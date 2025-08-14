Nekretnine u Sijetlu 2025: Rast cena, popularni kvartovi i prognoza tržišta za 2030.

Tržište nekretnina u Sijetlu 2025. godine ostaje jedno od najdinamičnijih u zemlji, balansirajući godine eksplozivnog rasta sa nedavnim znacima hlađenja. I stambeni i komercijalni sektori doživljavaju ključne promene. Na strani stanovanja, cene su dostigle rekordne nivoe u nekim oblastima čak i dok više kamatne stope i povećana ponuda ublažavaju euforiju. U komercijalnom sektoru, horizont Sijetla nastavlja da se širi novim projektima, ali kancelarije u centru beleže visoku prazninu jer rad na daljinu menja potražnju. Ovaj sveobuhvatni izveštaj analizira aktuelne trendove za 2025. godinu – od rasta vrednosti kuća u Queen Anne do povećanja praznih kancelarija u centru – i ispituje pokretače tržišta, uključujući širenje tehnološkog sektora, rast populacije i promene u obrascima rada. Takođe razmatramo nove projekte, promene politika i investicione prilike (kao što su novi “missing middle” urbanistički plan u Sijetlu i ograničenje rasta kirije na nivou države) i dajemo prognozu do 2030. godine o tome šta očekivati na tržištu nekretnina u Smaragdnom gradu.

Pregled tržišta: Nekretnine u Sijetlu 2025. godine

Nakon izuzetno užarenog perioda tokom pandemijskog buma, tržište nekretnina u Sijetlu je ušlo u 2025. godinu u umerenijem stanju. Cene kuća, koje su naglo porasle do 2021. godine, doživele su kratku korekciju 2022–2023. usled rasta kamatnih stopa. Sada, 2025. godine, cene se stabilizuju i čak blago rastu. Srednja vrednost kuće u Sijetlu iznosi oko $880.000, što je otprilike isto (+0,4%) u odnosu na prošlu godinu zillow.com, što ukazuje da se tržište zadržalo na visokom nivou nakon godina dvocifrenog rasta. Aktivnost prodaje je zdrava, ali ne i užurbana – kuće se i dalje brzo prodaju (u proseku za oko 11–14 dana na tržištu redfin.com zillow.com), ali kupci su stekli određenu pregovaračku moć kako se ponuda povećava. U okrugu King, broj aktivnih oglasa u proleće 2025. bio je ~58% veći nego prethodne godine axios.com, što je znak da se ponuda poboljšava. Ovo povećanje ponude, zajedno sa kamatnim stopama od 7%+, ublažilo je ekstremne uslove tržišta naklonjenog prodavcima i čak dovelo do blagih padova cena početkom 2025. u širem gradskom području axios.com. Sve u svemu, tržište nekretnina u Sijetlu 2025. godine može se opisati kao tranzicija iz euforije ka ravnoteži – potražnja ostaje snažna, ali kupci više ne moraju da se nadmeću u ratovima ponuda za svaku nekretninu.

Prema brojkama (sredina 2025): Medijalna cena prodaje u gradu Sijetlu iznosi oko 935.000 dolara (jun 2025), što je 10% više u odnosu na prethodnu godinu redfin.com (ovaj skok odražava oporavak tržišta nakon slabije 2024. godine). Na nivou metropolitena (okrugi King, Pierce, Snohomish), medijalna cena bila je oko 765.000 dolara u maju, što je zapravo pad od oko 1–3% u odnosu na prethodnu godinu – prvi godišnji pad u skoro dve godine axios.com axios.com – što ukazuje da su se okolna predgrađa blago ohladila, dok je grad Sijetl zabeležio kasni oporavak. Prodaja kuća traje malo duže nego prošle godine (medijana 11–14 dana naspram 9 dana), a veći udeo oglasa sada beleži smanjenje cena ili ostaje neprodat 60+ dana u poređenju sa periodom velike potražnje axios.com axios.com. Ukratko, tržišni rezultati za 2025. su mešoviti: i dalje veoma konkurentni po nacionalnim standardima, ali ne toliko naklonjeni prodavcima kao 2021. Kupci imaju više izbora i prostora za pregovaranje, ali vrhunske nekretnine u poželjnim kvartovima i dalje privlače više ponuda i cene iznad tražene.

Trendovi na tržištu stambenih nekretnina u 2025.

Stambeni sektor nekretnina u Sijetlu ostaje snažan u 2025. godini, iako dolazi do određene normalizacije. Cene kuća su na ili blizu istorijskih maksimuma, a tipična vrednost kuće u Sijetlu kreće se oko srednjih 800.000 dolara zillow.com. Rast cena je naglo usporio 2023. godine kada su kamatne stope skočile, ali 2025. beleži umeren porast. Do sredine 2025. cene kuća u Sijetlu ponovo rastu, otprilike +5% na godišnjem nivou u drugom kvartalu na nivou celog grada windermeremi.com i čak do +10% na godišnjem nivou prema najnovijim mesečnim podacima redfin.com. Ovo sledi nakon kratkog pada krajem 2024, što znači da se tržište oporavilo. Različiti izvori podataka pokazuju blage razlike – na primer, Zillow-ov indeks pokazuje da su vrednosti u Sijetlu praktično nepromenjene (+0,4% na godišnjem nivou) do juna zillow.com, dok Redfin izveštava da je medijalna prodajna cena u samom Sijetlu porasla 10% na godišnjem nivou do juna redfin.com. Ova razlika verovatno odražava vreme i geografiju: početak 2025. zabeležio je blagi godišnji pad na nivou regiona axios.com, ali su do leta gradske cene porasle u odnosu na niže nivoe iz 2024. godine. Suština: Cene stambenih nekretnina u Sijetlu u 2025. su otprilike na istom ili nešto višem nivou nego prošle godine, i znatno više nego pre pandemije, ali je vrtoglavi rast iz 2020–2021. usporio na održiv tempo.

Ključno je da sepoboljšavaju sa rekordno niskih nivoa. Sijetl je u proseku imao okou proleće 2025. (u odnosu na jedva 1 mesec u 2021), što ukazuje na uravnoteženije tržište (oko 4–6 meseci se smatra neutralnim) axios.com . Novi oglasi su u porastu i kuće se više ne prodaju trenutno kao ranije. U okrugu King, broj aktivnih oglasa u maju bio je za okonego godinu dana ranije axios.com , a Sijetl je imao okodo sredine leta 2025. zillow.com . Kupci se, dakle, suočavaju sa nešto manjom konkurencijom, a zaista. U aprilu 2025, okobez kupca, što odražava višak od 700 milijardi dolara neprodatih nekretnina na nacionalnom nivou i promenjenu dinamiku gde neki oglasi postaju „zastareli” axios.com axios.com . Kuće kojima je potrebna adaptacija ili su precenjene sada zahtevaju korekciju cene, dok se renovirane kuće u popularnim kvartovima i dalje brzo prodaju. Ovo je ilustrovano podacima za drugi kvartal: kuće u Sijetlu koje su prodatepostizale su u proseku, dok su one koje su se zadržaledobijale samo windermeremi.com – jasan raskorak između oglasa sa velikom potražnjom i ostalih.

Još jedan trend je varijacija po tipu nekretnine. Više kamatne stope najviše su pogodile skuplje porodične kuće u 2022–2023, ali do 2025. godine one su se stabilizovale. Značajno je da su stanovi (kondominijumi) blago nadmašili u padu tržišta – cene stanova u širem području Sijetla su porasle oko 2% na godišnjem nivou čak i kada su porodične kuće bile u padu oko 1% axios.com. Relativna pristupačnost stanova verovatno je održala njihovu potražnju. U međuvremenu, vrednosti gradskih kuća (townhome) pale su oko 5% na godišnjem nivou u proleće axios.com, što sugeriše da je taj segment možda prethodno bio precenjen i doživeo korekciju. U 2025. godini, svi segmenti beleže obnovljeno interesovanje. Obim prodaje raste: Sijetl je zabeležio 895 prodatih nekretnina u junu 2025, što je 20% više u odnosu na prethodni jun redfin.com, kako se kupci prilagođavaju novoj realnosti viših kamata. Sa hipotekarnim kamatama blizu 6,5–7% (u poređenju sa oko 3% pre dve godine) soundpointpm.com, budžeti kupaca su manji, ali stalan rast zaposlenosti i uporne stambene potrebe podstiču transakcije bez obzira na sve. Sve u svemu, učinak stambenog tržišta u 2025. može se opisati kao otporno – cene su stabilne ili blago rastu, potražnja i dalje jaka (posebno u centru grada), a pojavljuje se zdravija ravnoteža između kupaca i prodavaca kako se ponuda povećava.

Trendovi komercijalnih nekretnina u 2025.

Sektor komercijalnih nekretnina u Sijetlu 2025. godine priča je o dva suprotna trenda: snažan oporavak u nekim oblastima (kao što su maloprodaja i ugostiteljstvo) naspram trajne krize na tržištu kancelarijskog prostora. S jedne strane, ekonomsko jezgro grada pokazuje znake života – pešački saobraćaj u centru i otvaranje maloprodajnih objekata su u porastu kako se radnici i turisti vraćaju. S druge strane, prazni kancelarijski prostori dostigli su rekordne nivoe, što odražava trajan uticaj rada na daljinu.

Tržište poslovnog prostora: Sektor poslovnog prostora u Sijetlu suočava se sa istorijskim viškom prostora. U centru Sijetla, ukupna stopa praznih poslovnih prostora porasla je na otprilike 30–34% u 2025. godini, u odnosu na sredinu dvadesetih godinu dana ranije assets.cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Podaci kompanije Cushman & Wakefield pokazuju da je praznina u centru grada dostigla 33% u prvom kvartalu 2025. godine (povećanje od 4,3 procentna poena na godišnjem nivou) assets.cushmanwakefield.com, i porasla na 34,6% do drugog kvartala cushmanwakefield.com. Ovo znači da jedan od tri kvadratna metra poslovnog prostora u centru grada stoji prazan, što je bez presedana za Sijetl. Porast praznih prostora, iako usporava, bio je neumoljiv – drugi kvartal 2025. označio je 14. uzastopni kvartalni porast stope praznih poslovnih prostora u regionu od kraja 2021. godine kidder.com. Negativna neto apsorpcija i dalje traje (Sijetl je zabeležio –871.000 kvadratnih stopa u drugom kvartalu, –1,3 miliona kvadratnih stopa od početka godine) jer kompanije nastavljaju da smanjuju ili izdaju višak prostora u podzakup kidder.com. Glavni uzrok je rad na daljinu/hibridni rad: mnoge firme su smanjile svoje prostore, a nova potražnja za zakupom ne prati praznine nastale promenama tokom pandemije. Zakupci se oslanjaju na hibridne modele, često dolazeći u kancelariju samo oko 3 dana nedeljno, što smanjuje ukupne potrebe za prostorom kidder.com. Čak i uz rast zaposlenosti u Sijetlu, zakup poslovnog prostora ostaje ispod nivoa pre pandemije, a prostor za podzakup (višak prostora koji kompanije pokušavaju da iznajme drugima) i dalje čini skoro 15% raspoloživog prostora kidder.com.

Postoje, međutim,na tržištu kancelarijskog prostora. Vlasnici modernih zgrada sa bogatim sadržajima izveštavaju o: vrhunske zgrade klase A u bezbednim, živopisnim oblastima postižu bolje rezultate od starijih zgrada kidder.com kidder.com . Poslodavci koriste visokokvalitetan kancelarijski prostor kao mamac da vrate radnike nazad. Zaista, neki, jer su zakupci spremni da plate za najnovije pogodnosti i ekološke standarde kidder.com u velikim kompanijama (na primer, Amazon je 2023. počeo da zahteva prisustvo u kancelariji nekoliko dana nedeljno) postepeno povećavaju prisustvo u kancelarijama i kidder.com . Ovo se prevodi u postepene uspehe u zakupu i poboljšano raspoloženje –u Sijetlu (u proseku ~2,1 milion kvadratnih stopa iznajmljeno po kvartalu) kidder.com , a 2025. je na sličnom putu. Postoji oprezni optimizam da se tržište kancelarijskog prostora stabilizuje:, a tempo rasta praznih prostora se značajno usporio u poređenju sa slobodnim padom od 2020. do 2023. godine kidder.com kidder.com . Ipak,su oslabile (zakupnine za kancelarije u Sijetlu sredinom 2025. su u proseku niže za oko 2,7% u odnosu na godinu dana ranije kidder.com ), a vlasnici nude ustupke kako bi popunili prostor.– razvojni planovi za 2025. su za oko 90% manji nego 2023. godine kidder.com , sa manje odu izgradnji (ne računajući projekte za sopstvene potrebe) kidder.com . U suštini, osim nekoliko projekata (poput kule u Bellevue-u od 485.000 SF koja se završava 2025. godine), nema novih spekulativnih poslovnih zgrada koje se započinju kidder.com . Fokus se prebacio nai čekanje da potražnja sustigne ponudu.

Maloprodaja i oživljavanje centra grada: Za razliku od kancelarija, maloprodaja i ugostiteljstvo na nivou ulice u Sijetlu se oporavljaju kako pandemija jenjava. Centar Sijetla pokazuje opipljive znake oporavka u 2024–2025. Otvaranje glavnih atrakcija kao što je novi Overlook Walk – višespratni park na obali vredan 70 miliona dolara, završen 2023. godine – privuklo je lokalno stanovništvo i turiste nazad; pešački saobraćaj u prvoj nedelji bio je 140% u odnosu na uporediv period 2023. godine downtownseattle.org. Udruženje za centar Sijetla izveštava da je 88 novih maloprodajnih objekata na nivou ulice otvoreno 2024. godine u centru, zajedno sa 3.000 novih stambenih jedinica koje su isporučene te godine downtownseattle.org. Sa više ljudi koji žive i provode vreme u centru, maloprodajni koridori beleže obnovljenu aktivnost. Do početka 2025. godine, više preduzeća se otvaralo u centru nego što se zatvaralo, čime je preokrenut trend iz prethodnih nekoliko godina downtownseattle.org. I dalje postoji visoka praznina u maloprodaji na nekim mestima (delimično zbog manjeg broja kancelarijskih radnika radnim danima), ali grad agresivno promoviše revitalizaciju centra – na primer, skoro 100 konvencija je zakazano za 2025. godinu, što se očekuje da će dovesti 370.000 posetilaca i doneti podsticaj hotelima, restoranima i prodavnicama downtownseattle.org. Turizam se vraća (sezona kruzera i letnjih turista u Sijetlu 2025. je jaka), a veliki predstojeći događaji kao što je domaćinstvo dela FIFA Svetskog prvenstva 2026. godine podstiču infrastrukturna poboljšanja downtownseattle.org. Sve ovo je pozitivno za komercijalne nekretnine koje su usmerene na ljude: hoteli se oporavljaju, otvaraju se novi restorani, a popunjenost stanova u centru je visoka (mnogi od tih 3.000 novih stanova nalaze zakupce). Ukratko, urbano jezgro Sijetla prelazi iz dnevnog poslovnog centra u raznovrsniji, 24/7 kraj sa većom stambenom i zabavnom komponentom – trend koji bi na kraju mogao popuniti prazne prostore na kreativne načine.

Industrijski i drugi sektori: Industrijski nekretninski sektor Sijetla (magacini, distributivni centri, lučki objekti) ostaje stabilan i snažan. Industrijsko tržište u oblasti Sijetla ima nisku stopu praznih prostora i jaku potražnju zahvaljujući luci Sijetl (glavna trgovačka kapija) i potrebama logistike za e-trgovinu. Iako nije u fokusu ovog izveštaja, vredi napomenuti da industrijske nekretnine u blizini Sijetla imaju visoku popunjenost i rast kirija, a interesovanje investitora za magacine u oblasti Sijetla je solidno (za razliku od posrnulog sektora kancelarija). Dodatno, prostor za nauku o životu/laboratorije u Sijetlu (posebno South Lake Union, gde su biotehnološke firme i istraživačke institucije) dobro se drži – industrija nauke o životu je u porastu, a potražnja za laboratorijskim prostorom na nacionalnom nivou je jača nego za tradicionalnim kancelarijama. Sijetl ima nekoliko novih projekata iz oblasti nauke o životu (često konverzije kancelarija u laboratorije) koji nastavljaju da privlače investicije.

Tržište komercijalnih investicija: Potresi na tržištu komercijalnih nekretnina takođe su stvorili prilike za investitore. Do 2025. godine, vrednosti komercijalnih nekretnina u Sijetlu su se prilagodile naniže u odnosu na svoj vrhunac, posebno u kategoriji kancelarija, što je dovelo do viših kapitalizacijskih stopa i potencijalno privlačnih ulaznih tačaka za dugoročne verujuće u tržište. U prvoj polovini 2025. godine, Sijetl je zabeležio porast obima investicionih prodaja u poređenju sa veoma slabim periodom 2022–2023. kidder.com. Ukupna prodaja komercijalnih nekretnina u H1 2025. iznosila je oko 785 miliona dolara, što je povećanje od 85% u odnosu na H1 2024. kidder.com – i dalje nisko u poređenju sa istorijskim standardima, ali ukazuje na to da kupci izlaze iz pasive. Posebno, prosečna kapitalizacijska stopa za kancelarijske transakcije u Sijetlu u Q2 2025. bila je oko 6,3% kidder.com, što je značajan porast u odnosu na ultra-niske stope (3–5%) viđene tokom procvata, što odražava novo određivanje rizika. Investitori sa visokim stepenom tolerancije na rizik motre na problematične kancelarijske kule po velikim popustima, sa planovima da ih preurede ili sačekaju oporavak. Dodatno, tržište investicija u višeporodične (stanove) nekretnine u Sijetlu pokazuje poverenje: početkom 2025. godine, kapitalizacione stope za stanove u Sijetlu su čak smanjene za ~30 baznih poena, što signalizira optimizam investitora u održivi rast tržišta iznajmljivanja kidder.com. Jedan izveštaj je naveo da „tržište stanova u Sijetlu ponovo je u centru pažnje… talas povratka u kancelarije koji jača centar grada uliva poverenje investitorima,” uz rast cena zakupa od oko 2% i snažnu apsorpciju čak i nakon isporuke 5.300 novih jedinica u 2024. godini kidder.com kidder.com. Ukratko, tržište komercijalnih nekretnina u Sijetlu je podeljeno – sektor kancelarija se suočava sa teškim usponom i stalno visokim prazninama, dok su ostali segmenti (maloprodaja, višeporodične, industrijske) ili u oporavku ili već uspešni. Grad i poslovna zajednica aktivno rade na rešenjima, kao što je pretvaranje nedovoljno iskorišćenih kancelarija u stambene jedinice, kako bi se uspostavila ravnoteža (više o tome u delu o uticaju politika). Sledeće godine biće ključne za određivanje načina na koji će se komercijalni prostori u Sijetlu prilagoditi postpandemijskoj realnosti.

Fokus na kvartove: Najtraženija područja Sijetla u 2025.

Queen Anne & Magnolia – Povećanje od 14%. Ovi imućni, centralno smešteni kvartovi prednjače u gradu sa porastom srednje cene od 14% , čime je srednja cena kuće dostigla oko 1,5 miliona dolara windermeremi.com. Ovaj skok ukazuje na kontinuiranu želju kupaca za „tihim luksuzom blizu centra grada”, jer ove oblasti nude istorijske kuće, pogled i blizinu gradskih sadržaja u mirnom okruženju windermeremi.com.

– Povećanje od 14%. Ovi imućni, centralno smešteni kvartovi prednjače u gradu sa , čime je srednja cena kuće dostigla oko windermeremi.com. Ovaj skok ukazuje na kontinuiranu želju kupaca za „tihim luksuzom blizu centra grada”, jer ove oblasti nude istorijske kuće, pogled i blizinu gradskih sadržaja u mirnom okruženju windermeremi.com. Ballard – Green Lake – Povećanje od 10%. Moderni i porodično orijentisani kvartovi severnog Sijetla (uključujući Ballard, Green Lake i okolne četvrti) zabeležili su ~10% rast cena windermeremi.com. Ovi kvartovi kombinuju šetališne trgovačke zone i dobre škole, a profitirali su od kupaca koji su možda bili izbačeni iz skupljih centralnih delova. Snažna potražnja za bungalovima i zanatskim kućama u severnom Sijetlu podigla je cene.

– Povećanje od 10%. Moderni i porodično orijentisani kvartovi severnog Sijetla (uključujući Ballard, Green Lake i okolne četvrti) zabeležili su windermeremi.com. Ovi kvartovi kombinuju šetališne trgovačke zone i dobre škole, a profitirali su od kupaca koji su možda bili izbačeni iz skupljih centralnih delova. Snažna potražnja za bungalovima i zanatskim kućama u severnom Sijetlu podigla je cene. Severni Sijetl (šire gledano) – Povećanje od 9%. Ostali delovi severnog Sijetla (osim Ballard/Green Lake) takođe su zabeležili ~9% rasta windermeremi.com. Ovo sugeriše da su severni kvartovi (poput Greenwood, Northgate itd.) sve popularniji kao nešto pristupačnije alternative centralnom Sijetlu, posebno sa novim produžecima lake železnice koji poboljšavaju prevoz do ovih oblasti.

(šire gledano) – Povećanje od 9%. Ostali delovi severnog Sijetla (osim Ballard/Green Lake) takođe su zabeležili windermeremi.com. Ovo sugeriše da su severni kvartovi (poput Greenwood, Northgate itd.) kao nešto pristupačnije alternative centralnom Sijetlu, posebno sa novim produžecima lake železnice koji poboljšavaju prevoz do ovih oblasti. Centralni Sijetl – Porast ~6%. Centralni Sijetl (koji obuhvata Capitol Hill, Central District, itd.) zabeležio je povećanje cene po kvadratnom metru od 6% i takođe najveći broj prodaja među podregionima Sijetla windermeremi.com. Ovo ukazuje na oporavak potražnje za životom u urbanom jezgru – nakon pada tokom pandemije, kupci (i zakupci) se vraćaju u centralne četvrti poznate po noćnom životu, poslovima i kulturi. Posebno mladi profesionalci ponovo kupuju stanove i kuće u Capitol Hill i First Hill.

– Porast ~6%. Centralni Sijetl (koji obuhvata Capitol Hill, Central District, itd.) zabeležio je i takođe među podregionima Sijetla windermeremi.com. Ovo ukazuje na – nakon pada tokom pandemije, kupci (i zakupci) se vraćaju u centralne četvrti poznate po noćnom životu, poslovima i kulturi. Posebno mladi profesionalci ponovo kupuju stanove i kuće u Capitol Hill i First Hill. Lake Forest Park – Pad 9%. Jedan izuzetak bio je Lake Forest Park (mali grad na severnoj ivici Sijetla), koji je zabeležio pad od –9% u srednjoj ceni windermeremi.com. Ovaj značajan pad ukazuje na priliku za kupce u tom području. Lake Forest Park je nešto udaljeniji od poslovnih centara i možda je imao manje prodaja luksuznih nekretnina, što je oborilo medijanu. To je jedno od retkih mesta u regionu Sijetla gde su cene pale, verovatno zbog veće ponude ili manje konkurencije, pa tako nudi relativno povoljne prilike u 2025.

Nekretnine u Sijetlu su poznate po tome što su, a 2025. godina je to dodatno potvrdila jer su neki kvartovi značajno. Dok je grad u celini zabeležio umereni rast cena, pojedini delovi su doživelivrednosti kuća, što ukazuje gde je potražnja najintenzivnija. Ispod su neki značajni trendovi na nivou kvartova na osnovu promena cena iz godine u godinu (Q2 2024. do Q2 2025.) windermeremi.com

Osim ovih ekstrema, većina četvrti u Sijetlu zabeležila je stabilan do umeren rast cena u 2025. Poželjna centralna područja (Mount Baker, West Seattle, itd.) uglavnom su zadržala svoje vrednosti ili su porasla za nekoliko procenata. Istočna predgrađa (Bellevue, Kirkland, Redmond) – iako su van granica grada Sijetla – vredna su pomena: imala su mešovite rezultate, sa ukupnim srednjim cenama blago nižim (~1% na godišnjem nivou) u drugom kvartalu windermeremi.com. Na primer, izuzetno skupi West Bellevue je i dalje rastao (+5% do medijane od $3.75M), ali su neka predgrađa poput Redmonda zabeležila pad cena (–13% na godišnjem nivou) windermeremi.com. Ovo odražava otpuštanja u tehnološkom sektoru i rad na daljinu koji utiču na potražnju u određenim predgrađima, kao i činjenicu da su cene na Istočnoj strani toliko porasle da je došlo do manje korekcije. Ipak, prodaja na Istočnoj strani ostala je solidna, a neka područja poput Kirklanda su i dalje beležila rast cena (+8%) u 2025. windermeremi.com.

U samom Sijetlu, najtraženije četvrti dele zajedničke osobine: dobar pristup javnom prevozu ili autoputu, ponudu prodavnica i restorana, kao i fond nekretnina koji privlači imućne kupce (bilo da su to klasične porodične kuće u Magnoliji ili novi “townhouse” objekti u Balardu). Podaci o četvrtima pokazuju da čak i dok se tržište u celini smiruje, “lokacija, lokacija, lokacija” i dalje dominira – oblasti sa jedinstvenim šarmom i ograničenom ponudom beleže nadmetanja u cenama i najviše iznose, dok su manje centralne ili manje popularne oblasti podložnije pregovorima. Za kupce i investitore, ovo znači da je pažljiv izbor četvrti ključan: miljenici tržišta za 2025. godinu doneli su impresivnu aprecijaciju i verovatno će ostati veoma traženi i ubuduće.

Investicione prilike i prinosi od izdavanja

Tržište nekretnina u Sijetlu je dugo bilo privlačno investitorima, a 2025. godina donosi novi pejzaž prilika – ali i izazova – za investitore i stanodavce. Ključni faktori koji ove godine utiču na investicije uključuju potražnju za iznajmljivanjem (i dalje veoma snažnu), cene nekretnina (visoke, ali se stabilizuju), kamatne stope (visoke, što poskupljuje finansiranje) i nove regulative (poput ograničenja povećanja kirije). U nastavku analiziramo tržište izdavanja i prinose, kao i specifične investicione pristupe u stambenom i komercijalnom sektoru:

Snaga tržišta iznajmljivanja: Tržište iznajmljivanja u Sijetlu 2025. godine ostaje robustno, potpomognuto rastućom populacijom grada i visokim troškovima vlasništva nad nekretninama. Potražnja za iznajmljivanjem je zdrava, pri čemu mnogi potencijalni kupci nastavljaju da iznajmljuju zbog visokih kamatnih stopa na hipoteku i cena kuća. Prema Zillow-ovom indeksu iznajmljivanja, prosečna kirija u Sijetlu iznosi oko $2,310 sredinom 2025. godine, što je povećanje od oko 3,4% na godišnjem nivou zillow.com. Drugi izvori navode da je medijalna kirija za jednosoban stan oko $2,026 (mart 2025), što je ~2% rast na godišnjem nivou, nešto iznad nacionalnog rasta kirija soundpointpm.com. Ovo pokazuje da cene zakupa i dalje rastu, iako umerenije, što je dobra vest za prihode stanodavaca. Važno je napomenuti da su stope praznih stanova niske – Sijetl je završio 2024. godinu sa oko 7,3% praznih stanova za iznajmljivanje, ali je početkom 2025. stopa praznih stanova u samom Sijetlu pala na oko 3,2% soundpointpm.com. Stopa praznih stanova od 3–5% smatra se veoma niskom, a Sijetl je blizu donje granice, što znači da se većina stanova sa dobrom cenom brzo iznajmljuje. Kidder Mathews izveštava da je “apsorpcija ostala snažna” čak i kada su hiljade novih stanova otvorene, održavajući stopu praznih stanova pod kontrolom soundpointpm.com soundpointpm.com. U nekim delovima grada, broj praznih stanova je blago porastao sa novim isporukama, ali generalno se pipeline nove ponude smanjuje (više o tome u nastavku), što je dobar znak za popunjenost stanova. Visoke kamatne stope na hipoteku takođe “zadržavaju zakupce duže na tržištu”, jer zakupci odlažu kupovinu kuća soundpointpm.com. Svi ovi faktori doprinose povoljnom okruženju za stanodavce u smislu pronalaženja zakupaca i postepenog povećanja kirija.

Prinosi od iznajmljivanja i gotovinski tok: Uprkos visokim kirijama, prinosi od iznajmljivanja (kapitalizacione stope) u Sijetlu su istorijski bili niski jer su vrednosti nekretnina veoma visoke. U 2025. godini, prinosi se donekle poboljšavaju kako se cene stabilizuju, a kirije blago rastu. Na primer: tipična kuća u Sijetlu od oko 880.000 dolara sa prosečnom kirijom od oko 2.200–2.300 dolara mesečno donosi oko 3,0–3,5% bruto (pre troškova) – što nije velika zarada i verovatno znači negativan gotovinski tok ako se kupi sa hipotekarnom kamatom od 7%. Iznajmljivanje porodičnih kuća u najboljim delovima Sijetla tako ostaje više dugoročna investicija za povećanje vrednosti nego izvor stalnog prihoda. Međutim, višeporodične nekretnine nude bolje kapitalizacione stope. Podaci sa početka 2025. pokazuju da se stambene zgrade u Sijetlu prodaju po kapitalizacionim stopama u rasponu od srednjih 4% do niskih 5% za A klasu nekretnina, i višim (5–6%+) za B/C klasu i u predgrađima apartmentloanstore.com. U širem području Puget Sound-a, na primer, prosečne kapitalizacione stope za višeporodične objekte u okrugu Pirs su oko 5,8% (prvi kvartal 2025), što je među najvišima u regionu kidder.com. U samom Sijetlu, kapitalizacione stope su čak blago opale u prvom kvartalu 2025. godine (za oko 0,3%) kako se poverenje investitora vratilo kidder.com, što implicira da su cene nekretnina za iznajmljivanje stabilizovane i možda ponovo rastu. Dakle, za investitore koji traže prinos, dupleksi, tripleksi ili stambene zgrade u sekundarnim delovima Sijetla ili predgrađima mogu doneti solidan gotovinski tok, posebno ako su kupljeni po nižoj ceni tokom nedavne stagnacije tržišta. Druga strategija za prinos je ulaganje u komercijalne/objekte mešovite namene u perspektivnim delovima grada – neke maloprodajne/poslovne nekretnine mogu se kupiti po višim kapitalizacionim stopama (7%+), mada nose veći rizik (kao što se vidi kod poslovnih prostora).

Investicione prilike: Nekoliko konkretnih prilika se izdvaja u 2025. godini:

„Missing Middle” razvoj: Sredinom 2023. godine, savezna država Vašington usvojila je veliku reformu zoniranja (HB 1110) koja zahteva od gradova poput Sijetla da dozvole više stambenih jedinica na stambenim parcelama. Suštinski, ovaj zakon o **„missing middle”** legalizuje duplekse, triplekse i četvoroplekse na parcelama koje su ranije bile namenjene isključivo za jednu porodicu seattle.gov. U oblastima blizu čestog prevoza, može biti dozvoljeno do 6 jedinica po parceli. Ovo je prekretnica za razvoj malih razmera. Investitori i graditelji sada mogu da kupe porodičnu kuću na parceli i preurede je, na primer, u četvorostambeni townhouse ili višeporodični objekat, čime se drastično povećava potencijal za prihod od iznajmljivanja. Visoke vrednosti zemljišta u Sijetlu čine ovo privlačnim – vrednost je u zemljištu, a dodavanje jedinica maksimizuje povraćaj. Grad će ovo sprovoditi tokom 2024–2025. godine (Sijetl je već išao u ovom pravcu, ali je državni zakon to ubrzao). Prilika: Investitori koji razumeju novo zoniranje mogu ciljati nedovoljno iskorišćene parcele u atraktivnim kvartovima za infill projekte. Tokom narednih godina, ovo bi moglo stvoriti unosne prilike za dodavanje stambenih kapaciteta (i profita) u SF zonama Sijetla. Takođe će postepeno poboljšati prinose od iznajmljivanja širom grada kako se gustina povećava. Nova izgradnja i razvojni projekti: Iako su visoke kamatne stope usporile početak novih gradnji, u Sijetlu je i dalje mnogo projekata u toku, a investitori koji mogu da se snađu sa finansiranjem mogu imati koristi od manje buduće konkurencije. Kao što je pomenuto, izgradnja višeporodičnih objekata je naglo opala – broj jedinica u izgradnji u Sijetlu je otprilike polovina od vrhunca iz 2021–2022. godine soundpointpm.com. Ovo povlačenje znači da će projekti koji se završe 2025–2027. godine doći na tržište koje nije prezasićeno. Na primer, investitori koji sada završavaju stambene zgrade suočavaju se sa niskom stopom praznih stanova i solidnim rastom kirija, što je povoljno okruženje za izdavanje. Prilika: Investitori mogu razmotriti partnerstvo na projektima ili kupovinu skoro završenih objekata po potencijalno sniženim cenama ako su investitori u problemima. Dodatno, build-to-rent naselja ili townhouse zajednice u širem području Sijetla predstavljaju novu investicionu nišu – pošto mnogi novopridošli ne mogu da kupe, postoji velika potražnja za kvalitetnim porodičnim stanovima za iznajmljivanje.

Iako su visoke kamatne stope usporile početak novih gradnji, u Sijetlu je i dalje mnogo projekata u toku, a investitori koji mogu da se snađu sa finansiranjem mogu imati koristi od manje buduće konkurencije. Kao što je pomenuto, Ovo povlačenje znači da će projekti koji se završe 2025–2027. godine doći na tržište koje nije prezasićeno. Na primer, investitori koji sada završavaju stambene zgrade suočavaju se sa niskom stopom praznih stanova i solidnim rastom kirija, što je povoljno okruženje za izdavanje. Investitori mogu razmotriti partnerstvo na projektima ili kupovinu skoro završenih objekata po potencijalno sniženim cenama ako su investitori u problemima. Dodatno, u širem području Sijetla predstavljaju novu investicionu nišu – pošto mnogi novopridošli ne mogu da kupe, postoji velika potražnja za kvalitetnim porodičnim stanovima za iznajmljivanje. Geografske igre: Kao što pokazuju trendovi po kvartovima, neka područja su potcenjena u odnosu na druga. Primer: pad cena od –9% u Lake Forest Parku windermeremi.com može signalizirati priliku za kupovinu na inače skupom tržištu po relativnom popustu. Slično, delovi metropole koji su doživeli korekcije (npr. Redmondov pad od –13% windermeremi.com) mogli bi biti spremni za oporavak kada tehnološki sektor ponovo dobije zamah. Prilika: Iskusni investitori mogu tražiti povoljne ponude u tim privremeno slabim podtržištima, kladeći se da će osnovna potražnja (dobre škole, pristup poslovima) vratiti rast. U komercijalnom sektoru, konverzije kancelarija u centru grada predstavljaju potencijalnu igru – starije poslovne zgrade mogu se kupiti za mali deo njihove nekadašnje vrednosti, a uz gradske podsticaje (vidi odeljak o politici) moguće ih je pretvoriti u stanove ili hotele. To je složena strategija koja zahteva mnogo kapitala, ali grupe koje uspeju mogu ostvariti izuzetno visoke prinose ako praktično stvore stambeni proizvod od praznog poslovnog prostora.

Kao što pokazuju trendovi po kvartovima, neka područja su potcenjena u odnosu na druga. Primer: pad cena od windermeremi.com može signalizirati priliku za kupovinu na inače skupom tržištu po relativnom popustu. Slično, delovi metropole koji su doživeli korekcije (npr. Redmondov pad od –13% windermeremi.com) mogli bi biti spremni za oporavak kada tehnološki sektor ponovo dobije zamah. Iskusni investitori mogu tražiti povoljne ponude u tim privremeno slabim podtržištima, kladeći se da će osnovna potražnja (dobre škole, pristup poslovima) vratiti rast. U komercijalnom sektoru, predstavljaju potencijalnu igru – starije poslovne zgrade mogu se kupiti za mali deo njihove nekadašnje vrednosti, a uz gradske podsticaje (vidi odeljak o politici) moguće ih je pretvoriti u stanove ili hotele. To je složena strategija koja zahteva mnogo kapitala, ali grupe koje uspeju mogu ostvariti izuzetno visoke prinose ako praktično stvore stambeni proizvod od praznog poslovnog prostora. Iznajmljivanje nekretnina i strategija prinosa: Za stanodavce, jedna strategija u ovom okruženju visokih kamata je ciljanje nekretnina sa potencijalom za povećanje vrednosti . Umesto kupovine luksuznog stana spremnog za useljenje sa kapom od 4,5%, investitori mogu kupiti stariju zgradu sa višom kapom, renovirati stanove radi povećanja kirija i podići cap rate . Kvartovi kao što su Severni ili Južni Sijetl, koji se razvijaju, imaju zgrade gde su kirije ispod tržišnih; njihovo renoviranje može poboljšati novčani tok. Drugi ugao: fokus na manje višeporodične objekte (2–4 jedinice) – za njih se i dalje mogu dobiti stambeni krediti i često imaju manju institucionalnu konkurenciju. Sa novom zonom, čak i dodavanje ADU/DADU (pomoćne stambene jedinice) na porodičnu kuću može značajno povećati prinos od iznajmljivanja. Mnoge kuće u Sijetlu sada imaju kućice u dvorištu ili podrumske jedinice koje donose dodatnu kiriju.

Za stanodavce, jedna strategija u ovom okruženju visokih kamata je ciljanje nekretnina sa . Umesto kupovine luksuznog stana spremnog za useljenje sa kapom od 4,5%, investitori mogu kupiti stariju zgradu sa višom kapom, renovirati stanove radi povećanja kirija i . Kvartovi kao što su Severni ili Južni Sijetl, koji se razvijaju, imaju zgrade gde su kirije ispod tržišnih; njihovo renoviranje može poboljšati novčani tok. Drugi ugao: fokus na – za njih se i dalje mogu dobiti stambeni krediti i često imaju manju institucionalnu konkurenciju. Sa novom zonom, čak i na porodičnu kuću može značajno povećati prinos od iznajmljivanja. Mnoge kuće u Sijetlu sada imaju kućice u dvorištu ili podrumske jedinice koje donose dodatnu kiriju. Kratkoročni najam i namešteni stanovi: Oporavak turizma u Sijetlu i povratak poslovnih putovanja znače da je tržište kratkoročnog najma (Airbnb/VRBO) ponovo aktivno. Investitori u stanove ili kuće u turistički atraktivnim delovima grada (centar, Capitol Hill, Fremont itd.) mogu razmotriti strategiju kratkoročnog najma radi većih prinosa, imajući u vidu propise Sijetla o kratkoročnom najmu. Slično, pružanje nameštenih srednjoročnih najma za IT pripravnike ili putujuće medicinske sestre može doneti veću cenu.

Izazovi za investitore: Nije sve tako ružičasto – visoke kamatne stope otežale su ulaganja sa zaduživanjem. Kredit sa kamatom od 7%+ često premašuje cap rate, što znači negativnu polugu (dug košta više od prinosa nekretnine). Ovo je neke investitore gurnulo na marginu ili ih navelo na kupovinu isključivo gotovinom. Dodatno, novo ograničenje povećanja rente u Sijetlu (10% na obnovu ugovora postojećih stanara godišnje) ograničava koliko brzo stanodavci mogu povećati kirije postojećim stanarima soundpointpm.com soundpointpm.com. Ovaj zakon, koji se primenjuje širom države od 2025, efektivno deluje kao blaži oblik kontrole rente. Investitori moraju uzeti u obzir da, ako tržišna renta skoči 15%, oni ne mogu u potpunosti to ispratiti sa postojećim stanarima (bila bi potrebna promena stanara). Tu je i politički pritisak na stanodavce – Sijetl ima snažnu zaštitu stanara, zabrane iseljenja tokom zime itd., što može uticati na rokove i troškove iseljenja. Na kraju, porez na imovinu raste (glasači u Sijetlu su 2023. odobrili obnovljeni Housing Levy porez na imovinu, do $0.45 na $1,000 vrednosti ballotpedia.org), što umanjuje neto prihod. I naravno, troškovi održavanja i osiguranja nastavljaju da rastu.

Ipak, Sijetl ostaje tržište najvišeg ranga za dugoročna ulaganja u nekretnine. Dinamična ekonomija grada, visoke plate i rast stanovništva ukazuju da će pažljivo odabrane investicije vremenom dobiti na vrednosti. Potražnja za iznajmljivanjem je praktično zagarantovana s obzirom na to da je Sijetl magnet za talente. Investitori koji kupuju u ovom periodu relativne slabosti tržišta (sa manje konkurencije i motivisanim prodavcima) mogli bi biti nagrađeni kada ciklus ponovo krene uzlazno u narednim godinama.

Novi projekti i građevinska aktivnost

Sijetl je grad koji je, čini se, uvek pod izgradnjom, a ni 2025. nije izuzetak – iako se priroda razvoja menja. Sredinom 2010-ih, dizalice su postale zaštitni znak panorame Sijetla (godinama je bio prvi u SAD po broju dizalica). Taj bum je do 2020. doneo hiljade novih stambenih jedinica i poslovnog prostora. Sada, 2024–2025, vidimo završetak mnogih od tih projekata, fokus na infrastrukturu i stanovanje, kao i primetno usporavanje pokretanja novih projekata zbog ekonomskih uslova. Evo pregleda scene razvoja:

Stambeni razvoj: Sijetl je poslednjih godina dodao značajnu količinu novog stanovanja, posebno višeporodičnog. Samo u 2024. godini, centar grada je dobio 3.000 novih stambenih jedinica otvorenih downtownseattle.org (ovo uključuje nebodere sa stanovima i kondominijume u četvrtima kao što su Deni Trajengl, Saut Lejk Junion i First Hill). Zapravo, zvaničnici Sijetla navode da više stambenih jedinica je u izgradnji u centru grada nego u bilo kom gradu zapadno od Čikaga downtownseattle.org – izuzetan podatak koji pokazuje posvećenost grada povećanju stambenog fonda. Projekti poput bliznakinja Seattle House i drugih visokih zgrada sa stanovima su završeni, dovodeći više stanovnika u urbanu jezgru. U međuvremenu, u četvrtima širom grada, zgrade srednje visine (5-8 spratova) nastavljaju da se grade zahvaljujući promeni urbanističkih pravila iz plana Obavezne pristupačnosti stanovanja iz 2019. godine. Ipak, tempo nove izgradnje počinje da opada zbog visokih troškova finansiranja i opreznih investitora. Prema Axios-u, dozvole za izgradnju stanova u Sijetlu su naglo opale – broj višeporodičnih jedinica u planu je otprilike upola manji nego na nedavnom vrhuncu soundpointpm.com. Kidder Mathews istraživanje potvrđuje da je do drugog kvartala 2025. godine, razvojni kapacitet pao za oko 72% na godišnjem nivou u smislu kvadrature u izgradnji kidder.com. Konkretno, osim projekata koji su već u toku, malo je novih velikih stambenih projekata započeto krajem 2024. ili 2025. godine. Ovo bi moglo dovesti do pada isporuka u 2026–2027, što bi potencijalno ponovo zateglo tržište. Uprkos usporavanju novih početaka, tekući projekti u 2025. uključuju proširenje Sound Transit lake železnice (što podstiče razvoj orijentisan na prevoz), mnoge mešovite projekte sa maloprodajom u prizemlju, i napore za više pristupačnog stanovanja. Zahvaljujući obnovi Seattle Housing Levy, grad ima sredstva za partnerstvo na hiljadama pristupačnih jedinica do 2030. godine ballotpedia.org. Neprofitni investitori su zauzeti projektima kao što je rekonstrukcija Northgate-a i razni projekti stanovanja za niska primanja finansirani iz fonda i državnih sredstava. Takođe postoji interesovanje za prefabrikovanu i modularnu izgradnju radi ubrzanja isporuke stanova, kao i eksperimentalne projekte poput zgrada sa mikro-stanovima (novi zakon u Sijetlu i AP izveštaji navode da mikro-jedinice dobijaju na popularnosti zahvaljujući relaksiranim zoniranjem) soundpointpm.com. Još jedan značajan trend razvoja: adaptivna ponovna upotreba – pretvaranje starih zgrada u stanove (na primer, stari hoteli ili kancelarije u stanove) kao način da se dodaju jedinice bez izgradnje od temelja.grad to podstiče kroz podsticaje (više dole).

Sijetl je poslednjih godina dodao značajnu količinu novog stanovanja, posebno višeporodičnog. Samo u 2024. godini, centar grada je dobio otvorenih downtownseattle.org (ovo uključuje nebodere sa stanovima i kondominijume u četvrtima kao što su Deni Trajengl, Saut Lejk Junion i First Hill). Zapravo, zvaničnici Sijetla navode da downtownseattle.org – izuzetan podatak koji pokazuje posvećenost grada povećanju stambenog fonda. Projekti poput bliznakinja i drugih visokih zgrada sa stanovima su završeni, dovodeći više stanovnika u urbanu jezgru. U međuvremenu, u četvrtima širom grada, zgrade srednje visine (5-8 spratova) nastavljaju da se grade zahvaljujući promeni urbanističkih pravila iz plana Obavezne pristupačnosti stanovanja iz 2019. godine. Ipak, zbog visokih troškova finansiranja i opreznih investitora. Prema Axios-u, – broj višeporodičnih jedinica u planu je otprilike upola manji nego na nedavnom vrhuncu soundpointpm.com. Kidder Mathews istraživanje potvrđuje da je do drugog kvartala 2025. godine, razvojni kapacitet pao za oko 72% na godišnjem nivou u smislu kvadrature u izgradnji kidder.com. Konkretno, osim projekata koji su već u toku, malo je novih velikih stambenih projekata započeto krajem 2024. ili 2025. godine. Ovo bi moglo dovesti do pada isporuka u 2026–2027, što bi potencijalno ponovo zateglo tržište. Uprkos usporavanju novih početaka, u 2025. uključuju (što podstiče razvoj orijentisan na prevoz), mnoge sa maloprodajom u prizemlju, i napore za više pristupačnog stanovanja. Zahvaljujući obnovi Seattle Housing Levy, grad ima sredstva za partnerstvo na hiljadama pristupačnih jedinica do 2030. godine ballotpedia.org. Neprofitni investitori su zauzeti projektima kao što je rekonstrukcija Northgate-a i razni projekti stanovanja za niska primanja finansirani iz fonda i državnih sredstava. Takođe postoji interesovanje za radi ubrzanja isporuke stanova, kao i eksperimentalne projekte poput zgrada sa mikro-stanovima (novi zakon u Sijetlu i AP izveštaji navode da mikro-jedinice dobijaju na popularnosti zahvaljujući relaksiranim zoniranjem) soundpointpm.com. Još jedan značajan trend razvoja: – pretvaranje starih zgrada u stanove (na primer, stari hoteli ili kancelarije u stanove) kao način da se dodaju jedinice bez izgradnje od temelja.grad to podstiče kroz podsticaje (više dole). Komercijalni razvoj: Kada je reč o poslovnim i komercijalnim zgradama, kao što je ranije pomenuto, izgradnja novih poslovnih prostora je uglavnom zaustavljena . Dva ogromna projekta vođena tehnološkim kompanijama dominiraju preostalim poslovnim projektima: Microsoft-ova modernizacija kampusa od 3 miliona kvadratnih stopa u Redmondu (skoro završena do 2025) i Amazon-ova kula Bellevue 600 od 1 milion kvadratnih stopa (njihov novi kampus u centru Bellevue-a, planiran za 2025) kidder.com. Važno je napomenuti da se oba ova projekta nalaze van samog grada Sijetla (Bellevue/Redmond) i da su u pitanju projekti koje koriste sami vlasnici. U okviru Sijetla, trenutno se ne grade velike spekulativne poslovne kule – projekti iz prethodnog ciklusa (poput 2+U, Rainier Square Tower i 1201 Second) završeni su neposredno pre pandemije ili u njenoj ranoj fazi. Jedan izuzetak su specijalizovani prostori: Sijetl ima nekoliko zgrada sa laboratorijama za nauku o životu u izgradnji (laboratorije imaju drugačije pokretače potražnje i često su potpuno izdate biotehnološkim firmama pre izgradnje). Takođe, nekoliko velikih mešovitih projekata se realizuje. Na primer, program Waterfront Seattle je gradski razvoj koji transformiše obalu centra: do 2025. godine novi Alaskan Way šetalište, parkovi i Overlook Walk biće otvoreni downtownseattle.org, a investitori već gledaju obližnje parcele za nove hotele, stanove i atrakcije kako bi iskoristili obnovljenu obalu. Još jedan značajan projekat je razvoj oko Climate Pledge Arene u Seattle Center-u (nakon otvaranja arene 2021, očekuje se dodatni razvoj u toj oblasti). Pored toga, industrijski razvoj Sijetla u oblastima kao što su SoDo i Duwamish se nastavlja – logističke kompanije grade moderne magacine (čak su predloženi i višespratni magacini blizu centra kako bi se maksimalno iskoristio prostor). Građevinska aktivnost u Sijetlu uključuje i infrastrukturu koja indirektno podstiče tržište nekretnina: proširenja lake železnice West Seattle i Ballard su u fazi planiranja (deo širenja javnog prevoza vrednog 54 milijarde dolara). Iako je njihovo završavanje za nekoliko godina (početak 2030-ih), 2025. godine otvara se Link light rail East Link linija do Bellevue/Redmond i Lynnwood proširenje na sever – ovi projekti javnog prevoza, finansirani od strane Sound Transit 3, izuzetno su važni za povezivanje. Investitori u nekretnine već se pozicioniraju blizu budućih stanica. Već vidimo projekte orijentisane na javni prevoz oko stanica kao što su Northgate (otvorena 2021) i Roosevelt. Kako se mreža lake železnice širi , očekuje se da će srednjespratne stambene zgrade nicati oko novih stanica u narednim godinama (Marymoor Village oko buduće stanice u Redmondu je primer planiranja rasta) marypong.com.

Kada je reč o poslovnim i komercijalnim zgradama, kao što je ranije pomenuto, . Dva ogromna projekta vođena tehnološkim kompanijama dominiraju preostalim poslovnim projektima: (skoro završena do 2025) i (njihov novi kampus u centru Bellevue-a, planiran za 2025) kidder.com. Važno je napomenuti da se oba ova projekta nalaze van samog grada Sijetla (Bellevue/Redmond) i da su u pitanju projekti koje koriste sami vlasnici. U okviru Sijetla, trenutno se ne grade velike spekulativne poslovne kule – projekti iz prethodnog ciklusa (poput 2+U, Rainier Square Tower i 1201 Second) završeni su neposredno pre pandemije ili u njenoj ranoj fazi. Jedan izuzetak su specijalizovani prostori: Sijetl ima nekoliko u izgradnji (laboratorije imaju drugačije pokretače potražnje i često su potpuno izdate biotehnološkim firmama pre izgradnje). Takođe, nekoliko velikih projekata se realizuje. Na primer, program je gradski razvoj koji transformiše obalu centra: do 2025. godine novi Alaskan Way šetalište, parkovi i Overlook Walk biće otvoreni downtownseattle.org, a investitori već gledaju obližnje parcele za nove hotele, stanove i atrakcije kako bi iskoristili obnovljenu obalu. Još jedan značajan projekat je u Seattle Center-u (nakon otvaranja arene 2021, očekuje se dodatni razvoj u toj oblasti). Pored toga, Sijetla u oblastima kao što su SoDo i Duwamish se nastavlja – logističke kompanije grade moderne magacine (čak su predloženi i višespratni magacini blizu centra kako bi se maksimalno iskoristio prostor). Građevinska aktivnost u Sijetlu uključuje i koja indirektno podstiče tržište nekretnina: su u fazi planiranja (deo širenja javnog prevoza vrednog 54 milijarde dolara). Iako je njihovo završavanje za nekoliko godina (početak 2030-ih), 2025. godine otvara se do Bellevue/Redmond i na sever – ovi projekti javnog prevoza, finansirani od strane Sound Transit 3, izuzetno su važni za povezivanje. Investitori u nekretnine već se pozicioniraju blizu budućih stanica. Već vidimo oko stanica kao što su Northgate (otvorena 2021) i Roosevelt. Kako se , očekuje se da će srednjespratne stambene zgrade nicati oko novih stanica u narednim godinama (Marymoor Village oko buduće stanice u Redmondu je primer planiranja rasta) marypong.com. Ekonomski i globalni događaji: Vredi napomenuti da razvoj Sijetla dobija dodatni podsticaj od predstojećih globalnih događaja. Grad će biti domaćin utakmica za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine (na stadionu Lumen Field), a tokom leta 2025. bio je domaćin proširenog FIFA Kupa sveta za klubove downtownseattle.org. Ovi događaji podstiču ulaganja u hotele, transport i ulepšavanje grada. Dodatno, izbor Sijetla 2023. godine za domaćina MLB All-Star utakmice 2024, kao i mogućnost budućeg NBA tima, sve to daje dodatni zamah. Izveštaj State of Downtown 2025 zabeležio je ovaj optimizam, nazvavši trenutnu fazu “putem ka napretku” i istakavši desetine javnih i privatnih projekata u pripremi downtownseattle.org downtownseattle.org.

Ukratko, razvojni plan Sijetla za 2025. fokusiran je na stanogradnju i infrastrukturu. Mnoge nove stambene kule se pune stanarima, čak i dok se broj dizalica trenutno smanjuje. Grad očigledno daje prioritet izgradnji stanova (kako bi se rešila pristupačnost) i projektima za poboljšanje kvaliteta života (prevoz, parkovi, kulturni objekti) kako bi podržao svoj rast. U narednih nekoliko godina, možda ćemo videti manje velikih početaka gradnje zbog visokih kamatnih stopa, ali Sijetl je daleko od toga da je izgrađen do kraja. Zatišje u izgradnji može biti privremeno ako potražnja ostane visoka – investitori će verovatno ponovo pojačati aktivnosti ako kamatne stope padnu i ako Sijetl nastavi da privlači nove stanovnike ovim tempom. U međuvremenu, fokus je na završetku započetih projekata i iskorišćavanju promena u politici (zoniranje, podsticaji) kako bi se podstakle raznovrsnije vrste razvoja, od pomoćnih objekata u dvorištima do prenamene kancelarija u stambene prostore.

Pokretači potražnje: rast tehnološkog sektora, stanovništvo i rad na daljinu

Nekoliko osnovnih pokretača potražnje oblikuje tržište nekretnina u Sijetlu 2025. i kasnije. Među najvažnijima su eksplozivni rast tehnološkog sektora, snažan prirast stanovništva i trajni efekti trenda rada na daljinu. Ovi faktori utiču i na stambene i komercijalne nekretnine na različite načine:

Širenje tehnološke industrije: Ekonomiju Sijetla poznato pokreću tehnološki giganti – Amazon, Microsoft, Google, Meta i mnoštvo startapova – i to i dalje ostaje stub potražnje za nekretninama. Prisutnost desetina hiljada visoko plaćenih tehnoloških poslova direktno se prevodi u potražnju za stanovanjem, posebno za luksuznim urbanim nekretninama. „Ekonomija Sijetla je pod snažnim uticajem tehnološkog sektora,“ a priliv *visoko plaćenih tehnoloških profesionalaca podstiče potražnju za stanovanjem (posebno za nekretninama višeg ranga) čak i u neizvesnim vremenima marypong.com. Poslednjih godina, rast tehnološkog sektora proširio se i van Sijetla na obližnje Belvju/Redmond (gde su se proširili Microsoft i Amazon), ali ti radnici i dalje doprinose tržištu nekretnina u Sijetlu jer mnogi preferiraju urbani način života. Čak i sa nekim otpuštanjima u tehnološkom sektoru tokom 2023. godine , zaposlenost u tehnološkom sektoru u Sijetlu i dalje je znatno iznad nivoa pre pandemije, a kompanije poput Amazona su nastavile sa zapošljavanjem u ključnim sektorima tokom 2024–25. Dugoročni trend je i dalje uzlazni. Tehnološke kompanije takođe podstiču potražnju za poslovnim prostorom – Amazon zauzima više od 13 miliona kvadratnih stopa kancelarijskog prostora u Sijetlu, i iako je pauzirao neke projekte tokom pandemije, i dalje je najveći poslodavac u Sijetlu i vraća radnike u kancelarije (barem delimično). Politike povratka u kancelarije u kompanijama poput Amazona zapravo su pokretač potražnje za i poslovnim i stambenim nekretninama: povećavaju iskorišćenost kancelarija i podstiču neke zaposlene da iznajme ili kupe stanove bliže kancelarijama kako bi izbegli duge dnevne migracije. Tokom 2023. godine, Amazon je naložio radnicima povratak najmanje 3 dana nedeljno, što je povećalo aktivnosti u centru grada soundpointpm.com. Slično, Google i Facebook (Meta) održavaju velike inženjerske centre u Sijetlu – iako su prihvatili hibridni rad, nisu napustili region i nastavljaju da iznajmljuju prostor za budući rast. U međuvremenu, novi tehnološki sektori poput veštačke inteligencije (AI) i cloud computing-a se šire. Na primer, OpenAI i drugi AI startapovi otvorili su kancelarije u Sijetlu kako bi iskoristili bazen talenata. Sve ovo ukazuje da će tehnologija nastaviti da generiše potražnju za stanovanjem (tehnološki radnici često postaju zakupci ili kupci ubrzo nakon preseljenja) i na kraju pomoći u apsorbovanju viška kancelarijskog prostora kako kompanije budu rasle. Dodatni faktor je „beg u kvalitet“ kod kancelarija pomenut ranije – tehnološke firme su upravo tip zakupaca koji prelaze u najkvalitetnije zgrade, održavajući potražnju za tim objektima kidder.com.

Ekonomiju Sijetla poznato pokreću tehnološki giganti – Amazon, Microsoft, Google, Meta i mnoštvo startapova – i to i dalje ostaje stub potražnje za nekretninama. Prisutnost desetina hiljada direktno se prevodi u potražnju za stanovanjem, posebno za luksuznim urbanim nekretninama. „Ekonomija Sijetla je pod snažnim uticajem tehnološkog sektora,“ a priliv *visoko plaćenih tehnoloških profesionalaca podstiče potražnju za stanovanjem (posebno za nekretninama višeg ranga) čak i u neizvesnim vremenima marypong.com. Poslednjih godina, rast tehnološkog sektora proširio se i van Sijetla na obližnje Belvju/Redmond (gde su se proširili Microsoft i Amazon), ali ti radnici i dalje doprinose tržištu nekretnina u Sijetlu jer mnogi preferiraju urbani način života. , zaposlenost u tehnološkom sektoru u Sijetlu i dalje je znatno iznad nivoa pre pandemije, a kompanije poput Amazona su nastavile sa zapošljavanjem u ključnim sektorima tokom 2024–25. Dugoročni trend je i dalje uzlazni. Tehnološke kompanije takođe podstiču potražnju za poslovnim prostorom – Amazon zauzima više od 13 miliona kvadratnih stopa kancelarijskog prostora u Sijetlu, i iako je pauzirao neke projekte tokom pandemije, i dalje je najveći poslodavac u Sijetlu i vraća radnike u kancelarije (barem delimično). u kompanijama poput Amazona zapravo su pokretač potražnje za i poslovnim i stambenim nekretninama: povećavaju iskorišćenost kancelarija i podstiču neke zaposlene da iznajme ili kupe stanove bliže kancelarijama kako bi izbegli duge dnevne migracije. Tokom 2023. godine, Amazon je naložio radnicima povratak najmanje 3 dana nedeljno, što je povećalo aktivnosti u centru grada soundpointpm.com. Slično, Google i Facebook (Meta) održavaju velike inženjerske centre u Sijetlu – iako su prihvatili hibridni rad, nisu napustili region i nastavljaju da iznajmljuju prostor za budući rast. U međuvremenu, poput veštačke inteligencije (AI) i cloud computing-a se šire. Na primer, OpenAI i drugi AI startapovi otvorili su kancelarije u Sijetlu kako bi iskoristili bazen talenata. Sve ovo ukazuje da će (tehnološki radnici često postaju zakupci ili kupci ubrzo nakon preseljenja) i na kraju pomoći u apsorbovanju viška kancelarijskog prostora kako kompanije budu rasle. Dodatni faktor je „beg u kvalitet“ kod kancelarija pomenut ranije – tehnološke firme su upravo tip zakupaca koji prelaze u najkvalitetnije zgrade, održavajući potražnju za tim objektima kidder.com. Rast stanovništva i demografija: Stanovništvo Sijetla značajno raste , što podstiče potražnju za nekretninama u svim segmentima. Zapravo, Sijetl je poslednjih godina bio jedan od najbrže rastućih velikih gradova u SAD. Na dan 1. april 2025. godine, procenjuje se da grad ima 816.600 stanovnika, što je povećanje od 18.900 ljudi (+2,4%) u odnosu na 2024. godinu kuow.org. Ovo je označilo petu godinu zaredom da je stopa rasta Sijetla premašila 2% godišnje kuow.org. Takav održiv rast je izuzetan za jedan razvijen grad i ukazuje na kontinuirani priliv stanovnika . Veći deo rasta pokreće snažno tržište rada – ljudi se sele u Sijetl zbog dobro plaćenih poslova (često u tehnološkom sektoru, inženjeringu, zdravstvu itd.), što se direktno odražava na povećanu potražnju za stambenim jedinicama. Posebno je značajno što veliki deo rasta Sijetla dolazi od migracije, a ne od prirodnog priraštaja . Metropolitensko područje Sijetla je dobilo 66.600 ljudi od sredine 2023. do sredine 2024. (+1,6%) axios.com, a ovaj rast je „uglavnom podstaknut stranim imigracijama”, prema podacima Popisa stanovništva axios.com axios.com. Metropolitensko područje je dobilo skoro 64.000 ljudi putem međunarodne migracije za samo jednu godinu axios.com – to mogu biti strani IT stručnjaci, međunarodni studenti itd. Istovremeno, Sijetl je izgubio oko 11.000 neto stanovnika u druge delove SAD (domaća migracija) tokom te godine axios.com, što znači da su se neki lokalni stanovnici preselili u druge savezne države ili regione (verovatno u potrazi za jeftinijim stanovanjem ili zbog rada na daljinu). Međutim, priliv stranaca je daleko nadmašio domaći gubitak, što je rezultiralo snažnim neto prirastom axios.com. Ovaj obrazac pokazuje da Sijetl i dalje ima snažnu globalnu privlačnost – priliv novih stanovnika (mnogi sa značajnom kupovnom moći) podstiče potražnju za stanovanjem čak i ako neki postojeći stanovnici odlaze. Takođe je značajno da je populacija metropolitenskog područja Sijetla u potpunosti nadoknadila pad tokom pandemije , sa više od 126.000 novih stanovnika od 2020. godine axios.com, za razliku od nekih metropola koje su i dalje ispod nivoa iz 2020. godine (npr. San Francisko). Više ljudi = veća potražnja za stanovima, iznajmljivanjem i čak maloprodajnim uslugama. Demografski gledano, mnogi od novopridošlih u Sijetl su mladi profesionalci i mlade porodice – glavne grupe zakupaca i kupaca po prvi put. Takođe, postoji značajna migracija imućnih pojedinaca (neki tehnološki milioneri, itd.) što podstiče luksuzni segment. Ukratko, rast populacije je osnovna podrška za tržište nekretnina u Sijetlu: čak i ako se tržište ciklično ohladi, stalni porast broja stanovnika stvara osnovu za potražnju za stanovanjem.

Stanovništvo Sijetla , što podstiče potražnju za nekretninama u svim segmentima. Zapravo, Sijetl je poslednjih godina bio jedan od najbrže rastućih velikih gradova u SAD. Na dan 1. april 2025. godine, procenjuje se da grad ima stanovnika, što je povećanje od kuow.org. Ovo je označilo petu godinu zaredom da je stopa rasta Sijetla premašila 2% godišnje kuow.org. Takav održiv rast je izuzetan za jedan razvijen grad i ukazuje na . Veći deo rasta pokreće snažno tržište rada – ljudi se sele u Sijetl zbog dobro plaćenih poslova (često u tehnološkom sektoru, inženjeringu, zdravstvu itd.), što se direktno odražava na povećanu potražnju za stambenim jedinicama. Posebno je značajno što veliki deo rasta Sijetla dolazi od . Metropolitensko područje Sijetla je dobilo axios.com, a ovaj rast je „uglavnom podstaknut stranim imigracijama”, prema podacima Popisa stanovništva axios.com axios.com. Metropolitensko područje je dobilo skoro za samo jednu godinu axios.com – to mogu biti strani IT stručnjaci, međunarodni studenti itd. Istovremeno, Sijetl je izgubio oko (domaća migracija) tokom te godine axios.com, što znači da su se neki lokalni stanovnici preselili u druge savezne države ili regione (verovatno u potrazi za jeftinijim stanovanjem ili zbog rada na daljinu). Međutim, priliv stranaca je domaći gubitak, što je rezultiralo snažnim neto prirastom axios.com. Ovaj obrazac pokazuje da Sijetl – priliv novih stanovnika (mnogi sa značajnom kupovnom moći) podstiče potražnju za stanovanjem čak i ako neki postojeći stanovnici odlaze. Takođe je značajno da je populacija metropolitenskog područja Sijetla , sa više od axios.com, za razliku od nekih metropola koje su i dalje ispod nivoa iz 2020. godine (npr. San Francisko). Više ljudi = veća potražnja za stanovima, iznajmljivanjem i čak maloprodajnim uslugama. Demografski gledano, mnogi od novopridošlih u Sijetl su mladi profesionalci i mlade porodice – glavne grupe zakupaca i kupaca po prvi put. Takođe, postoji značajna migracija imućnih pojedinaca (neki tehnološki milioneri, itd.) što podstiče luksuzni segment. Ukratko, za tržište nekretnina u Sijetlu: čak i ako se tržište ciklično ohladi, stalni porast broja stanovnika stvara osnovu za potražnju za stanovanjem. Rad na daljinu i promene životnog stila: Porast rada na daljinu i hibridnog rada je ključni trend koji je na složen način preoblikovao tržište nekretnina u Sijetlu. Na stambenoj strani, rad na daljinu je omogućio nekim ljudima da žive dalje od svog radnog mesta (ili da potpuno napuste Sijetl) dok zadržavaju posao. Tokom 2020–2022, to je dovelo do mini egzodusa u predgrađa i manje gradove za one koji su tražili više prostora i pristupačnost, kao i do usporavanja rasta kirija u urbanim sredinama. Kao rezultat toga, predgrađa oko Sijetla (pa čak i udaljenija područja Vašingtona) su doživela porast potražnje za stanovanjem. Na primer, gradovi kao što su Belvju, Redmond i predgrađa okruga Snohomish su procvetali kako su se radnici sposobni za rad na daljinu tamo preselili, podižući cene (srednja cena kuće u Belvjuu je sada znatno iznad 1,5 miliona dolara). Čak i izvan metropolitanskog područja, neki radnici iz Sijetla su se preselili u mesta poput Spokana ili u druge savezne države, doprinoseći tom neto domaćem odlivu axios.com. Međutim, kako dolazi 2025. godina, mnogi poslodavci pozivaju radnike da se barem delimično vrate u kancelarije, pa se trend isključivo rada na daljinu ublažio. Sada je hibridni rad norma – većina kancelarija ne radi 5 dana nedeljno, ali ni nula. Ovaj hibridni model ima zanimljive efekte: radnici i dalje cene veći prostor kod kuće (pošto možda rade od kuće 2 dana nedeljno), što podržava potražnju za većim ili prigradskim kućama. Meri Pong, lokalni agent za nekretnine, primećuje da „rad na daljinu je naveo mnoge da traže veće kuće sa više spoljnog prostora u prigradskim oblastima,” uz povećano interesovanje za mesta kao što su Belvju i Redmond, jer ljudi daju prednost veličini kuće i dvorištu marypong.com. Zaista, „prigradski bum” je trend – iako se urbane oblasti oporavljaju, predgrađa ostaju veoma popularna za one koji mogu ređe da putuju na posao. To je održalo konkurentnost tržišta nekretnina u predgrađima (što se vidi po niskoj ponudi i stalnom pritisku na cene na Istočnoj strani, osim blagih padova). Istovremeno, hibridni rad povećava značaj prevoza i povezanosti za dane kada ljudi zaista putuju na posao, pa su domovi blizu linija prevoza ili sa lakim pristupom poslu privlačniji. Sa komercijalne strane, rad na daljinu je očigledno glavni faktor za prazne kancelarije kao što je već pomenuto – manje ljudi u kancelarijama znači da kompanije iznajmljuju manje prostora. Oko 30% praznih kancelarija u Sijetlu je direktan rezultat smanjenja prostora zbog fleksibilnosti rada na daljinu. To takođe utiče na poslovanje u centru grada: manje kancelarijskih radnika znači manji promet za restorane i slično tokom ručka. Ipak, kao što je pomenuto, postoji svestan napor da se centar Sijetla preusmeri u više mešovitu četvrt koja živi 18 sati dnevno, a ne samo kao poslovni centar od 9 do 5. Rad na daljinu je ubrzao tu potrebu, a grad odgovara tako što pretvara kancelarije u stanove i poboljšava stambene pogodnosti u centru (tako da ljudi koji zaista žive tamo ožive ulice). U suštini, rad na daljinu je smanjio potražnju za komercijalnim kancelarijskim prostorom, ali je povećao potražnju za stanovanjem – neko ko radi od kuće želi lep kućni ofis, možda veći stan ili kuću, pa čak i drugu lokaciju (ako putuje na posao samo dva puta nedeljno, može da živi dalje nego da mora svakodnevno da putuje). Neto efekat u Sijetlu izgleda kao raspršivanje potražnje za stanovanjem: intenzivna potražnja u predgrađima i perifernim naseljima tokom vrhunca rada na daljinu, ali kako se hibridni rad ustaljuje, potražnja u urbanim sredinama se vraća bez potpunog poništavanja dobitaka u predgrađima.

Ukratko, tržište nekretnina u Sijetlu pokreće snažna ekonomija zasnovana na tehnologiji i priliv stanovništva, dok ga istovremeno preoblikuju novi obrasci rada. Tehnološki sektor obezbeđuje stalni priliv dobro plaćenih stanovnika i kompanija koje će koristiti nekretnine (mada na drugačiji način nego ranije). Rast stanovništva znači da je osnovna potražnja za stanovanjem jaka – Sijetlu je potrebno da doda hiljade novih domova samo da bi održao korak, što je razlog zašto su cene i kirije visoke. Rad na daljinu, iako smanjuje potrebe za kancelarijama, stvorio je nove prilike (poput rasta predgrađa i prenamene poslovnih prostora) i verovatno poboljšao kvalitet života za mnoge radnike u Sijetlu, što bi region moglo učiniti još poželjnijim. Svi ovi pokretači nastaviće da deluju u narednim godinama, utičući na to kako i gde će se odvijati razvoj i koji segmenti tržišta će napredovati.

Ekonomski i politički uticaji na tržište

Pored osnovnih principa ponude i potražnje, širi ekonomski uslovi i vladine politike snažno utiču na tržište nekretnina u Sijetlu. U 2025. godini, nekoliko ključnih faktora se izdvaja: kamate i makroekonomska klima, zakonodavstvo vezano za stanovanje i lokalne političke inicijative u vezi sa pristupačnošću i razvojem. Ove sile oblikuju i kratkoročne tržišne dinamike i dugoročnu putanju.

Visoke kamatne stope i troškovi finansiranja: Možda najneposredniji ekonomski uticaj su povišene kamatne stope na hipotekarne kredite . Nakon decenije izuzetno niskih stopa, povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi radi borbe protiv inflacije tokom 2022–2023. godine podigla su hipotekarne stope na najviši nivo u poslednjih 20+ godina. U 2025. godini, fiksne kamatne stope na 30 godina kreću se oko ~6,5%–7% (nedavni podaci navode prosečno ~6,85%) soundpointpm.com. Ovo ima snažan uticaj na pristupačnost: mesečna rata za prosečan dom u Sijetlu je stotinama (ako ne i hiljadama) dolara viša nego što bi bila sa stopom od 3%. Visoke stope smanjuju kupovnu moć kupaca, što je bio jedan od glavnih razloga zašto su cene kuća u Sijetlu stagnirale ili blago pale tokom 2022–2023. godine. Sada, čak i dok cene ponovo rastu, broj kupaca koji mogu da se kvalifikuju za ove stope je manji. Mnogi kupci koji prvi put kupuju nekretninu ili rastežu budžet ili ostaju podstanari, što dodatno održava visoku potražnju za iznajmljivanjem. Okruženje visokih kamata takođe znači da su kupci koji žele da pređu u veći dom (oni koji već poseduju nekretninu) neodlučni da prodaju i kupe novi dom po višoj kamatnoj stopi – ovaj efekat blokade kamatne stope ograničava ponudu jer ljudi ostaju u svojim hipotekama sa 3%. U komercijalnom sektoru, visoke kamate povećavaju kapitalizacione stope i smanjuju vrednost nekretnina (kao što se vidi kod kancelarija). Takođe, čine finansiranje novih projekata znatno skupljim, zbog čega se neki projekti otkazuju ili odlažu. Konsenzus među ekonomistima je da bi stope mogle početi da postepeno padaju krajem 2025. ili 2026. godine ako inflacija bude pod kontrolom, ali će se verovatno stabilizovati oko 5%, a ne vratiti na 3%. Tržište Sijetla biće veoma osetljivo na ove promene: pad čak i na 5% mogao bi ponovo pokrenuti kupovnu aktivnost u velikoj meri (potisnuta potražnja čeka u pripravnosti), dok bi produženi period od 7-8% mogao zadržati rast cena. Suštinski, kamatne stope su ključni faktor – one su rashladile pregrejano tržište i ostaju glavna neizvesnost u prognozi.

Možda najneposredniji ekonomski uticaj su . Nakon decenije izuzetno niskih stopa, povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi radi borbe protiv inflacije tokom 2022–2023. godine podigla su hipotekarne stope na najviši nivo u poslednjih 20+ godina. U 2025. godini, (nedavni podaci navode prosečno ~6,85%) soundpointpm.com. Ovo ima snažan uticaj na pristupačnost: mesečna rata za prosečan dom u Sijetlu je nego što bi bila sa stopom od 3%. Visoke stope smanjuju kupovnu moć kupaca, što je bio jedan od glavnih razloga zašto su cene kuća u Sijetlu stagnirale ili blago pale tokom 2022–2023. godine. Sada, čak i dok cene ponovo rastu, broj kupaca koji mogu da se kvalifikuju za ove stope je manji. Mnogi kupci koji prvi put kupuju nekretninu ili rastežu budžet ili ostaju podstanari, što dodatno održava visoku potražnju za iznajmljivanjem. Okruženje visokih kamata takođe znači da su (oni koji već poseduju nekretninu) neodlučni da prodaju i kupe novi dom po višoj kamatnoj stopi – ovaj efekat blokade kamatne stope ograničava ponudu jer ljudi ostaju u svojim hipotekama sa 3%. U komercijalnom sektoru, visoke kamate povećavaju kapitalizacione stope i smanjuju vrednost nekretnina (kao što se vidi kod kancelarija). Takođe, čine finansiranje novih projekata znatno skupljim, zbog čega se neki projekti otkazuju ili odlažu. Konsenzus među ekonomistima je da bi stope mogle početi da ako inflacija bude pod kontrolom, ali će se verovatno stabilizovati oko 5%, a ne vratiti na 3%. Tržište Sijetla biće veoma osetljivo na ove promene: pad čak i na 5% mogao bi u velikoj meri (potisnuta potražnja čeka u pripravnosti), dok bi produženi period od 7-8% mogao zadržati rast cena. Suštinski, – one su rashladile pregrejano tržište i ostaju glavna neizvesnost u prognozi. Ekonomska klima i tržište rada: Sektor nekretnina u Sijetlu je ojačan snažnim lokalnim tržištem rada i ekonomijom, ali nije imun na šire ekonomske promene. Od 2025. godine, američka ekonomija je u fazi sporijeg rasta (neki to nazivaju scenarijem „mekog prizemljenja“). Stopa nezaposlenosti u Sijetlu ostaje niska (~3-4%), što odražava da kompanije i dalje zapošljavaju, iako je tehnološki sektor imao talas otpuštanja krajem 2022. i početkom 2023. godine, što je blago uticalo na sentiment. Plate u Sijetlu nastavljaju da rastu, što pomaže u održavanju visokih troškova stanovanja. Jedna oblast na koju treba obratiti pažnju je berzansko tržište i klima za IPO – mnogi tehnološki radnici u Sijetlu imaju deo kompenzacije vezan za akcije, a rast NASDAQ-a često znači više kapara i investitora na tržištu nekretnina u Sijetlu. Suprotno tome, 2022. godine, kada su tehnološke akcije pale, luksuzno tržište nekretnina u Sijetlu se malo ohladilo. Drugi faktor je inflacija – iako je nacionalna inflacija opala u odnosu na vrhunac iz 2022. godine, troškovi stanovanja (vlasnički ekvivalent rente) i dalje čine veliki deo indeksa potrošačkih cena (CPI). Ako inflacija ponovo poraste, Federalne rezerve bi mogle duže zadržati visoke kamatne stope, što, kao što je napomenuto, direktno utiče na nekretnine. S druge strane, ako ekonomija uđe u recesiju, Sijetl bi mogao da zabeleži gubitak radnih mesta u ciklično osetljivim sektorima (možda neki startapi propadnu ili se uspori narudžbine aviona kod Boinga). Ipak, ekonomska baza Sijetla – velike tehnološke kompanije, vazduhoplovstvo, biotehnologija, logistika – relativno je otporna i dobro diverzifikovana. Štaviše, kako je izvestio Axios, Sijetl je jedan od gradova koji su povratili broj stanovnika i prihode nakon pandemije, za razliku od nekih sličnih gradova axios.com axios.com. Podsticaji kroz politiku na saveznom nivou (kao što su infrastrukturna ulaganja) takođe koriste Sijetlu – npr. savezna sredstva pomažu projektima Sound Transit-a i autoputevima, što indirektno podstiče lokalno tržište nekretnina poboljšanjem infrastrukture.

Sektor nekretnina u Sijetlu je ojačan snažnim lokalnim tržištem rada i ekonomijom, ali nije imun na šire ekonomske promene. Od 2025. godine, američka ekonomija je u fazi sporijeg rasta (neki to nazivaju scenarijem „mekog prizemljenja“). Stopa nezaposlenosti u Sijetlu ostaje niska (~3-4%), što odražava da kompanije i dalje zapošljavaju, iako je tehnološki sektor imao talas otpuštanja krajem 2022. i početkom 2023. godine, što je blago uticalo na sentiment. Plate u Sijetlu nastavljaju da rastu, što pomaže u održavanju visokih troškova stanovanja. Jedna oblast na koju treba obratiti pažnju je – mnogi tehnološki radnici u Sijetlu imaju deo kompenzacije vezan za akcije, a rast NASDAQ-a često znači više kapara i investitora na tržištu nekretnina u Sijetlu. Suprotno tome, 2022. godine, kada su tehnološke akcije pale, luksuzno tržište nekretnina u Sijetlu se malo ohladilo. Drugi faktor je – iako je nacionalna inflacija opala u odnosu na vrhunac iz 2022. godine, troškovi stanovanja (vlasnički ekvivalent rente) i dalje čine veliki deo indeksa potrošačkih cena (CPI). Ako inflacija ponovo poraste, Federalne rezerve bi mogle duže zadržati visoke kamatne stope, što, kao što je napomenuto, direktno utiče na nekretnine. S druge strane, ako ekonomija uđe u recesiju, Sijetl bi mogao da zabeleži gubitak radnih mesta u ciklično osetljivim sektorima (možda neki startapi propadnu ili se uspori narudžbine aviona kod Boinga). Ipak, ekonomska baza Sijetla – velike tehnološke kompanije, vazduhoplovstvo, biotehnologija, logistika – relativno je otporna i dobro diverzifikovana. Štaviše, kako je izvestio Axios, Sijetl je jedan od gradova koji su povratili broj stanovnika i prihode nakon pandemije, za razliku od nekih sličnih gradova axios.com axios.com. na saveznom nivou (kao što su infrastrukturna ulaganja) takođe koriste Sijetlu – npr. savezna sredstva pomažu projektima Sound Transit-a i autoputevima, što indirektno podstiče lokalno tržište nekretnina poboljšanjem infrastrukture. Ponuda stanova i politika zoniranja: Na polju politike, jedna od najvećih promena je pro-stambena legislativa države Vašington. Zakon o „Missing Middle Housing“ (HB 1110) usvojen 2023. godine predstavlja prekretnicu: on povećava dozvoljenu gustinu u gotovo svim gradovima , zahtevajući da Sijetl i drugi omoguće najmanje **4 stambene jedinice po parceli (i do 6 jedinica u oblastima blizu čestog prevoza)】 seattle.gov. Ovo efektivno ukida tradicionalno zoniranje isključivo za porodične kuće u Sijetlu do 2024. godine. Cilj politike je da se poveća ponuda stanova i reši pitanje pristupačnosti omogućavanjem više gradskih kuća, dupleksa i malih stanova u već formiranim naseljima. Tokom narednih nekoliko godina, ovaj zakon bi mogao postepeno da doda hiljade stambenih jedinica širom Sijetla, čime bi se smanjio pritisak na cene. Ipak, promene se neće desiti preko noći – biće potrebno vreme da investitori kupe nekretnine i izgrade objekte, a protivljenje u nekim naseljima ili ograničenja u dizajnu mogu ograničiti primenu. Gradska vlast Sijetla generalno podržava veću gustinu (grad je već povećao dozvoljenu gustinu u mnogim oblastima kroz Ažuriranja sveobuhvatnog plana), tako da HB 1110 uglavnom ubrzava ono što je Sijetl već planirao. Dodatno, Sijetl je u procesu ažuriranja svog Sveobuhvatnog plana (“One Seattle” plan) koji će usmeravati rast do 2044. godine. Zakon o upravljanju rastom države predviđa da Sijetl planira za 80.000 novih stambenih jedinica do 2044. godine cascadepbs.org. Predstojeći plan može uvesti nove “zone rasta” ili dodatne promene zoniranja (moguće dozvoljavajući srednje visoke zgrade u više oblasti ili više spratova u odabranim zonama). Proces planiranja je u toku (mnoge javne rasprave – stotine ljudi su 2023. godine ispunile Gradsku skupštinu kako bi raspravljali o strategijama rasta kuow.org). Do 2025. godine verovatno će biti izabran preferirani plan, koji bi mogao značajno preoblikovati zoniranje u narednoj deceniji (npr. dozvoljavanje više stanova duž glavnih saobraćajnica, itd.). Neto efekat: Ove politike usmerene na povećanje ponude su dugoročni faktori za smanjenje nekontrolisanog rasta cena – veća ponuda bi trebalo da poboljša pristupačnost – ali nestašica stanova u Sijetlu je toliko duboka da će biti potrebno više godina intenzivne izgradnje da bi se zadovoljila potražnja. Na kratak rok, sama činjenica da se zoniranje liberalizuje može povećati vrednost zemljišta (jer parcela može imati više jedinica = vrednija je), što paradoksalno može privremeno povećati neke troškove za investitore.

Na polju politike, jedna od najvećih promena je pro-stambena legislativa države Vašington. usvojen 2023. godine predstavlja prekretnicu: on , zahtevajući da Sijetl i drugi omoguće najmanje **4 stambene jedinice po parceli (i do 6 jedinica u oblastima blizu čestog prevoza)】 seattle.gov. Ovo efektivno ukida tradicionalno zoniranje isključivo za porodične kuće u Sijetlu do 2024. godine. Cilj politike je da se i reši pitanje pristupačnosti omogućavanjem više gradskih kuća, dupleksa i malih stanova u već formiranim naseljima. Tokom narednih nekoliko godina, ovaj zakon bi mogao postepeno da doda hiljade stambenih jedinica širom Sijetla, čime bi se smanjio pritisak na cene. Ipak, promene se neće desiti preko noći – biće potrebno vreme da investitori kupe nekretnine i izgrade objekte, a protivljenje u nekim naseljima ili ograničenja u dizajnu mogu ograničiti primenu. Gradska vlast Sijetla generalno podržava veću gustinu (grad je već povećao dozvoljenu gustinu u mnogim oblastima kroz Ažuriranja sveobuhvatnog plana), tako da HB 1110 uglavnom ubrzava ono što je Sijetl već planirao. Dodatno, Sijetl je u procesu ažuriranja svog koji će usmeravati rast do 2044. godine. Zakon o upravljanju rastom države predviđa da Sijetl planira za cascadepbs.org. Predstojeći plan može uvesti nove “zone rasta” ili dodatne promene zoniranja (moguće dozvoljavajući srednje visoke zgrade u više oblasti ili više spratova u odabranim zonama). Proces planiranja je u toku (mnoge javne rasprave – stotine ljudi su 2023. godine ispunile Gradsku skupštinu kako bi raspravljali o strategijama rasta kuow.org). Do 2025. godine verovatno će biti izabran preferirani plan, koji bi mogao značajno preoblikovati zoniranje u narednoj deceniji (npr. dozvoljavanje više stanova duž glavnih saobraćajnica, itd.). Ove politike usmerene na povećanje ponude su dugoročni faktori za smanjenje nekontrolisanog rasta cena – veća ponuda bi trebalo da poboljša pristupačnost – ali nestašica stanova u Sijetlu je toliko duboka da će biti potrebno više godina intenzivne izgradnje da bi se zadovoljila potražnja. Na kratak rok, sama činjenica da se zoniranje liberalizuje može povećati vrednost zemljišta (jer parcela može imati više jedinica = vrednija je), što paradoksalno može privremeno povećati neke troškove za investitore. Kontrola stanarine i zaštita stanara: Washington je istorijski zabranjivao lokalnu kontrolu stanarine, ali 2023–2024. došlo je do značajne promene: počevši od 2025, država je uvela oblik ograničenja povećanja stanarine. Vlasnicima stanova je sada uglavnom zabranjeno da povećaju stanarinu za više od 10% za postojeće stanare godišnje (uz određene izuzetke) soundpointpm.com soundpointpm.com. Ova politika, koja je suštinski ograničenje stanarine na nivou cele države, ima za cilj da spreči ekstremna povećanja stanarine i obezbedi stabilnost za stanare. Za Sijetl, gde su dvocifrena povećanja stanarine bila česta u „vrućim“ godinama, ovo je velika promena. To znači da bi vlasnici mogli biti skloniji da povećavaju stanarinu svake godine do 10% umesto da jednu godinu ne povećavaju ništa, a sledeće 15%, jer naknadno povećanje iznad 10% nije dozvoljeno. Takođe, ako je inflacija visoka, razmatra se vezivanje ograničenja za inflaciju (neki predlozi su bili CPI + određeni procenat). Uticaj: Za stanare, ovo su dobre vesti – više nema iznenadnih skokova stanarine od 20%. Za investitore/vlasnike, ovo ograničava potencijalnu dobit i može ih učiniti izbirljivijim u vezi sa promenom stanara (možda će radije povremeno menjati stanare kako bi resetovali stanarinu na tržišnu vrednost, pošto novi ugovori nisu ograničeni). Zakon bi takođe mogao odvratiti neke investitore iz drugih država koji ne vole bilo kakvu kontrolu stanarine. Sam grad Sijetl ima dodatne zaštite za stanare: ograničenja na troškove useljenja, moratorijum na iseljenja tokom zime (nema iseljenja u hladnoj sezoni za neke stanare) i obavezu plaćanja pomoći za preseljenje ako iselite stanara zbog preuređenja. Ovo čini Sijetl veoma naklonjenim stanarima, što je odlično za stabilnost zakupaca, ali vlasnici to ponekad navode kao razlog za prodaju ili prenamenu stanova. Uprkos tim žalbama, podaci pokazuju da su vlasnici i dalje aktivni jer su stanarine u Sijetlu visoke, a slobodnih stanova malo. Porezi i takse: Sijetl uvodi razne poreze koji indirektno utiču na nekretnine. Na primer, porez na promet nekretnina (REET) u Vašingtonu je izmenjen 2020. na progresivnu stopu koja može biti i do 3,5% na deo prodaje nekretnine iznad 3 miliona dolara. Ovo utiče na prodaju luksuznih kuća i velike komercijalne transakcije, što može usporiti promet u tom segmentu. Sijetl takođe ima porez na plate (JumpStart) na visoke plate koje isplaćuju velike kompanije, a namenjen je finansiranju stambenih i programa za beskućnike. Amazon je bio glasan protiv toga, a neki su se plašili da bi to moglo oterati kompanije ili radna mesta, ali za sada rast zaposlenosti u Sijetlu traje. Na nivou države, Vašington je uveo porez na kapitalnu dobit od 7% (važi od 2022) na dobit iznad 250.000 dolara, ali značajno, prodaja nekretnina je izuzeta od ovog poreza (da bi se izbeglo dvostruko oporezivanje posle REET-a), tako da uglavnom pogađa prodaju akcija. Dakle, nije direktno uticao na investitore u nekretnine osim što ih možda podstiče da se više fokusiraju na nekretnine (jer prodaja nekretnina nije oporezovana, dok prodaja akcija može biti).

u Vašingtonu je izmenjen 2020. na progresivnu stopu koja može biti i do 3,5% na deo prodaje nekretnine iznad 3 miliona dolara. Ovo utiče na prodaju luksuznih kuća i velike komercijalne transakcije, što može usporiti promet u tom segmentu. Sijetl takođe ima na visoke plate koje isplaćuju velike kompanije, a namenjen je finansiranju stambenih i programa za beskućnike. Amazon je bio glasan protiv toga, a neki su se plašili da bi to moglo oterati kompanije ili radna mesta, ali za sada rast zaposlenosti u Sijetlu traje. Na nivou države, Vašington je uveo (važi od 2022) na dobit iznad 250.000 dolara, ali značajno, prodaja nekretnina je izuzeta od ovog poreza (da bi se izbeglo dvostruko oporezivanje posle REET-a), tako da uglavnom pogađa prodaju akcija. Dakle, nije direktno uticao na investitore u nekretnine osim što ih možda podstiče da se više fokusiraju na nekretnine (jer prodaja nekretnina nije oporezovana, dok prodaja akcija može biti). Inicijative za pristupačno stanovanje: Rukovodstvo Sijetla se usmerilo na finansiranje pristupačnog stanovanja. Glasači su velikom većinom odobrili obnovu Housing Levy-ja za 2023. godinu , čime će se prikupiti oko 970 miliona dolara tokom 7 godina za programe stanovanja za niskoprimanjaše ballotpedia.org ballotpedia.org. Ovo je najveći housing levy u istoriji Sijetla, što odražava želju javnosti da se reši stambena kriza. Ova sredstva će pomoći u stvaranju ili očuvanju procenjenih 3.000+ pristupačnih stanova za iznajmljivanje, obezbediti pomoć za kiriju i podržati kupce koji prvi put kupuju stan sa pomoći za učešće ballotpedia.org. Iako je 3.000 stanova samo deo ukupne potražnje, to je značajno za domaćinstva sa najnižim primanjima i postepeno će smanjiti pritisak na privatno tržište (svaka porodica koja dobije pristupačan stan je jedna manje koja se takmiči na otvorenom tržištu). Levy takođe pomaže programima za beskućnike, koji, ako su efikasni, poboljšavaju uslove na ulicama i čine naselja pogodnijim za život (važno za vrednost nekretnina). Pored toga, Sijetl koristi Obavezne naknade za pristupačno stanovanje (MHA) na novu izgradnju za finansiranje pristupačnih stanova – taj program je generisao stotine miliona dolara. Investitori ili uključuju deo pristupačnih stanova u nove zgrade ili plaćaju naknade u fond za pristupačno stanovanje.

Rukovodstvo Sijetla se usmerilo na finansiranje pristupačnog stanovanja. Glasači su velikom većinom , čime će se prikupiti oko 970 miliona dolara tokom 7 godina za programe stanovanja za niskoprimanjaše ballotpedia.org ballotpedia.org. Ovo je najveći housing levy u istoriji Sijetla, što odražava želju javnosti da se reši stambena kriza. Ova sredstva će pomoći u stvaranju ili očuvanju procenjenih 3.000+ pristupačnih stanova za iznajmljivanje, obezbediti pomoć za kiriju i podržati kupce koji prvi put kupuju stan sa pomoći za učešće ballotpedia.org. Iako je 3.000 stanova samo deo ukupne potražnje, to je značajno za domaćinstva sa najnižim primanjima i postepeno će smanjiti pritisak na privatno tržište (svaka porodica koja dobije pristupačan stan je jedna manje koja se takmiči na otvorenom tržištu). Levy takođe pomaže programima za beskućnike, koji, ako su efikasni, poboljšavaju uslove na ulicama i čine naselja pogodnijim za život (važno za vrednost nekretnina). Pored toga, Sijetl koristi Obavezne naknade za pristupačno stanovanje (MHA) na novu izgradnju za finansiranje pristupačnih stanova – taj program je generisao stotine miliona dolara. Investitori ili uključuju deo pristupačnih stanova u nove zgrade ili plaćaju naknade u fond za pristupačno stanovanje. Konverzije kancelarija u stambene prostore i podsticaji: Sa izazovom praznih kancelarija u centru grada, donosioci odluka u Sijetlu su uveli podsticaje kako bi ohrabrili pretvaranje kancelarija u stambene jedinice. Sredinom 2023. godine, gradonačelnik Brus Harel potpisao je zakon koji omogućava investitorima da zaobiđu određene standarde dizajna i čak odlože plaćanje lokalnog poreza na promet za projekte konverzije kancelarija u stambene prostore harrell.seattle.gov governing.com. Država je takođe usvojila meru kojom se odlaže plaćanje poreza na promet od 10,3% na troškove izgradnje konverzije harrell.seattle.gov. Ovo efektivno čini konverzije finansijski isplativijim. Gradska kancelarija za planiranje (OPCD) ima program za identifikaciju zgrada kandidata koje bi mogle postati stanovi/kondominijumi seattle.gov. Iako svaka prazna kula ne može lako postati stambeni prostor (tlocrt i prozori u kancelarijama mogu biti problematični za stanovanje), nekoliko projekata je već u toku – na primer, predlog za konverziju jedne kancelarijske zgrade u centru u 64 pristupačne stambene jedinice je u fazi razmatranja mrsc.org. Ove konverzije, ako budu uspešne, predstavljaju dobitnu kombinaciju: stvaraju stambene jedinice (pomažući potražnji) i uklanjaju prazne prostore sa tržišta kancelarija (pomažući ponudi). Tokom narednih nekoliko godina, ova politika bi mogla ukloniti deo viška kancelarijskog prostora i istovremeno dodati nekoliko stotina ili hiljada stambenih jedinica u samom centru grada.

U zaključku, tržište nekretnina u Sijetlu funkcioniše unutar složene mreže ekonomskih i političkih faktora. Okruženje sa visokim kamatnim stopama i šira ekonomija deluju kao gas ili kočnica na tržište u bilo kom trenutku, dok lokalne i državne politike postavljaju pravila igre. Od 2025. godine, trendovi u politici su jasno usmereni ka povećanju pristupačnosti stanovanja (kroz veću ponudu i zaštitu stanara) i oživljavanju centra grada (kroz konverzije i investicije). Ove intervencije mogu ograničiti ekstremni rast cena (što je dobro za stabilnost) i obezbediti da Sijetl ostane dostupan širem spektru prihoda. Za investitore i vlasnike nekretnina, to znači da će tržište možda biti malo više regulisano, ali i održivije na duže staze.

Svi, od Federalnih rezervi do Gradskog veća Sijetla, igraju ulogu u tome šta se dešava sa cenama i razvojem. Na primer, ako Fed olabavi kamatne stope 2025. godine, mogli bismo videti nalet kupaca i investitora koji ponovo ubrzavaju – ali zahvaljujući promenama u zoniranju i podsticajima, taj nalet bi mogao biti praćen većom izgradnjom nego u prethodnom ciklusu, što bi sprečilo pregrevanje tržišta kao ranije. Suprotno tome, ako kamatne stope ostanu visoke ili dođe do recesije, politike poput ograničenja rasta kirije i stambenog fonda pružiće zaštitu onima koji se bore. Pristup Sijetla se često navodi kao spoj rasta vođenog tržištem i progresivne regulative, a 2025. godina testira kako ta ravnoteža funkcioniše pod novim izazovima.

Prognoze i izgledi do 2030. godine

Gledajući unapred, tržište nekretnina u Sijetlu u narednih 3–5 godina (do 2030.) očekuje se da ostane snažno, ali sa umerenijom i održivijom putanjom nego što je to bio slučaj u burnim ranim 2020-im. Ako ne dođe do velikih ekonomskih šokova, većina stručnjaka predviđa nastavak rasta i u stambenom i u komercijalnom sektoru, mada različitim tempom i uz određena prilagođavanja. Evo izgleda:

Pregled stambenog tržišta (stanovanje): Konsenzus je da će cene kuća u Sijetlu nastaviti da rastu na duži rok, podstaknute upornom potražnjom i ograničenom ponudom, ali će stopa rasta verovatno biti na nivou srednjih jednoznamenkastih procenata godišnje, a ne dvocifrenih kao 2020–2021. Na primer, jedna prognoza predviđa da će medijalna vrednost kuća u Sijetlu porasti za oko +5% do početka 2025. godine steadily.com, a zatim održavati „umeren rast” do 2026. godine noradarealestate.com. Faktori koji podržavaju ovaj rast uključuju rast zaposlenosti u tehnološkom sektoru, kontinuirani nedostatak stanova i atraktivnost ove oblasti noradarealestate.com noradarealestate.com. Drugim rečima, očekuje se da će Sijetl nadmašiti nacionalni prosek (gde se mogu očekivati ravniji trendovi) i beležiti stabilan rast vrednosti, ali ne i spekulativni bum. Do 2030. godine, ovo bi kumulativno moglo da podigne cene kuća za otprilike 20–30% u odnosu na današnje (na primer, medijalna cena od 900.000 dolara u 2025. mogla bi biti oko 1,1–1,2 miliona dolara do 2030. ako se trendovi nastave). Iznajmljivanje bi trebalo da prati sličan put: umereno povećanje kirija u skladu sa prihodima (možda 2–4% godišnje), s obzirom na ograničenje rasta kirije od 10% i novu ponudu stanova koja dolazi na tržište. Snažne prognoze rasta stanovništva u Sijetlu (očekuje se da će region dobiti stotine hiljada novih stanovnika do 2030) znače da će potražnja za stanovanjem ostati snažna. Važno je napomenuti da će priuštivost ostati izazov – čak i ako je rast cena sporiji, to je rast na već visoke cene. Nije verovatno da će doći do velikog pada cena osim ako ne dođe do značajnog spoljnog šoka (poput duboke recesije ili kolapsa tehnološkog sektora). U poslednjem padu (2008), cene kuća u Sijetlu su pale za oko 20%, ali to je bilo tokom globalne finansijske krize i prekomerne izgradnje; sada su standardi kreditiranja čvrsti, a ponuda ograničena, pa je sličan krah malo verovatan. Zapravo, neki analitičari ističu da se korekcija cena u Sijetlu već dogodila 2022–23. godine (kada su cene pale za oko 10–15% u odnosu na vrhunac), a tržište je od tada dotaklo dno i nastavilo rast. Dakle, osnovno očekivanje je spor, stabilan rast vrednosti. Kako Norada Real Estate rezimira, „tržište nekretnina u Sijetlu će verovatno nastaviti sa umerenim rastom u 2026… ograničena ponuda i stalna atraktivnost će održati visoku potražnju, iako bi rastuće kamatne stope mogle usporiti tempo” noradarealestate.com noradarealestate.com.

Pregled komercijalnog sektora i centra grada: Oporavak tržišta komercijalnih nekretnina verovatno će biti neujednačen tokom ostatka 2020-ih. Tržište poslovnog prostora: Očekujemo da će prazni poslovni prostori postepeno opadati, ali će ostati iznad nivoa pre pandemije još mnogo godina. Prazni poslovni prostori u centru Sijetla (sada oko 30%+) mogli bi početi da opadaju 2026–2027. godine ako kompanije ponovo počnu da se šire i višak prostora se apsorbuje ili preuredi. Međutim, potpuni povratak na manje od 10% praznih prostora (što se smatra zdravim) možda se neće desiti do 2030. godine, osim ako ne dođe do velikih prenamena ili velikog priliva novih kompanija. Umesto toga, verovatno ćemo videti da će se beg ka kvalitetu intenzivirati: novije, ekološki prihvatljivije poslovne zgrade će imati bolju popunjenost, dok će zastarele starije kancelarije imati poteškoća ili će biti prenamenjene. Do 2030. deo današnjih praznih kancelarija mogao bi biti pretvoren u alternativne namene (stambene, hotele, kreativne prostore), što će pomoći u smanjenju viška. Agresivan pristup grada prenamenama i prirodna promena zakupa (kompanije odustaju od prostora koji im nije potreban) će vremenom prilagoditi ponudu poslovnog prostora. Takođe, kako tehnološki i drugi sektori budu rasli kasnije tokom decenije (cloud computing, AI, širenje biotehnologije), mogli bi preuzeti deo prostora. Prognoza: prazni poslovni prostori mogli bi se smanjiti sa oko 30% u 2025. na možda 15–20% do 2030. u centru grada – i dalje visoko, ali manje zabrinjavajuće. Zakupnine za kancelarije mogu ostati niske još nekoliko godina, a zatim se stabilizovati; ne očekujte veliki rast zakupnina dok se ne smanji broj praznih prostora.

Maloprodaja/Ugostiteljstvo: Očekuje se da će se maloprodaja u centru grada nastaviti oporavljati. Do 2030. centar Sijetla mogao bi imati drugačiji maloprodajni profil – manje lanaca koji zavise od zaposlenih na ručku, više iskustvenih biznisa, restorana, noćnog života za stanovnike i turiste. Sa hiljadama novih stanovnika u centru (grad aktivno dodaje stambene jedinice), baza kupaca će se diversifikovati. Očekujemo da će se turizam i kongresne aktivnosti potpuno oporaviti do kraja 2020-ih, što će snažno podstaći hotele i restorane. Sijetl će biti domaćin utakmica Svetskog prvenstva 2026. godine, što će grad prikazati na globalnom nivou i može podstaći novi talas posetilaca i možda preseljenja firmi (Sijetl će biti u međunarodnom fokusu). Maloprodaja u gradskim četvrtima Sijetla (Ballard, Capitol Hill, itd.) trebalo bi da ostane stabilna jer su te oblasti samo rasle po broju stanovnika.

Industrija/Logistika: Ovaj sektor bi trebalo da ostane jedan od najuspešnijih. Luka Sijetla proširuje kapacitete, a kompanije poput Amazona i UPS-a će i dalje trebati skladišni prostor. Verovatno će prazni industrijski prostori ostati niski, a zakupnine visoke; neki industrijski delovi mogli bi biti pod pritiskom zbog potrebe za stanovanjem (grad pokušava da pronađe ravnotežu između očuvanja industrijskih zona i potrebe za novim stanovima – važan balans za praćenje u politici).

Investicioni i razvojni ambijent: Tokom narednih nekoliko godina, kako se nadamo da će kamatne stope popustiti, očekujemo da će aktivnost investitora porasti. Više kapitala će se slivati u nekretnine u Sijetlu kada finansiranje postane jeftinije i kada bude jasnije kako izgleda nova normalnost u korišćenju kancelarijskog prostora. Sijetl je obično među 10 najboljih tržišta za institucionalne investitore i trebalo bi da to i ostane zbog snažnih fundamentalnih pokazatelja. Do 2026–2027, ako kamate na hipotekarne kredite padnu, recimo, na oko 5%, mogli bismo videti ponovni rast i lokalnih i međunarodnih kupaca, što bi potencijalno stvorilo još jedan konkurentan ciklus (mada verovatno ne tako intenzivan kao onaj iz 2021). Nova izgradnja će verovatno ponovo ubrzati krajem 2020-ih: zatišje u započinjanju projekata tokom 2024–25 je privremeno. Sa stanovništvom grada koje nastavlja da raste ~1–2% godišnje, Sijetlu je potrebno na hiljade novih stambenih jedinica svake godine. Investitori će na to odgovoriti, posebno sa novim zoniranjem koje omogućava više projekata. Možda ćemo videti inovativnu gradnju (modularne visoke zgrade ili objekte od masivnog drveta) radi smanjenja troškova. Još jedan trend do 2030. mogao bi biti veći razvoj orijentisan na regionalni tranzit – do tada će proširenja lake železnice na sever, istok i jug biti uglavnom završena ili u toku, a oblasti oko novih stanica (Lynnwood, Federal Way, Bellevue, Redmond, itd.) će se denzifikovati. I sam Sijetl će verovatno videti više srednje visokih stambenih zgrada u nekadašnjim zonama porodičnih kuća zahvaljujući promenama u politici.

Pristupačnost i društveni ishodi: Uprkos naporima, Sijetl će verovatno i 2030. ostati grad sa visokim troškovima života. Srednja cena kuće će verovatno stalno prelaziti milion dolara, a kirije će biti visoke, mada se nadamo da će rast prihoda i veća ponuda stanova sprečiti da postane potpuno nedostižno. Strategija grada da rast poveže sa programima pristupačnosti biće ključna – do 2030. sredstva iz Housing Levy fonda trebalo bi da obezbede značajan broj pristupačnih stanova, a možda će i neka prenamena kancelarija doneti pristupačno stanovanje. Beskućništvo, koje je povezano sa troškovima stanovanja, problem je koji Sijetl odlučno želi da poboljša: nekretnine igraju ulogu kroz prenamenu hotela/kancelarija u podržavajuće stanovanje. Nada je da će dodavanjem stanova na svim nivoima (tržišnih i pristupačnih), Sijetl bar stabilizovati krizu pristupačnosti.

U suštini, izgledi za tržište nekretnina u Sijetlu su optimistični, uz određene rezerve. Kako je napisala jedna lokalna hipotekarna kompanija, ograničena ponuda, snažno tržište rada i velika potražnja će “održati visoke cene kuća do 2025.” i kasnije realestate.usnews.com. Očekujemo umeren rast cena, a ne pad, na tržištu stanovanja. Čak i ako SAD uđe u blagu recesiju, tržište stanova u Sijetlu može stagnirati ili blago pasti na kratko, ali osnovna potražnja će verovatno sprečiti ozbiljan pad. Do 2030. Sijetl će verovatno biti još veći, bolje povezan grad sa više mešovite upotrebe u centru. Tržište nekretnina bi trebalo da ostane dobra dugoročna investicija: Sijetl je stalno rangiran kao jedno od najboljih tržišta nekretnina po ukupnim izgledima. Ako ništa drugo, 2020-e bi mogle vratiti Sijetl u sam vrh dok se neka druga tržišta (npr. San Francisko) bore sa gubitkom stanovništva – Sijetl je relativno dobro pozicioniran zahvaljujući prilivu talenata i relativnoj izgradnji stanova.

Da sumiramo prognoze:

Cene nekretnina: Postepeni rast od oko 3–6% godišnje u proseku, što će kumulativno dovesti do značajnog rasta do 2030. godine (pod pretpostavkom da kamatne stope opadnu). Ne očekuju se velike oscilacije osim u slučaju spoljašnjih šokova. Do 2030. godine, medijalne cene će verovatno biti znatno iznad vrhunaca iz perioda 2018–2022, postavljajući nove rekorde, ali uz sporiji tempo rasta noradarealestate.com.

Postepeni rast od oko 3–6% godišnje u proseku, što će kumulativno dovesti do značajnog rasta do 2030. godine (pod pretpostavkom da kamatne stope opadnu). Ne očekuju se velike oscilacije osim u slučaju spoljašnjih šokova. Do 2030. godine, medijalne cene će verovatno biti znatno iznad vrhunaca iz perioda 2018–2022, postavljajući nove rekorde, ali uz sporiji tempo rasta noradarealestate.com. Kirije: Nastavak trenda rasta, potencijalno nešto iznad inflacije. Rast kirija u Sijetlu mogao bi nadmašiti američki prosek zbog velike potražnje thejosephgroup.com. Međutim, ograničenje od 10% osigurava da neće biti ekstremnih skokova; očekujte stabilan jednocifren godišnji rast kirija.

Nastavak trenda rasta, potencijalno nešto iznad inflacije. Rast kirija u Sijetlu mogao bi nadmašiti američki prosek zbog velike potražnje thejosephgroup.com. Međutim, ograničenje od 10% osigurava da neće biti ekstremnih skokova; očekujte stabilan jednocifren godišnji rast kirija. Popunjenost komercijalnih prostora: Praznine u kancelarijskim prostorima će se polako smanjivati, ali će i dalje biti iznad istorijskog proseka u narednih 3–5 godina. Maloprodaja i ugostiteljstvo će se potpuno oporaviti do 2030. godine, moguće čak i premašiti nivoe pre pandemije zbog većeg broja stanovnika i turista u centru grada. Industrijski prostori će tokom celog perioda biti skoro potpuno popunjeni.

Praznine u kancelarijskim prostorima će se polako smanjivati, ali će i dalje biti iznad istorijskog proseka u narednih 3–5 godina. Maloprodaja i ugostiteljstvo će se potpuno oporaviti do 2030. godine, moguće čak i premašiti nivoe pre pandemije zbog većeg broja stanovnika i turista u centru grada. Industrijski prostori će tokom celog perioda biti skoro potpuno popunjeni. Nova izgradnja: Drugi talas izgradnje verovatno krajem ove decenije – uključujući velike stambene projekte i potencijalno nekoliko novih poslovnih ili mešovitih kula ako se potražnja vrati. Brojne starije kancelarijske zgrade u centru grada mogle bi biti delimično ili potpuno pretvorene u stanove ili hotele, čime bi centar postao življi i manje zavisan od kancelarijskog prostora.

Drugi talas izgradnje verovatno krajem ove decenije – uključujući velike stambene projekte i potencijalno nekoliko novih poslovnih ili mešovitih kula ako se potražnja vrati. Brojne starije kancelarijske zgrade u centru grada mogle bi biti delimično ili potpuno pretvorene u stanove ili hotele, čime bi centar postao življi i manje zavisan od kancelarijskog prostora. Stanovništvo i poslovi: Sijetl metro područje će verovatno nastaviti da raste brže od proseka SAD-a (projekcija ~1-1,5% godišnjeg rasta). Do 2030. godine, grad Sijetl bi mogao da dostigne oko 900.000 stanovnika ako se trenutni trendovi nastave, a metro područje će dobiti stotine hiljada novih ljudi, kojima će svima biti potreban smeštaj kuow.org axios.com. Tehnološki sektor će ostati ključni poslodavac; čak i sa AI i poboljšanjima efikasnosti, tehnološkim kompanijama će biti potrebni ljudi, a Sijetl će privlačiti nove firme (na primer, ako klimatske promene nateraju ljude da se sele iz toplijih krajeva, blaga klima Pacifičkog severozapada mogla bi dovesti do povećane migracije).

Suština: Tržište nekretnina u Sijetlu do 2030. godine izgleda spremno za stabilan rast i kontinuiranu evoluciju. Investitori i vlasnici mogu očekivati da će njihove nekretnine beležiti zdrav, iako ne eksplozivan, rast vrednosti. Iznajmljivači mogu očekivati stabilno tržište sa više opcija (zahvaljujući novim zgradama), ali verovatno i dalje visoke kirije (delimično ublažene politikama). Gradski pejzaž će imati više stambenih jedinica, više prevoza i raznovrsniji centar grada. Rizici za ovu prognozu uključuju makroekonomske padove, moguće poremećaje u tehnološkoj industriji ili nepredviđene događaje, ali snažni temelji Sijetla ulivaju poverenje. Kako je naveo jedan investicioni sajt, područje Sijetla će “verovatno zadržati relativno visoku potražnju” zbog poslova i atraktivnosti, čak i dok više kamatne stope deluju kao kočnica za nekontrolisani rast noradarealestate.com. Na mnogo načina, Sijetl prelazi iz ultra-vrućeg tržišta u zrelije, uravnoteženije tržište – i dalje sa velikom potražnjom i inovacijama, ali sa većim naglaskom na održivost i kvalitet života.

Sve u svemu, očekujte da će Sijetl 2030. godine i dalje biti jedno od najtraženijih tržišta nekretnina u zemlji, sa širokom bazom kupaca i investitora. Bilo da ste kupac, prodavac ili investitor, prognoze ukazuju da će prilike u Smaragdnom gradu i dalje biti brojne – samo možda sa malo manje žurbe i malo više strategije nego prethodnih godina. Putovanje tržišta nekretnina u Sijetlu je daleko od kraja, a naredne godine biće ključne za oblikovanje njegove sledeće faze.

