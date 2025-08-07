Miljardärernas halvöboom: Fastighetsmarknadsrapport för Saint-Jean-Cap-Ferrat 2025

Översikt – Europas dyraste kustnära enklav 2025

Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, en frodig halvö mellan Nice och Monaco, förblir en av de dyraste och mest eftertraktade fastighetsmarknaderna i världen år 2025 investropa.com knightfrank.com. Ofta kallad ”miljardärernas halvö”, har denna före detta fiskeby som förvandlats till en ultra-luxuriös enklav genomsnittliga fastighetsvärden på omkring 28 000 € per kvadratmeter, med trophy-egendomar som når upp till 77 000 €/m² – vilket rivaliserar priserna i Monaco investropa.com residences-immobilier.com. Trots globala ekonomiska motvindar de senaste åren, blomstrar Cap Ferrats fastighetsmarknad, understödd av extrem brist på mark och omättlig efterfrågan på dess unika blandning av avskildhet, glamour och rivieraskönhet estateprestige.com rosengart.mc.

Trender för lyxfastigheter: Brist, glamour & stigande priser

Efter en kort nedgång i transaktionsvolymen för bostäder över €1M under 2022–2024 (ned ~45 % regionalt),för Franska Rivierans exklusiva marknad cotedazur-sothebysrealty.com cotedazur-sothebysrealty.com . Priserna på halvön har ökat med cirka, och 2024 låg de lokala villapriserna i genomsnitt på ungefär(med stora variationer beroende på utsikt och bekvämligheter) estateprestige.com . Faktum är att– inklusive en rosengart.mc . Sådana rekordförsäljningar understryker, som till stor del har ignorerat ekonomiska eller geopolitiska bekymmer. “Det kommer alltid att finnas köpare för den här typen av fastigheter,” noterar en ledande mäklare i Cannes, och betonar att även krig och sanktioner inte har stoppat efterfrågan i det absoluta toppsegmentet rosengart.mc

Fastigheter i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat kännetecknas av ultraluxuösa villor och egendomar, många som gått i arv genom generationer eller bytt ägare utanför marknaden. Halvöns dragningskraft kommer från dess oöverträffade kombination av lugn, säkerhet och prestige: avskilda, inhägnade villor med infinitypooler och frodiga trädgårdar, men ändå bara minuter från Monacos puls och Nice flygplats estateprestige.com estateprestige.com. Utbudet är permanent begränsat – halvön är liten och till största delen redan bebyggd, med strikta planbestämmelser som bevarar dess skogsklädda kullar och historiska villor. Denna inneboende brist skapar hård konkurrens om varje tillgänglig fastighet och hjälper till att upprätthålla skyhöga priser estateprestige.com investropa.com. Även äldre villor genomgår ofta påkostade renoveringar för att möta moderna smaker, eftersom nybyggnation är extremt sällsynt. (Ett av de få nya projekten 2025 är en liten lyxlägenhet i byn, en sällsynthet som levereras på en marknad som annars fokuserar på återförsäljningsvillor residences-immobilier.com.)

Dagens köpare är extremt kräsna, och söker ”felfria fastigheter i linje med moderna förväntningar” cotedazur-sothebysrealty.com. Inflyttningsklara hem med moderna interiörer, högteknologiska bekvämligheter och inget behov av renovering ger högre priser. Panoramautsikt över havet, privat tillgång till vattnet och bekvämligheter som hemmabio, wellness-spa och säkerhetsutrymmen är nu standard i det övre segmentet estateprestige.com jamesedition.com. I Cap Ferrats mest eftertraktade mikrolägen – t.ex. Pointe Saint-Hospice eller nära Grand‑Hôtel du Cap-Ferrat – är fastigheter som erbjuder absolut avskildhet och direkt utsikt över Medelhavet de mest åtråvärda estateprestige.com. Sådana egenskaper bidrar till att motivera värden som är 3–4 gånger högre än i närliggande Rivierastäder, eftersom inget annat riktigt kan replikera Cap Ferrats aura av exklusivitet estateprestige.com residences-immobilier.com. Faktum är att lokala mäklare noterar att fastigheter av denna kvalitet bara kommer ut på marknaden vart tionde eller vart tjugonde år, och flera villor överstiger €100 miljoner i värde – ”ett hem till salu i området kommer att dra till sig uppmärksamhet från världens rikaste” knightfrank.com.

Köparnas demografi & investeringsinsikter

Efter två hektiska år efter pandemin har, men inte i prissättning. Säljare 2025 måste vara realistiska när det gäller pris och presentation – förmögna köpare insisterar på rättvist värde och inflyttningsklart skick – men överlag cotedazur-sothebysrealty.com . Särskilt Cap Ferrat och Monaco har lett den senaste prisutvecklingen på Rivieran:, uppdrivna av intensivt utländskt intresse investropa.com visarför alla typer av fastigheter i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat på(lägsta runt 9 000 €, högsta cirka 77 000 €) residences-immobilier.com , mer än dubbelt så högt som nivåerna i Nice, vilket speglar halvöns villa-dominerade bestånd residences-immobilier.com residences-immobilier.com . Sådana häpnadsväckande priser placerar Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat stadigt bland de, tillsammans med Monaco globalpropertyguide.com och några få globala nav.

Vem köper i Cap Ferrat? En överväldigande internationell elit. Utländska köpare är “en stor kraft på lyxmarknaden, särskilt i hotspots som Monaco och Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat” investropa.com. År 2024 har köpare från USA och Mellanöstern varit särskilt aktiva, vilket har bidragit till att driva upp priserna. Investerare från Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) investerade ensamma uppskattningsvis 1,2 miljarder euro i fastigheter på Franska rivieran under 2024, med fokus på exklusiva bostäder investropa.com. Amerikaner, stärkta av en stark dollar och på jakt efter trygga fritidsboenden, samt brittiska köpare som drar nytta av stigande inkomster i Storbritannien, återvänder också i stor skala cotedazur-sothebysrealty.com investropa.com. Detta inflöde av icke-europeiskt kapital har mer än väl kompenserat för det minskade intresset från ryska köpare (som var betydande för ett decennium sedan men minskade efter sanktionerna) rosengart.mc. Faktum är att lokala mäklare rapporterar att förmögna franska och nordeuropeiska entreprenörer också har klivit in, ofta efter att ha sålt företag och letar efter en livsstilsinvestering på Rivieran rosengart.mc. Kriget i Ukraina har till och med fått vissa ukrainska familjer med mycket hög förmögenhet att flytta kapital till Cap Ferrat och närliggande orter – vanligtvis genom att hyra först, även om några har köpt exklusiva fastigheter som säkra tillflyktsorter långt från konflikten rosengart.mc.

