Fastighetsmarknaden i Los Angeles 2025: Trender, Prognoser & Investeringsutsikter

Översikt av marknaden 2025

Los Angeles fastighetsmarknad 2025 präglas av en blandning av motståndskraft och omkalibrering. Bostadspriserna ligger kvar nära rekordnivåer efter pandemins uppgång, men med betydligt långsammare tillväxt, medan försäljningsaktiviteten återhämtar sig blygsamt från de historiskt låga nivåerna 2022–2023. Kommersiella fastigheter visar en uppdelad bild – sektorer som industri och flerbostadshus står sig starka, medan kontor och vissa delar av detaljhandeln möter motvind på grund av höga vakanser och förändrad efterfrågan. Sammanfattningsvis befinner sig L.A. 2025 i en balanserad (till och med något köparvänlig) bostadsmarknad och en försiktigt återhämtande kommersiell sektor.

Ekonomiska och politiska faktorer har stort inflytande. Höga bolåneräntor (≈6,5–7 %) har dämpat köparnas efterfrågan och pressat betalningsförmågan till nära rekordlåga nivåer. Nya regleringar – särskilt Measure ULA (“mansion tax”) på fastighetsförsäljningar i de högre prisklasserna – kyler av segmentet för lyx- och investeringsfastigheter. Samtidigt kvarstår kroniska bristsituationer på bostadsmarknaden, vilket håller priserna uppe trots en nyligen inträffad befolkningsminskning (stadens befolkning i L.A. har minskat med cirka 2,5 % sedan 2020). Följande rapport går igenom detaljerade trender för bostads- och kommersiella fastigheter i Los Angeles, analyserar utvecklingen i olika stadsdelar, belyser investeringsmöjligheter och skisserar prognoser fram till 2028.

(Källor: Data och insikter hämtade från bland annat California Association of Realtors, Zillow, Redfin, CBRE och lokala marknadsanalyser, enligt hänvisningar i texten.)

Bostadsfastighetssektorn

Bostadspriser och försäljningstrender

Los Angeles bostadspriser 2025 är i stort sett oförändrade eller svagt uppåt jämfört med förra året, efter den snabba ökningen 2020–2022. Medianpriset på en bostad i Los Angeles ligger runt 1,05 miljoner dollar i mitten av 2025, en blygsam ökning på +0,5 % jämfört med föregående år. I Los Angeles County låg medianpriset på enfamiljshus i mars 2025 på cirka 829 000 dollar, upp ~3,0 % från året innan. Denna blygsamma värdeökning följer på en kort nedgång 2023, och speglar priser som legat på platå på nära rekordnivåer. (Som jämförelse: Medianvärdet på en bostad i L.A. var cirka 600 000 dollar 2019, och steg till rekordhöga cirka 956 000 dollar i slutet av 2024.) Figur 1 illustrerar denna prisutveckling, med en kraftig uppgång under pandemin, en liten korrigering och en förnyad försiktig ökning in i 2025.

Försäljningsvolymen visar tidiga tecken på återhämtning från nedgången orsakad av höga räntor. Antalet bostadsförsäljningar under 2023 var historiskt lågt – det totala antalet försäljningar i Kalifornien under 2023 föll till den lägsta nivån på flera decennier (ned med ca 34 % från 2021) – med liknande nedgångar i Los Angeles. Under 2024 ökade försäljningen något (den första årliga ökningen på tre år, +4,3 % i hela delstaten), och 2025 fortsätter denna blygsamma återhämtning, även om volymerna fortfarande ligger under nivåerna före pandemin. Till exempel såldes 1 617 bostäder i Los Angeles i maj 2025, 7 % färre än i maj 2024 – vilket visar att efterfrågan fortfarande är dämpad. Utbudet har förbättrats från extremt låga nivåer: Los Angeles hade 4 747 aktiva annonser i maj 2025, en ökning från tidigare månader. Indexet för osålt utbud (månaders utbud) i L.A.-området ligger på kring 3,7 månader i mars 2025, upp från bara 2,7 månader året innan. Detta balanserade utbud har förflyttat L.A. från en säljarmarknad till en mer neutral marknad år 2025, vilket har dämpat den hårda konkurrensen från tidigare år. Nu tar det i genomsnitt 45 dagar att sälja en bostad, långsammare än förra årets 39 dagar, och prutning på priset är vanligare (ungefär 45 % av försäljningarna i april 2025 stängdes under utgångspris).

Viktiga marknadsstatistik (bostäder, mitten av 2025):

Medianpriset vid försäljning (Los Angeles stad) – ~1,05 miljoner USD (0–1 % förändring år över år).

– ~1,05 miljoner USD (0–1 % förändring år över år). Medianpriset vid försäljning (L.A. County) – ~829 000 USD (+3,0 % år över år).

– ~829 000 USD (+3,0 % år över år). Sålda bostäder (Los Angeles stad, maj 2025) – 1 617 enheter (-7 % år över år).

– 1 617 enheter (-7 % år över år). Aktiva annonser (L.A. County, maj 2025) – ~4 700 (upp från ~4 300 i april).

– ~4 700 (upp från ~4 300 i april). Månaders utbud – ~3,5–3,7 månader (upp från ~2,6 månader för ett år sedan).

– ~3,5–3,7 månader (upp från ~2,6 månader för ett år sedan). Median dagar på marknaden – ~45 dagar (var ~39 dagar förra året).

– ~45 dagar (var ~39 dagar förra året). Försäljningspris i förhållande till utgångspris – ~100 % (hälften av bostäderna säljs till eller under utgångspris).

Sammantaget håller bostadspriserna sig stabila och stiger till och med något inom vissa segment tack vare det begränsade utbudet och fortsatt efterfrågan. Men den hetsiga säljarmarknaden från 2021 har svalnat – köpare har mer andrum eftersom högre lånekostnader begränsar deras köpkraft. Faktum är att bostadspriserna i L.A. nu är bland de minst överkomliga någonsin: för att kvalificera sig till en medianprissatt bostad krävs en inkomst på ca 230 000 USD, mer än 2× medianinkomsten i Kalifornien. Denna prispressade situation, i kombination med att många bostadsägare har bundit sina lån till under 3 % (och därför är ovilliga att sälja och byta upp sig till ett 7 %-lån), förklarar både dämpad försäljning och lågt utbud – ett dödläge som hindrar priserna från att falla nämnvärt. Såvida inte en stor ekonomisk kris inträffar tycks en mild jämvikt prägla L.A:s bostadspriser under 2025.

Trender på hyresmarknaden

Los Angeles är fortfarande en av landets dyraste hyresmarknader, även om hyrestillväxten har mattats av under 2024–2025 efter en kraftig ökning efter pandemin. Den genomsnittliga hyran för en lägenhet i L.A. ligger på cirka $2,750–$2,800 per månad i början av 2025. Enligt CBRE var den genomsnittliga hyran för flerbostadshus i L.A. County ungefär $2,822/enhet under Q1 2025, i princip oförändrad (+0,1%) från föregående kvartal. Detta följer efter en snabb ökning: hyrorna steg med cirka 23% på fyra år, från en median på $2,300 år 2020 till ~$2,841 år 2024. Sådana ökningar överträffade löneutveckling och inflation, vilket förvärrade problemen med överkomlighet. År 2024 hade 74% av hyresannonserna i L.A. en månadshyra över $2,100, vilket tvingade många hyresgäster att bo ihop eller flytta.

