Trh s nehnuteľnosťami v Tchaj-peji: Výhľad na rok 2025 – trendy, prognózy a kľúčové poznatky

Prehľad trhových podmienok v roku 2025

Realitný trh v Tchaj-peji v roku 2025 zaznamenáva výrazné ochladenie po niekoľkých rokoch prudkého rastu. Objem transakcií prudko klesol a rast cien sa zastavil v dôsledku prísnejších úverových podmienok a ekonomickej neistoty taipeitimes.com taipeitimes.com. V prvom štvrťroku 2025 bolo na celom území krajiny zaregistrovaných len asi 63 000 prevodov nehnuteľností – to znamená ročný pokles o 20% a najslabší objem za posledných osem rokov taipeitimes.com. Vo všetkých šiestich najväčších taiwanských mestách (vrátane Tchaj-peja) klesli realitné obchody do polovice roka 2025 medziročne o viac než 20% taipeitimes.com. Toto spomalenie nastalo po období prudkej aktivity v roku 2024; napríklad predaj bytov v prvej polovici roka 2024 medziročne vzrástol o 27% vďaka ekonomickému oživeniu taipeitimes.com. Nálada na trhu sa však zmenila koncom roka 2024, keď globálne ekonomické protivetry a nové úverové obmedzenia oslabili dôveru kupujúcich.

Niekoľko faktorov prispieva k. Zavedenie selektívnychCentrálnou bankou (začiatok v septembri 2024) zvýšilo náklady na požičiavanie a znížilo pákový efekt pre kupujúcich taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw . Banky teraz vyžadujú vyššie zálohy (pomer úveru k hodnote bol znížený približne o 10 percentuálnych bodov pre druhé domy) a zrušili obdobia bezúročnej lehoty, čím sa financovanie stalo prísnejším taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw . Potenciálni kupujúci sú tiež opatrní: takmer 80 % oslovených záujemcov o bývanie uprednostňuje „čakať a sledovať z ústrania“ minimálne do roku 2026, vzhľadom na neistú ekonomiku a prísnejší úverový režim taipeitimes.com taipeitimes.com . HDP Taiwanu stále rastie (prognóza na rok 2025 je okolo 3 %) a úrokové sadzby zostávajú relatívne stabilné cbreemail.com , ale(hypotekárne sadzby ~2,5 %+ aj v štátnych bankách taipeitimes.com ) a globálne obchodné napätie podkopávajú dôveru v nehnuteľnosti.

Kriticky, ceny bývania v Taipei začali mierne korigovať. Nejde o krach, ale horúčkovitý rast cien v rokoch 2020–2024 sa ustálil. V 4. štvrťroku 2024 priemerné ceny bývania na celom území klesli o 6,6 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku a všetkých šesť veľkých miest zaznamenalo pokles cien taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Ceny v meste Taipei klesli približne o 3 % v 4. štvrťroku (v porovnaní s 1. štvrťrokom 2024), čo je relatívne mierny pokles v porovnaní s prudšími korekciami v južných mestách, ako je Kaohsiung (-10 %) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Do 1. štvrťroka 2025 sa priemerná cena bývania v Taipei pohybovala okolo 1,233 milióna NT$ za ping (~38 000 USD za 3,3 m²) – najviac na Taiwane taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, ale rast sa vyrovnal. Viac predajcov znižuje svoje požiadavky, aby uzavreli obchody, pričom zľavy 10–12 % z ponukovej ceny sú v Taipei už bežné – ide o najväčší rozdiel od čias pandémie taipeitimes.com taipeitimes.com. Stručne povedané, trh v roku 2025 sa vyznačuje slabnúcim dopytom, rastúcou ponukou a miernym mäknutím cien, najmä v segmentoch a regiónoch, ktoré zaznamenali najväčšie zdražovanie.

Trendy v rezidenčných nehnuteľnostiach v roku 2025

Sektor rezidenčných nehnuteľností v Taipei sa v roku 2025 presunul z trhu priaznivého predávajúcim na vyváženejší alebo dokonca na trh priaznivejší pre kupujúcich. Kupujúci majú väčšiu vyjednávaciu silu ako v predchádzajúcich rokoch. Podľa spoločnosti Evertrust sa priemerný rozsah vyjednávania (rozdiel medzi požadovanou a konečnou cenou) rozšíril na približne 10–12 % začiatkom roka 2025, zatiaľ čo na vrchole trhu v polovici roku 2024 bol jednociferný taipeitimes.com taipeitimes.com. Predávajúci v Taipei viedli s najväčšími zľavami (v priemere približne 12,8 % z požadovanej ceny), nasledovaní mestom Nový Taipei (11,5 %) a Tainanom (11,1 %) taipeitimes.com taipeitimes.com. To naznačuje, že potenciálni kupujúci úspešne presadzujú cenové ústupky, čo je trend poháňaný sprísnenou úverovou politikou a hojnejšou ponukou.

Ponuka bývania vskutku vzrástla. Rekordných 100 000 nových bytových jednotiek má byť dokončených po celom Taiwane v roku 2025, čo vyvoláva obavy z nadmernej ponuky v určitých regiónoch taipeitimes.com. Zatiaľ čo samotné mesto Taipei má obmedzený priestor na veľké nové projekty, širšia metropolitná oblasť Taipei (vrátane Nového Taipei) zaznamenala v posledných rokoch početné projekty. Pozoruhodné je, že začatie výstavby (nové stavby) v roku 2024 celonárodne kleslo na päťročné minimum, keďže developeri začali byť obozretnejší taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. V niektorých oblastiach s vysokými zásobami – napríklad v zónach obnovy v Novom Taipei – developeri skutočne odložili alebo obmedzili projekty koncom roka 2024 po sprísnení úverov taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Tento ústup vo výstavbe by mohol neskôr zmierniť rast ponuky. V krátkodobom horizonte je však bytový fond v Taipei dostatočný vďaka predchádzajúcemu stavebnému boomu a nepredané zásoby zostávajú vysoké (mnohí developeri stále vlastnia viacero nepredaných jednotiek v predpredaji) taiwannews.com.tw. Výsledkom je, že kupujúci majú viac možností a menší pocit naliehavosti, čo ešte viac zmierňuje tlak na rast cien.

Trendy cien bývania sa líšia podľa segmentu. V predpredaji (novostavbách) zostávajú ceny relatívne vysoké – podporené skorším optimizmom developerov – ale tempo predaja sa spomalilo. V 2. štvrťroku 2024 dosiahla priemerná cena v predpredaji na celonárodnej úrovni 530 300 NT$ za ping (≈16 miliónov NT$ za 30 pingový byt), čo je nárast o 6,7 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku taipeitimes.com taipeitimes.com. Avšak do 4. štvrťroka 2024 sa objavili známky korekcie cien aj v nových projektoch. Mediánová cena bývania na národnej úrovni klesla na približne 338 600 NT$ za ping v 4. štvrťroku taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw a znižovanie cien o ~6 % sa stalo bežným na zrýchlenie predaja zásob taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Prémiové projekty v Taipei si stále držia vysoké ceny (často viac ako 1 milión NT$ za ping), no predávajúci sú už pod tlakom flexibilnejší. Ako poznamenal jeden analytik, na rozdiel od rokov boomu, kedy majitelia držali ceny pevne, mnohí predávajúci v roku 2025 sú ochotní rokovať alebo znížiť požadované ceny, aby sa zbavili svojich nehnuteľností taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. To platí najmä pre investorov, ktorí vlastnia viacero nehnuteľností a čelia vyšším nákladom na držbu vďaka novým daniam a úverovým pravidlám (podrobne vysvetlené v ďalšej časti).

Demografia kupujúcich na rezidenčnom trhu v Taipei sa tiež mení. Vládne politiky podporujúce prvých vlastníkov majú účinok: podiel prvonákupcov vzrástol z približne 57 % začiatkom roku 2023 na 61,4 % do konca 2024, čo naznačuje vyšší počet skutočných koncových používateľov na trhu taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Mladé rodiny a jednotlivci sa opatrne vracajú, podporení špeciálnymi hypotékami (napr. program Nové bývanie pre mládež) a ústupom investorov. V skutočnosti teraz domácnosti s jednou alebo dvoma osobami dominujú v Taipei – takmer polovicu všetkých taiwanských domácností tvoria jedna alebo dve osoby taipeitimes.com. Taipei, Nový Taipei a Kaohsiung majú obzvlášť vysoký počet domácností s jednou osobou taipeitimes.com. Tento demografický trend znamená silný dopyt po menších bytoch a bývanie typu „jeden dom na osobu“, čo je v súlade s vládnym cieľom „jeden vlastník, jeden dom“ taipeitimes.com. Luxusný špekulatívny dopyt sa tomu zodpovedajúco stiahol. Dokonca aj oblasti, kde vypukla horúčka kvôli správam z technologického priemyslu – napríklad regióny v blízkosti nových závodov na výrobu polovodičov TSMC – ochladli. Prieskum začiatkom roku 2025 ukázal zmiešané očakávania ohľadom cien nehnuteľností v blízkosti plánovaných závodov TSMC, pričom niečo vyše polovice respondentov stále očakávalo rast cien a zvyšok predpokladal stabilitu alebo pokles taipeitimes.com. Táto ambivalencia odráža uvedomenie si, že technologicky poháňané rastové vlny sa môžu otočiť, ak sa projekty zastavia alebo ak špekulácie príliš predbiehajú základy trhu.

Na strane prenájmu zostali rezidenčné prenájmy v Taipei relatívne stabilné a prínosy z prenájmu sú nízke v porovnaní s cenami. Výnosy z prenájmu v Taipei dosahujú v priemere iba okolo 2 % ročne, čo je jedno z najnižších čísel v Ázii investasian.com investasian.com. To znamená, že kúpa nehnuteľnosti na prenájom nie je veľmi výnosná a mnoho investorov sa spoliehalo skôr na rast cien. Keďže rast cien sa spomaľuje, niektorí potenciálni prenajímatelia prehodnocujú svoju stratégiu a viac bývaní sa môže vrátiť na predajný trh. Kríza dostupnosti bývania zostáva vážna: pomer cien nehnuteľností k príjmom na Taiwane je okolo 15–20 a v Taipei môže trvať približne 40 rokov priemerného príjmu, aby si človek mohol dovoliť skromný byt investasian.com investasian.com. To viedlo k verejnému pobúreniu nad spravodlivosťou v bývaní, odlivu obyvateľstva z Taipei (viac ako 20 000 čistých obyvateľov opustilo mesto Taipei v 1. štvrťroku 2025, často hľadajúc lacnejšie bývanie na predmestiach) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw a neustálym snahám vlády skrotiť ceny.

V súhrne, rezidenčný trh v Taipei v roku 2025 je vo fáze ochladenia: objemy predaja klesajú, rast cien sa mení na mierny pokles a špekulácie poháňané pôžičkami ustupujú. Koncoví užívatelia pomaly získavajú späť prevahu a trh je zdravší v tom zmysle, že prebytočné špekulácie sú vytláčané. Problémy s dostupnosťou však pretrvávajú a skutočný trh priaznivý pre kupujúcich závisí od ďalších úprav cien alebo rastu príjmov.

