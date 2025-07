Genèves fastighetsmarknad 2025: Trender, analys & utsikter

Översikt över Genèves fastighetsmarknad 2025

Genèves fastighetsmarknad år 2025 kännetecknas fortsatt av hög efterfrågan och begränsat utbud, vilket leder till fortsatt prisökning i en stabiliserande ekonomisk miljö. Den schweiziska ekonomin är stabil (BNP-tillväxt prognostiserad till cirka 0,8–0,9 % under 2025 globalpropertyguide.com) med låg arbetslöshet (~2,8 % nationellt globalpropertyguide.com), vilket stödjer bostadsefterfrågan. Nettoinvandringen till Schweiz förblir robust (87 000 nettoinvandrare 2024 globalpropertyguide.com), och Genève – som ett internationellt nav – lockar en betydande andel utländska arbetstagare och expatriater. Detta inflöde, i kombination med begränsad nybyggnation, innebär att Genève fortfarande står inför en akut bostadsbrist. Bostadsvakansgraden är nära historiskt låga nivåer, och ligger kring 0,5–0,6 % i Genève globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, vilket indikerar i princip full beläggning av tillgängliga bostäder. På den kommersiella sidan är marknaden mer balanserad men fortfarande stabil, med vakansgrader för kontor i ett normalt spann (~6 % tillgänglighet) och stark efterfrågan på A-lägen.

Ränteutvecklingen år 2025 är gynnsam för fastighetsmarknaden. Efter ränteuppgången 2022–2023 har inflationen i Schweiz avtagit och Schweiziska nationalbanken förväntas sänka räntorna under 2025, vilket förbättrar finansieringsvillkoren engelvoelkers.com. Faktum är att bolåneräntorna har stabiliserats, och lägre finansieringskostnader – i kombination med snabbt stigande hyror – gör att det återigen är mer attraktivt att köpa än att hyra för många hushåll engelvoelkers.com engelvoelkers.com. Sammantaget karaktäriseras Genèves marknad av stabilitet: starka ekonomiska fundament, ett rykte som trygg hamn och ett fortsatt överskott på efterfrågan. Dessa faktorer har hållit trycket på priserna uppe trots de senaste årens globala osäkerheter. I avsnitten nedan går vi igenom djupgående analyser av bostads- och kommersiella sektorerna, investeringsklimatet, viktiga drivkrafter och utmaningar samt vad vi kan förvänta oss under de kommande åren.

Analys av bostadsmarknaden

Priser och områdestrender

Bostadspriserna i Genève fortsätter att stiga i en måttlig men stadig takt. Den ökade efterfrågan (driven av befolkningstillväxt och förbättrad finansiering) samt den kroniska bristen på utbud har lett till accelererande prisökning i slutet av 2024 och in i 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Under första kvartalet 2025 såg Genèvesjönregionen (som inkluderar Genève) att lägenhetspriserna var cirka 4,2 % högre jämfört med året innan globalpropertyguide.com. Marknadsprognoser förutser ytterligare ökning på omkring 3–4 % för 2025, i linje med de senaste uppskattningarna från Wüest Partner och UBS globalpropertyguide.com. Denna prognos återspeglar en stark efterfrågan som stöds av en stabil ekonomi och låga räntor, även om ansträngd överkomlighet förväntas begränsa tillväxttakten globalpropertyguide.com. En rapport från UBS noterade att även om priserna fortsätter att stiga på grund av det begränsade utbudet, innebär de höga prisnivåerna att stora prisökningar är osannolika med nuvarande inkomstnivåer globalpropertyguide.com.

Genève är fortfarande en av de dyraste bostadsmarknaderna i världen. Enligt transaktionsdata är det genomsnittliga priset för en lägenhet i staden cirka 20 960 CHF per kvadratmeter från och med Q1 2025 globalpropertyguide.com – praktiskt taget i nivå med Zürich (21 110 CHF), och långt över andra schweiziska städer. Detta gör Genève och Zürich till de dyraste bostadsmarknaderna i Schweiz. Andra datakällor som använder listpriser visar liknande nivåer: uppskattningar för mitten av 2025 placerar stadsgenomsnittet runt 15 500–16 000 CHF per m² investropa.com investropa.com för bostadsfastigheter, med skillnader beroende på fastighetstyp och metodik för undersökningen. Inom lyxsegmenten är värdena ännu högre – i prestigefyllda områden som Champel eller Les Eaux-Vives (nära sjön) överstiger priserna ofta 18 000–20 000 CHF per m² investropa.com. Till exempel har exklusiva lägenheter i Champel/Eaux-Vives sålts i 18 000–20 000 CHF per m² klassen under 2024–25, vilket speglar en årlig tillväxt på 3–4 % i det segmentet investropa.com. Dessa nivåer närmar sig de mest exklusiva marknaderna globalt.

Det finns betydande variation mellan stadsdelarna i Genève. Generellt sett är det centrala områden, sjöpromenaden och exklusiva distrikt som har de högsta priserna, medan perifera områden är relativt billigare (även om de fortfarande är höga enligt nationella mått mätt). Till exempel har områden som Cité-Centre (centrum), Champel, och Eaux-Vives genomsnittliga lägenhetspriser runt 16 000–17 500 CHF per m² (med toppobjekt långt över detta) realadvisor.ch realadvisor.ch. I Champel – Roseraie, ett exklusivt bostadsområde, ligger genomsnittspriset för lägenheter på cirka 16 800 CHF/m² realadvisor.ch. Till skillnad från detta är priserna lägre men fortfarande höga i utkanterna som genomgår omvandling – till exempel Praille–Acacias (Les Acacias) eller delar av Onex/Lancy, där de ofta ligger i spannet 13 000–14 500 CHF per m² realadvisor.ch realadvisor.ch. Till exempel har området Bâtie–Acacias ett genomsnitt på cirka 13 465 CHF per m² för lägenheter, vilket är det lägsta i staden realadvisor.ch. Dessa skillnader speglar en mycket segmenterad marknad: bostäder nära sjön, centrum eller internationella organisationer (t.ex. Sécheron/UN-distriktet) innebär prispåslag, medan fastigheter i mer industriella eller avlägsna områden är relativt billigare. Ändå skulle även Genèves ”billigare” områden anses som dyra i de flesta andra städer.

Friliggande villor är relativt sällsynta i Genève stad, men i förortskommunerna inom kantonen når de också extremt höga priser. Medianpriset för hus på marknaden i Genève är omkring 3,2 miljoner CHF investropa.com, med ett genomsnittligt huspris per m² på cirka 15 700 CHF (lite över lägenhetsgenomsnittet) investropa.com investropa.com. Lyxvillor i exklusiva enklaver (till exempel i Cologny eller längs sjön) säljs ofta för 10–20 miljoner CHF eller mer, även om dessa är få och oftast säljs utanför marknaden. Sammantaget ligger bostadspriserna i Genève bland de absolut högsta i Europa – vilket betonas av stadens i princip jämställda position med Zürich och dess globala rankningar (som behandlas i en senare sektion).

Stadsdelsfokus: Nya utvecklingsprojekt och infrastrukturförbättringar kan snabbt påverka mikromarknader. Les Eaux-Vives har till exempel sett en ökning i efterfrågan, delvis tack vare den nya CEVA/Léman Express-tåglinjen och sitt moderniserade sjöområde. Detta tidigare mellanklassområde rymmer nu lyxprojekt och har anslutit sig till Champel i >CHF 18 000/m²-klubben investropa.com investropa.com. På samma sätt har Nations (ONU)-området norr om centrum, med många internationella organisationer, exklusiva bostadskomplex (lägenheter ~CHF 15 000/m² i snitt realadvisor.ch) och lockar till sig expats som söker närhet till arbetet. Samtidigt är områden som Plainpalais/Jonction (populära bland yngre köpare) fortfarande något mer tillgängliga (~CHF 14 500 per m² realadvisor.ch för lägenheter) men också på väg upp i pris i takt med att nya blandade projekt införs. Sammanfattningsvis är läget inom Genève en avgörande prisfaktor, men i princip alla stadsdelar upplever ett uppåtgående pristryck på grund av bostadsbristen i hela staden.

Hyresnivåer och vakanser

Genèves bostadshyresmarknad är extremt ansträngd. Hög efterfrågan (från både lokalbefolkningen och expats) i kombination med begränsat utbud har drivit hyrorna till rekordnivåer 2025. Medianutgångshyran för lägenheter i Genève är cirka 420 CHF per kvadratmeter och år (per Q1 2025) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Detta motsvarar ungefär 35 CHF per m² per månad – vilket betyder att en typisk 70 m² (750 sq ft) lägenhet kostar väl över 2 000 CHF per månad i utgångshyra. Genève och Zürich är lika när det gäller högsta bostadshyrorna i Schweiz, där nivån 420 CHF/m²/år är den högsta nationellt globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Som jämförelse ligger medianhyrorna i andra städer som Lausanne på runt 300 CHF/m²/år, och det schweiziska rikssnittet är cirka 240 CHF/m²/år globalpropertyguide.com. Genèves hyrespriser har också ökat år för år – i början av 2025 var utgångshyrorna i staden ungefär 5% högre än året innan globalpropertyguide.com. Denna tillväxt, även om den är betydande, har avtagit jämfört med den extremt snabba hyresinflationen som sågs 2022–2023 (då vissa kvartal såg ökningar på 6–10%).

Efterfrågan på hyresbostäder drivs av internationell invandring och en växande befolkning, samt av människor som skjuter upp bostadsköp på grund av höga priser. I Genève hyr majoriteten av invånarna sina bostäder (en vanlig situation i schweiziska städer), och konkurrensen bland hyresgäster om lediga lägenheter är hård. Det är inte ovanligt att dussintals sökande tävlar om en enda attraktiv lägenhet. Vakanstalen berättar historien: vakansgraden för hyreslägenheter i Genève är endast ~0,6% globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com (enligt data från mitten av 2024), vilket är extremt lågt. I praktiken kan en hälsosam hyresmarknad ha 2–3% vakans, så 0,6% tyder på en allvarlig brist på lediga lägenheter. (Noterbart är att Genèves vakans är något högre än Zürichs – Zürichs nivå är otroliga 0,1% globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – men båda städerna är i princip fullbelagda.) Många kringliggande kommuner kring Genève har ännu lägre vakans än själva staden globalpropertyguide.com, eftersom all nybyggnation i förorter som Vernier, Meyrin eller Carouge snabbt tas upp av efterfrågan från staden. Som bredare kontext ligger den nationella hyresvakansgraden på cirka 1,4% globalpropertyguide.com, vilket visar hur Genève (och Zürich) sticker ut med extremt åtstramade förhållanden.

Låga vakanser har lett till stark förhandlingskraft för hyresvärdar vid nya kontrakt. Hyresvärdar har kraftigt höjt begärda hyror vid hyresgästbyten. Under 2024 steg begärda hyror i Genève kraftigt (Julius Baer rapporterade övergenomsnittliga hyreshöjningar i Genève-regionen under Q3 2024 realestate.juliusbaer.com). Dock finns tecken på att hyrestillväxten avtar under 2025: Swiss asking rent index var under Q1 2025 upp cirka 2,3 % år över år nationellt (jämfört med 6,3 % ett år tidigare) globalpropertyguide.com, och i Genèvesjödistriktet såg begärda hyror till och med en liten -0,4 % nedgång år över år i genomsnitt globalpropertyguide.com. Denna regionala nedgång kan bero på ny tillförsel i Vaud och möjligen statistiska avvikelser, eftersom själva Genève stad ändå visade omkring +5 % ökning av hyrorna globalpropertyguide.com. I vilket fall som helst förväntas hyresinflationen avta ytterligare under 2025 globalpropertyguide.com. En anledning är att fler hyresgäster nu vill köpa då finansieringskostnaderna har minskat – välbärgade hyresgäster inser att med lägre bolåneräntor och så höga hyror, kan det återigen vara ekonomiskt fördelaktigt att äga sitt boende engelvoelkers.com. Detta kan ge ett visst lättnadstryck på efterfrågan på hyresmarknaden. Dessutom har byggandet av flerfamiljshus äntligen tagit fart (efter en svacka 2020–2022), vilket kommer att tillföra en del hyreslägenheter de kommande åren realestate.juliusbaer.com realestate.juliusbaer.com.

En annan faktor är Schweiz unika hyresreglering: den nationella referensräntan för bolån (Referenzzinssatz), som många befintliga hyresavtal är kopplade till, sänktes från 1,75 % till 1,50 % i mars 2025 globalpropertyguide.com. Detta utlöste en våg av krav på hyressänkningar enligt schweizisk lag. Hyresgäster i Genève med kontrakt som refererar till den gamla räntan blev berättigade till en genomsnittlig 2,91 % hyressänkning år 2025 realestate.juliusbaer.com. Många kommer att få sina månadshyror justerade nedåt under de kommande månaderna. Denna hyresregleringsmekanism kommer att dämpa tillväxten av faktiska hyror (för sittande hyresgäster) även om annonserade hyror för nya hyresavtal förblir höga. Sammanfattningsvis kännetecknas Genève hyresmarknad 2025 av rekordhöga hyresnivåer och intensiv konkurrens, men takten i ytterligare hyreshöjningar förväntas avta tack vare en viss lättnad av efterfrågan (via hyresgästers bostadsköp) och reglerade hyressänkningar.

Nya bostadsprojekt och utbudsprognos

Att utöka bostadsutbudet är den uppenbara lösningen på Genèves problem med överkomlighet och vakans – och flera stora projekt är på gång för att gradvis lösa detta. Det mest ambitiösa är Praille–Acacias–Vernets (PAV-projektet), en massiv stadsomvandlingsplan i södra Genève. PAV-projektet omvandlar 230 hektar av före detta industri- och brownfieldmark till nya blandade stadsdelar awp-architecture.com. Under de kommande 10–15 åren förväntas PAV leverera omkring 12 000–15 000 nya bostäder i Genève awp-architecture.com, tillsammans med kontor, handel, parker och infrastruktur. Detta är en omvandling i stor skala – i praktiken en omedelbar utvidgning av Genèves centrum awp-architecture.com – och kan öka kantonens bostadsbestånd med över 10 %. Viktigt är att PAV är utformat för att skapa helt nya stadsdelar (i delar av Genève, Lancy och Carouge kommuner) med moderna, högdensitetsbostäder, inklusive höghus för boende (vissa torn upp till ~175 m har planerats) foxstone.ch. Surville, Les Vernets och Praille-Acacias är delområden av PAV där byggnation har påbörjats eller planeras.

En av de mest framstående delarna är Quai Vernets ekokvarter, som ligger på det tidigare militärområdet vid floden Arve. Bygget startade 2022–2023, och när det står klart 2026–27 kommer det att omfatta 1 355 nya bostäder mediaroom.bouygues-construction.com. Imponerande nog är två tredjedelar av dessa utpekade som sociala eller hyresreglerade bostäder, vilket bemöter prisfrågan, och en tredjedel kommer att vara vanliga hyresbostäder mediaroom.bouygues-construction.com. Projektet är anmärkningsvärt för sin hållbarhet: det är den första utvecklingen i Genève som tilldelats certifikatet “2000 Watts Site” för energieffektivitet och låg koldioxidpåverkan mediaroom.bouygues-construction.com. Utvecklarna återanvänder material (t.ex. återvinning av 20 000 ton betong på plats) och implementerar grön energi för att skapa ett flaggskeppsprojekt för hållbar stadsdel mediaroom.bouygues-construction.com mediaroom.bouygues-construction.com. Liknande principer tillämpas över hela PAV – målet är att bygga täta men levande stadsdelar med kollektivtrafik, cykelinfrastruktur, grönytor och en blandning av bostadstyper. När PAV är fullt utbyggt beräknas det skapa 15 000 nya jobb samt bostäder awp-architecture.com, vilket verkligen omformar Genèves stadsbild.

Utöver PAV bidrar andra utvecklingsprojekt till nya bostäder, om än i mindre skala. På senare år har projekt som Quartier de l’Étang i Vernier (ett blandat komplex med hundratals lägenheter, färdigställt 2022) samt omvandlingar kring Meyrin och Satigny (inklusive nya förortsområden) tillfört bostäder. Utbyggnaden av kollektivtrafiken, särskilt Léman Express-järnvägen, har drivit på transitnära bostadsutveckling kring stationer som Lancy–Pont-Rouge och Chêne-Bourg. Till exempel har området kring Lancy–Pont-Rouge (en CEVA-station) blivit ett nytt affärsdistrikt med kontor och några bostadshus, och ytterligare bostäder planeras i området för att skapa ett 15-minutersstad-koncept. Dessutom omvandlar kantonen regelbundet tillgängliga tomter till bostäder genom offentliga och privata samarbeten, även om dessa ofta är av mindre omfattning. Trots allt detta ligger Genève fortfarande efter i bostadsproduktionen jämfört med efterfrågan – något som både tjänstemän och forskare erkänner. Regulatoriska hinder (strikt planläggning, höjdbegränsningar och folkomröstningar) bromsar byggtakten. År 2024 låg antalet bygglov för bostäder i Genève fortfarande under vad som krävs för att väsentligt öka vakanserna.

Framöver väntas utbudslättnad, men den blir gradvis. PAV-projektet lanseras i etapper under många år (Quai Vernets till 2027, andra delar fram till 2030-talet). Wüest Partner förutspår att Genève’s bostadsbestånd ökar i genomsnitt med ~1% per år de kommande fem åren, vilket är positivt men fortfarande lägre än hushållstillväxten. Obalansen kommer alltså att bestå, även om den kan minska något om alla planerade projekt förverkligas. Under tiden främjar myndigheterna också initiativ som att stimulera omvandling av underutnyttjade kontor till bostäder och att stödja kooperativa bostäder (flera kooperativ ingår i PAV och på andra platser). Dessa insatser syftar till att skapa fler prisvärda bostäder och behålla medelklassfamiljer i Genève.

Slutsats för bostadsmarknaden: Bostadspriserna och hyrorna i Genève är på rekordhöga nivåer på grund av en kronisk brist på utbud. Även om betydande utvecklingsprojekt (som PAV) är på gång för att öka utbudet, kommer effekterna att märkas först om flera år. Under 2025 och på kort sikt kommer tillgången till bostäder att fortsätta vara mycket begränsad, och marknaden kommer att fortsätta gynna säljare och hyresvärdar. Köpare möter hård konkurrens och ofta bud över utgångspris, särskilt för attraktiva objekt. Hyresgäster möter liknande budgivning eller måste lita till personliga kontakter för att hitta bostad. Genèves bostadsmarknad är i princip ett skolexempel på efterfrågan som vida överstiger utbudet, och detta kommer inte att förändras dramatiskt förrän större delar av det nya bostadsbeståndet blir tillgängligt.

Analys av kommersiella fastigheter

Kontorsmarknadens dynamik

Genèves kontorsmarknad år 2025 är stabil och visar tecken på styrka, särskilt i förstklassiga citylägen. Efter pandemins påverkan (som ökat distansarbete) och viss organisationsanpassning under 2020–22, har efterfrågan på kontorsytor normaliserats. Många företag i Genève (privatbanker, handelsföretag, NGO:er osv.) behåller eller utökar sin närvaro, dock med ökat fokus på kvalitet och flexibilitet i lokalerna. Resultatet är att vakansgraden/tillgängligheten för kontorsytor i Genève-regionen har förblivit stabil det senaste året. Under Q1 2025 är tillgänglighetsgraden för kontor cirka 6,2%, vilket är nästan oförändrat från 6,1% i mitten av 2024 jll.com. Denna nivå indikerar en måttlig vakans – till jämförelse ligger Zürichs kontorsvakans på runt 5% och Schweiz genomsnittligt på ~5,7% realestate.juliusbaer.com – så Genèves kontorsmarknad är inte lika pressad som bostadsmarknaden, men det finns heller inte ett överskott. I princip är cirka 94% av Genèves kontorsbestånd uthyrt, och de tillgängliga 6% återfinns ofta i specifika delmarknader eller äldre byggnader.

Avgörande är att läge och kvalitet skiljer ut kontorssektorn. Förstklassiga kontor i CBD (Central Business District) – tänk områden som Rue du Rhône, Quai des Bergues och bankdistriktet – har mycket hög efterfrågan. JLL rapporterar att efterfrågan på premiumkontor är fortsatt stark i stadskärnan, vilket gör att hyresnivåerna för förstklassiga kontor fortsätter att öka under 2024–25 jll.com. Fastighetsägare till toppmoderna byggnader i dessa centrala lägen har till och med kunnat höja hyrorna, då prestigefyllda bolag tävlar om begränsad premiumyta. Även om exakta siffror för Genèves premiumhyror inte anges här, så har hyrorna anekdotiskt överstigit CHF 800 per m²/år (och i vissa fall närmat sig CHF 1 000 för små enheter i Gyllene triangeln). Detta stämmer överens med att CBRE nyligen marknadsförde ett premiumkontor på Rue du Rhône för ~CHF 820/m²/år. Andrahandslägen för kontor, till exempel i periferin eller äldre bestånd, har större tillgänglighet och stabila hyror. Vissa större kontorsytor i områden som Meyrin eller Plan-les-Ouates (vilket är Genèves klocktillverknings-/lättindustriområde) kan stå tomma längre eller erbjuda hyresincitament. Även dessa områden gynnas dock av Genèves generella ekonomiska stabilitet.

En anmärkningsvärd trend är begränsad nybyggnation av kontor på kort sikt. År 2024 såg Genève färre än genomsnittligt nya kontorsfärdigställanden – endast cirka 57 000 m² ny kontorsyta togs i bruk det året, vilket är en historiskt låg siffra jll.com. På samma sätt förväntas 2025 bli lugnt vad gäller nya leveranser, eftersom flera projekt har blivit försenade eller nedskalerade. Denna brist på nya ytor har bidragit till att hålla vakanserna i schack trots att vissa företag har minskat sin yta. Men en våg av nytt utbud är på ingång: utvecklingspipen för kontor 2026 och 2027 är omfattande. JLL uppskattar att cirka 250 000 m² nya kontorsytor kommer att tillföras Genève under 2026–27 jll.com jll.com. För att sätta det i perspektiv så motsvarar det ungefär 8–10 % av det befintliga kontorsbeståndet på bara två år. Mycket av detta kommer från stora projekt i PAV-distriktet (blandfastigheter med betydande kontorsinslag), samt det nya Campus Pictet de Rochemont (privatbanken Pictets huvudkontor och intilliggande utveckling) och internationella organisationers expansioner. Genève noterade faktiskt den högsta kontorsbeståndstillväxten bland schweiziska städer mellan 2019 och 2024 – i snitt cirka 2,0 % per år – och denna tillväxttakt kommer att öka till cirka 2,3 % per år fram till 2027 när projektportföljen realiseras jll.com. Till skillnad från detta tillför Zürich betydligt mindre ny kontorsyta under samma period (många projekt där har redan färdigställts eller lagts på is), vilket innebär att Genèves relativa expansion är ganska tydlig.

Denna kommande utbudsökning är ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan nya toppmoderna kontor (med hållbar design, stora våningsplan, etc.) locka nya företag eller ge lokala företag möjlighet att uppgradera, vilket stärker Genèves roll som affärscentrum. Å andra sidan, om efterfrågan inte håller jämna steg, kan vakansgraden för kontor öka när dessa 250 000 m² når marknaden. Det finns en viss oro bland marknadsobservatörer om att Genèves kontorsvakanser kan klättra över 7–8 % till år 2027. För närvarande är dock marknadsläget balanserat: Nuvarande cirka 6 % tillgänglighet består av en blandning av äldre kontor som lämpar sig för renovering eller omvandling till bostäder (en väg som vissa fastighetsägare väljer med tanke på bostadsefterfrågan). Nybyggnationer är ofta föruthyrda eller byggs för specifika större hyresgäster (till exempel har WTO och andra internationella organ sökt nya lokaler). Därför kan kvalitetsgapet vidgas: vi kan se att äldre kontor får det svårt medan helt nya fylls snabbt. Redan nu har annonserade kontorshyror i Schweiz som helhet sett en liten ökning (+0,5 % på årsbasis) realestate.juliusbaer.com tack vare brist på ny yta och fortsatt stark efterfrågan, och Genèves primehyror speglar denna trend.

Trender för detaljhandel och industrifastigheter

Sammanfattningsvis är, medatt hålla ögonen på. Företag fortsätter att värdera en närvaro i Genève tack vare stadens roll inom finans, diplomati och handel (t.ex. har många råvaruhandelsföretag sina huvudkontor här, liksom FN-/NGO-sektorn m.m.). Hybridarbete har minskat lokalbehovet per anställd något, men(~+1,5 % jämfört med föregående år 2024 realestate.juliusbaer.com ). Som en rapport påpekar väntar sig företag, trots distansarbete, ett liknande kontorsutnyttjande framöver och realestate.juliusbaer.com . Hyresvärdar på de bästa lägena är fortsatt trygga, medan de i utkanten tar till kreativitet (som flexibla kontrakt, coworking-erbjudanden) för att locka hyresgäster. De kommande åren kommer att pröva marknadens förmåga att absorbera ny tillförsel; men för 2025 är status quooch en känsla av att Genèves kontorsmarknad definitivt har tagit sig ur pandemins svacka.

Detaljhandelns fastigheter: Genèves detaljhandelsmarknad 2025 visar två sidor av myntet. På huvudgatan och lyxsegmentet är den exceptionellt stark; men för mer generisk detaljhandel kvarstår utmaningar (vilket ses globalt med e-handelns tillväxt). Genèves främsta detaljhandelsdistrikt – särskilt Rue du Rhône och de angränsande gatorna – förblir ett av Europas främsta områden för lyxshopping. Under 2024 rankades Rue du Rhône som den 6:e bästa lyxshoppinggatan i Europa och såg att topphyrorna ökade med uppskattningsvis 5–10 % under året portugalbusinessesnews.com. Denna gata, hem för butiker som Rolex, Cartier, Louis Vuitton, Hermès och många andra, har otroligt hög kundtrafik från både förmögna lokalbor och internationella besökare. Efterfrågan på butikslokaler på Rue du Rhône är intensiv, och vakanser är i princip obefintliga. Lyxmärken har faktiskt fortsatt expandera i Genève: nya öppningar under 2023–24 inkluderar en ny Dior-flaggskeppsbutik och en större Hermès-butik portugalbusinessesnews.com. Med Schweiz starka tillväxt inom lyxförsäljning (schweizisk lyxdetaljhandel ökade med cirka 8 % under 2024 portugalbusinessesnews.com) gynnas Genève också som en skattefri shoppingdestination för turister. Hyrorna på Rue du Rhône är bland de högsta i världen – exakta siffror är dock konfidentiella, men uppskattningar överskrider ofta 5 000 CHF per m²/år för topplägen. Utsikterna för toppdetaljhandeln är positiva: Cushman & Wakefield förutspår att hyrorna för lyxbutiker på Europas huvudgator ökar med cirka 1–3 % årligen mellan 2025 och 2028 portugalbusinessesnews.com, och Genève ligger sannolikt i den övre delen av det intervallet med tanke på den senaste utvecklingen.

Till skillnad från detta står sekundär detaljhandel (närbutiker, sekundära huvudgator och köpcentra) inför motvind. Konsumenterna i Genève, liksom på andra håll, handlar allt mer på nätet eller över gränsen i Frankrike (för billigare varor), vilket pressar de lokala detaljhandlarna i mellanskiktet. Vissa äldre köpcentra i Genève (t.ex. i Meyrin eller Carouge) har sett omsättningsförändringar och behovet av att förnya hyresgästblandningen. Data om vakanser i detaljhandeln för Genève publiceras inte specifikt, men anekdotiska bevis tyder på att utanför det lyxiga kärnområdet har vakanserna ökat något. Genève har dock fördelar: en förmögen befolkning och ett ständigt inflöde av internationella besökare (för konferenser, diplomati, etc.) som stödjer fysisk detaljhandel. Upplevelsebaserad detaljhandel (finmiddag, gallerier, specialbutiker) går bra. Rue du Marché och Rue de Rive, mer massmarknadsanpassade gågator, har stabilt kundflöde och måttliga hyror (lägre än Rue du Rhône, men ändå dyra jämfört med andra städer). Flygplatsdetaljhandeln är också anmärkningsvärd – Genève flygplats passagerarantal har återhämtat sig, vilket ökat försäljningen av duty-free och lyxvaror där, vilket i sin tur håller dessa butikhyror höga.

För investerare är direktavkastningen på förstklassiga butikslokaler i Genève mycket låg (eftersom dessa tillgångar är lika eftertraktade som förstklassiga kontor). Många butikslokaler på huvudgator ägs av långsiktiga ägare (försäkringsbolag, privata stiftelser, etc.) och kommer sällan ut på marknaden. Sammantaget är utsikterna för detaljhandelssektorn på kort sikt blandade: lyx- och förstklassiga lägen borde se stabila eller stigande hyror och mycket låg vakans, medan svagare detaljhandelslägen kan behöva sänka hyrorna eller hitta nya användningsområden (vissa har omvandlats till tjänsteinriktade verksamheter som kliniker, showroom eller gym). Staden och fastighetsägarna anpassar sig också genom att förbättra ”upplevelsen” av shoppingområdena – till exempel genom att uppgradera gatumiljöerna och arrangera evenemang – för att fortsätta göra detaljhandeln attraktiv.

Industri- och logistikfastigheter: Genèves industriella fastighetssektor är relativt liten, eftersom kantonen har begränsad mark som är avsatt för industriell användning. Däremot är det som finns mycket efterfrågat, särskilt när det gäller logistik, lagerhållning och sista milens distribution. Tillväxten inom e-handel och just-in-time leveranskedjor har lett till att lager nära staden blivit mycket eftertraktade för att betjäna butiker och konsumenter. Genèves huvudsakliga industriområden inkluderar området nära Genèves flygplats (Cointrin), Meyrin/Satigny (ZIMEYSA) och delar av PAV-området som är avsatta för lätt industri. Vakansgraden för industrilokaler i Genève är låg – ofta bara några få procent – även om exakta lokala siffror är svåra att få. Nationellt sjönk vakanserna för investeringsklassade logistikfastigheter från ~7,7% till 5,1% under det senaste året jll.com, vilket visar på en marknad där utbudet minskar, och Genève följer troligen denna trend (möjligen med ännu lägre vakanser på grund av markbrist).

Hyror för logistik-/industrilokaler i Schweiz ligger vanligtvis mellan CHF 85 och CHF 140 per m² och år beroende på läge och kvalitet jll.com. Genève tenderar att ligga i den övre delen av spannet (CHF 120+), särskilt för moderna anläggningar nära staden. Exempelvis kan nyare, flervånings urbana logistikenheter eller säker förvaring nära Genève flygplats ha hyror i tresiffriga nivåer per m²/år. Industrimark är så begränsad att vissa företag har tittat över den franska gränsen (i Annemasse, St-Genis, etc.) för lagerutrymmen, men att vara i ett annat land är inte optimalt för just-in-time-verksamhet. Därför kvarstår stark efterfrågan på all tillgänglig industrifastighet inom kantonen. Detta återspeglas i transaktioner: när ett äldre lager eller fabrik läggs ut till försäljning omvandlas det ofta eller utvecklas om istället för att stå tomt. Under första halvåret 2024 såg Genève ett fall i investeringsvolymen för industrifastigheter till CHF 60 miljoner spgpartner.ch (enligt en rapport från SPG Intercity), vilket fortsatte en inbromsning från 2023 – men detta beror mer på brist på utbud än på bristande investerarintresse.

Genève satsar också på innovation inom industrifastigheter: projekt för vertikal logistik, gröna lagerbyggnader och till och med diskussioner om en underjordisk logistiktunnel för att minska lastbilstrafiken har förts. Området Meyrin har en högteknologisk profil och rymmer inte bara lagerlokaler utan även tillverkning inom klockindustrin och teknikföretag i anslutning till CERN. Dessa aktörer behöver ofta kombinerade kontors-/laboratorie-/industrilokaler, vilka skapas i områden som ZIMEYSA.

Sammanfattningsvis är industrifastigheter i Genève ett nischat men avgörande segment – låg vakansgrad, stadig hyrestillväxt och begränsat utbud kännetecknar marknaden. Det får kanske inte lika mycket rubriker som lyxbostäder eller kontor, men för den lokala ekonomins funktion (tänk varuleveranser, flygplatsdrift, läkemedelslager, osv.) är det avgörande. Vi förväntar oss att industrilokals-hyrorna fortsätter att öka måttligt och att avkastningen förblir attraktiv (ofta högre än för kontor, då industrifastigheter innebär något högre risk). Många institutionella investerare har nyligen lagt till logistikfastigheter i sina schweiziska portföljer och Genèves få sådana tillgångar är mycket eftertraktade. En möjlig utveckling att hålla ögonen på: om några av PAV:s industrifastigheter omvandlas till bostäder/kontor kan det komma förslag om att skapa en ny logistikanläggning längre utanför staden eller ett ännu mer intensivt utnyttjande av flygplatsområdet för att kompensera.

Större kommersiella projekt

Genèves kommersiella landskap genomgår flera stora projekt som kommer att forma marknaden under de kommande åren:

Praille-Acacias-Vernets (PAV) : Utöver bostäder kommer PAV även att tillföra betydande kontors- och butiksyta . Projektet syftar till att decentralisera vissa kontor från det trånga innerstadsområdet till ett modernt urbant nav. Till år 2030 kan PAV inhysa flera hundra tusen kvadratmeter kontor, vilket potentiellt kan locka nya företag eller möjliggöra expansion för befintliga Genève-företag. Viktiga delprojekt inkluderar Tour Horizons och andra höghus med kontor, samt ett stort detaljhandelscenter integrerat med offentliga ytor. Balansen mellan bostäder och kommersiella ytor i PAV är anpassad för att säkerställa en levande blandad stadsdel (inte ett renodlat affärsdistrikt).

: Utöver bostäder kommer PAV även att tillföra betydande . Projektet syftar till att decentralisera vissa kontor från det trånga innerstadsområdet till ett modernt urbant nav. Till år 2030 kan PAV inhysa flera hundra tusen kvadratmeter kontor, vilket potentiellt kan locka nya företag eller möjliggöra expansion för befintliga Genève-företag. Viktiga delprojekt inkluderar och andra höghus med kontor, samt ett stort detaljhandelscenter integrerat med offentliga ytor. Balansen mellan bostäder och kommersiella ytor i PAV är anpassad för att säkerställa en levande blandad stadsdel (inte ett renodlat affärsdistrikt). Campus Pictet de Rochemont : Privatbanken Pictet bygger ett nytt huvudkontor i Carouge, nära PAV-området. Fas 1 levererade ett imponerande kontorskomplex 2020; fler faser fram till 2025–26 kommer att tillföra fler kontor och faciliteter. Detta kommer att samla Pictets över 2 000 anställda på ett ställe och kan även frigöra kontorsyta i stadskärnan när äldre byggnader lämnas.

: Privatbanken Pictet bygger ett nytt huvudkontor i Carouge, nära PAV-området. Fas 1 levererade ett imponerande kontorskomplex 2020; fler faser fram till 2025–26 kommer att tillföra fler kontor och faciliteter. Detta kommer att samla Pictets över 2 000 anställda på ett ställe och kan även frigöra kontorsyta i stadskärnan när äldre byggnader lämnas. Internationella organisationer : Genève är hemvist åt många FN-organ och NGO:er. Vissa, som WTO, har renoverat eller utökat sina lokaler. WHO bygger en ny byggnad i området Prégny-Chambésy (nära FN), och andra organ uppgraderar för ökad säkerhet och hållbarhet. Det finns också Campus Genève-projektet som syftar till mer sammanhängande lokaler för NGO:er i Nations-distriktet. Dessa projekt involverar ofta Schweiziska konfederationen och kantonen som finansiärer, och även om det inte är ”marknadstransaktioner” påverkar de ändå utbud/efterfrågan på kontor (t.ex. entreprenörer och stödtjänster kring dem).

: Genève är hemvist åt många FN-organ och NGO:er. Vissa, som WTO, har renoverat eller utökat sina lokaler. WHO bygger en ny byggnad i området Prégny-Chambésy (nära FN), och andra organ uppgraderar för ökad säkerhet och hållbarhet. Det finns också som syftar till mer sammanhängande lokaler för NGO:er i Nations-distriktet. Dessa projekt involverar ofta Schweiziska konfederationen och kantonen som finansiärer, och även om det inte är ”marknadstransaktioner” påverkar de ändå utbud/efterfrågan på kontor (t.ex. entreprenörer och stödtjänster kring dem). Hotell och besöksnäring : Även om det inte efterfrågades specifikt kan det nämnas att Genève har ett par nya exklusiva hotell på gång (till exempel en ny förlängning av Four Seasons och boutiquehotell). Detta hänger samman med kommersiella fastigheter eftersom besöksnäringen återhämtar sig efter pandemin, vilket leder till vissa omvandlingar (en kontorsbyggnad nära Cornavin järnvägsstation ryktas bli hotell). Turism- och MICE-sektorn (meetings, incentives, conferences, exhibitions) i Genève driver efterfrågan på både hotellrum och korttidsuthyrda servicerade lägenheter.

: Även om det inte efterfrågades specifikt kan det nämnas att Genève har ett par nya exklusiva hotell på gång (till exempel en ny förlängning av Four Seasons och boutiquehotell). Detta hänger samman med kommersiella fastigheter eftersom besöksnäringen återhämtar sig efter pandemin, vilket leder till vissa omvandlingar (en kontorsbyggnad nära Cornavin järnvägsstation ryktas bli hotell). Turism- och MICE-sektorn (meetings, incentives, conferences, exhibitions) i Genève driver efterfrågan på både hotellrum och korttidsuthyrda servicerade lägenheter. Infrastruktur : Genèves stora infrastrukturprojekt (som CEVA-järnvägen som färdigställdes 2019 och pågående utbyggnad av spårvägar) skapar indirekt möjligheter för transitnära kommersiella satsningar. Exempelvis planeras nya kontorshus vid Chêne-Bourg station (CEVA-linjen) för att dra fördel av den förbättrade förbindelsen till centrum och Frankrike.

: Genèves stora infrastrukturprojekt (som CEVA-järnvägen som färdigställdes 2019 och pågående utbyggnad av spårvägar) skapar indirekt möjligheter för transitnära kommersiella satsningar. Exempelvis planeras nya kontorshus vid station (CEVA-linjen) för att dra fördel av den förbättrade förbindelsen till centrum och Frankrike. Gröna ombyggnationer: Många äldre kommersiella byggnader i Genève omvandlas nu för att möta moderna miljöstandarder. Projekt som förnyelsen av ICC (International Centre Cointrin) vid flygplatsen, eller renoveringen av vissa historiska byggnader på Rue du Rhône, skapar i princip ”nya” ytor i befintliga skal. Dessa initiativ hänger ihop med hållbarhetstrenden och bidrar också till utbudet genom att göra äldre lokaler mer attraktiva.

Sammantaget signalerar dessa stora projekt en tillit till Genèves framtid som en plats för affärer. Den omfattande investeringen (offentlig och privat) i PAV och andra utvecklingsområden är betydande. Genom att blanda bostads- och kommersiell tillväxt siktar Genève på att förbli konkurrenskraftigt på den globala arenan – genom att erbjuda kvalitativa kontor för företag, tillräckligt med bostäder för anställda samt upprätthålla den höga livskvalitet som är ett av stadens kännetecken.

Investeringslandskap: Avkastningar, investerare och regleringar

Avkastning och resultat

Investerare i fastigheter i Genève har historiskt sett accepterat lägre avkastningar i utbyte mot stadens stabilitet och prestige. Detta gäller även 2025. Bruttohyresavkastning (årliga hyresintäkter som andel av fastighetspriset) för bostäder i Genève är bland de lägsta i Schweiz – och faktiskt globalt – vilket speglar de höga fastighetsvärderingarna. I genomsnitt ligger bostadsavkastningen i Schweiz på omkring 3% eller något lägre globalpropertyguide.com. I Genève är avkastningen ännu snävare: för premiumbostäder kan nettoavkastningen ligga runt låga 2%. Färska siffror visar att under Q4 2024 hade investeringar i toppklasslägenheter i Genève en avkastning på cirka 2,15%, jämfört med Zürichs 1,7% (Zürich är absolut lägst) globalpropertyguide.com. Även sekundära bostadsavkastningar i Genève överstiger sällan 3%. I princip betalar investerare en premie för fastigheter i Genève, där de satsar mer på kapitaluppskattning och säkerhet än på hög inkomst.

Inom kommersiella sektorn är avkastningen något högre men fortfarande relativt pressad. Prime kontorsavkastning i Genève tenderar att ligga runt 3,0–3,5 % netto. Detta är något över den bästa avkastningen för kontor i Zürich (~2,5–3,0 %), på grund av Genèves mindre marknad och historiskt sett högre vakanser. Dock har det, med stigande räntor de senaste två åren, funnits ett uppåttryck på avkastningen (dvs. mjukare kapitalvärden). Investerare under slutet av 2022 och 2023 krävde något bättre avkastning för att kompensera högre finansieringskostnader. Till exempel genomfördes vissa sekundära kontorsaffärer i Genève 2023 till avkastningar i intervallet 4–5 % (för äldre byggnader eller de med vakanserisk). Det sagt, när 2025 fortskrider och räntorna har stabiliserats eller börjat falla kan avkastningspressen återupptas. Julius Baers fastighetsrapport noterade att det lågränteläge som troligen kommer att bestå kommer att driva upp marknadsvärdena och återigen sätta press nedåt på direktavkastningen under 2025 realestate.juliusbaer.com. Redan i början av 2025 fanns det tecken på att prime-avkastningarna i större urbana områden åter sjönk efter en kort uppgång, tack vare förnyad investerarkonkurrens realestate.juliusbaer.com. Detta tyder på att Genève prime kontorsavkastningar kan röra sig tillbaka mot 3 % eller lägre om budgivningen tilltar för kärntillgångar.

För detaljhandel är prime butikavkastning (t.ex. Rue du Rhône-trofébutiker) extremt låg – ofta i intervallet 2,5–3 %, liknande prime-kontor eller ännu lägre, då dessa ses som ultratrygga tillgångar (vissa säljs mer utifrån kvadratmeterpris än direktavkastning). Logistik-/industrifastigheter har vanligtvis högre avkastning, vilket speglar högre risk – i Schweiz kan dessa ligga runt 5–6 %. Om en industrifastighet i Genève skulle komma ut på marknaden, kan den säljas kring den nivån beroende på hyresgäst och hyreslängd. Men återigen gör bristen på sådana möjligheter att prissättningen för varje tillgång blir unik.

Fastighetsfonder och institutionella investerare riktar in sig på Schweiz tack vare dessa stabila, obligationsliknande avkastningar. Under de senaste ~25 åren har schweiziska fastighetsfonder nått ~5,5 % årlig totalavkastning i genomsnitt, bara något under aktier men med mycket lägre volatilitet ubs.com. Fastigheter i Genève har varit stjärnpresterare i detta sammanhang, särskilt vad gäller kapitaltillväxt. Många investerare räknar med att även om direktavkastningen bara är 2–3 %, kommer långsiktig prisuppgång i Genève att stärka totalavkastningen. Under det senaste decenniet har det visat sig vara rätt när Genève-priserna stadigt ökat. Framöver, med så låga avkastningar, kommer framtida avkastning att bero på fortsatt hyrestillväxt och prisökningar – vilket i sin tur beror på att balansen mellan utbud och efterfrågan förblir snäv (vilket är ett rimligt antagande i Genèves fall).

Utländskt investerarintresse

Man bör notera atti förhållande till avkastning är avgörande. Under den negativa räntans era (före 2022) var lån extremt billiga, så en avkastning på 2 % var acceptabel om ditt bolån låg på 1 %. År 2023 steg bolåneräntorna till cirka 3 %, vilket tillfälligt gjorde vissa fastighetsinvesteringar nära kassaflödesneutrala eller negativa. Men i mitten av 2025 ligger schweiziska 10-åriga bolåneräntor närmare ~1,5–2 % (och kortare Libor-baserade finansieringar ännu lägre) mansionglobal.com , vilket återställer den positiva spridningen för investerare. Om SNB faktiskt sänker räntorna ytterligare kan fastighetsavkastningen (som rör sig omvänt i förhållande till priserna) återigen pressas ihop när investerares. Många kapitalstarka institutioner är beredda att acceptera avkastningar under 3 % i Genève helt enkelt för att det finns få alternativ med sådan stabilitet.

Genève, som en global stad, drar naturligt till sig intresse från utländska köpare och investerare. Men bostadsmarknaden är strikt reglerad mot utländskt ägande. Enligt Schweiz federala Lex Koller-lag är utländska icke-residenter till stor del förbjudna att köpa bostadsfastigheter i städer som Genève och Zürich mansionglobal.com. Detta innebär att en amerikansk, kinesisk eller EU-investerare som inte är schweizisk resident generellt sett inte kan köpa en lägenhet eller ett hus i Genève för ren investering eller semesterändamål. Det finns vissa undantag (diplomater får ibland dispens, nya “expat housing”-upplägg, etc.), men i stort sett är de enda utlänningarna aktiva på Genèves bostadsmarknad de expats som fått schweiziskt uppehållstillstånd/permitter eller de som har schweiziska bolag. Denna policy har hjälpt till att hindra Genève från att uppleva samma spekulativa, utländska köp som London eller Vancouver sett. Det håller efterfrågan tillbaka till viss del – även om Genèves priser ändå är höga på grund av inhemsk och resident internationell efterfrågan.

Med det sagt, deltar utländska investerare indirekt på Genèves marknad eller via kommersiella tillgångar. Många internationella institutionella investerare (statliga investeringsfonder, globala fastighetsfonder, etc.) investerar i schweiziska fastigheter via fastighetsfonder, SICAV:er och börsnoterade fastighetsbolag. Dessa strukturer, ofta förvaltade av schweiziska banker eller kapitalförvaltare, kringgår Lex Koller genom att vara schweiziska enheter. Till exempel kan en asiatisk pensionsfond placera kapital i en schweizisk fastighetsfond som i sin tur köper flerfamiljshus i Genève. Det finns även utländskt kapital i Genèves kommersiella fastighetsmarknad eftersom Lex Koller-restriktionerna är mildare för rent kommersiella fastigheter (utlänningar kan förvärva kommersiella fastigheter om de används för affärsverksamhet). Därför har vi bland annat sett internationella investerare köpa kontorsbyggnader, köpcentrum eller hotell i Genève. Under de senaste åren har några högprofilerade kommersiella tillgångar i Genève (som ett kontorskomplex eller ett hotell vid Quai du Mont-Blanc) förvärvats av investerare från Mellanöstern eller Nordamerika. Dessa transaktioner understryker Genèves attraktionskraft som en safe-haven-marknad: politisk stabilitet, stark rättsstat och historiskt god avkastning.

Genèves status som värd för Förenta nationerna och hundratals NGO:er lockar också till sig utländska statliga investeringar – t.ex. regeringar som köper bostäder för sina ambassadörer eller delegationer. Dessa köp är oftast undantagna från Lex Koller eftersom de räknas som officiell användning (och faktiskt ägs vissa exklusiva fastigheter i Genève av utländska stater för ambassad-/missionsbruk).

Sammanfattningsvis är det utländska intresset för fastigheter i Genève högt, men direkt deltagande i bostadsmarknaden begränsas av lag. Utlänningar med ett öga på Genève väljer ofta antingen att flytta till Genève (och skaffa uppehållstillstånd för att kunna köpa bostad), eller att investera via Schweiz-baserade fonder/partners. Marknaden är därför inte lika internationellt ägd som till exempel centrala London; den är mer nationellt dominerad. Trots det finns Genèvefastigheter definitivt på den globala investerarens radar. Staden ses som en del av ”världens lyxfastighetskrets” (tillsammans med städer som London, Singapore, Monaco) där förmögna personer gärna vill äga en bostad – och de som kan (t.ex. förmögna utlandssvenskar med uppehållstillstånd) köper faktiskt här för diversifiering.

Reglerings- och skatteklimat

Schweiz erbjuder en i grunden stabil och investerarvänlig regleringsmiljö, men med vissa unika bestämmelser:

Lex Koller (nämnd ovan) är en viktig reglering som begränsar utländskt köp av bostadsfastigheter mansionglobal.com. Det är en politisk skyddsåtgärd för att förhindra alltför stort utländskt inflytande på bostadsmarknaden. Det har med jämna mellanrum förts debatt om att skärpa eller mildra lagen; för närvarande gäller den dock utan tecken på större förändringar.

(nämnd ovan) är en viktig reglering som begränsar utländskt köp av bostadsfastigheter mansionglobal.com. Det är en politisk skyddsåtgärd för att förhindra alltför stort utländskt inflytande på bostadsmarknaden. Det har med jämna mellanrum förts debatt om att skärpa eller mildra lagen; för närvarande gäller den dock utan tecken på större förändringar. Bostadspolitiken i Genève gynnar starkt överkomliga priser och hyresgästers rättigheter . Genève har bland de strängaste hyreslagarna i Schweiz. Hyreshöjningar för boende hyresgäster är reglerade: som nämnts är de knutna till referensräntan och inflationen. Dessutom har Genève en tradition av bostadskooperativ och allmännyttiga bostäder . Kantonens myndigheter kräver ofta att nya projekt ska innehålla en andel prisreglerade lägenheter. Till exempel Quai Vernets/PAV-projektet reserverar 66 % av sina 1 355 lägenheter för sociala eller hyresreglerade bostäder mediaroom.bouygues-construction.com , ett tydligt tecken på politisk inriktning. Detta säkerställer en blandning av inkomstnivåer och hindrar att hela nya bostadsområden blir lyxenklaver. Däremot menar byggherrarna att sådana krav, tillsammans med strikta zonindelningar, gör projekten mindre lönsamma och mer långdragna – en klassisk konflikt mellan allmänintresset och privata incitament.

gynnar starkt . Genève har bland de strängaste hyreslagarna i Schweiz. Hyreshöjningar för boende hyresgäster är reglerade: som nämnts är de knutna till referensräntan och inflationen. Dessutom har Genève en tradition av . Kantonens myndigheter kräver ofta att nya projekt ska innehålla en andel prisreglerade lägenheter. Till exempel , ett tydligt tecken på politisk inriktning. Detta säkerställer en blandning av inkomstnivåer och hindrar att hela nya bostadsområden blir lyxenklaver. Däremot menar byggherrarna att sådana krav, tillsammans med strikta zonindelningar, gör projekten mindre lönsamma och mer långdragna – en klassisk konflikt mellan allmänintresset och privata incitament. Zonindelning och byggnadsregler i Genève begränsar byggnadshöjder och tätheter i många områden (Genève har länge varit emot höghus; även idag är riktigt höga byggnader sällsynta). Stadens silhuett är låg, och det finns fortsatt motstånd mot höga byggnader (med vissa undantag gjorda i PAV). Dessa regler bevarar Genèves estetiska charm men begränsar också utbudet.

i Genève begränsar byggnadshöjder och tätheter i många områden (Genève har länge varit emot höghus; även idag är riktigt höga byggnader sällsynta). Stadens silhuett är låg, och det finns fortsatt motstånd mot höga byggnader (med vissa undantag gjorda i PAV). Dessa regler bevarar Genèves estetiska charm men begränsar också utbudet. Miljöregler blir allt viktigare. Byggande i Genève måste följa höga energieffektivitetskrav (Minergie-märkningen är vanlig). Som nämnts finns det en strävan mot hållbar stadsutveckling (som initiativet 2000 Watts Sites). Sådana regler kan höja startkostnaderna men också öka det långsiktiga värdet och minska driftskostnader.

blir allt viktigare. Byggande i Genève måste följa höga energieffektivitetskrav (Minergie-märkningen är vanlig). Som nämnts finns det en strävan mot hållbar stadsutveckling (som initiativet 2000 Watts Sites). Sådana regler kan höja startkostnaderna men också öka det långsiktiga värdet och minska driftskostnader. Skatter: Fastighetsägare i Genève betalar några olika skatter: årlig kantonal förmögenhetsskatt (som inkluderar fastighetsvärdet), en lokal fastighetsskatt (impôt immobilier complémentaire) på bostäder som inte ägs av boende, samt reavinstskatt vid försäljning av fastighet (som är hög om du säljer inom några år efter köp, men minskar till noll efter ett par decennier av innehav). Det finns även en 3% fastighetsöverlåtelseskatt (droit d’enregistrement) som vanligtvis betalas av köparen vid transaktioner, vilket är en engångskostnad. Jämfört med vissa länder är Schweiz fastighetsskatter relativt måttliga (ingen nationell fastighetsskatt, endast kantonala skatter) och långsiktiga investerare gynnas av den minskande reavinstskatten. Genèves effektiva fastighetsskatt är högre än i vissa andra kantoner (eftersom Genève har mycket offentliga tjänster att finansiera), men överlag anses skatteläget vara rättvist och förutsägbart. Schweiz har faktiskt ingen federal skatt på hyresinkomster i sig – hyresintäkter är en del av den vanliga inkomsten och kan kvittas mot avdrag. Viktigt att nämna är också att räntekostnader på bolån är avdragsgilla, vilket uppmuntrar hävstång.

För investerare är transparens och rättssäkerhet i Genève stora fördelar. Äganderätt garanteras (Schweiziska fastighetsregistret är mycket pålitligt), kontrakt är bindande och expropriation är i princip obefintligt. Rättssystemet är även mycket gynnsamt för långivare – bolåneinnehavare har starka säkerhetsrätter (vilket delvis förklarar varför banker vågar erbjuda lån med låg ränta).

En pågående diskussion är det möjliga avskaffandet av ”Eigenmietwert” (beskattning av schablonmässig boendehyra) på federal nivå, vilket kan förändra vissa förutsättningar för ägare som bor i sin bostad (och göra ägande mer attraktivt genom att ta bort skatt på hypotetisk hyra). Om detta sker (det har diskuterats i parlamentet) kan det ytterligare stimulera efterfrågan på att köpa istället för att hyra. Genèves hållning i frågan återstår att se.

Sammanfattningsvis försöker Genèves regleringsmiljö att balansera marknadskrafter med sociala hänsyn: Man vill vara attraktiv för investerare och bibehålla ett högt kvalitetsutbud, men även försäkra sig om att bostäder inte blir helt oåtkomliga för lokalbefolkningen. Ur ett investeringsperspektiv erbjuder Genève, när du väl kvalificerat dig att investera (dvs inte bryter mot Lex Koller), en mycket säker miljö med måttlig beskattning och stark rättssäkerhet – viktiga faktorer som ligger bakom investerares vilja att acceptera låga avkastningar.

Drivkrafter och utmaningar på marknaden

Genèves fastighetsmarknad påverkas av flera nyckelfaktorer och står inför vissa utmaningar framöver. Nedan följer en översikt över de viktigaste faktorerna:

Befolkningstillväxt och migration: Genèves befolkning har stadigt ökat, främst på grund av invandring . Kantonens befolkning är nu över 500 000, och Schweiz har haft ett positivt nettoinvandringsöverskott i decennier globalpropertyguide.com. 2023 uppgick nettoinvandringen till Schweiz till cirka 131 000, och även om den minskade till cirka 87 000 under 2024 globalpropertyguide.com, är nivån fortfarande historiskt hög. Genève, som ett center för internationell diplomati och affärsverksamhet, lockar utländska yrkesverksamma, gränspendlare (frontaliers från Frankrike) och studenter. Detta ständiga inflöde av människor genererar efterfrågan på bostäder. Det är en fördel för hyresvärdar (och säkerställer en stadig pool av hyresgäster/köpare), men det belastar också utbudet och infrastrukturen. En utmaning är att tillhandahålla tillräckligt med bostäder och service till den växande befolkningen utan att det uppstår urban utbredning (Genève är avgränsat av den franska gränsen och sjön). Befolkningstillväxten förväntas fortsätta på medellång sikt, om än i måttlig takt, vilket fortsätter att sätta press på bostadsmarknaden.

Genèves befolkning har stadigt ökat, främst på grund av . Kantonens befolkning är nu över 500 000, och Schweiz har haft ett positivt nettoinvandringsöverskott i decennier globalpropertyguide.com. 2023 uppgick nettoinvandringen till Schweiz till cirka 131 000, och även om den minskade till cirka 87 000 under 2024 globalpropertyguide.com, är nivån fortfarande historiskt hög. Genève, som ett center för internationell diplomati och affärsverksamhet, lockar utländska yrkesverksamma, gränspendlare (frontaliers från Frankrike) och studenter. Detta ständiga inflöde av människor genererar efterfrågan på bostäder. Det är en fördel för hyresvärdar (och säkerställer en stadig pool av hyresgäster/köpare), men det belastar också utbudet och infrastrukturen. En utmaning är att tillhandahålla tillräckligt med bostäder och service till den växande befolkningen utan att det uppstår urban utbredning (Genève är avgränsat av den franska gränsen och sjön). Befolkningstillväxten förväntas fortsätta på medellång sikt, om än i måttlig takt, vilket fortsätter att sätta press på bostadsmarknaden. Ekonomiska förhållanden: Genèves ekonomi är en viktig drivkraft för efterfrågan på fastigheter . Staden har en av världens högsta BNP per capita och är hem för finanssektorn (privatbanker, förmögenhetsförvaltning), råvaruhandelsföretag, klocktillverkare, och naturligtvis den stora ideella/NGO-sektorn . Den ekonomiska tillväxten i Schweiz är måttlig (prognos ~0,8 % år 2025 globalpropertyguide.com), men Genèves ekonomi är relativt motståndskraftig och diversifierad. Arbetslösheten i Genève är låg (runt 3–4 %, något över det schweiziska snittet) och arbetsmarknaden är tajt för kvalificerad arbetskraft. Hög sysselsättning och ökande inkomster gynnar både bostads- och kommersiella fastigheter. När människor har trygga, välbetalda jobb kan de betala högre hyror eller ta större bolån. På samma sätt kommer företag som går bra ekonomiskt att hyra mer kontorsyta och investera i lokaler. En utmaning här är att Genèves ekonomiska tillväxt inte är snabb – den är stabil men under det historiska genomsnittet globalpropertyguide.com. En global konjunkturnedgång (t.ex. inom bank- eller handelssektorn) kan påverka Genèves exklusiva fastighetsmarknad om expattjänster försvinner. Dessutom innebär Genèves beroende av ett fåtal sektorer att om en sektor (t.ex. råvaruhandeln) krymper, kan kontorsyta frisläppas på marknaden. Just nu är dock den ekonomiska prognosen ganska positiv , med privat konsumtion som draglok och stigande reallöner globalpropertyguide.com, vilket gynnar fastighetssektorn.

Genèves ekonomi är en viktig . Staden har en av världens högsta BNP per capita och är hem för finanssektorn (privatbanker, förmögenhetsförvaltning), råvaruhandelsföretag, klocktillverkare, och naturligtvis den stora . Den ekonomiska tillväxten i Schweiz är måttlig (prognos ~0,8 % år 2025 globalpropertyguide.com), men Genèves ekonomi är relativt motståndskraftig och diversifierad. Arbetslösheten i Genève är låg (runt 3–4 %, något över det schweiziska snittet) och arbetsmarknaden är tajt för kvalificerad arbetskraft. Hög sysselsättning och ökande inkomster gynnar både bostads- och kommersiella fastigheter. När människor har trygga, välbetalda jobb kan de betala högre hyror eller ta större bolån. På samma sätt kommer företag som går bra ekonomiskt att hyra mer kontorsyta och investera i lokaler. En utmaning här är att Genèves ekonomiska tillväxt inte är snabb – den är stabil men under det historiska genomsnittet globalpropertyguide.com. En global konjunkturnedgång (t.ex. inom bank- eller handelssektorn) kan påverka Genèves exklusiva fastighetsmarknad om expattjänster försvinner. Dessutom innebär Genèves beroende av ett fåtal sektorer att om en sektor (t.ex. råvaruhandeln) krymper, kan kontorsyta frisläppas på marknaden. Just nu är dock , med privat konsumtion som draglok och stigande reallöner globalpropertyguide.com, vilket gynnar fastighetssektorn. Räntor och finansiering: Ränteläget har en direkt inverkan på efterfrågan och priser på fastigheter . Schweiz gick från negativa styrräntor (före 2022) till en stramare hållning under 2023, och nu verkar det som om läget lättas igen 2025 eftersom inflationen kommit under kontroll. Bolåneräntorna fördubblades ungefär mellan 2021 och 2023 (från ~1% till ~2-2,5% för långsiktiga bundna räntor), vilket minskade vissa köpares betalningsförmåga och dämpade prisökningen något under 2022. Men när inflationen föll till ~1,1% år 2024 och till och med blev negativ under 2025 globalpropertyguide.com, pausade Schweiziska Nationalbanken räntehöjningarna och kan komma att sänka räntan. Konsensus förväntar sig att räntorna successivt sjunker under 2025 engelvoelkers.com. Detta har flera effekter: lägre räntor minskar de månatliga lånekostnaderna, vilket gör att köpare kan bjuda högre på bostäder (och därmed stöttar priserna). Engel & Völkers har faktiskt noterat att lägre finansieringskostnader, i kombination med stigande hyror, får pendeln att svänga tillbaka mot att köpa engelvoelkers.com. Dessutom gör låga räntor att fastigheternas låga avkastning framstår som relativt attraktiv jämfört med obligationer. En potentiell utmaning är räntevolatilitet – om inflationen oväntat stiger eller globala räntor skjuter i höjden kan SNB strama åt igen, vilket skulle dämpa efterfrågan. Men i dagsläget är stabila till fallande räntor en medvind för bostadsmarknaden i Genève.

Ränteläget har en . Schweiz gick från negativa styrräntor (före 2022) till en stramare hållning under 2023, och nu verkar det som om läget lättas igen 2025 eftersom inflationen kommit under kontroll. Bolåneräntorna fördubblades ungefär mellan 2021 och 2023 (från ~1% till ~2-2,5% för långsiktiga bundna räntor), vilket minskade vissa köpares betalningsförmåga och dämpade prisökningen något under 2022. Men när inflationen föll till ~1,1% år 2024 och till och med blev negativ under 2025 globalpropertyguide.com, pausade Schweiziska Nationalbanken räntehöjningarna och kan komma att sänka räntan. engelvoelkers.com. Detta har flera effekter: lägre räntor minskar de månatliga lånekostnaderna, vilket gör att köpare kan bjuda högre på bostäder (och därmed stöttar priserna). Engel & Völkers har faktiskt noterat att engelvoelkers.com. Dessutom gör låga räntor att fastigheternas låga avkastning framstår som relativt attraktiv jämfört med obligationer. En potentiell utmaning är – om inflationen oväntat stiger eller globala räntor skjuter i höjden kan SNB strama åt igen, vilket skulle dämpa efterfrågan. Men i dagsläget är stabila till fallande räntor en medvind för bostadsmarknaden i Genève. Hållbarhet och Klimatmål: Hållbarhet är både en drivkraft och en utmaning. Genève (och Schweiz i stort) har åtagit sig klimatomställningsmål – t.ex. koldioxidneutralitet till 2050, och delmål som en 50% minskning av utsläppen till 2030 för byggnader. Byggnader är en stor del av detta (för uppvärmning, etc.). Detta driver en våg av gröna renoveringar och nya miljövänliga projekt. Till exempel är Quai Vernets-projektet i Genève ett skyltfönster för hållbart byggande, där material återanvänds och förnybar energi tillhandahålls på plats mediaroom.bouygues-construction.com mediaroom.bouygues-construction.com. Kantonen uppmuntrar energieffektiva renoveringar genom subventioner och regleringar (som utfasning av oljeuppvärmning). Dessa initiativ driver investeringar i fastighetssektorn (uppgradering av gamla byggnader skapar jobb och kan långsiktigt öka fastighetsvärdena). Många hyresgäster och investerare föredrar nu byggnader med gröna certifieringar, vilket driver utvecklare att satsa på märkningar som Minergie, BREEAM eller LEED för nya projekt. Utmaningen är kostnaden: hållbart byggande kan vara dyrare initialt. För fastighetsägare till äldre byggnader innebär omställning till nya standarder (isolering, solpaneler, etc.) en kapitalutgift som inte alla lätt har råd med. Det finns också regulatoriskt tryck – om en byggnad inte uppfyller framtida krav kan den drabbas av böter eller bli mindre attraktiv. Sammantaget är hållbarhet en allt viktigare marknadsdrivkraft (vilket ger en “grön premie” på vissa fastigheter) och en del av långsiktig motståndskraft, men det kräver betydande investeringar och anpassning från branschen.

Hållbarhet är både en drivkraft och en utmaning. Genève (och Schweiz i stort) har åtagit sig klimatomställningsmål – t.ex. koldioxidneutralitet till 2050, och delmål som en 50% minskning av utsläppen till 2030 för byggnader. Byggnader är en stor del av detta (för uppvärmning, etc.). Detta driver en våg av och nya miljövänliga projekt. Till exempel är i Genève ett skyltfönster för hållbart byggande, där material återanvänds och förnybar energi tillhandahålls på plats mediaroom.bouygues-construction.com mediaroom.bouygues-construction.com. Kantonen uppmuntrar energieffektiva renoveringar genom subventioner och regleringar (som utfasning av oljeuppvärmning). Dessa initiativ driver investeringar i fastighetssektorn (uppgradering av gamla byggnader skapar jobb och kan långsiktigt öka fastighetsvärdena). Många hyresgäster och investerare föredrar nu byggnader med gröna certifieringar, vilket driver utvecklare att satsa på märkningar som Minergie, BREEAM eller LEED för nya projekt. är kostnaden: hållbart byggande kan vara dyrare initialt. För fastighetsägare till äldre byggnader innebär omställning till nya standarder (isolering, solpaneler, etc.) en kapitalutgift som inte alla lätt har råd med. Det finns också regulatoriskt tryck – om en byggnad inte uppfyller framtida krav kan den drabbas av böter eller bli mindre attraktiv. Sammantaget är hållbarhet en allt viktigare marknadsdrivkraft (vilket ger en “grön premie” på vissa fastigheter) och en del av långsiktig motståndskraft, men det kräver betydande investeringar och anpassning från branschen. Bostadspolitik och prisnivåer: Genèves politiska hållning till bostäder har stor påverkan på marknaden. Myndigheternas satsningar på att skapa prisvärda bostäder (genom kvoter i nybyggen, finansiering av kooperativ, etc.) driver marknaden genom att de tillför utbud, men är också en begränsning för den fria marknaden. Till exempel kan krav på 20-30 % prisvärda bostäder i ett projekt begränsa den totala lönsamheten och därmed takten som byggherrar är villiga att bygga med. Hyresregleringsmekanismer (som hypotekets referensräntesystem) påverkar direkt avkastningen – som 2025 när många hyror behövde sänkas med ca 3 % för många kontrakt på grund av räntesänkningen realestate.juliusbaer.com. Dessa riktlinjer håller bostadskostnaderna något i schack för lokalbefolkningen, vilket är socialt fördelaktigt, men kan också avskräcka spekulativt byggande och dämpa extremt snabba prisökningar. Med andra ord har Genèves regelverk sannolikt förhindrat ännu värre problem med prisnivåerna, men det innebär också att marknaden är mindre responsiv – utbudet ökar inte automatiskt bara för att priserna är höga. En annan politisk aspekt är direktdemokrati : Genèves invånare röstar ofta i planeringsfrågor. Tidigare har folkomröstningar till exempel stoppat höghusförslag eller tvingat fram förändringar i detaljplaner. Detta kan bli en utmaning då nödvändiga byggprojekt kan bromsas av folkligt motstånd (det så kallade NIMBY-fenomenet). Den känsliga balans Genève måste hantera är att möjliggöra tillräcklig utveckling (genom exempelvis PAV Master Plan, som förhandlats fram omsorgsfullt) och samtidigt upprätthålla livskvalitet och social blandning.

Genèves politiska hållning till bostäder har stor påverkan på marknaden. Myndigheternas satsningar på att skapa prisvärda bostäder (genom kvoter i nybyggen, finansiering av kooperativ, etc.) driver marknaden genom att de tillför utbud, men är också en begränsning för den fria marknaden. Till exempel kan krav på 20-30 % prisvärda bostäder i ett projekt begränsa den totala lönsamheten och därmed takten som byggherrar är villiga att bygga med. (som hypotekets referensräntesystem) påverkar direkt avkastningen – som 2025 när många hyror behövde sänkas med ca 3 % för många kontrakt på grund av räntesänkningen realestate.juliusbaer.com. Dessa riktlinjer håller bostadskostnaderna något i schack för lokalbefolkningen, vilket är socialt fördelaktigt, men kan också avskräcka spekulativt byggande och dämpa extremt snabba prisökningar. Med andra ord har Genèves regelverk sannolikt förhindrat ännu värre problem med prisnivåerna, men det innebär också att marknaden är mindre responsiv – utbudet ökar inte automatiskt bara för att priserna är höga. En annan politisk aspekt är : Genèves invånare röstar ofta i planeringsfrågor. Tidigare har folkomröstningar till exempel stoppat höghusförslag eller tvingat fram förändringar i detaljplaner. Detta kan bli en utmaning då nödvändiga byggprojekt kan bromsas av folkligt motstånd (det så kallade NIMBY-fenomenet). Den känsliga balans Genève måste hantera är att möjliggöra tillräcklig utveckling (genom exempelvis PAV Master Plan, som förhandlats fram omsorgsfullt) och samtidigt upprätthålla livskvalitet och social blandning. Infrastruktur och gränsöverskridande dynamik: En mer lokal faktor är infrastruktursatsningar – till exempel CEVA-järnvägen (nu helt i bruk som Léman Express) som förbättrar kopplingen mellan Genève, förorter och Frankrike. Detta har gjort det enklare att bo lite längre bort (även i franska gränsstäder) och pendla in. Följaktligen har en del efterfrågan ”läckt” över till Frankrike där bostäder är billigare. Trots det stöds Genèvefastigheter fortfarande av dem som vill bo nära och få tillgång till schweiziska tjänster. Det gränsöverskridande är intressant: ungefär 100 000 arbetare pendlar dagligen från Frankrike. Om gräns- eller EU-relaterade frågor någon gång skulle försvåra detta flöde, kan det driva upp bostadsefterfrågan i själva Genève. Omvänt, om Frankrike satsar mycket på egna gränsområden (det finns planer på nya bostäder i Annemasse, etc.), kan det avlasta Genèves bostadstryck. Men än så länge lever Genèves marknad i en egen bubbla av hög efterfrågan; även ett högt utbud på franska sidan lär knappast påverka Genèves priser märkbart, eftersom många föredrar att bo i Schweiz för skatte-, utbildnings- och livskvalitetsskäl (om de har råd).

En mer lokal faktor är infrastruktursatsningar – till exempel CEVA-järnvägen (nu helt i bruk som Léman Express) som förbättrar kopplingen mellan Genève, förorter och Frankrike. Detta har gjort det enklare att bo lite längre bort (även i franska gränsstäder) och pendla in. Följaktligen har en del efterfrågan ”läckt” över till Frankrike där bostäder är billigare. Trots det stöds Genèvefastigheter fortfarande av dem som vill bo nära och få tillgång till schweiziska tjänster. Det gränsöverskridande är intressant: ungefär 100 000 arbetare pendlar dagligen från Frankrike. Om gräns- eller EU-relaterade frågor någon gång skulle försvåra detta flöde, kan det driva upp bostadsefterfrågan i själva Genève. Omvänt, om Frankrike satsar mycket på egna gränsområden (det finns planer på nya bostäder i Annemasse, etc.), kan det avlasta Genèves bostadstryck. Men än så länge lever Genèves marknad i en egen bubbla av hög efterfrågan; även ett högt utbud på franska sidan lär knappast påverka Genèves priser märkbart, eftersom många föredrar att bo i Schweiz för skatte-, utbildnings- och livskvalitetsskäl (om de har råd). Globala faktorer och valuta: På makronivå spelar den schweiziska francens styrka en roll. En stark franc (vilket vi har sett – den har stärkts mot EUR och USD nyligen) eurocost.com gör Geneves fastigheter ännu dyrare för utländska köpare i valutatermer, men det understryker också dess status som en trygg tillflykt. Globala ekonomiska trender, som investerares aptit på reala tillgångar under osäkerhet, gynnar schweiziska fastigheter. Dock kan geopolitiska händelser (krig, sanktioner, etc.) också ha lokala effekter – t.ex. ökade Geneves roll inom handel med råvaror när andra marknader blev riskabla, vilket indirekt ökar efterfrågan på kontor. Eller, om internationellt samarbete skulle försvagas, kanske vissa FN-funktioner skulle flytta (det är hypotetiskt, men en riskfaktor att beakta).

Sammanfattningsvis är Geneves fastighetsdrivande faktorer övervägande positiva – befolkningstillväxt, välstånd, stabil ekonomi, låga räntor – vilket alla driver upp efterfrågan. Utmaningarna handlar till stor del om utbud och överkomlighet: hur man ska kunna hysa en växande befolkning utan att medelklassen trängs bort, och hur man ska kunna utöka infrastruktur och utveckling i en geografiskt och politiskt begränsad miljö. Hittills har Genève lyckats förbli mycket attraktiv, om än dyr. De kommande åren kräver att dessa utmaningar hanteras genom noggrann stadsplanering och kanske regionalt samarbete (med kantonen Vaud och närliggande Frankrike) för att säkerställa att hela Genèveområdet kan blomstra.

Prognos och framtidsutsikter för de kommande åren

Om vi blickar framåt ser utsikterna för Geneves fastighetsmarknad under de kommande åren (resten av 2020-talet) försiktigt optimistiska ut, med förväntningar om fortsatt tillväxt men i ett mer dämpat tempo. De flesta experter förutspår inga dramatiska korrigeringar, utan snarare en avmattning av trenderna när marknaden smälter de senaste förändringarna. Det här kan du förvänta dig:

Prognos för bostadsfastigheter: Bostadspriserna i Genève förväntas fortsätta stiga på kort sikt , men troligen i en moderat ensiffrig takt årligen . Prognoser för Schweiz som helhet för 2025 förutspår en tillväxt på +3–4% i bostadspriser globalpropertyguide.com, och Genève, som har begränsat utbud, bör åtminstone matcha detta. Wüest Partners prognoser visar att priserna på privatägda lägenheter stiger med cirka 3,6 % under 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, vilket verkar rimligt för Genèves marknad om de ekonomiska förutsättningarna förblir gynnsamma. Efter 2025, om räntorna potentiellt sjunker ytterligare, kan efterfrågan från köpare öka, men alla vinster kommer att begränsas av tak för vad som anses vara överkomligt. Genève är redan ansträngt när det gäller pris-till-inkomst-kvoter; ytterligare betydande prisökningar kan utestänga även höginkomsttagare, så marknadens naturliga jämvikt kan innebära långsammare tillväxt om inte inkomsterna ökar i samma takt. Vår prognos: en årlig prisökning på cirka 2–5% per år för bostäder i Genève under 2025 och 2026, förutsatt att inga yttre chocker inträffar. Även hyrorna bör öka, men sannolikt i långsammare takt – kanske omkring 1–3 % per år för begärda hyror – eftersom nya bostäder (PAV-enheter, etc.) börjar komma in på marknaden och hyressänkningarna 2025 återställer vissa kontrakt till en lägre nivå globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Noterbart är att 2025 självt kan se en lägre faktisk hyrestillväxt på grund av den referensräntesänkningen realestate.juliusbaer.com (många hyresgäster får en hyressänkning), men till 2026 kan hyreshöjningarna återupptas om ekonomin förblir stark och vakanserna fortsatt är mycket låga.

Bostadspriserna i Genève förväntas , men troligen i en . Prognoser för Schweiz som helhet för 2025 förutspår en tillväxt på +3–4% i bostadspriser globalpropertyguide.com, och Genève, som har begränsat utbud, bör åtminstone matcha detta. Wüest Partners prognoser visar att priserna på privatägda lägenheter stiger med cirka 3,6 % under 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, vilket verkar rimligt för Genèves marknad om de ekonomiska förutsättningarna förblir gynnsamma. Efter 2025, om räntorna potentiellt sjunker ytterligare, kan efterfrågan från köpare öka, men alla vinster kommer att begränsas av tak för vad som anses vara överkomligt. Genève är redan ansträngt när det gäller pris-till-inkomst-kvoter; ytterligare betydande prisökningar kan utestänga även höginkomsttagare, så marknadens kan innebära långsammare tillväxt om inte inkomsterna ökar i samma takt. en årlig prisökning på cirka för bostäder i Genève under 2025 och 2026, förutsatt att inga yttre chocker inträffar. Även hyrorna bör öka, men sannolikt i långsammare takt – kanske omkring för begärda hyror – eftersom nya bostäder (PAV-enheter, etc.) börjar komma in på marknaden och hyressänkningarna 2025 återställer vissa kontrakt till en lägre nivå globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Noterbart är att 2025 självt kan se en lägre faktisk hyrestillväxt på grund av den referensräntesänkningen realestate.juliusbaer.com (många hyresgäster får en hyressänkning), men till 2026 kan hyreshöjningarna återupptas om ekonomin förblir stark och vakanserna fortsatt är mycket låga. Prognos för kommersiella fastigheter: För kontor kommer 2025–2027 att vara en balansakt mellan nytt utbud och efterfrågan. Under 2025 förväntar vi oss stabila förhållanden – vakanser på cirka 6 %, och förstahands­hyror kan kanske stiga ytterligare 1–2 % tack vare stark efterfrågan på topplägen. Åren 2026–27 kommer dock inflödet av cirka 250 000 m² nya kontorsytor att utmana marknaden jll.com jll.com. Det är rimligt att förvänta sig en tillfällig ökning av vakanser (möjligen upp till höga ensiffriga tal). Hyror för kontor i topplägen kan plana ut eller till och med sjunka något om fastighetsägare tävlar för att fylla de nya byggnaderna. Sekundära kontorshyror kan pressas nedåt om hyresgäster flyttar till nyproduktion. Dock har Genèves kontorsmarknad historiskt varit bra på att fylla lokaler – ofta genom att internationella bolag eller NGO:er expanderar för att dra nytta av nya erbjudanden. Vi kan se en ”flight to quality”: nya, gröna och effektiva kontor fylls snabbt medan äldre bestånd töms (och kanske konverteras till bostäder eller uppgraderas). Så nettoutslaget på vakanser kan bli mindre allvarligt om föråldrat bestånd tas bort från marknaden. Överlag förväntas kapitalvärden för kontor i topplägen ligga kvar på en god nivå, men de kan bli något svagare för äldre fastigheter. Investerare kommer att noggrant följa avkastningsrörelser ; en lätt uppgång i avkastning (till exempel från 3,0 % till 3,3 % för toppsegmentet) kan ske om vakanserna ökar och hyrestillväxten stannar av, vilket skulle ge mindre prisnedgångar. Omvänt, om det låga ränteläget består, kan avkastningen dock ligga kvar på låga nivåer.

För kontor kommer mellan nytt utbud och efterfrågan. Under 2025 förväntar vi oss – vakanser på cirka 6 %, och förstahands­hyror kan kanske stiga ytterligare 1–2 % tack vare stark efterfrågan på topplägen. att utmana marknaden jll.com jll.com. Det är rimligt att förvänta sig en tillfällig ökning av vakanser (möjligen upp till höga ensiffriga tal). i topplägen kan om fastighetsägare tävlar för att fylla de nya byggnaderna. Sekundära kontorshyror kan pressas nedåt om hyresgäster flyttar till nyproduktion. Dock har Genèves kontorsmarknad historiskt varit bra på att fylla lokaler – ofta genom att internationella bolag eller NGO:er expanderar för att dra nytta av nya erbjudanden. Vi kan se en ”flight to quality”: nya, gröna och effektiva kontor fylls snabbt medan äldre bestånd töms (och kanske konverteras till bostäder eller uppgraderas). Så nettoutslaget på vakanser kan bli mindre allvarligt om föråldrat bestånd tas bort från marknaden. Överlag förväntas för kontor i topplägen ligga kvar på en god nivå, men de kan bli något svagare för äldre fastigheter. Investerare kommer att noggrant följa ; en lätt uppgång i avkastning (till exempel från 3,0 % till 3,3 % för toppsegmentet) kan ske om vakanserna ökar och hyrestillväxten stannar av, vilket skulle ge mindre prisnedgångar. Omvänt, om det låga ränteläget består, kan avkastningen dock ligga kvar på låga nivåer. Prognos för detaljhandel: Högklassig detaljhandel (lyx) i Genève bör förbli mycket stark . Räkna med små hyreshöjningar årligen inom lyxsegmentet (~1–3 %/år) och i princip ingen vakans alls på den främsta lyxstråket portugalbusinessesnews.com. Genève kommer sannolikt behålla sin position som en av världens tio främsta destinationer för lyxshopping. Den breddade detaljhandeln ser förmodligen stabila till lätt förbättrade utsikter i takt med att ekonomin växer och turismen återgår fullt ut till nivåerna före pandemin. Dock kommer e-handeln att fortsätta sätta press på fysisk detaljhandel; vi kan se ytterligare polarisering: de bästa shoppingområdena blomstrar, de svagare har det tufft. Vissa sekundära butikslokaler kan få nytt användningsområde (restaurang, vård osv.). På investeringssidan kan avkastningen i detaljhandel ligga kvar på nuvarande nivå (eftersom de redan är relativt höga för sekundära butiker och låga för topplägen).

Högklassig detaljhandel (lyx) i Genève bör förbli . Räkna med årligen inom lyxsegmentet (~1–3 %/år) och i princip ingen vakans alls på den främsta lyxstråket portugalbusinessesnews.com. Genève kommer sannolikt behålla sin position som en av världens tio främsta destinationer för lyxshopping. Den breddade detaljhandeln ser förmodligen i takt med att ekonomin växer och turismen återgår fullt ut till nivåerna före pandemin. Dock kommer e-handeln att fortsätta sätta press på fysisk detaljhandel; vi kan se ytterligare polarisering: de bästa shoppingområdena blomstrar, de svagare har det tufft. Vissa sekundära butikslokaler kan få nytt användningsområde (restaurang, vård osv.). På investeringssidan kan avkastningen i detaljhandel ligga kvar på nuvarande nivå (eftersom de redan är relativt höga för sekundära butiker och låga för topplägen). Prognos för industri/logistik: Lokaler för industri och logistik kommer att förbli en bristvara . Vi räknar med fortsatt låg vakansgrad och stigande hyror i detta segment. Om något, växer efterfrågan på sista-milen-logistik i takt med e-handeln, men Genève har begränsad möjlighet att bygga ut lagerytor. Möjligen kan flerplanslösningar för logistik i stadsmiljö växa fram som en nisch, liknande det som sker i städer som Paris. För investerare skulle logistikavkastningen kunna pressas ytterligare nedåt när mer kapital jagar få tillgängliga objekt (i linje med en global trend). Vi kan se en avkastning på industrifastigheter i Genève närma sig 5 % om räntenivån är låg och konkurrensen hög.

Lokaler för industri och logistik kommer att förbli . Vi räknar med i detta segment. Om något, växer efterfrågan på sista-milen-logistik i takt med e-handeln, men Genève har begränsad möjlighet att bygga ut lagerytor. Möjligen kan flerplanslösningar för logistik i stadsmiljö växa fram som en nisch, liknande det som sker i städer som Paris. För investerare skulle logistikavkastningen kunna pressas ytterligare nedåt när mer kapital jagar få tillgängliga objekt (i linje med en global trend). Vi kan se en avkastning på industrifastigheter i Genève närma sig 5 % om räntenivån är låg och konkurrensen hög. Utländska investerartrender: Med globala marknader något instabila bör fastighetsmarknaden i Genève fortsätta att locka institutionellt kapital som söker säkra tillflyktsorter. Vi förutser inga förändringar i Lex Koller på kort sikt, så direkt utländskt köp av hus kommer förbli begränsat. Men utländska indirekta investeringar (genom fonder eller företagsförvärv) kan öka, särskilt i kommersiella fastigheter eller utvecklingsprojekt. Noterbart är att vissa stora utvecklingsfinansieringar (som PAV-tomterna) kan involvera internationella partners på grund av det kapitalbehov som krävs.

Med globala marknader något instabila bör fastighetsmarknaden i Genève fortsätta att locka institutionellt kapital som söker säkra tillflyktsorter. Vi förutser inga förändringar i Lex Koller på kort sikt, så direkt utländskt köp av hus kommer förbli begränsat. Men utländska indirekta investeringar (genom fonder eller företagsförvärv) kan öka, särskilt i kommersiella fastigheter eller utvecklingsprojekt. Noterbart är att vissa stora utvecklingsfinansieringar (som PAV-tomterna) kan involvera internationella partners på grund av det kapitalbehov som krävs. Makroekonomiska risker: En viktig del av alla prognoser är att erkänna riskerna. Potentiella risker för Genève fastighetsutsikter inkluderar: en global recession (vilket kan minska efterfrågan på lyxvaror, minska antalet utländska arbetstillfällen och dämpa företags­expansion), kraftiga räntehöjningar (verkar osannolikt på kort sikt enligt nuvarande prognoser, men en inflationsöverraskning kan tvinga centralbankerna att strama åt, vilket påverkar köpkraften negativt), eller en finansiell kris (t.ex. en kraftig börsnedgång kan tillfälligt kyla av köp av exklusiva fastigheter). Dessutom kan större geopolitiska oroligheter som påverkar Genèves nyckelsektorer (till exempel sanktioner som påverkar råvaruhandel eller banksekretessfrågor som påverkar finansbranschen) få spridningseffekter på kontorsuthyrningen. På bostadssidan kan inhemska politiska beslut som införande av hyreskontroll eller stora program för prisvärda bostäder ändra marknadsdynamiken, men inget sådant förväntas omedelbart utöver befintliga åtgärder.

En viktig del av alla prognoser är att erkänna riskerna. Potentiella risker för Genève fastighetsutsikter inkluderar: (vilket kan minska efterfrågan på lyxvaror, minska antalet utländska arbetstillfällen och dämpa företags­expansion), (verkar osannolikt på kort sikt enligt nuvarande prognoser, men en inflationsöverraskning kan tvinga centralbankerna att strama åt, vilket påverkar köpkraften negativt), eller en (t.ex. en kraftig börsnedgång kan tillfälligt kyla av köp av exklusiva fastigheter). Dessutom kan större geopolitiska oroligheter som påverkar Genèves nyckelsektorer (till exempel sanktioner som påverkar råvaruhandel eller banksekretessfrågor som påverkar finansbranschen) få spridningseffekter på kontorsuthyrningen. På bostadssidan kan inhemska politiska beslut som införande av hyreskontroll eller stora program för prisvärda bostäder ändra marknadsdynamiken, men inget sådant förväntas omedelbart utöver befintliga åtgärder. Jämförande utveckling: Det är användbart att jämföra Genèves förväntade utveckling med andra städer. Zürichs marknad är likaså inställd på måttlig tillväxt; vissa analytiker tror att Zürich kan bromsa något mer än Genève inom bostadssektorn, eftersom Zürich haft en något skarpare prisökning och mer utbud på väg ut i förorterna. Andra schweiziska städer som Basel eller Bern väntas få mer stabila prisnivåer (1–2 % tillväxt) eftersom de inte har samma utbudsbrist. Internationellt kan Genève prestera bättre än vissa överhettade marknader (till exempel om några av världens stora städer drabbas av nedgångar på grund av höga räntor kan Genève framstå som stabilt i jämförelse). I Mercers lista över levnadskostnader för utlandsstationerade 2024 rankades Genève som världens dyraste stad eurocost.com – detta fungerar som ett tveeggat svärd: det understryker efterfrågans och valutans styrka, men belyser även kostnadsproblemen som kan begränsa framtida hyres- och prisökningar. Genève kommer sannolikt bibehålla sin status som dyr stad givet de rådande faktorerna.

Sammantaget är prognosen för fastighetsmarknaden i Genève en fortsättning på dess långsiktiga bana: stabil tillväxt, höga värden och en stram marknad. 2025 bör bli ett år av stabilitet och lätt acceleration – med räntelättnader som stimulerar aktiviteten. 2026–27 kommer handla om att hantera tillflödet av utbud och säkerställa att det absorberas utan att vakanserna skenar iväg. Från och med 2028 och framåt, om befolknings- och jobbtillväxten fortsätter, kan Genève återigen hamna i en situation med underskott på utbud även efter de nuvarande projekten, vilket potentiellt skulle kunna starta en ny cykel av aggressiva pris- och hyreshöjningar – men det ligger längre fram i tiden. På medellång sikt kan man förvänta sig en hälsosam men kontrollerad tillväxt. Som en UBS-rapport sammanfattade, “en stabil ekonomi, låga bolåneräntor och begränsat utbud kommer att stödja människors betalningsvilja, men pressad prisvärdhet bör begränsa större prisökningar” globalpropertyguide.com. Det sammanfattar konsensus: ingen bubbla i sikte, bara en hög platå som sakta stiger.

Jämförelse med andra städer (Schweiz och globalt)

Genèves fastighetsmarknad inbjuder ofta till jämförelser både med dess schweiziska motsvarigheter och internationella städer tack vare dess unika egenskaper. Nedan kontrasterar vi Genève med Zürich och Lausanne (inhemska måttstockar) och diskuterar även hur den står sig jämfört med globala städer.

Genève vs. Zürich: Zürich är Schweiz största stad och finansiella centrum, medan Genève är den näst största och ett diplomatiskt nav. Dessa två städer dominerar den schweiziska fastighetsmarknaden när det gäller priser. I början av 2025 är Zürich marginellt dyrare än Genève för bostadsfastigheter, men skillnaden är liten. Det genomsnittliga transaktionspriset för lägenheter var cirka CHF 21 110/m² i Zürich jämfört med CHF 20 960/m² i Genève globalpropertyguide.com, vilket innebär att de ligger nästan lika. Båda städerna har haft liknande årliga prisökningar (ungefär 3–4 % år över år) och båda har extremt låga bostadsvakanser (praktiskt taget 0% i Zürich och ~0,6% i Genève globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com). Hyresnivåerna är lika höga i båda: medianuthyrningspriser är cirka CHF 420/m²/år i respektive stad globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, vilket är det högsta i Schweiz. Zürich har dock ett större storstadsområde och mer utveckling i ytterområdena, vilket ger en något större mängd transaktioner och potentiellt mer flexibilitet att växa. Till exempel har Zürichs Glattalområde nya bostadsprojekt som Genève har mindre utrymme att efterlikna. På kontorssidan är Zürichs marknad större och har historiskt sett haft mer nytillskott, vilket är anledningen till att Zürichs kontorsvakanser (~5%) är något lägre än Genèves (~6%) från och med 2024 realestate.juliusbaer.com. Investeringsavkastningen i båda städerna är mycket låg, även om Zürich kan ha den allra lägsta (t.ex. i centrala Zürich 1,7% jämfört med Genève 2,1% för bostäder globalpropertyguide.com). I huvudsak delar Genève och Zürich rampljuset som Schweiz dyraste och mest eftertraktade marknader. Valet mellan dem beror ofta på personliga eller affärsmässiga behov (internationell miljö och Genèvesjöns sceneri mot större ekonomiskt centrum i Zürich). För investerare betraktas båda som stabila; Zürich kan ha något större likviditet på grund av sin storlek, medan Genèves mindre storlek innebär att möjligheterna är mer sällsynta.

Genève vs. Lausanne (och andra schweiziska städer): Lausanne, som också ligger vid Genèvesjön cirka 60 km bort, jämförs ofta därefter. Fastigheter i Lausanne är dyra men märkbart billigare än i Genève. Under Q1 2025 var genomsnittspriset på lägenheter i Lausanne ~15 490 CHF/m² globalpropertyguide.com, ungefär 25% lägre än i Genève. Hyrorna är också lägre (median ~300 CHF/m²/år i Lausanne jämfört med 420 i Genève globalpropertyguide.com). Vakanserna i Lausanne (~0,6%) är också mycket låga globalpropertyguide.com, men något högre än Genèves i vissa segment, och Lausanne har haft lite större framgång med att tillföra nya bostäder i närliggande orter. Andra schweiziska städer: Basel och Bern är avsevärt billigare – Basel omkring 13 000 CHF/m² för lägenheter och Bern ~11 500 CHF/m² globalpropertyguide.com. De har också något högre vakanser (0,9% i Basel globalpropertyguide.com, vilket speglar ett större utbud i förhållande till efterfrågan). Tabellen nedan sammanfattar några nyckeltal:

Tabell: Viktiga bostadsnyckeltal i större schweiziska städer (Q1 2025)

Stad Genomsnittligt lägenhetspris (CHF/m²) globalpropertyguide.com Median hyresbegäran (CHF/m²/år) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com Hyresvakuans globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com Zurich CHF 21 110/m² CHF 420/m²/år (≈35/m²/mån) 0,1% Geneve CHF 20 960/m² CHF 420/m²/år (≈35/m²/mån) 0,6% Lausanne CHF 15 490/m² CHF 300/m²/år (≈25/m²/mån) 0,6% Basel CHF 13 090/m² CHF 260/m²/år (≈22/m²/mån) 0,9% Bern CHF 11 450/m² CHF 270/m²/år (≈23/m²/mån) 0,5%

Källor: Wüest Partner via SNB (priser) globalpropertyguide.com; Wüest Partner (hyror och vakanser) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Som tabellen visar, utgör Genève och Zürich en egen liga i Schweiz, med Lausanne som släpar efter men fortfarande ligger högt. Som jämförelse är det schweiziska nationella genomsnittliga lägenhetspriset cirka CHF 9 200/m² (från och med mitten av 2025) investropa.com – mindre än hälften av Genèves nivå – vilket visar hur exceptionell Genève är inom landet.

Globala jämförelser: Internationellt rankas Genève som en av de dyraste städerna i världen att bo i. År 2024 rankade en framstående levnadskostnadsundersökning (EuroCost International) faktiskt Genève som nummer 1 globalt för expatriatkostnader, något före Hongkong eurocost.com. Styrkan på schweizerfrancen och Genèves boendekostnader var stora bidragande faktorer till denna placering eurocost.com. Detta stämmer överens med Mercer och ECA-undersökningar som konsekvent placerar Genève bland de fem till tio dyraste i världen. När det gäller fastighetspriser konkurrerar Genève med städer som London, New York, Paris, Singapore, Hongkong i den högsta klassen. Till exempel är toppfastigheter i Genève på 23 700 USD per m² globalpropertyguide.com (USD-ekvivalent) i nivå med prime central London (25 000 USD per m² i Mayfair till exempel) och högre än prime Paris (~18 000 USD per m²). Det är under supertoppen som Monaco (som kan vara över 50 000 € per m²), men Genève ligger inte långt efter den högsta nivån.

Genèves marknad beter sig dock något annorlunda jämfört med stora globala finanscentra. Den är mindre och mindre volatil. Genève drabbades inte av de dramatiska upp- och nedgångar som vissa städer såg; dess prisutveckling har varit en stadig uppåtgående kurva. Under den globala finanskrisen 2008–09 sjönk fastighetsmarknaden i Genève bara marginellt och återhämtade sig snabbt, medan marknader som Dubai eller Miami upplevde stora svängningar. Detta understryker Genèves trygga tillflyktsortskaraktär. De internationella organisationerna och Schweiz stabilitet fungerar som stötdämpare.

En annan aspekt: jämfört med globala städer har Genève strikta utbudbegränsningar (jämförbart med t.ex. Hongkong eller Singapore där marken är begränsad). Men till skillnad från Hongkong växer Genèves befolkning långsammare och spekulativa investeringar begränsas av lag – så Genèves priser, även om de är extremt höga, drivs något mer av verkliga användares efterfrågan.

I lyxsegmentet noterade UBS:s Luxury Property Index (2025) att toppfastigheter runt Genèvesjön (vilket inkluderar Genèves exklusiva marknad) hade ackumulerade prisökningar på under 20% de senaste fem åren, medan det runt Zürichsjön låg på 30-40% ubs.com – vilket indikerar att Genève-lyxen växte något långsammare men ändå stabilt ubs.com ubs.com. Globalt svalnade lyxfastigheter i många städer under 2022–2023 i takt med att räntorna steg, men Genèves mycket begränsade utbud höll dess lyxsegment motståndskraftigt med en blygsam tillväxt snarare än någon nedgång.

Ur ett investerarperspektiv jämförs Genève ofta med städer som Wien, München eller Tokyo, som också är kända för stabilitet och låga avkastningar. Alla har starkt hyresskydd och en långsam men stadig värdeutveckling. Genève utmärker sig bland dessa genom sin internationella prägel och sina regleringshinder för utländska köpare, vilket gör det lite unikt.

Sammanfattningsvis är Genèves fastighetsmått jämförbara med de främsta globala städerna vad gäller pris, men marknadsdynamiken är unikt schweizisk – hårt reglerad, mycket stabil och kännetecknad av gradvisa trender. Tillsammans med Zürich delar staden det schweiziska kännetecknet för stabilitet. Inom Schweiz finns det ingen annan stad som riktigt matchar Genèves kombination av höga priser, låga vakanser och internationell efterfrågan (förutom Zürich). För den som flyttar till Schweiz eller vill investera handlar Genève kontra Zürich ofta om livsstil och bransch (Genève för internationella/offentliga sektorn och råvaror, Zürich för finans och teknik, grovt sagt). Båda överträffar andra schweiziska städer när det gäller kostnader. Och på världsscenen har Genève en tydlig plats bland de dyraste elitstäderna, vilket ofta förvånar dem som inte inser att denna lilla stad kan konkurrera med London eller Hongkong i bostadspriser. Det bekräftas av globala rankningar och av expats som märker att Genèves boende- och levnadsomkostnader är anmärkningsvärt höga eurocost.com.

Trots kostnaderna fortsätter Genève att locka företag och individer tack vare sin livskvalitet, säkerhet och strategiska betydelse. Så länge dessa fördelar består, lär staden förbli i toppen både nationellt och internationellt. Jämförelserna visar slutligen att Genèves fastighetsmarknad speglar dess status: global, exklusiv och robust, med prestationsmått som få städer i samma storlek kan matcha.

Källor: Analysen ovan är baserad på data och rapporter från schweiziska fastighetsbyråer och forskningsinstitut, inklusive Wüest Partner (via Swiss National Banks dataportal), UBS Real Estate Focus 2025, Engel & Völkers, Global Property Guide globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, samt internationella bedömningar som Mercers och EuroCost Internationals 2024-rankningar eurocost.com. Vakans- och hyressiffror kommer från officiell statistik (Statistiska centralbyrån) och marknadsrapporter globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Kommersiella marknadsinsikter har inhämtats från JLL:s rapporter om Schweiz jll.com jll.com och Julius Baers fastighetsrapport för Q1 2025 realestate.juliusbaer.com realestate.juliusbaer.com. Dessa källor ger tillsammans en bild av Genèves marknad 2025 och framåt, som sammanfattas i denna rapport.