År 2025 har hyrestillväxten i princip stannat upp – vilket är en lättnad för hyresgästerna. Vissa mått visar till och med små minskningar i reella termer: till exempel noterades en hyrestillväxt på -0,4% år över år under Q1 2025 för butiksfastigheter i en Los Angeles-centrerad analys, vilket tyder på att hyresvärdars prissättningskraft är begränsad i vissa sektorer. För bostadshyresmarknaden visar undersökningar att efterfrågade hyror varit relativt stabila eller endast marginellt upp (~+1% YoY) i början av 2025. De höga hyrorna, kombinerade med utflyttning under pandemin, har gjort att efterfrågan har minskat något, vilket dämpat ytterligare prishöjningar. Noterbart är att L.A:s befolkningsminskning (ned ~0,65% under 2024) innebär att hyresvärdar har lite mindre konkurrens om hyresgäster, vilket lett till fler incitament och hyresgästvänlig prissättning i vissa områden.

Samtidigt är vakansgraden för flerbostadshus fortsatt låg, eftersom de som lämnat L.A. kompenseras av de som inte kan köpa bostad. Beläggningsgraden i L.A:s lägenheter var 95,4% under Q1 2025 (vakans ~4,6%), en mycket liten förbättring jämfört med slutet av 2024. I praktiken betyder det att kvalitetslägenheter fortfarande hyrs ut snabbt, men hyresgäster har fler alternativ än för ett år sedan. Kampanjer (som en gratis månadshyra) gör comeback i vissa delmarknader. Enligt USC:s Casden Multifamily Report förväntas den faktiska hyran ligga kvar nära nuvarande nivåer under 2025 när nya projekt (ungefär 6 000–8 000 enheter tillståndsgivna i L.A. senaste året) försöker komma ikapp efterfrågan.

Hyres-hotspots och trender: Lyxiga hyreslägenheter på Westside och i Downtown har utsatts för visst tryck på grund av nytt utbud och vakanser relaterade till distansarbete, medan mer prisvärda stadsdelar fortfarande präglas av hård konkurrens. Förortsområden i San Fernando Valley och San Gabriel Valley såg måttliga hyreshöjningar år över år, när familjer söker relativt billigare alternativ inåt landet. I kontrast såg attraktiva områden som Santa Monica och Downtown L.A. hyressänkningar och högre vakans (vakans för butiker i Downtown steg till 9,5%) då både boende och handlare överväger kostnader mot fördelar. Sammantaget kan L.A:s hyresmarknad 2025 beskrivas som stabil men ansträngd: hyrorna rusar inte just nu, men stadens hyresnivåer är fortfarande mycket höga för genomsnittshushållet (den typiska tvåa-hyran är ~70% högre än att köpa motsvarande bostad med ett bolån från före 2022, vilket visar hur ouppnåelig bostadsägande är för många).

Områden med hög tillväxt vs. högriskområden

Fastighetsmarknaden är oerhört lokal i Los Angeles, med områdets utveckling som skiljer sig åt markant. Under det senaste decenniet har tidigare förbisedda områden sett en explosiv tillväxt i fastighetsvärden, medan vissa traditionellt dyra områden haft blygsamma ökningar (eller till och med stagnation på senare tid). En analys av länets taxeringsdata (2016–2024) visar att den högsta värdestegringen har skett i nya och kommande stadsdelar – ofta de som genomgår gentrifiering eller infrastrukturboomar. Till exempel West Adams (centrala L.A.) toppar listan med en 107% ökning av taxerade bostadsvärden sedan 2016. West Adams var en gång relativt prisvärd, men har transformerats av sitt läge nära kollektivtrafik och spillover-effekter från intilliggande exklusiva områden, och har blivit L.A:s ”hetaste” marknad. Andra snabbväxande områden inkluderar Elysian Valley (“Frogtown”) +86% och Exposition Park +84% (drivet av utveckling kring USC och Banc of California-stadion). Historiskt svarta stadsdelar som Leimert Park (+79%) och Baldwin Hills/Crenshaw (+81%) har också sett enorm värdestegring när köpare söker (tidigare) billigare alternativ i stadskärnan. Dessa ökningar sammanfaller ofta med nya investeringar och demografiska förändringar – men väcker även oro kring att långtida invånare trängs bort xtown.la xtown.la.

I kontrast så tenderar ”högriskområden” ur investeringssynpunkt att vara de som står inför pris-bubblor eller lokala problemfaktorer. Ett exempel är Downtown Los Angeles (DTLA), som blomstrade under 2000- och 2010-talen men nu kämpar med höga vakanser och problem med boendekvalitet. DTLA:s fastighetsvärden ökade relativt svala ~45% på 8 år (mindre än länets genomsnitt), och butiks-/kontorsvakanser i Downtown är höga (butik ca 9–10 %, kontor över 30 % tomt) – vilket signalerar risk för investerare tills en stadsförnyelse tar fart. Lyxiga kustområden är en annan riskkategori: inte i form av kollaps, men med långsammare tillväxtutsikter. Ultraexklusiva områden som Bel Air (+61% sedan 2016) eller Calabasas (+36%) har ”mindre utrymme att växa” eftersom de redan ligger så högt. Vissa välbärgade områden såg faktiskt små prisnedgångar 2023 när efterfrågan på lyxvillor avtog på grund av nya skatter och ekonomisk osäkerhet. Till exempel sänktes Culver Citys medianpris med ca 6,7 % på årsbasis i maj 2025, och Culver City och Santa Monica hade även en befolkningsminskning på ca 3 % nyligen. Dessa områden är inte riskabla i bemärkelsen akut kris, men deras avkastning kan bli lägre än i nya starkt växande stadsdelar.

Det är också anmärkningsvärt att det finns fickor av påfrestningar i ytterförorter och utkantssamhällen. I områden som norra L.A.-countys Antelope Valley (t.ex. Lancaster, Palmdale) steg priserna kraftigt under pandemin när distansarbetare sökte större utrymme, men de är fortfarande känsliga för bensinpriser och sysselsättningstrender – en potentiell risk för volatilitet om de ekonomiska förutsättningarna förändras. De högsta antalen tvångsförsäljningar under 2024 sågs i mer avlägsna eller arbetarklassområden; till exempel Sylmar (i San Fernando Valley) registrerade 59 tvångsförsäljningar, flest av alla områden i L.A. förra året. En ansamling av tvångsförsäljningar kan signalera lokal stress (och även en möjlighet för fyndjägare att köpa, renovera eller hyra ut bostäder i dessa områden). Investerare kan betrakta sådana områden med försiktighet: Områden med hög risk för prisfall är generellt de med mindre diversifierad efterfrågan och högre exponering mot ekonomiska svängningar, som förortsområden eller platser med långvariga problem som brottslighet eller utmaningar kring infrastruktur.

Slutsats: Områden som West Adams, Mid-City och Jefferson Park – rika på kollektivtrafik och historiska hem – blomstrar, medan Downtown och vissa lyxområden har svalnat. Som alltid gäller ”läge, läge, läge”: även i en generellt dyr marknad kommer mikromarknader med nya byggprojekt, kulturell dragningskraft eller kommande kollektivtrafik (t.ex. längs Crenshaw/LAX-järnvägen, eller kring nya SoFi Stadium i Inglewood) sannolikt fortsätta överträffa marknaden i stort. Samtidigt bör investerare noggrant granska de lokala grundförutsättningarna, då vissa områden har högre risk för prisfall eller svag hyresefterfrågan om de ekonomiska förhållandena förändras.

