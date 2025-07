Výhľad na trh s nehnuteľnosťami vo Vancouveri 2025: Trendy, prognózy a kľúčové poznatky

Komerný trh (2025): Komerčný sektor nehnuteľností vo Vancouveri preukázal odolnosť tvárou v tvár ekonomickým protivetrom.

Aktuálne podmienky na trhu v roku 2025

Investičná aktivita sa zvýšila začiatkom roku 2025 – v prvom štvrťroku 2025 sa uzavreli komerčné nehnuteľnostné transakcie v hodnote približne 2 miliárd dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 10% altusgroup.com altusgroup.com .Investorov naďalej priťahujú základné faktory a dlhodobý rastový príbeh Vancouveru, čo dokazuje aj nedávne umiestnenie mesta na prvom mieste v Kanade, pokiaľ ide o investičný sentiment v oblasti komerčných nehnuteľností altusgroup.com .To znamená, že rôzne triedy aktív zažívajú odlišné podmienky.vo Vancouveri zápasia so zvýšenou neobsadenosťou (dostupnosť okolo 12,4 % začiatkom roka 2025) kvôli novej ponuke a pretrvávajúcej hybridnej práci altusgroup.com .Prenajímatelia hlásia „útek ku kvalite“, keďže moderné kancelárie triedy A naďalej zaznamenávajú pozitívnu absorpciu (sedem po sebe nasledujúcich kvartálov k 1. štvrťroku 2025) a znižujúcu sa dostupnosť, zatiaľ čo staršie kancelárske priestory stagnujú altusgroup.com altusgroup.com .Je pozoruhodné, že niektoré nedostatočne využívané kancelárske budovy sa menia na iné účely – napríklad 12-poschodová kancelárska veža v centre mesta bola predaná na prestavbu na hotel so 180 izbami altusgroup.com , čo odzrkadľuje trend adaptívneho zhodnocovania nehnuteľností v centre mesta.sú na pevnejšej pôde: objem investícií do maloobchodu v začiatku roka 2025 vzrástol medziročne o 140 % altusgroup.com , keďže investori sa zameriavajú na hlavné nákupné pásy a centrá s potravinovými obchodmi.Avšak, neistota visí nad tradičnými obchodnými domami; ikonická spoločnosť Hudson’s Bay Company požiadala o ochranu pred veriteľmi a potenciálne zatvorenia predajní by mohli zanechať veľké prázdne priestory, čo by prinútilo prenajímateľov byť kreatívni pri revitalizácii veľkých maloobchodných priestorov altusgroup.com , ktoré boli dlhodobo hviezdami trhu vo Vancouveri, zaznamenali mierne ochladenie.Dostupnosť priemyselných nehnuteľností vzrástla na približne 6,0 % – najviac od roku 2010 – keďže niektorí investori odkladali rozhodnutia v dôsledku obchodných neistôt altusgroup.com altusgroup.com .Aj napriek tomu dopyt po skladoch zostáva zásadne silný (čistá absorpcia je stále pozitívna) a nedostatok pozemkov vo Vancouveri zabezpečuje, že priemyselné nehnuteľnosti zostávajú cennou dlhodobou investíciou altusgroup.com altusgroup.com .Celkovo je komerčný sektor vo Vancouveri v roku 2025: silný v oblasti maloobchodu a rozvoja prenájmu viacbytových budov, opatrný optimizmus v kancelárskom sektore (pre špičkové priestory) a mierne spomalenie v priemyselnom sektore – avšak vo všetkých oblastiach atraktivita mesta pre investorov a podniky naďalej podporuje stabilitu trhu.

Realitná scéna vo Vancouveri v roku 2025 sa vyznačuje vysokou ponukou a ochladzujúcimi sa cenami v rezidenčnom sektore, pričom obchodný trh zostáva odolný, no prechádza vývojom.

Rezidenčný trh (2025): Realitný trh vo Veľkom Vancouveri sa posunul od búrlivého trhu predávajúcich z predchádzajúcich rokov k vyváženejšiemu – či dokonca výhodnejšiemu pre kupujúcich. Predaj domov sa spomalil – počet transakcií od začiatku roka 2025 patrí medzi najslabšie za uplynulú dekádu storeys.com – a počet aktívnych ponúk vzrástol na viacročné maximá. V máji 2025 bolo v Metro Vancouveri viac ako 17 000 aktívnych ponúk, čo je o 26 % viac ako rok predtým a najvyššia úroveň zásob od roku 2016 wowa.ca. Tento nárast ponuky spolu s vyššími nákladmi na úvery znížil tlak na rast cien. Smerodajná cena bývania pre všetky typy nehnuteľností v Metro Vancouveri sa pohybuje okolo 1,18 milióna dolárov, čo je približne o 2,9 % menej ako pred rokom wowa.ca. Priemerné ceny zaznamenali ešte výraznejší pokles – približne 5–6 % medziročne wowa.ca. Objem predaja zostáva nízky (predaje v máji 2025 boli približne o 18 % nižšie ako v máji 2024 wowa.ca) a nové ponuky pribúdajú stabilným tempom, pričom pomer predajov k novým ponukám sa drží na nízkej úrovni okolo 30 %. Tento SNLR signalizuje podmienky trhu kupujúcich (hlboko pod hranicou 60 %, ktorá označuje trh predávajúcich) wowa.ca. Skrátka, rezidenčný realitný trh vo Vancouveri v polovici roku 2025 je pokojnejší a viac otvorený vyjednávaniu: kupujúci získali opäť určitú vyjednávaciu silu, zatiaľ čo predávajúci čelia citlivejšiemu cenovému prostrediu po rokoch neustáleho rastu.

Trendy cien bývania a dostupnosť

Po desaťročí dramatického nárastu prešli ceny domov vo Vancouveri v poslednej dobe obdobím miernej korekcie. V rokoch 2005 až 2022 hodnoty nehnuteľností exponenciálne rástli – referenčná cena MLS je viac ako o 235 % vyššia ako v roku 2005 (zložený ročný rast približne 6,1 %) wowa.ca. Tento dlhodobý vzostup, poháňaný obmedzenou pôdou, rastom populácie a celosvetovými investíciami, urobil z Vancouveru jeden z najdrahších realitných trhov na svete. Rok 2022 však predstavoval zlomový bod, keď začali prudko stúpať úrokové sadzby. Do rokov 2023-2024 výrazne vyššie hypotekárne sadzby značne znížili dostupnosť bývania pre kupujúcich a ochladili dopyt, čo spôsobilo, že ceny sa stabilizovali a mierne klesli. Referenčná kompozitná cena v oblasti Metro Vancouver dosiahla vrchol začiatkom roku 2022 a potom začala klesať. K polovici roku 2025 sú referenčné ceny približne o 5–10 % nižšie ako na maxime, v závislosti od typu nehnuteľnosti (napríklad referenčné ceny samostatne stojacich domov medziročne klesli o približne 3,2 %, pri bytových jednotkách o 2,4 % YoY) wowa.ca. Priemerná predajná cena všetkých typov domov vo Veľkom Vancouveri bola v máji 2025 asi 1,27 milióna dolárov, približne o 6 % menej ako pred rokom wowa.ca. Stručne povedané, ceny mierne klesli z rekordných výšok, čo predstavuje malé úľavy pre kupujúcich v porovnaní s ošiaľom v roku 2021.

Dostupnosť bývania však naďalej zostáva najväčšou výzvou Vancouveru. Koncom roku 2023 RBC vyhlásila tamojší trh s nehnuteľnosťami z hľadiska dostupnosti za „úplne rozvinutú krízu“ vancouver.citynews.ca. V skutočnosti bol nákup domu v Kanade historicky najdrahší práve tu: Index RBC ukázal, že priemerný kupujúci vo Vancouveri by potreboval viac než 106 % mediánového príjmu domácnosti len na pokrytie nákladov na vlastníctvo priemerného domu vancouver.citynews.ca. Je to ohromujúce číslo – v podstate si typická rodina vo Vancouveri nemôže dovoliť vlastný dom, pokiaľ mu neobetuje viac než celý svoj hrubý príjem. Takéto extrémne cenové zaťaženie sa len mierne zmiernilo nedávnym poklesom cien. Aj pri optimistických scenároch RBC predpokladá, že do roku 2025 požadovaný príjem klesne len na úrovne z polovice roku 2022 – stále extrémne vysoké a sotva zlepšujúce dostupnosť pre väčšinu kupujúcich vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Ďalšie metriky tento obraz len potvrdzujú: pomer cien k príjmom a cien k nájomnému vo Vancouveri patria medzi najhoršie na svete a mesto sa neustále radí na najmenej dostupné mesto Kanady, čo sa týka vlastníctva aj prenájmu.

Napätie sa netýka len kupujúcich. Nájomcovia čelia rekordne vysokým nájmom a nízkej miere voľných bytov. Začiatkom roka 2024 bola miera voľných nájomných bytov v Metro Vancouver približne 1,6 %, čo je mierny nárast z takmer nulových úrovní, no stále ďaleko od zdravej rovnováhy jarmanrealestate.com. Tento napätý trh posunul priemerný mesačný nájom za dvojizbový byt na približne 2 200 USD (a viac ako 2 500 USD za prenájom bytu v kondomíniu) – najviac v krajine vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Príjmy však s týmto rastom nekrokrujú, takže mnoho domácností vynakladá na bývanie oveľa viac ako odporúčaných 30 % svojho príjmu. Tieto tlaky na cenovú dostupnosť majú reálne demografické dôsledky: mladšie rodiny a dokonca aj niektoré podniky sa sťahujú do lacnejších regiónov a v roku 2023 zaznamenala Britská Kolumbia čistý odlev medziprovinčných migrantov (viac ako 8 000 ľudí odišlo do iných provincií, ako sa prisťahovalo) biv.com biv.com. Vysoké náklady na bývanie sa uvádzajú ako hlavný dôvod tohto exodu obyvateľov hľadajúcich zelenšie (alebo aspoň lacnejšie) pastviny biv.com.