Trendy v komerčných nehnuteľnostiach (kancelárie, maloobchod a priemysel)

Komerčné nehnuteľnosti v Tchaj-peji vykazujú v roku 2025 zmiešaný obraz, pričom kancelársky sektor čelí protivetru, zatiaľ čo niektoré priemyselné/logistické segmenty zostávajú robustné. Podľa prognózy CBRE miery neobsadenosti kancelárií rastú a očakáva sa, že v roku 2025 dosiahnu sedemročné maximum cbreemail.com. Na trh prichádza nová ponuka – vrátane viacerých prémiových kancelárskych budov v okresoch Xinyi a Nangang – ktorá prevyšuje aktuálny dopyt nájomcov. Tento nápor novej ponuky mení kancelársky trh v Tchaj-peji na prostredie priaznivé pre nájomcov, čo je výrazná zmena po rokoch nízkej neobsadenosti. Prenajímatelia v starších alebo menej atraktívnych budovách pravdepodobne pocítia zvýšenú konkurenciu a môžu byť nútení ponúknuť stimuly alebo znížiť nájom, aby prilákali nájomcov. Mnohé firmy sa skutočne presúvajú podľa princípu „let do kvality“ cbreemail.com, sťahujú sa do novších budov s lepšími službami a opúšťajú staršie kancelárie. Výsledkom je, že vyjednávacia sila prenajímateľov slabne v kancelárskom segmente a rast nájmov sa v roku 2025 očakáva utlmený.

Medzitým sektor maloobchodných nehnuteľností v Tchaj-peji opatrne napreduje, no nie bez výziev. Spotrebiteľská dôvera bola mierne otrasená v dôsledku volatility na akciových trhoch a globálnej ekonomickej neistoty cbreemail.com. Obchodníci preto expandujú opatrne a sústreďujú sa na osvedčené lokality a formáty. Prémiový segment maloobchodu (najmä v okolí Taipei 101/Xinyi a oblasti Zhongshan) zaznamenal oživenie s obnovou cestovného ruchu v Ázii, no susedské obchody a nákupné centrá sa stále spamätávajú z pandémie a prechodu k e-commerce. Rast elektronického obchodu naďalej poháňa dopyt po moderných logistických a skladových priestoroch cbreemail.com. Priemyselné nehnuteľnosti v Tchaj-peji, najmä sklady a distribučné centrá na posledný kilometer, zostávajú silným segmentom. Firmy investujú do infraštruktúry dodávateľských reťazcov; veľké e-commerce a 3PL (logistické) spoločnosti hľadajú kvalitné logistické priestory okolo Nového Tchaj-peja a Taoyuan, kde je k dispozícii pôda cbreemail.com. To udržiava priemyselnú neobsadenosť nízku a nájmy relatívne pevné.

Je potrebné poznamenať, že komerčné nehnuteľnosti v Tchaj-peji sú ovplyvňované aj širšími ekonomickými posunmi. Mesto nie je finančným centrom regiónu v takom rozsahu ako Hongkong alebo Singapur, ale je sídlom technologických výrobcov a servisných spoločností. Ako sa časť technologickej výroby rozširuje mimo Taiwanu a viac ľudí prechádza na prácu na diaľku alebo hybridný model, absorpcia kancelárskych priestorov sa spomalila. CBRE uvádza, že tieto trendy, v kombinácii s novými dokončenými projektmi, urobia rok 2025 náročným pre prenajímateľov kancelárií cbreemail.com. Naopak, akýkoľvek hospodársky rast alebo stabilizácia obchodnej politiky (napr. vyriešenie obchodných treníc medzi USA a Čínou) by mohli zlepšiť dôveru podnikateľov a tým aj dopyt po kancelárskych a maloobchodných priestoroch. Spoločnosti sú však v súčasnosti orientované na úspory: pozorujeme konsolidáciu kancelárií alebo voľbu menších priestorov vo flexibilných/co-workingových kanceláriách namiesto veľkých tradičných prenájmov.

Stručne povedané, komerčné nehnuteľnosti v Tchaj-peji 2025 môžeme charakterizovať ako vyvíjajúce sa prostredie:

Kancelárie: Rastúca neobsadenosť a väčšia vyjednávacia sila nájomcov v čase, keď ponuka vrcholí cbreemail.com. Rast nájomného je stagnujúci a staršie budovy, najmä tie, ktoré nie sú v top lokalitách, sú pod tlakom.

Rastúca neobsadenosť a väčšia vyjednávacia sila nájomcov v čase, keď ponuka vrcholí cbreemail.com. Rast nájomného je stagnujúci a staršie budovy, najmä tie, ktoré nie sú v top lokalitách, sú pod tlakom. Maloobchod: Pomalá expanzia; prémiové obchody si udržujú hodnotu, ale celkový dopyt po maloobchode je utlmený opatrnými výdavkami spotrebiteľov cbreemail.com.

Pomalá expanzia; prémiové obchody si udržujú hodnotu, ale celkový dopyt po maloobchode je utlmený opatrnými výdavkami spotrebiteľov cbreemail.com. Priemysel/logistika: Silný dopyt po skladoch a logistických centrách vďaka e-commerce a investíciám do dodávateľských reťazcov cbreemail.com. Tento subsektor je výrazne nadpriemerný, s stabilným alebo rastúcim nájmom a nízkou neobsadenosťou v moderných objektoch.

Investori na komerčnom trhu v Tchaj-peji preto menia svoj fokus: niektorí lokálni inštitucionálni investori (napr. poisťovne) stále plánujú investovať do nehnuteľností aj v roku 2025, ale celkovo sa investičný objem do nehnuteľností očakáva v roku 2025 pokles z dôvodu ochladzovania trhu cbreemail.com. Tí, ktorí investujú, preferujú najmä priemyselné a špecializované segmenty alebo prémiové jadrové aktíva namiesto špekulatívnych kancelárskych projektov. Kancelársky a maloobchodný sektor si možno budú musieť počkať na jasnejšie ekonomické „mäkké pristátie“, kým dôjde k opätovnému rastu.

Prognózy a odhady na nasledujúce roky

Pri pohľade do budúcnosti väčšina analytikov predpovedá, že trh s nehnuteľnosťami v Tchaj-peji čaká mäkké pristátie a nie dramatický pád, ale v najbližšom období zostane utlmený. Evertrust, najväčšia realitná kancelária na Taiwane, predpokladá, že celkový počet predaných nehnuteľností v krajine pravdepodobne v roku 2025 klesne pod 280 000 jednotiek, zo viac ako 300 000 v roku 2024, keďže trh naďalej ochladzuje taipeitimes.com taipeitimes.com. Očakáva sa mierny pokles cien aj počas roka 2025 – v rozsahu niekoľkých percent – ak nenastane zásadný otras. „Nepozorujeme kolaps trhu, no zároveň nie je žiadny impulz pre oživenie,“ vysvetlil v júni generálny riaditeľ Evertrust taipeitimes.com taipeitimes.com. Inými slovami, základným očakávaním je pokles objemu predaja a mierna korekcia cien do budúcnosti taipeitimes.com.

Kľúčové faktory ovplyvňujúce tieto projekcie zahŕňajú:

Pokračujúca prísna úverová politika : Centrálna banka signalizovala, že zachová selektívne obmedzenia hypoték, kým sa ceny neustália. Na začiatku roka 2025 sú úverové limity na druhé bývanie približne 60 % (ešte nižšie pri luxusných nehnuteľnostiach) a banky dôkladne preverujú príjmy taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Keďže „financovanie už nie je bez trenia“ , špekulatívny dopyt by mal zostať utlmený taipeitimes.com taipeitimes.com. Očakáva sa, že úrokové sadzby zostanú nezmenené alebo len mierne porastú, čo poskytuje určitú stabilitu cbreemail.com, ale nie je veľký predpoklad znižovania sadzieb, ktoré by stimulovalo nové zadlžovanie. Stručne povedané, úverové podmienky budú pravdepodobne držať trh na uzde aj v roku 2025.

: Centrálna banka signalizovala, že zachová selektívne obmedzenia hypoték, kým sa ceny neustália. Na začiatku roka 2025 sú úverové limity na druhé bývanie približne 60 % (ešte nižšie pri luxusných nehnuteľnostiach) a banky dôkladne preverujú príjmy taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Keďže , špekulatívny dopyt by mal zostať utlmený taipeitimes.com taipeitimes.com. Očakáva sa, že úrokové sadzby zostanú nezmenené alebo len mierne porastú, čo poskytuje určitú stabilitu cbreemail.com, ale nie je veľký predpoklad znižovania sadzieb, ktoré by stimulovalo nové zadlžovanie. Stručne povedané, aj v roku 2025. Prebytok ponuky a výstavbový pipeline : Vlna dokončení v roku 2025 pridáva ponuku v rezidenčnom aj komerčnom segmente. Vysoká nová ponuka – napr. 100 000 nových domov na celonárodnej úrovni v roku 2025 – bude trvať určitý čas, kým sa absorbuje taipeitimes.com. Vedúce indikátory však naznačujú spomalenie budúcej ponuky: začiatky výstavby bytov v roku 2024 klesli, čo znamená menej nových projektov na trhu v rokoch 2026–2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Mnohí developeri odložili projekty po septembrovom sprísnení úverových podmienok, najmä v oblastiach s nadbytkom ponuky taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. To by mohlo v strednodobom horizonte pomôcť trh vyvážiť. V rokoch 2025-26 však kupujúci budú ťažiť z veľkého výberu a developeri budú vypratávať zásoby, čím zostane rast cien utlmený.

: Vlna dokončení v roku 2025 pridáva ponuku v rezidenčnom aj komerčnom segmente. Vysoká nová ponuka – napr. – bude trvať určitý čas, kým sa absorbuje taipeitimes.com. Vedúce indikátory však naznačujú spomalenie budúcej ponuky: začiatky výstavby bytov v roku 2024 klesli, čo znamená menej nových projektov na trhu v rokoch 2026–2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Mnohí developeri odložili projekty po septembrovom sprísnení úverových podmienok, najmä v oblastiach s nadbytkom ponuky taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. To by mohlo v strednodobom horizonte pomôcť trh vyvážiť. a developeri budú vypratávať zásoby, čím zostane rast cien utlmený. Postoj vlády : Tvorcovia politiky na Taiwane preukázali odhodlanie presadzovať opatrenia „bytovej spravodlivosti“ s cieľom obmedziť špekulácie a zvýšiť dostupnosť bývania. Súčasťou toho sú aj daňové reformy (uvedené nižšie) a úverové regulácie. Predpokladá sa, že vláda v najbližších rokoch tieto opatrenia neuvoľní, pokiaľ by sa ekonomika výrazne neoslabovala. V skutočnosti je možné ďalšie sprísňovanie , ak by ceny opäť príliš rýchlo vzrástli taipeitimes.com. Tento obozretný prístup naznačuje, že prípadné oživenie trhu bude zámerne obmedzované . „Horúci“ nárast ako začiatkom roku 2024 je pri novom regulačnom režime nepravdepodobný.