Kommersiella fastigheters utveckling

Översikt över den kommersiella marknaden

Los Angeles kommersiella fastighetsmarknad 2025 är en historia med skilda utvecklingsvägar för olika fastighetstyper. Industri- och flerbostadsfastigheter förblir starka, hjälpta av e-handel, handel och bostadsbrist, medan kontorssektorn brottas med en långvarig nedgång i efterfrågan. Handelsfastigheter ligger någonstans mittemellan, där närcentrum visar motståndskraft men urban handel (särskilt Downtown) återhämtar sig långsamt från pandemins bakslag. Den övergripande investeringsaktiviteten i kommersiella fastigheter har dämpats av högre räntor och lokala överlåtelseskatter, men väluthyrda objekt i attraktiva lägen lockar fortfarande intresse tack vare L.A:s enorma ekonomiska bas. Nedan bryter vi ner utvecklingen per sektor:

Kontorssektorn: Höga vakanser och utmaningar med omvandling

Los Angeles kontorsmarknad är under betydande press under 2025. Ökningen av distans-/hybridarbete, tillsammans med företagens sparåtgärder, har lett till 11 raka kvartal med negativ absorption och kraftigt ökade vakanser. I hela länet har kontorsvakanserna stigit till cirka 24,5 % under Q1 2025 – en historiskt mycket hög nivå – och Downtown L.A. har det ännu värre med över 31 % vakanta ytor. Även attraktiva delmarknader påverkas: till exempel nådde Century Citys vakansnivå 13 % och Orange Countys kontorsvakans ökade till 19,2 % under Q1 2025, ungefär det dubbla jämfört med för fem år sedan. Det stora utbudet beror på att hyresgäster minskar sina ytor och nyproduktion från den senaste cykeln adderar ytterligare utbud. Många hyresvärdar möter svag efterfrågan; nettoabsorptionen var negativ -1,08 miljoner kvadratfot enbart under Q1 i Storstadsområdet L.A..

Som ett resultat har kontorshyrorna stagnerat eller börjat backa. Generella begärda hyror ligger i snitt på cirka $3,60/kvm per månad (fullservice) – ungefär oförändrat på årsbasis. Hyresvärdar erbjuder ökade incitament (gratis hyra, hyrestillägg, bidrag till hyresgästanpassning) för att locka hyresgäster. De mest attraktiva marknaderna på Westside tar fortfarande ut premiumhyror (West L.A. i snitt $5,14/kvm/månadsbegärt), men även där är hyrestillväxten blygsam. Givet utmaningarna förutspår analytiker att antalet problemfastigheter och möjligheter till omvandling kommer att öka. Faktum är att vissa kontorsfastigheter av klass B/C i Downtown och delar av San Fernando Valley säljs till kraftiga rabatter, med potential för omvandling till lägenheter eller kreativa verksamheter. Prognosen för L.A:s kontorsmarknad är försiktig: hög vakans kommer sannolikt bestå under 2025 – en rapport förutspår att problem i kontorssektorn blir synliga 2025 när fastighetsägare med lån som förfaller ställs inför omfinansieringsproblem. En återhämtning hänger på jobbtillväxt inom kontorsintensiva branscher och hur företag landar i sina långsiktiga strategier för arbetsplatser. Under tiden väntas kontorssektorn förbli L.A:s svagaste länk, särskilt för vissa byggnader (framför allt äldre fastigheter i områden med stort utbud) med hög risk för värdeminskning.

Detaljhandelssektorn: Långsam återhämtning och anpassningsbara trender

Los Angeles detaljhandelsfastigheter håller på att återhämta sig gradvis efter pandemin, men bilden är blandad. Konsumtionen har hämtat sig och turisterna återvänder, men strukturella utmaningar (konkurrens från e-handel, förändrade konsumtionsvanor) kvarstår. Den totala vakansen för detaljhandel i L.A. County låg på omkring 6,1–6,5 % i Q1 2025, det femte kvartalet i rad med stigande vakans. Trots ökningen är den nivån fortfarande måttlig och lägre än i många andra storstadsområden. High-street-butiker och köpcentrum har högre vakanser, medan dagligvaruanknutna centra i förorter klarar sig bättre. Genomsnittlig begärd hyra för detaljhandel ligger på cirka $36–$37 per kvadratfot och år (ungefär $3,05/kvm/mån triple-net), vilket är cirka 40 % över USA-genomsnittet. Hyrestillväxten är dock något negativ: L.A:s detaljhandelshyror föll med 0,4 % på årsbasis i början av 2025, vilket speglar hyresvärdarnas behov att behålla och locka hyresgäster. Faktum är att Los Angeles förlorade cirka 2,4 miljoner kvadratfot uthyrd detaljhandelsyta under det senaste året – ett tecken på att nedläggningar och kontraktioner överstiger nyöppningar.

Skillnader mellan stadsdelar: Viktiga shoppingdistrikt som Beverly Hills’ Golden Triangle och Santa Monicas Third Street återhämtar sig men har ännu inte nått upp till samma livlighet som före pandemin (vissa lyxbutiker har minskat i storlek). Butiksverksamheten i centrala L.A. har drabbats hårt – vakansen för butiker i centrum ökade med 250 punkter till 9,5 % i slutet av 2024 då fotgängartrafik och turism återhämtade sig långsamt. Däremot är butiker i förorter med växande bostadsområden relativt starka. Delmarknader i San Fernando- och San Gabriel-dalarna såg till och med små hyreshöjningar då värdeinriktade aktörer (lågpriskedjor, mataffärer) expanderade för att betjäna de växande befolkningarna. Investeringar i butikslokaler sker till priser under toppen, vilket tyder på prisanpassning: till exempel såldes ett köpcentrum på La Brea år 2025 för 35 % under sitt pris från 2016 på grund av minskad NOI. Direktavkastningen (cap rate) för butiker har stigit till cirka 5,5–6 % i genomsnitt, det högsta på tio år, eftersom investerare kräver bättre avkastning i ett högre ränteläge och prisar in risk.

Detaljhandelns framtidsutsikter är försiktigt optimistiska. Stabiliserad vakans och fotgängartrafik antyder att det värsta är över, men tillväxten blir långsam. Nyckeltrender är upplevelsebaserad detaljhandel (mat, underhållningskoncept som planerade West Harbor i San Pedro som öppnar 2026) och anpassad återanvändning (att omvandla kämpande detaljhandel till blandade användningsområden eller industri). Utvecklarna är mycket selektiva – endast ~650 000 kvadratfot butiksyta är under uppbyggnad i L.A., vilket bara är en ökning med 0,1 % av beståndet. Denna brist på nytt utbud, tillsammans med regionens befolkning, innebär att välbelägna butiker bör behålla sitt värde. Ändå måste ägare vara innovativa (t.ex. lägga till tjänster, vårdmottagningar eller bostäder) för att fylla tomma butikslokaler. Sammanfattningsvis är L.A:s detaljhandel 2025 stabil men i förändring: förvänta gradvisa förbättringar av beläggning, stillastående hyror och fortsatt omvandling av underpresterande handelsplatser.

Industrisektorn: Från rekordnivåer till en viss avmattning

Industrifastighetssektorn i Los Angeles har varit en stjärnpresterare de senaste åren, drivet av hamnverksamhet, logistik och brist på mark för bebyggelse. Även 2025 är industrifastigheter mycket eftertraktade, även om hetsen har svalnat något från toppen. Efter att ha nått rekordlåga vakanser (~2–3 %) under 2021–22, har industrivakansen i L.A. County ökat till cirka 4,9 % – den högsta på nära ett decennium. Denna ökning i vakans (upp ca 140 punkter år-till-år) beror på 10 på varandra följande kvartal av förlust av beläggning då vissa hyresgäster har minskat sina lokaler och lite ny yta har tillkommit. Trots det är en vakans på 4,9 % historiskt sett väldigt lågt – i många delmarknader betraktas det som full beläggning. Faktum är att alla sex industridelmarknader i L.A. County fortfarande har en vakans under 6 % och hälften har under 4 %. Den lilla ökningen i tillgänglighet (total tillgänglighet ~6,5 % inklusive lokaler under marknadsföring) antyder att hyresnivåerna kan utsättas för press på kort sikt.

Faktum är att industrilokaler hyror sköt i höjden under pandemin (enligt vissa uppskattningar med över 50 % sedan 2019) och genomgår nu en mild korrigering. L.A:s industrilokalhyror har sjunkit sex kvartal i rad fram till Q1 2025, när marknaden smälter de tidigare prishoppen. Som jämförelse ligger de genomsnittliga begärda hyrorna för lager/distributionsytor på Los Angeles-marknaden (en av landets dyraste) fortfarande runt 1,20–1,50 dollar per kvadratfot och månad (triple net) beroende på läge – klart högre än innan 2020. Men hyresgäster har nu lite mer förhandlingsutrymme än för ett år sedan. Trots denna nedgång är industrifastighetsägare fortsatt självsäkra; hyressänkningarna har varit blygsamma, och de långsiktiga efterfrågan-drivkrafterna (de massiva hamnarna i LA/Long Beach, behovet av e-handelsdistribution och sista-milen-logistik för över 10 miljoner invånare) är fortfarande mycket starka. South Bay och Inland Empire delmarknaderna lockar fortsatt lageranvändare, även om vakanserna i Inland Empire har ökat något från rekordlåga nivåer.

När det gäller investeringar är industrifastigheter fortfarande mycket eftertraktade, men stigande räntor har fått avkastningskraven att öka. Genomsnittliga industrial cap rates i SoCal ligger nu i strax över 5 %-spannet (ungefär 5,3 % år 2024, upp från under 4 % år 2021). Vissa mindre eller klass B-industriaffärer ger nu avkastning närmare 6–6,5 %, särskilt om de har kortare hyresavtal. Investerare fokuserar alltjämt på kärn-distributionskorridorer – dock har Measure ULA-skatten i Los Angeles stad (som gäller försäljning >5 miljoner dollar) i viss mån fryst större industriförsäljningar inom stadens gränser. Det kan komma att driva investeringar till närliggande städer utan denna skatt.

Utsikterna för industrifastigheter är försiktigt positiva. Experter räknar med att 2025 kan bli botten för vakansförlusterna, och att stabilisering sker till 2026 i takt med att tillväxten bromsar in och verksamheter anpassar sig. Hyrestillväxt kan återkomma 2026 efter en period av mindre nedgång. En risk framöver är handelspolitiken – importboomen i slutet av 2024 (för att undvika nya tullar) ökade efterfrågan på hamnlager tillfälligt, men ett långvarigt handelskrig eller lågkonjunktur kan minska hamnvolymerna. Omvänt skulle ett avtal om arbetsmarknadskonflikter på västkusten eller en ekonomisk återhämtning återigen strama åt marknaden. Sammanfattningsvis är L.A:s industrisektor fortsatt stark (låg vakans, höga hyror), där 2025 blir ett år av normalisering efter extrema förhållanden. Välbelägna distributions- och lagerfastigheter i L.A. väntas behålla värdet och fortsätta locka investerare tack vare sin nyckelroll i distributionskedjorna.

Politiska och regulatoriska uppdateringar

Flera politiska och regulatoriska förändringar under de senaste åren påverkar Los Angeles fastighetsmarknad 2025:

Measure ULA (“United to House LA” Herrgårdsskatt): Införd i april 2023, denna åtgärd i Los Angeles stad inför en 4% överlåtelseskatt på fastighetsförsäljningar över 5 miljoner dollar (5,5% över 10 miljoner dollar) . Målet är att finansiera prisvärt boende, men den har påtagligt påverkat transaktionsvolymen i den övre delen av marknaden . Under året sedan införandet minskade försäljningen av lyxbostäder kraftigt och många kommersiella affärer har lagts på is eller omdirigerats (t.ex. via försäljning av ägarandelar istället för själva fastigheten) för att undvika skatten. Intäkterna som dragits in (cirka 480 miljoner dollar till slutet av 2024) blev lägre än de ursprungliga prognoserna, delvis eftersom försäljningarna kollapsade i respons. Measure ULAs påverkan är ett tveeggat svärd: färre jätteaffärer innebär mindre marknadslikviditet, vilket potentiellt kan mjuka upp priserna på lyxhus och stora kommersiella tillgångar i staden. Debatten pågår fortfarande och det finns till och med rättsliga utmaningar, men för närvarande måste investerare räkna med denna kraftiga kostnad för affärer i L.A. – ett tydligt hinder för köp och försäljning av högvärdesfastigheter.

Införd i april 2023, denna åtgärd i Los Angeles stad inför en . Målet är att finansiera prisvärt boende, men den har . Under året sedan införandet minskade försäljningen av lyxbostäder kraftigt och många kommersiella affärer har lagts på is eller omdirigerats (t.ex. via försäljning av ägarandelar istället för själva fastigheten) för att undvika skatten. Intäkterna som dragits in (cirka 480 miljoner dollar till slutet av 2024) blev lägre än de ursprungliga prognoserna, delvis eftersom försäljningarna kollapsade i respons. Measure ULAs påverkan är ett tveeggat svärd: färre jätteaffärer innebär mindre marknadslikviditet, vilket potentiellt kan mjuka upp priserna på lyxhus och stora kommersiella tillgångar i staden. Debatten pågår fortfarande och det finns till och med rättsliga utmaningar, men för närvarande måste investerare räkna med denna kraftiga kostnad för affärer i L.A. – ett tydligt hinder för köp och försäljning av högvärdesfastigheter. Hyresreglering och hyresgästers skydd: Los Angeles stad har en av landets strängaste hyresregleringslagar (som gäller äldre flerfamiljshus), och Kaliforniens statliga hyrestak (AB 1482) begränsar hyreshöjningar till ~ max 10% per år för många andra bostäder. Under covid införde L.A. också förbud mot vräkningar som först helt togs bort tidigt 2023. År 2025 möter nu hyresvärdar nya regler om krav på ersättning för hyresgäster vid stora hyreshöjningar och regler om saklig grund för vräkning för fler fastigheter. Dessa åtgärder ger hyresgäster stabilitet men påverkar också investeringsavkastningen: hyresintäkternas tillväxt är begränsad , vilket gör L.A. mindre attraktivt för aggressiva investerare men gynnar de som tänker långsiktigt. Samtidigt tillåter övervältringar för inflation (under hyresreglering) måttliga höjningar på 3–4% i år när inflationen steg. Sammantaget går policymomentum i L.A. mot starkt hyresskydd, vilket kan bromsa hyreshöjningar men också hålla vakansgraden låg (hyresgäster stannar kvar).

Los Angeles stad har en av landets strängaste hyresregleringslagar (som gäller äldre flerfamiljshus), och Kaliforniens begränsar hyreshöjningar till ~ för många andra bostäder. Under covid införde L.A. också förbud mot vräkningar som först helt togs bort tidigt 2023. År 2025 möter nu hyresvärdar om krav på ersättning för hyresgäster vid stora hyreshöjningar och regler om saklig grund för vräkning för fler fastigheter. Dessa åtgärder ger hyresgäster stabilitet men påverkar också investeringsavkastningen: , vilket gör L.A. mindre attraktivt för aggressiva investerare men gynnar de som tänker långsiktigt. Samtidigt tillåter (under hyresreglering) måttliga höjningar på 3–4% i år när inflationen steg. Sammantaget går policymomentum i L.A. mot starkt hyresskydd, vilket kan bromsa hyreshöjningar men också hålla (hyresgäster stannar kvar). Zonindelning och reformer för bostadsutbud: Som svar på bostadsaffordabilitetskrisen har Kalifornien infört lagar som SB 9 (tomtdelning) och SB 10 för att möjliggöra större småskalig täthet. Los Angeles har införlivat dessa i sin planering, vilket innebär att fastighetsägare i många områden lättare kan bygga ADUs (småhus, ”granny flats”) eller dela en villa­tomt för att bygga ett tvåfamiljshus. Hittills har det varit måttlig användning, men dessa reformer lägger gradvis till fler bostäder. L.A. stads nya Housing Element har satt ett ambitiöst mål att tillföra 456 000 bostadsenheter till 2029 . För att möjliggöra detta rezonerar staden områden för högre och blandad bebyggelse (särskilt nära kollektivtrafik). Dock är L.A. mycket långt efter målet per 2024, med endast cirka 8 600 enheter godkända under 2024 (den lägsta siffran på ett decennium för lägenheter). Förvänta fortsatt politiskt fokus på upzonering och förenklade bygglovsprocesser – t.ex. utökad Adaptive Reuse Ordinance i centrala L.A. – för att driva på bostadsbyggandet. För investerare och utvecklare kan en mer tillåtande planeringsmiljö öppna möjligheter (omvandlingar, infillsprojekt), även om detta balanseras av lokalt motstånd i vissa stadsdelar.

