (примерно 2–5% в год) на рынке жилья Лос-Анджелеса до 2028 года. Это будет далеко от двузначных показателей 2021 года , но также исключает резкое падение. Подтверждением такого прогноза служат: высокий спрос, ограниченное предложение и сильная местная экономика, которые должны поддерживать цены. Официальный прогноз C.A.R. на 2025 год предсказывал рост медианной цены по Калифорнии примерно на +4,6% managecasa.com, но это было до того, как ставки остались высокими; вероятно, новая норма — это более плавный рост. К 2028 году медианные цены на жилье в Лос-Анджелесе могут быть примерно на 10–15% выше текущих, если тренд сохранится. Рисковый сценарий: Если в 2026 году разразится рецессия (например, из-за чрезмерного ужесточения политики ФРС или глобальных потрясений), в Лос-Анджелесе возможны временные снижения цен примерно на 5–10% из-за падения продаж — но кризиса, схожего с 2008 годом, не ожидается из-за отсутствия перекредитованности и постоянного дефицита жилья.

Последний прогноз Zillow для агломерации Лос-Анджелеса (Los Angeles-Long Beach-Anaheim) предполагает лишь года. По сути, в течение следующего года. Это включает возможное небольшое снижение в середине 2025 года (их модель показала от -0,1% до -0,2% весной) с последующим умеренным ростом. За пределами 2026 года большинство экспертов ожидают (примерно 2–5% в год) на рынке жилья Лос-Анджелеса до 2028 года. Это будет , но также исключает резкое падение. Подтверждением такого прогноза служат: высокий спрос, ограниченное предложение и сильная местная экономика, которые должны поддерживать цены. предсказывал рост медианной цены по Калифорнии примерно на +4,6% managecasa.com, но это было до того, как ставки остались высокими; вероятно, новая норма — это более плавный рост. К 2028 году медианные цены на жилье в Лос-Анджелесе могут быть примерно на 10–15% выше текущих, если тренд сохранится. Если в 2026 году разразится рецессия (например, из-за чрезмерного ужесточения политики ФРС или глобальных потрясений), в Лос-Анджелесе возможны временные снижения цен примерно на 5–10% из-за падения продаж — но кризиса, схожего с 2008 годом, не ожидается из-за отсутствия перекредитованности и постоянного дефицита жилья. Продажи и объемы: Ожидается, что объемы продаж жилья начнут расти по мере перехода к 2026–2027 годам, при условии смягчения ипотечных ставок. Многие аналитики прогнозируют, что ставки снизятся до диапазона 5% к 2026 году , что разблокирует отложенный спрос со стороны покупателей, готовых улучшить свои жилищные условия. Следовательно, в 2026 и 2027 годах может произойти восстановление продаж (возможно, до уровней 2019 года). При увеличении числа сделок рост цен может немного ускориться по сравнению с вялым 2025 годом. Однако, если ставки останутся высокими или условия кредитования будут ужесточены, продажи могут остаться слабыми. В любом случае, не ожидается массового поступления нового предложения на рынок , поэтому рост спроса, как правило, приводит к давлению на повышение цен в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что объемы продаж жилья начнут расти по мере перехода к 2026–2027 годам, при условии смягчения ипотечных ставок. Многие аналитики прогнозируют, что , что разблокирует отложенный спрос со стороны покупателей, готовых улучшить свои жилищные условия. Следовательно, (возможно, до уровней 2019 года). При увеличении числа сделок рост цен может немного ускориться по сравнению с вялым 2025 годом. Однако, если ставки останутся высокими или условия кредитования будут ужесточены, продажи могут остаться слабыми. В любом случае, , поэтому рост спроса, как правило, приводит к давлению на повышение цен в Лос-Анджелесе. Аренда и многоквартирные дома: Прогнозы по аренде (например, USC Casden) предполагают, что арендная плата в Лос-Анджелесе будет расти на несколько процентов в год до 2028 года, примерно следуя инфляции. Вакантность может немного увеличиться по мере завершения новых проектов (в Лос-Анджелесе строятся тысячи квартир), но этого недостаточно, чтобы серьёзно снизить арендные ставки. К 2028 году средняя арендная плата может быть на 10–15% выше, чем сегодня, что усугубит проблему доступности жилья, если доходы не будут расти сопоставимо. Один из факторов неопределённости: усилия штата по помощи арендаторам или расширение контроля над арендой могут искусственно ограничить рост арендной платы. Также, если удалённая работа приведёт к большей миграции, спрос на аренду может снизиться. Но учитывая огромное население Лос-Анджелеса и чрезвычайно медленные темпы нового строительства, умеренный рост арендных ставок – это вполне обоснованный базовый прогноз.

Прогнозы по аренде (например, USC Casden) предполагают, что до 2028 года, примерно следуя инфляции. Вакантность может немного увеличиться по мере завершения новых проектов (в Лос-Анджелесе строятся тысячи квартир), но этого недостаточно, чтобы серьёзно снизить арендные ставки. К 2028 году средняя арендная плата может быть на 10–15% выше, чем сегодня, что усугубит проблему доступности жилья, если доходы не будут расти сопоставимо. Один из факторов неопределённости: усилия штата по помощи арендаторам или расширение контроля над арендой могут искусственно ограничить рост арендной платы. Также, если удалённая работа приведёт к большей миграции, спрос на аренду может снизиться. Но учитывая огромное население Лос-Анджелеса и чрезвычайно медленные темпы нового строительства, – это вполне обоснованный базовый прогноз. Коммерческие секторы: Офисы: Общий консенсус состоит в том, что рынок офисов будет восстанавливаться очень медленно . Вакантность может продолжить рост до 2025–26 годов по мере истечения аренды, а затем, возможно, стабилизируется к 2027 году, когда устаревшие объекты будут убраны с рынка (переоборудованы или конфискованы). Арендные ставки, скорее всего, останутся на прежнем уровне или даже снизятся в ближайшее время. К 2028 году рынок офисов может разделиться: новые, современные здания вернутся к высокой заполняемости, старые массовые офисы будут либо перепрофилированы, либо существенно обесценятся. Инвесторам стоит быть осторожными: некоторые прогнозы (например, Moody’s) утверждают, что стоимость офисов может упасть ещё на 10–20% до достижения дна примерно в 2024–2025 годах, с лёгким подъёмом только к 2028 году. Розничная торговля: Ожидается продолжительное постепенное восстановление . Вакантность в сфере ритейла в Южной Калифорнии, согласно прогнозам, к 2026 году немного снизится благодаря восстановлению экономического роста и притоку населения. Арендные ставки могут расти примерно на 1% в год в лучших торговых центрах. Основной риск для сегмента розничной торговли связан с возможным снижением потребительских расходов в случае рецессии; в остальных случаях ближайшие годы выглядят стабильно, без резких изменений. Промышленная недвижимость: Большинство прогнозов указывает на то, что спрос на промышленные объекты сильно вырастет к 2026 году. После нынешнего небольшого равновесия ожидается рост портовых перевозок и электронной коммерции. По оценкам CBRE и Cushman & Wakefield, вакантность промышленной недвижимости в Лос-Анджелесе может снизиться до 3–4% к 2027 году, а рост арендной платы возобновится и будет составлять средние однозначные проценты в год после 2025 года. Риски связаны с предложением: в Инленд Эмпаер было построено множество новых логистических объектов; если это приведет к насыщению спроса, рост арендных ставок может быть менее значительным. Однако в условиях дефицита земли в Лос-Анджелесе существующие промышленные объекты должны показывать выдающиеся долгосрочные результаты.

Макроэкономические риски: Существуют несколько общих рисков, которые могут сорвать эти умеренно позитивные прогнозы. Экономическая рецессия — главная забота: если США вступят в серьезный спад в 2026 году, Лос-Анджелес может столкнуться с потерей рабочих мест в сферах развлечений, технологий, торговли и др., что ударит как по спросу на жилье, так и по коммерческой недвижимости. Рост безработицы окажет давление на цены на жилье (скорее за счет сокращения продаж, чем через потери домов, поскольку собственники жилья имеют капитал и низкие ставки). Колебания процентных ставок — еще один фактор: неожиданный скачок ставок (например, при новом всплеске инфяции) еще больше снизит доступность жилья, возможно, приведя к частичному снижению цен. Напротив, если ставки снизятся быстрее, рынок может вновь «перегреться» к 2027 году (риск нового ценового пузыря). Изменения в политике также приближаются: например, если Measure ULA будет отменен или смягчен к 2026 году, возможен всплеск отложенных сделок по продаже дорогой недвижимости; либо, если Калифорния введет новые налоги или жесткое регулирование аренды, инвестиционный настрой может ухудшиться. Природные катастрофы или климатические события (землетрясения, лесные пожары) также, к сожалению, остаются фоновым риском для Лос-Анджелеса и могут повлиять на отдельные районы или увеличить стоимость страхования по всему штату.

Итоговый прогноз: Наиболее вероятный сценарий до 2028 года — это медленный, но стабильный рост. К 2028 году медианная цена дома в Лос-Анджелесе может быть примерно на 10–20% выше уровня 2025 года, а аренда — примерно на 10% выше, что означает намного более плавный подъем по сравнению с предыдущим десятилетием, но все же движение вверх. Нижний предел рынка поддерживается устойчивой привлекательностью города (климат, работа, культура) и недостроем жилья, а его потолок ограничен доступностью и политикой. Если не случится серьезных потрясений, недвижимость Лос-Анджелеса должна обеспечить надежную, хотя и не впечатляющую, доходность в ближайшие годы, причем риск скорее в том, что вы можете упустить рост (если не войдете на рынок), чем в резком падении цен. Грамотные участники рынка будут отслеживать процентные ставки, использовать повторное переустройство и инновационные жилищные решения, а также фокусироваться на районах с сильными фундаментальными показателями, чтобы максимизировать доходность в новых реалиях. Времена бурного роста в Лос-Анджелесе могут приостановиться, но его долгосрочная траектория как глобального города по-прежнему на подъеме.

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