: Tvorcovia politiky na Taiwane preukázali odhodlanie presadzovať opatrenia s cieľom obmedziť špekulácie a zvýšiť dostupnosť bývania. Súčasťou toho sú aj daňové reformy (uvedené nižšie) a úverové regulácie. Predpokladá sa, že vláda v najbližších rokoch tieto opatrenia neuvoľní, pokiaľ by sa ekonomika výrazne neoslabovala. V skutočnosti je možné ďalšie , ak by ceny opäť príliš rýchlo vzrástli taipeitimes.com. Tento obozretný prístup naznačuje, že . „Horúci“ nárast ako začiatkom roku 2024 je pri novom regulačnom režime nepravdepodobný. Ekonomické a externé faktory: Očakáva sa, že taiwanská ekonomika v blízkej budúcnosti porastie miernym tempom (~2–3% ročne) cbreemail.com, čo podporuje dopyt po bývaní, ale nie závratným tempom. Odvetvia závislé na exporte čelia neistote v dôsledku americko-čínskej obchodnej napätosti a spomaleniu globálneho rastu. Navyše, rastúce geopolitické riziká medzi Čínou a Taiwanom pridávajú investorom ďalšiu úroveň opatrnosti taiwannews.com.tw. Ak nedôjde k veľkému pozitívnemu šoku (napríklad technologický boom alebo náhly prílev zahraničného kapitálu), strana dopytu po nehnuteľnostiach pravdepodobne zostane opatrná až do roku 2025. Pozitívom však je nízka nezamestnanosť a rast miezd v technologických sektoroch, čo poskytuje základnú podporu fundamentom bývania v oblasti Veľkého Taipei a zabraňuje akémukoľvek prudkému poklesu dopytu taiwannews.com.tw.

Celkový konsenzusný výhľad na trh s nehnuteľnosťami v Taipei v najbližších rokoch je mierna korekcia a plató. Očakáva sa, že ceny budú mierne klesať alebo stagnovať, namiesto rastu. Objem transakcií môže zostať pod nedávnym priemerom, keďže kupujúci a predávajúci si upravujú očakávania. Analytici to opisujú ako „pomalú“ alebo „stagnujúcu“ fázu taiwannews.com.tw – v podstate ide o potrebné ochladenie po období nadšenia.

Pre potenciálnych kupcov domov tento výhľad znamená lepšie príležitosti do budúcnosti: viac priestoru na vyjednávanie a možno mierne cenové zvýhodnenia, najmä v oblastiach alebo typoch nehnuteľností, ktorých ceny príliš narástli. Ako uviedol manažér spoločnosti Chinatrust Real Estate, súčasná situácia je „lepšia pre kupujúcich s reálnymi potrebami“, pretože predávajúci sú teraz flexibilnejší taiwannews.com.tw. Pre investorov sú vyhliadky na krátkodobé kapitálové zisky obmedzené; výnosy z prenájmov sa pravdepodobne výrazne nezlepšia, preto je potrebné starostlivo zvážiť náklady na držbu nehnuteľnosti voči výnosom.

Pri pohľade za rok 2025, keď sa trh po korekcii stabilizuje a ak taiwanská ekonomika zostane stabilná, dlhodobá trajektória nehnuteľností v Tchaj-peji je opatrne optimistická, ale nie výbušná. Tchaj-pej je politickým a ekonomickým hlavným mestom a ponuka pozemkov je obmedzená, takže dopyt po bývaní bude pretrvávať. Demografické zmeny (starnutie obyvateľstva, menšie domácnosti) môžu obmedziť rast dopytu, no obnova miest a rozvoj technologického priemyslu (napr. AI, polovodičové centrá) môžu priniesť nové impulzy. Dôležité je, že ak sa inflácia a úrokové sadzby v nasledujúcich rokoch zmiernia, určitý nahromadený dopyt sa môže na trh vrátiť. Miestni odborníci predpovedajú „mäkké pristátie” v roku 2025 s možným miernym oživením následne cbreemail.com – aj keď akýkoľvek budúci rast pravdepodobne nebude ani zďaleka taký výrazný, ako boli dvojciferné ročné nárasty v rokoch 2021–2022.

Dopady vládnych politík, daní a regulácií

Taiwanská vláda bola aktívna pri zavádzaní politík na ochladenie trhu s nehnuteľnosťami a podporu dostupnosti bývania, pričom tieto opatrenia výrazne ovplyvňujú dynamiku realitného trhu v Tchaj-peji v roku 2025. Kľúčové nástroje politiky zahŕňajú daňové reformy, úverové obmedzenia a regulačné opatrenia:

Selektívne úverové kontroly: Centrálna banka Taiwanu zaviedla viaceré kolá sprísňovania hypoték (do konca roka 2024 išlo už o siedme kolo takýchto opatrení taiwannews.com.tw). V septembri 2024 nové pravidlá znížili maximálne povolené pomerové ukazovatele úveru k hodnote (LTV) pri hypotékach na druhé bývanie o 10 % a ešte výraznejšie pri tretích nehnuteľnostiach a luxusných nehnuteľnostiach taiwanhousing.tw. Napríklad kupujúci, ktorý si predtým mohol požičať 80 % na druhú nehnuteľnosť, môže teraz dostať len 60–70 %. Okrem toho boli zrušené bezúročné obdobia na hypotékach – všetci dlžníci musia začať splácať istinu okamžite taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Tieto pravidlá, ktoré pôvodne platili pre šesť najväčších miest, boli rozšírené na celonárodnú úroveň, aby sa zabránilo špekulatívnym presunom do menších miest taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Dopad bol výrazný: banky teraz vyžadujú vyššie zálohy (často 30–40 % aj od domácich kupujúcich a v praxi zálohu 50 %+ pre mnohých zahraničných kupujúcich ) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Zaviedli sa prísnejšie kontroly príjmu a pozadia na odhalenie falošných „prvokupcov“, ktorí v skutočnosti konajú ako prostredníci pre investorov taipeitimes.com. Celkovo platí, že získať hypotéku v Taipei je teraz oveľa náročnejšie než pred pár rokmi – zámerný krok, ktorého cieľom je obmedziť zadlžovanie a schladiť špekulácie.

Centrálna banka Taiwanu zaviedla viaceré kolá sprísňovania hypoték (do konca roka 2024 išlo už o siedme kolo takýchto opatrení taiwannews.com.tw). V nové pravidlá znížili maximálne povolené pri hypotékach na druhé bývanie o 10 % a ešte výraznejšie pri tretích nehnuteľnostiach a luxusných nehnuteľnostiach taiwanhousing.tw. Napríklad kupujúci, ktorý si predtým mohol požičať 80 % na druhú nehnuteľnosť, môže teraz dostať len 60–70 %. Okrem toho boli zrušené na hypotékach – všetci dlžníci musia začať splácať istinu okamžite taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Tieto pravidlá, ktoré pôvodne platili pre šesť najväčších miest, boli rozšírené na celonárodnú úroveň, aby sa zabránilo špekulatívnym presunom do menších miest taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Dopad bol výrazný: banky teraz vyžadujú vyššie zálohy (často 30–40 % aj od domácich kupujúcich a v praxi ) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Zaviedli sa prísnejšie kontroly príjmu a pozadia na odhalenie falošných „prvokupcov“, ktorí v skutočnosti konajú ako prostredníci pre investorov taipeitimes.com. Celkovo platí, že než pred pár rokmi – zámerný krok, ktorého cieľom je obmedziť zadlžovanie a schladiť špekulácie. „Daň za hromadenie domov 2.0” a reforma dane z nehnuteľností: V polovici roka 2024 Taiwan schválil významné daňové reformy v oblasti bývania zamerané na penalizáciu vlastníctva viacerých domov a podporu vlastníckeho bývania. Nový systém, často nazývaný Daň za hromadenie domov 2.0, zvýšil ročné daňové sadzby na nehnuteľnosti, ktoré nie sú obývané vlastníkom, na 2%–4,8% (z pôvodných 1,5%–3,6%), pričom znížil sadzbu pre nehnuteľnosti hlavného bydliska vlastníka na 1% (z 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Toto nadobudlo účinnosť v júli 2024, pričom dane sú splatné od roku 2025. Dôležité je, že zákon zmenil spôsob, akým úrady počítajú vlastníctvo nehnuteľností: namiesto podľa mesta sa teraz používa celonárodný register , čo zabraňuje investorom tvrdiť, že majú viac „hlavných domov“ v rôznych mestách a vyhýbať sa tak vyšším daniam taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Pre majiteľov nehnuteľností v Tchaj-peji to znamená, že ak vlastníte dva alebo viac domov kdekoľvek na Taiwane, ktoré nie sú prenajímané na sociálne účely alebo nie sú vaším bydliskom, budete čeliť oveľa vyššej daňovej povinnosti. Na druhej strane, skutoční vlastníci-bývajúci (vrátane zahraničných rezidentov s miestnym povolením na pobyt) majú výhodu: zahraniční trvalí obyvatelia na Taiwane, ktorí bývajú vo vlastnom dome, majú teraz nárok na rovnakú nízku 1% sadzbu dane z využívania domu na vlastné bývanie taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Približne 16 000 cudzincov by malo z týchto zvýhodnených sadzieb profitovať od roku 2025, pokiaľ si zaregistrujú svoj pobyt a nehnuteľnosť neprenajímajú taipeitimes.com taipeitimes.com. Táto politika zdôrazňuje postoj vlády „bývanie na využívanie, nie na špekulácie“. Prvé signály ukazujú, že to funguje: daňová úľava na jeden dom a vyššie náklady na držbu ďalších nehnuteľností prinútili viac vlastníkov predávať sekundárne byty a zvýšili podiel kupujúcich prvého bývania taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw.

V polovici roka 2024 Taiwan schválil významné zamerané na penalizáciu vlastníctva viacerých domov a podporu vlastníckeho bývania. Nový systém, často nazývaný Daň za hromadenie domov 2.0, (z pôvodných 1,5%–3,6%), pričom (z 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Toto nadobudlo účinnosť v júli 2024, pričom dane sú splatné od roku 2025. Dôležité je, že zákon zmenil spôsob, akým úrady počítajú vlastníctvo nehnuteľností: namiesto podľa mesta sa teraz používa , čo zabraňuje investorom tvrdiť, že majú viac „hlavných domov“ v rôznych mestách a vyhýbať sa tak vyšším daniam taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Pre majiteľov nehnuteľností v Tchaj-peji to znamená, že ak vlastníte dva alebo viac domov kdekoľvek na Taiwane, ktoré nie sú prenajímané na sociálne účely alebo nie sú vaším bydliskom, budete čeliť oveľa vyššej daňovej povinnosti. Na druhej strane, skutoční vlastníci-bývajúci (vrátane zahraničných rezidentov s miestnym povolením na pobyt) majú výhodu: na Taiwane, ktorí bývajú vo vlastnom dome, majú teraz nárok na rovnakú nízku 1% sadzbu dane z využívania domu na vlastné bývanie taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Približne 16 000 cudzincov by malo z týchto zvýhodnených sadzieb profitovať od roku 2025, pokiaľ si zaregistrujú svoj pobyt a nehnuteľnosť neprenajímajú taipeitimes.com taipeitimes.com. Táto politika zdôrazňuje postoj vlády „bývanie na využívanie, nie na špekulácie“. Prvé signály ukazujú, že to funguje: daňová úľava na jeden dom a vyššie náklady na držbu ďalších nehnuteľností prinútili viac vlastníkov predávať sekundárne byty a zvýšili podiel kupujúcich prvého bývania taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Daň zo zisku z kapitálu a špekulačná daň: Ešte skôr, v júli 2021, Taiwan zaviedol prísnejšie dane na krátkodobé transakcie s nehnuteľnosťami s cieľom odradiť od prekupovania english.ey.gov.tw. Podľa týchto pravidiel, často označovaných ako konsolidovaná daň z príjmu z bývania a pôdy 2.0, nehnuteľnosti predané do 2 rokov od zakúpenia podliehajú dani až do výšky 45 % zo zisku (a 35 %, ak sú predané v priebehu 2–5 rokov). To výrazne zvýšilo cenu rýchleho prekupovania. Do roku 2024 dôkazy o špekuláciách (napr. rýchly predaj predkúpnych zmlúv) čiastočne ustúpili, pretože držba nehnuteľnosti iba niekoľko mesiacov už nie je lukratívna kvôli prísnym daniam english.ey.gov.tw. Vláda tiež zasiahla proti developerom, ktorí zadržiavajú nepredané nové byty – napríklad boli zavedené vyššie dane na nepredaný nový bytový inventár, aby tlačili developerov, aby uvoľnili byty na trh taiwannews.com.tw. Taipei, ako jeden z hlavných trhov, bolo častým cieľom týchto opatrení a pravdepodobne aj profitovalo: údaje o transakciách naznačujú menej ultra-krátkodobých obchodov a viac ponúk doteraz zadržiavaných jednotiek, čo zmiernilo tlak na rast cien.

Ešte skôr, v júli 2021, Taiwan zaviedol s cieľom odradiť od prekupovania english.ey.gov.tw. Podľa týchto pravidiel, často označovaných ako konsolidovaná daň z príjmu z bývania a pôdy 2.0, nehnuteľnosti predané do 2 rokov od zakúpenia podliehajú dani až do výšky 45 % zo zisku (a 35 %, ak sú predané v priebehu 2–5 rokov). To výrazne zvýšilo cenu rýchleho prekupovania. Do roku 2024 dôkazy o špekuláciách (napr. rýchly predaj predkúpnych zmlúv) čiastočne ustúpili, pretože english.ey.gov.tw. Vláda tiež zasiahla proti developerom, ktorí zadržiavajú nepredané nové byty – napríklad boli zavedené vyššie dane na nepredaný nový bytový inventár, aby tlačili developerov, aby uvoľnili byty na trh taiwannews.com.tw. Taipei, ako jeden z hlavných trhov, bolo častým cieľom týchto opatrení a pravdepodobne aj profitovalo: údaje o transakciách naznačujú menej ultra-krátkodobých obchodov a viac ponúk doteraz zadržiavaných jednotiek, čo zmiernilo tlak na rast cien. Bytové regulácie a sociálne bývanie: Okrem daní prijala mestská správa Taipei a národná vláda regulačné opatrenia, ako je sprísnenie pravidiel pri predaji a prenose predkupných zmlúv. Predaj nehnuteľností vo výstavbe teraz podlieha prísnejším požiadavkám na transparentnosť a obmedzeniam, aby sa zabránilo bežnej špekulatívnej praxi predaja zmluvy pred dokončením. Okrem toho boli programy sociálneho bývania rozšírené – Mesto Taipei stavia tisíce cenovo dostupných nájomných jednotiek pre nízkopríjmových a mladších obyvateľov. Hoci to zatiaľ priamo výrazne neovplyvňuje ceny na súkromnom trhu, prítomnosť verejných bytov má slúžiť ako alternatíva a vytvárať morálny tlak na prenajímateľov podpriemerných bytov. Centrálna vláda v rámci svojho dlhodobého „Plánu zdravého trhu s nehnuteľnosťami“ zahŕňa opatrenia ako dôkladnejší dohľad nad prevodmi poľnohospodárskej pôdy (na zamedzenie zneužívania medzier v zákone) a obmedzovanie nadmerného úverovania nehnuteľností na úkor iných sektorov mof.gov.tw.

Kombinovaný vplyv týchto politík v roku 2025 znamená trh s oveľa nižšou špekulatívnou horúčkou. Investori teraz čelia vyšším nákladom na držbu (ročním daniam) a nižšej páke, čo robí menej atraktívnym držanie prázdnych bytov v Taipei v očakávaní rastu cien. Mnohí vlastníci viacerých nehnuteľností predávajú jednotky alebo sa zdržiavajú nových nákupov, čím sa zvyšuje ponuka pre koncových užívateľov. Skutoční kupujúci zatiaľ profitujú z mierne nižších cien a daňových úľav na svoj primárny domov. Zo strany regulácie je hracie pole trochu spravodlivejšie: zahraniční kupujúci sú napríklad pri daniach posudzovaní rovnako, ak v skutočnosti bývajú vo svojej nehnuteľnosti v Taipei taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, hoci naďalej čelia bankovým prekážkam (banky uprednostňujú domácich, alebo aspoň cudzincov s miestnym príjmom pre hypotéky taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw).

Je dôležité si uvedomiť, že tieto opatrenia nie sú bez vedľajších účinkov. Prispeli k aktuálnemu poklesu predaja a sentimentu – v podstate pichli to, čo niektorí považovali za „bublinu“ v oblasti bývania. Centrálna banka varovala pred prehnanou zadlženosťou realitného trhu na Taiwane a snaží sa zabrániť tvrdému pristátiu, ako tomu bolo v Číne taiwannews.com.tw. Zatiaľ sa zdá, že prebieha postupné odpúšťanie bubliny: pokles cien o 6,6 % v Q4 2024 bol priamym dôsledkom septembrových úverových obmedzení a prísnejších finančných kontrol, ktoré „tvrdšie zasiahli trh“ taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Tvorcovia politík sa zdajú byť ochotní tolerovať krátkodobé spomalenie, aby dosiahli dlhodobú stabilitu a zlepšili dostupnosť bývania. Kupujúci aj predávajúci v Taipei sa prispôsobili tejto novej norme výraznej vládnej intervencie. Každý, kto sa chystá investovať alebo kupovať, si musí byť vedomý týchto pravidiel – ich ignorovanie môže byť drahé (napríklad zahraničný kupujúci môže byť prekvapený požiadavkou na 50% akontáciu a okamžité splatenie istiny, alebo investor môže nesprávne vypočítať návratnosť kvôli novým daniam).

V skratke, vládne politiky v roku 2025 zásadne pretvárajú realitný trh v Taipei: obmedzujú špekulácie, smerujú trh viac k aktivite koncových užívateľov a postupne cielia ceny na udržateľnejšiu úroveň. Tieto opatrenia sú hlavný dôvod, prečo je výhľad trhu stabilný až mierne spomalený namiesto rozkmitaného nárastu alebo pádu.

Investičné príležitosti a riziká

Podmienky trhu výhodné pre kupujúcich: Súčasný pokles ponúka dobre kapitalizovaným kupujúcim príležitosť vstúpiť na trh s bývaním v Tchaj-peji za lepších podmienok ako pred pár rokmi. S miernym poklesom cien a väčšou ochotou predávajúcich rokovať môžu investori (najmä tí, ktorí hľadajú primárne bývanie alebo dlhodobý držbu) v roku 2025 vyjednať výhodné obchody taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Napríklad luxusný byt v Xinyi, ktorý v roku 2022 nemal žiadne zľavy, môže byť teraz dostupný až o 10 % lacnejšie ako pôvodná cena. Koncoví užívatelia, ktorí plánujú v nehnuteľnosti bývať, z toho môžu najviac profitovať, keďže môžu využiť nižšie daňové sadzby pre vlastníkov-užívateľov a fixovať historicky nízke úrokové sadzby pred možným nárastom v budúcnosti.

Súčasný pokles ponúka dobre kapitalizovaným kupujúcim príležitosť vstúpiť na trh s bývaním v Tchaj-peji za lepších podmienok ako pred pár rokmi. S miernym poklesom cien a väčšou ochotou predávajúcich rokovať môžu investori (najmä tí, ktorí hľadajú primárne bývanie alebo dlhodobý držbu) v roku 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Napríklad luxusný byt v Xinyi, ktorý v roku 2022 nemal žiadne zľavy, môže byť teraz dostupný až o 10 % lacnejšie ako pôvodná cena. Koncoví užívatelia, ktorí plánujú v nehnuteľnosti bývať, z toho môžu najviac profitovať, keďže môžu využiť nižšie daňové sadzby pre vlastníkov-užívateľov a fixovať historicky nízke úrokové sadzby pred možným nárastom v budúcnosti. Prémiové lokality si držia hodnotu: Aj počas korekcie prémiové časti Tchaj-peja (Daan, Xinyi, atď.) si uchovali hodnotu lepšie ako ostatné taiwannews.com.tw. Tieto centrálne oblasti, s ich obmedzenou ponukou a kvalitnou občianskou vybavenosťou, sú viac „odolné“ – v závere roka 2024 klesli ceny iba ~2–3 % v porovnaní s oveľa väčšími poklesmi v okrajových mestách taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Investori so zameraním na dlhé časové obdobie môžu v centrálnych nehnuteľnostiach v Tchaj-peji vidieť relatívne bezpečný majetok na Taiwane, ktorý ponúka ochranu kapitálu a prestíž. Ak sa trh o niekoľko rokov zotaví, tieto oblasti zvyčajne vedú oživenie. Navyše, prémiové segmenty v Tchaj-peji sú do určitej miery chránené bohatstvom (mnohí vlastníci sú veľmi majetní a nie sú pod tlakom predaja).

Novovznikajúce štvrte a projekty rekonštrukcií: Taipei naďalej prechádza procesom obnovy mesta. Štvrte ako Nangang (s rastúcim technologickým klastrom a novými linkami metra) či časti Nového Taipei ako Banqiao a Xinzhuang (s novou infraštruktúrou a projektmi preklasifikovania zón) ponúkajú rastový potenciál. Ceny sú tam nižšie ako v centre Taipei, ale môžu rásť, ako sa tieto oblasti rozvinú na sekundárne obchodné centrá. Napríklad oblasť Qingpu v Taoyuane (neďaleko Taipei) prilákala mnoho mladých kupujúcich vďaka novým dopravným spojeniam taiwannews.com.tw – príklad toho, ako prepojenosť ovplyvňuje hodnotu nehnuteľností. Investori, ktorí sa pozerajú mimo mesta Taipei, môžu zvážiť tieto periurbánne hotspoty, ktoré profitujú z prejavov dopytu a z vládnych rozvojových plánov.

Logistika a priemyselné nehnuteľnosti: Ako bolo spomenuté, logistický sektor prekvitá. Investori (najmä inštitucionálne subjekty alebo REITs) môžu zvážiť akvizície skladov alebo výstavbu na okraji Taipei. Moderné logistické priestory sa tešia vysokému dopytu zo strany e-commerce a výnosy sú tu vyššie ako pri bývaní. Postavenie Taiwanu v oblasti špičkovej výroby a potreba skladovania zásob tento segment podporujú. Podobne aj vedecké parky v okolí Hsinchu či Taichungu, hoci mimo Taipei, predstavujú príležitosť – poskytujú služby polovodičovému reťazcu (treba si však byť vedomý volatility naviazanej na technologické cykly).

Nika pre zahraničných kupujúcich: Taiwan je jedno z mála miest vo svete hovoriacom po čínsky, kde cudzinci môžu vlastniť nehnuteľnosť do osobného vlastníctva investasian.com a Taipei je veľmi príjemné mesto na bývanie. Hoci cudzinci čelia rovnakým trhovým rizikám ako miestni (a prísnym pravidlám reciprocity a pobytu), pre tých, ktorí plánujú žiť na Taiwane, môže byť nehnuteľnosť v Taipei atraktívna najmä z hľadiska životného štýlu. S novým daňovým zákonom, ktorý zaobchádza s cudzincami s pobytom rovnako ako s miestnymi pri kúpe primárnych domov taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, môže zahraničný profesionál bývajúci v Taipei kúpiť dom a užívať si nízke daňové zaťaženie za držbu nehnuteľnosti (ročne len 1 %) – čo je v porovnaní s mnohými svetovými metropolami výhodou. Ide skôr o príležitosť na životný štýl než čistú investíciu, no v dlhodobom horizonte môže vlastníctvo v Taipei znižovať riziko rastu nájomného a výkyvov meny.