Som svar på bostadsaffordabilitetskrisen har Kalifornien infört lagar som för att möjliggöra större småskalig täthet. Los Angeles har införlivat dessa i sin planering, vilket innebär att fastighetsägare i många områden lättare kan bygga eller dela en villa­tomt för att bygga ett tvåfamiljshus. Hittills har det varit måttlig användning, men dessa reformer lägger gradvis till fler bostäder. L.A. stads nya Housing Element har satt ett ambitiöst mål att . För att möjliggöra detta rezonerar staden områden för högre och blandad bebyggelse (särskilt nära kollektivtrafik). Dock är L.A. per 2024, med endast cirka 8 600 enheter godkända under 2024 (den lägsta siffran på ett decennium för lägenheter). Förvänta fortsatt politiskt fokus på – t.ex. utökad Adaptive Reuse Ordinance i centrala L.A. – för att driva på bostadsbyggandet. För investerare och utvecklare kan en mer tillåtande planeringsmiljö öppna möjligheter (omvandlingar, infillsprojekt), även om detta balanseras av lokalt motstånd i vissa stadsdelar. Räntor & Finansiering: Även om det inte är en lokal policy påverkar Federal Reserves räntehöjningar L.A:s fastighetsmarknad dramatiskt. Bolåneräntor nära 7 % har varit det främsta hindret för bostadsköp . De senaste prognoserna antyder att räntorna kan långsamt sjunka mot slutet av 2025 (mot höga 5 %-nivåer). En sådan sänkning skulle kunna ge nytt liv åt försäljning och prisökningar – omvänt, om inflationen håller räntorna höga kan marknaden förbli dämpad. På kommersiella sidan har högre räntor omvärderat tillgångar (högre direktavkastning) och gjort det dyrare att finansiera projekt. Livbolag och banker har framför allt dragit sig tillbaka från utlåning till kontor. Policymakers övervakar marknaden för kommersiella skulder, men det finns inga specifika lättnader; därför är omfinansieringsrisk en viktig fråga 2025–2026 för ägare.

Även om det inte är en lokal policy påverkar Federal Reserves räntehöjningar L.A:s fastighetsmarknad dramatiskt. Bolåneräntor nära 7 % har varit det . De senaste prognoserna antyder att räntorna kan (mot höga 5 %-nivåer). En sådan sänkning skulle kunna ge nytt liv åt försäljning och prisökningar – omvänt, om inflationen håller räntorna höga kan marknaden förbli dämpad. På kommersiella sidan har högre räntor omvärderat tillgångar (högre direktavkastning) och gjort det dyrare att finansiera projekt. Livbolag och banker har framför allt dragit sig tillbaka från utlåning till kontor. Policymakers övervakar marknaden för kommersiella skulder, men det finns inga specifika lättnader; därför är för ägare. Prisvärda Bostäder och Utvecklingsavgifter: L.A. fortsätter att bygga ut krav på inkluderande boenden och avgifter för utvecklare för att finansiera prisvärda enheter. Vissa nya projekt måste avsätta en procentandel av bostäder till låginkomsttagare eller betala sammanlänkningsavgifter. Dessutom erbjuder staden och delstaten incitament för prisvärda bostäder – till exempel täthetsbonusar och förenklade godkännanden enligt SB 35 för projekt som uppfyller kraven. Dessa policies syftar till att uppmuntra blandade inkomstsamhällen, även om utvecklare ofta betraktar dem som hinder för lönsamhet. Uppmärksamhet riktas också mot hemlöshet och adaptiv återanvändning: delstatslagar gör det nu enklare att omvandla motell eller kontor till boenden för hemlösa, och medel från Measure ULA är avsedda att påskynda sådana projekt (även om implementeringen har varit långsam).

Sammanfattningsvis är policyläget i L.A. inriktat på bostadsaffordabilitet och hyresgästers rättigheter, om än på bekostnad av kortsiktiga investerarvinster. Kloka investerare måste navigera överlåtelseskatter som ULA, följa hyrestak och kanske samarbeta med offentliga program för att dra nytta av incitament. För husägare är liberalisering av zonindelning (ADU:er, etc.) en fördel som kan ge mervärde genom hyresintäkter. Övergripande sett är makroekonomisk politik (Fed:s räntor) den joker som kommer avgöra hur snabbt L.A:s fastighetsmarknad får fart de kommande åren.

Investeringsmöjligheter och Förväntad Avkastning

Trots höga priser och nya skatter erbjuder Los Angeles fastighetsmarknad fortfarande flera investeringsmöjligheter. Det viktiga är att anpassa strategi efter marknadsläget – att föredra sektorer med stark efterfrågan och vara medveten om regulatoriska begränsningar. Här är några investeringsvägar för 2025 och deras prognos för avkastning:

Värdeadderande bostäder (enfamiljshus & små flerbostadshus): Med ett snävt utbud och många äldre hem kan investerare hitta renoveringsobjekt i tillväxtområden att rusta upp för att antingen sälja vidare eller hyra ut. Områden som West Adams, Leimert Park och Highland Park – som har sett enorm värdeökning – fortsätter att locka investerare som renoverar fastigheter för att möta efterfrågan från gentrifierare. Avkastningsförväntan: Flipp kan fortfarande ge goda vinster (10–20 % avkastning) om de köps under marknadspris, men dagarna med snabba 30 %+ ökningar är förbi. Hyresavkastningen på enfamiljshus i LA är blygsam (~3–4 % direktavkastning), men att lägga till en ADU kan öka kassaflödet. Measure ULA innebär att flippare måste vara försiktiga med affärer i högre prisklasser i staden (skatten kan ta ut hela vinsten på en affär med liten marginal över 5 miljoner dollar). Sammantaget är långsiktig värdetillväxt den främsta belöningen i dessa områden – historiskt sett omkring 5–7 % årligen i heta områden, vilket kombinerat med belåning kan ge bra avkastning.

Med ett snävt utbud och många äldre hem kan investerare hitta att rusta upp för att antingen sälja vidare eller hyra ut. Områden som – som har sett enorm värdeökning – fortsätter att locka investerare som renoverar fastigheter för att möta efterfrågan från gentrifierare. Avkastningsförväntan: Flipp kan fortfarande ge goda vinster (10–20 % avkastning) om de köps under marknadspris, men dagarna med snabba 30 %+ ökningar är förbi. Hyresavkastningen på enfamiljshus i LA är blygsam (~3–4 % direktavkastning), men att lägga till en kan öka kassaflödet. innebär att flippare måste vara försiktiga med affärer i högre prisklasser i staden (skatten kan ta ut hela vinsten på en affär med liten marginal över 5 miljoner dollar). Sammantaget är i dessa områden – historiskt sett omkring 5–7 % årligen i heta områden, vilket kombinerat med belåning kan ge bra avkastning. Flerfamiljshus: Lägenhetsfastigheter är en grundpelare för investeringar i LA. Beläggningen är hög (~95 %) och hyrorna, även om de planar ut, ligger på rekordnivåer , vilket ger stabil inkomst. Mindre fastigheter med 2–4 enheter gör det också möjligt för investerare att kringgå vissa hyresregler om man bor i enheten. Avkastningsförväntan: Direktavkastningen för flerfamiljshus i LA ligger i snitt på ~4,5–5,0 % från och med 2024, vilket är en ökning från ~4 % för ett par år sedan. Det betyder att en investerares avkastning utan belåning är cirka 5 %. Med finansiering kan avkastningen öka om räntan är låg – men med nuvarande räntor på över 6 % kan kassaflödet vara tunt initialt. Det verkliga spelet är långsiktig värdetillväxt och hyreshöjningar . På grund av kronisk bostadsbrist förväntas värdet på lägenhetsfastigheter fortsätta öka (LA-lägenheter har ökat med ~60 % i snitt 2016–2024). Värdeökning genom renoveringar för att höja hyran (inom tillåtna gränser) kan öka avkastningen. Investerare bör dock budgetera för nya regler (t.ex. krav på seismisk förstärkning, striktare regler för vräkning) som ökar kostnaderna. Sammanfattningsvis, förvänta dig årlig avkastning i den låga ensiffriga procenten i form av inkomst plus möjligheten till värdeökning på fastigheten som historiskt legat på 3–6 % per år – vilket gör flerfamiljshus till en stabil, om än inte explosiv, investering.

Lägenhetsfastigheter är en grundpelare för investeringar i LA. Beläggningen är hög (~95 %) och , vilket ger stabil inkomst. Mindre fastigheter med 2–4 enheter gör det också möjligt för investerare att kringgå vissa hyresregler om man bor i enheten. Avkastningsförväntan: från och med 2024, vilket är en ökning från ~4 % för ett par år sedan. Det betyder att en investerares avkastning utan belåning är cirka 5 %. Med finansiering kan avkastningen öka om räntan är låg – men med nuvarande räntor på över 6 % kan kassaflödet vara tunt initialt. Det verkliga spelet är . På grund av kronisk bostadsbrist (LA-lägenheter har ökat med ~60 % i snitt 2016–2024). Värdeökning genom renoveringar för att höja hyran (inom tillåtna gränser) kan öka avkastningen. Investerare bör dock (t.ex. krav på seismisk förstärkning, striktare regler för vräkning) som ökar kostnaderna. Sammanfattningsvis, förvänta dig plus möjligheten till som historiskt legat på 3–6 % per år – vilket gör flerfamiljshus till en stabil, om än inte explosiv, investering. Industriella lagerlokaler: Industri är förmodligen den mest attraktiva kommersiella tillgången i LA sett till fundamenta. Vakansgraden är låg och alla större detaljister och logistikbolag behöver distributionsutrymme i LA County för att betjäna befolkningen. Avkastningsförväntan: Direktavkastning på industri kring ~5–5,5 % , med väluthyrda fastigheter i kärnområden (nära hamnar eller centrum) som handlar till och med under 5 %. Dessa avkastningar är lägre än på många andra håll i landet, vilket speglar investerarnas förtroende för hyrestillväxt och stabilitet. Och historiskt har de haft rätt – industrihyrorna steg kraftigt de senaste åren (över 50 % jämfört med tiden före pandemin). Det kan bli en kortsiktig avmattning, men prognoser visar att efterfrågan på industri kommer att överstiga utbudet på lång sikt , vilket pekar på fortsatt hyrestillväxt. Den totala avkastningen kan nå höga ensiffriga procenttal per år när man kombinerar hyrestillväxt och direktavkastning. Centrala möjligheter inkluderar äldre industrifastigheter som kan omvandlas till moderna logistikanläggningar (höga lagerlokaler) eller distributionscenter nära staden. Även last mile-fastigheter (även mindre lager) i LA genererar premiumhyror och kan vara lönsamma om du kan köpa till rimlig basnivå.

Industri är förmodligen den sett till fundamenta. Vakansgraden är låg och alla större detaljister och logistikbolag behöver distributionsutrymme i LA County för att betjäna befolkningen. Avkastningsförväntan: , med väluthyrda fastigheter i kärnområden (nära hamnar eller centrum) som handlar till och med under 5 %. Dessa avkastningar är lägre än på många andra håll i landet, vilket speglar investerarnas förtroende för hyrestillväxt och stabilitet. Och historiskt har de haft rätt – industrihyrorna steg kraftigt de senaste åren (över 50 % jämfört med tiden före pandemin). Det kan bli en kortsiktig avmattning, men , vilket pekar på fortsatt hyrestillväxt. Den totala avkastningen kan nå höga ensiffriga procenttal per år när man kombinerar hyrestillväxt och direktavkastning. inkluderar äldre industrifastigheter som kan omvandlas till moderna logistikanläggningar (höga lagerlokaler) eller distributionscenter nära staden. Även (även mindre lager) i LA genererar premiumhyror och kan vara lönsamma om du kan köpa till rimlig basnivå. Butikslokaler: Eftersom detaljhandeln befinner sig vid en vändpunkt kan smarta investerare rikta in sig på behovsbaserad detaljhandel (t.ex. köpcentrum med matbutik, apotek, tjänster) som i Los Angeles har visat sig vara motståndskraftiga. Avkastningsförväntan: Butikslokalers direktavkastning ligger nu på cirka 5,5–6 % i genomsnitt, högre för fastigheter med vakans eller i sekundära lägen. Om du köper ett välbeläget centrum till 6 % direktavkastning och kan hyra ut tomma ytor, får du inte bara den inkomsten utan även uppsida då fastighetens värde kan öka (direktavkastningskompression om marknaden förbättras, samt ökade hyresintäkter). Avkastning över 10 % per år är möjlig för värdehöjande detaljhandelsinvesterare som agerar skickligt (till exempel genom att byta hyresgäster för en bättre mix eller tillföra nya användningsområden). Däremot bör renodlat passiva investerare i detaljhandeln dämpa förväntningarna: stabiliserade förstklassiga tillgångar kan ge en totalavkastning på 6–8 % (inkomst plus minimal hyrestillväxt). Nätuthyrd detaljhandel (som apotek eller snabbmat med långa hyresavtal) erbjuder cirka 5 % direktavkastning i L.A. – i princip obligationsliknande kassaflöden – vilket kan vara attraktivt för deras stabilitet. En varning: detaljhandel är mycket läges- och förvaltningskänsligt; missbedöm efterfrågan i ett område så kan avkastningen lida. Men överlag, i takt med att konsumentbeteendet normaliseras efter covid, erbjuder detaljhandelsfastigheter i tätbefolkade L.A.-områden stabila kassaflöden och måttlig uppsida .

Eftersom detaljhandeln befinner sig vid en vändpunkt kan (t.ex. köpcentrum med matbutik, apotek, tjänster) som i Los Angeles har visat sig vara motståndskraftiga. Avkastningsförväntan: i genomsnitt, högre för fastigheter med vakans eller i sekundära lägen. Om du köper ett välbeläget centrum till 6 % direktavkastning och kan hyra ut tomma ytor, får du inte bara den inkomsten utan även uppsida då fastighetens värde kan öka (direktavkastningskompression om marknaden förbättras, samt ökade hyresintäkter). Avkastning över 10 % per år är möjlig för värdehöjande detaljhandelsinvesterare som agerar skickligt (till exempel genom att byta hyresgäster för en bättre mix eller tillföra nya användningsområden). Däremot bör renodlat passiva investerare i detaljhandeln dämpa förväntningarna: stabiliserade förstklassiga tillgångar kan ge en totalavkastning på 6–8 % (inkomst plus minimal hyrestillväxt). (som apotek eller snabbmat med långa hyresavtal) erbjuder cirka 5 % direktavkastning i L.A. – i princip obligationsliknande kassaflöden – vilket kan vara attraktivt för deras stabilitet. En varning: detaljhandel är mycket läges- och förvaltningskänsligt; missbedöm efterfrågan i ett område så kan avkastningen lida. Men överlag, i takt med att konsumentbeteendet normaliseras efter covid, . Kontor och specialfastigheter: Kontor är det konträra spelet – värderingarna är låga och svårigheter hotar, vilket innebär att opportunistiska investerare kan jaga fynd . Vi kan se kontorsbyggnader i L.A. säljas för en bråkdel av återuppförandekostnaden, särskilt om långivare auktionerar ut lån. Avkastningsförväntan: Hög risk, hög belöning. En strategi är att köpa ett nödställt kontorstorn (kanske till 8 % direktavkastning eller 50 % rabatt) och konvertera det till alternativ användning (bostäder, hotell eller kreativa studios). Avkastningen på en lyckad konvertering kan bli mycket hög (IRR >15 %). Men genomförande och regleringshinder är betydande. Traditionella investeringar i kontorsuthyrning är mer riskfyllda – utan en tydlig strategi för att höja beläggningen riskerar man att försöka fånga en fallande kniv. Fastigheter för life science och filmstudios är två specialsegment i L.A. som fortfarande är efterfrågade. Investerare i dessa områden (ofta ombyggda kontor/industri) kan se god avkastning när Hollywoodproduktionen och bioteknikforskningen växer; direktavkastning i dessa nischer ligger på 5–7 % med god tillväxtpotential.

Kontor är det konträra spelet – värderingarna är låga och svårigheter hotar, vilket innebär att . Vi kan se kontorsbyggnader i L.A. säljas för en bråkdel av återuppförandekostnaden, särskilt om långivare auktionerar ut lån. Avkastningsförväntan: Hög risk, hög belöning. En strategi är att köpa ett nödställt kontorstorn (kanske till 8 % direktavkastning eller 50 % rabatt) och konvertera det till alternativ användning (bostäder, hotell eller kreativa studios). Avkastningen på en lyckad konvertering kan bli mycket hög (IRR >15 %). Men genomförande och regleringshinder är betydande. Traditionella investeringar i kontorsuthyrning är mer riskfyllda – utan en tydlig strategi för att höja beläggningen riskerar man att försöka fånga en fallande kniv. är två specialsegment i L.A. som fortfarande är efterfrågade. Investerare i dessa områden (ofta ombyggda kontor/industri) kan se när Hollywoodproduktionen och bioteknikforskningen växer; direktavkastning i dessa nischer ligger på 5–7 % med god tillväxtpotential. Utveckling och mark: Att bygga i L.A. är inget för den som är lättskrämd, men det finns möjligheter inom nischade utvecklingsprojekt. Till exempel kan små tomtindelningar, förtätning med bostadsrätter eller utveckling av kompletterande bostäder (ADU) ge god vinst tack vare höga slutförsäljningspriser. Stadens satsning på fler bostäder innebär att utvecklare av prisvärda bostäder kan dra nytta av skatteincitament och nya program – man får därigenom subventioner som förbättrar avkastningen och samtidigt fyller ett marknadsbehov. Avkastningsförväntan: Utveckling i L.A. siktar normalt på ~15–20 % vinstmarginal med tanke på risken. Med fortsatt höga byggkostnader får många projekt bara ihop kalkylen om de når premiumpriser (eller om marken köpts billigt tidigare). Det sagt är planlagd mark i Los Angeles otroligt värdefull, och markbanking i utvecklingsområden (nära framtida kollektivtrafikleder etc.) kan ge stor utdelning, dock på längre sikt.

Sammanfattningsvis förblir Los Angeles ett ”investeringsparadis” på lång sikt, tack vare den stora obalansen mellan utbud och efterfrågan. Som rapporten från Apartment News påpekar innebär hög efterfrågan och begränsat byggande en stark potential för hyresintäkter och värdestegring över tid. Men på kort sikt bör investerare justera sina avkastningsförväntningar: belåning är inte lika lönsam vid höga räntor, och snabba flippar är mer riskfyllda på en platt marknad. Kärnfastigheter (industri, fullt uthyrda flerbostadshus) kommer att ge stabil och måttlig avkastning. Value-add-strategier (renoveringar, uthyrningsstrategier) kan fortfarande ge tvåsiffrig avkastning om man navigerar det regulatoriska landskapet klokt. Och för spekulanter med tålamod och kapital kan köp av nödlidande tillgångar under 2025–2026 ge utmärkta resultat till 2028 om/när marknadscykeln vänder uppåt igen.

Prognoser 2026–2028: Utsikter och risker

Med blicken framåt pekar prognoser för fastighetsmarknaden i Los Angeles på en period av fortsatt måttlig tillväxt – ett “mjuklandningsscenario” – förutsatt att inga större chocker inträffar. Efter den berg-och-dalbana som kännetecknat tidiga 2020-talet förutser både branschanalytiker och ekonomiska modeller att prisutvecklingen planar ut på kort sikt och sedan långsamt ökar fram till 2028. Här är viktiga punkter från prognoserna:

Prognoser för bostadspriser: Zillows senaste prognos för L.A.-området (Los Angeles-Long Beach-Anaheim) förutspår endast en +0,4 % ökning från februari 2025 till februari 2026 . I princip förväntas bostadsvärdena vara stabila under det kommande året. Detta inkluderar en möjlig liten nedgång i mitten av 2025 (modellen visade -0,1 % till -0,2 % på våren) följt av en liten ökning senare. Efter 2026 räknar de flesta experter med låg ensiffrig årlig uppgång (runt 2–5 % per år) för bostadspriserna i L.A. fram till 2028. Detta skulle vara långt ifrån de tvåsiffriga ökningarna under 2021 , men också undvika någon kraftig korrigering. Stöd för denna syn är: hög efterfrågan, begränsat utbud och en stark lokal ekonomi bör stabilisera priserna. C.A.R.:s officiella prognos för 2025 förutspådde en ~+4,6 % ökning av Californiens medianpris managecasa.com, men detta var innan räntorna förblev höga; troligen är den nya normalen en mjukare ökning. Till 2028 kan medianpriserna i Los Angeles vara cirka 10–15 % högre än idag om dessa trender håller i sig. Riskscenario: Om en recession inträffar 2026 (t.ex. på grund av att Fed stramar åt för mycket eller globala chocker), kan L.A. se tillfälliga prisfall på kanske 5–10 % när försäljningen tvärstannar – men ett kraschartat ras som 2008 väntas inte på grund av den låga belåningen och den ihållande bostadsbristen.

Zillows senaste prognos för L.A.-området (Los Angeles-Long Beach-Anaheim) förutspår endast en . I princip förväntas under det kommande året. Detta inkluderar en möjlig liten nedgång i mitten av 2025 (modellen visade -0,1 % till -0,2 % på våren) följt av en liten ökning senare. Efter 2026 räknar de flesta experter med (runt 2–5 % per år) för bostadspriserna i L.A. fram till 2028. Detta skulle vara , men också undvika någon kraftig korrigering. Stöd för denna syn är: hög efterfrågan, begränsat utbud och en stark lokal ekonomi bör stabilisera priserna. förutspådde en ~+4,6 % ökning av Californiens medianpris managecasa.com, men detta var innan räntorna förblev höga; troligen är den nya normalen en mjukare ökning. Till 2028 kan medianpriserna i Los Angeles vara cirka 10–15 % högre än idag om dessa trender håller i sig. Om en recession inträffar 2026 (t.ex. på grund av att Fed stramar åt för mycket eller globala chocker), kan L.A. se tillfälliga prisfall på kanske 5–10 % när försäljningen tvärstannar – men ett kraschartat ras som 2008 väntas inte på grund av den låga belåningen och den ihållande bostadsbristen. Försäljning och volym: Försäljningsvolymerna för bostäder förväntas förbättras under 2026–2027, förutsatt att bolåneräntorna sjunker. Många prognosmakare tror att räntorna når ner till 5 %-nivån till 2026 , vilket skulle frigöra uppdämd efterfrågan från uppgradera bostadsköpare. Därmed kan 2026 och 2027 innebära en återhämtning i försäljningen (kanske tillbaka till 2019 års nivåer). Med fler transaktioner skulle prisökningstakten kunna ta fart jämfört med den svaga utvecklingen år 2025. Men om räntorna förblir höga eller kreditvillkoren stramas åt kan försäljningen fortsätta vara svag. I vilket fall förväntas inte utbudet öka kraftigt , så varje efterfrågeökning ger generellt ett ökat pristryck i L.A.

Försäljningsvolymerna för bostäder förväntas förbättras under 2026–2027, förutsatt att bolåneräntorna sjunker. Många prognosmakare tror att , vilket skulle frigöra uppdämd efterfrågan från uppgradera bostadsköpare. Därmed kan (kanske tillbaka till 2019 års nivåer). Med fler transaktioner skulle prisökningstakten kunna ta fart jämfört med den svaga utvecklingen år 2025. Men om räntorna förblir höga eller kreditvillkoren stramas åt kan försäljningen fortsätta vara svag. I vilket fall , så varje efterfrågeökning ger generellt ett ökat pristryck i L.A. Hyror och flerfamiljsbostäder: Hyresprognoser (t.ex. USC Casden) förutspår att hyrorna i L.A. kommer att öka med några procent per år fram till 2028, ungefär i takt med inflationen. Vakansgraden kan öka något när fler lägenhetsprojekt färdigställs (L.A. har tusentals enheter under uppförande), men inte tillräckligt mycket för att hyrorna ska pressas nedåt. År 2028 kan genomsnittshyrorna vara kanske 10–15 % högre än idag, vilket förvärrar bostadsaffordabiliteten om inte inkomsterna följer med. En joker i leken: statliga initiativ för hyresgäststöd eller utökad hyresreglering kan artificiellt begränsa hyresökningarna. Dessutom, om distansarbete möjliggör mer utflyttning, kan efterfrågan på hyresrätter avta. Men med L.A:s enorma befolkning och den extremt långsamma byggtakten är måttliga hyreshöjningar en rimlig grundprognos.

Hyresprognoser (t.ex. USC Casden) förutspår att fram till 2028, ungefär i takt med inflationen. Vakansgraden kan öka något när fler lägenhetsprojekt färdigställs (L.A. har tusentals enheter under uppförande), men inte tillräckligt mycket för att hyrorna ska pressas nedåt. År 2028 kan genomsnittshyrorna vara kanske 10–15 % högre än idag, vilket förvärrar bostadsaffordabiliteten om inte inkomsterna följer med. En joker i leken: statliga initiativ för hyresgäststöd eller utökad hyresreglering kan artificiellt begränsa hyresökningarna. Dessutom, om distansarbete möjliggör mer utflyttning, kan efterfrågan på hyresrätter avta. Men med L.A:s enorma befolkning och den extremt långsamma byggtakten är en rimlig grundprognos. Kommersiella sektorer: Kontor: Den allmänna uppfattningen är att kontorssektorn kommer att återhämta sig mycket långsamt . Vakansgraden kan fortsätta stiga till 2025–26 när hyreskontrakt löper ut och därefter eventuellt stabilisera sig vid 2027 när föråldrat bestånd tas bort (konverteras eller säljs på exekutiv auktion). Hyrorna kommer troligen att ligga still eller sjunka ytterligare under tiden. År 2028 kan kontorsmarknaden komma att dela upp sig – nyare, mer attraktiva kontor återgår till god beläggning, medan äldre kontorslokaler omvandlas eller värderas betydligt lägre. Investerare bör vara försiktiga: vissa prognoser (t.ex. Moody’s) förutspår att kontorsvärden kan falla ytterligare 10–20 % innan de når botten omkring 2024–2025, med endast en svag ökning till 2028. Detaljhandel: Förvänta dig en fortsatt gradvis återhämtning . Vakansgraden för detaljhandel i SoCal förväntas faktiskt sjunka något till 2026 när ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt återupptas. Hyrorna kan stiga med cirka 1 % per år i attraktiva handelscentrum. Den största risken för detaljhandeln är en nedgång i konsumenternas utgifter om det blir en lågkonjunktur; annars ser de kommande åren stabila ut, inte dramatiska. Industri: De flesta prognoser visar att efterfrågan på industriella fastigheter kommer att öka kraftigt fram till 2026. Efter dagens svaga jämvikt väntas hamnvolymer och e-handel växa. CBRE:s och Cushman & Wakefields prognoser pekar på att industrivakansen i L.A. kan falla tillbaka mot 3–4 % till 2027, med hyrestillväxt i de övre entalen procent årligen efter 2025. Risken här ligger på utbudssidan: mycket ny logistikbebyggelse har uppförts i Inland Empire; om det mättar efterfrågan kan hyrestillväxten bli svagare. Men inom marktrångbodda L.A. bör befintliga industrifastigheter klara sig mycket bra på lång sikt.

Makroekonomiska risker: Några övergripande risker kan omkullkasta dessa försiktigt positiva prognoser. Ekonomisk recession är den största oron – om USA går in i en betydande nedgång 2026 kan L.A. se jobb försvinna inom underhållning, teknik, handel m.m., vilket påverkar både bostads- och kommersiell efterfrågan negativt. Stigande arbetslöshet skulle sätta press på bostadspriserna (troligen genom minskad försäljning snarare än tvångsförsäljningar, eftersom husägare har eget kapital och låga räntor). Räntefluktuationer är en annan risk: en oväntad räntehöjning (om inflationen stiger igen) skulle ytterligare förvärra prisvärdigheten och kanske pressa priserna något. Omvänt kan en snabbare räntesänkning hetta upp marknaden igen till 2027 (en risk för nya prisbubblor). Politiska förändringar hotar också: till exempel, om Measure ULA avskaffas eller försvagas till 2026 kan det leda till ett uppdämt utbud av exklusiva försäljningar; eller om Kalifornien inför aggressiva nya skatter eller hyresregleringar kan investerarsentimentet dämpas. Naturliga katastrofer eller klimathändelser (jordbävningar, skogsbränder) är tyvärr också en ständig bakgrundsrisk i L.A., och kan påverka specifika områden eller försäkringskostnader i hela delstaten.

Slutsats och prognos: Det mest sannolika scenariot fram till 2028 är långsam men stadig tillväxt. Till 2028 kan L.A.:s medianpris på bostäder vara cirka 10–20% högre än nivåerna 2025, och hyrorna kanske 10% högre – en betydligt mjukare uppgång än det senaste decenniet, men ändå en rörelse uppåt. Marknadens golv stöds av bestående attraktionskraft (klimat, jobb, kultur) och underbyggande, medan dess tak begränsas av prisvärdhet och politik. Om inte en större chock inträffar, bör fastighetsmarknaden i L.A. leverera stabila, om än inte spektakulära, avkastningar de kommande åren, med större risk för förlorad uppgång (om du står utanför) än nedåtgående krasch. Kloka intressenter kommer att bevaka räntorna, omfamna omställning och innovationer inom boende, samt fokusera på fundamentalt starka lägen för att maximera vinster i detta nya normalläge. L.A.:s boom-perioder kan ta paus, men dess långsiktiga bana som global stad är fortfarande tydligt uppåtgående.

Källor: