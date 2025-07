Berlinski trg nepremičnin 2025: trendi, analiza in prihodnji pogled

Povzetek za vodstvo

Rastoče najemnine in stagnirajoča ponudba: Najemni trg v Berlinu ostaja leta 2025 izjemno napet, saj so zahtevane najemnine v zadnjem letu poskočile za približno 12 % na povprečje 15,8 € na kvadratni meter cbre.de. Delež prostih stanovanj je pod 1 % reuters.com, kar poudarja hudo pomanjkanje stanovanj, saj povpraševanje močno presega ponudbo.

Najemni trg v Berlinu ostaja leta 2025 izjemno napet, saj so zahtevane najemnine v zadnjem letu poskočile za približno 12 % na povprečje 15,8 € na kvadratni meter cbre.de. Delež prostih stanovanj je pod 1 % reuters.com, kar poudarja hudo pomanjkanje stanovanj, saj povpraševanje močno presega ponudbo. Cene stanovanj in korekcija trga: Po rahli korekciji cen v letih 2023–2024 zaradi višjih obrestnih mer so se prodajne cene stanovanj stabilizirale in leta 2025 celo začele zmerno okrevati investropa.com. Cene obstoječih stanovanj so medletno višje za približno 2 %, a so še vedno pod najvišjimi vrednostmi iz leta 2022 investropa.com investropa.com. Povprečna cena tipičnega 70 m² velikega stanovanja zdaj znaša okoli 373.000 € guthmann.estate.

Po rahli korekciji cen v letih 2023–2024 zaradi višjih obrestnih mer so se prodajne cene stanovanj stabilizirale in leta 2025 celo začele zmerno okrevati investropa.com. Cene obstoječih stanovanj so medletno višje za približno 2 %, a so še vedno pod najvišjimi vrednostmi iz leta 2022 investropa.com investropa.com. Povprečna cena tipičnega 70 m² velikega stanovanja zdaj znaša okoli 373.000 € guthmann.estate. Vladni ukrepi: Odločevalci sprejemajo ukrepe glede stanovanjske krize. Berlinski senat je konec leta 2024 sprejel »Zakon o hitrejši gradnji« za poenostavitev načrtovanja in dovoljevanj, z namenom pospešitve stanovanjske gradnje berlin.de berlin.de. Zvezna Mietpreisbremse regulacija najemnin je bila podaljšana do leta 2029 in omejuje zvišanje najemnin za nove pogodbe na 10 % nad lokalnim povprečjem v najbolj zaželenih območjih ainvest.com. Predstavljen je bil tudi nacionalni paket podpore v višini 45 milijard € (s davčnimi olajšavami) za spodbujanje gradnje reuters.com reuters.com.

Odločevalci sprejemajo ukrepe glede stanovanjske krize. Berlinski senat je konec leta 2024 sprejel »Zakon o hitrejši gradnji« za poenostavitev načrtovanja in dovoljevanj, z namenom pospešitve stanovanjske gradnje berlin.de berlin.de. Zvezna regulacija najemnin je bila podaljšana do leta 2029 in omejuje zvišanje najemnin za nove pogodbe na 10 % nad lokalnim povprečjem v najbolj zaželenih območjih ainvest.com. Predstavljen je bil tudi nacionalni paket podpore v višini 45 milijard € (s davčnimi olajšavami) za spodbujanje gradnje reuters.com reuters.com. Vroča območja sosesk: Osrednje četrti, kot so Mitte , Kreuzberg in Friedrichshain , še naprej dosegajo najvišje cene in močno povpraševanje, tako s strani domačih kupcev kot tujih vlagateljev investropa.com investropa.com. Nasprotno pa zunanja območja ponujajo večjo dostopnost, a počasnejšo rast cen. Ključni projekti prenove (npr. v Teglu in Siemensstadtu) so v teku za ustvarjanje novih stanovanjskih središč na obrobju.

Osrednje četrti, kot so , in , še naprej dosegajo najvišje cene in močno povpraševanje, tako s strani domačih kupcev kot tujih vlagateljev investropa.com investropa.com. Nasprotno pa zunanja območja ponujajo večjo dostopnost, a počasnejšo rast cen. Ključni projekti prenove (npr. v Teglu in Siemensstadtu) so v teku za ustvarjanje novih stanovanjskih središč na obrobju. Pogled na trg: Pogled na berlinsko nepremičninsko tržišče je previdno optimističen. Vztrajna rast prebivalstva in kronično pomanjkanje stanovanj naj bi še naprej ustvarjala pritisk na rast najemnin in cen investropa.com investropa.com. Napovedi predvidevajo zmerno letno rast cen (~3 %–4 % na leto do leta 2026), če ne pride do večjih gospodarskih pretresov investropa.com investropa.com. Vendar pa visoki stroški gradnje, naraščajoče obrestne mere in negotovosti glede politik predstavljajo stalne izzive ter umirjajo hitrost novega razvoja.

Pregled trenutnega trga (2025)

Stanovanjske nepremičnine

Berlinski trg stanovanjskih nepremičnin v letu 2025 zaznamujeta visoko povpraševanje in omejena ponudba. Berlinski prebivalci se še naprej povečujejo (zdaj jih je več kot 3,57 milijona investropa.com), novo stanovanjsko gradnjo pa ne sledi tem potrebam. Leta 2023 je bilo zgrajenih le približno 16.000 novih stanovanj, ocenjene potrebe pa znašajo 20.000–23.000 enot letno investropa.com investropa.com. To neravnovesje je povzročilo izjemno nizko stopnjo praznih stanovanj (približno 0,9 %–2 %, odvisno od merila), kar v večini segmentov pomeni praktično polno zasedenost investropa.com investropa.com.

Cene nepremičnin: Po desetletju hitre rasti so prodajne cene v Berlinu leta 2023 nekoliko padle zaradi povečanja obrestnih mer. Do začetka leta 2025 so se cene v veliki meri stabilizirale in celo znova začele rahlo naraščati. Po podatkih berlinske komisije za vrednotenje so se povprečne transakcijske cene za obstoječa stanovanja v prvem četrtletju 2025 zvišale za približno 2,4% v primerjavi s prejšnjim letom guthmann.estate guthmann.estate. Tipično rabljeno stanovanje (~70 m²) je sedaj ocenjeno okoli 373.000 €, kar je približno 5.300 € na kvadratni meter guthmann.estate. To še vedno ostaja pod vrhom cen iz leta 2022 (cene so povprečno še vedno 8–9% pod najvišjimi iz leta 2022 investropa.com investropa.com), vendar podatki kažejo, da je trg dosegel dno konec leta 2023 in je trenutno v fazi zmernega okrevanja. Novogradnje stanovanjskih enot so pod večjim pritiskom – zaradi visokih stroškov gradnje in previdnih kupcev so zahtevane cene za nove enote stagnirale ali rahlo padle (–1% do –4% v letu 2024) berlinhyp.de cbre.de. Številni investitorji so upočasnili začetek novih projektov, zato je bilo v prvem četrtletju 2025 prodanih manj kot 300 novih stanovanj guthmann.estate guthmann.estate.

Najemniški trg: Najemniški sektor je izjemno napet in drag. Povprečne zahtevane najemnine v Berlinu so se leta 2024 zvišale za 12,0 % na približno 15,79 € na m² na mesec (hladna najemnina) cbre.de. Zaradi tega je Berlin najhitreje rastoči najemniški trg med večjimi nemškimi mesti glede na rast najemnin cbre.de. V absolutnem smislu so na novo oglaševane najemnine v Berlinu zdaj tretje najvišje v Nemčiji (za Münchnom in Frankfurtom) berlinhyp.de. Za primerjavo, centralne soseske kot je Mitte dosegajo običajne zahtevane najemnine v razponu od 18 do 23 €/m², medtem ko so tradicionalno cenejši zunanji okrožji, kot je Marzahn-Hellersdorf, okoli 8–9 €/m² investropa.com investropa.com. Razlika med novimi in obstoječimi najemninami se je drastično povečala – dolgoletni najemniki v reguliranih pogodbah v povprečju plačujejo precej manj kot 9 € (in manj kot 7,50 € v občinskih stanovanjih), medtem ko nove najemnine povprečno znašajo okoli 16 € cbre.de. Ta dvorazredni trg pomeni, da se novoprišleki in prebivalci, ki se selijo, soočajo z resnimi težavami glede dostopnosti. Dejstvo je, da so zahtevane najemnine za razpoložljiva stanovanja pogosto dva do trikrat višje kot najemnine, ki jih za podobna stanovanja plačujejo dolgoletni najemniki reuters.com. Takšne razlike so privedle do nizke fluktuacije, saj obstoječi najemniki neradi zapuščajo svoja ugodna stanovanja cbre.de.

Dogajanje ponudbe in povpraševanja: Stanovanjska stiska v Berlinu je ključno vprašanje, ki vpliva na trende trga. Rast prebivalstva (ki jo poganjata notranja migracija in mednarodni priseljevalci) je stalna – delež tujih prebivalcev v Berlinu se je med letoma 2011 in 2023 skoraj podvojil (zdaj predstavlja približno 24 % prebivalstva) reuters.com, nedavni valovi (npr. begunci iz Ukrajine leta 2022) pa so še povečali povpraševanje. Vendar pa nova stanovanjska ponudba zaostaja. Leta 2023 je bilo dokončanih le približno 16.000 enot, kar je precej manj od potrebnih 20.000+ enot letno investropa.com investropa.com. Število izdanih gradbenih dovoljenj in začetih gradenj je upadlo, saj se investitorji soočajo z višjimi stroški financiranja in gradnje. Načrtovane zaloge bodočih stanovanj trenutno obsegajo okoli 43.500 enot v fazi načrtovanja ali gradnje z letom 2024 cbre.de cbre.de – kar je pozitivno povečanje glede na pretekla leta – vendar je veliko projektov zamaknjenih. Posledično je konkurenca za obstoječa stanovanja izjemna: ogledov stanovanj se rutinsko udeležuje več deset kandidatov, na berlinski ulicah pa so “iščem stanovanje” oglasi obupanih najemnikov postali vsakdanji pojav reuters.com. Stanovanjska kriza je tako huda, da podjetja poročajo o težavah pri privabljanju kadra v Berlin zaradi pomanjkanja cenovno dostopnih stanovanj za nove zaposlene berlinhyp.de berlinhyp.de.

Poslovne nepremičnine

Medtem ko nepremičnine za bivanje zaznamuje premalo ponudbe, poslovne nepremičnine v Berlinu prikazujejo bolj mešano sliko v letu 2025.

Pisarniški trg: Berlinski pisarniški sektor se prilagaja spreminjajočemu se povpraševanju in pomembni novi ponudbi. Po letih izjemne rasti (Berlinski vzpon kot tehnološko in start-up središče je potisnil stopnjo prostih pisarn na rekordno nizko raven okoli 2–3 % konec 2010-ih) se je trg sprostil. Stopnja prostih pisarn se je povečala na približno 7,0 % v prvem četrtletju 2025 cbre.de – približno dvakrat toliko kot pred dvema letoma in nazaj na ravni izpred desetih let. Ta porast je deloma posledica vala novih zaključenih pisarniških projektov: samo v letu 2025 naj bi na trg prišlo več kot 580.000 m² novih pisarniških površin, od česar je bilo v prvem četrtletju predhodno oddanih le okoli 41 % cbre.de cbre.de. Številne novozgrajene stavbe so na voljo z veliko prostih prostorov, še posebej tiste na obrobnih lokacijah ali z nižjo kakovostjo opreme cbre.de cbre.de.

Povpraševanje po pisarnah je omejeno zaradi gospodarskih težav (nemški BDP stagnira leta 2025) in strukturnih sprememb, kot sta delo na daljavo oziroma hibridno delo. Skupna oddaja v Berlinu za prvo četrtletje 2025 je bila približno 113.600 m², kar je za okoli 25 % manj kot v enakem obdobju 2024 in pomeni najslabše prvo četrtletje od leta 2013 cbre.de. Omeniti velja, da v začetku 2025 ni bilo sklenjenih nobenih zelo velikih najemov (>2.500 m²) – povpraševanje je bolj usmerjeno v manjše najeme (povprečna velikost posla ~550 m² v primerjavi z ~1.000 m² pred pandemijo), saj podjetja ostajajo previdna cbre.de. Tehnološki sektor ostaja glavni gonilnik najemov (15 % najema v prvem četrtletju), sledijo strokovne storitve cbre.de.

Najemnine in naložbe v pisarne: Kljub višji stopnji praznih prostorov so najemnine za najboljše sodobne pisarne v središču mesta ostale stabilne pri okoli 44,50 €/m² na mesec cbre.de. Lastniki vrhunskih, dobro lociranih pisarn so zadržali najemnine (celo dosegli približno 1 % letno rast najemnin za najboljše prostore). Nasprotno pa so sekundarne lokacije in starejše pisarne pod pritiskom – povprečne efektivne najemnine so v letu dni padle za približno 3 % cbre.de in najemodajalci vse pogosteje ponujajo spodbude ali popuste za manj zaželene prostore. Investitorji so prav tako na novo ovrednotili pisarniške nepremičnine: donosnost najema prvovrstnih pisarn se je na začetku leta 2025 povečala na približno 4,8 % (z 3–3,5 % pred nekaj leti), kar odraža višje obrestne mere in premije za tveganje cbre.de. Naložbena aktivnost v komercialne nepremičnine v Berlinu se je skozi leti 2023–2024 izrazito upočasnila zaradi splošnega upada nemškega trga – zlasti tuji investitorji so se umaknili, saj so mednarodni kupci v začetku leta 2024 predstavljali le okoli 35 % nakupov komercialnih nepremičnin (najmanj v zadnjem desetletju) reuters.com reuters.com. V prihodnje je pričakovati previdno stabilizacijo pisarniškega trga: prazni prostori se bodo morda do leta 2025 še nekoliko povečali, ko bo zaključena zadnja faza aktualnega investicijskega cikla, vendar naj bi upad nove gradnje po letu 2025 ter pričakovano gospodarsko okrevanje pomagali ponovno uravnotežiti trg v naslednjih letih cbre.de cbre.de.

Drugi komercialni sektorji: Trg trgovskih nepremičnin v Berlinu ostaja odporen na ključnih področjih, podprt z veliko bazo potrošnikov in turizmom (Berlin ostaja ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi). Glavne nakupovalne ulice (npr. Kurfürstendamm, Tauentzienstrasse) še naprej beležijo močan obisk in povpraševanje najemnikov, medtem ko se sekundarne trgovske površine in nakupovalna središča srečujejo z večjimi izzivi zaradi spletne prodaje in spreminjajočih se potrošniških navad. Industrijske in logistične nepremičnine v okolici Berlina so zelo iskane, saj mesto postaja središče za spletno poslovanje in distribucijo; praznih sodobnih logističnih površin je malo, nove naložbe pa segajo tudi v Brandenburg (sosednjo zvezno deželo), da bi pridobili zemljišča. Hotelski sektor, ki ga je močno prizadela pandemija v letih 2020–2021, si je opomogel, z izboljšano zasedenostjo in rastjo cen sob zaradi povratka potovanj. Na splošno je trg komercialnih nepremičnin v Berlinu v letu 2025 zaznamovan z selektivno močjo – vrhunske nepremičnine na dobrih lokacijah dosegajo dobre rezultate, medtem ko starejše in obrobne nepremičnine beležijo nižje povpraševanje. Investitorji se zato osredotočajo na kakovost: prenove pisarn v skladu z ESG-standardi, logistične centre za zadnjo miljo ter dobro umeščene stanovanjske ali večnamenske projekte, ki ostajajo privlačni tudi v okolju višjih obrestnih mer.

Analiza sosesk

Berlin je mesto raznolikih sosesk (Kieze), od katerih ima vsaka svoje posebnosti na področju nepremičnin. Spodaj izpostavljamo ključne trende v petih pomembnih okrožjih: Mitte, Kreuzberg, Charlottenburg, Neukölln in Friedrichshain. Ta območja predstavljajo prerez berlinske nepremičninske krajine, od zgodovinskega središča mesta do gentrificiranih notranjemestnih četrti. Tabela prikazuje pregled povprečnih cen in najemnin v teh okrožjih, sledi pa podrobnejša razlaga:

Okrožje Povp. cena stanovanja (€/m²) Tipična najemnina (€/m²) Mitte ~€6.930/m² (mediana) guthmann.estate €18–23/m² (osrednja elitna območja) investropa.com Kreuzberg ~€5.870/m² (mediana) guthmann.estate €16–19,95/m² (modna območja) investropa.com Charlottenburg ~€5.610/m² (mediana) guthmann.estate ~€14/m² (povp. stanovanjske površine) investropa.com Neukölln ~€4.360/m² (mediana) guthmann.estate ~€13/m² (v razvoju) investropa.com Friedrichshain ~€5.900/m² (mediana) guthmann.estate ~€16/m² (mladinsko/kreativno) investropa.com

(Viri: Berlin Gutachterausschuss 2025 podatki za cene; Investropa/CBRE 2024–25 za najemnine.)

Mitte (središče mesta)

Mitte je osrednja četrt Berlina in njegov najbolj drag stanovanjski trg. Obsega zgodovinsko jedro (okoli Muzejskega otoka in Brandenburških vrat), vladne četrti in sodobne prenove. Nepremičnine v Mittu dosegajo najvišje cene, s povprečno vrednostjo preprodaje stanovanj okoli 6.900 € na kvadratni meter – kar je najvišje v mestu guthmann.estate. Prestižni naslovi v podčetrtih, kot so Unter den Linden, Gendarmenmarkt ali okoli parka Tiergarten, pogosto presegajo 8.000–10.000 €/m² za luksuzne enote. Nove luksuzne novogradnje (npr. ob reki Spree ali blizu Alexanderplatza) ciljajo na premožne kupce in tuje investitorje. Tudi najemnine so v Mittu med najvišjimi v Berlinu, povprečno 18–23 €/m² za nove objave investropa.com. Mladi strokovnjaki in tujci jih privablja centralna lokacija Mitteja in kulturna ponudba, a je ponudba omejena – večina stanovanjskega fonda so bodisi predvojna altbau stanovanja (zdaj posodobljena) bodisi novogradnje iz 90. in 2000. let. Pomemben razvoj v Mittu predstavlja projekt “Europacity” v bližini Hauptbahnhofa (glavne postaje), ki nekdanje železniške površine spreminja v mešano poslovno-stanovanjsko četrt. Čeprav je večinoma poslovna, Europacity v središču Mitteja dodaja več sto novih stanovanj. Splošno gledano je nepremičninski trg Mitteja v letu 2025 značilno stabilen na visokih cenovnih ravneh: povpraševanje premožnih kupcev in najemnikov ostaja močno, medtem ko je prostora za novo gradnjo malo (gradbeni potencial četrti je v obroču S-Bahna v veliki meri izčrpan) cbre.de.

Kreuzberg

Kreuzberg, nekoč znan po svoji protikulturi in punk sceni, je postal ena izmed najbolj zaželenih središčnih mestnih četrti v Berlinu. Kot del okrožja Friedrichshain-Kreuzberg južno od Mitte je Kreuzberg v zadnjih 15 letih doživel intenzivno gentrifikacijo. Elegantne kavarne, zagonska podjetja in umetniške galerije so se pojavile med klasičnimi stanovanjskimi hišami iz 19. stoletja. Stanovanjske cene v Kreuzbergu sedaj v povprečju znašajo okoli 5.800–6.000 € na kvadratni meter guthmann.estate, kar tekmuje z nekaterimi četrtmi Zahodnega Berlina. Priljubljena območja, kot sta Bergmannkiez ali ob Landwehr Kanalu, dosegajo najvišje cene, medtem ko nekateri deli Kreuzberga – zlasti na vzhodu ob parku Görlitzer – še vedno ponujajo (relativno) nižje cene. Najemni trg je zelo zasičen: najemnine običajno segajo od 16 € do celo 19–20 €/m² v trendovskih mikro-lokacijah investropa.com. Povpraševanje spodbujajo študenti, ustvarjalci in mladi profesionalci, ki cenijo alternativni duh in osrednjo lego Kreuzberga. Vendar pa se dolgoletni prebivalci soočajo s pritiskom izseljevanja zaradi višjih cen. Preobrazba Kreuzberga je privabila tudi tuj kapital; mednarodni kupci so aktivno kupovali najemne stavbe in stanovanja v tem območju investropa.com investropa.com. Kar zadeva razvoj, ima Kreuzberg omejena velika nezazidana zemljišča, so pa opazni nekateri projekti: trenutna prenova Dragoon Grounds (Dragoner Areal) pri Mehringplatzu si prizadeva ustvariti nova cenovno dostopna in skupnostna stanovanja, medtem ko obsežen Mediaspree pisarniški kampus na drugi strani reke v sosednjem Friedrichshainu (kjer domujejo tehnološka podjetja, kot je Amazon) povečuje zaposlenost v območju. S kombinacijo nočnega življenja, multikulturne dediščine ter rastoče prisotnosti tehnoloških in start-up podjetij bo Kreuzberg verjetno ostal četrt z visokim povpraševanjem, čeprav se je hitra rast cen, ki smo ji bili priča v desetletju po letu 2010, v zadnjem obdobju umirila zaradi skrbi glede dostopnosti stanovanj.

Charlottenburg

Charlottenburg v zahodnem Berlinu predstavlja bolj tradicionalen prestižen trg. Osredotočen okoli Kurfürstendamma (slavne nakupovalne avenije) in dvorca Charlottenburg, četrt izžareva starodavno eleganco v kombinaciji s sodobnim gospodarstvom. Nepremičnine tukaj zaznamujejo veličastne predvojne stanovanjske stavbe, mestne hiše iz začetka 20. stoletja ter nekaj povojnih stolpnic. Cene nepremičnin v Charlottenburgu v povprečju znašajo okoli 5.600 € na m² guthmann.estate – visoko, vendar nekoliko pod bolj trendovskimi notranjemestnimi območji na vzhodu. Trg v Charlottenburgu je bil relativno stabilen; privablja tako premožne domače družine kot tudi tuje kupce (zlasti iz Evrope in Bližnjega vzhoda), ki cenijo ugled in udobje območja. V bližini Tehnične univerze in številnih raziskovalnih inštitutov prav tako spodbujajo povpraševanje po stanovanjih. Na najemni strani povprečna najemnina v Charlottenburgu znaša okoli 14 € na m² investropa.com – nižje kot v bolj trendovskih notranjemestnih predelih, kar odraža mešanico luksuznih stanovanj in starejših enot pod dolgoročnim najemom. Območje City West (okolica železniške postaje Zoo) je doživelo pomemben gospodarski razvoj: novi vrhunski hoteli in pisarne (kot sta stolpnici Upper West in Zoofenster) so oživili obzorje mesta. Stanovanjski razvoj vključuje projekte, kot je “Fürst” (prenova Ku’damma) in več prestižnih stanovanjskih stavb v bližini Savignyplatza. Charlottenburg ostaja priljubljeno okrožje za premožne kupce, ki iščejo klasični berlinski šarm z udobnimi nakupovalnimi možnostmi in storitvami. Njegova rast je bolj stabilna kot eksplozivna, služi pa kot izravnalna točka v primerjavi s trendovskimi trgi v vzhodnem Berlinu.