Z investičného hľadiska predstavuje nehnuteľností v Tchaj-peji v roku 2025 zmes. Nedávny vývoj trhu naznačuje, že investori musia byť, pretože rýchle zisky už nie sú jednoduché. Tu rozoberáme príležitosti a riziká:

Kľúčové riziká:

Nadhodnotenie a nízke výnosy: Podľa mnohých ukazovateľov je nehnuteľnosť v Tchaj-peji predražená vzhľadom na základné ekonomické faktory . Návratnosť z prenájmu sa pohybuje okolo 2 %, čo znamená, že po odpočítaní dane z nehnuteľnosti, údržby a inflácie je čistý výnos investora z prenájmu bytu v Tchaj-peji často blízky nule investasian.com investasian.com. Toto je výrazné riziko: v podstate sa stávate len na kapitálové zhodnotenie. Ak sa ceny zastavia alebo klesnú, investícia môže priniesť nižší výnos než základné sporenie alebo iné aktíva. Priemerný 30 pingový (~100 m²) byt v Tchaj-peji stojí 600 000–700 000 USD investasian.com investasian.com, čo predstavuje extrémny pomer ceny k príjmu – miestne platy (priemer ~1 500 USD/mesiac) jednoducho takéto ceny nepodporujú investasian.com investasian.com. Existuje reálne riziko dlhodobejšej korekcie cien alebo minimálne rokov stagnácie cien, pokým sa príjmy nedohnajú. Medzinárodné porovnania sú výpovedné: Tchaj-pej je takmer taký drahý ako Singapur na meter štvorcový, no bez rovnakého statusu globálneho finančného centra či nedostatku pôdy investasian.com investasian.com. To naznačuje obmedzený potenciál rastu v blízkej budúcnosti.

Podľa mnohých ukazovateľov je . Návratnosť z prenájmu sa pohybuje okolo 2 %, čo znamená, že po odpočítaní dane z nehnuteľnosti, údržby a inflácie je čistý výnos investora z prenájmu bytu v Tchaj-peji často blízky nule investasian.com investasian.com. Toto je výrazné riziko: v podstate sa stávate len na kapitálové zhodnotenie. Ak sa ceny zastavia alebo klesnú, investícia môže priniesť nižší výnos než základné sporenie alebo iné aktíva. Priemerný 30 pingový (~100 m²) byt v Tchaj-peji stojí 600 000–700 000 USD investasian.com investasian.com, čo predstavuje extrémny pomer ceny k príjmu – miestne platy (priemer ~1 500 USD/mesiac) jednoducho takéto ceny nepodporujú investasian.com investasian.com. alebo minimálne rokov stagnácie cien, pokým sa príjmy nedohnajú. Medzinárodné porovnania sú výpovedné: Tchaj-pej je takmer taký drahý ako Singapur na meter štvorcový, no bez rovnakého statusu globálneho finančného centra či nedostatku pôdy investasian.com investasian.com. To naznačuje obmedzený potenciál rastu v blízkej budúcnosti. Riziko politík a regulácií: Silný vplyv vlády znamená, že politika môže zmeniť investičnú matematiku cez noc . Napríklad, ak sa ceny dostatočne nezmiernia, môže byť zavedená nová „daň proti hromadeniu bytov“ alebo dôjde k ďalšiemu sprísneniu úverov. Zahraniční investori čelia riziku zmeny zmlúv o reciprocite alebo ďalším prekážkam, napríklad ak by sa geopolitické vzťahy zhoršili. Aj dnes si cudzinci musia zabezpečiť, aby ich domovská krajina umožnila Taiwancom kupovať nehnuteľnosti u nich, inak Taiwan nepovolí im nákup (pravidlo reciprocity) taiwanhousing.tw. Kupujúci z pevninskej Číny, ktorí kedysi podporovali segmenty trhu luxusných nehnuteľností v Tchaj-peji, po sprísnení pravidiel pre zahraničné nákupy zo strany Pekingu takmer vymizli investasian.com investasian.com – pripomienka, že politické rozhodnutia môžu vyradiť celú skupinu kupujúcich. Pokračujúce napätie medzi oboma brehmi Taiwanského prielivu alebo akákoľvek nestabilita môžu mať vplyv na hodnoty (rizikový profil Tchaj-peja zahŕňa riziko zemetrasenia a vojenského konfliktu, čo niektorí zahraniční investori pokladajú za znepokojujúce investasian.com).

Silný vplyv vlády znamená, že politika . Napríklad, ak sa ceny dostatočne nezmiernia, môže byť zavedená nová „daň proti hromadeniu bytov“ alebo dôjde k ďalšiemu sprísneniu úverov. Zahraniční investori čelia riziku zmeny zmlúv o reciprocite alebo ďalším prekážkam, napríklad ak by sa geopolitické vzťahy zhoršili. Aj dnes si cudzinci musia zabezpečiť, aby ich domovská krajina umožnila Taiwancom kupovať nehnuteľnosti u nich, inak Taiwan nepovolí im nákup (pravidlo reciprocity) taiwanhousing.tw. Kupujúci z pevninskej Číny, ktorí kedysi podporovali segmenty trhu luxusných nehnuteľností v Tchaj-peji, po sprísnení pravidiel pre zahraničné nákupy zo strany Pekingu takmer vymizli investasian.com investasian.com – pripomienka, že politické rozhodnutia môžu vyradiť celú skupinu kupujúcich. Pokračujúce alebo akákoľvek nestabilita môžu mať vplyv na hodnoty (rizikový profil Tchaj-peja zahŕňa riziko zemetrasenia a vojenského konfliktu, čo niektorí zahraniční investori pokladajú za znepokojujúce investasian.com). Riziko nelikvidity a zadlženia: Keďže objemy klesajú a transakcie sú na viacročných minimách , nehnuteľnosti v Tchaj-peji sa stali menej likvidné. Investor môže zistiť, že predaj nehnuteľnosti mu dnes trvá výrazne dlhšie než počas boomu. Ak sa pritom zadlžil (hoci zadlženie je už obmedzené, niektorí investori stále využívajú sekundárne pôžičky alebo neregulované financovanie), môže uviaznuť na klesajúcom trhu s nákladmi na držanie. Náklady na držanie vzrástli v dôsledku nových daní: vlastniť viacero prázdnych bytov znamená platiť až 4,8 % z odhadovanej hodnoty ročne na dani taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – vysoký účet, ktorý môže znižovať kapitál investora, ak ceny nerastú. Ak by v budúcnosti vzrástli úrokové sadzby (čo sa neočakáva okamžite, ale je to riziko o pár rokov), silno zadlžení majitelia by sa mohli dostať pod ešte väčší tlak.

Keďže objemy klesajú a , nehnuteľnosti v Tchaj-peji sa stali menej likvidné. Investor môže zistiť, že predaj nehnuteľnosti mu dnes trvá výrazne dlhšie než počas boomu. Ak sa pritom zadlžil (hoci zadlženie je už obmedzené, niektorí investori stále využívajú sekundárne pôžičky alebo neregulované financovanie), môže uviaznuť na klesajúcom trhu s nákladmi na držanie. vzrástli v dôsledku nových daní: vlastniť viacero prázdnych bytov znamená platiť až 4,8 % z odhadovanej hodnoty ročne na dani taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – vysoký účet, ktorý môže znižovať kapitál investora, ak ceny nerastú. Ak by v budúcnosti vzrástli úrokové sadzby (čo sa neočakáva okamžite, ale je to riziko o pár rokov), silno zadlžení majitelia by sa mohli dostať pod ešte väčší tlak. Konkurencia z iných trhov: Investori v regióne môžu nájsť lepšie príležitosti inde. Napríklad Malajzia alebo Vietnam ponúkajú vyššie nájomné výnosy a rast, Singapur poskytuje väčšiu stabilitu, atď. investasian.com investasian.com. Existuje náklad príležitosti pri viazaní kapitálu v stagnujúcom trhu. Niektorí analytici otvorene tvrdia, že na taiwanskom realitnom trhu „zostalo veľmi málo zisku“ a že lepšie výnosy možno nájsť vo frontier trhoch alebo iných triedach aktív investasian.com investasian.com. Rizikom pre investora je, že trh v Taipei môže zaostávať celé desaťročie, zatiaľ čo jeho peniaze by sa mohli zhodnocovať inde.

Stručne povedané, investovanie do nehnuteľností v Taipei v roku 2025 je opatrná hra. Má zmysel pre tých, ktorí hľadajú domov alebo dlhodobé uloženie hodnoty na špičkovej adrese, rovnako existujú aj lokality s rastom (logistika, určité štvrtia). Špekulatívne investovanie za účelom rýchleho zisku je však väčšinou mimo – trh „si pýta korekciu“ a podľa všetkého ňou aj prechádza investasian.com investasian.com. Opatrní investori zvážia prostredie nízkych výnosov/vysokých cien dôkladne. Stratégie minimalizácie rizika zahŕňajú zameranie sa na nehnuteľnosti s jedinečnou hodnotou (napr. v blízkosti špičkových škôl alebo plánovaných liniek metra), nízku úroveň zadlženia a dlhý investičný horizont, aby sa vyrovnali cykly. Dôležitá je aj diverzifikácia – mnoho miestnych investorov tradične vkladalo veľkú časť majetku do nehnuteľností; súčasné obdobie však naznačuje vyváženie inými investíciami na zníženie expozície voči tejto pomalej fáze trhu.

Dynamika trhu s nehnuteľnosťami na úrovni štvrtí v Taipei

Mesto Taipei je zložené z rôznych štvrtí, z ktorých každá má svoj vlastný profil realitného trhu. Ceny nehnuteľností a dopyt sa výrazne líšia od štvrte k štvrti, ovplyvňujú ich faktory ako poloha, rozvoj, vybavenosť a nová ponuka. Tu je prehľad realitnej dynamiky v Taipei podľa jednotlivých štvrtí:

Da’an District: Známy ako najprestížnejšia rezidenčná štvrť Taipeia, Da’an má trvalo najvyššie ceny nehnuteľností v meste. Je centrálne situovaný (nachádza sa tu Da’an Forest Park, špičkové školy a v blízkosti je Národná taiwanská univerzita) a má skvelú dostupnosť na linky metra MRT. Podľa najnovších údajov sa priemerné ceny v Da’an pohybujú približne NT$1,2–2,0 milióna za ping (US$400k–650k za 3,3 m²) za byty taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. To znamená, že štandardný byt o veľkosti 30 pingov (99 m²) v Da’an sa ľahko vyšplhá nad NT$36 miliónov (US$1,2M). Popularita Da’an (medzi domácimi i cudzincami) udržuje dopyt silný. Aj počas korekcie cien v rokoch 2024–25 si Da’an drží ceny; je často meradlom pre luxusný trh v Taipei. Keďže ide o vyspelú oblasť, nová ponuka v Da’an je obmedzená – väčšina nehnuteľností je z druhotného predaja alebo ide o prestavbu starších budov. Investori si Da’an cenia pre jeho stabilitu a likviditu (vždy existuje dopyt po „Beverly Hills“ Taipeia).

