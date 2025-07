Nepremičnine na Gold Coastu 2025: Razcvet trga in osupljiva napoved za leto 2030!

Ikonična obzorja in plaže Gold Coasta ga naredijo magnet za kupce in najemnike. Leta 2025 naj bi se lokalni nepremičninski trg močno okrepil – analitiki napovedujejo dvoštevilčno rast cen hiš in močne dobičke pri stanovanjih realestate.com.au propertybuyer.com.au. To poročilo podrobno preučuje stanovanjski in poslovni sektor, z vpogledi v trende povpraševanja, cen, donosnosti in demografije; ter napovedi do leta 2030, infrastrukturne projekte, najboljša predmestja, migracijske vzorce, ključne dejavnike življenjskega sloga ter vplive politik.

Pregled stanovanjskega trga

Stanovanjski trg na Gold Coastu je v polnem razmahu. Močna rast zaposlovanja (zdravstvo, izobraževanje, turizem) in naraščajoča migracija poganjata povpraševanje po vseh tipih nepremičnin blog.empirelegal.com.au propertybuyer.com.au. V zadnjih 2–3 letih je veliko predmestij doseglo 15–25% rast kapitala. Na primer, cene hiš v Mermaid Beach so v dveh letih poskočile za približno 25% propertybuyer.com.au. To povpraševanje je prehitelo novo ponudbo (zemljišča so omejena med oceanom in zaledjem nortonsrealestate.com), kar je cene še dodatno zvišalo. Srednja cena hiše je zdaj približno 1,17 milijona dolarjev (druga najvišja v Avstraliji) australianconveyancer.com.au, vodilni napovedovalec (Propertyology) pa napoveduje še dodatno 10–13% rast v letu 2025 realestate.com.au. Tudi »vstopna« območja postajajo vse bolj vroča: obrobna predmestja kot so Pimpama, Coomera in Ormeau (srednje cene ~$600–800K) so v zadnjem času zrasla za približno 16–20% propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com, za leto 2025 pa je napovedana še dodatna rast +5–7% propertybuyer.com.au. Skratka, povpraševanje po stanovanjih na Gold Coastu daleč presega ponudbo, cene pa naj bi vztrajno rasle skozi celotno desetletje propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com.

Queensland kot celota je do junija 2024 zabeležil približno 75.000 priseljencev iz tujine in približno 30.000 priseljencev iz drugih zveznih držav blog.empirelegal.com.au blog.empirelegal.com.au. Gold Coast je prejel največji delež v QLD – leta 2023 je pridobil približno 14.500 priseljencev iz tujine qgso.qld.gov.au. Mlajši kvalificirani migranti (starosti 20–34 let) in družine prihajajo v velikem številu blog.empirelegal.com.au, pogosto izbirajo Obalo pred dražjima Sydneyjem/Melbourneom. Ta priliv delavcev in študentov povečuje povpraševanje po najemninah, zlasti v obalnih in primestnih območjih. Demografija kupcev: Trg zdaj privablja tako mlajše kot starejše kupce. Priseljenci iz drugih zveznih držav iz NSW/VIC (naveličani visokih cen ali iščejo drugačen življenjski slog) ter izseljenci/investitorji so med največjimi kupci australianconveyancer.com.au nortonsrealestate.com. Kupci prvega doma imajo koristi od vladnih spodbud (glejte spodaj), ki jim omogočajo vstop v lastništvo s pomočjo bolj dostopnih predmestij ali stanovanj. Upokojenci in “iskalci novega življenja ob morju” se prav tako selijo sem, privlačijo pa jih podnebje in storitve propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com. Podatki kažejo, da številni lastniki zamenjajo večje mesto za Gold Coast (na primer se v Sydneyju preselijo v manjši dom, da bi si lahko privoščili večjega na Gold Coastu) australianconveyancer.com.au. Povzetek: kombinacija družin, tistih, ki se selijo v manjše domove, študentov in investitorjev poganja povpraševanje.

Trg zdaj privablja tako mlajše kot starejše kupce. iz NSW/VIC (naveličani visokih cen ali iščejo drugačen življenjski slog) ter so med največjimi kupci australianconveyancer.com.au nortonsrealestate.com. Kupci prvega doma imajo koristi od vladnih spodbud (glejte spodaj), ki jim omogočajo vstop v lastništvo s pomočjo bolj dostopnih predmestij ali stanovanj. se prav tako selijo sem, privlačijo pa jih podnebje in storitve propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com. Podatki kažejo, da številni lastniki zamenjajo večje mesto za Gold Coast (na primer se v Sydneyju preselijo v manjši dom, da bi si lahko privoščili večjega na Gold Coastu) australianconveyancer.com.au. Povzetek: kombinacija družin, tistih, ki se selijo v manjše domove, študentov in investitorjev poganja povpraševanje.

Po zmernih padcih v letu 2022 so se cene hiš na Gold Coastu močno povrnile. V preteklem letu so se cene stanovanj na Gold Coastu povečale za približno 9 % v primerjavi s približno 8,5 % na nacionalni ravni australianconveyancer.com.au. Luksuzni segmenti (ob vodi in nova stanovanja) dosegajo še boljše rezultate. Vodilni analitiki pričakujejo : napovedi za leto 2025 segajo od +7 % (konzervativno) do +13 % realestate.com.au propertybuyer.com.au. Po letu 2025 se napovedi razlikujejo: en model (PRD) napoveduje, da bo mediana cene hiš do leta 2030 poskočila na približno 2,7 milijona AUD (podvojila trenutne ravni) choicehomes.com.au, medtem ko drugi (PropTrack) opozarjajo na počasnejšo, a še vedno solidno rast choicehomes.com.au. Donosnosti najemnin in prostost stanovanj: Visoke najemnine in nizka stopnja prostih stanovanj podpirajo stanovanjski trg. Povprečna bruto donosnost najemnin na Gold Coastu je približno 4–4,5 % za hiše in ~5 % za stanovanja nortonsrealestate.com – višje kot v Sydneyju/Brisbanu. V nekaterih rastočih predmestjih (npr. Coomera, Labrador, Pimpama) dosega donosnost hiš 4,5–5 % nortonsrealestate.com nortonsrealestate.com. Stanovanja ob obali ali v bližini študentskih središč pogosto dosegajo >5 %. Stopnja prostih najemniških stanovanj je izjemno nizka – okoli 1–1,3 % na splošno nortonsrealestate.com (0,5 % v priljubljenih družinskih predmestjih, kot je Ormeau nortonsrealestate.com). Zaradi tega pomanjkanja ponudbe so nepremičnine oddane skoraj takoj, najemodajalci pa lahko zvišujejo najemnine. Za vlagatelje to pomeni višji denarni tok, medtem ko vrednost nepremičnine raste.

Poslovne nepremičnine

Poslovne nepremičnine na Gold Coastu prav tako cvetijo, k čemur prispevata lokalna gospodarska rast in turizem. Ključni sektorji:

Trgovina in gostinstvo: Nova večnamenska naselja preoblikujejo trgovino na drobno. Veliki projekti, kot je razširitev Pacific Fair (4-stolpičarski apartmajski hotel v vrednosti 2 milijardi $), bodo od leta 2025 naprej prinesli dodatne površine realestate.com.au. Trgovci in restavracije uspevajo zaradi turistične in lokalne potrošnje. Analitiki opažajo, da se sektor razvija v smer izkustvene trgovine in gostinstva (obmorska kulinarika, dogodki) namesto tradicionalnih nakupovalnih centrov ridgelinecommercialrealty.com.au. Naraščajoče število obiskovalcev (hoteli in počitniške nastanitve) ohranja visoko povpraševanje, zlasti v območjih kot sta Surfers Paradise in Broadbeach.

Nova večnamenska naselja preoblikujejo trgovino na drobno. Veliki projekti, kot je razširitev Pacific Fair (4-stolpičarski apartmajski hotel v vrednosti 2 milijardi $), bodo od leta 2025 naprej prinesli dodatne površine realestate.com.au. Trgovci in restavracije uspevajo zaradi turistične in lokalne potrošnje. Analitiki opažajo, da se sektor razvija v smer (obmorska kulinarika, dogodki) namesto tradicionalnih nakupovalnih centrov ridgelinecommercialrealty.com.au. Naraščajoče število obiskovalcev (hoteli in počitniške nastanitve) ohranja visoko povpraševanje, zlasti v območjih kot sta Surfers Paradise in Broadbeach. Pisarna: Trg pisarn na Gold Coastu je zelo napet . Delež prostih pisarn je med najnižjimi v Avstraliji (~6,5 % konec leta 2024 cbre.com.au). Novogradnje so redke (razvijalci navajajo visoke gradbene stroške), zato obstoječe pisarne dosegajo vse višje najemnine. Pravzaprav so najemnine za prvovrstne pisarne poskočile za ~10 % v letu 2024 cbre.com.au. Ker veliki delodajalci (zdravstvo, izobraževanje, vlada) širijo svoje poslovanje na Obali, povpraševanje ostaja močno. Na splošno omejena nova ponudba in stalna rast zaposlovanja pomenita, da bodo najemnine in vrednosti pisarn še naprej zmerno naraščale.

Trg pisarn na Gold Coastu je . Delež prostih pisarn je med najnižjimi v Avstraliji (~6,5 % konec leta 2024 cbre.com.au). Novogradnje so redke (razvijalci navajajo visoke gradbene stroške), zato obstoječe pisarne dosegajo vse višje najemnine. Pravzaprav so najemnine za prvovrstne pisarne poskočile za ~10 % v letu 2024 cbre.com.au. Ker veliki delodajalci (zdravstvo, izobraževanje, vlada) širijo svoje poslovanje na Obali, povpraševanje ostaja močno. Na splošno omejena nova ponudba in stalna rast zaposlovanja pomenita, da bodo najemnine in vrednosti pisarn še naprej zmerno naraščale. Industrija: Povpraševanje po skladiščih in prostorih za lahkotno industrijo je močno, k čemur prispevajo e-trgovina, logistika in lokalna proizvodnja. Stopnja prostih industrijskih prostorov je izjemno nizka (pogosto pod 2 %), saj podjetja širijo dejavnost. Strokovnjaki iz industrije poročajo o ostri rasti najemnin in naložbenega zanimanja v industrijskih conah Gold Coasta ridgelinecommercialrealty.com.au. Nova območja (npr. komercialna cona Coomera, avtomobilski center) so v razvoju, da dohajajo povpraševanje. Ta industrijski razcvet je svetla točka komercialnega trga.

Napoved 2025–2030

Analitiki v veliki večini pričakujejo, da se bo nepremičninski trg na Gold Coastu do leta 2030 še naprej višal, čeprav se bo tempo sčasoma verjetno umiril. Ključne napovedi in scenariji vključujejo:

Napoved za 2025: Skoraj vsi napovedovalci pričakujejo zdravo rast v letu 2025. Propertyology in Realestate.com.au napovedujeta +10–13 % rast cen hiš realestate.com.au, kar poganjata selitev prebivalstva in izboljšana dostopnost. Študija agencije za kupce navaja najmanjšo rast v višini 6–10 % v letu 2025 za različne soseske propertybuyer.com.au propertybuyer.com.au (glej tabelo spodaj). Tudi konservativne ocene rasti v višini 4–6 % bi prehitele inflacijo in podprle močne donose naložb.

Skoraj vsi napovedovalci pričakujejo zdravo rast v letu 2025. Propertyology in Realestate.com.au napovedujeta +10–13 % rast cen hiš realestate.com.au, kar poganjata selitev prebivalstva in izboljšana dostopnost. Študija agencije za kupce navaja najmanjšo rast v višini 6–10 % v letu 2025 za različne soseske propertybuyer.com.au propertybuyer.com.au (glej tabelo spodaj). Tudi konservativne ocene rasti v višini 4–6 % bi prehitele inflacijo in podprle močne donose naložb. Predmestje (Tip) 24-mesečna rast Napoved za 2025 Mermaid Beach (Hiše) ~+25% propertybuyer.com.au +8–10% propertybuyer.com.au Broadbeach Waters (H) ~+22% propertybuyer.com.au +8–10% propertybuyer.com.au Sanctuary Cove (H) ~+20% propertybuyer.com.au +7–9% propertybuyer.com.au Pimpama (H) ~+18–20% propertybuyer.com.au +6–7% propertybuyer.com.au Coomera (H) ~+17–19% propertybuyer.com.au +6–7% propertybuyer.com.au Ormeau (H) ~+16–18% propertybuyer.com.au +5–6% propertybuyer.com.au Mermaid Beach (Stanovanja) +25% propertybuyer.com.au +7–8% propertybuyer.com.au Broadbeach (Stanovanja) +22% propertybuyer.com.au +6–7% propertybuyer.com.au Surfers Paradise (Stanovanja) +20% propertybuyer.com.au +5–6% propertybuyer.com.au Southport (Stanovanja) +18% propertybuyer.com.au +5–6% propertybuyer.com.au Labrador (Stanovanja) +16% propertybuyer.com.au +5–6% propertybuyer.com.au Palm Beach (Stanovanja) +19% propertybuyer.com.au +6–7% propertybuyer.com.au Infrastruktura in razvoj Sredina 2020-ih: Če se obrestne mere znižajo (trgi stavijo na približno 1 % znižanj do leta 2026 realestate.com.au abc.net.au) in bo priseljevanje ostalo visoko, se lahko dvomestna rast nadaljuje do 2026–27. Zgostitve pozidave in nove povezave cest/ lahke železnice bodo odprle več območij (npr. Burleigh/Robina), kar bo razširilo povpraševanje. Cene nepremičnin se bodo morda nekoliko upočasnile, ko bo ponudba dohitevala povpraševanje, vendar močna lokalna zaposlenost in privlačen življenjski slog nakazujeta, da do zloma ne bo prišlo.

Če se obrestne mere znižajo (trgi stavijo na približno 1 % znižanj do leta 2026 realestate.com.au abc.net.au) in bo priseljevanje ostalo visoko, se lahko dvomestna rast nadaljuje do 2026–27. Zgostitve pozidave in nove povezave cest/ lahke železnice bodo odprle več območij (npr. Burleigh/Robina), kar bo razširilo povpraševanje. Cene nepremičnin se bodo morda nekoliko upočasnile, ko bo ponudba dohitevala povpraševanje, vendar močna lokalna zaposlenost in privlačen življenjski slog nakazujeta, da do zloma ne bo prišlo. Do leta 2030: Dolgoročne napovedi so različne. Optimistična napoved PRD Research predvideva, da se bo mediana cene hiš zvišala na približno 2,7 milijona dolarjev do leta 2030 choicehomes.com.au (kar pomeni več kot 100-odstotno rast od 2024). Tudi v zmernem scenariju – denimo 5 % letne rasti od 2026 naprej – bi bila mediana krepko nad 1,5 milijona dolarjev do leta 2030. Pomembno je, da se vsi analitiki strinjajo, da bo Gold Coast ostal med najboljšimi v Avstraliji. Kot navaja PropTrack, se bo rast najverjetneje upočasnila glede na vrhunec med pandemijo choicehomes.com.au, a nizka ponudba in stabilno povpraševanje zagotavljata pozitivno rast vrednosti skozi desetletje.

Preglednica: Uspešnost izbranih predmestij in napovedi za leto 2025 (hiše & stanovanja) propertybuyer.com.au propertybuyer.com.au

Glavni javni in zasebni projekti bodo v naslednjih nekaj letih preoblikovali Gold Coast ter zvišali vrednost nepremičnin ob novih koridorjih propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com:

Lahka železnica, 3. in 4. faza: 3. faza (Broadbeach–Burleigh) je zdaj zaključena, 4. faza (podaljšanje do Coolangatta/Tweed) pa je predvidena za obdobje 2025–2030. To bo povezalo celotno obalo s tramvajem ter spodbudilo urbano prenovo ob progi propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com. Predmestja na novi liniji (npr. Burleigh, Palm Beach) bodo verjetno dosegla rast najemnin in cen.

3. faza (Broadbeach–Burleigh) je zdaj zaključena, 4. faza (podaljšanje do Coolangatta/Tweed) pa je predvidena za obdobje 2025–2030. To bo povezalo celotno obalo s tramvajem ter spodbudilo urbano prenovo ob progi propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com. Predmestja na novi liniji (npr. Burleigh, Palm Beach) bodo verjetno dosegla rast najemnin in cen. Posodobitev pacifiške avtoceste: Nadgradnja M1 v vrednosti 1,2 milijarde dolarjev (od Nicholson Street do Coomera) še poteka, kar bo zmanjšalo čas vožnje do Brisbana nortonsrealestate.com. Boljša povezanost dela predmestja v notranjosti (Ormeau, Coomera) naredi bolj privlačna in spodbuja rast na teh območjih.

Nadgradnja M1 v vrednosti 1,2 milijarde dolarjev (od Nicholson Street do Coomera) še poteka, kar bo zmanjšalo čas vožnje do Brisbana nortonsrealestate.com. Boljša povezanost dela predmestja v notranjosti (Ormeau, Coomera) naredi bolj privlačna in spodbuja rast na teh območjih. Zdravstveni in izobraževalni centri: Kmalu se odpira nova 1,3-milijardna univerzitetna bolnišnica Gold Coast (Coomera) nortonsrealestate.com, ki bo privabila delavce in storitve na severni del mesta. Griffith University in Bond University se širita ter s tem podpirata povpraševanje po najemih v Southportu in Robini.

Kmalu se odpira nova 1,3-milijardna univerzitetna bolnišnica Gold Coast (Coomera) nortonsrealestate.com, ki bo privabila delavce in storitve na severni del mesta. Griffith University in Bond University se širita ter s tem podpirata povpraševanje po najemih v Southportu in Robini. Olimpijske igre 2032: Z bližanjem Brisbane 2032 bo Gold Coast izkoristil “trajnostne zapuščine” investicij nortonsrealestate.com. Načrti vključujejo olimpijsko vas za športnike v Robini (ki bo kasneje preurejena v stanovanja) ter prenovljena športna prizorišča na obali. Splošna sredstva za infrastrukturo bodo izboljšala ceste, javni prevoz in komunalne storitve – vse to pozitivno vpliva na cene nepremičnin.

Z bližanjem Brisbane 2032 bo Gold Coast izkoristil “trajnostne zapuščine” investicij nortonsrealestate.com. Načrti vključujejo olimpijsko vas za športnike v Robini (ki bo kasneje preurejena v stanovanja) ter prenovljena športna prizorišča na obali. Splošna sredstva za infrastrukturo bodo izboljšala ceste, javni prevoz in komunalne storitve – vse to pozitivno vpliva na cene nepremičnin. Drugi projekti: Razvijajo se večja območja: mestno središče Coomera, 400-milijonsko kulturno/trgovsko območje v Broadbeachu ter zasebna letovišča. Skupaj ustvarjajo nova delovna mesta in izboljšujejo kakovost življenja. Mestno načrtovanje predvideva približno 158.000 novih domov na Gold Coastu do leta 2046 abc.net.au (20 % od 900.000 domov v regiji SEQ), zato bodo občinski programi dajali prednost raznoliki stanovanjski ponudbi.

Najboljša predmestja za naložbe

Osnovni nivo/Območja rasti: Pimpama, Coomera, Ormeau, Pacific Pines in Upper Coomera – mediana cene hiš ~$600–800K nortonsrealestate.com. Ta notranja predmestja ponujajo donos ~4–5 % in močno kapitalsko rast zaradi nove infrastrukture (železniška postaja v Pimpami, nakupovalna središča itd.) nortonsrealestate.com. Southport in Labrador (blizu bolnišnic in univerze) imata prav tako dostopna stanovanja pod $500K in donose ~5–6% nortonsrealestate.com. Investitorji, ki ciljajo na denarni tok in kupci prvega doma, naj spremljajo ta območja.

Pimpama, Coomera, Ormeau, Pacific Pines in Upper Coomera – mediana cene hiš ~$600–800K nortonsrealestate.com. Ta notranja predmestja ponujajo donos ~4–5 % in močno kapitalsko rast zaradi nove infrastrukture (železniška postaja v Pimpami, nakupovalna središča itd.) nortonsrealestate.com. Southport in Labrador (blizu bolnišnic in univerze) imata prav tako dostopna stanovanja pod $500K in donose ~5–6% nortonsrealestate.com. Investitorji, ki ciljajo na denarni tok in kupci prvega doma, naj spremljajo ta območja. Premium obalna območja: Mermaid Beach, Main Beach, Broadbeach Waters, Sanctuary Cove, Burleigh Heads, Palm Beach – elitne oceanfront ali obvodne skupnosti nortonsrealestate.com. Median cene tukaj presegajo $1.2–1.5M. Kljub nižjim donosom (~3–4% nortonsrealestate.com), ponujajo izjemno dolgoročno rast (npr. hiše na Mermaid Beach so zrasle ~25% med 2022–24 nortonsrealestate.com). Zemljišča so tu redka, zato vrednosti običajno rastejo. Luksuzna stanovanja v Surfers Paradise ali Broadbeachu (mnoga nad $500K) so prav tako zelo iskana, na kar vplivajo predvsem upokojenci in tuji investitorji nortonsrealestate.com.

