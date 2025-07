Alpint fastighetsboom: Inuti Verbiers fastighetsutsikter för 2025

Inbäddat i de schweiziska Alperna har Verbier länge varit synonymt med lyxigt skidåkande och exklusiva chalets. Från och med 2025 når dess fastighetsmarknad nya höjder med rekordhöga priser och stigande efterfrågan. Faktum är att Verbier nyligen utsågs till “Världens bästa skidort” (2022 World Ski Awards) heavenpublicity.co.uk, vilket understryker dess globala dragningskraft. Den här rapporten ger en omfattande analys av Verbiers fastighetsmarknad inom bostäder, kommersiella och lyxsegment samt erbjuder en framtidsinriktad prognos för 2025 och de närmaste åren. Viktiga trender, köparprofiler, hyresavkastning, infrastrukturprojekt och regulatoriska förändringar granskas – med jämförelser till andra ledande alpina destinationer – för att ge investerare och bostadsköpare handfasta insikter.

Innehållsförteckning

Bostadsfastigheter i Verbier – Marknadstrender, prisnivåer och bostadsutbud. Lyxegendomssegmentet – Prestigefyllda chalets, efterfrågan på ultraexklusiva bostäder och prognoser. Kommersiella & Hotellfastigheter – Butikslokaler, hotell och anläggningar för besökare. Marknadstrender & Prisprognoser (2025–2028) – Senaste utvecklingen och framtidsutsikter. Köpare & Investerare: Demografi och Motiv – Vem köper och varför. Hyresmarknad – Insikter – Säsongsbetonade efterfrågemönster och hyresavkastning. Infrastruktur & Utvecklingsprojekt – Nya liftar, bekvämligheter och uppgraderingar av resorten. Juridisk & Regulatorisk Miljö – Lagar, skatter och förändringar som påverkar investeringar. Verbier jämfört med andra alpina orter – Hur Verbier står sig mot St. Moritz, Zermatt, m.fl. Slutsats & Framtidsutsikter – Sammanfattning av fynd och förväntningar framåt.

Låt oss fördjupa oss i Verbiers dynamiska fastighetslandskap och se vad framtiden bär med sig för denna berömda alpina marknad.

Bostadsfastigheter i Verbier

Verbiers bostadsmarknad har varit på en kraftig uppgång, drivet av brist på utbud och global efterfrågan. Sedan 2020 har priserna på schweiziska fritidshus (såsom de i Verbier) ökat med över 30% – cirka 10 procentenheter högre än tillväxten på den bredare schweiziska bostadsmarknaden ubs.com. I själva Verbier har bostadsvärdena stigit med ungefär 25% sammanlagt sedan 2020, vilket vände en tidigare nedgång och satte nya rekord ubs.com. I början av 2025 kostar en lägenhet eller chalet av hög kvalitet i Verbier minst CHF 22 100 per kvadratmeter, upp ~2,8% på årsbasis ubs.com ubs.com. Detta gör Verbier till en av de dyraste alpina marknaderna, näst dyrast efter St. Moritz i Schweiz ubs.com. För ultra-exklusiva bostäder på Verbiers bästa adresser når priserna ofta CHF 35 000/m² – och i vissa fall har de till och med överstigit sexsiffriga belopp per kvadratmeter ubs.com.

Utbudet är extremt begränsat. 2012 års “Lex Weber”-lag om andrahandsboenden (införd 2016) satte ett tak för byggandet av andrahandsboenden på 20% av bostadsbeståndet i turistområden, vilket i praktiken stoppade nybyggnation av semesterboenden i platser som Verbier, där gränsen överskreds för länge sedan ubs.com knightfrank.com. Som ett resultat har utbudet minskat kraftigt – år 2024 var antalet alpina bostäder till salu 40% lägre än 2019 alpinepropintel.com. Endast omkring 1,5–2% av det totala bostadsbeståndet i schweiziska fjällorter är tillgängligt på marknaden vid varje tidpunkt alpinepropintel.com. Verbiers egna utbudssiffror ligger ofta under detta redan låga genomsnitt, vilket skapar hård konkurrens om attraktiva chalets. När en kvalitetslägenhet släpps på marknaden uppstår ofta budstrider (med exempel där fastigheter säljs över utgångspris) – en trend som till och med beskrivits som att överbud har återvänt på Verbiers mikromarknad countrylife.co.uk countrylife.co.uk.

Bostadsbeståndet i Verbier sträcker sig från äldre chalets och lägenheter från 1970-talet (många redo för lyxig renovering) till ett fåtal nyare projekt som tillkom strax innan förbudet. Nya lägenheter är extremt sällsynta. Köpare som föredrar inflyttningsklara och moderna bostäder har få alternativ, vilket ytterligare driver upp priset på nyproduktion eller totalrenoverade objekt countrylife.co.uk. Många befintliga chalets i attraktiva områden (Sonalon, Les Esserts, Le Rouge, etc.) har sett betydande investeringar i uppgraderingar till mycket höga standarder countrylife.co.uk. Sammantaget kännetecknas bostadssektorn i Verbier av hög efterfrågan i förhållande till begränsat utbud, vilket säkerställer att priserna förblir höga även när marknaden stabiliserats efter pandemins boom.

Resort (Kanton) Genomsnittspris (CHF/m²) Prisförändring 2024 Marknadshöjdpunkter Verbier (VS) 22 100 ubs.com +2.8% å/å ubs.com Global efterfrågan; begränsat utbud (Lex Weber-tak) St. Moritz (GR) 22 300 ubs.com +4.0% å/å ubs.com Ultra-prime; klassisk lyxmarknad Zermatt (VS) 20 900 ubs.com +5.5% å/å ubs.com Ikonisk bilfri ort; stark tillväxt nyligen Gstaad (BE) 20 600 <a href=”https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/life-goals/real-estate/ubs-alpine-property-focus/_jcr_content/root/contentarea/mainpar/toplevelgrid_9059155/col_1/table_copy.1351711619.file/dGFibGVUZXh0PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvd20vZ2xvYmFsL2Npby9kb2MvYWxwaW5lLXByb3BlcnR5LWZvY3VzL3N3aXNzLWFwZi1lbi0yMDI1LnB+3,0 % år/år ubs.com Exklusiv by; lägre höjd, åretruntattraktion Andermatt (UR) 20 200 ubs.com –3,3 % år/år ubs.com Växande skidort; nytt utbud (utländska medborgare undantagna från Lex Koller)

Källor: UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com.Priserna avser ”högkvalitativa” fritidshus under första kvartalet 2025.Kantonsförkortningar: VS = Valais, GR = Graubünden, BE = Bern, UR = Uri.

Prissammanfattning (Q1 2025): Verbiers genomsnittspris (~22 000 CHF/m²) ligger på toppen av Alpernas marknader. Som jämförelse är detta i nivå med St. Moritz (22 300 CHF/m²) och högre än Zermatt (~20 900 CHF) eller Gstaad (~20 600 CHF) ubs.com. Tabellen nedan visar Verbier och utvalda konkurrenter:

Det är anmärkningsvärt att Verbiers bostadsmarknad till stor del påverkas av andrahandsköpare snarare än lokala permanentboende. Många fastigheter är säsongsbetonade chalet som används för semester eller hyresintäkter, snarare än som helårsboenden. (Byarna Le Châble och Bruson längre ner i dalen erbjuder fler permanenta boenden och relativ prisvärdhet, samtidigt som de har tillgång till Verbiers skidområde heavenpublicity.co.uk.) I själva Verbier indikerar kombinationen av prestige, begränsad nyproduktion och en internationell köparkrets att bostadspriserna kommer att förbli motståndskraftiga. Även om den snabba tillväxten 2020–2022 har svalnat, fortsätter den grundläggande obalansen mellan hög efterfrågan och låg tillgång att stödja Verbiers bostadsvärden.

Lyxsegmentet för fastigheter

Lyxsegmentet i Verbier förtjänar särskild uppmärksamhet, då det representerar några av de mest exklusiva fastigheterna i Alperna. Detta inkluderar chaleter för flera miljoner franc på attraktiva lägen (ofta med ski-in/ski-out-läge, omfattande bekvämligheter och panoramautsikt). Verbier har ett av de största utbuden av ”troféchaleter” i Schweiz, vilket gör orten till en magnet för köpare med mycket hög nettoförmögenhet countrylife.co.uk. Under de senaste åren har ultraprima försäljningar i Verbier slagit rekord – exempelvis rapporteras fastigheter ha sålts för väl över 30 miljoner CHF, och priser över 35 000 CHF/m² är nu ”det normala” för toppfastigheter ubs.com.

Trender efter pandemin: Under pandemiboomens år (2020–2022) såg lyxiga alpina bostäder en aldrig tidigare skådad prisuppgång (Verbiers totala marknad ökade med cirka 10 % bara under 2022) jamesedition.com. I kontrast till detta medförde åren 2023 och 2024 en mild avkylning i detta segment. Enligt UBS steg priserna på schweizisk lyxfastigheter endast 2 % under 2023, efter en uppgång på 10 % under 2022 jamesedition.com. Denna avkylning påverkades av en starkare schweizisk franc, högre bolåneräntor och en avmattande global ekonomi – faktorer som gjorde schweiziska lyxstugor något mindre tillgängliga eller attraktiva på kort sikt jamesedition.com jamesedition.com. I Verbier noterade observatörer att köparintresset avmattades från mitten av 2022 och framåt, och vissa exklusiva objekt fick till och med se försiktiga prisjusteringar eller förhandlingsutrymme mot slutet av 2023 alpinepropintel.com alpinepropintel.com.

Denna tillväxtmoderation ses dock av många som en sund stabilisering snarare än en nedgång. Kapitalstarka köpare finns fortfarande i överflöd, och den absoluta toppen av marknaden förblir motståndskraftig. Branschexperter förutspår att fastigheter över CHF 10 miljoner kommer att behålla sitt värde och fortsätta attrahera intresse, medan de runt CHF 5 miljoner kan påverkas mer av finansieringskostnader jamesedition.com jamesedition.com. I Verbier ger en tillströmning av nya miljardärer och mångmiljonärer (antalet miljardärer i Schweiz ökade med 10 % förra året) en stadig ström av potentiella lyxköpare jamesedition.com.

Köparprofil: Köpare av lyxstugor i Verbier är en internationell blandning av ultra-hög-nettovärdespersoner (UHNWI) – ofta entreprenörer, finansproffs eller kändisar – som prioriterar livsstil och exklusivitet. Utländska köpare spelar en stor roll (mer om köparnas demografi i ett senare avsnitt), även om den schweiziska eliten också är aktiv. Många av dessa köpare är kontantköpare eller har ett långsiktigt perspektiv, vilket innebär att de är mindre känsliga för kortsiktiga ränteförändringar alpinepropintel.com. Under pandemin motiverades vissa lyxköpare av attraktionen till Alperna som säkra tillflyktsorter och privata resmål. Idag inkluderar motivationerna investeringar för familjens framtid (att låta en chalet gå i arv i generationer), portföljdiversifiering och njutningen av Verbiers berömda skidåkning och sociala scen.

Det är värt att notera ett subtilt motstånd för lyxsegmentet: den schweiziska francens pånyttfödda styrka. En stark franc gör schweiziska fastigheter dyrare för utländska valutaköpare; UBS-analytiker varnar för att fortsatt appreciering av francen kan dämpa efterfrågan på Verbiers dyraste hem, vilket potentiellt kan leda vissa köpare till något “billigare” alpina områden ubs.com ubs.com. För tillfället är det dock Verbiers prestige och begränsade utbud av exklusiva chaleter som håller uppe prisnivåerna. Till och med tendenser till en köparmarknad (långsammare försäljning, mindre prisjusteringar) är huvudsakligen begränsade till mellanklassfastigheter, medan verkliga lyxegendomar förblir mycket eftertraktade.

Framåt förväntas lyxsektorn i Verbier förbli robust men selektiv. Pristillväxten kan bli måttlig de kommande åren, men taket för rekordpriser fortsätter att stiga – särskilt när nyligen renoverade ”showstopper”-chalets kommer ut på marknaden. Ett exempel är den senaste lanseringen av Chalet No.14, en tidigare privat chalet som nu drivs som ett ultralyxigt boutiquehotell/chalet, vilket visar på den fortsatta aptiten för elegans på Verbiers fastighetsmarknad (med nattliga priser och värderingar som speglar det absoluta toppsegmentet) newhotels.guide telegraph.co.uk. Sammanfattningsvis är Verbiers lyxiga fastighetsmarknad positionerad som ett långsiktigt värdespel: utbudet är i princip fast, och efterfrågan från världens förmögna på en del av Verbiers livsstil är fortsatt mycket hög alpinepropintel.com jamesedition.com.

Kommersiella & Hotellfastigheter

Utöver chalets och lägenheter inkluderar Verbiers fastighetslandskap en blygsam men viktig kommersiell sektor – nämligen butikslokaler, restauranger/barer, hotell och annan turismrelaterad fastighet. Som skidortsby är Verbiers kommersiella fastigheter tätt sammanflätade med dess hotellnäring och turismekonomi.

Detaljhandel och restaurang: I centrala Verbier finns exklusiva butiker, skidbutiker, après-ski-barer och exklusiva restauranger, varav många upptar kommersiella enheter på gatunivå. Efterfrågan på attraktivt belägna butikslokaler är stark under högsäsong vinter och sommar, då såväl lyxvarumärken som lokala företag konkurrerar om turisternas kundkrets. Hyresnivåerna för välplacerade butikslokaler är ofta höga (jämförbara med småstadskärnor) tack vare den välbärgade kundkretsen och det stora flödet av besökare vintertid. Marknaden är dock mycket småskalig; utbudet är begränsat och omsättningen låg. Lokala butiksägare har ofta långa hyresavtal, och när lokaler ändå blir lediga hyrs eller köps de snabbt upp, ibland av expanderande aktörer inom hotell- och restaurangnäringen. En nyare trend är att befintliga företag köper chalets eller lägenheter för att göra om till personalbostäder eller förråd, till följd av den akuta bostadsbristen för säsongsarbetare knightfrank.com. Detta visar hur till och med bostadsfastigheter möter kommersiella behov i Verbier – arbetsgivare investerar i fastigheter för att säkra boende åt sin personal, eftersom bristen på hyresbostäder hotar deras verksamheter.

Hotell och Resorter: Verbiers hotellutbud sträcker sig från charmiga B&B till femstjärniga anläggningar. Särskilt W Verbier Hotel (öppnat 2013) satte Verbier på kartan för varumärkta lyxhotell och har konsekvent rankats bland världens bästa skidhotell. W, tillsammans med boutiquehotell som Experimental Chalet, driver konkurrensen inom premiumboende worldskiawards.com cntraveller.com. Beläggningsgraden på Verbiers hotell har varit mycket god sedan pandemin – 2022 och 2023 såg en stark återhämtning i skidturismen. Under vinterns högsäsongsveckor är hotellen ofta näst intill fullbokade, vilket möjliggör premiumpriser på rummen. Operatörerna har förlängt säsongen (öppnat tidigare på vintern och marknadsfört sommaraktiviteter) för att maximera användningen; till exempel siktar Verbiers skidliftar nu på att ha öppet från början av december till slutet av april seeverbier.com, vilket gynnar hotellens beläggning.

Det pågår några nya satsningar inom hotell- och restaurangnäringen som kommer att stärka Verbiers profil inom kommersiella fastigheter. Ett exempel är ombyggnaden av Chalet Carlsberg på backen till ”L’Inkontro,” ett modernt alpint bar/restaurang-koncept, klart inför säsongen 2023/24 heavenpublicity.co.uk heavenpublicity.co.uk. I närliggande La Tzoumaz (sammankopplat med Verbier via liftar) expanderade den framgångsrika restaurangen “Papill’on” år 2024 genom att lägga till ett litet boutiquehotell med 9 rum heavenpublicity.co.uk – ett tecken på att även omkringliggande byar satsar för att fånga överskotts­efterfrågan. I Verbier by öppnar nya caféer och hybridytor (som Le Koti i Le Châble, som blandar kafé, pub och bistro) för att betjäna besökare och invånare året runt heavenpublicity.co.uk. Även om dessa enskilda projekt är relativt små pekar de tillsammans på en levande hotells‑ och restaurangscen som fortsätter att utvecklas. Investerare som är intresserade av kommersiella fastigheter i Verbier söker ofta hotellförvärv eller ombyggnationer, men möjligheterna är få – de flesta hotell är familjeägda eller redan ägs av långsiktiga investeringsbolag. När ett hotell väl kommer ut till försäljning är intresset stort, ofta från internationella hotellkedjor eller fastighetsfonder, vilket speglar förtroendet för Verbiers turism.

Infrastruktur som kommersiella tillgångar: En annan aspekt av Verbiers kommersiella fastighetsmarknad är skidinfrastrukturen (liftar osv.), som drivs av Téléverbier. Även om det inte är ”fastigheter” i traditionell mening har liftarna och förbättringarna av skidområdet stor påverkan på värdet av alla fastigheter i Verbier. År 2022 väckte den globala skidoperatören Vail Resorts uppmärksamhet genom att förvärva en andel i Andermatts skidverksamhet, vilket ledde till spekulationer om att stora aktörer kan vara intresserade av andra schweiziska skidorter mansionglobal.com. Verbiers liftbolag meddelade dock att de inte förde några förhandlingar och att skidorten inte är till salu vaildaily.com. Intresset understryker ändå hur Verbiers infrastruktur är en värdefull tillgång i sig. Fortsatta investeringar av Téléverbier (se nästa avsnitt om nya liftar) är i praktiken en investering i destinationens bredare fastighetsattraktivitet.

Sammanfattningsvis är Verbiers kommersiella fastighetssektor liten men blomstrande, uppbackad av ortens popularitet. Butiks- och restauranglokaler har höga priser och hotellen åtnjuter stark efterfrågan samt ökande besöksantal året runt. Synergierna mellan turism och fastighetsvärde är tydliga – i takt med att Verbiers dragningskraft för skidåkare och semesterfirare växer, blir de kommersiella fastigheter som betjänar dessa besökare mer lönsamma, vilket i sin tur upprätthåller investerarnas intresse. Även om data kring kommersiella hyresnivåer och avkastning inte är allmänt publicerade, tyder anekdotiska uppgifter på låg vakansgrad och stabila eller stigande hyror på attraktiva lägen, vilket pekar på en hyresgynnad marknad. Prospektiva investerare i Verbiers kommersiella fastigheter bör notera det begränsade utbudet samt den regulatoriska komplexiteten (hotellverksamhet kan lyda under strikt zonindelning och licenser). Sammantaget kompletterar den gästnäringsdrivna kommersiella marknaden i Verbier bostadssektorn genom att förstärka ortens lyxekosystem.

Marknadstrender & prisprognoser (2025–2028)

Efter en extraordinär uppgång i fastighetsvärden under 2020–2022 går Verbiers fastighetsmarknad nu in i en fas av normaliserad tillväxt. Under 2024 steg priserna på schweiziska fritidshus med i genomsnitt cirka 4%, vilket är hälsosamt men ett steg ner från de 6–10% årliga ökningarna som sågs under de två föregående åren ubs.com jamesedition.com. Verbier såg specifikt en ökning med cirka 3% under 2024 (Q1 2025 jämfört med Q1 2024) ubs.com. För 2025 väntar sig analytiker en fortsatt prisuppgång men i en ännu mer måttlig takt ubs.com. UBS:s fastighetsteam förutspår att priserna på alpina fritidshus kommer att stiga igen under 2025, men långsammare än under 2024 ubs.com – vilket troligen innebär en ensiffrig tillväxt (omkring 2–3%). Denna dämpade prognos speglar marknaden som når en hög platå, där hållbarhet ges företräde framför hysteri.

Viktiga faktorer som påverkar prognosen för 2025–2028 inkluderar:

Räntor och finansiering: Schweiz bolånemarknad förändrades 2023–2024 när centralbanken höjde räntan från historiskt låga nivåer. Vid mitten av 2025 låg dock Schweiziska nationalbankens styrränta på blygsamma 0,25 %, och förväntningarna var att räntorna skulle förbli låga eller till och med sjunka något fram till 2026 investropa.com. Billig finansiering (och nyligen fallande bolåneräntor) gör ägande mer attraktivt jämfört med att hyra investropa.com investropa.com, vilket därmed stöttar efterfrågan. Dock har högre lånekostnader än för två år sedan minskat vissa marginalköpares budgetar, särskilt inom mellanklassen. De flesta köpare i Verbier har låg belåning (många betalar kontant eller lägger 50 % eller mer i handpenning), så räntorna är inte lika avgörande här som på stadsmarknader, men de spelar ändå roll för den allmänna marknadssentimentet. Utsikten om stabila eller lägre räntor 2025–2027 är en positiv faktor för prisökning, om än en måttlig sådan.

Schweiz bolånemarknad förändrades 2023–2024 när centralbanken höjde räntan från historiskt låga nivåer. Vid mitten av 2025 låg dock Schweiziska nationalbankens styrränta på blygsamma 0,25 %, och förväntningarna var att räntorna skulle förbli låga eller till och med sjunka något fram till 2026 investropa.com. Billig finansiering (och nyligen fallande bolåneräntor) gör ägande mer attraktivt jämfört med att hyra investropa.com investropa.com, vilket därmed stöttar efterfrågan. Dock har högre lånekostnader än för två år sedan minskat vissa marginalköpares budgetar, särskilt inom mellanklassen. (många betalar kontant eller lägger 50 % eller mer i handpenning), så räntorna är inte lika avgörande här som på stadsmarknader, men de spelar ändå roll för den allmänna marknadssentimentet. Utsikten om stabila eller lägre räntor 2025–2027 är en positiv faktor för prisökning, om än en måttlig sådan. Globalt ekonomiskt klimat: Cykliska svängningar på marknaden för lyxfastigheter är kopplade till de förmögna individernas ekonomiska framgångar. Om aktiemarknaderna och företagens vinster går bra, flödar mer kapital in i fritidsbostäder. Det senaste året har präglats av viss volatilitet på de globala marknaderna, men 2025 har hittills sett en ökad investerarförtroende. Med det sagt kan ekonomisk osäkerhet (inflation, geopolitiska spänningar) utgöra hinder. Fastigheter i Verbier ses ofta som en “säker tillflykt” tack vare Schweiz stabilitet. Under perioder av global oro kan efterfrågan på schweiziska fastigheter faktiskt öka när investerare söker säkra värdeförvarare. Därför kan måttlig global tillväxt med tillfällig volatilitet (den rådande konsensusen) paradoxalt nog upprätthålla Verbiers attraktionskraft som en trygg investering.

Cykliska svängningar på marknaden för lyxfastigheter är kopplade till de förmögna individernas ekonomiska framgångar. Om aktiemarknaderna och företagens vinster går bra, flödar mer kapital in i fritidsbostäder. Det senaste året har präglats av viss volatilitet på de globala marknaderna, men 2025 har hittills sett en ökad investerarförtroende. Med det sagt kan ekonomisk osäkerhet (inflation, geopolitiska spänningar) utgöra hinder. Fastigheter i Verbier ses ofta som en tack vare Schweiz stabilitet. Under perioder av global oro kan efterfrågan på schweiziska fastigheter faktiskt öka när investerare söker säkra värdeförvarare. Därför kan måttlig global tillväxt med tillfällig volatilitet (den rådande konsensusen) paradoxalt nog upprätthålla Verbiers attraktionskraft som en trygg investering. Demografi – Babyboomer-vågen: En intressant drivkraft för efterfrågan är den stora gruppen förmögna babyboomers (nu i sena 50-årsåldern till 70-årsåldern) som går i pension eller deltidspension. Många säljer företag eller lämnar ledande roller med betydande förmögenhet och är ivriga att investera i livsstilsfastigheter. UBS observerar att dessa förmögna boomers har varit en starkt bidragande faktor till att fritidsboendemarknaden gått uppåt de senaste åren ubs.com. Frågan är om denna trend fortsätter. Det är sannolikt att den gör det under slutet av 2020-talet, då denna generation prioriterar utgifter för familjereträtter och hälsosamma friluftsliv. Verbier, med sin mix av äventyr och lyx, passar perfekt. Så länge denna demografi (i Europa, Storbritannien, USA) förblir ekonomiskt trygg, kommer de att stärka efterfrågan på alpina reträtter. Detta är en strukturell medvind på medellång sikt.

En intressant drivkraft för efterfrågan är den stora gruppen förmögna babyboomers (nu i sena 50-årsåldern till 70-årsåldern) som går i pension eller deltidspension. Många säljer företag eller lämnar ledande roller med betydande förmögenhet och är ivriga att investera i livsstilsfastigheter. UBS observerar att dessa förmögna boomers har varit en starkt bidragande faktor till att fritidsboendemarknaden gått uppåt de senaste åren ubs.com. Frågan är om denna trend fortsätter. Det är sannolikt att den gör det under slutet av 2020-talet, då denna generation prioriterar utgifter för familjereträtter och hälsosamma friluftsliv. Verbier, med sin mix av äventyr och lyx, passar perfekt. Så länge denna demografi (i Europa, Storbritannien, USA) förblir ekonomiskt trygg, kommer de att stärka efterfrågan på alpina reträtter. Detta är en på medellång sikt. Utbudsdynamik och nybyggnationer: Utbudet förväntas fortsätta vara begränsat. Även om en nyligen genomförd lagändring (gäller från okt 2024) något lättade på begränsningar för andrahandsbostäder – vilket möjliggör att vissa befintliga äldre lägenheter kan utökas med 30 % även om det skapar nya enheter ubs.com – är detta ingen avgörande förändring på kort sikt. Det kan resultera i några fler lägenheter eller uppdelningar av chalets på marknaden i Verbier de kommande åren, men inte tillräckligt för att lindra bristen. Nybyggnationer i själva Verbier kommer till största del att begränsas till tidigare godkända projekt och ombyggnation av gamla strukturer (det finns i princip ingen råmark tillgänglig för stora utvecklingsprojekt på grund av detaljplanering och andrahandsbostadsbegränsningar). Därför kommer ökningen av utbudet bli marginell och otillräcklig för att möta den starka efterfrågan. Denna grundförutsättning pekar på fortsatt uppåttryck på priserna. Som en rapport konstaterar har byggandet i Alperna “i stort sett stannat upp” sedan Andrahandsbostadsinitiativet gick igenom, så även en liten tillväxt nu (främjad av 2024 års lättnad) förhindrar endast total stagnation utan att överträffa efterfrågan ubs.com.

Med dessa faktorer sammantagna är prisprognosen för Verbier fram till 2028 försiktigt optimistisk. Vi förväntar oss en årlig värdestegring på ungefär 3–5 % de kommande åren investropa.com investropa.com. Detta förutsätter att ingen kraftig ekonomisk nedgång sker. Det förutsätter också att de eventuella lagändringar som diskuteras senare inte avsevärt begränsar utländska köp. Ett scenario med stagnerande priser eller en mindre korrigering kan inträffa om Schweiz exempelvis kraftigt skärper köpreglerna, eller om en global recession slår mot lyxsegmentet. Men i avsaknad av sådana faktorer är huvudscenariot stadig värdeökning. Till stöd för detta noterade Julius Baer i sin schweiziska marknadsöversikt för 2024 en ökning av transaktioner i slutet av 2024 och “ytterligare momentum väntas inför 2025” investropa.com, vilket tyder på att eventuell post-covid-trötthet blev kortvarig.

Viktigt är att även om prisökningen är måttlig, förväntas prisnivåerna förbli höga. Det finns lite som tyder på att Verviers värderingar kommer att sjunka avsevärt – golvet hålls uppe av begränsat utbud och förmögna ägare som generellt sett inte är tvingade säljare. Många ägare föredrar faktiskt att behålla eller hyra ut sina chalets istället för att sälja i en svag marknad, vilket bidrar till låg omsättning. Alpine Property Intelligence (en konsultfirma inom skidfastigheter) förutspår ett scenario med ”låg omsättning, priser som glider något nedåt [i vissa fall], och bättre möjligheter för köpare” på kort sikt alpinepropintel.com alpinepropintel.com. I praktiken innebär det mer förhandling vid enskilda affärer snarare än ett generellt prisfall.

Sammanfattningsvis kan man förvänta sig stabilitet och måttlig tillväxt på Verviers fastighetsmarknad under 2025–2028. Boomen har ersatts av en mjukare landning på en hög platå. För investerare innebär detta att hyresavkastning och långsiktig värdestegring – snarare än snabba klipp – kommer att vara de huvudsakliga belöningarna de kommande åren. Och för köpare betyder det att även om priserna osannolikt kommer ”rea-rasa”, så är takten på ökningen lugnare, vilket ger ett tillfälle att gå in på marknaden utan samma stress som under toppen 2021.

Köpare & investerare: Demografi och drivkrafter

En av Verviers kännetecken är dess kosmopolitiska köparbas. Till skillnad från vissa skidorter som domineras av inhemska ägare, är Verviers marknad för fritidshus internationell till sin natur ubs.com. Så vem köper, och varför?

Nationaliteter och demografi: Historiskt sett har brittiska köpare haft en kärleksaffär med Verbier – så pass mycket att orten fått smeknamn som ”Sloane Square on the Slopes” med hänvisning till Londons elit som gjorde Verbier till sin vinterlekplats thegentlemansjournal.com. Än idag är brittiska köpare framträdande (även om Brexit och valutasvängningar har medfört vissa utmaningar). En rapport från Savills 2014 kallade Verbier ”förstahandsvalet för många brittiska köpare” och en barometer för den brittiska efterfrågan i Alperna countrylife.co.uk. Under senare år har mixen breddats: förmögna köpare från Västeuropa (Belgien, Frankrike, Tyskland, Skandinavien), USA och i ökande grad Mellanöstern och Asien har visat intresse för schweiziska alpina fastigheter. Många utlänningar dras till Schweiz för dess stabilitet, säkerhet och prestige, förutom skidåkningen. Naturligtvis är schweiziska köpare själva aktiva, särskilt rikare familjer från Genève eller andra städer som vill ha en tillflyktsort i Valais. I utvecklingsområden som Andermatt (som unikt tillåter obegränsat utländskt ägande) har ungefär hälften av köparna varit schweizare, resten internationella mansionglobal.com. Verbier har sannolikt en ännu högre andel utländska köpare, med tanke på sitt rykte och det faktum att utlänningar kan köpa där (med tillstånd).

Enligt en marknadsinsikt var de mest populära schweiziska regionerna bland förmögna utländska köpare år 2024 Valais (där Verbier ligger), Ticino, Vaud, Graubünden och Bern – i princip alpområdena och sjöregionerna jamesedition.com. Bland specifika orter genererar Verbier, St. Moritz och Gstaad det största intresset från utländska köpare jamesedition.com. Detta sammanfaller med Verbiers position som en världsledande skidort. I grund och botten ses ett köp av bostad i Verbier ofta som ett inträde i en exklusiv internationell klubb.

Investerare vs. Livsstilsköpare: Köpare i Verbier har vanligtvis en hybridmotivation – delvis investering, delvis livsstil. Mycket få är rena spekulanter eller flippare. Fastigheter i Verbier är ofta en långsiktig investering (10+ års horisont) och ett passionsköp alpinepropintel.com. Som Alpine Property Intelligence noterar är skidhem “ofta resultatet av en långsiktig ambition” och inte drivna av kortsiktiga vinster alpinepropintel.com. Köpare planerar oftast att använda fastigheten för familjesemestrar (eller till och med för semipensionering i framtiden), samtidigt som de förväntar sig att den ökar i värde över tid. Det faktum att belåningen vanligtvis är låg innebär att ägare inte tvingas hyra ut eller sälja – de kan behålla fastigheten genom marknadscykler, vilket bidrar till stabilitet alpinepropintel.com.

Drivkrafter: Flera faktorer får människor att investera i fastigheter i Verbier:

Livsstil och rekreation: I grunden är köparna förälskade i Verbiers världsledande skidåkning (410 km pister i 4 Vallées) och livliga afterski-scen heavenpublicity.co.uk. Att äga en chalet här är en livsstilstillgång och erbjuder alpina äventyr på vintern samt en rad sommaraktiviteter (vandring, cykling, festivaler) under lågsäsongen schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. Det är en plats där “legender, kungligheter och popstjärnor” minglar med sportentusiaster heavenpublicity.co.uk – i princip en blandning av glamour och äkta alpcharme som få orter kan matcha. Många köpare nämner önskan om en familjeretreat där minnen skapas över generationer.

I grunden är köparna förälskade i Verbiers heavenpublicity.co.uk. Att äga en chalet här är en livsstilstillgång och erbjuder alpina äventyr på vintern samt en rad sommaraktiviteter (vandring, cykling, festivaler) under lågsäsongen schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. Det är en plats där “legender, kungligheter och popstjärnor” minglar med sportentusiaster heavenpublicity.co.uk – i princip en blandning av glamour och äkta alpcharme som få orter kan matcha. Många köpare nämner önskan om en familjeretreat där minnen skapas över generationer. Potential för hyresintäkter: Även om det vanligtvis inte är huvudmotivet, är möjligheten att generera hyresintäkter när ägaren själv inte använder fastigheten en betydande fördel. Veckouthyrning under högsäsong i Verbier är bland de högsta i Alperna, vilket kan väga upp ägandekostnaderna (mer om detta i hyressektionen). För vissa investerare, särskilt de som inte planerar att vara i Verbier hela säsongen, är hyresavkastning en del av ekvationen – att förvandla fastigheten till en tillgång med avkastning istället för bara ett vilande fritidshus.

Även om det vanligtvis inte är huvudmotivet, är möjligheten att generera hyresintäkter när ägaren själv inte använder fastigheten en betydande fördel. Veckouthyrning under högsäsong i Verbier är bland de högsta i Alperna, vilket kan väga upp ägandekostnaderna (mer om detta i hyressektionen). För vissa investerare, särskilt de som inte planerar att vara i Verbier hela säsongen, är en del av ekvationen – att förvandla fastigheten till en tillgång med avkastning istället för bara ett vilande fritidshus. Säker Tillflyktsinvestering: Schweiz politiska neutralitet, starka valuta och stabila rättssystem ger internationella investerare trygghet. Att äga schweizisk fastighet ses som en trygg förmögenhetsförvaring. Till skillnad från många andra länder har Schweiz ingen uttalad historia av bostadskrascher, och francens styrka ger ofta en valutaförstärkning utöver eventuell fastighetsvinst. Dessutom tilltalar Schweiz banksekretess (historiskt) och diskretion de som söker integritet. I osäkra tider kan en chalet i Verbier kännas som en påtaglig trygg tillgång. Noterbart är att Schweiz saknar en straffbeskattad förmögenhetsskatt på fastigheter som vissa andra alpina länder har – till exempel Frankrike inför en årlig förmögenhetsskatt på fastighetsinnehav över ~1,3 miljoner euro , vilket kan bli kostsamt för ägare av chalets över 5 miljoner euro mansionglobal.com. Schweiz har ingen motsvarande nationell skatt på fastighetsförmögenhet mansionglobal.com, vilket gör landet mer investerarvänligt ur ett skattemässigt perspektiv.

Schweiz politiska neutralitet, starka valuta och stabila rättssystem ger internationella investerare trygghet. Att äga schweizisk fastighet ses som en trygg förmögenhetsförvaring. Till skillnad från många andra länder har Schweiz ingen uttalad historia av bostadskrascher, och francens styrka ger ofta en valutaförstärkning utöver eventuell fastighetsvinst. Dessutom tilltalar Schweiz banksekretess (historiskt) och diskretion de som söker integritet. I osäkra tider kan en chalet i Verbier kännas som en påtaglig trygg tillgång. Noterbart är att Schweiz saknar en straffbeskattad förmögenhetsskatt på fastigheter som vissa andra alpina länder har – till exempel , vilket kan bli kostsamt för ägare av chalets över 5 miljoner euro mansionglobal.com. Schweiz har ingen motsvarande nationell skatt på fastighetsförmögenhet mansionglobal.com, vilket gör landet mer investerarvänligt ur ett skattemässigt perspektiv. Exklusivitet och Prestige: Det finns en osynlig men verklig drivkraft: att äga ett hem i Verbier ger status. Det signalerar att man har ”lyckats” om man har råd med en bostad i denna välkända skidort. Denna prestige ska inte underskattas – likt att äga fastighet i St. Tropez eller Manhattan finns här ett socialt anseende. Verbiers livliga sociala scen (inklusive evenemang som Verbier Music Festival och stjärnspäckade nyårsfester) bidrar till attraktionskraften. Vissa köpare förälskar sig helt enkelt i Verbier efter ett besök och vill därefter bli en del av gemenskapen.

Det finns en osynlig men verklig drivkraft: att äga ett hem i Verbier ger status. Det signalerar att man har ”lyckats” om man har råd med en bostad i denna välkända skidort. Denna prestige ska inte underskattas – likt att äga fastighet i St. Tropez eller Manhattan finns här ett socialt anseende. Verbiers livliga sociala scen (inklusive evenemang som Verbier Music Festival och stjärnspäckade nyårsfester) bidrar till attraktionskraften. Vissa köpare förälskar sig helt enkelt i Verbier efter ett besök och vill därefter bli en del av gemenskapen. Klimat och Året-Runt-Attraktion: Intressant nog, trots oro kring klimatförändringar, ses hög höjds-orter som Verbier som mer framtidssäkra för skidåkning. Verbiers skidområde sträcker sig upp till 3 300 meter (Mont Fort-glaciären), vilket ger en lång och tillförlitlig säsong heavenpublicity.co.uk. Savills forskning har rankat Verbier som en av de mest motståndskraftiga skidorterna mot klimatförändringarna (tack vare höjden och investeringar i snötillverkning) savills.co.uk. Köpare finner trygghet i att deras skidhem kommer fortsätta ha värde för skidåkning under lång tid, jämfört med lägre belägna orter som kan få kortare säsonger. Dessutom har Verbier satsat på att vara en dubbel-säsongs ort – sommarturismen växer, med aktiviteter och infrastruktur för att locka besökare även utanför vintersäsongen schraner-verbier.ch. Denna bredare tilltal ökar investeringsvärdet då fastigheten kan nyttjas (eller hyras ut) året runt.

När det gäller ålder och profil sträcker sig köparna från 30-årsåldern upp till 70-årsåldern. Yngre köpare (30–40 år, ofta entreprenörer eller finansproffs) kan lockas av Verbiers berömda nattliv och offpist-utmaningar, medan äldre köpare (50–60 år, kanske nyligen pensionerade eller nära pensionen) kan prioritera komfort, välbefinnande och familjevänliga aspekter. Många köpare är familjeenheter – de köper med avsikten att ha en plats där barn och barnbarn kan samlas. Vi ser också att flergenerationsförmögenheter spelar in, där en chalet köps som en tillgång att ärvas. Företagsinvesterare är mindre vanliga inom bostadsfastigheter i Alperna (med tanke på Lex Koller-reglerna om utländska företagsägda fastigheter), även om fastigheter ibland köps via bolagsstrukturer för privatliv eller skatteplanering.

Investerarbeteende: När de väl äger brukar de som har fastighet i Verbier behålla sina tillgångar långsiktigt. Det är inte ovanligt att chalets stannar inom samma familj i årtionden. Detta bidrar till låg omsättning på andrahandsmarknaden. När förändringar sker, beror det oftast på livshändelser (t.ex. en ägare slutar åka skidor på grund av ålder, eller flyttar av personliga skäl) snarare än marknadstajming. Detta något inelastiska utbud innebär att värdena skyddas mot kortsiktiga svängningar. Eftersom ägarna dessutom ofta är förmögna och inte är högt belånade, är nödförsäljningar sällsynta även vid ekonomiska nedgångar.

Sammanfattningsvis är Verbiers köparsegment välbärgat, internationellt och livsstilsorienterat, med en skicklig investeringsmentalitet. De dras till den unika kombinationen av sport, socialt liv och stabilitet som Verbier erbjuder. Deras motivationer blandar personlig njutning med långsiktigt värdebevarande. Att förstå denna psykologi är avgörande: det förklarar varför fastighet i Verbier kan ha så höga priser och ändå vara relativt likvid – det finns ett stort emotionellt och strategiskt värde som tillskrivs dessa Alpföremål, långt bortom tegel och murbruk.

Insikter om Hyresmarknaden

Hyresmarknaden i Verbier är en integrerad del av fastighetsomställningen, eftersom många ägare hyr ut sina bostäder och många besökare söker korttidsboenden såsom chalets/lägenheter. Verbiers hyresdynamik är starkt säsongsbetonad och följer skidsäsongen och sommarens turisttoppar.

Säsongsbetonad efterfrågan: Vintrarna i Verbier innebär en tillströmning av skidåkare från december till april. Den optimala uthyrningsperioden är ungefär 20 veckor under skidsäsongen (från början av december till påsk) då efterfrågan är som högst och veckopriserna skjuter i höjden knightfrank.com knightfrank.com. Dessa perioder inkluderar jul/nyår, slutet av januari, februari (särskilt under skollov), samt mars fram till påsk – då premiumstugor kan vara fullbokade till mycket höga priser. Förutom dessa vinterveckor har Verbier numera även en stadig sommarsäsong: ungefär 10 veckor av uthyrningsefterfrågan utanför vintern, särskilt i juli och augusti då Alperna lockar vandrare, mountainbikecyklister och festivalkännare knightfrank.com. Sammantaget kan en fastighet i Verbier nå omkring 30 veckors beläggning per år, vilket är en anmärkningsvärd ökning från den traditionella skidsäsongen på 10–15 veckor för ett decennium sedan knightfrank.com. Den här ökningen speglar ortens framgång i att promota turism och evenemang året runt.

Under lågsäsong (våren efter att skidliftarna stängt och den sena höstlugnet) sjunker efterfrågan avsevärt och många fastigheter står tomma eller hyrs ut till kraftigt rabatterade priser. Smartare ägare kan använda dessa perioder för underhåll eller egen användning. Men viktigast är att högsäsongspriserna är så lönsamma att även med vissa tomperioder förblir de årliga intäkterna attraktiva.

Hyresnivåer och avkastning: Hyresnivåerna i Verbier är bland de högsta i Alperna. En lyxchalet i Verbier kan inbringa flera tiotusentals schweizerfranc per vecka under högsäsong, beroende på storlek och bekvämligheter (chaleter med personal kan inbringa ännu mer). Till exempel kan en välbelägen trerumslägenhet hyras ut för CHF 5 000–7 000 per vecka under högsäsong, medan en större fristående chalet kan kosta CHF 15 000–25 000+ per vecka över nyår. Sommarens veckopriser är lägre, kanske 50–70 % av vinterhögsäsongens nivåer, även om speciella evenemang (som veckor med klassisk musikfestival) kan höja dem.

Sammantaget är hyresavkastningen i Verbier stabil men inte extraordinär – detta är typiskt för fastigheter i exklusiva skidorter (där kapitalvärdena är mycket höga i förhållande till hyran). Enligt analytiker av alpina fastigheter ligger schweiziska skidfastigheter i genomsnitt strax under 4 % i nettouthyrningsavkastning per år alpinepropintel.com. Knight Frank noterar också att en bruttoavkastning på cirka 4 % är möjlig i de flesta alpina skidorter knightfrank.com. I Verbiers fall tenderar avkastningen att ligga i den nedre delen av det intervallet för en ultra-exklusiv chalet (eftersom inköpspriserna är så höga). För mer moderat prissatta lägenheter som fortfarande hyrs ut väl kan avkastningen vara något högre. Till exempel gav Knight Frank ett scenario: en chalet för 1 miljon euro i Chamonix (på vissa sätt jämförbar med Verbiers mellansegment) kan generera 80 000 euro i bruttointäkt på 30 veckors uthyrning, vilket ger 40 000 euro netto före skatt (vilket motsvarar en nettouthyrningsavkastning på 4 %) knightfrank.com. Vi kan extrapolera att en fastighet för 2 miljoner CHF i Verbier kan generera cirka 100 000 CHF/år i bruttointäkt och ge cirka 50 000 CHF netto efter kostnader, vilket ligger inom det ~4 %-intervallet. Ultra-exklusiva chalets kan ge en lägre procentuell avkastning (kanske 2–3 %) eftersom deras hyresintäkter, även om de är höga i absoluta tal, är låga i förhållande till det mångmiljonbelopp de kostar att köpa.

Det är viktigt att klargöra brutto- versus nettoavkastning: Bruttoavkastning är helt enkelt hyra delat med inköpspris. Nettoavkastning drar bort kostnader – och alpina uthyrningar innebär kostnader: fastighetsförvaltningsavgifter, städning, underhåll (snöröjning, etc.), försäkring, eventuellt räntekostnader och mäklarprovisioner. Verbier-ägare anlitar ofta lokala byråer eller conciergetjänster för att hantera uthyrningen, vilket kan ta 15–20 % av hyresintäkten. Efter alla kostnader kan en bruttoavkastning på 4 % krympa till cirka 2,5–3 % netto för ägaren. Alpine Property Intelligence-rapporten nämner “strax under 4 % netto” i genomsnitt, vilket tyder på att effektiv uthyrning faktiskt kan täcka de flesta kostnader och fortfarande lämna en liten vinst alpinepropintel.com. Dessutom har hyrorna ökat med cirka 10 % sedan 2019 i de schweiziska Alperna alpinepropintel.com, tack vare efterfrågan efter COVID, vilket har marginellt förbättrat avkastningen (men även höjt inköpspriserna, vilket till stor del hållit avkastningen i schack).

Hyresregler: Schweiz är ganska tillåtande när det gäller semesteruthyrning. Det finns inga nationella begränsningar för hur många nätter en andrabostad får hyras ut (till skillnad från vissa städer som har ett tak för Airbnb-nätter) knightfrank.com. I Verbier är ägare fria att använda plattformar som Airbnb, Booking.com eller lokala chaletförmedlingar för att hyra ut sina fastigheter kortsiktigt. En brasklapp: om fastigheten köptes enligt ett system som krävde uthyrning (vissa nybyggnationer klassar enheter som ”investeringsfastigheter” för att kringgå andrahandsbostadsbegränsningar), kan ägaren vara skyldig att hyra ut ett visst antal veckor. Men generellt sett i Verbier är uthyrning på ägarens eget initiativ. Samfälligheter (t.ex. en bostadsrättsförening) kan i teorin sätta regler för korttidsuthyrning, men det är individuellt och ovanligt knightfrank.com.

Hyresgästens profil och beteende: Vinterhyresgäster i Verbier består av veckovisa skidsemestergäster – familjer, vänskapsgrupper, företagsretreater – ofta från Storbritannien, Europa eller ännu längre bort. De kommer för de berömda backarna och nattlivet. Många är återkommande besökare som hyr varje år vid samma tidpunkt. Sommarhyresgäster kan vara vandrare, mountainbikeåkare eller besökare vid evenemang (som Verbier Festival-publik eller deltagare i cykellopp). Närvaron av en stark hyresmarknad är ytterligare en lockelse för fastighetsinvesterare: det är relativt lätt att hitta hyresgäster i Verbier under högsäsong tack vare ortens popularitet.

En intressant effekt av bostadsbristen är att lokala företag och säsongsanställda har svårt att hitta boende. Vissa arbetsgivare hyr nu eller köper bostäder för att inhysa personal (som nämnts tidigare) knightfrank.com. Denna efterfrågan på personalbostäder gäller främst mer prisvärda enheter i Le Châble eller närliggande områden, men det visar på en pressad hyresmarknad även utanför turistsektorn. Om du äger en liten lägenhet i Verbier/Le Châble kan du ibland hyra ut säsongsvis till lokalbor eller arbetare (till exempel en fyra månaders vinteruthyrning till en skidlärare), ibland till lägre priser än veckouthyrning till turister men med en garanterat längre period.

Säsongsvariation av hyror: Som väntat fluktuerar hyrespriserna kraftigt beroende på säsong. UBS-undersökningar framhåller att orter som Verbier och Zermatt har stora variationer mellan priser för skid- och sommaruthyrning, vilket speglar det höga värdet på högkvalitativa skidområden alpinepropintel.com. Detta innebär att en ägare inte bara kan dela årsinkomsten på 12 för att få ett månadsgenomsnitt – istället tjänar man merparten under vintern, en mindre andel på sommaren och väldigt lite under lågsäsong. Att hantera denna säsongsvariation är nyckeln (t.ex. genom prisanpassning och god marknadsföring långt innan högsäsong).

Överlag är hyresavkastningen i Verbier god enligt schweiziska mått och ger ett meningsfullt incitament för ägare att hyra ut. Ingen blir miljonär enbart på hyresintäkterna från en enskild chalet, men inkomsten kan i många fall avsevärt minska driftkostnaderna och till och med täcka räntekostnader för bolån. Till exempel, med dagens låga bolåneräntor (schweiziska rörliga/fasta räntor kring 2,5–3 % år 2024 knightfrank.com knightfrank.com), innebär en nettoavkastning på 3 % eller mer att fastigheten kan vara nära självfinansierad om den belånas. Denna dynamik – låga finansieringskostnader och starka hyror – har gjort ägande (även med bolån) alltmer attraktivt jämfört med att bara besöka och hyra. Faktum är att det i början av 2025, tack vare stigande hyror och låga räntor, ofta blev billigare per år att äga en bostad i Schweiz än att hyra en investropa.com jamesedition.com. I Verbiers fall kan de höga kostnaderna för att hyra en chalet under flera veckor istället kanaliseras till att betala för ägande, vilket motiverar frekventa besökare att köpa om de har möjlighet.

Exempel: En familj som hyr en trevlig chalet under två högsäsongsveckor kan spendera 20 000 CHF per år. Den summan kan täcka räntan på ett stort lån eller bidra till eget kapital – en insikt som får återkommande hyresgäster att överväga köp av sin egen bostad.

Sammanfattningsvis kännetecknas Verbiers hyresmarknad av hög säsongsbetonad efterfrågan, premiumpriser och avkastning på cirka 3–4 %. Den förlängda turistsäsongen har ökat beläggningspotentialen. Även om marknaden i hög grad gynnar vintern, innebär ökningen av sommaraktiviteter att ägare i allt högre grad kan räkna med avkastning året runt. Investerare bör ändå ta hänsyn till vakanser och förvaltningskostnader, men utifrån rådande trender kan uthyrning av en bostad i Verbier vara en lönsam och relativt ”bekymmersfri” satsning (i synnerhet vid användning av professionella uthyrningsbyråer). Den starka hyresefterfrågan tillför även likviditet till försäljningsmarknaden – potentiella köpare vet att de lätt kan hyra ut, vilket kan motivera att betala ett högt inköpspris.

Infrastruktur och utvecklingsprojekt

Löpande investeringar i infrastruktur och bekvämligheter är avgörande för att en resort som Verbier ska behålla sin konkurrenskraft. Flera pågående och planerade projekt i Verbier och Val de Bagnes-regionen syftar till att förbättra tillgänglighet, hållbarhet och den totala besöksupplevelsen – faktorer som indirekt kan höja fastighetsvärden genom att öka anläggningens attraktionskraft.

1. Nya liftar & förbättringar av backar: Det mest betydelsefulla projektet är bygget av Savoleyres Télémixte-liften. Detta länge efterlängtade liftsystem kommer att länka Verbier mer effektivt med Savoleyres/La Tzoumaz-sektorn. Det är en kombination av gondol och sittlift (därav Télémixte) och omfattar två etapper: Les Esserts till Savoleyres (ny 10-sitsig gondol) med planerad öppning i december 2025, samt Savoleyres till La Tzoumaz (förlängning av sittlift) till december 2026 heavenpublicity.co.uk. Arbetet började 2023, vilket visar på starkt engagemang trots höga kostnader. Denna moderna lift kommer att förbättra skidåkarnas flöde och tillgänglighet betydligt, och förvandla det som tidigare var en långsam förbindelse till en snabb koppling verbier4vallees.ch seeverbier.com. För fastighetsägare, särskilt de i Savoleyres/Esserts, är detta en fördel – det ”för Veriber närmare” och bör öka attraktiviteten för stugorna på den sidan av berget. Det ökar också La Tzoumazs attraktionskraft (en lugnare by på andra sidan åsen) genom att göra det enklare att nå Verbiers kärnskidområde, vilket potentiellt kan höja fastighetsvärdena där också. Dessutom har Téléverbier en ny 6-sitsig sittlift planerad för vintern 2026/27 i en annan del av skidområdet, med byggstart 2025 snowindustrynews.com. Ständiga liftuppgraderingar som dessa säkerställer att Verbier förblir toppmodernt inom skidinfrastruktur.

2. Ombyggnad av Sportcentret: Verbiers inomhussportcenter (som inkluderade en pool och faciliteter) drabbades av en brand 2017, och ett stort arbete pågår för att återuppbygga och förnya det. Det nya Verbier Sportcenter-projektet har godkänts med en uppskattad budget på 69 miljoner CHF valdebagnes.ch. Designen, som bekräftades sent 2023, är ambitiös – och omfattar en semi-olympisk simbassäng, familjebassänger, ett spa, vattenlek för barn (rutschkanor, etc.), ett stort gym med modulära rum samt en restaurang valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Det är ett mångsidigt komplex riktat både till lokalbefolkning och turister, med en 30-årsvision valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Byggnadsarbetet inleds 2025, med öppning planerad till 2028 valdebagnes.ch. Anmärkningsvärt är att designen prioriterar lokala material (sten och trä) och hållbarhet, i linje med Verbiers filosofi om att förena moderna behov med alpkaraktär valdebagnes.ch. Det förs till och med diskussioner om att lägga till en isrink som en del av komplexet (ännu under diskussion) valdebagnes.ch. När det står klart kommer detta sportcenter att avsevärt höja Verbiers året runt-upplevelse för både boende och turister – med erbjudanden inom wellness och fritid även under dåligt väder eller lågsäsong. För fastighetsägare är det en säljfördel: att ha toppmoderna fritidsanläggningar i byn bidrar till Verbiers attraktionskraft som bostads- eller semesterdestination.

3. Uppgraderingar av bykärnan: Projektet Place de l’Ermitage är ytterligare en satsning för att förbättra livskvaliteten. Det centrala torget i Verbier (Place de l’Ermitage) omdesignas med omfattande medborgardialog för att skapa en grön och mångsidig plats för gemenskap valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Planerna omfattar mer grönska (träd, regnvattenmatade våtmarker), offentliga sittplatser, en paviljong med ett multifunktionsrum och café samt flexibla ytor för marknader, konserter eller till och med en vinterisbana valdebagnes.ch. Ett underjordiskt garage i tre plan (med cirka 200 platser) ska byggas under torget, smart dolt för att bevara utseendet valdebagnes.ch. Byggstart för torget och parkeringen planeras till slutet av 2025. Målet är att ge Verbier ett riktigt byhjärta som är attraktivt året om – en plats där både lokalbor och turister kan samlas, utöver bara skidbackar och barer. Den här typen av stadsförbättring kan försiktigt höja fastighetsvärdena i närheten och gör generellt Verbier mer trivsamt och mindre bilbelastat.

4. Rörlighet och hållbarhet: Verbier lägger stor vikt vid hållbara transporter och energi i sina utvecklingsplaner. Orten erkänner att det största koldioxidavtrycket kommer från besökare som reser till orten heavenpublicity.co.uk. Lyckligtvis är Verbier en av de mest lättillgängliga större skidorterna med kollektivtrafik – du kan ta tåget från Genève (eller till och med London via Eurostar och Schweiziska järnvägar) direkt till Le Châble, och sedan ta gondolen upp till Verbier heavenpublicity.co.uk. Att denna kabinbana finns från dalens tågstation är en stor tillgång, och det marknadsförs som ett grönare sätt att anlända (och undvika biltrafik uppför berget). Dessutom gör direktflyg till Sion (en stad i Valais) och säsongsflyg till Genève resan enkel för internationella resenärer heavenpublicity.co.uk. Inom skidorten pågår arbete med att göra viktiga gator mer tillgängliga för fotgängare: exempelvis görs delar av Rue de Médran (nära huvudliften) mer gångvänliga för att förbättra bykänslan och uppmuntra till gång/cykling valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Energi­mässigt investerar Verbiers liftbolag och anläggningar i förnybara energikällor, energieffektiv snötillverkning och bättre isolering för att minska energiförbrukningen heavenpublicity.co.uk. Alla dessa satsningar är en del av temat tillgänglighet och hållbarhet som orten har identifierat som avgörande för framtiden heavenpublicity.co.uk.

5. Övriga utvecklingsprojekt: I det större området Val de Bagnes (kommunen som inkluderar Verbier) finns kulturella och turistiska initiativ såsom vinprovningsrummet “Kairos” i Bruson (öppnat i en renoverad chalet, erbjuder vinupplevelser samt en lyxig lägenhet med två rum) heavenpublicity.co.uk. Även om det är litet, visar det på trenden att bredda utbudet för turister (mat- och dryckesturism osv). Det är också värt att nämna Bruson-gondolen (öppnad 2014) – inte ny, men ett påminnelse om att Verbier är sammankopplat med flera byar, och de förbindelserna har förbättrats under det senaste decenniet. Brusons anslutning via gondol gav mer skidterräng och alternativa boenden, och nya utvecklingsprojekt där (som nya boenden eller aktiviteter) kan komplettera Verbiers kärnutbud.

Om man ser längre fram har Verbiers kommun en 30-årig visionsplan (PAZ) som balanserar tillväxt med att bevara miljön valdebagnes.ch. De är medvetna om att undvika urban spridning av chalets över bergssidorna (”rädda schweiziska skidorter från utbredning” var till och med ett ämne vid ett tillfälle swissinfo.ch). Detta innebär att framtida utveckling kommer att fokusera på smart förtätning och uppgradering av infrastruktur snarare än obegränsad byggnation av nya bostäder. Förvänta dig därför fortsatt investering i sådant som transporter (kanske fler elbussar, eller till och med tankar om en tunnel eller förbättrad väg för att lindra trängsel under topphelger) och bekvämligheter, snarare än stora nya bostadsområden.

Påverkan på fastighetsmarknaden: Alla dessa projekt – liftar, sportanläggningar, försköning, hållbarhetsåtgärder – ökar Verbiers attraktivitet. För nuvarande ägare innebär det förbättrad livsstil och sannolikt ökade fastighetsvärden på sikt, eftersom orten förblir konkurrenskraftig gentemot globala destinationer. För potentiella köpare signalerar det att Verbier inte vilar på sina lagrar; man arbetar aktivt med att förbättra sig själv, vilket minskar risken med en fastighetsinvestering (orten kommer att förbli livfull och modern). Särskilt anmärkningsvärt är att dessa investeringar sker även med juridiska begränsningar för nya bostäder: det visar att samhället fokuserar på kvalitet före kvantitet – att uppgradera det som redan finns för att locka exklusivare klientel, snarare än att expandera utåt. Denna modell tenderar att gynna stigande fastighetspriser eftersom upplevelsen kontinuerligt förbättras utan att utbudet ökar nämnvärt.

Sammanfattningsvis är Verbiers utvecklingsplan robust och målmedveten. Till 2025–2028 kommer vi att se en ny snabb liftförbindelse, ett flaggskepp för sport- och wellnesscenter under uppbyggnad, ett grönare bycentrum och pågående satsningar på hållbarhet. Allt detta håller Verbier i framkant bland alpina orter, vilket borgar för att fastighetsmarknaden fortsätter vara stark.

Juridisk och reglerande miljö

Att investera i schweizisk fastighet – särskilt som utlänning – kräver att man navigerar ett komplext juridiskt och reglerande ramverk. Verbier, som ligger i Schweiz, omfattas både av förbundslagar och kantonala (Valais) regler som kan påverka äganderätten. Under senare år och framöver finns det flera viktiga juridiska faktorer och potentiella förändringar att känna till:

Lex Koller (Lag om utländskt ägande): Schweiz berömda lag som begränsar utländska fastighetsköp, Lex Koller, spelar en avgörande roll på resortmarknader. I huvudsak får utländska icke-residenter endast köpa vissa typer av fastigheter (vanligtvis fritidshus i särskilt utpekade turistzoner) och ofta med storleksbegränsningar (ungefär 200 m² boyta) investorsinproperty.com. Verbier är en av dessa särskilda områden där utlänningar kan köpa, men de måste få ett kantonalt tillstånd och omfattas av årliga tillståndskvoter. Till exempel utfärdar kantonen Valais (där Verbier ligger) ett begränsat antal tillstånd varje år för utländska köpare – dessa fördelas ofta snabbt på grund av hög efterfrågan. Processen kan vara byråkratisk och tillämpas strikt properstar.sg. Utlänningar får inte köpa flera fastigheter; en fastighet per icke-resident är den generella regeln. Fastigheten är även tänkt för personligt bruk (korttidsuthyrning är tillåten, men man får inte köpa enbart för spekulation genom ett bolag utan tillstånd).

Under många år har Lex Koller varit restriktiv men stabil. Kommande förändringar: Från och med mars 2025 har det schweiziska förbundsrådet meddelat planer på att ytterligare skärpa Lex Koller ubs.com jacquemoudstanislas.ch. Detta är ganska betydande. Förslagen (som ännu ska utformas i detalj) inkluderar åtgärder som: att kräva att utlänningar som är bosatta i Schweiz säljer sitt hem om de lämnar landet (stänger en lucka som lät dem behålla det som ett andra hem), förhindra utländska köpare från att förvärva kommersiella fastigheter som investering (endast för egen verksamhet), möjligen ta bort undantaget som tillät utlänningar att köpa aktier i schweiziska fastighetsbolag, och avgörande, man överväger nya restriktioner för utländska köp av semesterbostäder och servicelägenheter (aparthotell) jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Även om detaljerna för fritidshus ännu inte är beslutade, går utvecklingen mot fler begränsningar för utländska köpare i populära områden som Verbier. Dessa förändringar är en del av ett politiskt initiativ för att ta itu med bostadsbrist och hålla nere priserna för lokalbefolkningen (en åtgärd som även är kopplad till bredare befolkningsfrågor) jacquemoudstanislas.ch.

Vad betyder detta? Om det genomförs kan det bli svårare för icke-residenta att köpa i platser som Verbier – kanske striktare tillståndskvoter eller ytterligare villkor. Den lagstiftande processen är dock lång och kan möta motstånd jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Ett lagförslag väntas sent 2025, med debatter in i 2026. Under tiden kan blotta utsikten till strängare regler få vissa utlänningar att “köpa nu snarare än senare,” vilket ökar efterfrågan på kort sikt. Omvänt kan osäkerhet få vissa att avvakta. Befintliga utländska ägare skulle inte tvingas sälja (om de inte omfattas av undantaget för primärbostad och flyttar bort enligt den nya regeln). Men om exempelvis ett förbud mot aparthotell skulle införas, kan det begränsa nya utvecklingsmodeller.

I nuläget har inga omedelbara förändringar av Lex Koller trätt i kraft investropa.com – status quo gäller under 2025, vilket betyder att utlänningar kan fortsätta köpa fritidsbostäder i Verbier enligt rådande regler. Det är helt enkelt ett område att hålla utkik på. Om du är en utländsk investerare som överväger Verbier, är det viktigt att följa denna lagstiftningsprocess, eftersom den kan påverka dina rättigheter eller likviditeten av din tillgång i framtiden.

Lex Weber (lagen om andrabostäder): Ofta förväxlad med Lex Koller är Andrabostadsinitiativet (Lex Weber) en annan central bestämmelse. Den godkändes av schweiziska väljare 2012 och förbjuder att bygga nya andrabostäder i kommuner där andelen andrabostäder överskrider 20 % av det totala bostadsbeståndet ffw.ch. Verbier (kommunen Val de Bagnes) överskrider det tröskelvärdet rejält – det uppskattas att cirka 75 % av fastigheterna i Verbier är andrabostäder/fritidshus – så sedan 2013 kan inga nya renodlade fritidsbostäder godkännas. Vissa undantag har dock utnyttjats: t.ex. projekt som godkänts före 2012 har fortsatt; vissa nya projekt har ett “uthyrningskrav” som klassar dem som hotell eller investeringsfastigheter snarare än rena andrabostäder countrylife.co.uk. Även aparthotell (enheter som säljs till köpare men hyrs ut av en operatör) har i vissa fall varit en lösning, eftersom de räknas som hotellboende.

Viktigt är att, som nämnts tidigare, Lex Weber såg en viss lättnad i slutet av 2024. I det som informellt kallas “Lex Candinas” (efter politikern som lade fram förslaget), reviderades lagen för att tillåta utvidgning av byggnader som fanns före 2013 med upp till 30 %, även om detta skapar nya bostäder ubs.com. I praktiken betyder detta att om du har en äldre lägenhetsfastighet i Verbier, kan du lägga till en utbyggnad eller extra lägenheter på vinden, etc., upp till 30 % mer boyta. Denna åtgärd syftar till att öka utbudet marginellt utan nybyggnation på obebyggd mark. Det kan resultera i att några nya lägenheter kommer ut på marknaden i Verbier under de kommande åren, men med tanke på begränsningarna (endast byggnader före 2012 och krav på bygglov som kommunen kommer kontrollera noga) kommer det inte att översvämma marknaden. Det är troligare att detta hjälper lokala ägare att expandera eller bygga om och kanske skapa några hyreslägenheter. En annan aspekt av Weber-lagen är konverteringar: permanentbostäder kan bli andrahandsboenden vid försäljning, vilket har hänt och ökar antalet fritidsbostäder (men lagen hade ändå redan tillåtit detta; en ny sak är att folk konverterar fastigheter och sedan säljer dem med en premie på 15–20 % eftersom bostäder som är godkända som andrahandsboenden går för mer pengar alpinepropintel.com).

Lex Weber är här för att stanna, och bortsett från 30 % expansionsändringen förväntas inga ytterligare lättnader. Om något kan miljölobbyn driva på för striktare tillämpning för att undvika kryphål. För en köpare betyder det att nyproduktioner är mycket sällsynta – i praktiken kan man främst köpa befintliga fastigheter i Verbier. Det innebär också att din investering gynnas av ett konstlat begränsat utbud (bra för värdet, men betyder också att om din dröm är ett skräddarsytt nytt chalet är det i princip omöjligt, om det inte ersätter en gammal).

Skatter och kostnader: Schweiz har ingen enhetlig skatt på fastighetsöverlåtelse; den varierar mellan kantonerna. I Valais är fastighetsöverlåtelseskatten vanligtvis omkring 2,5 % av köpeskillingen (ofta delad mellan köpare och säljare enligt lokal sed). Notarie- och fastighetsregisteravgifter tillkommer med cirka ~0,3–0,5 % vardera properstar.sg. Så transaktionskostnaderna kan totalt uppgå till ~3–4 % i Verbier – lägre än i många länder som Frankrike eller Italien. Årliga fastighetsskatter i Schweiz är också måttliga; vissa kommuner tar ut en årlig skatt på fastighetsinnehav men i Valais är den inte hög. Schweiz har dock historiskt haft en ”schablonintäkt”-skatt på villaägare (där den som äger och bor i bostaden beskattas på en teoretisk hyresintäkt av sitt hem). Här föreslås en stor förändring: avskaffande av schablonintäkten för permanentbostäder. Det schweiziska parlamentet övervägde denna reform (populär bland lokalbefolkningen), och om den antas kan den åtföljas av kompensationer som minskade ränteavdrag på bolån och eventuellt införandet av en ny skatt på andrahandsboenden ubs.com. Den sista punkten är avgörande för Verbier-ägare: om en skatt på andrahandsboenden införs kan det innebära högre årliga kostnader för ägare av fritidshus (kanske ett tillägg eller högre fastighetsskatt för icke-permanentbostäder). Denna idé är fortfarande spekulativ, men har nämnts som ett sätt att kompensera för förlorade intäkter vid borttagande av schablonintäkt på permanentboende ubs.com.

Hyresregler och skatter: Om du hyr ut din fastighet i Verbier kommer du att bli föremål för schweizisk inkomstskatt på hyresintäkten (federal, kantonal och kommunal skatt). Icke-residenta ägare betalar vanligtvis en källskatt på schweiziska hyresintäkter, men kan ofta få tillbaka en del av denna via dubbelbeskattningsavtal. Dessutom tillkommer en kommunal turistskatt för korttidsuthyrning – ägare måste oftast registrera och betala en liten avgift per natt eller en årlig klumpsumma som går till det lokala turistkontoret för varje uthyrd fastighet. Det är klokt att ha en schweizisk revisor som hjälper till med dessa delar om du hyr ut regelbundet.

Lokala zonindelningar och tillstånd: På plats kräver alla renoveringar eller tillbyggnader lokala tillstånd. Myndigheterna i Val de Bagnes är kända för att vara strikta men rättvisa – de vill bevara den alpina estetiken. Till exempel finns det regler för chalets stil, taktyper, etc. Köpare bör också notera att jordbruksmark eller vissa skyddade zoner runt Verbier inte får bebyggas alls. De flesta fastigheter som säljs ligger redan inom byggzoner, så detta är främst en fråga för den som drömmer om att köpa en äng för att bygga en ny chalet (inte möjligt enligt nuvarande regler).

Jämförande perspektiv: Jämfört med andra alpina länder är Schweiz regelverk det mest restriktiva för utländska köpare (Lex Koller) och nybyggnationer (Lex Weber). Men det är också väldigt stabilt – förändringar sker långsamt (genom direktdemokrati eller försiktiga regeringsbeslut). Frankrike har däremot inga restriktioner för utländska köpare eller andrahandsbostäder nationellt, men har högre skatter (som nämnts, förmögenhetsskatt på fastigheter, högre årliga skatter etc.) och vissa områden inför begränsningar för korttidsuthyrning i städer. Österrike förbjuder rakt av icke-EU-medborgare att köpa andrahandsbostäder i många regioner, och även EU-medborgare möter lokala begränsningar. Så Schweiz är på sitt sätt svåråtkomligt men möjligt för utlänningar – om du navigerar tillståndsprocessen kan du äga en bit av en av världens bästa skidorter med full äganderätt och starkt rättsligt skydd.

En ytterligare regleringspunkt: ett så kallat “Initiativ för framtiden” har nämnts i samband med lyxfastigheter, vilket sägs dämpa segmentet för de allra dyraste objekten ubs.com. Detta syftar troligen på en bredare politisk initiativ (möjligen kopplad till hållbarhet eller att begränsa överexploatering för framtida generationer). Detaljerna ligger utanför detta sammanhang, men innebörden är att den politiska opinionen i Schweiz är medveten om att inte låta marknaden för lyxbostäder springa iväg oskontrollerat om det skadar lokala intressen. Det kan leda till saker som strängare miljökrav på byggnation eller högre skatt på lyxhus. För tillfället handlar det mest om en känsla som skapar viss försiktighet.

Slutsats för investerare: Noggrann juridisk due diligence är avgörande. Samarbeta med en lokal notarie eller advokat vid köp i Verbier. Försäkra dig om att du förstår tillståndssituationen (är fastigheten tillgänglig för utlänningar och finns det ett tillstånd?), eventuella uthyrningskrav eller begränsningar, samt skattemässiga konsekvenser. Ha koll på den pågående Lex Koller-reformen – även om den inte är lag än signalerar den Schweiz önskan att hålla boendet tillgängligt, vilket kan innebära fler begränsningar för utländskt ägande framöver. På plussidan har Schweiz rättssystem stark äganderätt och en tradition av att respektera egendom. När du väl äger ditt hem i Verbier kan du känna dig trygg med stabiliteten i ägandet – regelverket kan göra det svårt att köpa, men när du väl är inne är din tillgång välskyddad i ett land känt för sin rättstatlighet.

Verbier jämfört med andra alpina resmål

Hur står sig Verbier jämfört med andra toppdestinationer i Alperna och Schweiz? På många sätt placerar sig Verbier i den absoluta toppen av skidorter globalt, och att förstå dess relativa position kan förtydliga investeringsval.

Priser och prestige: Som nämnts tidigare är Verbier för närvarande den näst dyraste skidfastighetsmarknaden i Alperna (strax efter St. Moritz) med cirka CHF 22 100/m² ubs.com. Detta placerar Verbier före andra exklusiva schweiziska orter som Zermatt, Gstaad och den uppstickande Andermatt ubs.com. Internationellt sett är Verbiers prisnivåer likvärdiga med eller överträffar de i världsberömda franska orter: Till exempel har Courchevel 1850 i Frankrike historiskt haft priser i spannet €20 000–€30 000 per m², liknande Verbiers toppnoteringar. Ultraprima chalets i Verbier (CHF 35 000/m² eller mer) ligger i nivå med lyxen i Courchevel, Megève eller Val d’Isère för fastigheter i toppklass. Österrikiska och italienska orter ligger generellt efter prismässigt (med undantag för kanske Kitzbühel, som har ett starkt lyxsegment men ändå lägre pris per m²). Således står Verbier som en av de dyraste skidmarknaderna i världen, ett bevis på dess exklusivitet ubs.com.

Skillnader i köparprofil: Verbiers köpare är mycket internationella, som nämnts tidigare. Jämför detta med St. Moritz – en ort med en lång historia av jetset-glamour (tänk europeisk aristokrati och kändisar). St. Moritz lockar också många utländska köpare (inklusive ett anmärkningsvärt antal italienare, tack vare geografisk närhet, och tyskar, samt globala UHNWIs). Även här begränsar Lex Koller men det finns en djupt rotad lyxkultur (t.ex. Palace Hotel, polo på snö osv.). Zermatt, som är bilfri och något mer avlägsen (endast tillgänglig med tåg), tilltalar i stor utsträckning schweiziska och tyska köpare samt de som är särskilt förtjusta i Matterhorn. Amerikaner föredrar ofta också Zermatt för dess ikoniska status. Gstaad tenderar att ha en mer diskret, gammalpengar-känsla; det är lägre höjd för skidåkning men har året-runt-attraktion (kända sommarskolor, tennis, m.m.) och har många förmögna schweizare och en del utlänningar (särskilt en stark historisk koppling till Mellanösterns kungligheter samt britter). Andermatt är unikt: det är nykomlingen som aktivt attraherade utländska köpare genom att undanta dem från Lex Koller mansionglobal.com mansionglobal.com. Som ett resultat har Andermatts köparmix blivit mycket global – hälften schweiziska, hälften utländska från hela världen mansionglobal.com. Andermatt har lägre priser men dessa har stigit snabbt (~7,7% årlig tillväxt över 10 år) mansionglobal.com. En köpare som vill ha enklare köpregler kan överväga Andermatt, men måste acceptera att det är en framväxande resort (mindre bykänsla, inte lika livligt som Verbier än, även om det förbättras med Vails investeringar och flera nya projekt).

Skidomän & Klimat: Verbier har ett av de största skidområdena i Schweiz (4 Vallées, 410 km pister) heavenpublicity.co.uk. Detta är jämförbart med St. Moritz Engadin-område (cirka 350 km om närliggande resmål inkluderas), och större än Gstaads splittrade områden. Zermatts skidområde (delas med Cervinia, Italien) är också enormt (cirka 360 km), och lockas av Matterhorn. När det gäller höjd: Verbiers högsta lift är 3 330 m vid Mont Fort heavenpublicity.co.uk, vilket ger utmärkt snösäkerhet. St. Moritz högsta (Diavolezza) är ~3 000 m; Zermatts Klein Matterhorn är 3 883 m (de högsta liftarna i Europa), så Zermatt har faktiskt glaciärskidåkning även på sommaren. Gstaad, i kontrast, toppar runt 2 300 m – bra under goda vintrar men mer utmanande under varma år. Så klimatresiliensen är hög för Verbier, Zermatt, St. Moritz; måttlig för andra. Detta har blivit en viktig jämförelsepunkt: högre, snösäkra resmål är alltmer eftertraktade av köpare, vilket är anledningen till att platser som Verbier och Zermatt har överträffat lägre belägna orter i prisökning alpinepropintel.com.

Året-runt-tilltal: Alla toppresmål satsar på året-runt-turism, men vissa har naturliga fördelar. Verbier har byggt upp ett starkt sommarschema (t.ex. Verbier Festival för klassisk musik som lockar en internationell kulturell publik). Zermatt är vackert på sommaren och lockar vandrare (utsikten över Matterhorn är en stor fördel). St. Moritz leder kanske vad gäller flersäsongsattraktion, med sommarskidsegling på sina sjöar, golf och evenemang som Engadin Summer Marathon; det har varit en verklig året-runt-destination i över ett sekel. Gstaad är också mycket året runt, med en välkänd musikfestival, ridsportevenemang, etc., och är faktiskt lika mycket en sommarsocietetsplats som vinter. Andermatt utvecklar sommarens golf och utomhusaktiviteter men är fortfarande på uppgång. Vid jämförelse håller Verbier sig väl som en säsongsresort för två säsonger, kanske med en yngre/äventyrligare sommarpublik (mountainbike, traillöpning) plus exklusiva evenemang. Ju mer varierade säsongerna är, desto bättre uthyrningspotential och livsstilsnytta.

Gemenskap och atmosfär: Varje resort har en distinkt känsla. Verbier beskrivs ofta ha en rolig, ungdomlig energi – det är känt för sitt après-ski-party (Farinet, Farm Club med flera), och en mix av välbärgade men sportiga besökare. Du kan se hedgefondförvaltare i Patagoniakläder istället för päls. St. Moritz kan däremot kännas mer formellt eller pråligt lyxigt – tänk pälsar, designbutiker och en etablerad social kalender (snittåldern på klientelen är högre). Zermatt har en charmig bykänsla och är lite mer avslappnat, med bergsbestigartradition (guidad klättring osv.) blandat med lyxiga chalets; dessutom är det bilfritt och därför tystare (inga Lamborghinis som dånar fram, till skillnad från St. Moritz eller Verbier). Gstaad marknadsför “come up, slow down” – ultra-lyx men mycket diskret och lugnt; kändisar gömmer sig där utan ståhej. För investerare spelar dessa känslor roll: om du vill ha hyresintäkter kan Verbiers energiska image locka fler veckouthyrare än Gstaads tysta exklusivitet, till exempel.

Jämförande regler: Utlänningar kan köpa i alla dessa schweiziska resorts enligt Lex Koller-regler (St. Moritz, Zermatt, Gstaad ligger alla i tillåtna zoner). Men intressant nog får man i vissa byar som Wengen eller Mürren (i Berner Oberland) inte köra bil och där är det mer begränsat för utlänningar att köpa; de är dock mindre marknader. Utanför Schweiz har Frankrikes resorter (t.ex. Val d’Isère, Courchevel, Méribel, Chamonix) inga nationalitetsbaserade köprestriktioner, vilket ibland gör det enklare för internationella köpare att investera där. Dessa marknader har dock också utmaningar (fransk kapitalvinstskatt, andra arvsregler, osv.). Schweiz begränsning kan verka mindre smidig, men just denna brist på utländska ägare gör resorts i Schweiz mer exklusiva och kan hålla uppe värdet.

Marknadstrender: Under pandemin och tiden efter steg alla alpina primära marknader kraftigt. En Knight Frank-index visade att priserna på skidhem i Frankrike och Schweiz ökade betydligt 2020–2022, med många orter som såg tvåsiffriga ökningar per år. T.ex. noterade Alpine Prop Intel 7–9 % ökningar i schweiziska resorter 2022, och liknande i orter som Val d’Isère alpinepropintel.com. Nu noteras en allmän avmattning över Alperna. Franska orter har också sett långsammare tillväxt eller stabilisering 2023/24, och ökat utbud i vissa (Frankrike har ingen Weber-lag, så utvecklare har byggt mycket för att tillgodose efterfrågan – t.ex. nya projekt i Megève eller Val d’Isère). Schweiz restriktiva nybyggnation har inneburit mindre nytt utbud, så prisutvecklingen där kan stå sig starkare. Å andra sidan har Schweiz starkare valuta gjort bostäder dyrare i euro eller dollar, medan franska fastigheter (prissatta i euro) “känns” billigare om du har dollar (eftersom euron var svag tidigare 2024). Det kan påverka vissa internationella köpare åt ena eller andra hållet.

Skattejämförelser: Schweiz vs. andra: Vi nämnde Frankrikes förmögenhetsskatt på fastigheter mansionglobal.com, vilket är ett avskräckande moment för vissa förmögna köpare (ungefär 0,5–1,5 % årligen på fastighetsvärde över €1,3M). Österrike och Italien har ingen sådan förmögenhetsskatt men har andra egenheter (Österrike kräver ofta turistuthyrning av andra hem för utlänningar och Italien har högre köpomkostnader). Schweiz stabila, måttliga skatteregim är en fördel, men notera att Schweiz har en årlig förmögenhetsskatt i många kantoner på den totala nettoförmögenheten (inklusive fastigheter världen över) på cirka 0,1–0,5 %. Valais tar ut förmögenhetsskatt, men för en förmögen person är den effektiva skattesatsen relativt låg och ofta mildras av schablonbeskattning för vissa utländska invånare.

Jämförelse av hyresavkastning: Intressant nog visar Knight Franks hyresguide att franska skidorter i vissa fall kan ha något högre avkastning tack vare lägre inköpspriser men starka hyresintäkter (t.ex. Chamonix som är mer överkomligt att köpa men har gott om turister). Däremot har schweiziska skidorter ofta haft större prisuppgångspotential historiskt sett tack vare begränsat utbud och ett “värdebevarandeperspektiv”. Det blir en fråga om avkastning vs tillväxt: Schweiz tenderar mot det senare (kapitalbevarande/tillväxt), Frankrike kan ge högre avkastning men kanske lägre långsiktig tillväxt (dock är det inte en hård regel).

Kvaliteten på infrastrukturen: Schweiziska skidorter, inklusive Verbier, är kända för förstklassig infrastruktur (effektiva liftar, välpreparerade pister, pålitlig el/vatten etc.). Franska skidorter varierar; vissa har utmärkta moderna liftsystem (t.ex. 3 Vallées med Courchevel), medan andra kan ha äldre infrastruktur. Denna pålitlighet och komfort är en del av det man betalar för i Schweiz.

Sammanfattningsvis står sig Verbier väl eller leder på många områden: pris, efterfrågan, internationell prestige, skidkvalitet och året runt-utbud. St. Moritz och Zermatt är dess främsta schweiziska motsvarigheter – alla med unika styrkor (St. Moritz för ultralyxig livsstil och evenemang, Zermatt för alpin magi och Matterhorn-vy). Gstaad erbjuder en annorlunda upplevelse – kanske mer jämförbar med ett sommarparadis som också erbjuder skidåkning, vilket attraherar en viss elit. När man väljer mellan dem spelar personliga preferenser stor roll: föredrar du glittrigt societetliv (St. Moritz), bilfri pittoresk charm (Zermatt), diskret elegans (Gstaad) eller en energisk kosmopolitisk atmosfär (Verbier)? Ur investeringsperspektiv har alla visat sig vara motståndskraftiga och eftertraktade. Verbiers senaste utmärkelse som “Bästa skidorten i världen” 2022 heavenpublicity.co.uk är ett bevis på erkännandet av dess kvalitet. Och i direkta jämförelser rankas Verbier konsekvent som ett av toppvalen för köpare som vill ha en mix av seriös skidåkning och ett livligt byliv schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch.

Man kan även jämföra med vissa nordamerikanska orter (för kontext): platser som Aspen eller Vail i USA, eller Whistler i Kanada. Aspens exklusivaste hem har nått ännu högre absoluta priser (megaegendomar på 25 miljoner dollar+), men per m² konkurrerar Verbier bra tack vare täthet och markbegränsningar i Alperna. Många européer föredrar faktiskt Alperna på grund av den kulturella närheten och tillgängligheten, så Verbier vinner ofta över internationella köpare som annars skulle överväga amerikanska skidhem.

Slutligen tillhör Verbier toppskiktet tillsammans med St. Moritz, Zermatt, Courchevel, Megève, osv. Orten erbjuder en unik blandning av egenskaper som enligt vissa gör den till Europas främsta skidort för helheten. Så länge det ryktet består kommer Verbiers bostadsmarknad att fortsätta blomstra jämfört med (och tillsammans med) dess exklusiva alpina motsvarigheter.

Slutsats & Utsikter

Bostadsmarknaden i Verbier 2025 präglas av styrka, exklusivitet och en mogen marknad efter pandemins boomår. Bostads- och lyxfastighetspriserna är på rekordnivåer, understödda av en obalans mellan hög efterfrågan och begränsat utbud. Pandemiperiodens frenesi har svalnat till en hållbar takt, men det finns inga tecken på någon större nedgång. Istället kännetecknas framtidsutsikterna av måttlig tillväxt och bestående värde.

Viktiga insikter från denna djupdykning är:

Bostadssektorns motståndskraft: Verbiers bostadsmarknad förblir en av de mest robusta i Alperna. Även om de årliga prisökningarna dämpas till ensiffriga nivåer, stöds ortens fastighetsvärden av unika faktorer – lagliga begränsningar på ny tillgång, ett stadigt intresse från förmögna, globala köpare, och ortens status i toppklass. Köpare kan räkna med att behöva betala ett högt inträdespris, men historiskt sett har de som gjort det belönats inte bara med ett hem, utan också en tillgång som behåller sitt värde (eller ökar i värde) genom ekonomiska cykler alpinepropintel.com.

Verbiers bostadsmarknad förblir en av de mest robusta i Alperna. Även om de årliga prisökningarna dämpas till ensiffriga nivåer, stöds ortens fastighetsvärden av unika faktorer – lagliga begränsningar på ny tillgång, ett stadigt intresse från förmögna, globala köpare, och ortens status i toppklass. Köpare kan räkna med att behöva betala ett högt inträdespris, men historiskt sett har de som gjort det belönats inte bara med ett hem, utan också en tillgång som behåller sitt värde (eller ökar i värde) genom ekonomiska cykler alpinepropintel.com. Lyxmarknadens nyanser: Det allra högsta segmentet i Verbier går igenom en viss omkalibrering; rekordhöga priser har lett till en paus och mer kräsna köpare. Trots detta är prestigen i att äga ett troféchalet i Verbier oförändrad. Vi förutser att lyxsegmentet fortsätter att ligga inom ett relativt snävt spann – betydande korrigeringar är osannolika såvida inte yttre chocker inträffar, tack vare mängden förmögna köpare som eftertraktar dessa tillgångar. Faktum är att toppen av marknaden (fastigheter över 10 miljoner CHF) väntas behålla eller öka sitt värde även om sekundära semesterbostäder på mellan­nivå får en mer utplanad prestation jamesedition.com.

Det allra högsta segmentet i Verbier går igenom en viss omkalibrering; rekordhöga priser har lett till en paus och mer kräsna köpare. Trots detta är prestigen i att äga ett troféchalet i Verbier oförändrad. Vi förutser att lyxsegmentet fortsätter att ligga inom ett relativt snävt spann – betydande korrigeringar är osannolika såvida inte yttre chocker inträffar, tack vare mängden förmögna köpare som eftertraktar dessa tillgångar. Faktum är att toppen av marknaden (fastigheter över 10 miljoner CHF) väntas behålla eller öka sitt värde även om sekundära semesterbostäder på mellan­nivå får en mer utplanad prestation jamesedition.com. Kommersiella och uthyrningsmöjligheter: Hyresmarknaden erbjuder stabila avkastningar kring 3–4 %, stödd av en lång vintersäsong och ett växande intresse även under sommaren alpinepropintel.com knightfrank.com. Investerare som söker intäkter kan känna tillförsikt i Verbiers fortsatta popularitet; den säsongsmässiga efterfrågan visar inga tecken på att avta. På den kommersiella sidan gör det begränsade utbudet av butiks- och restauranglokaler att all investering där (t.ex. hotell eller butikslokal) kommer med en inbyggd efterfrågan och prestige genom association med Verbiers varumärke. Synergierna mellan turismens framgång och fastighetsmarknadens utveckling är tydliga: så länge Verbier fortsätter att locka förmögna besökare kommer dessa att behöva boende, shopping och restauranger – en gynnsam cykel för fastighetsägarna.

Hyresmarknaden erbjuder stabila avkastningar kring 3–4 %, stödd av en lång vintersäsong och ett växande intresse även under sommaren alpinepropintel.com knightfrank.com. Investerare som söker intäkter kan känna tillförsikt i Verbiers fortsatta popularitet; den säsongsmässiga efterfrågan visar inga tecken på att avta. På den kommersiella sidan gör det begränsade utbudet av butiks- och restauranglokaler att all investering där (t.ex. hotell eller butikslokal) kommer med en inbyggd efterfrågan och prestige genom association med Verbiers varumärke. Synergierna mellan turismens framgång och fastighetsmarknadens utveckling är tydliga: så länge Verbier fortsätter att locka förmögna besökare kommer dessa att behöva boende, shopping och restauranger – en gynnsam cykel för fastighetsägarna. Framtida utveckling & infrastruktur: Verbier arbetar aktivt med att framtidssäkra sig själv. Kommande infrastruktur som Savoleyres-liften och det nya sportcentret kommer att förbättra både boende- och semesterupplevelsen heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. År 2028 kommer Verbier att erbjuda ännu bättre tillgänglighet och bekvämligheter, vilket stärker dess position som en ledande alpin ort. För fastighetsmarknaden innebär detta att investeringsklimatet förbättras över tid – du köper in dig i en ort som ständigt uppgraderar sig, inte stagnerar. Ett mer tillgängligt, hållbart och aktivitetsrikt Verbier kommer att locka nya generationer av turister och köpare.

Verbier arbetar aktivt med att framtidssäkra sig själv. Kommande infrastruktur som Savoleyres-liften och det nya sportcentret kommer att förbättra både boende- och semesterupplevelsen heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. År 2028 kommer Verbier att erbjuda ännu bättre tillgänglighet och bekvämligheter, vilket stärker dess position som en ledande alpin ort. För fastighetsmarknaden innebär detta att investeringsklimatet förbättras över tid – du köper in dig i en ort som ständigt uppgraderar sig, inte stagnerar. Ett mer tillgängligt, hållbart och aktivitetsrikt Verbier kommer att locka nya generationer av turister och köpare. Regulatoriska uppmärksamhetspunkter: På horisonten syns potentiella regeländringar (skärpta regler för utländska köpare, möjliga extraskatter på andrahandsboenden) som en not av försiktighet ubs.com ubs.com. Även om dessa till viss del kan kyla efterfrågan eller öka ägandekostnaden, illustrerar de också Schweiz välreglerade fastighetsmarknad – som förhindrar överhettning och spekulationsbubblor. På lång sikt gynnar den stabiliteten seriösa investerare. Likväl bör intressenter engagera sig i dessa policy-diskussioner och kanske påskynda beslut om de tror att de kan missa möjligheter innan reglerna ändras (till exempel att en utlänning väljer att köpa 2025 istället för 2027 om de tror att Lex Koller blir hårdare).

På horisonten syns potentiella regeländringar (skärpta regler för utländska köpare, möjliga extraskatter på andrahandsboenden) som en not av försiktighet ubs.com ubs.com. Även om dessa till viss del kan kyla efterfrågan eller öka ägandekostnaden, illustrerar de också Schweiz välreglerade fastighetsmarknad – som förhindrar överhettning och spekulationsbubblor. På lång sikt gynnar den stabiliteten seriösa investerare. Likväl bör intressenter engagera sig i dessa policy-diskussioner och kanske påskynda beslut om de tror att de kan missa möjligheter innan reglerna ändras (till exempel att en utlänning väljer att köpa 2025 istället för 2027 om de tror att Lex Koller blir hårdare). Jämförande fördel: När Verbier jämförs med andra alpina hotspots bevisar orten ständigt sin styrka – oavsett om det gäller prisnivå, livsstil eller motståndskraft. Det är en attraktiv balans: glamoröst men sportigt, exklusivt men familjevänligt, internationellt men ändå distinkt schweiziskt. Denna breda dragningskraft kommer troligtvis hålla Verbier högt upp på köparnas önskelistor, även om konkurrensen från exempelvis St. Moritz eller Zermatt fortsatt är stark. I grund och botten behöver Verbier inte vara den absoluta “vinnaren” bland orterna – det räcker att den stannar i den främsta klassen, och allting tyder på att den gör det.

Utsikter: Ser vi framåt mot de kommande åren kan du räkna med stabil men ospektakulär tillväxt i fastighetsvärdena i Verbier, omkring några procent årligen investropa.com. Möjligheten till tillfälliga nedgångar (kanske inom vissa segment eller om en global händelse utlöser en bredare avmattning) kan inte uteslutas, men all sådan svaghet lär mötas av uppdämd efterfrågan och det fundamentala golv som finns under priserna. Investerarsentimentet förblir positivt och ser fastigheter i Verbier som en långsiktig investering med en blandning av livsstilsmässig och finansiell avkastning. Köparbasen kan förändras – till exempel kan fler nordamerikanska eller mellanösternköpare lockas av den starka dollarn eller schweizerfrancens stabilitet – men en mångfald i efterfrågan är en styrka.

Vidare, i takt med att yngre förmögna personer (millennials och Gen-Z-entreprenörer) börjar investera i fritidsboenden, ger Verbiers berömda nattliv och sina extremsportmöjligheter orten ett bra utgångsläge för att locka även denna demografiska grupp. Ortens satsning på hållbarhet går också i linje med yngre köpares värderingar, vilket potentiellt ökar attraktiviteten ytterligare (att veta att ditt fritidshus ligger i ett samhälle som satsar på gröna initiativ kan vara ett stort plus).

Sammanfattningsvis är Verbiers fastighetsmarknad år 2025 och framåt på väg mot fortsatt framgång, även om takten blir mer balanserad än de senaste åren. För den som överväger att investera är budskapet tydligt: Verbier erbjuder ett unikt och attraktivt paket – men inträde kräver engagemang, både ekonomiskt och när det gäller att förstå reglerna. När man väl är inne blir man dock medlem i en klubb av fastighetsägare som inte bara får ta del av värdestegring, utan också av den ovärderliga upplevelsen av att leva det bästa av alpliv. Som man kanske skulle uttrycka det på ett klickvänligt sätt: Verbier är inte bara en fastighetsmarknad, det är en livsstilsinvestering – en investering som ser ut att ge avkastning i många år framöver.

Källor: Denna rapport använde data och insikter från ledande schweiziska finansinstitut (UBS, Julius Baer), fastighetskonsulter (Investropa, Knight Frank, Savills), schweiziska myndighetsrapporter och lokala myndigheter i Verbier. Dessa källor inkluderar UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com, Knight Franks Ski Property Report knightfrank.com knightfrank.com, Alpine Property Intelligence analyser alpinepropintel.com alpinepropintel.com, JamesEdition lyxmarknadstrender jamesedition.com, schweiziska förbundsbullentiner jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch och lokala nyheter från Val de Bagnes valdebagnes.ch valdebagnes.ch, bland andra, för att säkerställa en välavvägd och uppdaterad bild av Verbiers fastighetsmarknad 2025.