Známy ako najprestížnejšia rezidenčná štvrť Taipeia, v meste. Je centrálne situovaný (nachádza sa tu Da’an Forest Park, špičkové školy a v blízkosti je Národná taiwanská univerzita) a má skvelú dostupnosť na linky metra MRT. Podľa najnovších údajov sa priemerné ceny v Da’an pohybujú približne (US$400k–650k za 3,3 m²) za byty taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. To znamená, že štandardný byt o veľkosti 30 pingov (99 m²) v Da’an sa ľahko vyšplhá nad NT$36 miliónov (US$1,2M). Popularita Da’an (medzi domácimi i cudzincami) udržuje dopyt silný. Aj počas korekcie cien v rokoch 2024–25 si Da’an drží ceny; je často meradlom pre luxusný trh v Taipei. Keďže ide o vyspelú oblasť, – väčšina nehnuteľností je z druhotného predaja alebo ide o prestavbu starších budov. Investori si Da’an cenia pre jeho stabilitu a likviditu (vždy existuje dopyt po „Beverly Hills“ Taipeia). Xinyi District: Moderná štvrť Xinyi – finančné a nákupné centrum Taipeia, kde sa nachádza Taipei 101 – súperí s Da’an o prvé miesto. Luxusné byty v okolí 101 a v oblasti „Xinyi Planning Area“ často dosahujú ceny podobné ako v Da’an (NT$1M+ za ping) vpon.com. Okolie Sun Yat-sen Memorial Hall a Xinyi Anhe MRT je obzvlášť drahé vpon.com. Hlavné lákadlá Xinyi sú luxusné mrakodrapy, bohatá ponuka zábavy a korporátne sídla; je to hlavná štvrť pre luxusné projekty. Dynamika trhu je tu zmiešaná – nachádzajú sa tu rezidenčné aj kancelárske budovy, niektoré byty sú v režime serviced apartments alebo ide o zmiešané využitie. Ponuka tu stále mierne rastie (napr. nové luxusné veže ako Taipei Sky Tower project). V roku 2025 pretrváva silný záujem o byty v Xinyi, no vzhľadom na extrémne vysoké ceny je skupina kupcov malá. Majiteľmi sú prevažne bohaté rodiny alebo investori z taiwanskej podnikateľskej elity. Nájomný trh v Xinyi je zameraný na expatov a manažérov, no výnosy sú vzhľadom na cenu nízke. Počas nedávneho spomalenia trhu v Xinyi klesol počet transakcií , ale ceny výrazne neklesli – predávajúci radšej vyčkávajú, ak nedostanú požadovanú cenu, nakoľko Xinyi má výnimočný status.

Moderná – finančné a nákupné centrum Taipeia, kde sa nachádza Taipei 101 – súperí s Da’an o prvé miesto. Luxusné byty v okolí 101 a v oblasti „Xinyi Planning Area“ často dosahujú ceny podobné ako v Da’an (NT$1M+ za ping) vpon.com. Okolie Sun Yat-sen Memorial Hall a Xinyi Anhe MRT je obzvlášť drahé vpon.com. Hlavné lákadlá Xinyi sú luxusné mrakodrapy, bohatá ponuka zábavy a korporátne sídla; je to hlavná štvrť pre luxusné projekty. Dynamika trhu je tu zmiešaná – nachádzajú sa tu rezidenčné aj kancelárske budovy, niektoré byty sú v režime serviced apartments alebo ide o zmiešané využitie. (napr. nové luxusné veže ako Taipei Sky Tower project). V roku 2025 pretrváva silný záujem o byty v Xinyi, no vzhľadom na extrémne vysoké ceny je skupina kupcov malá. Majiteľmi sú prevažne bohaté rodiny alebo investori z taiwanskej podnikateľskej elity. Nájomný trh v Xinyi je zameraný na expatov a manažérov, no výnosy sú vzhľadom na cenu nízke. Počas nedávneho spomalenia trhu , ale ceny výrazne neklesli – predávajúci radšej vyčkávajú, ak nedostanú požadovanú cenu, nakoľko Xinyi má výnimočný status. Zhongzheng a Songshan: Tieto okresy tiež tvoria jadro Tchaj-peja. Okres Zhongzheng (ktorý zahŕňa Prezidentský palác, oblasť pamätníka Chiang Kai-sheka) má mix vládnych úradov a starších rezidenčných štvrtí. Má niektoré luxusné zóny (napr. v okolí Národnej taiwanskej univerzitnej nemocnice alebo v centre mesta), ale aj mnoho starších budov. Priemerné ceny v Zhongzhengu sú len o trochu nižšie ako v Da’ane – približne v rozmedzí 800 000 – 900 000 NT$ za ping podľa údajov spred niekoľkých rokov vpon.com. Okres Songshan , najmä v oblastiach ako Minsheng Community a okolo Nanjing East Road, je ďalšou drahou zónou, kde priemery často presahujú 800 000 NT$ za ping vpon.com. Obe štvrte majú výbornú dostupnosť a ustálené komunity. V období rozmachu tu bol rast miernejší v porovnaní s okrajovými časťami (keďže tu už boli ceny vysoké) a počas ochladenia zaznamenávajú len mierne poklesy. Songshan má niekoľko nových exkluzívnych projektov (napr. v okolí Taipei Arena alebo v blízkosti Nanjing/Fuxing), ktoré udržiavajú jeho vysoký profil. Zhongzheng s mnohými staršími bytmi môže v nasledujúcich rokoch zaznamenať viac prestavieb vďaka programom obnovy zameraným na starnúce budovy.

Tieto okresy tiež tvoria jadro Tchaj-peja. (ktorý zahŕňa Prezidentský palác, oblasť pamätníka Chiang Kai-sheka) má mix vládnych úradov a starších rezidenčných štvrtí. Má niektoré luxusné zóny (napr. v okolí Národnej taiwanskej univerzitnej nemocnice alebo v centre mesta), ale aj mnoho starších budov. Priemerné ceny v Zhongzhengu sú len o trochu nižšie ako v Da’ane – približne v rozmedzí 800 000 – 900 000 NT$ za ping podľa údajov spred niekoľkých rokov vpon.com. , najmä v oblastiach ako Minsheng Community a okolo Nanjing East Road, je ďalšou drahou zónou, kde priemery často presahujú 800 000 NT$ za ping vpon.com. Obe štvrte majú výbornú dostupnosť a ustálené komunity. V období rozmachu tu bol rast miernejší v porovnaní s okrajovými časťami (keďže tu už boli ceny vysoké) a počas ochladenia zaznamenávajú len mierne poklesy. má niekoľko nových exkluzívnych projektov (napr. v okolí Taipei Arena alebo v blízkosti Nanjing/Fuxing), ktoré udržiavajú jeho vysoký profil. s mnohými staršími bytmi môže v nasledujúcich rokoch zaznamenať viac prestavieb vďaka programom obnovy zameraným na starnúce budovy. Zhongshan a Shilin: Okres Zhongshan je čiastočne veľmi centrálny (koridor, ktorý vedie severne od hlavnej stanice Taipei cez stanicu MRT Zhongshan až po oblasť Dazhi/Mirramar). Je to štvrť kontrastov: moderné luxusné enklávy pri stanici MRT Zhongshan a Dunhua North, ale aj staršie nízkopodlažné štvrte. Niektoré časti ako Dazhi/Tianmu (ktoré sú formálne v okrese Shilin, ale susedia so Zhongshanovým Dazhi) sú domovom expat komunity a veľkých luxusných jednotiek. Priemerné ceny v Zhongshan sú na úrovni vyššieho stredu (~750 000 NT$/ping podľa údajov z roku 2022) vpon.com, podporené kapsami bohatstva. Okres Shilin je v priemere o niečo lacnejší (~650 000 NT$/ping) vpon.com, no obsahuje Tianmu , bohatú štvrť v štýle predmestia, kde môžu byť domy a byty veľmi drahé (Tianmu často súperí s Da’anom v cenách luxusných nehnuteľností na jeden ping). Shilin tiež zahŕňa veľkú časť oblasti Yangmingshan (horská oblasť) s niektorými luxusnými vilami, ale aj lacnejšími staršími domami. V roku 2025 je v Shilin a Zhongshan stabilný dopyt , najmä zo strany rodín – Shilin vďaka priestoru a medzinárodným školám (vhodné aj pre expatov), Zhongshan pre svoju centrálnosť. Predĺženie metra (červená linka) do Tianmu ešte nie je realizované, takže tieto oblasti sú odkázané na autobusy/auto, čo spomaľuje rast dopytu.

je čiastočne veľmi centrálny (koridor, ktorý vedie severne od hlavnej stanice Taipei cez stanicu MRT Zhongshan až po oblasť Dazhi/Mirramar). Je to štvrť kontrastov: moderné luxusné enklávy pri stanici MRT Zhongshan a Dunhua North, ale aj staršie nízkopodlažné štvrte. Niektoré časti ako (ktoré sú formálne v okrese Shilin, ale susedia so Zhongshanovým Dazhi) sú domovom expat komunity a veľkých luxusných jednotiek. Priemerné ceny v Zhongshan sú na úrovni vyššieho stredu (~750 000 NT$/ping podľa údajov z roku 2022) vpon.com, podporené kapsami bohatstva. je v priemere o niečo lacnejší (~650 000 NT$/ping) vpon.com, no obsahuje , bohatú štvrť v štýle predmestia, kde môžu byť domy a byty veľmi drahé (Tianmu často súperí s Da’anom v cenách luxusných nehnuteľností na jeden ping). Shilin tiež zahŕňa veľkú časť oblasti Yangmingshan (horská oblasť) s niektorými luxusnými vilami, ale aj lacnejšími staršími domami. V roku 2025 je v Shilin a Zhongshan , najmä zo strany rodín – Shilin vďaka priestoru a medzinárodným školám (vhodné aj pre expatov), Zhongshan pre svoju centrálnosť. Predĺženie metra (červená linka) do Tianmu ešte nie je realizované, takže tieto oblasti sú odkázané na autobusy/auto, čo spomaľuje rast dopytu. Wanhua, Datong, Wenshan, Beitou: Tieto okresy vo všeobecnosti predstavujú skôr „dostupnejšiu“ stranu Taipei (aj keď dostupné je tu veľmi relatívne).

Tieto okresy vo všeobecnosti predstavujú skôr „dostupnejšiu“ stranu Taipei (aj keď dostupné je tu veľmi relatívne). Wanhua je najstaršia časť Taipei (historicky nazývaná Mangka alebo Bangka) a má mnoho pamiatok, no zároveň nesie stigmu menej majetnej oblasti.Má konzistentne jedny z najnižších priemerných cien domov v meste – v priemere okolo NT$500–700k za ping (niektoré staré byty dokonca pod NT$400k/ping) newhouse.591.com.tw price.cthouse.com.tw.Oblasť Ximending vo Wanhua zaznamenala nový rozvoj (napr. niektoré výškové budovy určené pre mladých kupujúcich), ale celkovo zostáva lacnejšia.V rokoch 2024–25 nižšia cenová úroveň Wanhua skutočne prilákala prvých kupujúcich; malý byt tu možno získať za 10–15 miliónov NT$, čo je takmer nemožné v Da’an alebo Xinyi estate.ltn.com.tw estate.ltn.com.tw.Datong susedí s Wanhua, s historickou ulicou Dihua a tradičnými trhmi.Má tiež nižšie-stredné ceny (~630 000 NT$/ping v roku 2022) vpon.com vpon.com a prechádza gentrifikáciou.Wenshan (najjužnejšia časť, vrátane Muzha) je tichšia rezidenčná oblasť s dobrým pokrytím metrom (hnedá linka); ceny tam môžu byť tiež pod 700 000 NT$/ping, a je obľúbená medzi rodinami, ktoré hľadajú lepší vzduch a viac priestoru (susedí so zoologickou záhradou a kopcami).Beitou (severná štvrť s termálnymi prameňmi) má zmiešanú ponuku – luxusné byty s termálnymi prameňmi verzus staršie budovy.Priemer je v rozmedzí NT$600–700 tisíc.Tieto vonkajšie okresy majú tendenciu zaznamenávať menej volatilné zmeny cien – počas boomu nerástli až tak prudko, takže teraz ani neklesajú až tak výrazne.Majú prospech z „hľadania výhodných ponúk“, keď kupujúci, ktorí si nemôžu dovoliť bývať v centre Taipeia, hľadajú akúkoľvek adresu v Taipeii, ktorú si môžu dovoliť.Niektoré z najpredávanejších rezidenčných komunít v roku 2024 boli skutočne vo Wanhua, práve preto, že s rozpočtom 10–12 miliónov NT$ ste si tam mohli kúpiť nový malý byt – čo bolo východných štvrtiach nemožné facebook.com estate.ltn.com.tw. Neihu a Nangang: Tieto dve východné štvrte sú technologické a biznis parky Taipeia. Neihu sa stal technologickým centrom s mnohými centrami IT spoločností a taktiež má strednú triedu obytných štvrtí. Nangang má Nangang Software Park, Výstavisko a rastúci počet výškových budov. Nehnuteľnosti v Neihu majú priemerné ceny v strednej triede (~NT$600k/ping) vpon.com, hoci niektoré nové projekty prekračujú NT$800k. Nangang bol historicky lacnejší, no s rozvojom sa časti tejto štvrte rýchlo zdražili. Obe štvrte zaznamenali významný nový prírastok – moderné byty určené mladým profesionálom, ktorí tu pracujú, často za mierne dostupnejšie ceny ako v centre mesta. Dokončenie okružnej linky MRT a ďalšie vylepšenia dopravy zvýšili ich atraktivitu. Sú však aj viac vystavené trhovým výkyvom; keď bol trh horúci, ceny v Neihu/Nangangu prudko rástli a keď sa ochladil, v týchto štvrtiach sa objavilo veľa nepredaných jednotiek. V roku 2025, ak niekto hľadá novší byt s vybavením za (relatívne) nižšie náklady, Neihu a Nangang ponúkajú možnosti. Voľné byty v niektorých nových budovách sú však nápadné , takže kupujúci môžu vyjednávať výhodnejšie obchody (developeri môžu ponúknuť zľavy alebo benefity na zostávajúce jednotky).

Tieto dve východné štvrte sú technologické a biznis parky Taipeia. sa stal technologickým centrom s mnohými centrami IT spoločností a taktiež má strednú triedu obytných štvrtí. má Nangang Software Park, Výstavisko a rastúci počet výškových budov. Nehnuteľnosti v Neihu majú priemerné ceny v strednej triede (~NT$600k/ping) vpon.com, hoci niektoré nové projekty prekračujú NT$800k. bol historicky lacnejší, no s rozvojom sa časti tejto štvrte rýchlo zdražili. Obe štvrte zaznamenali – moderné byty určené mladým profesionálom, ktorí tu pracujú, často za mierne dostupnejšie ceny ako v centre mesta. Dokončenie okružnej linky MRT a ďalšie vylepšenia dopravy zvýšili ich atraktivitu. Sú však aj viac vystavené trhovým výkyvom; keď bol trh horúci, ceny v Neihu/Nangangu prudko rástli a keď sa ochladil, v týchto štvrtiach sa objavilo veľa nepredaných jednotiek. V roku 2025, ak niekto hľadá novší byt s vybavením za (relatívne) nižšie náklady, Neihu a Nangang ponúkajú možnosti. , takže kupujúci môžu vyjednávať výhodnejšie obchody (developeri môžu ponúknuť zľavy alebo benefity na zostávajúce jednotky). Nové mesto Nová Taipei (okresy v okolí): Aj keď oficiálne nepatria do samotného mesta Taipei, je dôležité zvážiť, že okresy tesne za hranicou mesta Taipei (v Novej Taipei) výrazne ovplyvňujú a sú ovplyvnené trhom Taipei. Oblasti ako Yonghe a Zhonghe (hneď cez rieku na juh od Taipei) a Banqiao (juhozápadne) zaznamenali nárast cien takmer na úroveň Taipei. V skutočnosti majú Yonghe a Zhonghe v Novej Taipei niektoré štvrte s cenami porovnateľnými s menej prestížnymi časťami Taipei – sú extrémne husté a žiadané vďaka krátkemu dochádzaniu (od Taipei ich delí len most). Podľa jednej analýzy Yonghe, Zhonghe a Banqiao už vykazujú ceny za ping blížiace sa tým v lacnejších okresoch Taipei, pričom v top projektoch často presahujú NT$600–800k/ping vpon.com vpon.com. Banqiao má nový Xinban špeciálny okres, ktorý je vlastným moderným mestským centrom s výškovými budovami, obchodnými centrami a vládnymi úradmi a láka mnoho ľudí, ktorí odchádzajú z Taipei. Ako už bolo spomenuté, mesto Taipei stratilo obyvateľstvo v prospech týchto oblastí – napríklad Taoyuan a Nová Taipei zaznamenali čistý prírastok obyvateľov keď sa ľudia presúvali do dostupnejšieho bývania s novými linkami MRT taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Tento trend presunu z mesta na predmestie pravdepodobne pretrvá, čo znamená silný dopyt v blízkych štvrtiach Novej Taipei a miernejší rast v Taipei. Investori môžu zvážiť okresy Novej Taipei ako alternatívu: často ponúkajú lepšie výnosy z prenájmu, keďže ich nákupné ceny sú o niečo nižšie, zatiaľ čo nájomné nie je úmerne nižšie (keďže je veľa ľudí, ktorí sú ochotní tam bývať a dochádzať).

Na zhrnutie dynamiky okresov Taipei: centrálne okresy (Da’an, Xinyi, Songshan, atď.) majú najvyššie ceny a najstabilnejší dopyt a slúžia ako barometre trhu s luxusnými nehnuteľnosťami. Okrajové okresy (Wanhua, Wenshan, atď.) ponúkajú pomerne nižšie vstupné ceny a majú tendenciu priťahovať prvokupcov a ľudí s obmedzeným rozpočtom, pričom zaznamenávajú nárast aktivity pri zhoršení dostupnosti v centre. Počas súčasného ochladenia trhu vidíme, že luxusné štvrte sú odolné, ale tiché (málo nútených predajov, mierne poklesy cien), zatiaľ čo stredne drahé okresy vykazujú viac aktivity, keď kupujúci hľadajú výhodné ponuky (ale nenastáva kolaps, keďže ich ceny neboli od začiatku príliš vysoké). Zásadná je aj súhra mesta Taipei s Novým mestom Taipei – zlepšenia v regionálnej doprave (nové linky MRT, atď.) môžu rýchlo zmeniť vzorce dopytu. Napríklad po otvorení novej linky Wanda MRT (vo výstavbe) bude prepojovať Wanhua/TVG oblasti s južnou časťou Novej Taipei, čo môže zvýšiť hodnotu pozdĺž tejto trasy.

V konečnom dôsledku je trh s nehnuteľnosťami v Tchaj-peji výrazne lokalizovaný. Potenciálni kupujúci alebo investori by mali sledovať trendy na úrovni štvrtí: jedna štvrť môže byť nadmerne zastavaná a cenovo mäkká, zatiaľ čo iná o pár kilometrov ďalej má neuspokojený dopyt a obmedzenú ponuku. Trh s nehnuteľnosťami v Tchaj-peji nie je jednotný, a preto je v roku 2025 rozumnou stratégiou zamerať sa na mikrolokality – známe pravidlo „lokalita, lokalita, lokalita“ tu platí naozaj do bodky, či už ide o blízkosť stanice metra, najlepšej školskej štvrte alebo nového rozvojového územia.

Tchaj-pej verzus ostatné veľké taiwanské mestá: Porovnanie

Pri porovnaní trhu s nehnuteľnosťami v Tchaj-peji s inými veľkými taiwanskými mestami, ako sú Ta-čung a Kao-siung (ako aj Nový Tchaj-pej, Tchaj-nan a Tchao-jüan), sa objavuje niekoľko rozdielov z hľadiska úrovne cien, trendov a faktorov, ktoré ovplyvňujú trh.

Úrovne cien: Tchaj-pej je zďaleka najdrahšie mesto na Taiwane, čo sa týka nehnuteľností. Aj priemerná cena za byt na jeden ping (㎡) v Tchaj-peji prevyšuje ceny v ostatných mestách. Na začiatku roka 2025 bola priemerná cena v meste Tchaj-pej okolo NT$1,233 milióna za ping taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, zatiaľ čo v iných mestách je to zvyčajne len zlomok tejto sumy. Napríklad Mesto Sin-ču – podporené technologickým priemyslom – bolo druhé najdrahšie s priemernou cenou okolo NT$594k za ping taiwannews.com.tw. Priemerná cena rozostavaných domov v Tchao-jüane bola v roku 2025 asi NT$372k za ping taiwannews.com.tw. Ta-čung a Kao-siung sa zvyčajne pohybujú v rozmedzí NT$200k–400k za ping v bežných štvrtiach (nové luxusné projekty môžu byť drahšie). Všetkých šesť špeciálnych municipálnych miest (Tchaj-pej, Nový Tchaj-pej, Tchao-jüan, Ta-čung, Tchaj-nan, Kao-siung) teraz dosahuje priemernú celkovú cenu domov nad NT$10 miliónov taipeitimes.com taipeitimes.com, no mimo Tchaj-peja dostanete za tieto peniaze oveľa viac bývania. Napríklad, rozpočet NT$15 miliónov vám v Tchaj-peji postačí len na malý 15 pingový garsónkový byt, zatiaľ čo v Kao-siungu alebo Ta-čungu si za podobnú sumu kúpite priestranný 40 pingový rodinný byt.

Nedávne cenové trendy: Počas boomu v rokoch 2020–2022 a až do roku 2023 zaznamenalo niekoľko miest mimo Taipei rýchlejší percentuálny rast cien než Taipei. Nízke úrokové sadzby a pandemická likvidita prúdili do regionálnych trhov s nehnuteľnosťami. V prvej polovici roku 2024 Hsinchu, Taoyuan, Taichung a Kaohsiung viedli krajinu v zvyšovaní cien – ceny domov v Hsinchu stúpli medziročne o 17,1 %, v Taoyuane o 15,6 %, v Taichungu o 14,9 % a v Kaohsiungu o 13,1 % taipeitimes.com taipeitimes.com. Rast v Taipei bol striedmejší (v danom období približne 5 %) taipeitimes.com. Tento vzorec sa niekedy nazýval „urban diffusion“ boomu: keďže Taipei bolo drahé, špekulatívne aj reálne nákupy sa rozšírili do miest ako Taichung (ktorý sa stal druhým najväčším mestom Tchaj-wanu podľa počtu obyvateľov) a Kaohsiung (atraktívny vďaka novej infraštruktúre a priemyslom).

Avšak v následnej korekcii trhu (koniec roku 2024) tie mestá, ktoré svoje ceny „prestrelili“, zaznamenali väčšie korekcie. Ako už bolo spomenuté, Q4 2024 zaznamenal pokles cien vo všetkých hlavných mestách, no najviac klesli Kaohsiung a Tainan (v Kaohsiungu približne o 10 % medzištvrťročne, v Tainane o 7 %) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung a Taoyuan zaznamenali mierny pokles (~3–5 %), pričom Taipei a Nové Taipei mali najmenší pokles (~2–3 %) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Toto poukazuje na kľúčový rozdiel: Trh v Taipei, hoci je drahý, je menej volatilný – jeho rast nebol taký prudký ako napríklad v Kaohsiungu, a tak ani pokles nebol taký výrazný. Vzostup Kaohsiungu poháňali aj očakávania ohľadne priemyselných investícií (ako plánované továrne spoločnosti TSMC a ďalšie technologické projekty) a infraštruktúry (nové linky metra, revitalizácia prístavu). Keď sa však tieto očakávania okamžite nepotvrdili reálnymi ukazovateľmi (oneskorené technologické projekty, miestne príjmy zaostávali), nastala korekcia taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei, ako vyzretejší trh, bolo zdržanlivejšie.

Ekonomické faktory a dopyt: Každé mesto má svoje vlastné hnacie sily. Taipei je poháňané bielymi goliermi, prítomnosťou vlády a obmedzenou rozlohou pôdy. Taichung, ktorého populácia je porovnateľná s Taipei, má viac výrobnú ekonomiku (stroje, letectvo), ale aj rastúci sektor služieb; jeho trh s bývaním profitoval z presunu ľudí a podnikov (je centrálne umiestnené a má lacnejšiu pôdu). Kaohsiung bol historicky priemyselný (petrochemický, lodná doprava) a teraz sa snaží preorientovať na technológie (polovodiče) a cestovný ruch. Prísľub týchto nových odvetví viedol v rokoch 2021–2023 k mnohým špekulatívnym nákupom – často označovaným ako „TSMC efekt.” V okrese Nanzih v Kaohsiungu (kde sa usádza TSMC) ceny nehnuteľností údajne vystrelili takmer o 90 % v rokoch 2020 až 2023 v očakávaní straitstimes.com straitstimes.com. To je oveľa viac, ako sa zaznamenalo v Taipei. Analytici ale poznamenávajú, že miestne platy a infraštruktúra v Kaohsiungu ešte nedobehli, takže takéto zisky nemusia byť udržateľné taiwannews.com.tw. Tainan zaznamenal podobný TSMC efekt (so Southern Taiwan Science Park), ktorý zvýšil jeho predtým veľmi nízke ceny. Hsinchu (nie je veľkým mestom podľa veľkosti, ale stojí za zmienku) má Science Park a najvyššie príjmy na Taiwane, čo vysvetľuje jeho druhé najvyššie ceny bývania. Taoyuan profituje z blízkosti k Taipei a medzinárodnému letisku, čo z neho robí centrum cenovo dostupného bývania pre ľudí dochádzajúcich do Taipei; má stabilne vysoký objem transakcií a rast populácie (Taoyuan zaznamenal najväčšiu čistú prílivovú migráciu zo všetkých miest v ranom roku 2025) taiwannews.com.tw.

Rozdiely v ponuke: Ponuka bývania v Taipei je obmedzená (málo voľnej pôdy, zložitý proces obnovy), zatiaľ čo mestá ako Taichung alebo Kaohsiung majú viac priestoru na rozširovanie alebo obnovu veľkých pozemkov. To znamená, že riziko nadmernej ponuky je vyššie mimo Taipei. Napríklad v minulých obdobiach Taichung postavil príliš veľa luxusných bytov, ktoré potom zostali nepredané. V aktuálnom cykle mal Nový Taipei prekvapivo veľký pokles začatých stavieb v roku 2024 (-62 % podľa údajov) kvôli nadmernej ponuke v určitých zónach taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung mal v roku 2024 najviac začatých stavieb spomedzi všetkých regiónov (33 tisíc jednotiek) taiwannews.com.tw, čo môže signalizovať budúcu nadmernú ponuku, ak dopyt nebude držať krok. Nové projekty v Taipei sú skromné a zvyčajne sa rýchlo predajú (ak sú správne nacenené) vďaka skutočnému dopytu a nahradzovaniu starých budov. Preto investori považujú Taipei za menej rizikové z hľadiska prebytku zásob, zatiaľ čo v oblastiach, ako sú nové štvrte Taichungu alebo okrajové časti Kaohsiungu, kde sa stavajú celé nové komunity, musia byť opatrnejší.

Výnosy a investičné prostredie: Zaujímavé je, že nájomné výnosy na Taiwane sú nízke, ale mierne lepšie mimo Taipei. V Taipei je bežný výnos okolo 2 %, ale v Kaohsiungu alebo Taichungu môžete dosiahnuť v niektorých prípadoch 2,5–3 % vďaka nižším cenám nehnuteľností. Zahraničné investície do taiwanských nehnuteľností sú pomerne malé a sústredené najmä v Taipei; ostatné mestá takmer nevidno medzinárodnú aktivitu kupujúcich okrem niektorých zahraničných Taiwancov. Profil rizika sa tiež líši – Taipei môže byť vystavený určitým rizikám (napr. je politickým centrom, takže akýkoľvek konflikt by ho ovplyvnil ako prvý), zatiaľ čo mestá na juhu čelia iným rizikám (priemyselná nestabilita). Všeobecne by však všetky mestá zasiahli hlavné národné udalosti ako zmeny úrokových sadzieb alebo geopolitické udalosti.

Dopad politiky: Úverové obmedzenia centrálnej banky a nové daňové zákony, o ktorých sme hovorili, sa vzťahujú celonárodne, takže ovplyvňujú všetky mestá. Niektoré opatrenia boli najskôr zamerané na Tchaj-pej a Nový Tchaj-pej (kde bola špekulácia najhoršia) a potom sa rozšírili. Teraz investor v Taichungu, ktorý kupuje tretí dom, čelí rovnakým limitom LTV a daňovým prirážkam ako investor v Tchaj-peji taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. To znamená, že podmienky sú z hľadiska politiky vyrovnanejšie ako predtým. Môže to dokonca pomôcť Tchaj-peju udržať si hodnotu – predtým sa špekulanti vyhýbali Tchaj-peju kvôli vyšším vstupným nákladom a presúvali sa do Taichungu/Kaohsiungu, čím nafukovali tie trhy, no teraz, keď platia pravidlá všade, táto arbitráž je znížená. Videli sme to koncom roka 2024, keď všetky mestá pocítili ochladenie po sprísnení úverových podmienok taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw.

Stručne povedané, Tchaj-pejská nehnuteľnosť je ako vysoko hodnotená blue-chip akcia: drahá, relatívne stabilná, s nižším rastom, zatiaľ čo mestá ako Taichung/Kaohsiung sú skôr ako rastové akcie: lacnejšie, ale volatilnejšie a cyklické. Tchaj-pej vedie v cenovej úrovni; iné mestá niekedy vedú v tempe rastu. V najbližších rokoch sa očakáva, že „druhostupňové“ mestá (Taichung, Kaohsiung) budú zažívať turbulentnejšie obdobie – prudko rástli a teraz musia tento rast stráviť. Tchaj-pej pravdepodobne zažije menej dramatické výkyvy, no to tiež znamená menej dramatické zisky.

Prehľadné porovnanie:

Mesto Tchaj-pej: ~1,2 mil. NT$/ping priemer, ~3% pokles ceny pri nedávnej korekcii taiwannews.com.tw. Výhody: najvyšší dopyt, nedostatok ponuky, odolné hodnoty. Nevýhody: extrémne nedostupné, nízky výnos.

~1,2 mil. NT$/ping priemer, ~3% pokles ceny pri nedávnej korekcii taiwannews.com.tw. Výhody: najvyšší dopyt, nedostatok ponuky, odolné hodnoty. Nevýhody: extrémne nedostupné, nízky výnos. Nové Mesto Tchaj-pej: ~600-800 tis. NT$/ping v obľúbených štvrtiach, menší pokles (2,3 % v 4. kvartáli) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. De facto rozšírenie trhu v Tchaj-peji s o niečo dostupnejšími možnosťami. V nových zónach určité prebytky ponuky, celkovo však trh silný kvôli rastu populácie.

~600-800 tis. NT$/ping v obľúbených štvrtiach, menší pokles (2,3 % v 4. kvartáli) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. De facto rozšírenie trhu v Tchaj-peji s o niečo dostupnejšími možnosťami. V nových zónach určité prebytky ponuky, celkovo však trh silný kvôli rastu populácie. Taoyuan: ~300-400 tis. NT$/ping, mierny pokles (~4,8 % v 4. kvartáli) taiwannews.com.tw. Veľmi aktívny trh vďaka priemyslu a letiskovému MRT. Rast cien bol vysoký, teraz sa upokojuje.

~300-400 tis. NT$/ping, mierny pokles (~4,8 % v 4. kvartáli) taiwannews.com.tw. Veľmi aktívny trh vďaka priemyslu a letiskovému MRT. Rast cien bol vysoký, teraz sa upokojuje. Taichung: ~300 000 NT$/ping (líši sa), pokles ~3,2 % v Q4 taiwannews.com.tw. Veľký trh podľa objemu. Sledujte nadmernú ponuku v niektorých okresoch; aj tak je to ekonomické centrum stredného Taiwanu, dopyt tu existuje.

~300 000 NT$/ping (líši sa), pokles ~3,2 % v Q4 taiwannews.com.tw. Veľký trh podľa objemu. Sledujte nadmernú ponuku v niektorých okresoch; aj tak je to ekonomické centrum stredného Taiwanu, dopyt tu existuje. Tainan: ~200–300 000 NT$/ping, pokles ~7 % v Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Podporené TSMC fabrikou; mala nízku východiskovú cenu, preto je stále relatívne cenovo dostupná. Môžeme čakať ďalší rast, ak sa technologický sektor bude dariť, ale príjmy sú tam nízke.

~200–300 000 NT$/ping, pokles ~7 % v Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Podporené TSMC fabrikou; mala nízku východiskovú cenu, preto je stále relatívne cenovo dostupná. Môžeme čakať ďalší rast, ak sa technologický sektor bude dariť, ale príjmy sú tam nízke. Kaohsiung: ~250–350 000 NT$/ping, pokles ~10 % v Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bola horúcou témou kvôli prestavbe a technologickým plánom; teraz dochádza ku korekcii. Dlhodobá budúcnosť závisí od úspechu ekonomickej transformácie (z ťažkého priemyslu na vysoké technológie a služby).

Na záver, Taipei zostáva najdrahším a najviac „elitným“ trhom, zatiaľ čo iné mestá ponúkajú cenovú dostupnosť a niekedy aj rýchlejší krátkodobý rast. Avšak nedávny prepad po raste v miestach ako Kaohsiung ukazuje riziko naháňania rýchlych ziskov. Mnoho taiwanských investorov v skutočnosti diverzifikuje – vlastnia dom v Taipeii (pre stabilitu/status) a možno nehnuteľnosť na prenájom v Taichungu alebo Kaohsiungu (pre výnos alebo potenciálny rast). Pre zahraničného alebo akéhokoľvek investora je kľúčová otázka tolerancia rizika: Taipei má nižšie riziko a nižší výnos; ostatné mestá vyššie riziko, potenciálne vyšší výnos. A ako vždy, najdôležitejšie sú miestne poznatky – každé mesto má svoje mikrotrhy a je rozumné ich študovať zvlášť.