Varför köpa i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat? Utöver det uppenbara med sol, natur och status, ser köpare fastigheter i Cap Ferrat som en långsiktig investering i livskvalitet och kapitalbevarande. Många betraktar dessa köp som arvstillgångar eller som en del av en global portfölj av bostäder. “De letar inte bara efter ett hem; de investerar i en livsstil,” som en mäklarbyrå uttryckte det investropa.com. Områdets attraktionskraft – en säker, diskret gemenskap med fritid i världsklass (segling, stränder, gourmetrestauranger) och närhet till Monacos finanscentrum – lockar miljardärer, kändisar och politiska ledare som söker avskildhet knightfrank.com knightfrank.com. Köpare motiveras också av Frankrikes stabilitet, rättssäkerhet och kultur. Även med franska förmögenhetsskatter ses ägandet av en troféfastighet på Rivieran som en prestigefylld säker tillgång som historiskt ökar i värde och kan generera hyresintäkter om så önskas. Vissa förvärv har ett investerings- eller affärsperspektiv: några egendomar har köpts av fonder eller hotellgrupper med planer på att driva ultraluxuösa villauthyrningar eller boutiquehotell (till exempel rapporteras en villa i Cap Ferrat för 85 miljoner euro ha köpts av ett investmentbolag för framtida utveckling) rosengart.mc. Men i de flesta fall är motivationen “säkerhet, livsstil och förmögenhetsbevarande” – ett tema som återkommer hos analytiker av Europas exklusiva marknader monacolife.net monacolife.net.

Lokalt vs utländskt ägande uppskattas vara kraftigt snedfördelat till förmån för utländska och icke-lokala ägare. Cap Ferrat har mycket få lokala invånare året runt; många villor är andra (eller tredje) hem för globala eliter. Även om Frankrike inte har några restriktioner för utländska köpare – de har samma rättigheter till fastigheter som lokalbefolkningen properstar.com investropa.com – innebär ägande i Frankrike att man accepterar vissa skatter och regler (diskuteras senare). Det är särskilt viktigt att ägande av fastighet inte ger uppehållsrätt, så icke-EU-köpare måste fortfarande ordna visum om de planerar längre vistelser taxesforexpats.com. I praktiken väljer vissa ultrarika att lagligt bosätta sig i Monaco (för att dra nytta av dess skatteparadisstatus) samtidigt som de behåller en rymlig egendom på Cap Ferrat för fritid – och får det bästa av två världar. Denna gränsöverskridande livsstil underlättas av den korta 15-minuters bilresan mellan Cap Ferrat och Monaco. Det understryker hur Cap Ferrats marknad är sammankopplad med Monacos: båda lockar en liknande köpargrupp av internationella miljardärer, men erbjuder olika värden (en stor privat villa i Frankrike kontra en lägenhet i Monacos skatteparadis). Som en chef för en Monaco-byrå uttryckte det, “globalt kapital söker sig till platser som är kända för stabilitet, transparens och hög livskvalitet”, och Rivieran passar in på den beskrivningen monacolife.net.

Framåt ser marknadssentimentet fortsatt optimistiskt ut för investeringar i Cap Ferrat. Räntorna förväntas sjunka måttligt, vilket gör det lättare att finansiera lyxköp för dem som behöver det cotedazur-sothebysrealty.com – även om många affärer här görs kontant. Återkomsten av internationella ultrarika köpare, särskilt från Nordamerika, Mellanöstern och tekniksektorer, förväntas fortsätta driva efterfrågan investropa.com rosengart.mc. Trender inom förmögenhetsskapande (t.ex. teknikbörsnoteringar, företagsuppköp) skapar nya köpare i 30- och 40-årsåldern som är ivriga att köpa troféhem på Rivieran rosengart.mc. Dessa faktorer, tillsammans med den bestående bristen på fastigheter, tyder på att Cap Ferrat kommer att förbli en stark säljarens marknad under de kommande åren, om än med begränsade volymer på grund av brist på utbud.

Översikt av hyresmarknaden: Kortvarig glamour vs långsiktiga realiteter

Hyresmarknaden i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat delas mellan exklusiva semesteruthyrningar och en mycket liten långtidsuthyrningsmarknad. Lyxiga korttidsuthyrningar – villor som hyrs ut per vecka eller månad under sommaren – når svindlande nivåer, ofta tiotusentals euro per vecka, och lockar kändisar och välbärgade semesterfirare. Plattformar och byråer som Airbnb Luxe, onefinestay och lokala specialister listar Cap Ferrat-villor för säsongsuthyrning, och beläggningen under högsäsong är mycket hög. Till exempel nådde hotell/villa-beläggningen i Nice nästan 90 % i juni 2024, vilket speglar Rivierans blomstrande turisttillströmning investropa.com investropa.com. Eftersom Frankrike siktar på ett rekordantal besökare till 2025, ökar efterfrågan på korta vistelser på Côte d’Azur, vilket i sin tur driver upp lyxiga hyrespriser investropa.com investropa.com. Förmögna resenärer som tvekar inför köppriser på 50 miljoner euro betalar gärna 50 000–100 000 euro i månaden för att hyra en villa i Cap Ferrat under sommaren. Denna säsongsuthyrningsinkomst kan vara betydande för ägarna och hjälpa till att täcka årliga innehavskostnader. Dock har nyligen införda regleringsändringar börjat omforma denna marknad.