Neukölln

Neukölln, ki je bil nekoč zavržen kot revnejše delavsko območje, se je hitro preobrazil v “obetavno” četrt. Predvsem Severni Neukölln (območja ob meji s Kreuzbergom, pogosto imenovana “Kreuzkölln”) je v zadnjem desetletju privabil številne umetnike, študente in mlade priseljence, ki jih privabljajo (nekoč) ugodne najemnine in živahno večkulturno okolje. Posledično so cene v Neuköllnu občutno narasle – mediane cene stanovanj so okoli 4.300–4.400 € na m² guthmann.estate (pred desetletjem so bile precej pod 2.500 €). Kljub temu so to še vedno ene nižjih cen v notranjem Berlinu, zaradi česar je Neukölln razmeroma dostopen, vendar se razlika hitro manjša. Soseski Körnerkiez in Reuterkiez sta vroči točki, kjer ne manjka kavarn, barov in ustvarjalnih studiev. Povprečne zahtevane najemnine v najbolj modnih delih Neuköllna zdaj znašajo okoli 13 € na m² investropa.com, čeprav dolgoročni prebivalci plačujejo precej manj. Južneje in vzhodno od Neuköllna (Britz, Rudow itd.) so stanovanja bolj podeželska, najemnine nižje, najdejo se celo enodružinske hiše. Neukölln se sooča tudi s tipičnimi izzivi gentrifikacije: spopad med novimi premožnimi priseljenci in dolgoletnimi prebivalci z nižjimi dohodki. Berlinski senat je tako določil več Milieuschutz območij v Neuköllnu – območij s posebnimi zaščitami pred luksuznimi prenovami in izseljevanjem najemnikov. Veliki razvojni projekti so sicer redki, a območje bo pridobilo na infrastrukturi: predvidena podaljšava podzemne železnice U7 do novega letališča BER se bo začela v Rudowu v Neuköllnu, kar bi lahko do leta 2035 izboljšalo povezljivost berlin.de. Poleg tega bližina nekdanjega letališča Tempelhof (danes javni park) pomeni, da bi Neukölln lahko profitiral, če bi se del tega ogromnega odprtega prostora kdaj pozidal (trenutna zakonodaja po referendumu iz leta 2014 sicer določa, da Tempelhof ostane park). Na splošno je Neukölln leta 2025 hitro razvijajoča se četrt: še vedno eno bolj dostopnih urbanih območij Berlina, a vedno bolj modno in izpostavljeno rasti najemnin.

Friedrichshain

Friedrichshain, ki je upravno povezan s Kreuzbergom, je dinamično okrožje, ki združuje surovo preteklost s hitrim razvojem. Bil je del vzhodnega Berlina in v svojih zunanjih delih še vedno prikazuje številne stanovanjske bloke iz komunistične dobe (Plattenbau), obenem pa v predelih, kot je območje okoli Boxhagener Platz, tudi lepe zgradbe iz časa okoli prejšnjega stoletja. V zadnjih letih je Friedrichshain postal mladosten, ustvarjalen center, znan po svojem nočnem življenju (RAW Gelände, techno klubi) in rastoči tehnološki sceni. Zaradi tega so se zvišale tudi cene stanovanj – srednja vrednost znaša približno 5.900 € na m² guthmann.estate, kar je podobno kot v Kreuzbergu. Priljubljenost četrti se kaže tudi v visoki menjavi lastnikov: Friedrichshain je stalno uvrščen med vodilna okrožja po številu letno prodanih stanovanj guthmann.estate guthmann.estate. Povprečna najemnina je trenutno okoli 16 € na m² investropa.com, pri čemer novejša stanovanja višjega cenovnega razreda (npr. v obrežnih projektih) dosegajo še višje cene. Ključni razvojni motor v Friedrichshainu je projekt Mediaspree ob reki Spree. Ta projekt je nekdanja industrijska zemljišča ob vodi spremenil v sodobno poslovno četrt z vsemi večjimi podjetji, kot so Amazon, Zalando in Mercedes-Benz, skupaj z novimi luksuznimi stanovanji in Mercedes-Benz Areno. Prihod podjetij je ustvaril tisoče delovnih mest in povečal povpraševanje po stanovanjih v neposredni bližini. Hkrati Friedrichshain ohranja svoj alternativni značaj – zasedbe in alternativni prostori (kot je Rigaer Straße) sicer še obstajajo, a so pod pritiskom. Okrožje ima tudi dobro prometno povezavo (vozlišče Ostkreuz in Warschauer Straße). Prihodnji projekti vključujejo prenovo zgodovinskih stolpov Frankfurter Tor in dograditve območja okrog East Side Gallery. Friedrichshain je na poti hitre modernizacije: je mikrokozmos berlinskega preoblikovanja, ki združuje razvoj in odpor lokalne skupnosti. Investitorji v nepremičnine v njem vidijo območje z visokim potencialom (številni projekti kondominijev so namenjeni investitorjem in tujim kupcem), medtem ko lokalna oblast skuša ohraniti določeno dostopnost z uvedbo kvot za socialna stanovanja v novih gradenjah.

Dinamika najemnega trga

Berlin je že dolgo poznan kot »mesto najemnikov« in to v letu 2025 velja še bolj kot kdajkoli prej – približno 85 % gospodinjstev v Berlinu živi v najemu in ne v lastništvu reuters.com. Ta izjemno visok delež najemnikov (eden najvišjih na svetu) oblikuje stanovanjsko politiko in politične razmere v mestu. Tukaj so ključne značilnosti berlinskega najemnega trga:

Zakoni o omejitvi najemnin in zaščita najemnikov: Nemčija na splošno zagotavlja močno zaščito najemnikov, Berlin pa je še posebej sprejel politike, ki najemnike ščitijo pred hitrim dvigom najemnin. Zvezni Mietpreisbremse (zavora najemnin) omejuje najemnino pri novih pogodbah na največ 10 % nad lokalnim Mietspiegel (uradni indeks najemnin) v določenih območjih z visoko potrebo po stanovanjih – Berlin je v celoti zajet v to ureditev. Junija 2025 je nemški Bundestag podaljšal ta zakon o nadzoru najemnin do konca leta 2029 ainvest.com. Dodatno ima Berlin uredbo, ki omejuje dvig najemnin med trajanjem najema na 15 % v treh letih (namesto privzetih 20 % na nacionalni ravni), mesto pa je nedavno predlagalo zmanjšanje te meje na 11 % za dodatno zmanjšanje pritiska ibb.de. Berlin ima tudi zakone o izselitvi, ki so prijazni do najemnikov – izselitve zaradi lastne uporabe ali manjših prekrškov so težke, najemniki pa pogosto uživajo pogodbe z nedoločenim trajanjem. Ti ukrepi preprečujejo izredno visoke skoke najemnin za obstoječe najemnike, a so prispevali k prej omenjenemu dvojnemu trgu: dolgoročni najemniki uživajo zmerne najemnine, medtem ko se novi najemniki soočajo z bistveno višjimi cenami (ker 10-odstotna dovoljena rast pri zavori najemnin še vedno omogoča zvišanja, številne enote pa so izvzete zaradi obsežne prenove ali prvega oddajanja po letu 2014).

Berlin je zaslovel tudi s precej strožjo politiko: “Mietendeckel” zamrznitev najemnin, državni zakon, sprejet februarja 2020, ki je zamrznil in celo znižal najemnine za večino stanovanj. Med veljavnostjo je Mietendeckel povprečno znižal najemnine za 7,8 % reuters.com. Toda aprila 2021 je nemško ustavno sodišče politiko razveljavilo (presodilo je, da država nima pristojnosti spreminjati zvezne zakonodaje na tem področju). V obdobju 14 mesecev je zamrznitev najemnin povzročila tudi 30-odstotni padec števila oglasov za oddajo reuters.com, saj so številni lastniki umaknili stanovanja z najemnega trga. Po razveljavitvi Mietendeckla so se zadržane najemnine povrnile navzgor, kar je prispevalo k skoku najemnin v letih 2022–2024. Izkušnja ostaja opozorilo: strogi ukrepi nadzora cen brez povečanja ponudbe lahko nekaterim znižajo stroške, pri drugih pa tvegajo poslabšanje pomanjkanja reuters.com reuters.com.

Najemniki proti lastnikom: Nizka stopnja lastništva stanovanj v Berlinu (približno 15–20 %) pomeni, da je večina prebivalcev izpostavljena najemnemu trgu. Najem je v Nemčiji kulturno sprejemljiv, v Berlinu pa je že generacije običaj. To ima politične posledice: najemniki predstavljajo velik volilni blok, zato imajo vprašanja, kot so nadzor najemnin, socialna stanovanja in celo razlastitev velikih najemodajalcev, veliko podporo. To tudi pomeni, da nihanja v najemnini neposredno vplivajo na velik del stroškov življenj prebivalcev. Vrzel med najemom in lastništvom se je nekoliko zmanjšala – zaradi višjih obrestnih mer je stari scenarij, ko je bilo kupovanje pogosto cenejše od najema (glede na mesečne stroške), manj očiten. Leta 2024 je povprečna najemnina na m² (~15,8 €) pomenila donos okrog 3–4 %, zato je bilo v nekaterih primerih nakup s hipotekarnim kreditom (pri ~3–4 % obrestni meri) finančno smiseln za tiste, ki so si lahko privoščili polog investropa.com investropa.com. Vendar pa si številni berlinski najemniki zaradi visokih cen nepremičnin in transakcijskih davkov ne morejo zlahka privoščiti nakupa.

Dosegljivost najema in socialna stanovanja: Hitro naraščanje najemnin je prehitevalo rast dohodka – v zadnjih sedmih letih so najemnine v Berlinu zrasle za približno 44 %, povprečne plače pa le za okoli 30 % reuters.com reuters.com. Stroškovna obremenitev stanovanj postaja vse večja skrb, zlasti za prebivalce z nižjimi dohodki in mlade. Berlinski vladi ima nekaj ukrepov za reševanje te težave: upravlja državna stanovanjska podjetja (skupaj približno 300.000 stanovanj), ki ponujajo najemnine pod tržno vrednostjo in so se zavezala omejiti povišanja najemnin. Dejansko so do konca leta 2023 državni najemodajalci prostovoljno zamrznili zviševanje najemnin za obstoječe najemnike ibb.de. Berlin se zanaša tudi na zvezne subvencije za socialna stanovanja, čeprav se je število stanovanj z regulirano najemnino drastično zmanjšalo od devetdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Novogradnja socialnih stanovanj je krepko pod cilji; na primer, cilj 5.000 novih subvencioniranih stanovanj letno v zadnjih letih ni bil dosežen, kar vodi do stalne neto izgube dostopnih enot, saj starejše izstopajo iz sistema regulacije wsws.org (kot omenjajo nekatera poročila). Mesto je poskušalo podpreti razvoj stanovanjskih zadrug in alternativnih stanovanjskih modelov, vendar tudi tu visoki stroški zemljišč predstavljajo oviro.

Pobude najemnikov: Najemniki v Berlinu so znani po svojem aktivizmu. Leta 2021 je na referendumu 59 % volivcev podprlo predlog za ekspropriacijo velikih korporativnih najemodajalcev (tistih z več kot 3.000 enotami) in preobrazbo njihovega premoženja v javna stanovanja. Leta 2023 je strokovna komisija zaključila, da je takšna ekspropriacija načeloma pravno izvedljiva lw.com, vendar je novoizvoljena berlinska vlada (koalicija CDU in SPD od leta 2023) oklevala pri izvedbi. Možnost, da bi mesto podržavilo do 240.000 stanovanj (pri podjetjih, kot sta Vonovia ali Deutsche Wohnen), ostaja negotova – gre za radikalno idejo, na katero z zanimanjem gledajo tudi druga mesta po svetu, a se sooča z ustavnimi, finančnimi in političnimi ovirami. Kljub temu referendum odraža obup najemnikov, ki se soočajo z vse višjimi najemninami. Manj dramatično v številnih četrtih skupine prebivalcev zahtevajo “Milieuschutz” oziroma območja ohranjanja značaja sosesk, ki omejujejo luksuzna preurejanja in mestu omogočajo predkupno pravico za nakup stavb (namesto špekulativnim investitorjem jih lahko prodajo neprofitnim organizacijam ali državnim podjetjem). Do leta 2025 ima Berlin več kot ducat takšnih zaščitenih območij, med drugim v delih Kreuzberga, Neuköllna, Friedrichshaina itd.

Povzemimo, berlinski najemni trg je zelo iskan, pod močnim pritiskom glede cenovne dostopnosti in z močnimi zaščitami najemnikov, ki se včasih spopadajo z realnostjo trga. Ukrepi nadzora najemnin pomagajo, da ostajajo številne enote poceni (povprečna obstoječa najemnina v Berlinu je še vedno okoli 6–9 €/m² v mnogih primerih cbre.de), a ti ukrepi v kombinaciji z nizko ponudbo pripomorejo k pomanjkanju prostih stanovanj in skokovitemu dvigu cen v nereguliranem segmentu. Mesto še naprej hodi po tankem robu v prizadevanju, da zaščiti najemnike, ne da bi ob tem odvračalo vlaganja v nova stanovanja.

Vladna politika in regulacija

Posredovanja države so ključna v berlinskem nepremičninskem okolju, saj obravnavajo vse od ozkih grl v gradbeništvu do cenovne dostopnosti najemnin. Več nedavnih političnih sprememb v letih 2024–2025 vpliva na trg:

Pobude za gradnjo stanovanj: Ob zavedanju hude stanovanjske stiske je senat Berlina decembra 2024 sprejel obsežen zakonodajni paket, znan kot »Zakon o hitrejši gradnji« (Schneller-Bauen-Gesetz) berlin.de. Ta zakon predstavlja najobsežnejšo reformo gradbenih in prostorskih predpisov v Berlinu po ponovni združitvi. Cilj je zmanjšati birokracijo in pospešiti razvoj z: reorganizacijo odgovornosti za izdajo dovoljenj med mestnimi okrožji in državo, uvedbo hitrejših rokov za dovoljenja, olajšanjem pravil za dodajanje nadstropij obstoječim stavbam ter omogočanjem enostavnejše preureditve podstrešij in poslovnih prostorov v stanovanja berlin.de schick-immobilien.de. Kot je izjavil gradbeni senator Christian Gaebler (SPD): »Stanovanja so osrednje socialno vprašanje našega časa… Gradnja mora postati hitrejša, cenejša in lažje načrtovana« berlin.de. Cilj je povečati letno število zaključenih stanovanj, ki je upadlo (Berlin je dosegel le okoli 17 tisoč v letih 2022 in 2023, kar je manj od cilja 20 tisoč in več). Upajo, da bodo s krajšanjem časov za odobritev in zmanjšanjem zapletenosti pospešili več projektov – zlasti zasebnih investitorjev in neprofitnih organizacij – kljub visokim stroškom gradnje. Podatki z začetka leta 2025 so pokazali rahlo povečanje izdanih dovoljenj, vendar bodo učinki Zakona o hitrejši gradnji vidni šele čez čas (verjetno 2026 in pozneje) investropa.com.

Na zvezni ravni je nemška vlada konec leta 2023 napovedala 45 milijard evrov podpornega paketa za gradbeni sektor reuters.com. To vključuje subvencije, znižan DDV za novo stanovanjsko gradnjo in boljše davčne olajšave za najemna stanovanja. Dodatno programi subvencioniranih obrestnih mer preko državnih bank (KfW krediti) ciljajo na cenejše financiranje energetsko učinkovitih novogradenj. Ti ukrepi so namenjeni ublažitvi upada v razvoju, ki sta ga v letih 2022–2024 povzročili visoke obrestne mere in insolventnost izvajalcev reuters.com. Berlin kot največje rastoče mesto lahko od teh nacionalnih ukrepov veliko pridobi, čeprav na terenu pomembno vlogo igrata tudi razpoložljivost zemljišč in usposobljene delovne sile.

Predpisi, ki vplivajo na kupce in najemodajalce: Poleg prej omenjenih omejitev višine najemnin na berlinski trg vplivajo še drugi regulativni dejavniki. Davčna stopnja za prenos nepremičnine v Berlinu znaša 6 % (ena najvišjih v Nemčiji), kar kupcem predstavlja občutno dodatno breme (na zvezni ravni so potekale razprave o znižanju ali oprostitvi tega davka za kupce prve nepremičnine, a sprememba še ni bila uvedena). Najemodajalci v Nemčiji morajo spoštovati stroga pravila energetske učinkovitosti: od leta 2024 naprej bodo morali najslabši ogrevalni sistemi biti posodobljeni, Berlin pa uvaja tudi lokalne CO₂ dajatve za lastnike slabše izoliranih stavb. Ti okoljski predpisi lahko povečajo stroške lastnikov zgradb, kar lahko odvrne nekatere manjše najemodajalce, hkrati pa spodbuja zanimanje za prenove in zelene investicije v gradnjo.

Drugo pomembno področje je prostorsko načrtovanje in raba zemljišč: Berlinski senat bo leta 2025 pripravil nov prostorski načrt, ki bo dodatno namenil območja za gradnjo stanovanj, vključno z nekaterimi poslovnimi conami in neizkoriščenimi površinami. Mesto trdi, da je identificiralo kapaciteto za približno 130.000 novih stanovanj znotraj svojih meja (z zapolnjevanjem vrzeli, prenovami itd.) reuters.com reuters.com. Opazen primer je aktualna razprava o pozidavi robnih delov Tempelhofskega polja (velik centralni park na območju nekdanjega letališča) – medtem ko je osrednje polje zaščiteno, uradniki predlagajo gradnjo na sosednjih parcelah in tako ustvariti tisoče novih stanovanj. To ostaja kontroverzno. Podobno Berlin zvezno vlado prosi za prenos nekaterih premalo izkoriščenih državnih zemljišč v mestu (železniška skladišča itd.) za gradnjo stanovanj.

Nadzor tujih naložb: Nemčija je v zadnjih letih za strateška sredstva zaostrila nadzor nad tujimi naložbami, a običajnih nepremičninskih poslov ne omejuje (razen če zelo veliki portfelji vzbudijo skrb). V Berlinu so zanimanje pokazali tudi tuji državni skladi in podjetja za poslovne nepremičnine, kar je načeloma dobrodošlo za zapolnitev vrzeli pri financiranju projektov. Če pa se ponovno odpre vprašanje podržavljenja nepremičnin, bi to zaradi zaznanega političnega tveganja lahko zmanjšalo zanimanje mednarodnih vlagateljev.

Politične spremembe: Aprila 2023 je Berlin dobil novo vladno koalicijo (sprememba z leve na zavezništvo SPD/CDU). To je privedlo do subtilnih sprememb v tonu politike: nova vlada je nekoliko bolj naklonjena trgu – na primer, bolj je skeptična do izida referenduma o razlaščanju iz leta 2021 ter daje prednost gradnji pred razlastitvijo. Poudarila je tudi pospešitev gradnje pred širjenjem regulacije najemnin. Kljub temu koalicija nadaljuje številne programe zaščite najemnikov, ki jih je uvedla prejšnja vlada, celo podpira lobiranje na zvezni ravni za strožje omejitve najemnin in zaščito pred izselitvijo ibb.de reuters.com. Tako obstaja kontinuiteta politike pri zaščiti najemnikov, vendar z novim zagonom za sodelovanje z razvijalci (javnim in zasebnim sektorjem) pri povečanju ponudbe.

Povzetek regulativnega okolja: Berlin je leta 2025 strogo reguliran trg z vidika najemov (z razširjenim nadzorom najemnin in močnimi pravicami najemnikov), vendar se premika k deregulaciji in spodbujanju gradnje (hitrejše dovolilnice, subvencije za gradnjo), da bi naslovil stanovanjsko krizo. Za razvijalce je okolje zahtevno, vendar z vedno večjo podporo – mesto celo poenostavlja lastne procese, npr. digitalizira postopke za dovolilnice in določa pospešena območja stanovanjske gradnje. Za lastnike in vlagatelje so berlinske politike mešanica korenčka in palice: na eni strani omejitve najemnin in možnost prihodnjih posegov, na drugi pa stalno povpraševanje, rastoče najemnine in javna zavezanost stanovanjski politiki, kar nakazuje dolgoročno potrebo po njihovem sodelovanju.

Trendi tujih naložb

Berlinski trg nepremičnin, ki je bil nekoč domena domačih igralcev, je v zadnjem desetletju postal globaliziran – privablja tuje vlagatelje od velikih institucionalnih skladov do posameznih kupcev. Leta 2025 se zanimanje tujih vlagateljev za Berlin kaže v bolj niansirani podobi:

Na stanovanjskem področju mednarodni kupci vidijo Berlin kot relativno cenovno dostopno evropsko prestolnico z možnostjo rasti. Cene nepremičnin v središču Berlina (okoli 7.000 €/m²) so še vedno nižje kot v Parizu (~11.500 €) ali Londonu, zaradi česar je privlačen za tujce, ki iščejo kapitalsko rast investropa.com investropa.com. Investitorji iz držav, kot so Italija, Francija, Skandinavija in Združeno kraljestvo, so bili dejavni pri nakupu berlinskih stanovanj, bodisi kot naložbe za oddajanje ali kot pieds-à-terre. Omeniti velja, da je Berlin na radarju institucionalnih stanovanjskih investitorjev (pokojninski skladi ipd.), vendar so nekateri zaradi visokih obrestnih mer začasno ustavili nakupe. Kljub temu manjši tuji investitorji – kot so podjetniki in izseljenci – še naprej kupujejo stanovanja v trendovskih predelih. Okrožja, kot so Mitte, Kreuzberg in celo razvijajoči se Neukölln, beležijo veliko povpraševanje tujcev, kar prispeva k rasti cen investropa.com investropa.com. Te kupce pogosto privabi berlinski kulturni ugled in pričakovanje dolgoročne rasti, ko mesto ekonomsko dozoreva.

V komercialnem sektorju je bil Berlin pred letom 2020 vroča točka za čezmejne naložbe, zlasti za pisarne in nepremičnine tehnološkega sektorja. Po pandemiji in ob zaostrenih globalnih monetarnih razmerah so se tuje investicije ohladile. Nemčija na splošno doživlja dno – leta 2023 so tuji vlagatelji predstavljali le 37 % komercialnega prometa z nepremičninami, kar je najmanj v zadnjem desetletju reuters.com. V začetku 2024 se je tuji delež še dodatno zmanjšal na ~35 % reuters.com, saj so številni ameriški in azijski vlagatelji ostajali ob strani. Razlogi vključujejo visoke stroške zavarovanja tečajnih razlik (zaradi razlik v obrestnih merah) in zaznano stagnacijo nemškega gospodarstva (narativ o “bolnem možu Evrope”) reuters.com reuters.com. Za Berlin posebej je bilo velikih poslov manj, donosi pa so morali zrasti, da bi spet privabili vlagatelje. Nekateri tuji skladi, ki so ciljali na berlinski stanovanjski najemni sektor, so celo prodali svoje deleže, prestrašeni zaradi regulatornih tveganj, kot je bila zamrznitev najemnin leta 2020.

Kljub temu ves tuj kapital ni pobegnil. Berlin ostaja zelo privlačen za določene segmente: komercialne nepremičnine, povezane s tehnologijo (npr. laboratoriji za življenjske vede, podatkovni centri) ter sredstva v hotelirstvu/gostinstvu zanimajo specializirane mednarodne vlagatelje, ki stavijo na rast turizma in startupov v Berlinu. Srednjevzhodni in azijski vlagatelji so zgodovinsko radi investirali v berlinske hotele (na primer, nekatere luksuzne hotele imajo v lasti investitorji iz Singapurja ali Katarja). Po Brexitu so nekateri vlagatelji s sedežem v Veliki Britaniji Berlin obravnavali kot alternativen evropski most. Obstaja tudi majhen, a opazen dotok premoženja iz nestabilnih regij – npr. nekateri zelo premožni posamezniki iz Turčije, Rusije in v zadnjem času Hongkonga so kupovali berlinske nepremičnine kot varno zatočišče.

Tuje neposredne naložbe v razvojne projekte so prav tako trend: mednarodni razvijalci (iz Evrope ali celo Kitajske) so sodelovali v velikih berlinski projektih. Na primer, skupina izraelskih investitorjev je bila zelo dejavna v berlinskem segmentu stanovanjskih novogradenj; avstrijski in švicarski skladi prav tako pogosto financirajo gradnjo v Berlinu. Novi projekt Siemensstadt Square (ogromen prenovitveni projekt v Spandauu) podpira Siemens (nemški), vendar išče tudi mednarodne soinvestitorje za svoje stanovanjske sklope rcrwireless.com globalconstructionreview.com.

Ena ključnih sprememb v letu 2025 je, da so svetovni vlagatelji bolj izbirčni: raje imajo osnovna, dobro locirana sredstva v Berlinu (ki veljajo za nizko rizična zaradi stalnega povpraševanja), medtem ko so sekundarna sredstva težje prodajljiva. Nekateri tuji kupci iščejo stisko in priložnosti zaradi popravka na trgu – na primer ameriška podjetja zasebnega kapitala spremljajo, ali bodo kateri izmed berlinskega razvijalca ali najemodajalca v finančnih težavah prodali sredstva po znižani ceni. Do sedaj je bilo pravih hitrih razprodaj v Berlinu malo, delno zato, ker lastniki pričakujejo, da bodo temeljni kazalci mesta spet dvignili vrednosti.

Povzemimo, tuje naložbe v berlinski nepremičninski trg so še vedno pomembne, a umirjene. Dolgoročna zgodba Berlina – rastoča prestolnica z naraščajočim mednarodnim ugledom – še naprej privablja čezmejno zanimanje, predvsem iz evropskih sosed. A kratkoročne gospodarske in finančne izzive večina velikih vlagateljev spremlja z zadržanostjo. Če se bodo obrestne mere začele zniževati (kot je napovedano proti koncu 2025), lahko pričakujemo ponovno oživitev tujega kapitala, ki bo želel »kupiti v padcu« v Berlinu, saj so cene za obstoječe nepremičnine še vedno približno 8–9 % pod vrhom investropa.com investropa.com. Dejstvo je, da izkušeni mednarodni vlagatelji leto 2025 vidijo kot možno dobro vstopno točko po popravku leta 2023 investropa.com. Tisti, ki vlagajo zdaj, lahko izkoristijo manjšo konkurenco in vedenje, da stanovanjsko pomanjkanje v Berlinu ter gospodarska odpornost ponujata trdno podlago za bodoče donose.

Infrastruktura in urbani razvoj

Posodobitve infrastrukture in urbani razvojni projekti v Berlinu močno vplivajo na nepremičninski trg, saj odpirajo nova območja za naložbe in izboljšujejo povezanost. Nekaj ključnih dogajanj in njihovih vplivov je predstavljenih spodaj:

1. Nova infrastruktura mobilnosti: Berlin je sredi obsežnih načrtov za širitev javnega prevoza. Mesto in okoliška zvezna dežela Brandenburg sta odobrila podaljšanje U-Bahn linije U7 do letališča Berlin-Brandenburg (BER) na jugovzhodu berlin.de berlin.de. Približno 8 km dolg podaljšek, ki bo zaključen okoli leta 2035, bo okrožja kot sta Neukölln/Gropiusstadt in predmestje Schönefeld bolj neposredno povezal v mrežo podzemne železnice. Projekt velja za ključnega ne le za dostop do letališča, temveč tudi za odpiranje novih stanovanjskih območij vzdolž trase – potencialno lahko omogoči “več deset tisoč” novih prebivalcev in delovnih mest z izboljšanim prevozom berlin.de. Za nepremičninski trg to pomeni, da bi lahko območja, ki so trenutno obrobna, pridobila na vrednosti, ko se časovnica realizacije utrjuje. Podobno se razmišlja tudi o drugih podaljških U-Bahn (U3 do Mexikoplatz, U8 do Märkisches Viertel ipd. berlin.de) in o ponovnem zagonu železniške zveze Siemensbahn S-Bahn v Spandau, kar bi spodbudilo razvoj na teh območjih (npr. prihodnja rast Siemensstadta je močno odvisna od ponovne vzpostavitve te železniške proge do leta 2029).

Dodatno je Berlin zaključil ali zaključuje več razširitev tramvajskih linij (zlasti širitev tramvaja v zahodnih okrožjih, kjer ga zgodovinsko ni bilo). Na primer, podaljšek tramvajske linije do nove glavne postaje je bil pred kratkim dokončan (prinašajoč dodano vrednost Europacityju) in obstajajo načrti za nove tramvajske poti do gostejše poseljenih območij, kot sta Neukölln in Steglitz. Ti izboljšani prometni dostopi običajno povečujejo privlačnost nepremičnin v zunanjih predelih zaradi krajših časov vožnje do mestnega središča.

Na področju cestne infrastrukture je sporen projekt nadaljnje razširitve mestne avtoceste A100 skozi Friedrichshain. Če bo zgrajena, bo predor pod ali pa bo presekala dele vzhodnega dela mesta, kar lahko vpliva na bližnje nepremičnine zaradi boljšega dostopa z avtomobili, pa tudi zaradi skrbi glede hrupa in urbanega videza. Načrt je v pregledu (tudi z možnostjo podzemnega predora) ground.news, vendar odločitev še ni sprejeta. Če bo projekt izveden, bodo lahko območja, kot je Treptow-Friedrichshain, doživela spremembe prometnih tokov, kar lahko vpliva na nepremičnine (potencialno pozitivno za komercialno logistiko, negativno za kakovost bivanja, če bo avtocesta speljana nad zemljo).

2. Prenova nekdanjih letališč: Zaprtje letališč v središču Berlina je sprostilo ogromna zemljišča za prenovo. Glavni primer je Berlin-Tegel (TXL), nekdanje letališče severozahodno od mesta, ki so ga zaprli konec leta 2020. 500-hektarsko območje Tegla se preobraža v “Berlin TXL – The Urban Tech Republic”, futuristično četrt z mešano rabo tegelprojekt.de. Načrti vključujejo velik raziskovalni in industrijski park za urbane tehnologije ter novo okolju prijazno stanovanjsko sosesko Schumacher Quartier z več kot 5.000 načrtovanimi novimi stanovanji zukunftsorte.berlin arup.com. To je eden najambicioznejših brownfield projektov v Evropi. Vpliv na nepremičnine bo pomemben: okoliška območja (Tegel, Reinickendorf) bodo pridobila na privlačnosti, saj na območju TXL nastajajo nova stanovanja, parki in tehnološki delodajalci. Že zdaj pričakovanje projekta zvišuje lokalne vrednosti nepremičnin. Prva stanovanja bodo predvidoma dana v uporabo sredi do poznih 2020-ih, razvoj pa se bo nadaljeval fazno v 2030-ta leta. Podobno območje nekdanjega Letališča Tempelhof (zaprto 2008) po javnem mandatu ostaja predvsem odprt park, a mesto razvija robove za javno rabo in morebitna stanovanja v prihodnosti. Kakršna koli sprememba statusa Tempelhofa (do leta 2026 zaradi prejšnjega referenduma ni verjetna) bi lahko takoj sprostila osrednja zemljišča za več deset tisoč stanovanj – to bi bila prelomnica – a za zdaj ostaja bolj potencial kot načrt.

3. Glavna urbana razvojna območja: Berlin ima več določenih območij za obsežen razvoj, ki preoblikujejo nepremičninski zemljevid mesta:

Europacity (območje Hauptbahnhof v Mitte): Že omenjeno območje severno od glavne postaje dodaja približno 3.000 stanovanj in precej pisarniških prostorov (vključno s sedeži podjetij in državnih agencij). Ko se napolni, ustvarja novo premožno stanovanjsko podtržnico v Mitte z luksuznimi stanovanji ob vodni poti Berlin-Spandau Ship Canal. To povečuje ponudbo v luksuznem segmentu in privablja tudi tuje kupce.

Že omenjeno območje severno od glavne postaje dodaja približno 3.000 stanovanj in precej pisarniških prostorov (vključno s sedeži podjetij in državnih agencij). Ko se napolni, ustvarja novo premožno stanovanjsko podtržnico v Mitte z luksuznimi stanovanji ob vodni poti Berlin-Spandau Ship Canal. To povečuje ponudbo v luksuznem segmentu in privablja tudi tuje kupce. Mediaspree (Friedrichshain/Kreuzberg): Nastajajoči grozd medijskih in tehnoloških pisarn (ter spremljajočih stanovanjskih projektov) ob vzhodni reki Spree. Povzdignil je profil (in cene) okoliških sosesk. Na primer, dokončanje East Side Mall, različnih stolpnic (kot je EDGE Tower za Amazon) in stanovanjskih stolpnic (Stream itd.) dodaja sodobne kapacitete, a tudi zvišuje vrednost zemljišč. Uspeh Mediaspree je pripeljal do predlogov za razširitev podobne revitalizacije z mešano rabo naprej proti Lichtenbergu.

Nastajajoči grozd medijskih in tehnoloških pisarn (ter spremljajočih stanovanjskih projektov) ob vzhodni reki Spree. Povzdignil je profil (in cene) okoliških sosesk. Na primer, dokončanje East Side Mall, različnih stolpnic (kot je EDGE Tower za Amazon) in stanovanjskih stolpnic (Stream itd.) dodaja sodobne kapacitete, a tudi zvišuje vrednost zemljišč. Uspeh Mediaspree je pripeljal do predlogov za razširitev podobne revitalizacije z mešano rabo naprej proti Lichtenbergu. Siemensstadt 2.0 (Spandau): Siemens AG v partnerstvu z Berlinom prenavlja svoj zgodovinski industrijski kampus v Spandauu (severozahodni Berlin) v četrt “pametnega mesta”, imenovano Siemensstadt Square . Z naložbo v višini približno 4,5 milijarde evrov rcrwireless.com načrt predvideva visokotehnološko poslovno središče ter 7.000 novih domov za približno 20.000 prebivalcev rcrwireless.com globalconstructionreview.com. Ta projekt, ki bo potekal do leta 2035, bo bistveno spodbudil doslej mirnejši trg nepremičnin v Spandauu – pričakuje se povečano povpraševanje po stanovanjih zaradi ustvarjanja delovnih mest, že zdaj pa je špekulativni interes povzročil rast cen v bližnjih soseskah, kot je Haselhorst. To je zgleden primer, kako lahko javno-zasebna partnerstva ustvarijo povsem nove mestne četrti na nekdanjih industrijskih območjih.

Siemens AG v partnerstvu z Berlinom prenavlja svoj zgodovinski industrijski kampus v Spandauu (severozahodni Berlin) v četrt “pametnega mesta”, imenovano . Z naložbo v višini približno 4,5 milijarde evrov rcrwireless.com načrt predvideva visokotehnološko poslovno središče ter za približno 20.000 prebivalcev rcrwireless.com globalconstructionreview.com. Ta projekt, ki bo potekal do leta 2035, bo bistveno spodbudil doslej mirnejši trg nepremičnin v Spandauu – pričakuje se povečano povpraševanje po stanovanjih zaradi ustvarjanja delovnih mest, že zdaj pa je špekulativni interes povzročil rast cen v bližnjih soseskah, kot je Haselhorst. To je zgleden primer, kako lahko javno-zasebna partnerstva ustvarijo povsem nove mestne četrti na nekdanjih industrijskih območjih. Druga opažanja: Manjše vroče točke za razvoj so Adlershof v Treptowu (znanstveni park z rastočimi stanovanjskimi četrtmi okrog njega), Berlin Südkreuz (okrog novega prometnega vozlišča v Schönebergu, kjer nastajajo projekti za mešano rabo) in različni projekti prenove območij železniških postaj (npr. okolica postaj Ostkreuz in Lichtenberg). Mesto prav tako spreminja nekdanje vojašnice in železniška zemljišča na obrobju v nova stanovanjska območja – na primer v Pankowu in Köpenicku – kar bo prineslo nekaj tisoč stanovanj s srednjimi cenami in tako razbremenilo notranje četrti.

4. Infrastruktura za podnebje in kakovost življenja: Berlinova usmeritev v trajnostni urbani razvoj vpliva tudi na trg nepremičnin. Mesto širi kolesarsko infrastrukturo (predvidene so stotine kilometrov kolesarskih stez) in uvaja območja z nizkimi emisijami, ki bi sčasoma lahko omejila starejša vozila – ti ukrepi naredijo gosto naseljene notranje četrti bolj prijetne za življenje in lahko povečajo zanimanje zanje (kar se odraža v cenah). Projekti zelenih površin, kot so širitev javnih parkov in naravnavanje bregov rek Spree in Havel, izboljšujejo določene stanovanjske predele. Na primer, renaturacija kanalov v Moabitu ali park na nekdanjem železniškem zemljišču Gleisdreieck v Kreuzbergu sta nekoč zapostavljena območja spremenila v priljubljene stanovanjske točke.

Skratka, berlinski infrastrukturni in razvojni projekti ustvarjajo nove priložnosti in vzpostavljajo novo uravnoteženost trga nepremičnin v mestu. Izboljšane prometne povezave integrirajo obrobne četrti, kar pogosto vodi v rast vrednosti zemljišč tam. Obsežna preobrazba nekdanjih letališč in industrijskih območij postopoma prinaša prepotrebna stanovanja in poslovne prostore. Za vlagatelje in kupce domov je smiselno spremljati te projekte – biti korak pred drugimi (na primer nakup v območju pred izgradnjo nove linije podzemne železnice ali kampusa) lahko prinese pomembne donose. Splošen učinek v prihodnjih letih bo bolj policentrični Berlin z več novimi središči zunaj tradicionalnega mestnega jedra, kar bo – upajmo – razbremenilo pritisk na notranje mestne soseske z enakomernejšo porazdelitvijo rasti.

Tržna tveganja in izzivi

Kljub na splošno pozitivnim temeljnim dejavnikom se berlinski nepremičninski trg sooča z več tveganji in izzivi, ki bi lahko v prihodnjih letih vplivali na njegov razvoj:

Gospodarska negotovost: Nemško gospodarstvo je naletelo na šibko obdobje – po tehničnih recesijah v letih 2022 in 2023 leta 2025 beleži stagnacijo z minimalno rastjo BDP investropa.com. Če največje evropsko gospodarstvo ne bo doseglo pričakovanj, bo Berlin (čeprav bolj dinamičen od nemškega povprečja) lahko občutil učinke skozi nižje ustvarjanje delovnih mest in izseljevanje iskalcev zaposlitve. Visoka inflacija v zadnjih letih je prav tako zmanjšala kupno moč. Naraščajoča brezposelnost ali stagnacija plač bi še posebej vplivala na dostopnost stanovanj za domačine investropa.com investropa.com. Dolgotrajna gospodarska kriza predstavlja tveganje za povpraševanje po stanovanjih (ljudje bi lahko živeli skupaj ali odložili oblikovanje gospodinjstev) in za absorpcijo poslovnih prostorov.

Nemško gospodarstvo je naletelo na šibko obdobje – po tehničnih recesijah v letih 2022 in 2023 leta 2025 beleži stagnacijo z minimalno rastjo BDP investropa.com. Če največje evropsko gospodarstvo ne bo doseglo pričakovanj, bo Berlin (čeprav bolj dinamičen od nemškega povprečja) lahko občutil učinke skozi nižje ustvarjanje delovnih mest in izseljevanje iskalcev zaposlitve. Visoka inflacija v zadnjih letih je prav tako zmanjšala kupno moč. Naraščajoča brezposelnost ali stagnacija plač bi še posebej vplivala na dostopnost stanovanj za domačine investropa.com investropa.com. Dolgotrajna gospodarska kriza predstavlja tveganje za povpraševanje po stanovanjih (ljudje bi lahko živeli skupaj ali odložili oblikovanje gospodinjstev) in za absorpcijo poslovnih prostorov. Obrestne mere in financiranje: Močno zvišanje obrestnih mer od leta 2022 je že ohladilo trg in financiranje ostaja izziv. Hipotekarne obrestne mere sredi leta 2025 znašajo okoli 3–4 % investropa.com investropa.com, kar je bistveno več kot pod 2 % obrestne mere v poznih 2010-ih. Za kupce to pomeni manjšo dostopnost (z določenim mesečnim obrokom dobijo manjše posojilo). Za investitorje so gradbena posojila po 4–5 % toliko manj donosna, zato mnogi projekte prelagajo ali odpovedujejo. Obstaja optimizem, da so obrestne mere dosegle vrh – ECB jih je začela nekoliko zniževati leta 2025 – a morebitno nadaljnje zaostrovanje denarne politike bi močno negativno vplivalo tako na trg nakupov (povpraševanje bi upadlo) kot tudi na novo gradnjo (kar bi lahko še poslabšalo pomanjkanje ponudbe). Tudi ob stabilnih obrestnih merah so banke po nekaterih odmevnih stečajih razvijalcev bistveno poostrile kreditna merila reuters.com. Vse to pomeni, da je tveganje financiranja visoko: zdravje nepremičninskega trga je zdaj tesno povezano s smerjo obrestnih mer in razpoložljivostjo kreditov.

Močno zvišanje obrestnih mer od leta 2022 je že ohladilo trg in financiranje ostaja izziv. Hipotekarne obrestne mere sredi leta 2025 znašajo okoli 3–4 % investropa.com investropa.com, kar je bistveno več kot pod 2 % obrestne mere v poznih 2010-ih. Za kupce to pomeni manjšo dostopnost (z določenim mesečnim obrokom dobijo manjše posojilo). Za investitorje so gradbena posojila po 4–5 % toliko manj donosna, zato mnogi projekte prelagajo ali odpovedujejo. Obstaja optimizem, da so obrestne mere dosegle vrh – ECB jih je začela nekoliko zniževati leta 2025 – a morebitno nadaljnje zaostrovanje denarne politike bi močno negativno vplivalo tako na (povpraševanje bi upadlo) kot tudi na novo gradnjo (kar bi lahko še poslabšalo pomanjkanje ponudbe). Tudi ob stabilnih obrestnih merah so banke po nekaterih odmevnih stečajih razvijalcev bistveno poostrile kreditna merila reuters.com. Vse to pomeni, da je visoko: zdravje nepremičninskega trga je zdaj tesno povezano s smerjo obrestnih mer in razpoložljivostjo kreditov. Stroški gradnje in kapaciteta: Gradnja doma v Berlinu je postala veliko dražja zaradi težav v svetovni dobavni verigi, inflacije materialov in pomanjkanja lokalne delovne sile. Stroški gradnje so v zadnjih nekaj letih poskočili za dvomestne odstotke. Izvršni direktor Vonovie je poudaril, da pri trenutnih stroških (~5.000 € na m² za gradnjo) in 4% obrestni meri številni projekti preprosto »niso smiselni« s finančnega vidika reuters.com reuters.com. Če se stroški ne bodo znižali, bodo razvijalci še naprej ostajali ob strani, kar bo še poslabšalo pomanjkanje stanovanj. Poleg tega je gradbena industrija v Berlinu skoraj na polni kapaciteti – so ozka grla pri usposobljeni delovni sili in zaostanek pri čakajočih projektih. To pomeni tveganje, da tudi ko povpraševanje obstaja, mesto ne bo moglo dovolj hitro povečati gradnje.

Gradnja doma v Berlinu je postala veliko dražja zaradi težav v svetovni dobavni verigi, inflacije materialov in pomanjkanja lokalne delovne sile. Stroški gradnje so v zadnjih nekaj letih poskočili za dvomestne odstotke. Izvršni direktor Vonovie je poudaril, da pri trenutnih stroških (~5.000 € na m² za gradnjo) in 4% obrestni meri številni projekti preprosto »niso smiselni« s finančnega vidika reuters.com reuters.com. Če se stroški ne bodo znižali, bodo razvijalci še naprej ostajali ob strani, kar bo še poslabšalo pomanjkanje stanovanj. Poleg tega je gradbena industrija v Berlinu skoraj na polni kapaciteti – so ozka grla pri usposobljeni delovni sili in zaostanek pri čakajočih projektih. To pomeni tveganje, da tudi ko povpraševanje obstaja, mesto ne bo moglo dovolj hitro povečati gradnje. Regulativna in politična tveganja: Čeprav je Berlin sprejel zakone, ki podpirajo gradnjo, vedno obstaja tveganje političnih sprememb ali regulatornih presenečenj. Že saga o zamrznitvi najemnin leta 2021 je pokazala, kako lahko nenadni politični zasuki pretresejo trg (v tistem primeru zamrznitev najemnin in nenaden skok, ko se je končala). Prihodnje lokalne volitve ali referendumi bi lahko znova prinesli zahteve po radikalnih ukrepih, kot so razlastitve ali strožji zgornji limiti najemnin. Investitorji na to pazljivo gledajo – preveč državnega posega bi lahko odvrnilo kapital, potreben za gradnjo novih stanovanj investropa.com. Po drugi strani pa bi lahko v primeru omejenih proračunov prišlo do krčenja subvencij. Davek na nepremičnine je še eno področje: na zvezni ravni razmišljajo o reformi obdavčitve nepremičnin (npr. uvedbi letnega davka na podlagi dejanske vrednosti). Takšna sprememba bi lahko vplivala na donosnost in vedenje investitorjev.

Čeprav je Berlin sprejel zakone, ki podpirajo gradnjo, vedno obstaja tveganje političnih sprememb ali regulatornih presenečenj. Že saga o zamrznitvi najemnin leta 2021 je pokazala, kako lahko nenadni politični zasuki pretresejo trg (v tistem primeru zamrznitev najemnin in nenaden skok, ko se je končala). Prihodnje lokalne volitve ali referendumi bi lahko znova prinesli zahteve po radikalnih ukrepih, kot so razlastitve ali strožji zgornji limiti najemnin. Investitorji na to pazljivo gledajo – preveč državnega posega bi lahko odvrnilo kapital, potreben za gradnjo novih stanovanj investropa.com. Po drugi strani pa bi lahko v primeru omejenih proračunov prišlo do krčenja subvencij. Davek na nepremičnine je še eno področje: na zvezni ravni razmišljajo o reformi obdavčitve nepremičnin (npr. uvedbi letnega davka na podlagi dejanske vrednosti). Takšna sprememba bi lahko vplivala na donosnost in vedenje investitorjev. Demografske spremembe in migracije: Rast prebivalstva v Berlinu je ključni dejavnik povpraševanja. Potencialno tveganje je, če bi se ta rast upočasnila ali obrnila. Dejavniki vključujejo rodnost (naravna rast v Berlinu je rahlo negativna, kar pomeni, da mesto za rast potrebuje migracije) in tokove priseljevanja. Če bi, na primer, po pandemiji COVID privlačnost Berlina upadla ali bi druga nemška območja postala bolj privlačna, bi lahko priseljevanje upadlo. Nasprotno pa lahko nenaden val (kot približno 80.000 ukrajinskih beguncev, ki so prispeli leta 2022) kratkoročno povzroči pritisk na stanovanjski fond. Berlin se mora prav tako spoprijeti z integracijo rastočega deleža tujcev (danes predstavljajo 24 % prebivalstva reuters.com) – če bi integracija spodletela, bi to lahko povzročilo družbene težave v določenih soseskah, kar bi lahko vplivalo na privlačnost nepremičnin. Doslej je bila raznolikost za Berlin prednost, za ohranjanje povezanosti pa je potrebna uravnotežena rast (delovna mesta, storitve v različnih okrožjih).

Rast prebivalstva v Berlinu je ključni dejavnik povpraševanja. Potencialno tveganje je, če bi se ta rast upočasnila ali obrnila. Dejavniki vključujejo rodnost (naravna rast v Berlinu je rahlo negativna, kar pomeni, da mesto za rast potrebuje migracije) in tokove priseljevanja. Če bi, na primer, po pandemiji COVID privlačnost Berlina upadla ali bi druga nemška območja postala bolj privlačna, bi lahko priseljevanje upadlo. Nasprotno pa lahko nenaden val (kot približno 80.000 ukrajinskih beguncev, ki so prispeli leta 2022) kratkoročno povzroči pritisk na stanovanjski fond. Berlin se mora prav tako spoprijeti z integracijo rastočega deleža tujcev (danes predstavljajo 24 % prebivalstva reuters.com) – če bi integracija spodletela, bi to lahko povzročilo družbene težave v določenih soseskah, kar bi lahko vplivalo na privlačnost nepremičnin. Doslej je bila raznolikost za Berlin prednost, za ohranjanje povezanosti pa je potrebna uravnotežena rast (delovna mesta, storitve v različnih okrožjih). Dostopnost in socialna kohezija: Kriza dostopnosti je sama po sebi izziv – če si preveč ljudi ne bo moglo privoščiti življenja v Berlinu, bi mesto lahko izgubilo prav tiste lastnosti, zaradi katerih je bilo privlačno (mlada ustvarjalna energija, start-up podjetniki itd.). Nekatere družine z nižjimi prihodki in umetniki so se že preselili v sosednji Brandenburg ali druga mesta, saj je Berlin postal predrag. Če se bo to še pospešilo, se lahko Berlin sooči s pomanjkanjem delovne sile v ključnih sektorjih (učitelji, delavci v storitvenih dejavnostih), ki si ne morejo privoščiti stanovanj. Družbena kohezija je lahko ogrožena, ko postane neenakost v dostopu do stanovanj prevelika. Politični pritisk za drastične ukrepe (kot je bilo referendumsko glasovanje 2021) je simptom tega. Izziv za Berlin je torej ustvariti dovolj dostopnih stanovanj, da ohrani mešano populacijo – kar ni lahko, saj same tržne sile tega ne zagotavljajo.

je sama po sebi izziv – če si preveč ljudi ne bo moglo privoščiti življenja v Berlinu, bi mesto lahko izgubilo prav tiste lastnosti, zaradi katerih je bilo privlačno (mlada ustvarjalna energija, start-up podjetniki itd.). Nekatere družine z nižjimi prihodki in umetniki so se že preselili v sosednji Brandenburg ali druga mesta, saj je Berlin postal predrag. Če se bo to še pospešilo, se lahko Berlin sooči s pomanjkanjem delovne sile v ključnih sektorjih (učitelji, delavci v storitvenih dejavnostih), ki si ne morejo privoščiti stanovanj. Družbena kohezija je lahko ogrožena, ko postane neenakost v dostopu do stanovanj prevelika. Politični pritisk za drastične ukrepe (kot je bilo referendumsko glasovanje 2021) je simptom tega. Izziv za Berlin je torej ustvariti dovolj dostopnih stanovanj, da ohrani mešano populacijo – kar ni lahko, saj same tržne sile tega ne zagotavljajo. Globalni dejavniki: Tveganje prinašajo tudi globalni ekonomski in geopolitični dogodki. Geopolitične napetosti (vojska v Ukrajini, na primer) so že vplivale na cene energentov in inflacijo, ki posredno vplivajo na nepremičnine preko stroškov. Nadaljnja nestabilnost v Evropi lahko zmanjša zaupanje vlagateljev na nepremičninskih trgih ali preusmeri tuji kapital drugam investropa.com investropa.com. Prav tako lahko berlinski ugled in povpraševanje vplivajo globalni trendi, kot je delo na daljavo – če bodo podjetja množično dopuščala delo na daljavo, se bo v mesta selilo manj ljudi, kar bi lahko upočasnilo rast povpraševanja. Po drugi strani pa, če se bo Berlin še naprej uveljavljal kot tehnološko in raziskovalno središče, bo morda to bolje preživel kot mesta, ki so usmerjena izključno v finance.

Tveganje prinašajo tudi globalni ekonomski in geopolitični dogodki. (vojska v Ukrajini, na primer) so že vplivale na cene energentov in inflacijo, ki posredno vplivajo na nepremičnine preko stroškov. Nadaljnja nestabilnost v Evropi lahko zmanjša zaupanje vlagateljev na nepremičninskih trgih ali preusmeri tuji kapital drugam investropa.com investropa.com. Prav tako lahko berlinski ugled in povpraševanje vplivajo globalni trendi, kot je delo na daljavo – če bodo podjetja množično dopuščala delo na daljavo, se bo v mesta selilo manj ljudi, kar bi lahko upočasnilo rast povpraševanja. Po drugi strani pa, če se bo Berlin še naprej uveljavljal kot tehnološko in raziskovalno središče, bo morda to bolje preživel kot mesta, ki so usmerjena izključno v finance. Podnebne spremembe in zahteve glede trajnosti: Nova podnebna pravila (npr. zahteve po energetski učinkovitosti) lahko povzročijo, da bodo nekatere starejše stavbe zastarele ali pa bodo potrebne drage prenove, kar pomeni tveganje za lastnike teh nepremičnin. Berlin se mora soočiti tudi s posledicami podnebnih sprememb: vroča poletja (vročinski valovi do 39°C v zadnjih letih berlin.de) obremenjujejo mestno infrastrukturo in lahko zahtevajo prilagoditve stavb (hladilni sistemi, izolacija). Nepremičnine, ki niso odporne na podnebne spremembe, lahko sčasoma izgubijo vrednost. Mesto zaostruje zelene standarde (npr. zahteva zelene strehe na novih zgradbah), kar lahko poviša začetne stroške, vendar je nujno za dolgoročno trajnost.

Povzemimo, čeprav so temeljni obeti za berlinski nepremičninski trg močni, ti tveganja zahtevajo premišljen pristop. Gospodarske in finančne razmere bodo kratkoročno igrale veliko vlogo – okrevanje ali recesija lahko zamajeta trg. Na daljši rok pa ostaja izziv zagotavljanja vključujoče in trajnostne rasti, da Berlin ostane privlačen, ne da bi pri tem izrinil svoje prebivalce ali sprožil destabilizirajoče politične odzive. Deležniki se teh izzivov zavedajo; kako bodo reagirali (npr. skozi nadaljnjo politično podporo stanovanjski politiki ali naložbe v kadrovska stanovanja), bo odločilo, kako uspešno se bo Berlin soočil s temi tveganji.

Napovedi in prihodnji obeti

Glede na napovedi analitikov bo berlinski nepremičninski trg še naprej rastel, vendar z zmernejšim in bolj vzdržnim tempom v primerjavi z burnim obdobjem 2015–2019. Tukaj so ključni elementi prihodnjih napovedi do poznih 2020-ih:

Trend gibanja cen stanovanj: Večina napovedi predvideva, da bodo cene stanovanj in vrednosti stanovanj v Berlinu v prihodnjih nekaj letih doživljale zmerno letno rast v razponu od 3–5% na leto investropa.com investropa.com. To je podprto z osnovnim neravnovesjem med ponudbo in povpraševanjem – dokler Berlin ne bo zgradil dovolj stanovanj za svojo rastočo populacijo, bo pritisk na zviševanje cen vztrajal investropa.com investropa.com. Vendar pa je obdobje dvomestnih letnih rasti cen za zdaj najverjetneje mimo, kar omejujejo višje obrestne mere in občutljivost kupcev. Na kratek rok (2025–2026) se pričakuje, da se bodo cene obstoječih nepremičnin postopno povrnile po padcu v letu 2023 in mogoče dosegle ravni iz leta 2022 do leta 2026. Cene novogradenj bi lahko celo presegale povprečje, če bi obseg gradnje ostal nizek (manjša ponudba) – nekatere napovedi kažejo močno rast vrednosti novih, energetsko učinkovitih domov (ena špekulativna napoved celo navaja do 130% rast vrednosti v desetletju za zelene projekte) investropa.com, čeprav se to zdi optimistično. Bolj previdno mnenje raziskovalcev Deutsche Bank pa predlaga, da je berlinski stanovanjski trg trenutno blizu poštene vrednosti in bo v prihodnje rasel približno skladno s prihodki (ob predpostavki, da se ultra poceni kredit ne vrne) dbresearch.com.

Večina napovedi predvideva, da bodo cene stanovanj in vrednosti stanovanj v Berlinu v prihodnjih nekaj letih doživljale v razponu od 3–5% na leto investropa.com investropa.com. To je podprto z osnovnim neravnovesjem med ponudbo in povpraševanjem – dokler Berlin ne bo zgradil dovolj stanovanj za svojo rastočo populacijo, bo pritisk na zviševanje cen vztrajal investropa.com investropa.com. Vendar pa je obdobje dvomestnih letnih rasti cen za zdaj najverjetneje mimo, kar omejujejo višje obrestne mere in občutljivost kupcev. Na kratek rok (2025–2026) se pričakuje, da se bodo cene obstoječih nepremičnin postopno povrnile po padcu v letu 2023 in mogoče dosegle ravni iz leta 2022 do leta 2026. Cene novogradenj bi lahko celo presegale povprečje, če bi obseg gradnje ostal nizek (manjša ponudba) – nekatere napovedi kažejo močno rast vrednosti novih, energetsko učinkovitih domov (ena špekulativna napoved celo navaja do 130% rast vrednosti v desetletju za zelene projekte) investropa.com, čeprav se to zdi optimistično. Bolj previdno mnenje raziskovalcev Deutsche Bank pa predlaga, da je berlinski stanovanjski trg trenutno blizu poštene vrednosti in bo v prihodnje rasel približno skladno s prihodki (ob predpostavki, da se ultra poceni kredit ne vrne) dbresearch.com. Napoved najemnin: Pričakuje se, da bodo najemnine še naprej naraščale. Kljub temu bi se lahko tempo zviševanja v kratkem zmanjšal – izjemen 12-odstotni skok v letu 2024 je bil izjemen cbre.de, ki je deloma odražal popandemično nadoknaditev in posledice ukinitve najemne kapice. V prihodnje se lahko rast najemnin upočasni na visoke enomestne ali srednje enomestne stopnje na leto, še posebej, ko bodo najemniki dosegli svoje stroškovne meje. Kljub temu pa ob 0,9-odstotni stopnji prostih stanovanj in tisočih novih prebivalcev na leto tudi konservativni scenariji napovedujejo rast najemnin za dodatnih ~3–5 % letno v srednjeročnem obdobju. Do leta 2030 bi lahko povprečna zahtevana najemnina v Berlinu zlahka dosegla 18–20 €/m², če se trenutni trendi nadaljujejo. Edino, kar bi lahko omililo rast najemnin, je bistveno povečanje stanovanjske ponudbe ali strožja regulacija najemnin. Slednja (podaljšanje najemne zavore) velja že do leta 2029, a kot omenjeno, ne velja za novogradnje ali popolnoma ne omejuje skokov najemnin ob zamenjavi najemnika. Zato so napovedi za najemnine še naprej v smeri stalnega naraščanja , z morebitnimi začasnimi premori v primeru poslabšanja gospodarskih razmer. To bo še naprej v ospredje postavljalo vprašanje dostopnosti stanovanj v Berlinu v predvidljivi prihodnosti.

Pričakuje se, da bodo najemnine še naprej naraščale. Kljub temu bi se lahko tempo zviševanja v kratkem zmanjšal – izjemen 12-odstotni skok v letu 2024 je bil izjemen cbre.de, ki je deloma odražal popandemično nadoknaditev in posledice ukinitve najemne kapice. V prihodnje se lahko rast najemnin upočasni na visoke enomestne ali srednje enomestne stopnje na leto, še posebej, ko bodo najemniki dosegli svoje stroškovne meje. Kljub temu pa ob 0,9-odstotni stopnji prostih stanovanj in tisočih novih prebivalcev na leto tudi konservativni scenariji napovedujejo rast najemnin za dodatnih ~3–5 % letno v srednjeročnem obdobju. Do leta 2030 bi lahko povprečna zahtevana najemnina v Berlinu zlahka dosegla 18–20 €/m², če se trenutni trendi nadaljujejo. Edino, kar bi lahko omililo rast najemnin, je bistveno povečanje stanovanjske ponudbe ali strožja regulacija najemnin. Slednja (podaljšanje najemne zavore) velja že do leta 2029, a kot omenjeno, ne velja za novogradnje ali popolnoma ne omejuje skokov najemnin ob zamenjavi najemnika. Zato so napovedi za najemnine še naprej v smeri , z morebitnimi začasnimi premori v primeru poslabšanja gospodarskih razmer. To bo še naprej v ospredje postavljalo vprašanje dostopnosti stanovanj v Berlinu v predvidljivi prihodnosti. Napoved ponudbe: Na področju gradnje bo cilj Berlina o 20.000 novih stanovanjih letno v naslednjih 2–3 letih težko dosegljiv zaradi trenutnega upada gradbene dejavnosti. Leta 2024 bo verjetno dokončanih manj stanovanj kot leta 2023, morda okoli 15.000, glede na upad gradbenih dovoljenj v letih 2022–2023. Mestni in zvezni ukrepi (zakon o pospešeni gradnji, subvencije) bi lahko prinesli porast do leta 2026. Če se obrestne mere znižajo in inflacija umiri, bi lahko investitorji znova pridobili zaupanje za začetek projektov – še posebej ob spodbudi visokih najemnin. Tako optimističen scenarij predvideva, da bi Berlin lahko med letoma 2026 in 2027 pospešil tempo na več kot 18.000 dokončanih stanovanj letno. Veliki projekti, kot sta Schumacher Quartier na Tegru in Siemensstadt, bodo postopoma na trg prihajali od leta 2027 naprej in bodo prinesli občutno povečanje zaloge (samo ta dva projekta bosta do sredine 30-ih let prinesla okoli 12.000 enot). A tudi v najboljšem primeru bo dosledno doseganje potrebne ponudbe zahtevno – zato bo v Berlinu verjetno še več let prisotno pomanjkanje stanovanj. Ponudba se bo nekoliko izboljšala, a ne dovolj, da bi popolnoma uravnotežila povpraševanje, kar pomeni, da bo Berlinski nepremičninski trg še vedno trg najemodajalcev .

Na področju gradnje bo cilj Berlina o 20.000 novih stanovanjih letno v naslednjih 2–3 letih težko dosegljiv zaradi trenutnega upada gradbene dejavnosti. Leta 2024 bo verjetno dokončanih manj stanovanj kot leta 2023, morda okoli 15.000, glede na upad gradbenih dovoljenj v letih 2022–2023. Mestni in zvezni ukrepi (zakon o pospešeni gradnji, subvencije) bi lahko prinesli porast do leta 2026. Če se obrestne mere znižajo in inflacija umiri, bi lahko investitorji znova pridobili zaupanje za začetek projektov – še posebej ob spodbudi visokih najemnin. Tako optimističen scenarij predvideva, da bi Berlin lahko med letoma 2026 in 2027 pospešil tempo na več kot 18.000 dokončanih stanovanj letno. Veliki projekti, kot sta Schumacher Quartier na Tegru in Siemensstadt, bodo postopoma na trg prihajali od leta 2027 naprej in bodo prinesli občutno povečanje zaloge (samo ta dva projekta bosta do sredine 30-ih let prinesla okoli 12.000 enot). A tudi v najboljšem primeru bo dosledno doseganje potrebne ponudbe zahtevno – zato bo v Berlinu verjetno še več let prisotno pomanjkanje stanovanj. Ponudba se bo nekoliko izboljšala, a ne dovolj, da bi popolnoma uravnotežila povpraševanje, kar pomeni, da bo Berlinski nepremičninski trg še vedno . Trendi po soseskah: Pričakovati je nadaljnje konvergiranje cen med osrednjimi in nekaterimi notranjimi četrtmi. Ko postaja osrednji Berlin (Mitte itd.) zelo drag, se bo več kupcev in najemnikov obrnilo k “drugorazrednim” soseskam, kot so Wedding, Moabit, Lichtenberg in Tempelhof , kar bo dvignilo tamkajšnje cene. Dejstvo je, da nedavni podatki kažejo, da je bila ena najhitrejših odstotnih rasti cen prav v tradicionalno cenejših četrtih – npr. Wedding in Treptow sta imela okoli 5–6 % letno rast cen v pozni 2024 investropa.com. To se bo verjetno nadaljevalo in zožilo razliko. Medtem bodo najprestižnejša območja ohranila svojo vrednost in zabeležila postopno rast, vendar vrtoglavi skoki iz preteklosti morda ne bodo več tako pogosti. Soseske, ki so v procesu aktivne prenove (na primer okoli novih prometnih vozlišč ali velikih projektov), bi lahko doživele lokalne razcvete. Pričakuje se, da bodo Pankow (zlasti okoli novih razvojnih projektov Pankow/Heinersdorf), Spandau (s projekti Siemensstadt, Havelufer) in deli Marzahn-Hellersdorf (kjer načrtujejo nove primestne soseske) postali pomembnejši del berlinske nepremičninske zgodbe.

Pričakovati je nadaljnje konvergiranje cen med osrednjimi in nekaterimi notranjimi četrtmi. Ko postaja osrednji Berlin (Mitte itd.) zelo drag, se bo več kupcev in najemnikov obrnilo k “drugorazrednim” soseskam, kot so , kar bo dvignilo tamkajšnje cene. Dejstvo je, da nedavni podatki kažejo, da je bila ena najhitrejših odstotnih rasti cen prav v tradicionalno cenejših četrtih – npr. Wedding in Treptow sta imela okoli 5–6 % letno rast cen v pozni 2024 investropa.com. To se bo verjetno nadaljevalo in zožilo razliko. Medtem bodo najprestižnejša območja ohranila svojo vrednost in zabeležila postopno rast, vendar vrtoglavi skoki iz preteklosti morda ne bodo več tako pogosti. Soseske, ki so v procesu aktivne prenove (na primer okoli novih prometnih vozlišč ali velikih projektov), bi lahko doživele lokalne razcvete. Pričakuje se, da bodo (zlasti okoli novih razvojnih projektov Pankow/Heinersdorf), (s projekti Siemensstadt, Havelufer) in deli (kjer načrtujejo nove primestne soseske) postali pomembnejši del berlinske nepremičninske zgodbe. Poslovni pogled: Za pisarne bosta leti 2025–2026 morda obdobje stabilizacije na novi ravni (prostih površin v visokem enomestnem odstotku, pogoji bolj naklonjeni najemnikom). Kasneje, če bo berlinski gospodarski razvoj še naprej ustvarjal nova podjetja in/ali če se bo del dela na daljavo povrnil nazaj v pisarne, bi se povpraševanje po pisarniških prostorih lahko povečalo. Berlin še vedno raste kot poslovna lokacija (posebej za tehnološke, medijske, ustvarjalne industrije in kot zvezna prestolnica za prisotnost lobijev/nevladnih organizacij). JLL napoveduje, da bo stopnja praznih pisarn v Berlinu dosegla vrh pri okoli 8 % v letu 2025, nato pa bo počasi padala, ko se bo nova ponudba zmanjševala jll.com. Najemnine za najkakovostnejše pisarne bi lahko celo še rahlo zrasle (napoved ~+1–2 % na leto za premijske pisarne do 2027) cbre.de. Za poslovne prostore za trgovino se napoveduje stabilnost, z najemninami v glavnih nakupovalnih ulicah, ki se po covidu postopoma pobirajo, vendar zaradi spletne konkurence verjetno ne bodo močno zrasle. Industrijske/logistične nepremičnine bodo ostale svetla točka (nizka stopnja praznosti, najemnine rastejo skupaj z rastjo e-trgovine v širši berlinski regiji).

Za pisarne bosta leti 2025–2026 morda obdobje stabilizacije na novi ravni (prostih površin v visokem enomestnem odstotku, pogoji bolj naklonjeni najemnikom). Kasneje, če bo berlinski gospodarski razvoj še naprej ustvarjal nova podjetja in/ali če se bo del dela na daljavo povrnil nazaj v pisarne, bi se povpraševanje po pisarniških prostorih lahko povečalo. Berlin še vedno raste kot poslovna lokacija (posebej za tehnološke, medijske, ustvarjalne industrije in kot zvezna prestolnica za prisotnost lobijev/nevladnih organizacij). JLL napoveduje, da bo stopnja praznih pisarn v Berlinu dosegla vrh pri okoli 8 % v letu 2025, nato pa bo počasi padala, ko se bo nova ponudba zmanjševala jll.com. Najemnine za najkakovostnejše pisarne bi lahko celo še rahlo zrasle (napoved ~+1–2 % na leto za premijske pisarne do 2027) cbre.de. Za poslovne prostore za trgovino se napoveduje stabilnost, z najemninami v glavnih nakupovalnih ulicah, ki se po covidu postopoma pobirajo, vendar zaradi spletne konkurence verjetno ne bodo močno zrasle. Industrijske/logistične nepremičnine bodo ostale svetla točka (nizka stopnja praznosti, najemnine rastejo skupaj z rastjo e-trgovine v širši berlinski regiji). Makro dejavniki: Ključni pozitivni neznani dejavnik bi bil, če bi obrestne mere padle hitreje, kot je bilo pričakovano. Nekateri ekonomisti menijo, da bi ECB lahko obrestne mere znižala že konec leta 2025, če bo inflacija pod nadzorom investropa.com investropa.com. Cenejše financiranje bi verjetno spodbudilo nov val povpraševanja po nakupu in razvojnih dejavnosti v Berlinu, glede na vse projekte, ki še čakajo na izvedbo. To bi lahko vodilo v nov manjši cikel rasti cen proti koncu 2020-ih (čeprav najbrž ne tako močan kot v 2010-ih). Nasprotno pa je negativen neznani dejavnik morebitna recesija ali finančna kriza – kar bi lahko začasno povzročilo padec povpraševanja po nepremičninah in nižje cene. Vendar je bil Berlin zgodovinsko manj volatilen kot mnogi drugi trgi; tudi v težjih obdobjih njegova dostopnost v primerjavi z drugimi prestolnicami zagotavlja določeno varnost (investitorji iščejo ugodne nakupe, najemniki pa prihajajo, ker je ceneje kot v Londonu/Parizu).

Dolgoletni pogled: V desetletnem obdobju naj bi Berlin postal še močnejša evropska metropola. Njegovo prebivalstvo bi lahko do začetka 2030-ih doseglo 4 milijone. Zaključek velikih projektov (Tegel, Siemensstadt itd.) bo mestu dodal nova območja. Do leta 2030 bodo vrednosti nepremičnin v Berlinu morda še vedno zaostajale za mesti, kot sta Pariz in München, vendar bo ta razlika verjetno manjša kot danes investropa.com investropa.com. Na primer, osrednje stanovanje v Berlinu za 7.000 €/m² v primerjavi s Parizom za 11.500 € – mogoče si predstavljamo Berlin do leta 2030 pri 9.000–10.000 €, če se trendi nadaljujejo, kar ga približa drugim prestolnicam. Najemnine se bodo podobno približale ravni zahodne Evrope (čeprav se bo ob tem okrepil politični pritisk). Privlačnost Berlina za mednarodne investitorje in priseljence naj bi ostala velika zaradi kulturne živahnosti in rastočega visokotehnološkega gospodarstva. Izziv mesta bo upravljanje rasti na vključujoč način.

Za zaključek je obeti za berlinski nepremičninski trg previdno pozitivni: stabilna rast, ki jo poganja pravo povpraševanje, omejena z lekcijami pretekle pregrevanja in trenutnimi gospodarskimi omejitvami. Če bo oblastem uspelo spodbuditi gradnjo stanovanj, bi Berlin lahko imel bolj trajnostno rast z višjo stopnjo prostih stanovanj in počasnejšo rastjo najemnin. Če ne, bo trg ostal zategnjen in drag, z vsemi socialnimi napetostmi, ki to prinaša. V vsakem primeru se bo Berlin v prihodnjih letih še naprej oddaljeval od preteklosti “ubog, a seksi” proti zrelejšemu, dražjemu in polnemu priložnosti nepremičninskemu trgu, ki ga bodo investitorji in prebivalci podrobno spremljali, kako se razvija berlinhyp.de berlinhyp.de.

