Fastighetsmarknaden i Lausanne (2025 och framåt)

Lausannes fastighetsmarknad 2025 utmärker sig som en av de mest motståndskraftiga i Schweiz, kännetecknad av stark efterfrågan och begränsat utbud. Som huvudstad i kantonen Vaud och ett centrum för internationell utbildning, finans och teknik, attraherar Lausanne en stadig tillströmning av kvalificerade invånare theluxuryplaybook.com. Stadens höga livskvalitet, närvaro av välkända universitet (såsom EPFL och UNIL), och många multinationella arbetsgivare (t.ex. IOK, medicintekniska och finansiella företag) driver en konsekvent efterfrågan från expats, studenter, familjer och företag. Cirka 80% av hushållen i Lausanne är hyresgäster (ägarboende utgör endast ~20% av beståndet) bcv.ch, vilket speglar en traditionellt trång hyresmarknad. Nedan följer en omfattande översikt över de nuvarande marknadsförhållandena (bostäder och kommersiella), prisutveckling och prognoser, investeringsmöjligheter, större projekt, regleringsfaktorer, jämförelser med andra schweiziska städer samt efterfrågetrender som formar Lausannes framtid på fastighetsmarknaden.

Bostadsmarknadens förhållanden 2025

Lausannesförblir mycket ansträngd 2025. Vakansgraden är extremt låg – omkringför Lausanne-distriktet bcv.ch – vilket indikerar en allvarlig brist på tillgängliga bostäder. Denna knapphet har hållit. Många hyresgäster stannar länge i sina lägenheter: i Lausanne (och Genève) har ungefär hälften av hyresgästerna bott i sina bostäder i över 10 år, långt över det schweiziska genomsnittet på 38 % ubs.com . Denna ”inlåsningseffekt” visar hur svårt det är att hitta nytt boende, då hyresgäster håller fast vid sina nuvarande kontrakt. I början av 2025 steg efterfrågan på hyresrätter kraftigt till följd av befolkningstillväxt (inklusive immigration); Schweiz hade ett rekordlågt nationellt vakanstal (1,08 % i mitten av 2024) och ökande nyuthyrningshyror pwc.ch pwc.ch . Lausanne speglar denna trend, där hyresvärdar kan höja hyrorna för nya kontrakt med cirkai konkurrensen om lägenheterna. Däremot har befintliga reglerade hyror bara ökat måttligt, delvis begränsat av Schweiz referensränta på bolån, som. Denna ränte­sänkning kommer att dämpa hyreshöjningarna för befintliga hyresgäster under kommande kvartal ubs.com (eftersom hyresvärdar måste sänka eller hålla hyror när referensräntorna faller enligt schweizisk hyreslag).

Bostadspriserna i Lausanne fortsätter att vara bland de högsta i Schweiz och har stigit stadigt under det senaste decenniet. Det genomsnittliga transaktionspriset för lägenheter i Lausanne var omkring 15 500 CHF per m² under Q1 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, vilket placerar det i den högsta kategorin efter Zürich och Genève. Oftast ligger utropspriserna i mitten av 2025 runt 12 000–13 000 CHF per kvadratmeter för bostadsfastigheter investropa.com neho.ch. Till exempel visar data från juni 2025 ett genomsnitt på 12 750 CHF per m² (lägenheter ~13 413 CHF och hus ~12 087 CHF per m²) i Lausanne neho.ch. Exklusiva områden (sjönära områden som Ouchy eller exklusiva höjder) överstiger lätt 13 000 CHF/m² theluxuryplaybook.com. Pristillväxten har varit moderat men positiv nyligen – ungefär +2 % år-till-år för lägenheter under 2024 theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com – då prispressen och högre lånekostnader har bromsat den snabba ökningen från tidigare år. Priserna på enfamiljshus har till och med planat ut eller sjunkit något (ungefär –0,5 % till –0,6 % det senaste året) theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com på grund av stigande bolånekostnader och köparnas preferenser som skiftar mot flerfamiljshus eller hyresinvesteringar. Sammantaget kännetecknas Lausannes bostadsmarknad under 2025 av stabilitet på en hög prisnivå: efterfrågan överstiger vida utbudet, vilket håller vakanser låga och stöder priserna, men takten på prisökningen har avtagit.

Bostadsutbudet förblir begränsat av geografin och planregler. Lausanne är en tät stad med strikt zonindelning och långa godkännandeprocesser som begränsar storskalig utveckling theluxuryplaybook.com. Nybyggnation av bostäder har varit blygsam – omkring 420 nya enheter per år under 2024–25 i Lausanne-distriktet bcv.ch – vilket är lägre än tidigare år. Denna långsamma tillväxt i utbudet hänger inte med befolkningens behov, vilket bidrar till den strukturella bristen. De ansträngda marknadsförhållandena bekräftas ytterligare av starka hyresgästprofiler och låg omsättning; institutionella fastighetsägare i Vaud rapporterar högkvalitativa, “lojala” hyresgäster och minimal vakanser (≈1%–1,4%) i sina Lausanne-portföljer theluxuryplaybook.com. För investerare innebär detta pålitliga hyresintäktsströmmar. Faktum är att flerbostadshus åter är eftertraktade bland investerare – från och med 2024 har annonserade hyror i hela Schweiz ökat med cirka 6,4 % på ett år, och hyresfastigheter har blivit mer attraktiva med de låga räntorna ubs.com ubs.com. Lausannes kombination av hyresgäststabilitet och kronisk brist gör det till en särskilt försvarsinriktad, avkastningsvänlig bostadsmarknad, även när priserna förblir höga.

Kommersiella (Kontor & Detaljhandel) marknadsförhållanden 2025

Lausannes kommersiella fastighetssektor år 2025 visar en tvådelad dynamik: kontorsmarknaden i stadskärnan är mycket stram, medan perifera delmarknader expanderar med ny tillgång. I Lausannes innerstad (CBD) är vakanserna för kontor extremt låga – endast cirka 1,9 % vakans i hela staden, och bara 1,5 % av de bästa kontorsytorna i centrum är tillgängliga jll.com. I absoluta tal var endast omkring ~12 300 m² av CBD:s kontorsyta vakant vid slutet av 2024 jll.com. Denna brist bidrar till höga hyresnivåer: topphyrorna för kontor i centrala Lausanne ligger på cirka CHF 520 per m² och år (ungefär CHF 43/m² per månad) och har varit stabila jll.com. Företag som söker större sammanhängande kontorsytor i centrum har ofta ett mycket begränsat utbud att välja på. Särskilt kan nämnas en omfattande renovering av det ikoniska Hôtel des Postes i centrala Lausanne, som pågår och ska leverera ~15 000 m² moderna kontor till slutet av 2025 – ett sällsynt tillskott av kontorsyta av högsta klass i hjärtat av staden, vilket förväntas möta en stark efterfrågan vid färdigställandet jll.com.

I motsats till detta har Lausanne-regionens förortsbaserade kontorsmarknad lättat något i och med nya projekt som färdigställs. Den totala kontorsvakansgraden för större Lausanne-regionen steg till 3,8 % vid slutet av 2024, upp från 3,2 % året innan jll.com. Denna ökning beror till stor del på flera stora projekt i Västra Lausanne (Crissier/Renens) som avslutat byggnationen jll.com. Till exempel tillförde ett nytt ”ekodistrikt” i Chavannes-près-Renens väsentligt med ny kontorsyta, vilket bidrog till en högre vakansgrad i detta delområde jll.com. Zonen Lausanne West/Crissier har nu en kontorsvakans på cirka 15 % jll.com – betydligt högre än stadssnittet – eftersom projekt som “Le Closel” (4 000 m²) och “Quartier Horizon” (~7 000 m²) nyligen har färdigställts med ytor som fortfarande är lediga jll.com. Även om denna ökning av vakansgraden innebär en kortsiktig absorbtionsutmaning, speglar den också tillväxt: Västra Lausanne befinner sig i en expansionsfas och levererar moderna, stora kontorsytor som centrala Lausanne inte kan erbjuda. Särskilt området Malley–Renens blomstrar med nya projekt. Ett stort komplex med blandad användning, “Central Malley”, är under uppbyggnad och ska stå klart 2026 med 10 000+ m² kontor; redan nu är 80 % av den första byggnaden (A3) föruthyrd ett år före färdigställande jll.com. Trots den högre vakanserna i dessa ytterområden är hyresgästdemanden fortsatt stark och lockas till de nya alternativen: företag dras till hållbar design, tillgänglighet och större kontorsytor i dessa projekt jll.com. På sikt tror analytiker att överskottet av lokalytor kommer att absorberas, givet Lausannes växande ekonomi och vissa företags preferens att flytta från äldre byggnader till nya, miljöcertifierade kontor jll.com.

Fastighetspriserna i Lausanne har varit på en långvarig uppgång, och 2025 fortsätter det mönstret med viss dämpning.

Pristrender och prognoser

Inomförutspår både UBS och Wüest Partner att schweiziska huspriser kommer att globalpropertyguide.com , men högkostnadsregioner som Lausanne förväntas öka i värde i en mer blygsam takt.Faktum är att senaste siffrorna visar att globalpropertyguide.com , vilket är sämre än det nationella genomsnittet (~+4,4 % år för år), som ökade tack vare prisuppgångar i andra regioner.Detta tyder på att priserna i Lausanne kan vara på väg att nå en platå i förhållande till de lokala inkomsterna.För 2025–2026för bostäder i Lausanne – på omkring estimation-bien-immobilier.ch – förutsatt att räntorna förblir låga och att inga större chocker inträffar.Fastighetsutsikterna för kantonen Vaud förutser faktiskt(och ~2 % för hus) estimation-bien-immobilier.ch , vilket i stort sett är en fortsättning på den återhållsamma ökningen under 2024.Viktiga faktorer som stödjer priserna är den ihållandesamt billigare finansiering (efter SNB:s räntesänkningar).I mitten av 2025 hade bolåneräntorna i Schweiz sjunkit tillbaka till under 2 % i genomsnitt, vilket avsevärt förbättrade kreditens överkomlighet investropa.com investropa.com .Denna finansieringsökning, kombinerad med befolkningstillväxt, ligger till grund för den.Men eftersom bostäderna i Lausanne redan är mycket dyra (priskvoten i förhållande till inkomsten är pressad) och den bredare ekonomiska tillväxten är måttlig (Schweiz BNP ~1,2 %–1,4 % prognos för 2025–26 pwc.ch ), förväntas– snarare är en “stabilisering på en hög nivå” sannolik ubs.com ubs.com .Andra kommersiella segment speglar Lausannes starka ekonomi:i centrala zoner gynnas av stadens förmögna befolkning och turister, även om sekundära butikslägen står under press (när e-handel och Geneves attraktionskraft gör sig gällande). Marknaden förkring Lausanne (t.ex. i perifera kommuner) är också ganska ansträngd med tanke på den begränsade industrimarken i regionen. Sammanfattningsvis kan Lausannes kommersiella fastighetsmarknad 2025 beskrivas som– en hårt begränsad centrumbild med höga hyror och praktiskt taget inga stora vakanser, jämfört med en föränderlig periferi där nya affärsdistrikt (som i) tillför kapacitet och måttligt höjer vakanstalen på kort sikt jll.com . Viktigt är att även det nya utbudet inte är överdrivet utifrån historiska mått. (I hela Schweiz avtar kontorsbeståndets tillväxt – enligt prognosen strax över ~1,0 % årlig ökning i de största städerna fram till 2027, vilket är 26 % mindre än de senaste åren jll.com jll.com .) Lausannes andel av nybyggnationen är fortsatt försiktig, vilket innebär att marknaden troligen inte blir överutbudad på lång sikt.

Inom den kommersiella fastighetssektorn bör kontorshyrorna i Lausannes stadskärna förbli höga och kan till och med stiga något på grund av bristen på utrymme. Prime office-hyra (CHF 520/m²/år) har varit oförändrad en tid jll.com, men all ny kontorsyta av högsta klass (som ombyggnaden av Hôtel des Postes) kan sätta en ny standard om konkurrensen om dessa våningsplan triggar budgivning. I perifera kontorsdelmarknader kan inflödet av nya byggnader sätta nedåttryck på hyrorna på kort sikt – fastighetsägare kan behöva erbjuda incitament för att fylla vakanser (med West Lausannes tillgänglighet på 15 % jll.com, kan hyresrabatter behövas för att locka hyresgäster tills marknaden absorberar det nya utbudet). Under de närmaste åren (2025–2027), när Malley/Crissier-kontoren hyrs ut, kan vi förvänta oss att de effektiva hyrorna där successivt stärks igen, särskilt för fastigheter med miljöcertifieringar och goda kollektivtrafikförbindelser (som redan väcker intresse) jll.com.

Lausannes avkastning på investeringsfastigheter förväntas förbli låg (vilket indikerar höga värden), i linje med andra schweiziska storstäder. Till exempel ligger bostadsuthyrningsavkastningen i Genève på cirka 3,5 % och är stabil investropa.com investropa.com; Lausannes skulle vara av liknande storleksordning – generellt 3–4 % – givet de höga priserna och den pålitliga hyresinkomsten. Med 10-åriga schweiziska statsobligationer nära noll är fastigheter fortsatt attraktiva för institutionella investerare som söker avkastning. Prognoser från Wüest Partner ser att schweiziska lägenhetspriser stiger ~3,6 % under 2025 globalpropertyguide.com, och UBS analytiker förutser likaså 3–4 % uppgång globalpropertyguide.com, men varnar för att begränsningar i överkomlighet ”bör begränsa större prisökningar” globalpropertyguide.com. Efter 2025 kommer mycket att bero på ränteläget (en återgång till negativa räntor, vilket diskuteras i Schweiz, skulle ytterligare driva fastighetspriser pwc.ch pwc.ch). Omvänt, om inflation eller globala faktorer tvingar upp räntorna, kan schweiziska fastighetsmarknaden svalna. Från och med 2025 är basscenariot måttlig fortsatt tillväxt för Lausannes fastighetsvärden, med inga tecken på nedgång. UBS Real Estate Bubble Index för Schweiz ligger fortsatt i ”måttlig risk”-zonen 2025 ubs.com ubs.com – Lausanne identifieras som ett högpris-”hotspot” men inte i någon allvarlig bubbla. Därför, om inte externa chocker inträffar, är utsikterna för de kommande åren att Lausannes fastigheter kommer att stiga gradvis i värde och behålla sin status som en stabil högvärdesmarknad.

Investeringsmöjligheter och nyckelområden för tillväxt

Trots höga inträdespriser erbjuder Lausanne fleratack vare tillväxtområden och stabila avkastningar. Investerare (både schweiziska institutionella och kvalificerade utländska köpare) lockas särskilt avi Lausanne och hänvisar till stadens låga vakanser, stabila hyresbas och ”säker hamn”-stabilitet theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com . Avkastningsinriktade köpare anser att flerfamiljshus i Lausannes olika stadsdelar kan leverera stabila inkomster med minimal risk för vakanser. Det faktum att(för att hinna ifatt efterfrågan) innebär att hyresvärdar kan få en höjning vid omsättning; till exempel var begärda hyror nationellt ca +2,2 % högre i början av 2025 jämfört med året innan ubs.com . Denna trend, kombinerad med, har förbättrat situationen för belånade investerare. När låga räntor återkom 2024–25, minskade avkastningskraven (cap rates) och fastighetstransaktionerna ökade över hela Schweiz practiceguides.chambers.com . I Lausanne genomfördes betydande portföljförvärv och projektköp av utvecklingsmark under 2024, och denna utveckling fortsätter in i 2025.

Geografiskt sett är viktiga tillväxtområden i och runt Lausanne:

Västra Lausanne (Renens/Malley/Crissier) – Denna korridor genomgår en omvandling med nya blandade utvecklingsprojekt. Här återfinns de framväxande projekten “Quartier des Entrepôts” och Central Malley , nya kontorscampus och bostadskvarter nära Malley station. Området är attraktivt för företag tack vare moderna faciliteter och tillgång till motorväg/tåg, och för investerare eftersom priserna är något lägre än i centrala Lausanne medan framtida uppsida är stark. Kontorstillgängligheten här (15 % efter nya färdigställanden) jll.com signalerar faktiskt ett tillfälle: företag som söker stora, moderna kontor kan hitta dem i Västra Lausanne till konkurrenskraftiga hyror, vilket tyder på att denna delmarknad kommer att växa till ett större affärscentrum. För fastighetsinvesterare kan tidigt köp i dessa projekt ge god avkastning när beläggningen ökar. Malley-Gare-distriktet får dessutom en ny spårvägsförbindelse och fler bostäder, vilket ytterligare ökar dess attraktionskraft.

– Denna korridor genomgår en omvandling med nya blandade utvecklingsprojekt. Här återfinns de framväxande projekten , nya kontorscampus och bostadskvarter nära Malley station. Området är attraktivt för företag tack vare moderna faciliteter och tillgång till motorväg/tåg, och för investerare eftersom priserna är något lägre än i centrala Lausanne medan framtida uppsida är stark. Kontorstillgängligheten här (15 % efter nya färdigställanden) jll.com signalerar faktiskt ett tillfälle: företag som söker stora, moderna kontor kan hitta dem i Västra Lausanne till konkurrenskraftiga hyror, vilket tyder på att denna delmarknad kommer att växa till ett större affärscentrum. För fastighetsinvesterare kan tidigt köp i dessa projekt ge god avkastning när beläggningen ökar. får dessutom en ny spårvägsförbindelse och fler bostäder, vilket ytterligare ökar dess attraktionskraft. Lausanne Norr (Blécherette/Epalinges) – Områden norrut (kring Blécherette, Vennes, Epalinges) växer genom forskningsparker och förortsbostadsområden. Biopôle i Epalinges (en life science-park) har expanderat, lockar bioteknikföretag och skapar efterfrågan på både kontor och exklusiva bostäder i närheten. Den planerade M3-metrons slutstation blir Blécherette (Lausannes norra utkant) ge.ch ge.ch, vilket driver på ny utveckling längs dess sträckning. Investerare kan hitta mark- eller ombyggnadsmöjligheter i dessa norra förorter när stadens infrastruktur för kollektivtrafik förbättrar tillgängligheten.

– Områden norrut (kring Blécherette, Vennes, Epalinges) växer genom forskningsparker och förortsbostadsområden. (en life science-park) har expanderat, lockar bioteknikföretag och skapar efterfrågan på både kontor och exklusiva bostäder i närheten. Den planerade M3-metrons slutstation blir Blécherette (Lausannes norra utkant) ge.ch ge.ch, vilket driver på ny utveckling längs dess sträckning. Investerare kan hitta i dessa norra förorter när stadens infrastruktur för kollektivtrafik förbättrar tillgängligheten. Centrumprojekt och ombyggnationer – Inom Lausanne centrum är möjligheterna färre, men vissa projekt finns där äldre byggnader kan renoveras eller ändras för nya ändamål. Ett bra exempel är renoveringen av Hôtel des Postes som nämnts ovan, där en historisk postbyggnad förvandlas till exklusiva kontor jll.com. Liknande centralt belägna fastigheter, om de förvärvas och uppgraderas, kan möta den outnyttjade efterfrågan på moderna utrymmen i centrum. Dessutom är nischsegment som serviceboenden eller studentbostäder nära universitetsområdena underutvecklade och erbjuder investeringspotential (studentpopulationen är stor och växande, och har ofta svårt att hitta boende).

– Inom Lausanne centrum är möjligheterna färre, men vissa projekt finns där äldre byggnader kan renoveras eller ändras för nya ändamål. Ett bra exempel är som nämnts ovan, där en historisk postbyggnad förvandlas till exklusiva kontor jll.com. Liknande centralt belägna fastigheter, om de förvärvas och uppgraderas, kan möta den outnyttjade efterfrågan på moderna utrymmen i centrum. Dessutom är nischsegment som nära universitetsområdena underutvecklade och erbjuder investeringspotential (studentpopulationen är stor och växande, och har ofta svårt att hitta boende). Strandområde och östra Lausanne (Pully/Lutry) – Förorterna österut längs Genèvesjön förblir exklusiva bostadsområden. Även om de till stor del är färdigbyggda råder fortsatt hög efterfrågan i dessa kommuner (Pully, Lutry osv.) från förmögna köpare. Fastigheter i dessa områden (med sjöutsikt) går ofta för 14 000–16 000+ CHF per m² estimation-bien-immobilier.ch estimation-bien-immobilier.ch, på samma nivå som det bästa i Genève. Investerare i exklusiva villor eller lägenheter här satsar på värdebeständighet och långsiktig värdeökning. Nybyggnation är mycket begränsad, men ibland dyker små tomtindelningar eller ersättningsvillor upp till salu.

Ur ett sektorperspektiv är hållbara och energieffektiva fastigheter en anmärkningsvärd möjlighet. Schweiz har ambitiösa miljöregler (t.ex. striktare CO₂-lagar och en satsning på nettonoll-byggnader). Efterfrågan på energieffektiva bostäder förväntas öka med cirka 20 % nationellt till 2025 investropa.com investropa.com. I Lausanne byggs nya projekt som ekokvarteret Plaines-du-Loup (se nästa avsnitt) enligt avancerade miljöstandarder, och sådana fastigheter är mycket eftertraktade både av hyresgäster och köpare. Att investera i att energieffektivisera äldre byggnader i Lausanne (tilläggsisolering, värmepumpar, solpaneler) kan också löna sig, då hyresgäster/ägare är villiga att betala extra för lägre driftkostnader och för att följa kommande regleringar.

Generellt sett gör Lausannes ”kontrollerade utbud” och höga hyresgästkvalitet staden attraktiv för långsiktiga investerare theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Staden erbjuder förutsägbara avkastningar med låg volatilitet, vilket är lockande jämfört med mer cykliska marknader. Viktiga tillväxtområden i väster och norr, stärkta av infrastrukturprojekt, erbjuder huvudvägen för investeringsdriven utveckling. Samtidigt förblir kärnfastigheter i Lausanne ett försiktigt alternativ – visserligen med lägre avkastning – perfekt för kapitalbevarande och stabil inkomst.

Anmärkningsvärda nya projekt och infrastrukturprojekt

Lausanne genomgår flera betydande projekt som kommer att forma stadens fastighetslandskap de kommande åren. Nedan listas några av de största nya projekten inom bostäder, kommersiellt och infrastruktur:

Écoquartier des Plaines-du-Loup: Detta är en av de mest ambitiösa bostadsutvecklingarna i Lausannes historia. Plaines-du-Loup är en ny hållbar stadsdel som byggs på ett 30 hektar stort tidigare flygfält i stadens norra del. Fas 1 öppnade 2022, och till 2034 kommer området att hysa omkring 8 000 invånare och 3 000 arbetstillfällen på plats lausanne.ch lausanne.ch. Projektet lägger stor vikt vid ekologisk och social hållbarhet: 30 % av bostäderna blir statligt subventionerade, 40 % med mellanklasshyra (prisreglerat), och 30 % på den fria marknaden lausanne.ch. Området inkluderar parker, skolor, idrottsanläggningar och samhällscentrum. Plaines-du-Loup är utformat för att uppfylla målen för ”2000-watt-samhället” (mycket låg energiförbrukning per person) med toppmodern energieffektiv byggnation lausanne.ch. När det gäller transport kommer området att vara väl sammankopplat – särskilt kommer den planerade M3-metro-linjen att binda samman stadsdelen med centrum runt år 2031 ge.ch ge.ch, och metrostationen kommer att integreras i stadsdelen. Denna utveckling är avgörande för att lindra Lausannes bostadsbrist: den kommer att leverera tusentals nya lägenheter (många prisvärda) i olika etapper. Från och med 2024 har de första invånarna flyttat in och fler byggnader är under uppförande. Fastighetsinvesterare följer Plaines-du-Loup noggrant; även om mycket är stadsdrivet genom icke-vinstdrivande kooperativ och pensionsfonder, kan dess framgång sätta fart på liknande projekt i regionen.

Malley-distriktet (Renens/Prilly): Väster om Lausannes centrum håller Malley-området (som sträcker sig över kommunerna Renens, Prilly och Lausanne) på att omvandlas från gammal industrimark till ett modernt blandat stadsområde. Huvudprojektet är “Central Malley”, en stor utveckling med kontor, butiker och bostäder. Byggnationen pågår och större delar väntas vara klara till 2026. Flera hyresgäster har redan förhyrt ytor (t.ex. 10 000 m² kontorsyta är redan uthyrda) jll.com, vilket visar på starkt intresse. Intill Central Malley ligger Malley-Gare-området, där Vaudoise Arena (en ny ishockey- och eventarena) samt nya bostadshus har öppnat. Quartier du Closel och Quartier Horizon (också i västra Lausanne) är andra nyligen färdigställda projekt som tillför kommersiella ytor jll.com. Malley’s utveckling stöds av infrastrukturinvesteringar: en ny spårvägslinje byggs för att knyta samman Lausanne-Flon (centrum) med Renens, via Malley. Denna Tramway t1 planeras öppna runt 2026, vilket kraftigt förbättrar tillgängligheten med en spårvagn var sjätte minut och 15 minuters resa från Renens till centrum fr.wikipedia.org axes-forts.ch. När Malley-distriktet är fullt utbyggt kommer det att erbjuda ett betydande tillskott av nya bostäder (inklusive studentboenden), kontor och fritidsanläggningar och därmed fungera som ett andra urbana centrum för Lausanne. Detta minskar trycket på det historiska centrumet och fördelar tillväxten västerut.

Expansionsprojekt för Lausanne “Pôle Gare” (Station Hub): Stadens största järnvägsstation genomgår en tioårig utbyggnad och modernisering som en del av den federala järnvägsinfrastrukturplanen (Léman 2030). Byggstarten gick 2021 för en omfattande ombyggnation på cirka 1,3 miljarder CHF ge.ch. Projektet kommer att bredda och förlänga plattformarna, lägga till en tredje tunnel samt nästan fördubbla den dagliga passagerarkapaciteten för att möta den förväntade trafiken till 2030 ge.ch ge.ch. År 2029 kommer alla fem nya, längre plattformar vara i bruk, vilket möjliggör att 400 meter långa tåg (fler sittplatser) kan trafikera Lausanne ge.ch. Viktigt är att stationen kommer att få direkt underjordisk anslutning till tunnelbanelinjerna (M2 och framtida M3) ge.ch, vilket skapar en sömlös multimodal knutpunkt. Runt stationen planerar staden att förvandla Place de la Gare till ett gågatorienterat torg och främja nyutveckling i stationsområdet. “Pôle Gare” omfattar flera sammankopplade projekt: förutom själva stationen planeras nya kontorsbyggnader, hotell och butiker i direkt närhet när järnvägsbygget tillåter. Denna knutpunkt betraktas som “årtiondets byggprojekt” för Lausanne, och genom att stimulera förbättrad tillgänglighet blir den en katalysator för stadsutveckling i stadskärnan ge.ch ge.ch. Vi kan förvänta oss att fastighetsvärdena runt stationen gynnas av dessa förbättringar. Till exempel kan områden söder om spåren i framtiden se kontors- eller blandade höghus, vilka drar nytta av den förbättrade tillgängligheten och det ökade gångtrafikflödet.

Metrolinje M3 och annan kollektivtrafik: Parallellt med stationens uppgradering är Metro linje M3 ett kritiskt infrastrukturprojekt. M3 kommer att gå från centralstationen norrut till Blécherette genom viktiga stadsdelar (via en tunnel under stadskärnan). Den planeras öppnas till 2031 ge.ch. Detta kommer att avlasta den överbelastade M2-linjen och öppna nya områden för transitnära utveckling, särskilt nära planerade M3-stationer (t.ex. Chauderon, Beaulieu och mot den norra änden). Dessutom förlängs och omdras Linje M2 vid stationen. Lausannes spårvagnslinje (nämns ovan) och pågående förbättringar av RER Vaud pendeltåg (t.ex. tätare tåg till förorter) stärker också regionens rörlighet ge.ch ge.ch. För fastighetsmarknaden innebär dessa kollektivtrafikprojekt att tidigare perifert belägna områden blir mer tillgängliga och attraktiva för projekt – t.ex. kan området kring framtida M3-stationer få nya bostäder eller kontor när investerare förväntar sig bättre kollektivtrafik.

Andra utvecklingsprojekt: Lausanne har andra anmärkningsvärda projekt såsom Métamorphose-initiativet, vilket förutom Plaines-du-Loup inkluderade en ny fotbollsarena vid Stade de la Tuilière (levererad 2020) och ett nytt badkomplex i Vidy. Beaulieu-distriktet (platsen för Palais de Beaulieu kongresscenter) moderniseras, där delar omvandlas för att hysa kantonens domstolar och eventuellt nya bostäder i närområdet. I nordväst planeras en utbyggnad kallad “Quartiers Ouest” för att erbjuda bostäder i förorter som Chavannes och Crissier för att stödja universitetets och innovationsparkens tillväxt. Dessutom pågår privata projekt: till exempel, nära EPFL-campus byggs nya studentbostäder och en utvidgning av innovationsparken för att möta den växande student- och tekniksektorn. Var och en av dessa utvecklingar – oavsett om det är offentlig infrastruktur eller privat byggnation – bidrar till Lausannes tillväxtkapacitet. Genom att tillföra bostäder (Plaines-du-Loup, Quartiers Ouest), öka kommersiella ytor (Malley, stationsområdet) och förbättra transporten (metro/spårvagn), syftar de gemensamt till att hålla Lausanne levande och ekonomiskt starkt när befolkningen ökar.

Reglerings- och policyramverk

Schweiz ramverk för stabil och transparent reglering gäller även Lausannes fastighetsmarknad, med flera specifika policyer som påverkar investerare och ägare:

Begränsningar för utländska köpare (Lex Koller): Den federala lagen om förvärv av fast egendom av personer i utlandet, allmänt känd som Lex Koller, sätter strikta begränsningar för utländska (icke bosatta) köpare att köpa fastigheter i Schweiz. I allmänhet kan utlänningar som inte är bosatta i Schweiz inte köpa bostadsfastigheter i Schweiz (med få undantag för vissa fritidshus eller om de får ett särskilt tillstånd) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. I Lausanne, som inte är en utpekad turistort, innebär detta att bostadsmarknaden till största delen hålls till schweiziska medborgare och bosatta utlänningar med tillstånd. Denna policy motverkar spekulativa utländska investeringar och har troligen bidragit till prissabilitet (till skillnad från globala städer där utländskt kapital driver upp priserna). Utlänningar kan däremot köpa kommersiella fastigheter (kontor, butiker) utan begränsningar, och utländska företag hyr ofta lokaler för sin verksamhet i Lausanne. Sammantaget säkerställer Lex Koller att Lausannes bostadsmarknad främst styrs av lokal efterfrågan och behov, inte av internationella spekulationsflöden.

Den federala lagen om förvärv av fast egendom av personer i utlandet, allmänt känd som Lex Koller, sätter strikta begränsningar för utländska (icke bosatta) köpare att köpa fastigheter i Schweiz. I allmänhet (med få undantag för vissa fritidshus eller om de får ett särskilt tillstånd) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. I Lausanne, som inte är en utpekad turistort, innebär detta att bostadsmarknaden till största delen hålls till schweiziska medborgare och bosatta utlänningar med tillstånd. Denna policy motverkar spekulativa utländska investeringar och har troligen bidragit till prissabilitet (till skillnad från globala städer där utländskt kapital driver upp priserna). Utlänningar kan däremot köpa kommersiella fastigheter (kontor, butiker) utan begränsningar, och utländska företag hyr ofta lokaler för sin verksamhet i Lausanne. Sammantaget säkerställer Lex Koller att Lausannes bostadsmarknad främst styrs av lokal efterfrågan och behov, inte av internationella spekulationsflöden. Regleringar av hyresmarknaden: Schweiz har ett nyanserat system med hyresgästerskydd och hyreskontrollmekanismer. Hyreskontrakt indexeras vanligtvis delvis mot den nationella referensräntan för bolån (som fastställs kvartalsvis). När referensräntan sjunker har hyresgäster rätt att begära hyressänkning; när den stiger kan hyresvärdar begära höjning inom vissa formelbegränsningar. Som nämnts minskade referensräntan 2025 efter räntesänkningar, vilket kommer att begränsa hyresvärdars möjlighet att höja hyran för befintliga hyresgäster ubs.com. Denna reglering jämnar ut hyresfluktuationer – hyresgäster ser inte plötsliga höjningar om det inte motiveras av kostnadsförändringar. Dessutom föreskriver schweizisk lag att hyror i befintliga hyresförhållanden endast får höjas under vissa förutsättningar (ränta, inflation, värdehöjande renoveringar), så många långvariga hyresgäster i Lausanne betalar avsevärt under dagens marknadshyror. Detta skapar skillnaden mellan “befintliga vs. nya hyresgästers” hyror och bidrar till låg omsättning på hyresmarknaden (folk vill inte förlora ett förmånligt hyresavtal) ubs.com. För investerare innebär det att hyresavkastning främst ökar när hyresgäster byts ut eller när referensräntan/inflationen medger en höjning. Lausannes myndigheter övervakar även hyresnivåerna och har ramar för att hantera oskäliga hyreshöjningar, vilket säkerställer en balanserad relation mellan hyresvärd och hyresgäst.

Lokala planerings- och bostadspolicys: Staden Lausanne använder aktivt stadsplaneringsverktyg för att påverka utvecklingen. För stora projekt kräver staden ofta en andel prisvärda bostäder eller deltar via kooperativ. Detta såg vi i Plaines-du-Loup där 30 % subventionerade bostäder krävdes lausanne.ch. Lausanne (liksom Genève och Zürich) är engagerat i att bevara ett utbud av prisvärda och medelinkomstbostäder. Kanton Vaud har också regler som uppmuntrar denna blandning – till exempel kan kantonala lagar (som Loi sur le logement) erbjuda incitament eller krav på prisvärda bostäder i nya projekt. Dessutom har Lausanne höjd- och täthetsbegränsningar i många områden (för att bevara utsikt och historisk karaktär), vilket begränsar överbyggnad men också håller utbudet begränsat. All omzonering eller större projekt går igenom offentliga samråd och ibland folkomröstningar, vilket kan sakta ner utvecklingen men säkerställer lokal förankring. Resultatet blir att utvecklare måste navigera en komplex godkännandeprocess, men när väl projekt i Lausanne godkänts har de en säker juridisk grund.

Beskattning och reform av ”schablonhyra”: Fastighetsägare i Schweiz betalar för närvarande skatt på schablonhyresvärde (Eigenmietwert) om de bor i sin egen bostad – i praktiken en skatt på den hypotetiska hyran de skulle betala. Det finns en växande politisk rörelse för att avskaffa denna skatt på schablonhyra. Under 2024–25 har ett förslag om avskaffande fått genomslag. Om skatten på schablonhyresvärde avskaffas (väntar på godkännande från väljare och kantoner) skulle det avsevärt minska skattebördan för ägare och potentiellt öka efterfrågan på ägt boende pwc.ch. UBS-analytiker noterar att denna förändring skulle ytterligare förstärka prisökningen på bostäder, särskilt gynna nybyggnation och möjligen missgynna äldre fastigheter med renoveringsbehov pwc.ch. Politiker undersöker också kompletterande åtgärder (som att begränsa avdragsrätten för bolåneräntor) för att balansera effekterna. Investerare bör följa denna fråga, eftersom en skattereform kan förskjuta incitamenten att köpa eller hyra för hushåll i Lausanne. På temat skatter: Vaud har egna fastighetsöverlåtelseskatter och reavinstskatter på försäljning av fastigheter, vilket investerare tar med i beräkningen. Kantonet tillåter också ‘pacte de précarité’-hyresavtal och andra juridiska lösningar för att främja bostadspriser för hushåll med lägre inkomster.

Miljö- och byggregler: Schweiz energistrategi 2050 och kantonala energikoder har stor inverkan på fastigheter. Från och med 2023 förbjöd Vaud (och Schweiz generellt) i praktiken olja- och gasuppvärmning i nya byggnader, vilket driver på användandet av värmepumpar, solenergi och andra förnybara lösningar investropa.com. Renovering av äldre byggnader måste i många fall inkludera energiförbättringar (isolering, etc.). Dessa riktlinjer innebär att i framtida byggprojekt i Lausanne är energieffektivitet inte bara önskvärt, utan ett krav. Byggherrar marknadsför Minergie-certifierade (en schweizisk hållbarhetsmärkning) byggnader som en försäljningspunkt. Dessutom har staden initiativ för att uppmuntra renovering av äldre bostadsblock (till exempel genom bidrag eller lån med låg ränta för installation av solpaneler). Sådana regleringar syftar både till att minska utsläpp och till att göra äldre fastigheter konkurrenskraftiga på hyresmarknaden (eftersom hyresgäster allt oftare efterfrågar energieffektiva hem med lägre driftskostnader). Efterlevnad av planbestämmelser är också avgörande – höjdbegränsningar, bullerregler (på grund av blandade bostads-/handelsområden) och regler om bevarade områden kan alla påverka vad som får byggas eller ändras i Lausanne.

Sammanfattningsvis verkar Lausannes fastighetsmarknad inom ett stabilt regelverk som skyddar den från extrem volatilitet. Policys som Lex Koller och hyresreglering motverkar överhettning och spekulation till viss del. Pågående eller möjliga reformer (skatteförändringar, ESG-mandat) är inkrementella och väl kommunicerade. För investerare och bostadsköpare innebär detta färre överraskningar: spelreglerna är tydliga och förändringar sker långsamt. Det regulatoriska ramverket syftar i slutändan till att säkerställa hållbar utveckling – att balansera tillväxt med livskvalitet – vilket stämmer väl överens med Lausannes rykte som en välplanerad och trivsam stad.

Jämförelse med andra schweiziska städer

Vid en jämförelse mellan Lausannes fastighetsmarknad och andra större schweiziska städer (Genève, Zürich, Basel, Bern, etc.) framträder några skillnader:

Fastighetspriser: Lausanne är bland de dyraste marknaderna i Schweiz, men fortfarande något mer prisvärt än Zürich eller Genève. I början av 2025 är Zürich fortfarande dyrast – genomsnittliga transaktionspriser för lägenheter ligger på cirka 21 000 CHF per m² – med Genève strax därefter på ~20 960 CHF per m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Lausanne har i jämförelse genomsnittliga lägenhetspriser på omkring 15 000–16 000 CHF per m² globalpropertyguide.com, vilket är ~25% lägre än Zürichs/Genèves nivåer. Andrastadsorter som Basel och Bern ligger lägre: Basel ~13 000 CHF per m² och Bern ~11 500 CHF globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Det innebär att Lausanne är den tredje eller fjärde dyraste staden att köpa bostad i, vilket speglar dess status som huvudstad i ett förmöget kanton och en del av Genève–Lausanne-området. När det gäller prisutveckling har Bern och vissa schweiziska regioner nyligen faktiskt överträffat Lausanne (Bern hade +3,5% årlig tillväxt för lägenheter jämfört med Lausannes i det närmaste 0% under Q1 2025) globalpropertyguide.com, eftersom Lausannes priser hade mindre utrymme att stiga ytterligare utan att belasta köpkraften. Genève och Zürich noterade också måttlig tillväxt (+3–4% årsvis) under samma period globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. På lång sikt har alla dessa städer pekat uppåt, men Zürich/Genève leder ofta, med Lausanne tätt därefter på en något lägre nivå.

Hyresmarknad och avkastning: Alla schweiziska städer har låg vakansgrad för hyreslägenheter, men Genève och Zürich är kända för att vara särskilt svåra – Genèves vakans ligger runt 0,5–0,6 %, Zürichs likaså, vilket gör Lausannes 0,6 % bcv.ch jämförbar med dem. En viktig skillnad är hyresgästernas rörlighet: Genève och Lausanne har mycket låg mobilitet (hälften av hyresgästerna stannar >10 år) ubs.com, medan hyresgäster i mindre städer flyttar lite oftare. Hyresavkastningen tenderar att vara låg överallt på grund av höga priser. Genèves ~3,5 % avkastning för lägenheter anges som stabil investropa.com investropa.com, och Lausannes avkastning ligger på liknande nivåer. I Zürich kan avkastningen vara ännu lägre (under 3 % i premiumområden) på grund av extremt höga köpesummor i förhållande till hyrorna. För investerare kan Lausanne erbjuda något bättre avkastning än Zürich/Geneve tack vare något lägre priser och ändå robusta hyror – vilket gör det attraktivt för dem som blivit utträngda från Genève. Jämfört med Basel eller Bern är Lausannes avkastning lägre; i dessa städer, där fastigheterna är billigare, kan avkastningen i vissa fall nå 4–5 %, men de saknar samma tillväxtdynamik.

Ekonomiska drivkrafter: Varje stad har sina faktorer som driver efterfrågan. Zürich är finans- och teknikcentret med en stor banksektor, vilket lockar höginkomsttagare och utländska företag. Genève drivs av internationella organisationer (FN, NGO:er) och råvaru-/handelsföretag samt ett konstant inflöde av diplomater och expats. Lausanne, som är mindre, gynnas av Genèvesjönregionens mångsidiga ekonomi: det har Olympiska högkvarteret och idrottsförbund, en blomstrande universitets- och forskningssektor och ligger nära företag som Nestlé (Vevey) och Medtronic, etc. Resultatet är att efterfrågan i Lausanne stärks av expats (dock färre än i Genève), många inhemska studenter och akademiker samt anställda vid växande teknik-/innovationsföretag i området. I jämförelse är Basel starkt beroende av läkemedel (Novartis, Roche) och Bern av staten och tillhörande tjänster. Dessa skillnader innebär att Lausannes marknad påverkas något mer av akademiska cykler och expanderande innovationsparker, medan Genèves påverkas av tillväxt hos NGO/myndigheter och Zürich av finans och multinationella huvudkontor. Alla delar dock gemensamma schweiziska teman som begränsad mark och hög levnadsstandard som driver efterfrågan på fastigheter.

Utbud och utveckling: Lausannes tillvägagångssätt för utveckling (stadiga, planerade projekt) liknar Genèves – båda städerna reglerar tillväxten noggrant och har betydande inslag av prisvärda bostäder i nya projekt. Zürich har sett en snabbare expansion i vissa områden (t.ex. Zürich West, Europaallee vid tågstationen) med högre byggnader och mer liberal zonindelning de senaste åren, vilket Lausanne och Genève i allmänhet har undvikit på grund av motstånd från invånarna och topografiska begränsningar. Basel har måttlig byggnation, medan Bern är ganska begränsat av kulturarvsskydd. Så Lausanne är inte ensam om att möta brist på utbud, men städer som Zürich har varit något mer aggressiva i att lägga till bostäder (därför har Zürichs befolkning vuxit snabbare). Ändå är Genèvesjön-regionen (Genève–Lausanne-bågen) en av Schweiz snabbast växande korridorer befolkningsmässigt och växer snabbare än många andra regioner, vilket innebär att trycket på bostäder är särskilt stort i Genève och Vaud.

Prisvärdhet och politik: Lausanne, Genève och Zürich kämpar alla med prisvärdhet för medelklassfamiljer. Genève och Vaud har båda infört juridiska kvoter för icke-vinstdrivande eller prisvärda bostäder i nya projekt. Till exempel uppmuntrar Vauds lag (LASV) kommuner att nå minst 10 % av beståndet som prisvärda bostäder. Zürich har en tradition av bostadskooperativ som ger viss lättnad. Mindre städer som Bern eller St. Gallen har något mindre extrema prisnivåer, vilket gör lokal prisvärdhet lite bättre (även om alla schweiziska städer är dyra med internationella mått mätt). När man jämför mätvärden som pris-till-inkomst eller hyra-till-inkomst-kvoter rankas Genève vanligtvis som minst prisvärd, följt av Zürich och Lausanne. Det är inte förvånande att Genève och Lausanne har de längsta genomsnittliga boendetiderna – att flytta är dyrt och svårt, så folk stannar kvar ubs.com.

Sammanfattningsvis är Lausannes fastighetsmarknad mest lik Genèves – båda ligger i samma region och delar höga priser, låg vakans och begränsad mark – men Lausanne är mindre och något billigare. Zürich utmärker sig som ett större finansiellt centrum med ännu högre priser men lite mer nybyggnation på sistone. Jämfört med andra schweiziska städer är Lausannes marknad mer efterfrågad och begränsad än nästan alla utom Zürich/Genève. För investerare eller bostadsköpare innebär detta att Lausanne erbjuder prestige och stabilitet som en toppstad i Schweiz, men med en liten rabatt jämfört med Genève/ZH. Det innebär också att utmaningar som bostadsbrist och höga inträdesbarriärer kommer att kvarstå i Lausanne, liknande dess större motsvarigheter.

Efterfrågetrender och drivkrafter

Flera efterfrågetrender formar Lausannes fastighetsmarknad under 2025 och de kommande åren:

Befolkningstillväxt och immigration: Lausannes befolkning fortsätter att växa, om än något begränsat av tillgången på bostäder. Den bredare kantonen Vaud har haft en av de högsta tillväxttakterna i Schweiz (distrikten nära Lausanne såg en befolkningstillväxt på +0,7 % till +1,6 % förra året) bcv.ch bcv.ch. En stor komponent är nettoinvandring . Schweiz upplevde en ökning av internationell migration 2022–2024 (delvis på grund av ukrainska flyktingar och en stark arbetsmarknad), och även om det har normaliserats 2024 är det fortfarande högt ubs.com ubs.com. Vaud och Genèvesjönregionen lockar en betydande andel nyinflyttade – både utlänningar och från andra kantoner – tack vare jobbmöjligheter och livsstil. Många av dessa nyinflyttade bosätter sig i Lausanne eller dess förorter, vilket särskilt driver efterfrågan på hyresrätter. Till exempel kom cirka 79 000 nettoinvandrare till Schweiz under 2024 (efter 154 000 under 2022 års topp) ubs.com ubs.com, och Lausanne som ett ekonomiskt centrum absorberar en del av detta inflöde. Förekomsten av globala företag och institutioner innebär att expat-proffs kontinuerligt flyttar till Lausanne (eller närheten) för arbete, ofta med sikte på högkvalitativa lägenheter eller familjehus. Denna efterfrågan från expats märks i områden som Ouchy och Chailly, samt i internationella skolors inskrivningar. Även om Genève är mer känt för expats, finns det även många i Lausanne (som ibland pendlar till Genève eller arbetar på lokala huvudkontor som Philip Morris, Nespresso, etc.). Detta internationella efterfrågesegment tenderar att söka hyresrätter i lyxsegmentet eller köpa bostäder om de får uppehållstillstånd, vilket därmed stödjer såväl den övre delen av hyres- som försäljningsmarknaden.

Lausannes befolkning fortsätter att växa, om än något begränsat av tillgången på bostäder. Den bredare kantonen Vaud har haft en av de högsta tillväxttakterna i Schweiz (distrikten nära Lausanne såg en befolkningstillväxt på +0,7 % till +1,6 % förra året) bcv.ch bcv.ch. En stor komponent är . Schweiz upplevde en ökning av internationell migration 2022–2024 (delvis på grund av ukrainska flyktingar och en stark arbetsmarknad), och även om det har normaliserats 2024 är det fortfarande högt ubs.com ubs.com. Vaud och Genèvesjönregionen lockar en betydande andel nyinflyttade – både utlänningar och från andra kantoner – tack vare jobbmöjligheter och livsstil. Många av dessa nyinflyttade bosätter sig i Lausanne eller dess förorter, vilket särskilt driver efterfrågan på hyresrätter. Till exempel kom cirka (efter 154 000 under 2022 års topp) ubs.com ubs.com, och Lausanne som ett ekonomiskt centrum absorberar en del av detta inflöde. Förekomsten av globala företag och institutioner innebär att kontinuerligt flyttar till Lausanne (eller närheten) för arbete, ofta med sikte på högkvalitativa lägenheter eller familjehus. Denna efterfrågan från expats märks i områden som Ouchy och Chailly, samt i internationella skolors inskrivningar. Även om är mer känt för expats, finns det även många i Lausanne (som ibland pendlar till Genève eller arbetar på lokala huvudkontor som Philip Morris, Nespresso, etc.). Detta internationella efterfrågesegment tenderar att söka hyresrätter i lyxsegmentet eller köpa bostäder om de får uppehållstillstånd, vilket därmed stödjer såväl den övre delen av hyres- som försäljningsmarknaden. Akademisk och studentefterfrågan: Lausanne är hem för två stora universitet (Universitetet i Lausanne och EPFL) samt flera specialiserade skolor (t.ex. IMD handelshögskola, EHL hotellhögskola). Studentpopulationen är väl över 30 000. Detta skapar en konstant efterfrågan på studentbostäder, delade lägenheter och prisvärda studios. Under de senaste åren har expansionen av dessa institutioner (EPFL:s växande program, nya forskningscenter) lockat fler studenter och unga forskare till staden primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Dock är särskilda studentbostäder begränsade, så många studenter konkurrerar på den privata marknaden om små lägenheter, vilket ofta driver upp hyrorna i områden som Ecublens, Renens eller centrala Lausanne. Efterfrågan från studenter är något säsongsbetonad (toppar i slutet av sommaren innan terminstart), men totalt sett tillför den ett ständigt tryck på bostadsmarknaden. Staden och kantonen har uppmärksammat detta och stöttat några nya studentboendeprojekt, men dessa täcker bara en bråkdel av behovet. Trenden väntas fortsätta i takt med att Lausannes akademiska institutioner expanderar sitt globala anseende och lockar internationella studenter (som ofta har bostadsstöd eller stipendier, vilket gör att de kan betala marknadshyror).

Lausanne är hem för två stora universitet (Universitetet i Lausanne och EPFL) samt flera specialiserade skolor (t.ex. IMD handelshögskola, EHL hotellhögskola). är väl över 30 000. Detta skapar en konstant efterfrågan på studentbostäder, delade lägenheter och prisvärda studios. Under de senaste åren har expansionen av dessa institutioner (EPFL:s växande program, nya forskningscenter) lockat fler studenter och unga forskare till staden primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Dock är särskilda studentbostäder begränsade, så många studenter konkurrerar på den privata marknaden om små lägenheter, vilket ofta driver upp hyrorna i områden som Ecublens, Renens eller centrala Lausanne. Efterfrågan från studenter är något säsongsbetonad (toppar i slutet av sommaren innan terminstart), men totalt sett tillför den ett ständigt tryck på bostadsmarknaden. Staden och kantonen har uppmärksammat detta och stöttat några nya studentboendeprojekt, men dessa täcker bara en bråkdel av behovet. Trenden väntas fortsätta i takt med att Lausannes akademiska institutioner expanderar sitt globala anseende och lockar internationella studenter (som ofta har bostadsstöd eller stipendier, vilket gör att de kan betala marknadshyror). Familjer och inrikes migration: Lausanne lockar schweiziska familjer från andra delar av Vaud eller angränsande kantoner som kommer för jobb eller stadsliv. Det är ett regionalt centrum med sjukhus, universitet och företagsjobb, så personer från landsbygden eller mindre städer flyttar in för karriärmöjligheter. Samtidigt har de höga boendekostnaderna orsakat viss utflyttning av medelinkomstfamiljer till mer avlägsna orter där man har råd med större bostäder (ett mönster som är vanligt även i Genève och Zürich). Lausannes kringliggande orter (Morges, Vevey, etc.) erbjuder ibland något bättre priser, så efterfrågan kan spilla över geografiskt. Trots det visar stadens befolkningsstatistik på en sund blandning – inte bara ensamstående studenter och expats, utan också många familjer och långvariga lokalbor som söker större yta och ofta är villiga att betala extra för stadens bekvämlighet. Familjebostäder (lägenheter med 3–4 rum eller radhus) är en av de mest sällsynta segmenten i Lausanne. Nya stadsdelar som Plaines-du-Loup är avsedda att vara familjevänliga (med skolor, lekplatser) för att ta hand om detta behov.

Lausanne lockar schweiziska familjer från andra delar av Vaud eller angränsande kantoner som kommer för jobb eller stadsliv. Det är ett regionalt centrum med sjukhus, universitet och företagsjobb, så personer från landsbygden eller mindre städer flyttar in för karriärmöjligheter. Samtidigt har de höga boendekostnaderna orsakat viss utflyttning av medelinkomstfamiljer till mer avlägsna orter där man har råd med större bostäder (ett mönster som är vanligt även i Genève och Zürich). Lausannes kringliggande orter (Morges, Vevey, etc.) erbjuder ibland något bättre priser, så efterfrågan kan spilla över geografiskt. Trots det visar stadens befolkningsstatistik på en sund blandning – inte bara ensamstående studenter och expats, utan också många som söker större yta och ofta är villiga att betala extra för stadens bekvämlighet. Familjebostäder (lägenheter med 3–4 rum eller radhus) är en av de mest sällsynta segmenten i Lausanne. Nya stadsdelar som Plaines-du-Loup är avsedda att vara familjevänliga (med skolor, lekplatser) för att ta hand om detta behov. Efterfrågan från företag och institutioner: På den kommersiella sidan stöds företagens efterfrågan på kontorsutrymme i Lausanne av regionens ekonomiska styrka inom sektorer som finans (privatbanker, handel), idrottsförvaltning, teknik och life science . Till exempel har Internationella olympiska kommittén och många idrottsförbund sina huvudkontor i Lausanne, vilket garanterar efterfrågan på prestigefyllda kontor och hotell. Teknikstartups och forskningsavknoppningar från EPFL har vuxit och söker ofta flexibla kontors- eller laboratorielokaler i området (därför utvecklingar som Innovationsparken nära EPFL). Multinationella företag (t.ex. medtech, tobak, livsmedel) har kontor eller till och med huvudkontor i Lausanne – dessa företag konkurrerar ofta om exklusiva bostäder för sina chefer och kvalitetskontor för sin personal. Detaljhandelns och turismens efterfrågan spelar också en roll: Lausannes status som kultur- och konferensdestination (Olympiska museet, kongresser) innebär en jämn beläggning på hotell och efterfrågan på korttidshyra, vilket indirekt håller fastighetsmarknaden stark (vissa investerare omvandlar lägenheter till möblerade uthyrningar för affärsresenärer och turister, även om regleringen av korttidsuthyrning skärps).

På den kommersiella sidan stöds i Lausanne av regionens ekonomiska styrka inom sektorer som . Till exempel har Internationella olympiska kommittén och många idrottsförbund sina huvudkontor i Lausanne, vilket garanterar efterfrågan på prestigefyllda kontor och hotell. Teknikstartups och forskningsavknoppningar från EPFL har vuxit och söker ofta flexibla kontors- eller laboratorielokaler i området (därför utvecklingar som Innovationsparken nära EPFL). Multinationella företag (t.ex. medtech, tobak, livsmedel) har kontor eller till och med huvudkontor i Lausanne – dessa företag konkurrerar ofta om exklusiva bostäder för sina chefer och kvalitetskontor för sin personal. spelar också en roll: Lausannes status som kultur- och konferensdestination (Olympiska museet, kongresser) innebär en jämn beläggning på hotell och efterfrågan på korttidshyra, vilket indirekt håller fastighetsmarknaden stark (vissa investerare omvandlar lägenheter till möblerade uthyrningar för affärsresenärer och turister, även om regleringen av korttidsuthyrning skärps). Livskvalitet som magnet: En mjukare men viktig faktor är Lausannes höga livskvalitet – det natursköna läget vid Genèvesjön, kulturutbudet, tvåspråkig miljö etc. Staden rankas konsekvent som en attraktiv plats att bo på. Detta lockar inte bara utlänningar utan även pensionärer eller förmögna personer från andra delar av Schweiz som kan välja Lausanne som andra hem eller permanentbostad (Lyder de av Lex Koller om de är utlänningar). Stadens ”varumärke” som Olympisk huvudstad och levande universitetsstad gör den attraktiv och stödjer efterfrågan inom flera segment. Under pandemin flyttade vissa stadsbor från Genève/Zürich till Vauds sjöregion för mer utrymme, även om många återvände till städerna 2023–2024. Lausanne drog nytta av det ökade intresset för rymligare boende tack vare dess närhet till naturen (sjön, Alperna) samtidigt som den har ett urbant läge.

Framåt ser dessa drivkrafter för efterfrågan robusta ut. Ekonomin i Genèvesjön-regionen förväntas växa och Vauds befolkning förväntas fortsätta öka under det kommande decenniet. Internationella faktorer (som återkomsten av globalt resande, nya diplomatiska poster i Genève, eller expansionen av multinationella företag) kommer indirekt att påverka efterfrågan på fastigheter i Lausanne. En specifik trend är ökningen av distans- och hybridarbete – medan vissa befarade att detta skulle minska kontorsefterfrågan, har det i Lausanne visat sig genom att företag söker kvalitet istället för kvantitet på kontor (därför flytten till nya hållbara kontor i Malley) jll.com. På bostadssidan har distansarbete fått vissa att söka lite större lägenheter eller grönare lägen, men Lausannes dragningskraft har inte minskat; tvärtom bor nu vissa Genève-pendlare i Lausanne (och kan njuta av något lägre hyror) och jobbar hemifrån på deltid medan de pendlar till Genève några dagar i veckan.

Sammanfattningsvis är efterfrågan i Lausanne mångfacetterad och växande: expats berikar den exklusiva marknaden, studenter håller hyressektorn livlig, lokala familjer upprätthåller det långsiktiga bostadsbehovet och företag bidrar till stabiliteten på den kommersiella fastighetsmarknaden. Denna breda efterfrågegrund – i kombination med begränsat utbud – är det som ligger till grund för Lausannes starka fastighetsfundament, och det kommer troligen att fortsätta vara så under kommande år.

Slutsats

Lausannes fastighetsmarknad 2025 kännetecknas av hög efterfrågan, begränsat utbud och robusta tillväxtutsikter. Bostäder är dyra och svåra att hitta, med närmast obefintliga vakanser och kvadratmeterpriser som nu ligger väl över femsiffriga belopp (CHF) neho.ch. Ändå förväntas en måttlig prisökning, vilket antyder en hållbar utveckling snarare än en bubbla ubs.com globalpropertyguide.com. Den kommersiella sektorn, särskilt kontor, balanserar en stark utveckling i utkanten med kronisk brist på lokaler i centrum jll.com jll.com. Lausannes attraktionskraft – från ekonomiska möjligheter till hög livskvalitet – gör att efterfrågan från expats, studenter, företag och lokalbefolkning förblir stark inom både bostads- och kommersiella fastigheter.

Flera tillväxtområden och infrastrukturprojekt (ekostadsdelen Plaines-du-Loup, utvidgningen av Malley, den nya tunnelbanan och uppgraderingen av stationen) är avsedda att lindra vissa tryck och skapa investeringsmöjligheter, men de lyfter också fram stadens framåtblickande hållning till stadsplanering lausanne.ch jll.com. Den reglerande miljön förblir investerarvänlig i sin stabilitet, samtidigt som den strävar mot sociala mål som överkomlighet och hållbarhet lausanne.ch practiceguides.chambers.com. Jämfört med andra städer står sig Lausanne starkt som ett fastighetsmål – något mer överkomligt än Zürich/Geneve men med samma lågrisk- och högkvalitativa profil som Schweiz är känt för globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

För intressenter 2025 och framåt är de viktigaste slutsatserna: förvänta dig stadig, gradvis tillväxt i värden och hyror; fokusera på växande distrikt (väst/norr) för utvecklingsmöjligheter; och håll koll på policysvängningar (som potentiella skatteändringar eller miljöregler) som kan förändra landskapet. Lausannes marknad kommer sannolikt att förbli stram och konkurrenskraftig – vare sig du är en investerare, ett företag som söker lokaler eller en familj som letar bostad – men dess grundläggande styrkor gör det till en givande plats för långsiktigt engagemang inom fastigheter. Som en lokal rapport så träffande sammanfattade, erbjuder Lausanne “en lågt volatil, inkomstsäker miljö med måttlig värdeökning och defensiva fundamenta” theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Med andra ord är den olympiska huvudstadens fastighetsmarknad byggd för uthållighet, precis som de idrottare den ofta välkomnar – en kombination av stabilitet och stadig framåtrörelse.

Källor: Nyckeldata och insikter hämtades från schweiziska fastighetsrapporter från UBS, PwC, Wüest Partner och kantonen Vaud, samt marknadsanalyser (Investropa, Global Property Guide) och lokala planer från Lausanne stad ubs.com jll.com globalpropertyguide.com bcv.ch lausanne.ch, bland andra. Dessa auktoritativa källor ligger till grund för de trender och siffror som diskuteras ovan och säkerställer en faktabaserad och uppdaterad bild av Lausannes fastighetsmarknad 2025.