Mermaid Beach, Main Beach, Broadbeach Waters, Sanctuary Cove, Burleigh Heads, Palm Beach – elitne oceanfront ali obvodne skupnosti nortonsrealestate.com. Median cene tukaj presegajo $1.2–1.5M. Kljub nižjim donosom (~3–4% nortonsrealestate.com), ponujajo izjemno dolgoročno rast (npr. hiše na Mermaid Beach so zrasle ~25% med 2022–24 nortonsrealestate.com). Zemljišča so tu redka, zato vrednosti običajno rastejo. Luksuzna stanovanja v Surfers Paradise ali Broadbeachu (mnoga nad $500K) so prav tako zelo iskana, na kar vplivajo predvsem upokojenci in tuji investitorji nortonsrealestate.com. Sončne predmestja: Burleigh, Palm Beach in Coolangatta še naprej privabljajo kupce, ki iščejo življenjski slog, s kavarnami, šolami in plažami nortonsrealestate.com. Ta uveljavljena območja trenutno dosegajo zmerno rast, vendar imajo zaradi naraščajočega povpraševanja velik potencial. Bundall in Ashmore ponujata ugodno kombinacijo cenovne dostopnosti in ugodnosti v bližini mestnega središča, zato ju agentje prav tako priporočajo.

Trendi prebivalstva & migracije

Najboljša predmestja so odvisna od proračuna in strategije. Strokovnjaki jih delijo na(območja rasti) in(obalna in luksuzna) območja nortonsrealestate.com

Eksplozija prebivalstva v regiji je osnova vseh nepremičninskih trendov. Ključne točke:

Hitrost rasti: Prebivalstvo Gold Coast je ~720.000 (sredina 2024) in narašča. Po načrtih SEQ bo GC do leta 2046 pridobil še +388.000 prebivalcev goldcoast.qld.gov.au abc.net.au. Glavni dejavnik je neto migracija.

Prebivalstvo Gold Coast je ~720.000 (sredina 2024) in narašča. Po načrtih SEQ bo GC do leta 2046 pridobil še +388.000 prebivalcev goldcoast.qld.gov.au abc.net.au. Glavni dejavnik je neto migracija. Tujci: V letu do sredine 2024 je Queensland pridobil ~75.000 tujih priseljencev blog.empirelegal.com.au – veliko jih se naseli ob obali. Večina so mladi delavci ali študenti, ki povečujejo povpraševanje po najemu in apartmajih blog.empirelegal.com.au. Gold Coast je imel največ tujega priliva v Qld (14.530 v 2023) qgso.qld.gov.au.

V letu do sredine 2024 je Queensland pridobil ~75.000 tujih priseljencev blog.empirelegal.com.au – veliko jih se naseli ob obali. Večina so mladi delavci ali študenti, ki povečujejo povpraševanje po najemu in apartmajih blog.empirelegal.com.au. Gold Coast je imel največ tujega priliva v Qld (14.530 v 2023) qgso.qld.gov.au. Meddržavne selitve: Queensland je imel ~30.000 neto selitev iz drugih držav (2023-24) blog.empirelegal.com.au – največji neto dobiček med vsemi državami. Razlogi vključujejo privlačnost življenjskega sloga, cenejše nepremičnine kot v Sydneyju/Melbourneu in prilagodljivost dela na daljavo blog.empirelegal.com.au. Po ocenah je leta 2023 iz prestolnic v regionalni Qld odšlo 15.300 ljudi australianconveyancer.com.au, veliko jih se seli na obalo.

Queensland je imel ~30.000 neto selitev iz drugih držav (2023-24) blog.empirelegal.com.au – največji neto dobiček med vsemi državami. Razlogi vključujejo privlačnost življenjskega sloga, cenejše nepremičnine kot v Sydneyju/Melbourneu in prilagodljivost dela na daljavo blog.empirelegal.com.au. Po ocenah je leta 2023 iz prestolnic v regionalni Qld odšlo 15.300 ljudi australianconveyancer.com.au, veliko jih se seli na obalo. Staranje in družine: Pripadniki baby boom generacije se še naprej selijo sem na upokojitev, medtem ko mlade družine iščejo cenovno dostopna stanovanja in šole. Rezultat so manjša gospodinjstva in več potrebnih stanovanj na prebivalca abc.net.au, kar povečuje stanovanjsko stisko, razen če novogradnje sledijo povpraševanju.

Dejavniki življenjskega sloga

Kupce in najemnike motivirajo dejavniki kakovosti življenja nortonsrealestate.com:

Podnebje in plaže: Več kot 300 sončnih dni na Gold Coastu, deskaške plaže in parki so glavne privlačnosti. Zunanji življenjski slog (plavanje, golf, marine) privabi ljudi iz hladnejših ali bolj natrpanih mest.

Več kot 300 sončnih dni na Gold Coastu, deskaške plaže in parki so glavne privlačnosti. Zunanji življenjski slog (plavanje, golf, marine) privabi ljudi iz hladnejših ali bolj natrpanih mest. Ugodnosti: Odlična kulinarika, nakupovanje in zabava (npr. Star Casino, Pacific Fair) ustvarjajo kozmopolitsko vzdušje. To privablja profesionalce in družine, ki si želijo udobja velikega mesta s sproščenim tempom.

Odlična kulinarika, nakupovanje in zabava (npr. Star Casino, Pacific Fair) ustvarjajo kozmopolitsko vzdušje. To privablja profesionalce in družine, ki si želijo udobja velikega mesta s sproščenim tempom. Zdravje in izobraževanje: Vrhunske ustanove (Gold Coast University Hospital, zasebne bolnišnice, Griffith University, Bond University) pomenijo, da lahko tudi tisti, ki ne delajo v turizmu, najdejo odlične kariere lokalno. Ta družbena infrastruktura ohranja strokovnjake na Obali, da ne hodijo na delo drugam.

Vrhunske ustanove (Gold Coast University Hospital, zasebne bolnišnice, Griffith University, Bond University) pomenijo, da lahko tudi tisti, ki ne delajo v turizmu, najdejo odlične kariere lokalno. Ta družbena infrastruktura ohranja strokovnjake na Obali, da ne hodijo na delo drugam. Dogodki in podoba: Športne ekipe (Titans NRL, GC Suns AFL, Surfers NRL bid) in dogodki (GC600, festivali) dodajajo živahnost. Mednarodna prepoznavnost (npr. gostitev velikih konvencij, prihajajoče Commonwealth Youth Games) ohranja mesto v središču pozornosti in spodbuja zaupanje.

Povzetek: kombinacija sonca, valov in urbanega razvoja na Gold Coastu še naprej spodbuja zanimanje kupcev nortonsrealestate.com nortonsrealestate.com. Tudi v času gospodarskih upočasnitev njegov življenjski sloves in neto priseljevanje večinoma ohranjata visoke cene.

Vladna politika in obrestne mere

Nekaj sprememb v politiki in makroekonomskih dejavnikov bo vplivalo na trg:

Obrestne mere: Gotovinska obrestna mera v Avstraliji je leta 2023 dosegla vrh pri 4,35 %. Konec leta 2024 trgi pričakujejo znižanja – skupno morda okoli 1 % v letih 2025–26 realestate.com.au abc.net.au. Cenejše zadolževanje bo spodbudilo več kupcev domov in vlagateljev, še posebej po letih previdnosti zaradi visokih obrestnih mer realestate.com.au abc.net.au. Vendar pa je RBA poudaril, da bodo znižanja odvisna od inflacije; hiter padec ni zagotovljen.

Gotovinska obrestna mera v Avstraliji je leta 2023 dosegla vrh pri 4,35 %. Konec leta 2024 trgi pričakujejo znižanja – skupno morda okoli 1 % v letih 2025–26 realestate.com.au abc.net.au. Cenejše zadolževanje bo spodbudilo več kupcev domov in vlagateljev, še posebej po letih previdnosti zaradi visokih obrestnih mer realestate.com.au abc.net.au. Vendar pa je RBA poudaril, da bodo znižanja odvisna od inflacije; hiter padec ni zagotovljen. Politike za prve kupce: Queensland ponuja nepovratna sredstva in olajšave. Shema za prve kupce v državi nudi 15.000 $ (ali 30.000 $ v nekaterih regijah) za novogradnje qro.qld.gov.au. Od 1. maja 2025 bo Queensland odpravil izplačilo davka na promet nepremičnin pri novih hišah (in ustreznih praznih zemljiščih) za kupce prvega doma abc.net.au (“Duty Break”). Ti ukrepi zmanjšujejo začetne stroške za kupce prvega doma, kar bo verjetno povečalo povpraševanje po novogradnjah.

Queensland ponuja nepovratna sredstva in olajšave. v državi nudi 15.000 $ (ali 30.000 $ v nekaterih regijah) za novogradnje qro.qld.gov.au. Od 1. maja 2025 bo Queensland odpravil izplačilo davka na promet nepremičnin pri novih hišah (in ustreznih praznih zemljiščih) za kupce prvega doma abc.net.au (“Duty Break”). Ti ukrepi zmanjšujejo začetne stroške za kupce prvega doma, kar bo verjetno povečalo povpraševanje po novogradnjah. Cilji glede stanovanj: Regionalni načrt vlade Queenslanda za jugovzhodno regijo določa gradnjo približno 900.000 novih domov do leta 2046 (158.000 na Gold Coastu) abc.net.au. Lokalni sveti morajo spremeniti namembnost zemljišč za omogočanje večje gostote in gradenj “manjkajočega srednjega ranga”. Na kratek rok bi reforme za hitrejše potrjevanje lahko pomagale, a kritiki opozarjajo, da je dejanska gradnja še vedno počasnejša od ciljev blog.empirelegal.com.au.

Regionalni načrt vlade Queenslanda za jugovzhodno regijo določa gradnjo približno 900.000 novih domov do leta 2046 (158.000 na Gold Coastu) abc.net.au. Lokalni sveti morajo spremeniti namembnost zemljišč za omogočanje večje gostote in gradenj “manjkajočega srednjega ranga”. Na kratek rok bi reforme za hitrejše potrjevanje lahko pomagale, a kritiki opozarjajo, da je dejanska gradnja še vedno počasnejša od ciljev blog.empirelegal.com.au. Davki in ponudba: Trenutno poteka razprava (čeprav nacionalne politike še ni) o temah, kot so davki na prazne nepremičnine ali spremembe pravil glede tujih vlaganj. Za zdaj so največja ovira na strani ponudbe še vedno prostorsko načrtovanje in zastoji v gradbeništvu (birokracija, pomanjkanje materialov/delovne sile) blog.empirelegal.com.au.

Na splošno ugodne politične razmere (zniževanje obrestnih mer, subvencije, olimpijske igre) podpirajo trg, a omejevanja ponudbe in vprašanja dostopnosti še vedno obstajajo. Investitorji naj pozorno spremljajo napovedi proračuna za morebitne nove ukrepe na področju stanovanjske politike.

Zaključek

Trg nepremičnin na Gold Coastu bo leta 2025 izkazoval nadaljnjo moč tako na stanovanjskem kot na poslovnem področju. Popolna kombinacija dejavnikov – naraščajoče prebivalstvo, rekordno nizka prostost, omejena ponudba, izboljševanje infrastrukture in privlačen življenjski slog – poganja močno rast cen in najemnin. Medtem ko prednjačijo prestižna obalna predmestja, se hitro dvigujejo tudi srednji in obrobni predeli. Kot pravi eno od poročil, Gold Coast prehaja v ekonomijo “zrelega mesta” (zdravstvo, izobraževanje, gradbeništvo), ki omogoča bolj stabilen in dolgoročen napredek na nepremičninskem trgu propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com.

Ključne ugotovitve: Povpraševanje po stanovanjih na Gold Coastu ostaja zelo močno blog.empirelegal.com.au, cene so se močno zvišale, donosnosti najemnin pa so visoke (približno 4–5 %) nortonsrealestate.com. Trg komercialnih nepremičnin je močan (poslovni prostori so zasedeni, industrijski sektor cveti) ridgelinecommercialrealty.com.au cbre.com.au. Infrastrukturni projekti (lahka železnica, bolnišnice, olimpijske igre) bodo izboljšali dostop in dodali ugodnosti nortonsrealestate.com. Napovedi kažejo, da bo rast v letih 2025–27 presegla številne druge regije realestate.com.au choicehomes.com.au, preden se bo do leta 2030 umirila v stabilnejšo rast. Ključna žarišča za vlagatelje in kupce vključujejo tako obalne soseske za življenjski slog (Mermaid Beach, Palm Beach, Burleigh) kot tudi razvojne koridorje (Coomera, Pimpama, Ormeau) nortonsrealestate.com nortonsrealestate.com. Vladne spodbude in prihodnje znižanje obrestnih mer bodo verjetno dodatno spodbudile dejavnost. Skratka, Gold Coast naj bi ostal ena najbolj vročih avstralskih nepremičninskih lokacij skozi leto 2025 in naprej realestate.com.au australianconveyancer.com.au.

Viri: Uradne napovedi, tržni analitiki, vladna statistika in industrijska poročila (glej citate). Vsi podatki so pridobljeni iz najnovejših avstralskih virov realestate.com.au blog.empirelegal.com.au nortonsrealestate.com.