Från och med 2025 införde Frankrike) för att skydda bostadsutbudet investropa.com estate-service-cannes.com . Viktiga åtgärder inkluderar: lokala myndigheter kan nu estate-service-cannes.com , alla uthyrningar måste, och höga böter (€10 000–€20 000) väntar ägare som inte registrerar eller som lämnar felaktiga uppgifter investropa.com estate-service-cannes.com . Dessutom är(med betyg “G”) förbjudna för all korttidsuthyrning från 2025, och betyg “F” följer efter 2028 estate-service-cannes.com . Frankrike har också minskat skattefördelarna för möblerade uthyrningar – minskade skatteavdrag på hyresintäkter och gjort det svårare att undvika reavinstskatt via avskrivningar estate-service-cannes.com . För Cap Ferrats många frånvarande ägare innebär dessa regler att deom de vill hyra ut sin villa på Airbnb när den inte används.kommer troligen inte att få omedelbar effekt i Saint-Jean-Cap-Ferrat – många ägare använder sina hem en del av sommaren och hyr bara ut selektivt – men i princip kan det lokala stadshuset kunna tillämpa sådana begränsningar om överturism skulle bli ett problem.Trots regulatoriska motvindar är– ett vanligt drag i ultra-prime-marknader. Eftersom fastighetsvärdena har skjutit i höjden snabbare än hyrorna, har investropa.com . Investerare kan förvänta sig en årlig avkastning på endast cirka 1–2 % på en villa för 20 miljoner euro, vilket är. Många ägare är dock inte enbart avkastningsdrivna;samtidigt som de själva kan njuta av huset delar av året. Långtidsuthyrning (årsvis kontrakt) på Cap Ferrat är extremt sällsynt – få ägare vill hyra ut sin villa för 30 miljoner euro till en hyresgäst på obestämd tid, och få hyresgäster har råd med den kanske 40 000+ euro i månaden som en sådan fastighet skulle kräva. Därför är, ofta bebodda av personal eller lokala företagare. För den bredare Rivieran noterar analytiker en trend där(särskilt när vissa utprissade köpare vänder sig till hyresmarknaden), men i Cap Ferrats exklusiva nisch kommer hyresutbudet alltid att begränsas av ägarnas preferenser investropa.com

En framväxande trend är professionell uthyrning av villor: vissa ägare eller investerare omvandlar egendomar till fullt bemannade lyxiga semesterbostäder och driver dem i praktiken som lönsamma mikroresorts under sommaren. Detta kan ge högre avkastning, men kräver också tillstånd och efterlevnad av de nya reglerna (inklusive eventuell klassificering som kommersiell uthyrningsverksamhet). Sammantaget kan Cap Ferrats hyresmarknad beskrivas som “högt pris, låg avkastning” – attraktivt för ultrarika semesterfirare och användbart för ägare att täcka kostnader, men inte ett primärt investeringsmotiv. De senaste franska hyresreformerna kan minska lönsamheten och enkelheten för korttidsuthyrning något (färre nätter, striktare tillsyn) investropa.com, men efterfrågan på lyxiga semesterbostäder här är fortfarande orubbad. Som en rapport uttryckte det: “turister och expats dras till Rivierans lyxiga livsstil… fastigheter står inte tomma länge” investropa.com – ett påstående som är särskilt sant på exklusiva Cap Ferrat.

Nya projekt & anmärkningsvärda utvecklingar

Nybyggnation på Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat är extremt sällsynt på grund av halvöns geografi och strikta zonindelning. Det finns inga vidsträckta nya bostadstorn eller stora bostadsområden i sikte – och det är medvetet. Samhället prioriterar att bevara sina historiska villor, naturliga grönska och låg befolkningstäthet. All nybyggnation tenderar att vara boutique och exklusiv. Till exempel färdigställdes en “nybyggd” lyxbostad med två enheter i byn 2025 (en duplex på ~191 m² marknadsförd för €4,9M) residences-immobilier.com, med moderna lägenheter i hjärtat av byn – men sådana små kompletteringsprojekt är undantag. De verkliga “projekten” på Cap Ferrat är ofta stora renoveringar eller uppgraderingar av befintliga landmärken. Ett utmärkt exempel är Grand-Hôtel du Cap-Ferrat (Four Seasons), en central punkt på halvön, som 2024 presenterade en omgjord Club Dauphin, ny penthouse-svit och uppfräschade interiörer för att behålla sin femstjärniga status press.fourseasons.com press.fourseasons.com. Dessa uppgraderingar håller Cap Ferrats hotellutbud på världsklassnivå och stärker dess attraktionskraft för både lyxresenärer och fastighetsägare.

Ett annat anmärkningsvärt projekt är upprustningen av Paloma Beach, en av Cap Ferrats ikoniska strandplatser. Sommaren 2025 var Palomas privata strandklubb och restaurang stängda för en omfattande renovering, där den lokala kommunen övervakade valet av en ny operatör och en “moderniserad anläggning” som ska öppna till sommaren 2026 livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Paloma Beach har länge varit en symbol för Rivierans glamour (besökt av Picasso, kändisar och aristokrater), så dess renovering är betydelsefull för både lokalbefolkning och besökare. Planen är att omforma denna historiska strandklubb för moderna lyxstandarder samtidigt som dess intima charm bevaras livingonthecotedazur.com. Invånarna följer utvecklingen noga – den tillfälliga förlusten av denna bekvämlighet 2025 märktes i det sociala livet – men förväntningarna är höga att en uppfräschad Paloma Beach 2026 ytterligare kommer att stärka Cap Ferrats attraktionskraft. Denna typ av projekt visar balansen mellan gammalt och nytt: historiska platser som omformas för att möta moderna förväntningar samtidigt som deras karaktär bevaras livingonthecotedazur.com.

I närområdet ser den bredare Franska rivieran viss ny ultra-luxuriös utveckling som indirekt gynnar Cap Ferrat genom att höja regionens profil. Till exempel,öppnar 2025 cotedazur-sothebysrealty.com , vilket tillför ytterligare högklassig infrastruktur till Rivieran. Även om det inte ligger på Cap Ferrat i sig, bidrar sådana projekt (inklusive den €2 miljarder stora “Mareterra”-landutvidgningen i Monaco) tillsom ägare i Cap Ferrat tar del av monacolife.net . Dessutom har flera legendariska egendomar längs kusten bytt ägare och ryktas vara planerade för renovering eller omvandling – t.ex. Villa La Tour på Cap Ferrats spets som enligt uppgift såldes till investerare som kan komma att satsa på hotellverksamhet rosengart.mc . Dock skulle all betydande kommersiell utveckling möta strikta godkännandeprocesser.