Zhrnuté, cenový trend vo Vancouveri sa v poslednom období po rokoch rastu zastavil, ale nehnuteľnosti sú stále extrémne drahé v porovnaní s miestnymi príjmami. Mierne poklesy cien a slabé zlepšenie úrokových sadzieb situáciu len nepatrne zlepšili. Dostupnosť bývania vo Vancouveri bude pravdepodobne naďalej vážne napätá bez výrazných zmien – čo uznávajú aj ekonómovia, ktorí varujú, že môže trvať roky rastu príjmov a zvýšenia ponuky, kým sa aspoň priblíži rovnováha vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Súčasné podmienky krotili investičnú eufóriu a prinútili tvorcov politík konať (ako bude uvedené nižšie), no pre bežného obyvateľa Vancouveru je sen o vlastnom bývaní alebo dostupnom nájme v meste stále veľmi vzdialený.

Investičné príležitosti a riziká

Napriek výzvam ponúka realitný trh vo Vancouveri aj naďalej príležitosti pre investorov – no tie sú spojené s výraznými rizikami. Nižšie nájdete prehľad kľúčových príležitostí a rizík v roku 2025:

Príležitosti: Podmienky trhu priaznivé pre kupujúcich: Nedávne ochladenie situácie mierne posunulo rovnováhu v prospech kupujúcich, čo vytvorilo príležitosť pre tých, ktorí chcú vstúpiť na trh alebo si polepšiť. Vďaka vyššej ponuke a motivovaným predajcom môžu kupujúci v roku 2025 vyjednať výhodnejšie ceny a podmienky než v predchádzajúcich rokoch. Pre investorov tento útlm predstavuje možnosť získať kvalitné nehnuteľnosti za relatívne nižšiu cenu oproti maximu. Silný dopyt po prenájmoch: Napätý trh s prenájmami vo Vancouveri (neobsadenosť ~1-2%) zaručuje silný dopyt po nájomných jednotkách. Investori do účelovo postavených prenájmov alebo sekundárnych prenájmov môžu profitovať z rekordne vysokých nájmov a nízkej miery neobsadenosti, čo prináša stabilný tok príjmov. Dlhodobé fundamenty (stály prísun imigrantov a obmedzené územie) naznačujú, že prenájmy budú aj naďalej rozumnou voľbou. Vývojári už presúvajú svoju pozornosť k novým projektom účelových prenájmov , motivovaní nízkou neobsadenosťou a vládnymi stimulmi altusgroup.com altusgroup.com. Žiadanosť a odolnosť: Globálny status Vancouveru, diverzifikovaná ekonomika a vysoká kvalita života zabezpečujú odolnosť hodnôt nehnuteľností. Mesto neustále patrí medzi top preferencie investorov v Kanade altusgroup.com. Táto základná atraktivita zvyšuje dôveru v dlhodobé zhodnotenie nehnuteľností vo Vancouveri. Aj keď niektoré trhy oslabujú, Vancouver si obyčajne udržiava atraktívnosť pre domácich aj zahraničných kupcov (ak je to povolené), čím pôsobí ako pomerne bezpečný prístav pre investície do reálnych aktív. Nastupujúce rastové oblasti: Prebiehajú významné verejné investície a rozvojové projekty (nové linky mestskej hromadnej dopravy, veľké prestavby – pozrite sekciu Najzaujímavejšie štvrte). Tieto projekty môžu zvýšiť hodnotu nehnuteľností v určitých štvrtiach. Strategickí investori môžu využiť príležitosť v oblastiach určených na transformáciu, napríklad pozdĺž Broadway Corridor (nové stanice SkyTrainu) alebo pri centrálne plánovaných komunitách (Oakridge, Brentwood, atď.), kde môžu očakávať rast hodnoty počas vývoja týchto zón.

Riziká: Vysoké úrokové sadzby a náklady na financovanie: Éra lacných úverov je, aspoň zatiaľ, za nami. Náklady na pôžičky v roku 2025 sú oveľa vyššie ako pred pár rokmi, čo znižuje ziskovosť pre investorov. Zvýšené hypotekárne sadzby znamenajú nižšie výnosy z pákového efektu a prísnejšie kvalifikačné kritériá. Existuje riziko, že ak úrokové sadzby zostanú vysoké alebo ešte porastú, hodnoty nehnuteľností môžu čeliť ďalšiemu tlaku na pokles (keďže rozpočty kupujúcich sú obmedzené). Táto citlivosť na úrokové sadzby je kľúčovým rizikovým faktorom pre Vancouver, ktorý patrí medzi mestá s najvyšším zadĺžením a cenovými úrovňami – čo robí trh mimoriadne citlivým na podmienky financovania vancouver.citynews.ca. Potenciál ďalšej korekcie cien: Hoci základný scenár predpovedá stabilizáciu, niektorí analytici varujú, že Vancouver zostáva ohrozený výraznejšou korekciou cien. Ak by sa zhoršili ekonomické podmienky (napr. recesia alebo ďalšie straty pracovných miest), prípadne by sa vytvorila nadmerná ponuka, ceny nehnuteľností by mohli klesnúť viac, než sa očakáva. Viacfaktorové hodnotenie rizika v súčasnosti hodnotí Vancouver ako „stredné riziko“ korekcie trhu vzhľadom na natiahnutú dostupnosť a závislosť od neustáleho rastu dopytu mortgagesandbox.com. Investori by mali byť opatrní pri krátkodobých otočkách alebo nadmernom využití dlhu v prípade, že by hodnoty klesli. Politické a regulačné zmeny: Trh je vystavený riziku zásahu zo strany štátu. V posledných rokoch sa úrady nebáli zavádzať dane, poplatky za prázdne nehnuteľnosti, úpravy regulácie nájomného či obmedzenia kúpy na obmedzenie špekulácie a podporu dostupnosti. Príklady zahŕňajú zákazy nákupu pre cudzincov, vyššie dane z prevodu nehnuteľnosti pre nerezidentov a limity pre krátkodobé prenájmy (viac v ďalšej časti). Takéto opatrenia môžu ovplyvniť stratégie investorov a výnosy – napríklad prísnejšie pravidlá pre Airbnb môžu znížiť očakávané príjmy pre tých, ktorí sa zameriavajú na turistické prenájmy. Neustály vývoj politík (napr. diskusie o zvýšení nehnuteľnostných daní na luxusné bývanie alebo zavedenie prísnejšej regulácie nájomného) znamená, že investori čelia regulačnej neistote. Riziká výstavby a developmentu: Tí, ktorí investujú do rozvojových pozemkov alebo nových projektov, čelia vysokým stavebným nákladom a slabším trhom s pre-predajom . Stavebné výdavky vo Vancouveri (práca, materiály) v posledných rokoch výrazne narástli altusgroup.com. Zároveň predpredaj nových bytov výrazne spomalil – na začiatku roka 2025 dosiahli nové projekty historicky nízke štarty, keďže developeri vyčkávali kvôli slabej aktivite kupujúcich mortgagesandbox.com. Toto prostredie zvyšuje riziko oneskorení alebo zrušenia projektov. Investori v developerských projektoch by mali byť obozretní kvôli možným prekročeniam nákladov a riziku, že jednotky sa budú predávať alebo prenajímať pomalšie, než sa plánovalo. Makroekonomické a geopolitické riziká: Širšie ekonomické trendy predstavujú ďalšie riziko. Obchodné napätia (napr. clá ovplyvňujúce exportne orientované sektory B.C.) a globálna geopolitická nestabilita môžu zasiahnuť ekonomiku Vancouveru a tým aj jeho nehnuteľnosti. Napríklad neistota ohľadom ciel v rokoch 2024-2025 bola uvedená ako jeden z faktorov, prečo kupujúci váhajú a „čakajú bokom“, napriek nahromadenej dopyte bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Každý výrazný šok – globálny pokles, finančná kríza alebo dokonca miestne zemetrasenie (keďže Vancouver sa nachádza v seizmickej zóne) – by mohol ovplyvniť hodnoty nehnuteľností a likviditu na trhu.



Záver: Vancouver zostáva veľmi žiadaným, ale zároveň drahým trhom. Existujú solídne príležitosti pre dlhodobých investorov, najmä v oblasti prenájmu a dobre situovaných nehnuteľností, keďže pretrvávajúca príťažlivosť mesta a obmedzená ponuka dávajú dobré vyhliadky do budúcnosti. Tieto príležitosti sú však spojené aj s nezanedbateľnými rizikami. Obozretní investori v roku 2025 si dôkladne preverujú situáciu, testujú svoje financie voči zmenám úrokových sadzieb a sledujú vývoj politík. Vyvážený prístup – ktorý zohľadňuje silné základné faktory Vancouveru, ale aj cyklické a štrukturálne riziká – je kľúčový pre úspech na tomto trhu.

Kľúčové zmeny politík a vládne iniciatívy

V reakcii na obavy o dostupnosť bývania a tlak na trhu všetky úrovne vlády zaviedli zmeny politík, ktoré priamo ovplyvňujú realitný trh vo Vancouveri. Nižšie sú uvedené niektoré z najvýznamnejších nedávnych politík a iniciatív:

Zákaz zahraničných kupujúcich (Federálna úroveň): Kanada prijala Zákon o zákaze nákupu obytných nehnuteľností zahraničnými osobami v januári 2023, ktorý zakazuje zahraničným kupujúcim (s určitými výnimkami) nakupovať obytné nehnuteľnosti v Kanade. Pôvodne dvojročný zákaz, ktorý mal skončiť v roku 2025, bol nedávno predĺžený do 1. januára 2027 bcrealestatelawyers.com. Táto politika bola zameraná na ochladenie špekulácií a dopytu zo strany zahraničných investorov, najmä v mestách ako Vancouver, ktoré zaznamenali veľký príliv zahraničného kapitálu. Zákaz viedol k zníženiu počtu luxusných a prémiových predajov kondomínií zahraničným kupujúcim. (Je dôležité poznamenať, že B.C. už od roku 2016 zaviedla 20% daň z prevodu pre zahraničných kupujúcich v oblasti Metro Vancouver, takže zahraničná aktivita bola utlmená už pred úplným zákazom.)

Kanada prijala v januári 2023, ktorý zakazuje zahraničným kupujúcim (s určitými výnimkami) nakupovať obytné nehnuteľnosti v Kanade. Pôvodne dvojročný zákaz, ktorý mal skončiť v roku 2025, bol nedávno bcrealestatelawyers.com. Táto politika bola zameraná na ochladenie špekulácií a dopytu zo strany zahraničných investorov, najmä v mestách ako Vancouver, ktoré zaznamenali veľký príliv zahraničného kapitálu. Zákaz viedol k zníženiu počtu luxusných a prémiových predajov kondomínií zahraničným kupujúcim. (Je dôležité poznamenať, že B.C. už od roku 2016 zaviedla 20% daň z prevodu pre zahraničných kupujúcich v oblasti Metro Vancouver, takže zahraničná aktivita bola utlmená už pred úplným zákazom.) Provincial Housing Supply Act & Zoning Reforms (B.C.): Vláda Britskej Kolumbie pod vedením premiéra Davida Ebyho agresívne pristúpila k zvyšovaniu ponuky bývania. Koncom roka 2022 Housing Supply Act stanovil ciele pre výstavbu bývania v mestách a dal provincii právomoc zrušiť miestne územné plánovanie, ak mestá neumožnia dostatočnú výstavbu nových domov. Na to nadviazali v novembri 2023 , keď provincia oznámila rozsiahle reformy územného plánovania, ktoré umožnia viac malých viacbytových domov na tradične jednorodinných pozemkoch news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Podľa týchto zmien musí každé mesto v B.C. povoliť aspoň 3–4 bytové jednotky na jednom obytnom pozemku a až 6 jednotiek na väčších pozemkoch blízko často využívaných zastávok verejnej dopravy news.gov.bc.ca. Vancouver, ktorý sa už uberal týmto smerom, zosúladil svoje nariadenia tak, aby vyhovovali. Tieto opatrenia tzv. upzónovania rušia zóny „len pre jednorodinné domy“, čím fakticky legalizujú dvojdomy, trojdomy, štvorbyty a viac v doteraz exkluzívnych štvrtiach. Modelové prepočty provincie naznačujú, že vďaka tejto iniciatíve by sa v najbližších 10 rokoch mohlo pridať viac ako 130 000 nových malých bytových jednotiek news.gov.bc.ca, čo výrazne zvýši ponuku bývania v mestských oblastiach.

Vláda Britskej Kolumbie pod vedením premiéra Davida Ebyho agresívne pristúpila k zvyšovaniu ponuky bývania. Koncom roka 2022 stanovil ciele pre výstavbu bývania v mestách a dal provincii právomoc zrušiť miestne územné plánovanie, ak mestá neumožnia dostatočnú výstavbu nových domov. Na to nadviazali v , keď provincia oznámila rozsiahle reformy územného plánovania, ktoré umožnia viac na tradične jednorodinných pozemkoch news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Podľa týchto zmien musí každé mesto v B.C. povoliť aspoň 3–4 bytové jednotky na jednom obytnom pozemku a až 6 jednotiek na väčších pozemkoch blízko často využívaných zastávok verejnej dopravy news.gov.bc.ca. Vancouver, ktorý sa už uberal týmto smerom, zosúladil svoje nariadenia tak, aby vyhovovali. Tieto opatrenia tzv. upzónovania rušia zóny „len pre jednorodinné domy“, čím fakticky legalizujú dvojdomy, trojdomy, štvorbyty a viac v doteraz exkluzívnych štvrtiach. Modelové prepočty provincie naznačujú, že vďaka tejto iniciatíve by sa v najbližších 10 rokoch mohlo pridať viac ako news.gov.bc.ca, čo výrazne zvýši ponuku bývania v mestských oblastiach. Zjednodušenie schvaľovacích procesov a znižovanie byrokracie: Vlády si uvedomili, že zdĺhavé povoľovacie procesy zhoršujú nedostatok bývania. Vancouver je známy svojím pomalým povoľovaním. V rokoch 2023-2024 mesto Vancouver, s podporou federálnych finančných prostriedkov, spustilo iniciatívy na zefektívnenie preklasifikovania územia a povoľovacích procesov . Federálny Fond na zrýchlenie výstavby bývania vo výške 4 miliardy dolárov udelil Vancouveru 115 miliónov dolárov na zrýchlenie schvaľovania projektov a odstránenie prekážok pre zvýšenie hustoty pm.gc.ca pm.gc.ca. Výmennou za to sa Vancouver zaviazal umožniť výstavbu 3 200 nových bytových jednotiek do troch rokov a viac ako 40 000 jednotiek v nasledujúcom desaťročí prostredníctvom opatrení ako aktualizácie územných plánov, digitálne povoľovanie a odstránenie požiadaviek na verejné vypočutia pre projekty, ktoré už zodpovedajú schváleným plánom pm.gc.ca pm.gc.ca. Súčasne Britská Kolumbia prijala v roku 2023 legislatívu na zrýchlenie miestnych schvaľovacích procesov predschvaľovaním zón a postupným rušením verejných vypočutí pri jednotlivých prípadoch pre projekty, ktoré sú v súlade s oficiálnymi komunitnými plánmi news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Tieto snahy majú spoločne za cieľ skrátiť čas výstavby nových obytných jednotiek.

Vlády si uvedomili, že zdĺhavé povoľovacie procesy zhoršujú nedostatok bývania. Vancouver je známy svojím pomalým povoľovaním. V rokoch 2023-2024 mesto Vancouver, s podporou federálnych finančných prostriedkov, spustilo iniciatívy na . Federálny vo výške 4 miliardy dolárov udelil Vancouveru 115 miliónov dolárov na zrýchlenie schvaľovania projektov a odstránenie prekážok pre zvýšenie hustoty pm.gc.ca pm.gc.ca. Výmennou za to sa Vancouver zaviazal umožniť výstavbu 3 200 nových bytových jednotiek do troch rokov a viac ako 40 000 jednotiek v nasledujúcom desaťročí prostredníctvom opatrení ako aktualizácie územných plánov, digitálne povoľovanie a odstránenie požiadaviek na verejné vypočutia pre projekty, ktoré už zodpovedajú schváleným plánom pm.gc.ca pm.gc.ca. Súčasne Britská Kolumbia prijala v roku 2023 legislatívu na predschvaľovaním zón a postupným rušením verejných vypočutí pri jednotlivých prípadoch pre projekty, ktoré sú v súlade s oficiálnymi komunitnými plánmi news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Tieto snahy majú spoločne za cieľ nových obytných jednotiek. Daň za prázdne nehnuteľnosti a špekulačná daň: Na odradenie od prázdnych bytov a zaistenie, že bývanie bude určené pre miestnych obyvateľov, je zavedených niekoľko daní. Vancouverská daň za prázdne nehnuteľnosti stanovuje 3% daň z hodnoty nehnuteľností, ktoré sú prázdne viac ako 6 mesiacov v roku gvrealtors.ca. (Dočasne bola sadzba zvýšená na 5 %, ale toto zvýšenie bolo zrušené kvôli obavám z dodržiavania predpisov lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Provincionálna špekulačná a daň z prázdnych nehnuteľností sa vzťahuje na mestské oblasti B.C., vrátane Metro Vancouver, a účtuje zahraničným a ďalším neoslobodeným majiteľom, ktorí nechávajú nehnuteľnosti neobývané. Od januára 2024 bola táto provinčná daň rozšírená na ďalších 13 komunít v B.C. www2.gov.bc.ca na uzavretie medzier mimo Metro Vancouver. Tieto dane prinútili mnohé prázdne jednotky vrátiť sa na trh s nájomným bývaním – Vancouver uvádza, že daň za prázdne nehnuteľnosti pomohla prinavrátiť tisíce bytov do užívania a zvýšiť ponuku pre nájomcov.

Na odradenie od prázdnych bytov a zaistenie, že bývanie bude určené pre miestnych obyvateľov, je zavedených niekoľko daní. Vancouverská stanovuje 3% daň z hodnoty nehnuteľností, ktoré sú prázdne viac ako 6 mesiacov v roku gvrealtors.ca. (Dočasne bola sadzba zvýšená na 5 %, ale toto zvýšenie bolo zrušené kvôli obavám z dodržiavania predpisov lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) sa vzťahuje na mestské oblasti B.C., vrátane Metro Vancouver, a účtuje zahraničným a ďalším neoslobodeným majiteľom, ktorí nechávajú nehnuteľnosti neobývané. Od januára 2024 bola táto provinčná daň www2.gov.bc.ca na uzavretie medzier mimo Metro Vancouver. Tieto dane prinútili mnohé prázdne jednotky vrátiť sa na trh s nájomným bývaním – Vancouver uvádza, že daň za prázdne nehnuteľnosti pomohla prinavrátiť tisíce bytov do užívania a zvýšiť ponuku pre nájomcov. Obmedzenia krátkodobého prenájmu: Provincia aj Mesto Vancouver pritvrdili pri regulácii krátkodobých prenájmov (ako je Airbnb) na ochranu dlhodobého bývania. V roku 2023 B.C. predstavilo legislatívu, ktorá obmedzuje krátkodobé prenájmy v mestách zvýšením pokút a kontrolou a povoľuje takéto prenájmy vo väčšine prípadov iba v hlavnom bydlisku. Vancouver už požaduje, aby prevádzkovatelia krátkodobých prenájmov mali živnostenské oprávnenie a prenajímali iba svoje hlavné bydlisko. Provincionálne opatrenie tieto pravidlá ešte posilňuje. Obmedzením krátkodobých prenájmov (ktoré často odoberali celé byty z dlhodobého trhu) sa dúfa, že sa tisíce jednotiek uvoľnia pre miestnych obyvateľov vancouver.citynews.ca.