Sammanfattningsvis är det troligt att Saint‑Jean‑Cap‑Ferrats framtid innebär utveckling snarare än expansion. Förvänta dig att befintliga fastigheter byter ägare som uppgraderar och moderniserar dem, snarare än att helt nya byggnader förändrar silhuetten. Halvöns myndigheter och invånare har liten aptit för överexploatering. Fokus kommer att ligga på kvalitet framför kvantitet: noggranna restaureringar, förbättrade bekvämligheter (som strandklubbar, marinor, trädgårdar) och teknikintegration i gamla villor (för hållbarhet och säkerhet) snarare än ökad täthet. Detta säkerställer att Cap Ferrat behåller de egenskaper som gör det så eftertraktat – exklusivitet, historisk karaktär och naturskönhet – även när det anpassar sig till modernt lyxliv. Sammanfattningsvis handlar alla “utvecklingar” här om att höja lyxupplevelsen snarare än att tillföra fler produkter.

Juridiska & skattemässiga överväganden för köpare/investerare

Att investera i en fastighet i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat innebär att navigera Frankrikes juridiska och skattemässiga landskap, vilket kan vara komplext men är väl etablerat. Viktiga överväganden inkluderar:

Förmögenhetsskatt (Impôt sur la Fortune Immobilière, IFI) – Frankrike tar ut en årlig förmögenhetsskatt på fastighetstillgångar. Alla fastighetsägare i Frankrike, inklusive icke-residenta, är skyldiga att betala om deras nettoinnehav av franska fastigheter överstiger 1,3 miljoner euro worldwideproperty.co home-hunts.com. Skattesatserna är progressiva från 0,5 % upp till 1,5 % på värden över 10 miljoner euro. Detta innebär att praktiskt taget varje villaägare i Cap Ferrat kommer att omfattas av IFI. Vissa avdrag (som bolån på fastigheten) kan minska det beskattningsbara värdet property-serviceazur.com. Viktigt att notera är att IFI endast gäller fastigheter; sedan 2018 har Frankrike tagit bort andra tillgångar från förmögenhetsskatten. Ändå kan man för ett hem värt 20 miljoner euro behöva betala omkring 100 000 euro eller mer årligen i IFI. Förmögenhetsskatten kommer ofta som en överraskning för nykomlingar, men erfarna köpare räknar in den som en kostnad för att äga i Frankrike. Det har förekommit diskussioner om reformer, men från och med 2025 finns IFI kvar (dock begränsad så att kombinerad inkomstskatt + IFI ≤ 75 % av ens inkomst) livingonthecotedazur.com. Potentiella utländska köpare bör rådgöra med experter om optimala ägarstrukturer – t.ex. köp via ett franskt fastighetsbolag (SCI) eller andra upplägg – vilket ibland kan underlätta arvsplanering eller minska exponeringen.

– Frankrike tar ut en årlig förmögenhetsskatt på fastighetstillgångar. worldwideproperty.co home-hunts.com. Skattesatserna är progressiva från 0,5 % upp till 1,5 % på värden över 10 miljoner euro. Detta innebär att praktiskt taget varje villaägare i Cap Ferrat kommer att omfattas av IFI. Vissa avdrag (som bolån på fastigheten) kan minska det beskattningsbara värdet property-serviceazur.com. Viktigt att notera är att IFI endast gäller fastigheter; sedan 2018 har Frankrike tagit bort andra tillgångar från förmögenhetsskatten. Ändå kan man för ett hem värt 20 miljoner euro behöva betala omkring 100 000 euro eller mer årligen i IFI. Förmögenhetsskatten kommer ofta som en överraskning för nykomlingar, men erfarna köpare räknar in den som en kostnad för att äga i Frankrike. Det har förekommit diskussioner om reformer, men från och med 2025 finns IFI kvar (dock begränsad så att kombinerad inkomstskatt + IFI ≤ 75 % av ens inkomst) livingonthecotedazur.com. Potentiella utländska köpare bör rådgöra med experter om – t.ex. köp via ett franskt fastighetsbolag (SCI) eller andra upplägg – vilket ibland kan underlätta arvsplanering eller minska exponeringen. Fastighetsskatter – Frankrike har två huvudsakliga årliga fastighetsskatter: Taxe Foncière (mark-/ägarsskatt) och Taxe d’Habitation (bostadsskatt) . Taxe Foncière betalas av ägare och varierar mellan kommuner; på Cap Ferrat är den relativt blygsam med tanke på fastighetsvärdena (ofta några tusen euro per miljon i värde, beroende på den lokala skattesatsen). Mer anmärkningsvärt är att Taxe d’Habitation (som nu endast gäller för andrahandsbostäder och högvärdiga fastigheter, eftersom den avskaffats för de flesta primärbostäder) kan vara betydande. Som ett populärt område för andrahandsbostäder i en utsedd bostads-“bristzon” har Saint‑Jean‑Cap‑Ferrats kommun infört en tilläggsskatt på Taxe d’Habitation för sekundära bostäder . Faktum är att kommunen sedan 2020 har tagit ut den högsta tillåtna tilläggsskatten på 40 % ovanpå den ordinarie bostadsskatten för icke-primära bostäder toutsurmesfinances.com. Detta innebär att ägare av andrahandsbostäder betalar 1,4× grundskatten, en policy som syftar till att motverka tomma semesterbostäder och öka intäkterna. För en lyxvilla kan den årliga taxe d’habitation (med tilläggsskatt) lätt uppgå till femsiffriga belopp i euro. Även om dessa löpande kostnader är små i förhållande till värdestegringen på en tillgång värd 50 miljoner euro, bör köpare budgetera för dem. Det finns också skatteavdrag/befrielser i vissa fall (renovering eller energieffektivisering kan minska fastighetsskatten, och mycket exklusiva bostäder kan kvalificera för befrielse från en del av taxe d’habitation om de klassas som “maisons de tourisme” etc.), men generellt bör man räkna med årliga lokala skatter som en del av ägandet.

– Frankrike har två huvudsakliga årliga fastighetsskatter: och . Taxe betalas av ägare och varierar mellan kommuner; på Cap Ferrat är den relativt blygsam med tanke på fastighetsvärdena (ofta några tusen euro per miljon i värde, beroende på den lokala skattesatsen). Mer anmärkningsvärt är att (som nu endast gäller för andrahandsbostäder och högvärdiga fastigheter, eftersom den avskaffats för de flesta primärbostäder) kan vara betydande. Som ett . Faktum är att kommunen sedan 2020 har tagit ut den ovanpå den ordinarie bostadsskatten för icke-primära bostäder toutsurmesfinances.com. Detta innebär att ägare av andrahandsbostäder betalar 1,4× grundskatten, en policy som syftar till att motverka tomma semesterbostäder och öka intäkterna. För en lyxvilla kan den årliga taxe d’habitation (med tilläggsskatt) lätt uppgå till femsiffriga belopp i euro. Även om dessa löpande kostnader är små i förhållande till värdestegringen på en tillgång värd 50 miljoner euro, bör köpare budgetera för dem. Det finns också i vissa fall (renovering eller energieffektivisering kan minska fastighetsskatten, och mycket exklusiva bostäder kan kvalificera för befrielse från en del av taxe d’habitation om de klassas som “maisons de tourisme” etc.), men generellt bör man räkna med årliga lokala skatter som en del av ägandet. Ägarregler för utlänningar – Frankrike har inga generella begränsningar för utländskt ägande av fastigheter. Oavsett om du är EU-medborgare, amerikan, från Mellanöstern osv., kan du fritt köpa fastighet i ditt namn eller via ett företag properstar.com investropa.com. Köpprocessen hanteras av notarier och anses vara säker. Utländska köpare använder ofta franska civilrättsliga bolag (t.ex. en SCI – Société Civile Immobilière) för att äga fastigheten, vilket kan erbjuda fördelar för arvsplanering och ansvarsseparation en.parisrental.com. Det är viktigt att notera att ägande av fastighet inte ger uppehållstillstånd – icke-EU-ägare omfattas fortfarande av Schengenregeln om 90 dagar för besök, så de som vill bo längre måste skaffa långvistelsevisum eller uppehållstillstånd på annat sätt ptireturns.com francetaxlaw.com. Vissa icke-EU-köpare skaffar en “Golden Visa”-motsvarighet genom att investera via grannländer (Portugal, etc.) eller använder helt enkelt sitt Cap Ferrat-hem som semesterbostad med turiststatus. Finansiering finns tillgänglig: Franska banker lånar ut till utländska köpare, vanligtvis upp till 50–60 % belåningsgrad för icke-residenta, men många Cap Ferrat-affärer görs kontant med tanke på kundkretsen.

– Frankrike har av fastigheter. Oavsett om du är EU-medborgare, amerikan, från Mellanöstern osv., kan du fritt köpa fastighet i ditt namn eller via ett företag properstar.com investropa.com. Köpprocessen hanteras av notarier och anses vara säker. Utländska köpare använder ofta franska civilrättsliga bolag (t.ex. en SCI – Société Civile Immobilière) för att äga fastigheten, vilket kan erbjuda fördelar för arvsplanering och ansvarsseparation en.parisrental.com. Det är viktigt att notera att ägande av fastighet – icke-EU-ägare omfattas fortfarande av Schengenregeln om 90 dagar för besök, så de som vill bo längre måste skaffa långvistelsevisum eller uppehållstillstånd på annat sätt ptireturns.com francetaxlaw.com. Vissa icke-EU-köpare skaffar en genom att investera via grannländer (Portugal, etc.) eller använder helt enkelt sitt Cap Ferrat-hem som semesterbostad med turiststatus. finns tillgänglig: Franska banker lånar ut till utländska köpare, vanligtvis upp till 50–60 % belåningsgrad för icke-residenta, men många Cap Ferrat-affärer görs kontant med tanke på kundkretsen. Transaktionskostnader & skatter – Fastighetsköp medför cirka 7–8 % i avslutningskostnader i Frankrike (stämpelskatt, notarieavgifter) för befintliga bostäder – något som köpare från länder med låg stämpelskatt bör vara medvetna om. Det finns ingen stämpelskattebefrielse för utlänningar; alla betalar samma. Om en köpare någon gång säljer, skulle reavinstskatt tillkomma på eventuell vinst (19 % grund för EU-säljare plus tillägg för höga vinster, och ytterligare 17,2 % social avgift för icke-residenta, även om avtal och undantag kan minska detta) investropa.com. Frankrike erbjuder dock undantag från reavinstskatt efter långvarigt ägande – efter 22 år är du undantagen från grundläggande reavinstskatt och efter 30 år från sociala avgifter investropa.com. Många troféägare behåller i decennier eller generationer och undviker därmed effektivt reavinstskatt. Arvsskatt kan också vara en faktor för utländska ägare av fransk fastighet, eftersom fransk lag kan tillämpa tvingande arvsregler – att rådgöra med en gränsöverskridande arvsjurist är klokt för att strukturera ägandet om det är en oro.

Sammanfattningsvis erbjuder Frankrike en stabil juridisk miljö för äganderätt, men med löpande kostnader (skatter) som ägare måste planera för. Fördelen är att dessa skatter finansierar områdets utmärkta infrastruktur, säkerhet och tjänster som gör platser som Cap Ferrat så trivsamma att bo i. Många ultrarika köpare ser skatterna som relativt små kompromisser för det ”ovärderliga” nöjet att äga på Rivieran. Som ett internationellt fastighetsbolag noterade, förblir Frankrikes lyxmarknad 2025 stabil och attraktiv mitt i globala förändringar – och erbjuder säkerhet, livsstil och förmögenhetsbevarande trots skatterna thesuperprime.com. Ändå bör blivande investerare gå in med öppna ögon för de skattemässiga skyldigheter som följer med deras paradisbit på Cap Ferrat.

Jämförelse mellan Cap Ferrat, Nice, Cannes & Monaco

Hur står sig Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat mot sina berömda grannar på Rivieran? Kort sagt: Cap Ferrat är mindre, tystare och betydligt dyrare än nästan alla andra platser, förutom Monaco. Varje närliggande region har sin egen fastighetsprofil:

Nice: Som Rivierans största stad erbjuder Nice en varierad fastighetsmarknad med mycket lägre genomsnittspriser (runt 8 600 €/m² i genomsnitt år 2025 residences-immobilier.com residences-immobilier.com, ungefär en tredjedel av Cap Ferrats). Nice lockar med sina urbana bekvämligheter, sitt kulturliv och en blandning av permanenta bostäder och semesterhem. Lyxfastigheter finns (t.ex. Belle Époque-villor i Mont Boron eller takvåningar på Promenaden), men även Nices exklusiva segment (toppvåningar ~14 000 €/m² residences-immobilier.com residences-immobilier.com) är bara en bråkdel av Cap Ferrats ultra-premium. Till skillnad från sömniga Cap Ferrat är Nice en livlig stad – attraktiv för dem som vill ha promenadavstånd till allt och likviditet på marknaden (många fler transaktioner sker årligen i Nice). Dock kan Nice inte erbjuda samma avskildhet eller exklusivitet som Cap Ferrat . En köpare med 20 miljoner euro i Nice kan få en storslagen takvåning eller villa på en sluttning samt närhet till en internationell flygplats, men de får avstå från halvöns privata, resortliknande miljö. Ur ett investeringsperspektiv har Nices fastighetsmarknad varit stabil, med staden som sett måttlig prisökning och till och med nyproduktion (t.ex. nya lägenheter vid havet) – men Cap Ferrat presterar bättre i långsiktigt värde tack vare sin knapphet . I grunden konkurrerar Nice i ett annat segment: det är mer av en kosmopolitisk knutpunkt där även förmögna köpare kan välja om de vill ha en livligare miljö eller spendera mindre. Cap Ferrat, däremot, är en exklusiv tillflyktsort – ofta den andra eller tredje bostaden för någon vars huvudsakliga bas kan vara London, New York eller Monaco.

Som Rivierans största stad erbjuder Nice en varierad fastighetsmarknad med mycket (runt år 2025 residences-immobilier.com residences-immobilier.com, ungefär en tredjedel av Cap Ferrats). Nice lockar med sina urbana bekvämligheter, sitt kulturliv och en blandning av permanenta bostäder och semesterhem. Lyxfastigheter finns (t.ex. Belle Époque-villor i Mont Boron eller takvåningar på Promenaden), men även Nices exklusiva segment (toppvåningar ~14 000 €/m² residences-immobilier.com residences-immobilier.com) är bara en bråkdel av Cap Ferrats ultra-premium. Till skillnad från sömniga Cap Ferrat är Nice en livlig stad – attraktiv för dem som vill ha promenadavstånd till allt och likviditet på marknaden (många fler transaktioner sker årligen i Nice). Dock . En köpare med 20 miljoner euro i Nice kan få en storslagen takvåning eller villa på en sluttning samt närhet till en internationell flygplats, men de får avstå från halvöns privata, resortliknande miljö. Ur ett investeringsperspektiv har Nices fastighetsmarknad varit stabil, med staden som sett måttlig prisökning och till och med nyproduktion (t.ex. nya lägenheter vid havet) – men . I grunden konkurrerar Nice i ett annat segment: det är mer av en kosmopolitisk knutpunkt där även förmögna köpare kan välja om de vill ha en livligare miljö eller spendera mindre. Cap Ferrat, däremot, är en – ofta den andra eller tredje bostaden för någon vars huvudsakliga bas kan vara London, New York eller Monaco. Cannes: Känd för sin filmfestival och glamour, har Cannes en dynamisk lyxmarknad , särskilt för penthouses och villor i områden som La Californie och Croisette . Priserna i Cannes är höga men generellt under Cap Ferrats; förstklassiga lägenheter vid havet i Cannes kan nå €20,000–€30,000/m², och villagenomsnittet låg runt €13,000/m² år 2022 investropa.com. Under de senaste åren har Cannes sett en avmattning i tillväxten av ultra-premiumpriser – transaktioner för fastigheter över €1M sjönk med ~45% mellan 2022 och 2024 investropa.com – vilket tyder på att dess lyxmarknad nått en platå eller genomgår en prisjustering. Cap Ferrat, å andra sidan, accelererade under den perioden, uppmuntrad av andra efterfrågedynamiker (färre spekulativa köp, fler slutanvändare). Cannes erbjuder mer utbud och nattliv än Cap Ferrat, vilket tilltalar dem som gillar ett socialt liv och evenemang (båtmässor, konferenser, etc.). Investeringsmässigt är hyresmarknaden i Cannes starkare (många köp-för-uthyrning-möjligheter under festivaler och sommaren), medan Cap Ferrats är minimal och mer exklusiv. En smart investerare kan köpa i Cannes för hyresavkastning och i Cap Ferrat för eget bruk och kapitaltillväxt. När det gäller rykte är Cannes definitivt prestigefyllt, men vissa ultrarika ser det som mer ”flashigt” och flyktigt, medan Cap Ferrat är ”diskret och tidlös.” Noterbart är att Cannes försöker stärka sin lyxiga attraktionskraft (t.ex. ombyggnaden av Palm Beach-området till ett exklusivt komplex rosengart.mc), men dess fastighetsmarknad är större och mer påverkad av allmänna ekonomiska trender. Cap Ferrats mikromarknad är isolerad – vid nedgångar kan det bli färre försäljningar, men priserna ”kraschar” sällan eftersom ägarna kan hålla fastigheterna på obestämd tid, och det finns alltid en miljardär som väntar i kulisserna.

Känd för sin filmfestival och glamour, , särskilt för . Priserna i Cannes är höga men generellt under Cap Ferrats; förstklassiga lägenheter vid havet i Cannes kan nå €20,000–€30,000/m², och villagenomsnittet låg runt €13,000/m² år 2022 investropa.com. Under de senaste åren har Cannes sett en – transaktioner för fastigheter över €1M sjönk med ~45% mellan 2022 och 2024 investropa.com – vilket tyder på att dess lyxmarknad nått en platå eller genomgår en prisjustering. Cap Ferrat, å andra sidan, accelererade under den perioden, uppmuntrad av andra efterfrågedynamiker (färre spekulativa köp, fler slutanvändare). Cannes erbjuder mer utbud och nattliv än Cap Ferrat, vilket tilltalar dem som gillar ett socialt liv och evenemang (båtmässor, konferenser, etc.). (många köp-för-uthyrning-möjligheter under festivaler och sommaren), medan Cap Ferrats är minimal och mer exklusiv. En smart investerare kan köpa i Cannes för hyresavkastning och i Cap Ferrat för eget bruk och kapitaltillväxt. När det gäller rykte är Cannes definitivt prestigefyllt, men vissa ultrarika ser det som mer ”flashigt” och flyktigt, medan Cap Ferrat är ”diskret och tidlös.” Noterbart är att (t.ex. ombyggnaden av Palm Beach-området till ett exklusivt komplex rosengart.mc), men dess fastighetsmarknad är större och mer påverkad av allmänna ekonomiska trender. Cap Ferrats mikromarknad är isolerad – vid nedgångar kan det bli färre försäljningar, men priserna ”kraschar” sällan eftersom ägarna kan hålla fastigheterna på obestämd tid, och det finns alltid en miljardär som väntar i kulisserna. Monaco: Furstendömet Monaco är Cap Ferrats enda verkliga jämlike när det gäller extrema priser och elitstatus. Monaco har titeln som världens dyraste fastighetsmarknad, med återförsäljningslägenheter som i genomsnitt kostar €52 000/m² år 2024 (och nyproduktioner som Mareterra rapporteras säljas för över €100 000/m² för toppobjekt) globalpropertyguide.com monacolife.net. Med det måttet är Monaco ungefär dubbelt så dyrt som Cap Ferrats genomsnittspris per m² – men sammanhangen skiljer sig åt. Monaco erbjuder skatteförmåner (ingen inkomst- eller förmögenhetsskatt för invånare) vilket driver upp efterfrågan bland globala miljonärer och påverkar prissättningen. Det är en tät urban miljö med lyxiga höghus, där €35M kan räcka till en 3-rumslägenhet (~200 m²) i en toppbyggnad. Cap Ferrat, med samma budget, skulle erbjuda en vidsträckt villaegendom med trädgårdar och pooler – men tillsammans med franska skatter. Många individer med mycket hög nettoförmögenhet äger faktiskt i båda: en bostad i Monaco för affärer och skattemässig hemvist, och en fritidsegendom i Cap Ferrat för utrymme och rekreation. Monacos fastighetsmarknad har visat sig vara otroligt motståndskraftig, och har till och med vuxit med ~+1,1% till rekordnivåer år 2024 monacostatistics.mc, och Knight Frank förutspår ytterligare +4% tillväxt i Monaco för 2025 monacolife.net. Cap Ferrat prognostiseras inte separat av sådana index, men ingår i “Côte d’Azur prime”, som förväntas se ungefär +3% prisökning under 2025 enligt Knight Frank monacolife.net. Likviditet: Monaco har en högre volym av transaktioner (med ~440 försäljningar 2022, dock mest mindre enheter), medan Cap Ferrat kanske bara har ett dussin betydande försäljningar per år. Detta innebär att Monacos marknad har fler datapunkter och är mer “varulikt” (trots sin lyx), medan Cap Ferrat är mer samlingsbar. Livsstilsmässigt är Monaco livligt och säkert – en självständig stadsstat med 40 000 invånare på 2 km² – medan Cap Ferrat är fridfullt, med under 1 000 fastboende. Man skulle kunna säga att Monaco handlar om affärer och bekvämlighet, Cap Ferrat handlar om tillflykt och avskildhet. Båda kompletterar varandra på Rivieran och lockar tillsammans världens rikaste individer.

Sammanfattningsvis utmärker sig Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat även bland sina berömda grannar. Nice erbjuder den urbana Rivieraupplevelsen till överkomliga priser; Cannes blandar resortglamour med en djupare marknad; Monaco är en unik finansiell fristad med ultratät lyx. Men Cap Ferrat förblir ”Medelhavets juvel” när det gäller exklusiv bostadsattraktion estateprestige.com. Dess kombination av extrem lyx, knapphet och naturskönhet är oöverträffad – vilket är anledningen till att den konsekvent rankas i toppen av den globala fastighetsmarknaden och fortsätter att locka dem för vilka endast det allra bästa duger.

Expertprognos: 2025 och framåt (3–5 års prognos)

Framåt är fastighetsexperter och byråer fortsatt optimistiska om Saint‑Jean‑Cap‑Ferrats marknadsutveckling, om än med en ton av försiktig optimism snarare än euforisk tillväxt. Konsensus för de nästa 3–5 åren är att priserna antingen kommer att hålla sig stabila eller fortsätta en försiktig ökning i Cap Ferrat, understödda av de oförändrade fundamenten av begränsat utbud och global efterfrågan. Knight Franks Prime Residential Forecast 2025 förutspår att de flesta av Europas främsta lyxmarknader kommer att se tillväxt, och placerar ”Côte d’Azur” (som inkluderar Cap Ferrat) bland de tio främsta med förväntad +2 % till +3,5 % årlig prisökning monacolife.net. Detta kan verka blygsamt jämfört med de senaste uppgångarna, men speglar en normalisering efter den hektiska post-COVID-boomen. Det antyder att värdena i Cap Ferrat kommer att fortsätta öka i en stadig, hållbar takt snarare än i en bubbla. Savills förväntar sig på liknande sätt att priserna på franska Rivierans premiumfastigheter kommer att stiga med cirka 4 % under 2025 investropa.com, med hänvisning till fortsatt inflöde av förmögenhet och begränsat utbud. På fem års sikt skulle även låga ensiffriga årliga ökningar ackumuleras fint, vilket potentiellt kan lägga till 10–20 % till dagens rekordhöga värden – vilket innebär att en villa värd €30M idag kan i genomsnitt vara värd €33–36M år 2030, förutsatt att inga större chocker inträffar.

Expertutlåtanden betonar att den globala miljön 2025–2027 faktiskt är gynnsam för förstklassiga fastigheter. ”Låg inflation och låga räntor präglar Europas utsikter för 2025… global förmögenhet dras till stabilitet och hög livskvalitet,” förklarar Knight Franks chef för europeisk forskning monacolife.net. Rivieran erbjuder just denna stabilitet och kvalitet, så området kan dra nytta av kapital som omallokeras från mer riskfyllda marknader. Politiska osäkerheter och högre skatter på andra håll (till exempel, senaste förändringar i USA, Storbritannien, Mellanöstern) kan också få fler förmögna individer att investera i Europa (Paris, Monaco, Rivieran) som en trygg hamn monacolife.net. Frankrike har särskilt uppvisat politisk kontinuitet och en investeringsvänlig hållning (bortsett från måttliga förmögenhetsskatter). Dessutom kan fortsatt geopolitiska spänningar oavsiktligt öka Cap Ferrats attraktionskraft – t.ex. söker förmögna individer från mindre stabila regioner ofta en säker bas i södra Frankrike. Detta har observerats med vissa ryssar under tidigare kriser och nu kanske även vissa kinesiska och Mellanöstern-eliter som säkrar sina tillgångar genom att äga i Europas stabila marknader.

På utbudssidan förväntas ingen betydande ökning – Cap Ferrat kan inte växa fysiskt, och någon massförsäljning är inte i sikte. Många nuvarande ägare är ultraförmögna utan press att sälja; om något, köper vissa grannfastigheter för att utöka sina egendomar. En möjlig motvind kan vara generationsskiften: när vissa långvariga ägare blir äldre kan deras arvingar välja att sälja värdefulla fastigheter. Detta kan leda till några fler objekt på marknaden, men med tanke på den kapitalstarka köparbasen lär dessa snabbt absorberas (och till premiumpriser tack vare deras landmärke-status). En annan faktor är valutakurser – en stark amerikansk dollar eller schweizisk franc mot euron kan få dollarköpare (amerikaner, Mellanöstern) att köpa franska tillgångar ”till rabatt.” Omvänt kan en stark euro dämpa efterfrågan utanför EU något. Men i den allra högsta delen av marknaden är sådana valutaeffekter sekundära; personlig förmögenhet och vilja väger tyngre.

Marknadsutmaningar under de kommande åren kan inkludera den globala ekonomiska cykeln – om det skulle bli en större lågkonjunktur eller finanskris kan även miljardärer avvakta med troféinköp. Dock visar den senaste historien att fastigheter i toppklass ofta fungerar som en trygg investering i oroliga tider. Lyxsegmentet är mindre känsligt för räntor (eftersom köparna har mindre belåning) och mer känsligt för förmögenhetstrender. Så länge den globala förmögenhetsskapandet fortsätter (genom teknik, finans osv.) kommer platser som Cap Ferrat att se nya aktörer. Det finns också frågan om klimat och hållbarhet: Franska Rivieran påverkas av klimatförändringar (värmeböljor, havsnivå) och Frankrikes miljöregler skärps (t.ex. energiklassificeringar). Experter förutspår att energieffektiva, hållbara hem kommer att få en premie, och faktiskt är eko-renoveringar en växande trend investropa.com investropa.com. Cap Ferrats äldre villor kommer troligen att uppgraderas för att möta nya standarder (vissa hus med dåligt betyg kan bli olagliga att hyra ut om de inte förbättras investropa.com). Investerare som moderniserar fastigheter med solpaneler, isolering osv. följer inte bara reglerna utan tilltalar också en ny generation klimatmedvetna förmögna. Detta kommer troligen inte att pressa ner värdena; snarare uppmuntrar det värdehöjande investeringar i bostadsbeståndet.

Uthyrningsmarknadens utsikter är något dämpade jämfört med försäljning. Med striktare lagar för korttidsuthyrning och sjunkande avkastning förväntar sig analytiker att uthyrningsavkastningen förblir låg och möjligen sjunker ytterligare om priserna stiger snabbare än hyrorna investropa.com. Detta avskräcker inte slutanvändare särskilt mycket (de bryr sig mer om eget bruk), men rena investerare kan titta mer på områden som Nice eller Cannes för inkomst. Ändå kommer uthyrningsefterfrågan att förbli stark för Cap Ferrat under sommaren – det råder ingen tvekan om att världens förmögna resenärer fortsatt kommer att betala toppbelopp för några veckor i en villa på Cap Ferrat.

Sammanfattningsvis pekar alla tecken på att Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat kommer att behålla sin krona som en av världens främsta marknader för lyxfastigheter under de kommande åren. Dess unika grundförutsättningar – en glamorös historia, oöverträffat läge, extremt begränsat utbud och global attraktionskraft för personer med mycket hög förmögenhet – gör den så ”framtidssäker” som fastigheter kan vara. Experter förutspår en måttlig prisökning, men i själva verket kan uppsidan vara större om nya miljardärsköpare fortsätter att dyka upp (till exempel den senaste vågen av unga teknikmoguler som går in på marknaden rosengart.mc). Det enda hindret för efterfrågan är det begränsade antalet fastigheter. Som en super-prime-mäklare på Knight Frank observerade: ”Fastigheter som [de på Cap Ferrat] kommer ut på marknaden bara vart 10:e till 15:e år”, och när de gör det är världens rikaste redo knightfrank.com. Förvänta dig fortsatt intensiv konkurrens om varje tillgänglig villa på Cap Ferrat, och en marknad som i allt högre grad verkar på en helt egen global scen. För ägare är framtidsutsikterna verkligen gyllene: Miljardärshalvön ser ut att glänsa ännu starkare genom 2025 och framåt, som en tidlös fristad för dem som har råd med dess höga inträdespris.

Källor: Côte d’Azur Sotheby’s International Realty cotedazur-sothebysrealty.com cotedazur-sothebysrealty.com; Estate Prestige (Knight Frank) estateprestige.com estateprestige.com; Investropa Marknadsprognos investropa.com investropa.com; Résidences Immobilier data residences-immobilier.com; Monaco Life (Knight Frank prognos) monacolife.net monacolife.net; Nice-Matin (Rosengart översättning) rosengart.mc rosengart.mc; Franska regeringen / Estate Service Cannes estate-service-cannes.com estate-service-cannes.com; Knight Frank (The View) knightfrank.com; Investropa (hyrestrender) investropa.com investropa.com; och olika marknadsrapporter och nyhetskällor som nämnts ovan.