Provincia aj Mesto Vancouver pritvrdili pri regulácii krátkodobých prenájmov (ako je Airbnb) na ochranu dlhodobého bývania. V roku 2023 B.C. predstavilo legislatívu, ktorá obmedzuje krátkodobé prenájmy v mestách zvýšením pokút a kontrolou a povoľuje takéto prenájmy vo väčšine prípadov iba v hlavnom bydlisku. Vancouver už požaduje, aby prevádzkovatelia krátkodobých prenájmov mali živnostenské oprávnenie a prenajímali iba svoje hlavné bydlisko. Provincionálne opatrenie tieto pravidlá ešte posilňuje. (ktoré často odoberali celé byty z dlhodobého trhu) sa dúfa, že sa tisíce jednotiek uvoľnia pre miestnych obyvateľov vancouver.citynews.ca. Ochrana nájomníkov a iniciatívy v oblasti prenájmu: Kríza bývania si vyžiadala politiky na ochranu nájomcov. Vláda provincie Britská Kolumbia v roku 2022 zrušila nariadenia v stratových (bytových) domoch obmedzujúce prenájmy, čím odstránila akékoľvek pravidlá znamov zakazujúce prenájmy – zámerom bolo rozšíriť ponuku prenájmov v bytových domoch lawsonlundell.com. V roku 2023 BC tiež stanovila strop na každoročné zvyšovanie nájomného pod úrovňou inflácie (napr. max. 2 % v roku 2023, 3,5 % v roku 2024), aby zabránila prudkým nárastom pre existujúcich nájomcov. Provincia zaviedla Ochranné obdobie pre kupujúcich (zvykne sa mu hovoriť aj „obdobie na rozmyslenie“), ktoré dalo kupujúcim starších domov niekoľko dní po prijatí ponuky na jej zrušenie (implementované v roku 2023) – opatrenie na zmiernenie prehnaného licitovania a na poskytnutie priestoru kupujúcim. V roku 2024 tiež provincia spevnila zákon o prenájme (Residential Tenancy Act), aby zabránila tzv. „renovikciám“ a nespravodlivým výpovediam vancouver.citynews.ca tým, že sťažila prenajímateľom vyhadzovať nájomcov pre drobné renovácie alebo zneužívať výnimky pri zmluvách na určitý čas.

Kríza bývania si vyžiadala politiky na ochranu nájomcov. Vláda provincie Britská Kolumbia v roku 2022 zrušila nariadenia v stratových (bytových) domoch obmedzujúce prenájmy, – zámerom bolo rozšíriť ponuku prenájmov v bytových domoch lawsonlundell.com. V roku 2023 BC tiež stanovila strop na každoročné zvyšovanie nájomného pod úrovňou inflácie (napr. max. 2 % v roku 2023, 3,5 % v roku 2024), aby zabránila prudkým nárastom pre existujúcich nájomcov. Provincia zaviedla (zvykne sa mu hovoriť aj „obdobie na rozmyslenie“), ktoré dalo kupujúcim starších domov niekoľko dní po prijatí ponuky na jej zrušenie (implementované v roku 2023) – opatrenie na zmiernenie prehnaného licitovania a na poskytnutie priestoru kupujúcim. V roku 2024 tiež provincia spevnila zákon o prenájme (Residential Tenancy Act), aby zabránila tzv. „renovikciám“ a nespravodlivým výpovediam vancouver.citynews.ca tým, že sťažila prenajímateľom vyhadzovať nájomcov pre drobné renovácie alebo zneužívať výnimky pri zmluvách na určitý čas. Súlad federálnej imigrácie a bývania: Federálna vláda udržiava vysoké imigračné ciele (čo zvyšuje dopyt po bývaní), no snaží sa zosúladiť tieto ciele s výstavbou a dostupnosťou bývania. Jednou z významných zmien v roku 2024 bola úprava imigračnej politiky, ktorá dočasne obmedzila počet žiadostí o víza pre zahraničných študentov a viazala povolenia na štúdium na dostupnosť bývania. Týmto krokom reagovali na rekordný prílev študentov, ktorý zaťažoval trh s prenájmami. Kanada síce stále cieľuje na výrazný populačný rast, no čoraz viac sa zdôrazňuje potreba, aby ponuka bývania držala krok. Federálny rozpočet predstavil aj stimuly ako Sporiaci účet na prvý dom bez dane (spustený v roku 2023), ktorý má pomôcť prvokupujúcim našetriť na akontáciu, a zrušil GST (federálnu daň z predaja) na nové nájomné projekty, aby motivoval developerov k výstavbe bytových domov na prenájom (zavedené koncom roka 2023). Tieto opatrenia nepriamo ovplyvňujú aj Vancouver, keďže podporujú zvýšenie ponuky a pomáhajú kupujúcim.

Celkový politický rámec v roku 2025 je v otázke bývania veľmi aktivistický: vlády zasahujú do trhu viac než kedykoľvek predtým – zvyšujú ponuku a snažia sa obmedziť špekulatívny dopyt. Dopady týchto opatrení sa ukážu v najbližších rokoch. Trh vo Vancouveri už vidí prvé dôsledky – napríklad viac projektoch typu multiplex v štvrtiach s rodinnými domami vďaka uvoľňovaniu územného plánu a mierny nárast ponuky dlhodobých prenájmov po obmedzení krátkodobých prenájmov. Tvorcovia politík dali najavo, že budú naďalej využívať všetky dostupné nástroje na riešenie dostupnosti bývania – a tak regulačné prostredie zostáva pre účastníkov trhu v neustálom pohybe.

Dynamika ponuky, dopytu a migrácie

Rovnováhu medzi dopytom a ponukou na trhu realít vo Vancouveri výrazne ovplyvňujú migračné trendy a stavebná aktivita. V posledných rokoch bol dopyt poháňaný rastom populácie, zatiaľ čo ponuka bývania s týmto trendom bojovala.

Obyvateľstvo a migrácia: Populácia Metro Vancouver pokračuje v robustnom raste, predovšetkým vďaka medzinárodnej imigrácii. Britská Kolumbia dosiahla rekordné úrovne imigrácie v rokoch 2022 a 2023 – provincia pridala asi 162 000 nových obyvateľov od júla 2022 do júla 2023 len biv.com. V roku 2023 imigrovalo do B.C. z iných krajín viac ako 175 000 ľudí, čo je nárast o 65 % oproti predchádzajúcemu roku biv.com – ohromujúci príliv zvýrazňujúci vysoké kanadské imigračné ciele (a status Vancouveru ako atraktívnej destinácie pre nových prisťahovalcov). Táto vlna nových prichádzajúcich, vrátane imigrantov, utečencov, medzinárodných študentov a dočasných pracovníkov, sa v prevažnej miere sústreďuje vo väčšom Vancouveri a okolitých metropolitných oblastiach biv.com. Súčasne je prirodzený prírastok obyvateľstva (narodenia mínus úmrtia) teraz v B.C. záporný a, ako bolo uvedené, provincia zaznamenala čistý odliv obyvateľov v rámci provincií (viac než 8 000 čistých odchodov v roku 2023), keď sa niektorí miestni presťahovali do lacnejších regiónov biv.com. Čistý efekt je však ten, že populácia Vancouveru je na historickom maxime a stále rastie, čo poháňa neustávajúci dopyt po bývaní. Plány federálnej vlády budú naďalej každoročne prinášať stabilný prísun prisťahovalcov, takže Vancouver môže očakávať desaťtisíce nových obyvateľov každý rok. To udržiava základný tlak dopytu na trhu s bývaním, najmä pre prenájmy a štartovacie byty, ktoré vyhľadávajú noví obyvatelia.

Dostupnosť bývania a developerská aktivita: Na strane ponuky sa výstavba bývania snaží zvýšiť tempo, ale nestačí to pokrývať prudký nárast dopytu. V roku 2023 bolo v Metro Vancouver dokončených približne 30 600 nových bytových jednotiek biv.com – čo predstavuje nárast len o 1 % oproti predchádzajúcemu roku, a ani zďaleka to nestačí na pokrytie rastu populácie. Ako názorný príklad: v roku 2023 bol postavený približne jeden nový dom na každých päť nových prichádzajúcich do B.C. biv.com. Toto číslo poukazuje na významný deficit. Nepomer medzi dopytom po bývaní a jeho ponukou vznikal roky – územné obmedzenia, zdĺhavé schvaľovacie procesy, nedostatok pracovnej sily a vysoké náklady na výstavbu všetko spomaľujú tempo, akým sa nové domy dostávajú na trh.

To však povedané, developerská aktivita je v súčasnosti vo Vancouveri na jednej z najvyšších úrovní vôbec, aspoň čo sa týka projektov v príprave. V meste Vancouver sú tisíce jednotiek vo výstavbe a desaťtisíce ďalších v rôznych štádiách plánovania. Podpora zo strany vlády (prostredníctvom vyššie spomínaných politík) na povolenie väčšej hustoty viedla k vlne nových návrhov. Napríklad Broadway Plan (zahŕňajúci koridor Central Broadway) spôsobil príval žiadostí o zmenu územného plánu pre desiatky stredných až vysokých projektov pozdĺž trasy novej linky metra. Predstavitelia mesta hlásia „príval projektov výškových budov v príprave” pre Broadway – len v tejto oblasti je v diskusii viac ako 100 potenciálnych výškových budov cityhallwatch.wordpress.com. V rámci celého mesta sa bývalé štvrte určené len pre rodinné domy postupne začínajú meniť na oblasti s návrhmi na multiplexy a nízkopodlažné bytové domy vďaka úpravám územného plánu. Okrem toho zaznamenávajú predmestia Metro Vancouveru (Surrey, Coquitlam, Burnaby, atď.) stavebné boomy okolo dopravných uzlov, čím vznikajú nové mestské centrá, ktoré časom odľahčia samotné mesto Vancouver.

Avšak napriek silnému stavebnému plánovaniu krátkodobá ponuka ostáva napätá. Stavitelia čelia problémom ako rastúce úrokové sadzby (ktoré predražujú financovanie projektov), inflácia stavebných nákladov a nedávne ochladenie dopytu po predpredaji bytov. Mnohí developeri sú opatrní – niektoré projekty boli odložené alebo zmenšené. Dáta z začiatku roku 2025 ukázali nové štarty projektov na viacročných minimách (napr. v januári 2025 takmer žiadne nové projekty bytov v porovnaní s približne 750 jednotkami, ktoré sa obvykle uviedli v januári pred pandémiou) mortgagesandbox.com. To naznačuje, že developeri vyčkávajú na zlepšenie trhových podmienok. Začiatky výstavby v Metro Vancouver v skutočnosti v roku 2023-2024 klesli v dôsledku týchto protivetrov, najmä v segmente bytových domov cmhc-schl.gc.ca. Kanadská korporácia pre hypotéky a bývanie (CMHC) očakáva len mierne oživenie začiatkov výstavby v roku 2025 vo Vancouveri, najmä v segmente nájomných bytov a nie kondomínií assets.cmhc-schl.gc.ca.

Dynamika dopytu a ponuky sa dá zhrnúť takto: Vancouver má štrukturálny nedostatok bývania vzhľadom na dopyt, ktorý je generovaný jeho populáciou a ekonomikou. Dopyt poháňaný migráciou konzistentne predbieha novú ponuku, čo prispieva k vysokým cenám a nízkej obsadenosti. Aj keď je na obzore rekordný počet žeriavov, región iba dobieha roky podvýstavby. V nasledujúcich rokoch, ak budú rôzne politické opatrenia účinné, mali by sme vidieť rýchlejší rast ponuky – viac dokončených domov všetkých typov. Skutočne, cieľ provincie (prostredníctvom svojho Plánu bývania a Zákona o dodávke bývania) je výrazne zvýšiť ročný počet dokončených bytov. Na tom závisia aj veľkí zamestnávatelia a hospodársky rozvoj, pretože nedostatok bývania môže brzdiť rast pracovnej sily.

Pozitívnym signálom je, že vláda a súkromný sektor spolupracujú na kreatívnych riešeniach: modulárne bývanie pre rýchle nasadenie cenovo dostupných jednotiek, rozširovanie univerzitných kampusov (napríklad študentské bytové projekty, ktoré uvoľňujú prenájomné kapacity) a premena nevyužitého územia (staré nákupné centrá, priemyselné lokality) na obytné komunity. Napríklad, niekoľko starých nákupných centier vo Veľkom Vancouveri (Brentwood, Lougheed, Oakridge – viď ďalšia sekcia) sa mení na zmiešané štvrte s tisíckami nových domov. Tieto megaprojekty po dokončení výrazne zvýšia ponuku bývania. Navyše, mesto Vancouver predpokladá, že nové investície do verejnej dopravy (Broadway Subway, predĺženie SkyTrain na UBC a do Surrey/Langley) umožnia v nasledujúcich desaťročiach vznik desiatok tisíc nových domov pozdĺž týchto liniek sprístupnením území rozvoja orientovaného na dopravu pm.gc.ca pm.gc.ca.

V skratke, dopyt zostáva veľmi silný vo Vancouveri kvôli migrácii a obmedzeným možnostiam odsťahovania, zatiaľ čo ponuka reaguje len postupne a ešte nie dosť rýchlo. Táto nerovnováha je základnou príčinou vysokých nákladov na bývanie vo Vancouveri. Najbližšie roky preveria, či kombinácia politického tlaku a trhových síl dokáže urýchliť výstavbu bývania tak, aby lepšie spĺňala dopyt. Ak sa ponuka výrazne zvýši, môže to zmierniť rast cien a nájmov; ak bude stále zaostávať, problém s bývaním vo Vancouveri bude pretrvávať.

Prognózy a výhľad na najbližších 3–5 rokov

Čo predpovedajú analytici a odborníci pre trh s nehnuteľnosťami vo Vancouveri v najbližších rokoch? Všeobecne sa zhodujú, že trh zažije postupné oživenie objemu predaja a mierny rast cien, nie rýchly boom. Vysoké úrokové sadzby a problémy s dostupnosťou budú v blízkej budúcnosti obmedzovať rast cien, no keď sadzby klesnú a ponuka sa zvýši, aktivita by sa mala pomaly zvyšovať. Nižšie uvádzame prognózy a výhľady od dôveryhodných zdrojov:

Cenové trendy: Väčšina prognóz predpokladá mierny nárast cien v najbližších rokoch, po miernych poklesoch v rokoch 2023-24.

Objemy predaja: Po pomalom období 2022–2024 sa očakáva mierne oživenie predaja nehnuteľností. Kanadská asociácia realitných kancelárií Britskej Kolumbie (BCREA) predpovedá, že na území celej BC dosiahne rezidenčný predaj v roku 2025 približne 73 600 jednotiek, čo je približne na úrovni roku 2024 (-1 %), pričom v roku 2026 porastie na približne 80 000 (+9 %), keď sa podmienky na trhu normalizujú bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Pre samotný Greater Vancouver BCREA očakáva približne 26 000 predajov v roku 2024 (podobne ako v roku 2023) a okolo 29 500 predajov v roku 2025 , čo by predstavovalo nárast približne o 13,5 %, keď sa začne uvoľňovať odložený dopyt bcrea.bc.ca. RE/MAX je ešte optimistickejší – vo svojej prognóze pre rok 2025 predpovedajú nárast predaja o 20 % , keď sa vďaka nižším úrokovým sadzbám vráti dôvera kupujúcich blog.remax.ca. Pravda môže byť niekde medzi: ak hypotéky začnú v priebehu roka 2025 klesať, mnoho kupujúcich (najmä tých, čo čakali na lepšiu príležitosť) sa môže vrátiť na trh a zvýšiť počet transakcií. Do roku 2027 by sa objemy predaja mohli priblížiť k normálnejším úrovniam z konca 2010-tych rokov, pokiaľ nenastanú ďalšie ekonomické otrasy.

Po pomalom období 2022–2024 sa očakáva mierne oživenie predaja nehnuteľností. Kanadská asociácia realitných kancelárií Britskej Kolumbie (BCREA) predpovedá, že na území celej BC dosiahne rezidenčný predaj v roku 2025 približne 73 600 jednotiek, čo je približne na úrovni roku 2024 (-1 %), pričom v roku 2026 porastie na približne 80 000 (+9 %), keď sa podmienky na trhu normalizujú bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Pre samotný Greater Vancouver BCREA očakáva približne (podobne ako v roku 2023) a okolo , čo by predstavovalo nárast približne o 13,5 %, keď sa začne uvoľňovať odložený dopyt bcrea.bc.ca. RE/MAX je ešte optimistickejší – vo svojej prognóze pre rok 2025 predpovedajú , keď sa vďaka nižším úrokovým sadzbám vráti dôvera kupujúcich blog.remax.ca. Pravda môže byť niekde medzi: ak hypotéky začnú v priebehu roka 2025 klesať, mnoho kupujúcich (najmä tých, čo čakali na lepšiu príležitosť) sa môže vrátiť na trh a zvýšiť počet transakcií. Do roku 2027 by sa objemy predaja mohli priblížiť k normálnejším úrovniam z konca 2010-tych rokov, pokiaľ nenastanú ďalšie ekonomické otrasy. Trhová rovnováha a podmienky: Pravdepodobne uvidíme návrat k vyváženému alebo predajcovi priaznivému trhu okolo rokov 2025–2026. V súčasnosti (2024-25) je trh naklonený v prospech kupujúcich kvôli vysokej ponuke a opatrnosti kupujúcich. Ak však predaje vzrastú, ako sa predpokladá, a nové ponuky nebudú držať krok, kyvadlo sa môže prehupnúť na druhú stranu. RE/MAX očakáva, že Vancouver sa v roku 2025 posunie „z vyváženého trhu na trh predávajúceho“ blog.remax.ca. Toto je založené na predpoklade, že úľavy v úrokoch zvýšia dopyt. Komentár k prognóze BCREA tiež spomína významný odložený dopyt , ktorý brzdí ekonomická neistota – ak by neistota ustúpila, veľa kupujúcich by mohlo rýchlo vstúpiť na trh, a tak ho spevniť bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Do roku 2026 by sme mohli opäť vidieť súťaženie o atraktívne nehnuteľnosti, aj keď pravdepodobne nič také extrémne ako dražobné vojny v roku 2021, pokiaľ by sa ponuka úplne nevytratila. Jedným z trendov, ktoré treba sledovať, je aktivita investorov : ak sa zlepšia úverové podmienky, investori sa môžu vrátiť agresívnejšie (najmä na trhu s bytmi, ktorý bol v poslednej dobe slabý). Ďalším je luxusný segment – veľmi luxusné nehnuteľnosti zaznamenali utlmený dopyt počas zákazu nákupu zahraničnými záujemcami; keďže tento zákaz platí až do roku 2027, trh s luxusnými nehnuteľnosťami bude odkázaný na domácich movitých kupujúcich a majetných prisťahovalcov. Tento segment môže krátkodobo zaostávať za zvyškom trhu, no po roku 2027 by mohol výraznejšie vzrásť, ak sa zákaz zruší.

Pravdepodobne uvidíme okolo rokov 2025–2026. V súčasnosti (2024-25) je trh naklonený v prospech kupujúcich kvôli vysokej ponuke a opatrnosti kupujúcich. Ak však predaje vzrastú, ako sa predpokladá, a nové ponuky nebudú držať krok, kyvadlo sa môže prehupnúť na druhú stranu. RE/MAX očakáva, že Vancouver sa v roku 2025 posunie „z vyváženého trhu na trh predávajúceho“ blog.remax.ca. Toto je založené na predpoklade, že úľavy v úrokoch zvýšia dopyt. Komentár k prognóze BCREA tiež spomína významný , ktorý brzdí ekonomická neistota – ak by neistota ustúpila, veľa kupujúcich by mohlo rýchlo vstúpiť na trh, a tak ho spevniť bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Do roku 2026 by sme mohli opäť vidieť súťaženie o atraktívne nehnuteľnosti, aj keď pravdepodobne nič také extrémne ako dražobné vojny v roku 2021, pokiaľ by sa ponuka úplne nevytratila. Jedným z trendov, ktoré treba sledovať, je : ak sa zlepšia úverové podmienky, investori sa môžu vrátiť agresívnejšie (najmä na trhu s bytmi, ktorý bol v poslednej dobe slabý). Ďalším je – veľmi luxusné nehnuteľnosti zaznamenali utlmený dopyt počas zákazu nákupu zahraničnými záujemcami; keďže tento zákaz platí až do roku 2027, trh s luxusnými nehnuteľnosťami bude odkázaný na domácich movitých kupujúcich a majetných prisťahovalcov. Tento segment môže krátkodobo zaostávať za zvyškom trhu, no po roku 2027 by mohol výraznejšie vzrásť, ak sa zákaz zruší. Podľa typu nehnuteľnosti: Rôzne segmenty môžu mať odlišný vývoj. Samostatne stojace domy vo Vancouveri, ktoré zaznamenali najväčší pokles predaja počas zvyšovania úrokových sadzieb, môžu zaznamenať silnejšie oživenie, keď sa kupujúci, ktorí si chcú polepšiť, vrátia na trh pri poklese sadzieb. BCREA očakáva, že segmenty s vyššími cenami budú v roku 2024 čeliť najväčšiemu tlaku na pokles cien, avšak celkovo budú ceny skôr stagnovať bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – čo naznačuje, že dostupnejšie segmenty si môžu udržať hodnotu lepšie. Byty a radové domy , ktoré predstavujú „dostupnejšie“ možnosti, by mohli zaznamenať stabilný dopyt zo strany prvokupcov, keďže dostupnosť sa veľmi pozvoľna zlepšuje. Rizikom však pre byty zostáva príval nových dokončených projektov , ktoré prichádzajú na trh: CMHC uviedla, že rekordné dokončenia bytov v roku 2025, v kombinácii s predajmi investorov kvôli rastúcim nákladom, môžu na krátku dobu viesť k oslabeniu sekundárneho trhu s bytmi cmhc-schl.gc.ca. Mnohí investori, ktorí kupovali byty v predpredaji v rokoch 2018 – 2021, teraz čelia dokončeniu a omnoho vyšším úrokovým sadzbám, než očakávali, čo ich môže prinútiť predávať – a zvýšiť tak ponuku na sekundárnom trhu. To by dočasne mohlo zastaviť rast cien bytov v najbližších 1–2 rokoch. Na druhej strane nájomné nehnuteľnosti (viacbytové obytné domy) zostanú naďalej veľmi žiadané zo strany inštitucionálnych investorov vzhľadom na nízku neobsadenosť – ceny týchto aktív (výnosy) by mali zostať silné. Komerčné prognózy (od skupín ako CBRE) naznačujú, že s postupnou stabilizáciou ekonomiky bude Vancouver naďalej zaznamenávať pokles výnosov pri priemyselných a viacbytových nehnuteľnostiach, zatiaľ čo kancelárske a maloobchodné priestory sa budú zotavovať v rámci obsadenosti.

Rôzne segmenty môžu mať odlišný vývoj. vo Vancouveri, ktoré zaznamenali najväčší pokles predaja počas zvyšovania úrokových sadzieb, môžu zaznamenať silnejšie oživenie, keď sa kupujúci, ktorí si chcú polepšiť, vrátia na trh pri poklese sadzieb. BCREA očakáva, že segmenty s vyššími cenami budú v roku 2024 čeliť najväčšiemu tlaku na pokles cien, avšak celkovo budú ceny skôr stagnovať bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – čo naznačuje, že dostupnejšie segmenty si môžu udržať hodnotu lepšie. a , ktoré predstavujú „dostupnejšie“ možnosti, by mohli zaznamenať stabilný dopyt zo strany prvokupcov, keďže dostupnosť sa veľmi pozvoľna zlepšuje. Rizikom však pre byty zostáva , ktoré prichádzajú na trh: CMHC uviedla, že rekordné dokončenia bytov v roku 2025, v kombinácii s predajmi investorov kvôli rastúcim nákladom, môžu na krátku dobu viesť k oslabeniu sekundárneho trhu s bytmi cmhc-schl.gc.ca. Mnohí investori, ktorí kupovali byty v predpredaji v rokoch 2018 – 2021, teraz čelia dokončeniu a omnoho vyšším úrokovým sadzbám, než očakávali, čo ich môže prinútiť predávať – a zvýšiť tak ponuku na sekundárnom trhu. To by dočasne mohlo zastaviť rast cien bytov v najbližších 1–2 rokoch. Na druhej strane nehnuteľnosti (viacbytové obytné domy) zostanú naďalej veľmi žiadané zo strany inštitucionálnych investorov vzhľadom na nízku neobsadenosť – ceny týchto aktív (výnosy) by mali zostať silné. prognózy (od skupín ako CBRE) naznačujú, že s postupnou stabilizáciou ekonomiky bude Vancouver naďalej zaznamenávať pokles výnosov pri priemyselných a viacbytových nehnuteľnostiach, zatiaľ čo kancelárske a maloobchodné priestory sa budú zotavovať v rámci obsadenosti. Ekonomické neznáme faktory: Niekoľko faktorov by mohlo tieto prognózy zmeniť. Ak by úrokové sadzby klesli rýchlejšie alebo viac, než sa očakáva (napríklad ak by inflácia rýchlo klesla a Bank of Canada by dynamicky znižovala sadzby), dopyt po bývaní vo Vancouveri by sa mohol zrýchliť rýchlejšie, čo by viedlo k vyšším cenám, než sa predpokladá (potenciálne dvojciferný ročný rast na 1–2 roky). Naopak, ak by sa ekonomika dostala do recesie a nezamestnanosť by vzrástla, dopyt po bývaní by mohol zostať utlmený dlhšie a ceny by mohli stagnovať alebo mierne klesnúť, kým sa dôvera neobnoví. Ďalším neznámym faktorom je zásah vlády: akékoľvek predĺženie zákazu pre zahraničných kupcov (ku ktorému už došlo) či nové dane môžu stlmiť dopyt, naopak veľké vládne investície do dostupného bývania alebo infraštruktúry môžu trh podporiť. Väčšina prognóz v tomto čase predpokladá scenár status quo – postupné zlepšovanie ekonomiky a mierny pokles sadzieb.

Ekonometrická prognóza BCREA je opatrná – predpovedá: v podstate 0 % zmenu priemerných cien vo Vancouveri v roku 2024 a približne +2 % v roku 2025 bcrea.bc.ca (ich prognózovaná priemerná cena pre Greater Vancouver je 1,265 mil. USD v roku 2024 a 1,287 mil. USD v roku 2025 bcrea.bc.ca ).To znamená, že ceny sa budú istý čas pohybovať okolo súčasných úrovní, kým si trh nájde stabilitu.Naopak, niektorí hráči v odvetví očakávajú väčší tlak na rast cien: napríklad RE/MAX predpokladá, že priemerná cena domu vo Vancouveri blog.remax.ca , pričom poukazuje na zlepšujúci sa sentiment a posun späť smerom k trhu predávajúcich v druhej polovici roku 2025.Národná prognóza Royal LePage (ktorá nie je uvedená vyššie, ale uvádza ju média) tiež naznačila rast cien v polovici jednociferného percenta pre Vancouver v roku 2025.CMHC poskytuje rozsahový scenár: vo svojom Výhľade bývania na rok 2025 uviedla, že– pravdepodobne rýchlejšiemu než inflácia – predtým, než sa v rokoch 2026-27 spomalí, keď sa uspokojí väčšina zadržaného dopytu cmhc-schl.gc.ca .Do roku 2027 CMHC očakáva, že bývanie sa stane o niečo dostupnejším ako v období 2022-24 vďaka rastu príjmov a zvýšenej ponuke cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , čo naznačuje, že ceny do tej doby budú rásť iba mierne, v súlade so základnými faktormi.Ak to vezmeme spolu, rozumný základný výhľad je:vo Vancouveri.Predpokladá sa, že Bank of Canada začne znižovať úrokové sadzby koncom roku 2024 a v roku 2025, čím sa zlepší dostupnosť natoľko, že to podporí určitý rast cien, ale nie natoľko, aby sme opäť zaznamenali nekontrolovaný nárast.Stojí za zmienku, že aj v roku 2026 prognózy nepredpokladajú návrat cien vo Vancouveri k bláznivému zrýchleniu z roku 2021.V skutočnosti projekcie RBC naznačujú, že do roku 2026 sa referenčné ceny vo Vancouveri možno len tesne zotavia na úroveň svojho vrcholu z roku 2022 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Inými slovami, trhu môže trvať celý päťročný cyklus (2022-2026), kým absorbuje šok z úrokových sadzieb a vráti sa na predchádzajúce cenové maximá.

Na záver, 3–5 ročný výhľad pre trh s nehnuteľnosťami vo Vancouveri je opatrne optimistický. Pravdepodobný scenár je pomalý rast: objemy sa do roku 2026 vrátia na normálne úrovne a ceny mierne porastú, pričom Vancouver bude s najväčšou pravdepodobnosťou zaostávať za lacnejšími kanadskými trhmi (ktoré majú väčší priestor na rast), no aj tak zaznamená pozitívny posun. Do rokov 2028 alebo 2030 bude Vancouver pravdepodobne stále čeliť problémom s dostupnosťou bývania, ale ak iniciatívy na zvýšenie ponuky bývania prinesú ovocie, je nádej, že rast cien sa bude viac približovať rastu príjmov. Zatiaľ by kupujúci aj predávajúci mali očakávať vyvážený trend na trhu, pri ktorom nehrozí ani prudký prepad, ani iracionálny boom – v podstate obdobie stabilizácie a udržateľnosti po turbulenciách začiatku 2020-tych rokov vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Zaujímavosti zo štvrtí a významné projekty

Príbeh trhu s nehnuteľnosťami vo Vancouveri nie je rovnaký v celej metropole – každá štvrť má svoje vlastné trendy a nové projekty. Tu sú niektoré zaujímavosti zo štvrtí a hlavné projekty, ktoré formujú tento trh:

Broadway Corridor & Mount Pleasant: Tento centrálny koridor prechádza jednou z najvýraznejších premien vo Vancouveri. Broadway Subway (predĺženie Millennium Line), ktorý má byť otvorený v roku 2026, pridá šesť nových staníc SkyTrain od VCC–Clark po Arbutus Street a výrazne zlepší prístup k verejnej doprave. Aby sa tento potenciál využil, mesto prijalo tzv. Broadway Plan, ktorý povoľuje vyššiu hustotu zástavby na približne 500 blokoch okolo Broadway. Už teraz vidíme množstvo návrhov na nové výškové budovy pri budúcich staniciach, ako sú Mount Pleasant a South Granville – asi 150 nových projektov výškových budov je v rôznych štádiách pozdĺž Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Medzi významné pripravované projekty patria zoskupenia 20–30+ poschodových viacúčelových veží v okolí križovatky Cambie-Broadway (pri radnici mesta Vancouver) a v okolí Oak Street (blízko budúcej stanice Oak-VGH, ktorá bude obsluhovať Všeobecnú nemocnicu vo Vancouveri). Mount Pleasant, ktorý bol tradične štvrťou s nízkymi priemyselnými a umeleckými budovami, sa mení na centrum technologických kancelárií a bytových projektov – napríklad nový obrovský kampus technologickej firmy Adobe a ďalšie digitálne spoločnosti sa usadzujú v okolí ulice Main Street a pribúdajú aj rezidenčné projekty. Nájomné bývanie je tu významnou zložkou vďaka politike premiestňovania nájomníkov (developeri musia nahradiť nájomné byty, ktoré zbúrajú). Charakter tejto štvrte sa rýchlo mení z nízkopodlažnej na tranzitom orientované mestské dedinky. Hodnoty nehnuteľností v oblastiach ako Fairview a Mount Pleasant majú veľký potenciál rastu v rámci zahusťovania, hoci niektorí súčasní nájomníci majú obavy z vysťahovania („demovictions“), keď staršie nájomné budovy nahradia nové veže.

Tento centrálny koridor prechádza jednou z najvýraznejších premien vo Vancouveri. (predĺženie Millennium Line), ktorý má byť otvorený v roku 2026, pridá šesť nových staníc SkyTrain od VCC–Clark po Arbutus Street a výrazne zlepší prístup k verejnej doprave. Aby sa tento potenciál využil, mesto prijalo tzv. Broadway Plan, ktorý povoľuje vyššiu hustotu zástavby na približne 500 blokoch okolo Broadway. Už teraz vidíme množstvo návrhov na nové výškové budovy pri budúcich staniciach, ako sú Mount Pleasant a South Granville – asi je v rôznych štádiách pozdĺž Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Medzi významné pripravované projekty patria zoskupenia 20–30+ poschodových viacúčelových veží v okolí križovatky Cambie-Broadway (pri radnici mesta Vancouver) a v okolí Oak Street (blízko budúcej stanice Oak-VGH, ktorá bude obsluhovať Všeobecnú nemocnicu vo Vancouveri). Mount Pleasant, ktorý bol tradične štvrťou s nízkymi priemyselnými a umeleckými budovami, sa mení na centrum technologických kancelárií a bytových projektov – napríklad nový obrovský kampus technologickej firmy Adobe a ďalšie digitálne spoločnosti sa usadzujú v okolí ulice Main Street a pribúdajú aj rezidenčné projekty. je tu významnou zložkou vďaka politike premiestňovania nájomníkov (developeri musia nahradiť nájomné byty, ktoré zbúrajú). Charakter tejto štvrte sa rýchlo mení z nízkopodlažnej na tranzitom orientované mestské dedinky. Hodnoty nehnuteľností v oblastiach ako Fairview a Mount Pleasant majú veľký potenciál rastu v rámci zahusťovania, hoci niektorí súčasní nájomníci majú obavy z vysťahovania („demovictions“), keď staršie nájomné budovy nahradia nové veže. Oakridge & Cambie Corridor (Južný Vancouver): Na Cambie Street a 41st Avenue je prestavba Oakridge Park revolučným projektom. Staré nákupné centrum Oakridge Centre sa prerába na 5-miliónov štvorcových stôp veľkú, plánovanú komunitu, ktorá bude zahŕňať 13 veží (až do 44 poschodí) s približne 2 600 bytmi pre 6 000 obyvateľov renx.ca renx.ca. Projekt ponúkne obrovské nové nákupné centrum (100+ nových obchodov bude otváraných postupne od roku 2025), deväťakrový verejný park na streche, občianske centrum s knižnicou a divadlom a kancelárske priestory pre tisícky pracovníkov renx.ca renx.ca. Tento projekt, ktorého kompletné dokončenie je plánované na rok 2027, v podstate vytvára nové „downtown south“ v Oakridge. Celý Cambie Corridor (vedúci pozdĺž Cambie Street od Marine Drive po King Edward Ave) za posledné roky zažil desiatky nových bytových domov vďaka plánu Cambie Corridor Plan. Nízko-hustotné domy sa menia na stredne vysoké kondomíniá a radové domy a pribúdajú aj ďalšie výškové budovy, najmä v blízkosti staníc verejnej dopravy (Oakridge, Marine Gateway atď.). V oblasti Oakridge prebieha horúčkovitý výkup pozemkov v snahe zlúčiť parcely na výstavbu budúcich veží – makléri predávajú pozemky so zreteľom na pretrvávajúci dopyt renx.ca renx.ca. Keďže cez koridor vedie linka Canada Line (SkyTrain), táto oblasť bude naďalej horúcim miestom výstavby. Pre kupujúcich to znamená každoročný rast ponuky moderných bytov (vrátane niektorých betónových veží). Najzaujímavejšie body v okolí: Marine Drive pri Cambie sa pýši zmiešaným centrom Marine Gateway; Oakridge bude luxusnou maloobchodnou a rezidenčnou destináciou; dokonca aj južne položená oblasť Langara zažíva nové nájomné projekty. Ceny na Cambie výrazne stúpli kvôli týmto zmenám, hoci zvýšená ponuka bytov by v budúcnosti mohla tempo rastu cien trochu spomaliť.

Na Cambie Street a 41st Avenue je prestavba revolučným projektom. Staré nákupné centrum Oakridge Centre sa prerába na 5-miliónov štvorcových stôp veľkú, plánovanú komunitu, ktorá bude zahŕňať s približne renx.ca renx.ca. Projekt ponúkne obrovské nové nákupné centrum (100+ nových obchodov bude otváraných postupne od roku 2025), deväťakrový verejný park na streche, občianske centrum s knižnicou a divadlom a kancelárske priestory pre tisícky pracovníkov renx.ca renx.ca. Tento projekt, ktorého kompletné dokončenie je plánované na rok 2027, v podstate vytvára nové „downtown south“ v Oakridge. Celý Cambie Corridor (vedúci pozdĺž Cambie Street od Marine Drive po King Edward Ave) za posledné roky zažil desiatky nových bytových domov vďaka plánu Cambie Corridor Plan. Nízko-hustotné domy sa menia na stredne vysoké kondomíniá a radové domy a pribúdajú aj ďalšie výškové budovy, najmä v blízkosti staníc verejnej dopravy (Oakridge, Marine Gateway atď.). V oblasti Oakridge prebieha horúčkovitý výkup pozemkov v snahe zlúčiť parcely na výstavbu budúcich veží – makléri predávajú pozemky so zreteľom na pretrvávajúci dopyt renx.ca renx.ca. Keďže cez koridor vedie linka Canada Line (SkyTrain), táto oblasť bude naďalej horúcim miestom výstavby. Pre kupujúcich to znamená každoročný rast ponuky moderných bytov (vrátane niektorých betónových veží). Najzaujímavejšie body v okolí: Marine Drive pri Cambie sa pýši zmiešaným centrom Marine Gateway; Oakridge bude luxusnou maloobchodnou a rezidenčnou destináciou; dokonca aj južne položená oblasť Langara zažíva nové nájomné projekty. Ceny na Cambie výrazne stúpli kvôli týmto zmenám, hoci zvýšená ponuka bytov by v budúcnosti mohla tempo rastu cien trochu spomaliť. Kitsilano & False Creek (Západná strana): V Kitsilane prebieha historický rozvoj na území Prvých národov. Squamish Nation realizuje projekt Sen̓áḵw , v rámci ktorého vznikne 11 terasovitých veží južne od Burrard Bridge (pri Vanier Parku), na rezervácii, ktorá nepodlieha mestskému územnému plánovaniu. Tento ambiciózny projekt vytvorí 6 000 nových nájomných jednotiek – 80 % trhových nájmov a 20 % pod trhovou cenou – na 10-akrovom pozemku v oblasti, kde predtým stálo len niekoľko desiatok domov senakw.com blg.com. Sen̓áḵw má ambíciu stať sa najväčším rezidenčným projektom s nulovými emisiami v Kanade a do konca 20. rokov 21. storočia (prvá fáza do roku 2026) prinesie veľké množstvo nových nájomných bytov. To vnesie veľmi potrebné nájomné bývanie do Kitsilana a môže výrazne zvýšiť populáciu tejto štvrte. Inde v Kits a Point Grey sa plánuje obrovský projekt Jericho Lands . V spolupráci miestnych Prvých národov a federálnych developerov sa pripravuje komplexný plán rozvoja bývalých 90-akrových vojenských pozemkov Jericho (západne od Alma St.) s potenciálom až 10 000 domov v kombinácii výškových a nízkopodlažných budov, ako aj parky a obchody. Projekt je ešte roky vzdialený (prebieha zmena územného plánu), no Jericho v 30. rokoch 21. storočia vytvorí úplne novú obytnú štvrť. Nehnuteľnosti v Kitsilane sú stále veľmi žiadané; tieto projekty by mohli priniesť viac ponuky a možností, najmä nájomného a možno aj dostupného bývania do oblasti, ktorá je známa najmä drahými nízkopodlažnými domami.

V Kitsilane prebieha historický rozvoj na území Prvých národov. Squamish Nation realizuje projekt , v rámci ktorého vznikne 11 terasovitých veží južne od Burrard Bridge (pri Vanier Parku), na rezervácii, ktorá nepodlieha mestskému územnému plánovaniu. Tento ambiciózny projekt vytvorí – 80 % trhových nájmov a 20 % pod trhovou cenou – na 10-akrovom pozemku v oblasti, kde predtým stálo len niekoľko desiatok domov senakw.com blg.com. Sen̓áḵw má ambíciu stať sa najväčším rezidenčným projektom s nulovými emisiami v Kanade a do konca 20. rokov 21. storočia (prvá fáza do roku 2026) prinesie veľké množstvo nových nájomných bytov. To vnesie veľmi potrebné nájomné bývanie do Kitsilana a môže výrazne zvýšiť populáciu tejto štvrte. Inde v Kits a Point Grey sa plánuje obrovský projekt . V spolupráci miestnych Prvých národov a federálnych developerov sa pripravuje komplexný plán rozvoja bývalých 90-akrových vojenských pozemkov Jericho (západne od Alma St.) s potenciálom až 10 000 domov v kombinácii výškových a nízkopodlažných budov, ako aj parky a obchody. Projekt je ešte roky vzdialený (prebieha zmena územného plánu), no Jericho v 30. rokoch 21. storočia vytvorí úplne novú obytnú štvrť. Nehnuteľnosti v Kitsilane sú stále veľmi žiadané; tieto projekty by mohli priniesť viac ponuky a možností, najmä nájomného a možno aj dostupného bývania do oblasti, ktorá je známa najmä drahými nízkopodlažnými domami. Centrum & West End: Rezidenčný trh v centre Vancouveru je vyspelý, no dochádza k výrazným posunom. Štvrť West End napríklad zaznamenáva dokončenie viacerých nových luxusných vežiakov ako súčasť West End Community Plan. Luxusné projekty ako Alberni od Kengo Kuma a Barclay x Thurlow rozširujú panorámu mesta. Vidíme tiež, ako sa staršie nájomné vežiaky v West End renovujú alebo prestavujú s podporou mesta za účelom udržania alebo zvýšenia počtu nájomných bytov. V centre mesta a v Coal Harbour sa v posledných rokoch mierne presunul dôraz na komerčný rozvoj (ako je rozľahlá kancelária Amazon v novozrekonštruovanej budove Post). S rastúcou neobsadenosťou kancelárií však mesto podporuje konverziu niektorých priestorov: skutočne, ako už bolo spomenuté, jedna staršia kancelárska budova v centre sa mení na hotel altusgroup.com a diskutuje sa aj o povolení prestavby vhodných kancelárií na bývanie. Populácia centra nerastie tak rýchlo ako v iných častiach, jednoducho kvôli obmedzenému počtu zostávajúcich pozemkov na výstavbu – takmer na všetkých vhodných parcelách už stoja vežiaky. Výnimkou je Northeast False Creek (pri Rogers Aréne), kde odstránenie estakád Georgia v budúcnosti uvoľní pozemky pre nové zmiešané komunity (vrátane sociálneho bývania). Táto oblasť bude zaujímavá v neskorých 20. rokoch. Medzitým strata kancelárie a technologické centrá vznikli v rekonštruovaných objektoch v Gastowne a Yaletowne a tieto štvrte zostávajú živé pre mladších profesionálov, čo udržuje dopyt po bytoch. Trh s bytmi v centre bude v roku 2025 vyvážený; ceny v roku 2023 mierne klesli, ale stabilizovali sa a akýkoľvek budúci rast bude závisieť od celkovej hospodárskej obnovy (napríklad návratu imigrácie a študentov do centra).

Rezidenčný trh v centre Vancouveru je vyspelý, no dochádza k výrazným posunom. Štvrť napríklad zaznamenáva dokončenie viacerých nových luxusných vežiakov ako súčasť West End Community Plan. Luxusné projekty ako Alberni od Kengo Kuma a Barclay x Thurlow rozširujú panorámu mesta. Vidíme tiež, ako sa staršie nájomné vežiaky v West End renovujú alebo prestavujú s podporou mesta za účelom udržania alebo zvýšenia počtu nájomných bytov. V centre mesta a v Coal Harbour sa v posledných rokoch mierne presunul dôraz na komerčný rozvoj (ako je rozľahlá kancelária Amazon v novozrekonštruovanej budove Post). S rastúcou neobsadenosťou kancelárií však mesto podporuje konverziu niektorých priestorov: skutočne, ako už bolo spomenuté, jedna staršia kancelárska budova v centre sa mení na hotel altusgroup.com a diskutuje sa aj o povolení prestavby vhodných kancelárií na bývanie. Populácia centra nerastie tak rýchlo ako v iných častiach, jednoducho kvôli obmedzenému počtu zostávajúcich pozemkov na výstavbu – takmer na všetkých vhodných parcelách už stoja vežiaky. Výnimkou je Northeast False Creek (pri Rogers Aréne), kde odstránenie estakád Georgia v budúcnosti uvoľní pozemky pre nové zmiešané komunity (vrátane sociálneho bývania). Táto oblasť bude zaujímavá v neskorých 20. rokoch. Medzitým a vznikli v rekonštruovaných objektoch v Gastowne a Yaletowne a tieto štvrte zostávajú živé pre mladších profesionálov, čo udržuje dopyt po bytoch. Trh s bytmi v centre bude v roku 2025 vyvážený; ceny v roku 2023 mierne klesli, ale stabilizovali sa a akýkoľvek budúci rast bude závisieť od celkovej hospodárskej obnovy (napríklad návratu imigrácie a študentov do centra). Východný Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Tradične dostupnejšia časť mesta, East Van sa stabilne gentrifikuje. Pozdĺž Main Street a Fraser Street ustupujú staršie nízkopodlažné nájomné budovy a obchodíky butikovým bytovým projektom. V Mount Pleasant East je rušno – remeselné pivovary, technologické startupy a nové byty priťahujú mileniálov. Obrovskou inštitúciou, ktorá bude formovať budúcnosť východného Vancouveru, je nový kampus Nemocnice sv. Pavla stavaný vo False Creek Flats (pri Main & Terminal). Tento nemocničný projekt v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov (otvorenie okolo roku 2027) bude kotvou zdravotníckej a bio-vednej zóny, pravdepodobne podporí aj výstavbu medicínskych kancelárií, laboratórií a bývania pre zdravotníkov v okolí. V oblasti Commercial Drive a Grandview sa objavuje viac stredne vysokých budov a s rozšírením trate SkyTrain do Arbutus (a v budúcnosti až na UBC) zostávajú východné stanice ako Commercial–Broadway kľúčovými dopravnými uzlami, s trvalým rozvojovým záujmom. V koridore Hastings vo východnom Vancouveri sú rozpracované veľké projekty obnovy sociálneho bývania (napríklad revitalizácia starších verejných bytových komplexov). Tiež stojí za zmienku, že medzi-mestská migrácia znamená, že niektorý dopyt, ktorý nemôže byť uspokojený vo Vancouveri, sa presúva do priľahlých miest ako Burnaby a New West – napríklad veľa mladých rodín si vyberá East Burnaby alebo North Vancouver, čo má dopad aj na subtrhy vo Vancouveri.

Tradične dostupnejšia časť mesta, East Van sa stabilne gentrifikuje. Pozdĺž Main Street a Fraser Street ustupujú staršie nízkopodlažné nájomné budovy a obchodíky butikovým bytovým projektom. V Mount Pleasant East je rušno – remeselné pivovary, technologické startupy a nové byty priťahujú mileniálov. Obrovskou inštitúciou, ktorá bude formovať budúcnosť východného Vancouveru, je nový kampus stavaný vo False Creek Flats (pri Main & Terminal). Tento nemocničný projekt v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov (otvorenie okolo roku 2027) bude kotvou zdravotníckej a bio-vednej zóny, pravdepodobne podporí aj výstavbu medicínskych kancelárií, laboratórií a bývania pre zdravotníkov v okolí. V oblasti Commercial Drive a Grandview sa objavuje viac stredne vysokých budov a s rozšírením trate SkyTrain do Arbutus (a v budúcnosti až na UBC) zostávajú východné stanice ako Commercial–Broadway kľúčovými dopravnými uzlami, s trvalým rozvojovým záujmom. V koridore Hastings vo východnom Vancouveri sú rozpracované veľké projekty obnovy sociálneho bývania (napríklad revitalizácia starších verejných bytových komplexov). Tiež stojí za zmienku, že znamená, že niektorý dopyt, ktorý nemôže byť uspokojený vo Vancouveri, sa presúva do priľahlých miest ako Burnaby a New West – napríklad veľa mladých rodín si vyberá East Burnaby alebo North Vancouver, čo má dopad aj na subtrhy vo Vancouveri. Predmestia Metro Vancouver: Mimo hraníc mesta zažívajú rozmach viaceré prímestské centrá, ktoré si zaslúžia pozornosť, keďže ovplyvňujú celý regionálny trh. Surrey, ktoré je už druhým najväčším mestom v BC, buduje nové centrum v štvrti Whalley s viacerými výškovými bytovými vežami (niektoré majú 50-60 poschodí) a výstavba Surrey-Langley SkyTrain (otvorenie cca 2028) poháňa rozvoj pozdĺž Fraser Highway. Burnaby má rozsiahle masterplány v Brentwoode, Lougheede a Metrotowne – pribúdajú tisíce bytových jednotiek (projekt Amazing Brentwood, City of Lougheed, Station Square, atď.). Tieto prímestské možnosti aspoň trochu uvoľňujú tlak na Vancouver tým, že ponúkajú (o niečo) dostupnejšie byty pre prvých kupujúcich, ktorí si nemôžu dovoliť bývanie vo Vancouveri. Významný rozvoj pri tranzite majú aj Coquitlam a Richmond. Hoci nejde o štvrte Vancouvru, nárast týchto urbánnych centier znamená, že rast celého regiónu je rozloženejší. Pre investorov vo Vancouvri môže tento regionálny rozvoj predstavovať konkurenciu – napríklad nájomca si môže vybrať nový vežiak v Burnaby s nižším nájmom namiesto staršieho bytu vo Vancouvri, čím sa mierni rast výšky nájomného v meste.

Celkovo platí, že štvrte vo Vancouvri sú v pohybe a na obzore je množstvo zaujímavých projektov. Od mohutných nových výškových budov Oakridge a Brentwood po veľké nájomné komunity Sen̓áḵw a Jericho, najbližšia dekáda prinesie do regiónu desiatky tisíc nových domácností a komerčných priestorov. Cieľom týchto projektov je riešiť bytovú krízu a modernizovať mesto, hoci niektoré z nich sprevádzajú kontroverzie (zmeny charakteru štvrtí, otázky vytláčania pôvodných obyvateľov atď.). Pre realitných pozorovateľov bude vývoj každej štvrte – či už pôjde o zahusťovanie pri tranzite alebo o obnovu starých lokalít – znamenať rôzne príležitosti. Kupujúci aj investori môžu nájsť hodnotu, ak vstúpia do oblastí ešte pred dokončením transformačných projektov (zachytenie vlny zhodnotenia), zatiaľ čo bežní obyvatelia budú mať väčší výber bývania a služieb než kedykoľvek predtým. Vancouver v roku 2025 je mestom v bode zlomu rozvoja, ktoré vyvažuje rast s obývateľnosťou štvrť po štvrti.

Zdroje: