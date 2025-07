Vancouver Fastighetsmarknad 2025 Utsikter: Trender, Prognoser & Viktiga Insikter

Kommersiell marknad (2025): Vancouvers kommersiella fastighetssektor har visat motståndskraft trots ekonomiska motvindar.

Nuvarande marknadsförhållanden 2025

Investeringsaktiviteten ökade i början av 2025 – ungefär 2 miljarder dollar i kommersiella fastighetstransaktioner slutfördes under första kvartalet 2025, en ökning med 10 % jämfört med året innan altusgroup.com altusgroup.com .Investerare är fortsatt lockade av Vancouvers fundamentala styrkor och långsiktiga tillväxtutsikter, vilket bevisas av att staden nyligen rankades som den främsta marknaden i Kanada för investeringssentiment inom kommersiella fastigheter altusgroup.com .Det sagt upplever olika tillgångsslag olika förhållanden.i Vancouver kämpar med förhöjd vakans (tillgänglighet kring 12,4 % i början av 2025) på grund av ny tillgång och den fortsatta förekomsten av hybrida arbetssätt altusgroup.com .Hyresvärdar rapporterar om en ”flight-to-quality”, där moderna kontorslokaler av klass A fortsätter att visa positiv absorption (sju kvartal i rad från och med Q1 2025) och en minskad tillgänglighet, även när äldre kontorsbestånd står stilla altusgroup.com altusgroup.com .Anmärkningsvärt är att vissa underutnyttjade kontorsbyggnader omvandlas – till exempel såldes ett 12-vånings kontorstorn i centrum för att byggas om till ett hotell med 180 rum altusgroup.com , vilket återspeglar en trend med adaptiv återanvändning i centrum.står på en starkare grund: investeringarna i detaljhandelsfastigheter ökade med 140 % jämfört med föregående år i början av 2025 altusgroup.com , eftersom investerare satsar på attraktiva shoppinggator och matvaruanknutna köpcentrum.Osäkerhet råder dock för traditionella varuhus; det ikoniska Hudson’s Bay Company har ansökt om kreditskydd, och potentiella butikstängningar kan lämna stora vakanser, vilket tvingar hyresvärdar att bli kreativa med att utveckla om stora butikslokaler altusgroup.com , som länge varit favoriter på Vancouvers marknad, har sett en viss mjukning.Den industriella tillgängligheten har stigit till cirka 6,0 % – den högsta nivån sedan 2010 – då vissa investerare har skjutit upp beslut på grund av handelsosäkerheter altusgroup.com altusgroup.com .Trots detta är efterfrågan på lagerlokaler fortfarande grundläggande stark (nettoupptagningen är fortfarande positiv) och Vancouvers brist på mark säkerställer att industrifastigheter förblir en värdefull långsiktig investering altusgroup.com altusgroup.com .Sammantaget är Vancouvers kommersiella sektor 2025: stark inom detaljhandel och utveckling av flerfamiljsbostäder för uthyrning, försiktigt optimistisk inom kontor (för toppklassiga lokaler) och en liten paus inom industrin – men överlag fortsätter stadens attraktivitet för investerare och företag att ligga till grund för marknadens stabilitet.

Vancouvers fastighetslandskap år 2025 präglas av hög tillgång och fallande priser inom bostadssektorn, mot bakgrund av en motståndskraftig men föränderlig kommersiell marknad.

Bostadsmarknaden (2025): Bostadsmarknaden i Greater Vancouver har förskjutits från den hektiska säljarens marknad som kännetecknade tidigare år till en mer balanserad eller till och med köpargynnad marknad. Bostadsköpen har avtagit – ackumulerade transaktioner under början av 2025 var bland de svagaste på ett decennium storeys.com – och det totala antalet aktiva annonser har stigit till den högsta nivån på flera år. I maj 2025 fanns det över 17 000 aktiva annonser i Metro Vancouver, en ökning med 26% jämfört med året innan och den högsta nivån sedan 2016 wowa.ca. Denna ökning av utbudet, kombinerat med högre lånekostnader, har minskat uppåttrycket på priserna. Referenspriset för alla typer av fastigheter i Metro Vancouver ligger runt 1,18 miljoner dollar, vilket är ungefär 2,9% lägre än för ett år sedan wowa.ca. Genomsnittspriserna har sett en ännu kraftigare nedgång på cirka 5–6% jämfört med året före wowa.ca. Med försäljningsvolymer som är låga (maj 2025 såldes ca 18% färre bostäder än maj 2024 wowa.ca) och en stadig takt av nya annonser, har förhållandet mellan försäljningar och nya annonser legat stabilt runt låga 30%. Denna SNLR indikerar köparens marknad (betydligt under de 60%+ som utmärker en säljarens marknad) wowa.ca. Sammanfattningsvis är Vancouvers bostadsmarknad under mitten av 2025 lugnare och mer förhandlingsbar: köpare har återfått viss förhandlingsstyrka, medan säljare möter en mer priskänslig marknad efter år av oavbruten tillväxt.

Trender för bostadspriser och överkomlighet

Efter ett decennium av dramatisk värdeökning har Vancouvers bostadspriser nyligen gått in i en period av måttlig korrigering. Från 2005 till 2022 steg– MLS riktpriset är över(en årlig sammansatt tillväxt på ~6,1 %) wowa.ca . Denna långsiktiga ökning, driven av begränsad mark, befolkningstillväxt och globala investeringar, gjorde Vancouver till en av de. År 2022 markerade dock en vändpunkt då räntorna började stiga kraftigt. År 2023–2024 hade de högre bolåneräntorna kraftigt minskat köpkraften och dämpat efterfrågan, vilket fick priserna att plana ut och sjunka något. Deti Metro Vancouver nådde toppen i början av 2022 och har sedan dess sjunkit. I mitten av 2025 ligger riktpriserna ungefär 5–10 % under toppnivån, beroende på bostadstyp (till exempel har riktpriset för fristående hus minskat med ~3,2 % år-till-år, bostadsrätter med ~2,4 % YoY) wowa.ca . Detför alla bostadstyper i Greater Vancouver i maj 2025 var cirka 1,27 miljoner dollar, ungefär 6 % lägre än året innan wowa.ca . Sammanfattningsvis har prisernafrån rekordnivåerna, vilket innebär en viss lättnad för köpare jämfört med hetsen 2021., ändå, förblir Vancouvers största utmaning. I slutet av 2023 förklarade RBC stadens bostadsmarknad vara ivad gäller överkomlighet vancouver.citynews.ca . Faktum är att det var dyrare än någonsin tidigare att köpa en bostad i Kanada: RBC:s index visade att en typisk köpare i Vancouver skulle behövabara för att täcka ägandekostnaderna för en genomsnittlig bostad vancouver.citynews.ca . Detta är en häpnadsväckande siffra – i princip kan en representativ familj inte ha råd med en bostad i Vancouver om de inte lägger mer än hela sin bruttoinkomst på den. Sådana extrema kostnadspåfrestningar har bara lättat något med den senaste prisnedgången. Även i optimistiska scenarier beräknade RBC att den inkomst som krävs 2025 bara skulle återgå till nivåerna från mitten av 2022 – fortfarande extremt högt och med knappast bättre tillgång för de flesta köpare vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca . Andra mått bekräftar denna bild: Vancouvers pris-till-inkomst- och pris-till-hyra-kvoter är bland de sämsta i världen, och staden rankas konsekvent sombåde för ägande och för rent.

Påfrestningen är inte begränsad till köpare. Hyresgäster står inför rekordhöga hyror och låg vakansgrad. I början av 2024 låg Metro Vancouvers vakansgrad för hyreslägenheter på omkring 1,6 %, en liten ökning från nästan noll men fortfarande långt under en sund balans jarmanrealestate.com. Denna strama marknad pressade upp den genomsnittliga månadshyran för en tvårumslägenhet till cirka 22 00 dollar (och över 2 500 dollar för en bostadsrätt) – den högsta i landet vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Inkomsterna har inte hängt med, så många hushåll lägger långt över de rekommenderade 30 % av inkomsten på boende. Dessa problem med överkomliga bostäder ger faktiska demografiska effekter: yngre familjer och till och med vissa företag flyttar till billigare regioner, och B.C. hade ett netto-utflöde av interprovinsiella migranter 2023 (över 8 000 fler personer lämnade för andra provinser än de som flyttade in) biv.com biv.com. De höga boendekostnaderna anges som en nyckelfaktor till denna utflyttning av invånare som söker grönare (eller åtminstone billigare) pastörer biv.com.

Sammanfattningsvis har prisutvecklingen i Vancouver nyligen planat ut efter år av tillväxt, men bostäder är fortfarande extremt dyra i förhållande till de lokala inkomsterna. Mindre prisfall och viss lättnad i räntorna har bara marginellt förbättrat situationen. Bostadsaffordabiliteten i Vancouver kommer sannolikt att förbli kraftigt ansträngd utan betydande förändringar – en verklighet som erkänns av ekonomer som varnar för att det kan ta år av inkomstökning och ökat utbud för att återställa någon form av balans vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. De nuvarande förhållandena har dämpat investerarnas entusiasm och fått beslutsfattare att agera (som diskuteras nedan), men för den genomsnittlige Vancouverbon är drömmen om att äga en bostad eller hitta ett överkomligt hyresboende i staden fortfarande en brant uppförsbacke.

Investeringsmöjligheter och risker

Möjligheter: Köparens marknad: Den senaste avmattningen har lutat vågskålen något till köparnas fördel och skapat en möjlighet för dem som vill ta sig in på marknaden eller uppgradera sitt boende. Med högre utbud och motiverade säljare kan köpare 2025 förhandla fram mer fördelaktiga priser och villkor än tidigare år. För investerare innebär denna nedgång en chans att förvärva kvalitetsfastigheter till ett relativt lågt pris jämfört med toppnoteringarna. Stark efterfrågan på hyresbostäder: Vancouvers pressade hyresmarknad (vakansgrad ~1–2 %) garanterar en stark efterfrågan på hyreslägenheter. Investerare inom ändamålsbyggda hyresfastigheter eller uthyrning av sekundära bostäder kan dra fördel av rekordhöga hyror och låg vakans, vilket ger ett stabilt kassaflöde. Långsiktiga fundamenta (stadig immigration och begränsad mark) tyder på att hyresmarknaden kommer förbli ett säkert kort. Faktum är att utvecklare har börjat fokusera mer på ändamålsbyggda hyresprojekt , lockade av låg vakans och statliga incitament altusgroup.com altusgroup.com. Attraktivitet och motståndskraft: Vancouvers status som global stad, diversifierad ekonomi och höga livskvalitet utgör grunden för fortsatt starka fastighetsvärden. Staden hamnar konsekvent i topp i investerares preferensundersökningar i Kanada altusgroup.com. Denna grundläggande attraktionskraft ger tillförsikt om långsiktig värdestegring på fastigheter i Vancouver. Även när vissa marknader vacklar brukar Vancouver behålla sin attraktionskraft för både inhemska och utländska köpare (när det är tillåtet) och fungerar som en relativt säker tillflykt för investeringar i verkliga tillgångar. Framväxande tillväxtområden: Betydande offentliga investeringar och utvecklingsprojekt är på gång (nya kollektivtrafiklinjer, stora ombyggnationer – se avsnittet Områdeshöjdpunkter). Dessa projekt kan höja fastighetsvärdena i vissa stadsdelar. Strategiska investerare kan hitta möjligheter i områden som står inför omvandling, exempelvis längs Broadway Corridor (nya SkyTrain-stationer) eller kring planerade stadsdelar (Oakridge, Brentwood m.fl.), med förväntan om värdeökningar i takt med att dessa områden utvecklas.

Risker: Höga räntor och finansieringskostnader: Eran med billiga lån är över, åtminstone för tillfället. Lånekostnaderna under 2025 är betydligt högre än för några år sedan, vilket minskar investerarnas lönsamhet. Höga bolåneräntor innebär lägre avkastning på belåning och strängare krav för att kvalificera sig. Det finns en risk att om räntorna förblir höga eller stiger ytterligare, kan fastighetsvärden pressas ned ännu mer (eftersom köparnas budgetar begränsas). Denna räntekänslighet är en nyckelrisk för Vancouver, som har bland de högsta skuldbeloppen och prisnivåerna – vilket gör marknaden särskilt känslig för finansieringsvillkor vancouver.citynews.ca. Risk för ytterligare prisnedgång: Även om grundscenariot är stabilisering, varnar vissa analytiker för att Vancouver fortfarande riskerar en mer betydande prisnedgång. Om de ekonomiska förhållandena försämras (t.ex. recession eller fler förlorade jobb) eller om ett överutbud byggs upp, kan bostadspriserna falla mer än väntat. En flerfaktorsriskbedömning klassar för närvarande Vancouver som en “måttlig risk” för en marknadskorrigering , med tanke på dess ansträngda prisöverkomlighet och beroende av kontinuerlig efterfrågetillväxt mortgagesandbox.com. Investerare bör vara försiktiga med kortsiktiga “flips” eller att belåna sig för hårt om värdena skulle sjunka. Policy- och regleringsförändringar: Marknaden är exponerad för risken för statliga ingripanden. Under de senaste åren har myndigheterna inte tvekat att införa skatter, avgifter för tomma bostäder, förändringar i hyresregleringar och köprestriktioner för att motverka spekulation och förbättra prisöverkomligheten. Exempel inkluderar förbud mot utländska köpare, högre överlåtelseskatt för icke-residenta och begränsningar för korttidsuthyrning (beskrivet i nästa avsnitt). Sådana åtgärder kan påverka investeringsstrategier och avkastning – till exempel kan hårdare regler kring Airbnb minska förväntad inkomst för dem som satsar på turistuthyrningsmarknaden. Fortsatt policyutveckling (t.ex. diskussioner om högre fastighetsskatt på lyxbostäder eller starkare hyresreglering) innebär att investerare möter regleringsosäkerhet. Bygg- och utvecklingsrisker: De som investerar i mark för utveckling eller nya projekt står inför höga byggkostnader och en svagare förköpsmarknad . Byggkostnader i Vancouver (arbetskraft, material) har ökat kraftigt de senaste åren altusgroup.com. Samtidigt har försäljningen på ritning av nya bostadsrätter minskat dramatiskt – i början av 2025 nådde lanseringarna av nya projekt rekordlåga nivåer eftersom utvecklare höll tillbaka på grund av svagt köparintresse mortgagesandbox.com. Detta klimat ökar risken för förseningar eller inställda projekt. Investerare i utvecklingsprojekt bör vara vaksamma på kostnadsöverskridanden och möjligheten att enheter kan ta längre tid att sälja eller hyra ut än planerat. Makroekonomiska och geopolitiska risker: Bredare ekonomiska trender utgör också en risk. Handelsspänningar (t.ex. tullar som påverkar B.C:s exportdrivna sektorer) och global geopolitisk instabilitet kan påverka Vancouvers ekonomi och därmed även dess fastighetsmarknad. Osäkerhet kring tullar under 2024-2025 har exempelvis nämnts som en faktor som gör köpare tveksamma och “sitter på sidlinjen” trots ett uppdämt efterfrågetryck bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Alla större chocker – en global lågkonjunktur, finanskris, eller till och med en lokal jordbävning med tanke på att Vancouver ligger i ett seismiskt område – kan påverka fastighetsvärden och likviditet på marknaden.



Trots utmaningarna fortsätter Vancouvers fastighetsmarknad att erbjuda möjligheter för investerare – men dessa kommer med betydande risker. Nedan följer en översikt av viktiga möjligheter och risker för 2025:

Slutsats: Vancouver förblir en mycket attraktiv men dyr marknad. Det finns goda möjligheter för långsiktiga investerare, särskilt inom hyresbostäder och fastigheter med bra läge, då stadens bestående attraktionskraft och begränsade utbud bådar gott för framtida värdeutveckling. Dessa möjligheter medför dock icke-negligerbara risker. Kloka investerare 2025 gör noggrann due diligence, stresstestar sin ekonomi för ränteförändringar och håller ögonen på politiska beslut. Ett balanserat förhållningssätt – som väger Vancouvers starka grunder mot dess cykliska och strukturella risker – är avgörande för att lyckas på denna marknad.

Viktiga policyförändringar och statliga initiativ

Som svar på oro över bostadspriser och marknadspress har alla nivåer av regeringen infört policyförändringar som direkt påverkar Vancouvers fastighetsmarknad. Nedan följer några av de mest inflytelserika aktuella politiska åtgärderna och initiativen:

Förbud mot utländska köpare (federalt): Kanada antog Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act i januari 2023, som förbjuder utländska köpare (med vissa undantag) att köpa bostäder i Kanada. Förbudet var ursprungligen tidsbestämt till två år och skulle upphöra 2025, men har nyligen förlängts till 1 januari 2027 bcrealestatelawyers.com. Denna policy avsåg att kyla spekulation och efterfrågan från utländska investerare, särskilt i städer som Vancouver där det funnits mycket utländskt kapital. Förbudet har lett till färre lyx- och exklusiva lägenhetsaffärer från utländska köpare. (Det bör noteras att B.C. redan hade en 20 % skatt på utländska köpares fastighetsöverlåtelser i Metro Vancouver sedan 2016, så utländsk aktivitet hade redan minskat innan det direkta förbudet infördes.)

Kanada antog i januari 2023, som förbjuder utländska köpare (med vissa undantag) att köpa bostäder i Kanada. Förbudet var ursprungligen tidsbestämt till två år och skulle upphöra 2025, men har nyligen bcrealestatelawyers.com. Denna policy avsåg att kyla spekulation och efterfrågan från utländska investerare, särskilt i städer som Vancouver där det funnits mycket utländskt kapital. Förbudet har lett till färre lyx- och exklusiva lägenhetsaffärer från utländska köpare. (Det bör noteras att B.C. redan hade en 20 % skatt på utländska köpares fastighetsöverlåtelser i Metro Vancouver sedan 2016, så utländsk aktivitet hade redan minskat innan det direkta förbudet infördes.) Provinsiell lag om bostadsutbud & zonreformer (B.C.): B.C:s regering under premiärminister David Eby har kraftfullt agerat för att öka bostadsutbudet. I slutet av 2022 införde Housing Supply Act bostadsmål för kommunerna och gav provinsen befogenhet att åsidosätta lokal zonindelning om städer inte möjliggör tillräckligt många nya bostäder. Byggt vidare på detta tillkännagav provinsen i november 2023 omfattande zonreformer för att tillåta mer småskalig flerbostadsbebyggelse på traditionella enfamiljstomter news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Enligt dessa förändringar måste varje kommun i B.C. tillåta minst 3–4 bostadsenheter på en enda bostadstomt och upp till 6 enheter på större tomter nära kollektivtrafik med hög turtäthet news.gov.bc.ca. Vancouver, som redan rört sig i denna riktning, anpassade sina föreskrifter för att uppfylla kraven. Dessa uppklassningsåtgärder avskaffar ”enfamiljshus endast”-zoner, vilket i praktiken legaliserar parhus, triplex, fyrplex och flerbostadslösningar i tidigare exklusiva områden. Provinsens modellering visar att över 130 000 nya små bostäder kan tillkomma under de kommande 10 åren tack vare denna satsning news.gov.bc.ca, vilket kommer att öka utbudet kraftigt i urbana områden.

B.C:s regering under premiärminister David Eby har kraftfullt agerat för att öka bostadsutbudet. I slutet av 2022 införde bostadsmål för kommunerna och gav provinsen befogenhet att åsidosätta lokal zonindelning om städer inte möjliggör tillräckligt många nya bostäder. Byggt vidare på detta tillkännagav provinsen i omfattande zonreformer för att tillåta mer på traditionella enfamiljstomter news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Enligt dessa förändringar måste varje kommun i B.C. tillåta minst 3–4 bostadsenheter på en enda bostadstomt och upp till 6 enheter på större tomter nära kollektivtrafik med hög turtäthet news.gov.bc.ca. Vancouver, som redan rört sig i denna riktning, anpassade sina föreskrifter för att uppfylla kraven. Dessa uppklassningsåtgärder avskaffar ”enfamiljshus endast”-zoner, vilket i praktiken legaliserar parhus, triplex, fyrplex och flerbostadslösningar i tidigare exklusiva områden. Provinsens modellering visar att över kan tillkomma under de kommande 10 åren tack vare denna satsning news.gov.bc.ca, vilket kommer att öka utbudet kraftigt i urbana områden. Effektivisering av godkännanden och minskning av byråkrati: Regeringar har insett att långa tillståndsprocesser förvärrar bostadsbristen. Vancouver är ökänd för sina långsamma tillstånd. Under 2023–2024 lanserade City of Vancouver, med stöd av federala medel, initiativ för att effektivisera omzonering och tillståndsgivning . Den federala regeringens Housing Accelerator Fund på 4 miljarder dollar tilldelade Vancouver 115 miljoner dollar för att snabbspåra bygglov och ta bort hinder för förtätning pm.gc.ca pm.gc.ca. I utbyte åtar sig Vancouver att möjliggöra 3 200 nya bostäder inom tre år och över 40 000 bostäder under det kommande decenniet genom åtgärder såsom uppdateringar av zonindelningsföreskrifter, digitala tillstånd och slopade krav på offentliga utfrågningar för projekt som redan stämmer överens med godkända planer pm.gc.ca pm.gc.ca. Samtidigt antog B.C. lagstiftning 2023 för att snabba upp lokala godkännanden genom att förhandszonera områden och avskaffa fall-till-fall offentliga utfrågningar för projekt som är förenliga med officiella samhällsplaner news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Dessa insatser syftar sammanlagt till att förkorta byggtiderna för nya bostäder.

Regeringar har insett att långa tillståndsprocesser förvärrar bostadsbristen. Vancouver är ökänd för sina långsamma tillstånd. Under 2023–2024 lanserade City of Vancouver, med stöd av federala medel, initiativ för att . Den federala regeringens på 4 miljarder dollar tilldelade Vancouver 115 miljoner dollar för att snabbspåra bygglov och ta bort hinder för förtätning pm.gc.ca pm.gc.ca. I utbyte åtar sig Vancouver att möjliggöra 3 200 nya bostäder inom tre år och över 40 000 bostäder under det kommande decenniet genom åtgärder såsom uppdateringar av zonindelningsföreskrifter, digitala tillstånd och slopade krav på offentliga utfrågningar för projekt som redan stämmer överens med godkända planer pm.gc.ca pm.gc.ca. Samtidigt antog B.C. lagstiftning 2023 för att genom att förhandszonera områden och avskaffa fall-till-fall offentliga utfrågningar för projekt som är förenliga med officiella samhällsplaner news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Dessa insatser syftar sammanlagt till att för nya bostäder. Vakans- och spekulationsskatter: För att motverka att bostäder står tomma och för att säkerställa att bostäder används för lokalbefolkningen har flera skatter införts. Vancouvers egen Tomma Bostäder-skatt innebär en skatt på 3 % av det taxerade värdet för bostäder som står tomma mer än 6 månader per år gvrealtors.ca. (Skatten höjdes tillfälligt till 5 %, men den ökningen drogs tillbaka på grund av oro kring efterlevnaden lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Provinsens spekulations- och vakansskatt gäller i urbana områden i B.C., inklusive Metro Vancouver, och påförs utländska ägare och andra icke-undantagna ägare som låter sina fastigheter stå tomma. Från och med januari 2024 utökades denna provinsiella skatt till 13 ytterligare B.C.-kommuner www2.gov.bc.ca för att täppa till kryphål utanför Metro Vancouver. Dessa skatter har fått många tomma bostäder tillbaka till hyresmarknaden – Vancouver rapporterar att vakansskatten har hjälpt till att återföra tusentals bostadsrätter till bruk, vilket ökat utbudet för hyresgäster.

För att motverka att bostäder står tomma och för att säkerställa att bostäder används för lokalbefolkningen har flera skatter införts. Vancouvers egen innebär en skatt på 3 % av det taxerade värdet för bostäder som står tomma mer än 6 månader per år gvrealtors.ca. (Skatten höjdes tillfälligt till 5 %, men den ökningen drogs tillbaka på grund av oro kring efterlevnaden lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) gäller i urbana områden i B.C., inklusive Metro Vancouver, och påförs utländska ägare och andra icke-undantagna ägare som låter sina fastigheter stå tomma. Från och med januari 2024 www2.gov.bc.ca för att täppa till kryphål utanför Metro Vancouver. Dessa skatter har fått många tomma bostäder tillbaka till hyresmarknaden – Vancouver rapporterar att vakansskatten har hjälpt till att återföra tusentals bostadsrätter till bruk, vilket ökat utbudet för hyresgäster. Begränsningar för korttidsuthyrning: Både provinsen och staden Vancouver har skärpt reglerna för korttidsuthyrning (som Airbnb) för att skydda beståndet av långtidsbostäder. Under 2023 införde B.C. lagstiftning för att begränsa korttidsuthyrning i städer genom att höja böter och tillsyn, samt genom att endast tillåta sådan uthyrning i huvudsaklig bostad i de flesta fall. Vancouver kräver redan att korttidsuthyrare ska ha näringslivslicens och bara hyra ut sin primära bostad. Det provinsiella beslutet stärker dessa regler ytterligare. Genom att begränsa korttidsuthyrning (som ofta tog hela bostadsrätter från långtidsmarknaden) hoppas man frigöra tusentals enheter för de lokala invånarna vancouver.citynews.ca.

Både provinsen och staden Vancouver har skärpt reglerna för korttidsuthyrning (som Airbnb) för att skydda beståndet av långtidsbostäder. Under 2023 införde B.C. lagstiftning för att begränsa korttidsuthyrning i städer genom att höja böter och tillsyn, samt genom att endast tillåta sådan uthyrning i huvudsaklig bostad i de flesta fall. Vancouver kräver redan att korttidsuthyrare ska ha näringslivslicens och bara hyra ut sin primära bostad. Det provinsiella beslutet stärker dessa regler ytterligare. Genom att (som ofta tog hela bostadsrätter från långtidsmarknaden) hoppas man frigöra tusentals enheter för de lokala invånarna vancouver.citynews.ca. Hyresgästskydd och uthyrningsinitiativ: Bostadskrisen har lett till policies för att skydda hyresgäster. B.C.-regeringen avskaffade uthyrningsbegränsande stadgar i stratas (bostadsrättsfastigheter) i slutet av 2022, genom att eliminera alla strataregler som förbjöd uthyrning – ett försök att öppna upp för fler uthyrningsalternativ i bostadsrättshus lawsonlundell.com. År 2023 införde B.C. även ett tak för årliga hyreshöjningar under inflationen (t.ex. max 2 % 2023, 3,5 % 2024) för att förhindra kraftiga höjningar för befintliga hyresgäster. Provinsen införde en Homeowner Protection Period (i folkmun kallat “cooling-off period”) som ger köpare av befintliga bostäder några dagar efter ett accepterat bud att ångra sig (infördes 2023) – en åtgärd för att dämpa intensiva budgivningar och ge köpare lite andrum. Dessutom gick provinsen 2024 vidare med att stoppa “renovictions” och orättvisa vräkningar genom att skärpa Residential Tenancy Act vancouver.citynews.ca, vilket gör det svårare för hyresvärdar att vräka hyresgäster för mindre renoveringar eller missbruka kryphål i tidsbestämda hyresavtal.

Bostadskrisen har lett till policies för att skydda hyresgäster. B.C.-regeringen avskaffade uthyrningsbegränsande stadgar i stratas (bostadsrättsfastigheter) i slutet av 2022, – ett försök att öppna upp för fler uthyrningsalternativ i bostadsrättshus lawsonlundell.com. År 2023 införde B.C. även ett tak för årliga hyreshöjningar under inflationen (t.ex. max 2 % 2023, 3,5 % 2024) för att förhindra kraftiga höjningar för befintliga hyresgäster. Provinsen införde en (i folkmun kallat “cooling-off period”) som ger köpare av befintliga bostäder några dagar efter ett accepterat bud att ångra sig (infördes 2023) – en åtgärd för att dämpa intensiva budgivningar och ge köpare lite andrum. Dessutom gick provinsen 2024 vidare med att stoppa “renovictions” och orättvisa vräkningar genom att skärpa Residential Tenancy Act vancouver.citynews.ca, vilket gör det svårare för hyresvärdar att vräka hyresgäster för mindre renoveringar eller missbruka kryphål i tidsbestämda hyresavtal. Federal immigration och anpassning till bostadsmarknaden: Den federala regeringen har behållit höga mål för immigration (vilket ökar efterfrågan på bostäder), men försöker nu anpassa detta till bostadsutvecklingen. En anmärkningsvärd förändring 2024 var en justering av immigrationspolicyn som tillfälligt begränsade antalet internationella studentvisum och kopplade studietillstånd till tillgänglighet av bostäder, efter att man insett att rekordmånga studenter pressade hyresmarknaden. Även om Kanada fortfarande har höga mål för befolkningstillväxt finns nu en större medvetenhet om att bostadsutbudet måste hänga med. Den federala budgeten har även infört incitament som skattefritt sparkonto för första bostaden (lanserat 2023) för att hjälpa förstagångsköpare att spara till kontantinsatser, samt tagit bort moms (federal sales tax, GST) på nybyggda hyresrätter för att uppmuntra byggföretag att bygga fler hyreshus (infördes sent 2023). Dessa åtgärder påverkar Vancouver indirekt genom att främja mer utbud och hjälpa köpare.

Sammantaget är policyläget 2025 mycket aktivistiskt när det gäller bostäder: staten ingriper mer än någonsin för att öka utbudet och dämpa spekulativ efterfrågan. Effekterna av dessa initiativ kommer att visa sig under de kommande åren. Vancouvers marknad märker redan de första effekterna – till exempel fler multiplexprojekt i villaområden när reglerna luckras upp, samt en liten ökning av långtidsuthyrningar då regler för korttidsuthyrning skärps. Beslutsfattare har signalerat att de kommer fortsätta använda alla tillgängliga verktyg för att hantera bostadspriserna, så det regulatoriska landskapet fortsätter att vara i ständig förändring för marknadsaktörer.

Utbuds-, efterfråge- och migrationsdynamik

Balansen mellan efterfrågan och utbud på Vancouvers bostadsmarknad påverkas starkt av migrationstrender och byggaktivitet. Under de senaste åren har efterfrågan ökat kraftigt på grund av befolkningstillväxt, medan bostadsutbudet haft svårt att hänga med.

Befolkning och migration: Metro Vancouvers befolkning fortsätter att växa kraftigt, främst på grund av internationell invandring. British Columbia nådde rekordnivåer av invandring 2022 och 2023 – provinsen fick omkring 162 000 nya invånare från juli 2022 till juli 2023 enbart biv.com. Under 2023 invandrade över 175 000 personer till B.C. från andra länder, en ökning med 65 % från året innan biv.com – en häpnadsväckande tillströmning som understryker Kanadas höga invandringsmål (och Vancouvers status som en attraktiv destination för nyanlända). Denna våg av nykomlingar – inklusive immigranter, flyktingar, internationella studenter och tillfälliga arbetare – har till stor del koncentrerats i Greater Vancouver och omkringliggande storstadsområden biv.com. Samtidigt är den naturliga befolkningstillväxten (födslar minus dödsfall) nu negativ i B.C., och som nämnts såg provinsen ett nettoutflöde av invånare till andra provinser (över 8 000 netto lämnade 2023) eftersom vissa lokalbor flyttade till billigare regioner biv.com. Nettot blir dock att Vancouvers befolkning är större än någonsin och växer, vilket driver på den ständiga efterfrågan på bostäder. Den federala regeringens planer kommer fortsätta föra in en stadig ström av invandrare varje år, vilket gör att Vancouver kan räkna med tiotusentals nya invånare årligen. Detta bibehåller underliggande efterfrågepress på bostadsmarknaden, särskilt för hyresrätter och startbostäder som nyanlända föredrar.

Bostadsutbud och byggaktivitet: På utbudssidan har bostadsbyggandet försökt öka, men det motsvarar inte den ökande efterfrågan. Under 2023 färdigställdes cirka 30 600 nya bostäder i Metro Vancouver biv.com – vilket bara var en ökning med 1 % jämfört med året innan och långt ifrån tillräckligt för befolkningstillväxten. Som en tydlig illustration byggdes det ungefär ett nytt hem för varje fem nya personer som anlände till B.C. 2023 biv.com. Denna kvot visar på en betydande brist. Missförhållandet mellan bostadsefterfrågan och utbud har byggts upp under flera år – begränsningar i detaljplanering, långa godkännandeprocesser, brist på arbetskraft och höga byggkostnader har alla bidragit till att nya bostäder når marknaden långsamt.

Det ska dock sägas att utvecklingsaktiviteten nu är på en av sina högsta nivåer någonsin i Vancouver, åtminstone i pipelinen. I staden Vancouver byggs tusentals enheter och tiotusentals fler befinner sig i olika planeringsstadier. Regeringens satsning (genom de tidigare nämnda policys) på att möjliggöra högre täthet har lett till en våg av nya förslag. Exempelvis har Broadway-planen (som omfattar Central Broadway-korridoren) utlöst markansökan för dussintals medelhöga till höga projekt längs den nya tunnelbanelinjens sträckning. Stadsplanerare rapporterar om en “flod av höghusprojekt i pipelinen” för Broadway – långt över 100 potentiella torn är under diskussion bara i det området cityhallwatch.wordpress.com. Runt om i staden ser tidigare enfamiljsområden gradvis förslag på flerbostadshus och låga lägenhetshus till följd av den nya zonindelningen. Dessutom upplever Metro Vancouvers förorter (Surrey, Coquitlam, Burnaby osv.) byggbommar kring kollektivtrafiknav, vilket skapar nya stadsdelar som så småningom kommer att avlasta själva staden Vancouver.

Trots en stark byggpipeline är dock utbudet på kort sikt fortsatt begränsat. Byggare står inför utmaningar som stigande räntor (vilket gör det dyrare att finansiera projekt), inflationsdrivna byggkostnader och en nylig avmattning bland förköpare av bostadsrätter. Många utvecklare har blivit försiktiga – vissa projekt har försenats eller bantas ner. Data från början av 2025 visar att nya projektlanseringar ligger på mångåriga bottennivåer (t.ex. i princip noll nya lanseringar av bostadsrättsprojekt i januari 2025 jämfört med cirka 750 enheter som normalt lanserades en januarimånad före pandemin) mortgagesandbox.com. Det tyder på att utvecklare avvaktar tills marknadsläget förbättras. Byggstarter i Metro Vancouver sjönk faktiskt under 2023-2024 på grund av dessa motvindar, särskilt i segmentet bostadsrättslägenheter cmhc-schl.gc.ca. Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) förväntar sig endast en marginell återhämtning av byggstarter under 2025 i Vancouver, främst drivet av hyresrätter snarare än bostadsrätter assets.cmhc-schl.gc.ca.

Efterfråge- och utbuds­balansen kan sammanfattas på följande sätt: Vancouver har en strukturell bostadsbrist i förhållande till den efterfrågan som genereras av stadens befolkning och ekonomi. Invandringsdriven efterfrågan överstiger konsekvent det nya utbudet, vilket bidrar till de höga priserna och den låga vakansnivån. Trots ett rekordantal byggkranar på horisonten försöker regionen fortfarande komma ikapp efter år av underbyggnation. Under de kommande åren, om olika politiska åtgärder är effektiva, bör vi se en snabbare tillväxt av utbudet – fler bostäder av alla typer som färdigställs. Provinsens mål (genom sin bostadsplan och Housing Supply Act) är att avsevärt öka antalet färdigställda bostäder årligen. Stora arbetsgivare och ekonomisk utveckling är också beroende av detta, eftersom bostadsbrist kan begränsa arbetskraftstillväxten.

Ett positivt tecken är att regeringar och den privata sektorn samarbetar kring kreativa lösningar: modulbostäder för snabb etablering av prisvärda bostäder, campusutbyggnader (till exempel studentbostadsprojekt för att frigöra hyresrätter) och omvandling av underutnyttjad mark (gamla köpcentrum, industriområden) till bostadsområden. Exempelvis håller flera gamla shoppingcenter i Metro Vancouver (Brentwood, Lougheed, Oakridge – se nästa avsnitt) på att förvandlas till blandade stadsdelar med tusentals nya hem. Dessa megaprojekt kommer, när de är färdiga, att bidra med betydande utbud. Dessutom förutser Vancouver stad att nya kollektivtrafikinvesteringar (Broadway Subway, SkyTrain-förlängningar till UBC och in till Surrey/Langley) kommer att möjliggöra tiotusentals nya bostäder längs dessa linjer de kommande decennierna genom att öppna upp områden för transitnära utveckling pm.gc.ca pm.gc.ca.

Sammanfattningsvis är efterfrågan fortfarande mycket stark i Vancouver på grund av migration och få flyttmöjligheter, medan utbudet gradvis ökar men inte tillräckligt snabbt än. Denna obalans är den grundläggande orsaken till Vancouvers höga bostadskostnader. De kommande åren kommer att pröva om en kombination av politiska insatser och marknadskrafter kan påskynda bostadsbyggandet för att bättre möta efterfrågan. Om utbudet ökar betydligt kan det dämpa pris- och hyrestillväxten; om det fortsätter att släpa efter kommer Vancouvers bostadskris kvarstå.

Prognoser och utsikter för de kommande 3–5 åren

Vad förutspår analytiker och experter om Vancouvers fastighetsmarknad de kommande åren? Generellt råder enighet om att marknaden kommer att se en gradvis återhämtning i försäljningsvolym och måttlig prisökning, snarare än en snabb boom. Höga räntor och minskad överkomlighet väntas bromsa prisökningarna på kort sikt, men när räntorna sjunker och utbudet ökar bör aktiviteten så småningom ta fart. Nedan sammanställer vi prognoser och utsikter från trovärdiga källor:

Prisvariationer: De flesta prognoser pekar på en måttlig prisökning under de kommande åren, efter de mindre nedgångarna 2023-24.

Försäljningsvolymer: Efter en svag period 2022–2024 förväntas bostadsförsäljningen återhämta sig försiktigt. British Columbia Real Estate Association (BCREA) förutspår att bostadsförsäljningen i hela BC kommer att uppgå till cirka 73 600 enheter 2025, vilket är ungefär oförändrat (-1 %) jämfört med 2024, för att sedan stiga till cirka 80 000 år 2026 (+9 %) i takt med att marknadsförhållandena normaliseras bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. För just Greater Vancouver väntar sig BCREA omkring 26 000 försäljningar under 2024 (liknande nivåer som 2023) och runt 29 500 försäljningar under 2025 , vilket skulle vara en ökning på cirka 13,5 % när uppdämd efterfrågan börjar frigöras bcrea.bc.ca. RE/MAX är mer optimistiska – i deras prognos för 2025 förutspår de en ökning av försäljningen med 20 % när köparnas förtroende återvänder tack vare lägre räntor blog.remax.ca. Sanningen kan ligga däremellan: om bolåneräntorna börjar sjunka under 2025 kan många avvaktande köpare (särskilt förstagångsköpare som väntat) återvända till marknaden, vilket skulle öka antalet transaktioner. Till 2027 kan försäljningsvolymerna närma sig mer normala nivåer som sågs i slutet av 2010-talet, förutsatt att inga nya ekonomiska chocker inträffar.

Efter en svag period 2022–2024 förväntas bostadsförsäljningen återhämta sig försiktigt. British Columbia Real Estate Association (BCREA) förutspår att bostadsförsäljningen i hela BC kommer att uppgå till cirka 73 600 enheter 2025, vilket är ungefär oförändrat (-1 %) jämfört med 2024, för att sedan stiga till cirka 80 000 år 2026 (+9 %) i takt med att marknadsförhållandena normaliseras bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. För just Greater Vancouver väntar sig BCREA omkring (liknande nivåer som 2023) och runt , vilket skulle vara en ökning på cirka 13,5 % när uppdämd efterfrågan börjar frigöras bcrea.bc.ca. RE/MAX är mer optimistiska – i deras prognos för 2025 förutspår de en när köparnas förtroende återvänder tack vare lägre räntor blog.remax.ca. Sanningen kan ligga däremellan: om bolåneräntorna börjar sjunka under 2025 kan många avvaktande köpare (särskilt förstagångsköpare som väntat) återvända till marknaden, vilket skulle öka antalet transaktioner. Till 2027 kan försäljningsvolymerna närma sig mer normala nivåer som sågs i slutet av 2010-talet, förutsatt att inga nya ekonomiska chocker inträffar. Marknadsbalans och villkor: Vi kommer troligen se en övergång tillbaka mot en balanserad eller säljarens marknad runt 2025–2026. Just nu (2024–25) lutar marknaden till köparnas fördel på grund av många listade objekt och försiktiga köpare. Men om försäljningsvolymerna ökar enligt prognoserna och nya objekt inte hänger med kan pendeln svänga över. RE/MAX tror att Vancouver kommer att skifta ”från en balanserad marknad till en säljarens marknad” under 2025 blog.remax.ca. Detta bygger på att lättnader i räntorna ökar efterfrågan. BCREA:s prognoskommentar pekar också på en betydande uppdämd efterfrågan som hålls tillbaka av ekonomisk osäkerhet – vilket innebär att om osäkerheten försvinner kan många köpare snabbt kasta sig in och stärka marknaden bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. År 2026 kan vi återigen se konkurrens om attraktiva fastigheter, dock sannolikt inget lika extremt som budgivningskrigen 2021 om inte utbudet uteblir helt. En trend att hålla koll på är investeraraktivitet : om kreditvillkoren förbättras kan investerarna återvända mer aggressivt (särskilt på bostadsrättsmarknaden som varit slapp senaste tiden). En annan är lyxsegmentet – mycket exklusiva bostäder har haft dämpad efterfrågan under utländska köparförbudet; eftersom det förbudet gäller till 2027 kommer lyxmarknaden vara beroende av inhemska förmögna köpare och immigranter med resurser. Det segmentet kan gå svagare än marknaden i stort på kort sikt, men kan öka kraftigt efter 2027 om förbudet hävs.

Vi kommer troligen se en runt 2025–2026. Just nu (2024–25) lutar marknaden till köparnas fördel på grund av många listade objekt och försiktiga köpare. Men om försäljningsvolymerna ökar enligt prognoserna och nya objekt inte hänger med kan pendeln svänga över. RE/MAX tror att Vancouver kommer att skifta ”från en balanserad marknad till en säljarens marknad” under 2025 blog.remax.ca. Detta bygger på att lättnader i räntorna ökar efterfrågan. BCREA:s prognoskommentar pekar också på en betydande som hålls tillbaka av ekonomisk osäkerhet – vilket innebär att om osäkerheten försvinner kan många köpare snabbt kasta sig in och stärka marknaden bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. År 2026 kan vi återigen se konkurrens om attraktiva fastigheter, dock sannolikt inget lika extremt som budgivningskrigen 2021 om inte utbudet uteblir helt. En trend att hålla koll på är : om kreditvillkoren förbättras kan investerarna återvända mer aggressivt (särskilt på bostadsrättsmarknaden som varit slapp senaste tiden). En annan är – mycket exklusiva bostäder har haft dämpad efterfrågan under utländska köparförbudet; eftersom det förbudet gäller till 2027 kommer lyxmarknaden vara beroende av inhemska förmögna köpare och immigranter med resurser. Det segmentet kan gå svagare än marknaden i stort på kort sikt, men kan öka kraftigt efter 2027 om förbudet hävs. Efter egendomstyp: Olika segment kan prestera olika. Fristående hus i Vancouver, som hade det största försäljningstappet under räntehöjningarna, kan få en starkare återhämtning när köpare som vill byta upp sig återvänder när räntorna sjunker. BCREA förväntar sig att de högre prissegmenten kommer att stå inför mest nedåtriktat prispress 2024, men generellt sett oförändrade priser bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – vilket innebär att de mer prisvärda segmenten kan behålla värdet bättre. Bostadsrätter och radhus , som är de mer “prisvärda” alternativen, kan få stadig efterfrågan från förstagångsköpare i takt med att överkomligheten förbättras mycket gradvis. Dock finns det en risk för bostadsrätter med överskott av nya färdigställda bostadsrätter som når marknaden: CMHC påpekade att rekordmånga färdigställda bostadsrätter år 2025, i kombination med att vissa investerare säljer på grund av ökade kostnader, kan leda till en mjukare marknad för andrahandsbostadsrätter på kort sikt cmhc-schl.gc.ca. Många investerare som köpte förhandsbostadsrätter mellan 2018-2021 står nu inför färdigställande och avsevärt högre räntor än väntat, vilket kan tvinga vissa att sälja – och därmed öka utbudet på andrahandsmarknaden för bostadsrätter. Detta kan begränsa prisuppgången för bostadsrätter de kommande 1–2 åren. Å andra sidan kommer hyresorienterade fastigheter (hyreshus/multifamilj) att fortsätta vara eftertraktade av institutionella investerare, tack vare låga vakanser – priserna för den typen av tillgångar (kapitaliseringsräntor) förväntas förbli starka. Kommersiella prognoser (från grupper som CBRE) visar att när ekonomin stabiliseras fortsätter Vancouver att se minskande avkastning inom industri och multifamilj, medan kontor och butik återhämtar sig i beläggning.

Olika segment kan prestera olika. i Vancouver, som hade det största försäljningstappet under räntehöjningarna, kan få en starkare återhämtning när köpare som vill byta upp sig återvänder när räntorna sjunker. BCREA förväntar sig att de högre prissegmenten kommer att stå inför mest nedåtriktat prispress 2024, men generellt sett oförändrade priser bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – vilket innebär att de mer prisvärda segmenten kan behålla värdet bättre. och , som är de mer “prisvärda” alternativen, kan få stadig efterfrågan från förstagångsköpare i takt med att överkomligheten förbättras mycket gradvis. Dock finns det en risk för bostadsrätter med som når marknaden: CMHC påpekade att rekordmånga färdigställda bostadsrätter år 2025, i kombination med att vissa investerare säljer på grund av ökade kostnader, kan leda till en mjukare marknad för andrahandsbostadsrätter på kort sikt cmhc-schl.gc.ca. Många investerare som köpte förhandsbostadsrätter mellan 2018-2021 står nu inför färdigställande och avsevärt högre räntor än väntat, vilket kan tvinga vissa att sälja – och därmed öka utbudet på andrahandsmarknaden för bostadsrätter. Detta kan begränsa prisuppgången för bostadsrätter de kommande 1–2 åren. Å andra sidan kommer fastigheter (hyreshus/multifamilj) att fortsätta vara eftertraktade av institutionella investerare, tack vare låga vakanser – priserna för den typen av tillgångar (kapitaliseringsräntor) förväntas förbli starka. prognoser (från grupper som CBRE) visar att när ekonomin stabiliseras fortsätter Vancouver att se minskande avkastning inom industri och multifamilj, medan kontor och butik återhämtar sig i beläggning. Ekonomiska jokerkort: Några faktorer kan förändra dessa prognoser. Om räntorna sjunker snabbare eller mer än väntat (till exempel om inflationen snabbt avtar och Bank of Canada agressivt sänker räntan), kan bostadsefterfrågan i Vancouver öka snabbare, vilket kan leda till en högre prisutveckling än väntat (eventuellt tvåsiffrig uppgång under ett eller två år). Omvänt, om ekonomin går in i recession och arbetslösheten stiger, kan bostadsefterfrågan förbli dämpad längre och priserna till och med stagnera eller sjunka något tills förtroendet återvänder. Ett annat osäkerhetsmoment är statliga ingripanden: förlängningar av utländska köpförbud (vilket har skett) eller nya skatter kan dämpa efterfrågan, medan till exempel stora statliga investeringar i överkomliga bostäder eller infrastruktur kan stärka marknaden. För närvarande förutsätter de flesta prognoser ett status quo-scenario med gradvis förbättrad ekonomi och mjukt fallande räntor.

BCREA:s ekonometriska prognos är försiktig – den förutspår: i princip 0 % förändring i genomsnittliga priser i Vancouver 2024, och ungefär +2 % 2025 bcrea.bc.ca (deras prognos för genomsnittspriset i Greater Vancouver är 1,265 miljoner dollar 2024 och 1,287 miljoner dollar 2025 bcrea.bc.ca ).Detta innebär att priserna kommer att hålla sig kring nuvarande nivåer ett tag medan marknaden hittar fotfästet.Till skillnad från detta ser vissa branschaktörer mer uppåtgående tryck: RE/MAX förväntar sig till exempel att det genomsnittliga bostadspriset i Vancouver kommer att blog.remax.ca , och noterar en förbättrad känsla och en återgång till en säljares marknad i slutet av 2025.Royal LePages nationella prognos (inte citerad ovan, men i media) har också föreslagit en prisökning med medelensiffriga tal för Vancouver år 2025.CMHC tillhandahåller ett utbudsscenario: i sin Bostadsprognos för 2025 noterade de att– troligen snabbare än inflationen – innan takten avtar under 2026–27 när större delen av den uppdämda efterfrågan har tillgodosetts cmhc-schl.gc.ca .Till 2027 förväntar sig CMHC att bostäder kommer att bli något mer överkomliga än under perioden 2022–24 tack vare ökade inkomster och ökat utbud cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , vilket tyder på att priserna då endast kommer att stiga måttligt, i linje med fundamentala faktorer.Sammantaget ger detta en rimlig grundprognos:i Vancouver.Detta förutsätter att Bank of Canada börjar sänka räntorna i slutet av 2024 och 2025, vilket förbättrar överkomligheten tillräckligt för att stödja en viss prisökning, men inte så mycket att vi ser en ny okontrollerad prisuppgång.Det är värt att notera att även år 2026 förutspås inte bostadspriserna i Vancouver återgå till den galna uppgången som sågs 2021.Faktum är att RBC:s prognoser indikerar att Vancouvers riktpriser först år 2026 kan återhämta sig till sina toppnivåer från 2022 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Med andra ord kan marknaden behöva en hel femårscykel (2022-2026) för att absorbera räntechocken och återgå till tidigare prisnivåer.

Sammanfattningsvis är utsikterna för fastighetsmarknaden i Vancouver på 3–5 års sikt försiktigt optimistiska. Det mest sannolika scenariot är en långsam uppgång: volymerna återhämtar sig till normala nivåer till 2026 och priserna stiger måttligt, där Vancouver sannolikt kommer att prestera sämre än billigare kanadensiska marknader (som har mer utrymme för tillväxt) men fortfarande upplever positiv utveckling. År 2028 eller 2030 kommer Vancouver fortfarande att ha utmaningar kring överkomlighet, men om initiativen för ökat bostadsutbud ger resultat är förhoppningen att prisökningen bättre ska följa inkomstutvecklingen. För närvarande bör köpare och säljare förvänta sig en balanserad marknadstrend utan varken en stor nedgång eller en irrationell uppgång i sikte – i grunden en period av stabilisering och hållbarhet efter turbulensen under början av 2020-talet vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Höjdpunkter och anmärkningsvärda utvecklingsprojekt i olika stadsdelar

Vancouvers fastighetshistoria är inte likformig över hela staden – varje stadsdel har sina egna trender och nya projekt. Här är några höjdpunkter på stadsdelsnivå och större projekt som formar marknaden:

Broadway Corridor & Mount Pleasant: Denna centrala korridor genomgår en av de mest betydelsefulla omvandlingarna i Vancouver. Broadway Subway (förlängning av Millennium Line), som planeras öppna 2026, kommer att tillföra sex nya SkyTrain-stationer från VCC–Clark till Arbutus Street och dramatiskt förbättra tillgången till kollektivtrafik. För att utnyttja detta har staden antagit Broadway-planen, som tillåter högre exploatering på cirka 500 stadsblock längs Broadway för tät bebyggelse. Vi ser redan nu en rusning av förslag på nya höghus nära framtida stationer som Mount Pleasant och South Granville – närmare 150 nya höghusprojekt är i olika stadier längs Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Anmärkningsvärda kommande utvecklingsprojekt inkluderar kluster med 20–30+ vånings blandade bostads- och kontorshus runt Cambie-Broadwaykorsningen (nära Vancouvers stadshus) och runt Oak Street (nära den framtida Oak-VGH-stationen som kommer att betjäna Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, som traditionellt varit ett lågbebyggt industri- och konstområde, utvecklas snabbt till ett teknik- och bostadscentrum – till exempel bygger det stora teknikföretaget Adobe ett massivt nytt campus här och andra digitalföretag etablerar sig runt Main Street, medan nya bostadsprojekt följer efter. Hyresbostäder är en viktig komponent här tack vare regler kring omplacering av hyresgäster (utvecklare måste ersätta de hyresrätter de river). Stadsdelens karaktär förändras snabbt från låghus till kollektivtrafiknära urbana byar. Fastighetsvärdena i områden som Fairview och Mount Pleasant har stor uppsida i takt med förtätningen, men vissa befintliga hyresgäster oroar sig för fördrivning (“demovictions”) när äldre hyreshus får ge plats för nya höghus.

Denna centrala korridor genomgår en av de mest betydelsefulla omvandlingarna i Vancouver. (förlängning av Millennium Line), som planeras öppna 2026, kommer att tillföra sex nya SkyTrain-stationer från VCC–Clark till Arbutus Street och dramatiskt förbättra tillgången till kollektivtrafik. För att utnyttja detta har staden antagit Broadway-planen, som tillåter högre exploatering på cirka 500 stadsblock längs Broadway för tät bebyggelse. Vi ser redan nu en rusning av förslag på nya höghus nära framtida stationer som Mount Pleasant och South Granville – närmare är i olika stadier längs Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Anmärkningsvärda kommande utvecklingsprojekt inkluderar kluster med 20–30+ vånings blandade bostads- och kontorshus runt Cambie-Broadwaykorsningen (nära Vancouvers stadshus) och runt Oak Street (nära den framtida Oak-VGH-stationen som kommer att betjäna Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, som traditionellt varit ett lågbebyggt industri- och konstområde, utvecklas snabbt till ett teknik- och bostadscentrum – till exempel bygger det stora teknikföretaget Adobe ett massivt nytt campus här och andra digitalföretag etablerar sig runt Main Street, medan nya bostadsprojekt följer efter. är en viktig komponent här tack vare regler kring omplacering av hyresgäster (utvecklare måste ersätta de hyresrätter de river). Stadsdelens karaktär förändras snabbt från låghus till kollektivtrafiknära urbana byar. Fastighetsvärdena i områden som Fairview och Mount Pleasant har stor uppsida i takt med förtätningen, men vissa befintliga hyresgäster oroar sig för fördrivning (“demovictions”) när äldre hyreshus får ge plats för nya höghus. Oakridge & Cambie Corridor (Södra Vancouver): Vid Cambie Street och 41st Avenue är ombyggnaden av Oakridge Park en riktig game-changer. Det gamla köpcentret Oakridge Centre byggs om till ett 5 miljoner kvadratfot stort, planerat samhälle, med 13 torn (upp till 44 våningar) som kommer att innehålla cirka 2 600 bostäder för 6 000 invånare renx.ca renx.ca. Det kommer att innehålla ett enormt nytt köpcentrum (100+ nya butiker som öppnar i etapper från och med 2025), en nio tunnland stor offentlig park på taket, ett stadsdelscenter med bibliotek och teater samt kontorsutrymmen för tusentals arbetare renx.ca renx.ca. Projektet, som beräknas vara helt färdigt till 2027, skapar i praktiken ett nytt “downtown south” vid Oakridge. Hela Cambie Corridor (som sträcker sig längs Cambie Street från Marine Drive upp till King Edward Ave) har sett dussintals nya bostadsrättsbyggen de senaste åren tack vare Cambie Corridor Plan. Småhus med låg täthet omvandlas till bostadsrätter i mellanhöga hus och radhus, och ännu fler höghus är på gång, särskilt nära transitstationer (Oakridge, Marine Gateway, etc.). En markrusch för hopslagning av småhusområden pågår runt Oakridge – mäklare marknadsför mark för framtida torn, i förväntan på fortsatt efterfrågan renx.ca renx.ca. Med Canada Line (SkyTrain) som går genom området kommer denna korridor fortsätta att vara en het punkt för utveckling. För köpare innebär det fler moderna bostadsrätter (inklusive några betongtorn) som lanseras här varje år. Höjdpunkter i området: Marine Drive vid Cambie har nu knutpunkten Marine Gateway; Oakridge blir ett exklusivt område för shopping och boende; och till och med Langara längre söderut får nya hyresrätter. Priserna på Cambie har ökat avsevärt på grund av dessa förändringar, även om det ökade utbudet av bostadsrätter kan bidra till att dämpa prisuppgången framöver.

Vid Cambie Street och 41st Avenue är ombyggnaden av en riktig game-changer. Det gamla köpcentret Oakridge Centre byggs om till ett 5 miljoner kvadratfot stort, planerat samhälle, med som kommer att innehålla cirka renx.ca renx.ca. Det kommer att innehålla ett enormt nytt köpcentrum (100+ nya butiker som öppnar i etapper från och med 2025), en nio tunnland stor offentlig park på taket, ett stadsdelscenter med bibliotek och teater samt kontorsutrymmen för tusentals arbetare renx.ca renx.ca. Projektet, som beräknas vara helt färdigt till 2027, skapar i praktiken ett nytt “downtown south” vid Oakridge. Hela Cambie Corridor (som sträcker sig längs Cambie Street från Marine Drive upp till King Edward Ave) har sett dussintals nya bostadsrättsbyggen de senaste åren tack vare Cambie Corridor Plan. Småhus med låg täthet omvandlas till bostadsrätter i mellanhöga hus och radhus, och ännu fler höghus är på gång, särskilt nära transitstationer (Oakridge, Marine Gateway, etc.). En markrusch för hopslagning av småhusområden pågår runt Oakridge – mäklare marknadsför mark för framtida torn, i förväntan på fortsatt efterfrågan renx.ca renx.ca. Med Canada Line (SkyTrain) som går genom området kommer denna korridor fortsätta att vara en het punkt för utveckling. För köpare innebär det fler moderna bostadsrätter (inklusive några betongtorn) som lanseras här varje år. Höjdpunkter i området: Marine Drive vid Cambie har nu knutpunkten Marine Gateway; Oakridge blir ett exklusivt område för shopping och boende; och till och med Langara längre söderut får nya hyresrätter. Priserna på Cambie har ökat avsevärt på grund av dessa förändringar, även om det ökade utbudet av bostadsrätter kan bidra till att dämpa prisuppgången framöver. Kitsilano & False Creek (Västra sidan): I Kitsilano pågår en historisk utveckling på First Nations-mark. Squamish Nations Sen̓áḵw-projekt bygger 11 terrasserade torn precis söder om Burrard Bridge (nära Vanier Park), på reservatsmark som inte omfattas av stadens zonindelning. Detta ambitiösa projekt kommer att skapa 6 000 nya hyreslägenheter – 80 % marknadshyra och 20 % under marknadspris – på ett 10 tunnland stort område där det tidigare endast fanns ett fåtal bostäder senakw.com blg.com. Sen̓áḵw är på väg att bli Kanadas största netto-noll-bostadsprojekt och kommer att tillföra ett enormt utbud av hyreslägenheter till slutet av 2020-talet (första etappen klar till 2026). Detta kommer att injicera välbehövligt hyresboende i Kitsilano och kan kraftigt öka befolkningen i området. På andra håll i Kits och Point Grey planeras den stora Jericho Lands -omvandlingen. Ett partnerskap mellan lokala First Nations och federala utvecklare masterplanerar de 90 tunnland stora, tidigare garnisonsmarkerna vid Jericho (väster om Alma St.) för att potentiellt inkludera upp till 10 000 bostäder i en mix av höghus och lågbyggnader, samt parker och butiker. Projektet är fortfarande flera år bort (pågående omzonering), men Jericho-projektet kommer så småningom att skapa en helt ny bostadsdel framåt 2030-talet. Fastigheter i Kitsilano är fortsatt mycket eftertraktade; dessa projekt kan tillföra mer utbud och fler valmöjligheter, särskilt hyresrätter och möjligen vissa prisvärda bostäder, till ett område som mest är känt för låga, dyra hus.

I Kitsilano pågår en historisk utveckling på First Nations-mark. Squamish Nations bygger 11 terrasserade torn precis söder om Burrard Bridge (nära Vanier Park), på reservatsmark som inte omfattas av stadens zonindelning. Detta ambitiösa projekt kommer att skapa – 80 % marknadshyra och 20 % under marknadspris – på ett 10 tunnland stort område där det tidigare endast fanns ett fåtal bostäder senakw.com blg.com. Sen̓áḵw är på väg att bli Kanadas största netto-noll-bostadsprojekt och kommer att tillföra ett enormt utbud av hyreslägenheter till slutet av 2020-talet (första etappen klar till 2026). Detta kommer att injicera välbehövligt hyresboende i Kitsilano och kan kraftigt öka befolkningen i området. På andra håll i Kits och Point Grey planeras den stora -omvandlingen. Ett partnerskap mellan lokala First Nations och federala utvecklare masterplanerar de 90 tunnland stora, tidigare garnisonsmarkerna vid Jericho (väster om Alma St.) för att potentiellt inkludera upp till 10 000 bostäder i en mix av höghus och lågbyggnader, samt parker och butiker. Projektet är fortfarande flera år bort (pågående omzonering), men Jericho-projektet kommer så småningom att skapa en helt ny bostadsdel framåt 2030-talet. Fastigheter i Kitsilano är fortsatt mycket eftertraktade; dessa projekt kan tillföra mer utbud och fler valmöjligheter, särskilt hyresrätter och möjligen vissa prisvärda bostäder, till ett område som mest är känt för låga, dyra hus. Downtown & West End: Vancouvers downtowns bostadsmarknad är mogen, men det sker betydande förändringar. Kvarteret West End har till exempel flera nya exklusiva bostadshustorn som färdigställs som en del av West End Community Plan. Lyxprojekt som Alberni av Kengo Kuma och Barclay x Thurlow bidrar till silhuetten. Vi ser också att äldre hyreshöghus i West End renoveras eller byggs om med stadens incitament för att bevara eller utöka hyresutbudet. I downtownkärnan och Coal Harbour har fokus de senaste åren skjutit över något mot kommersiell utveckling (som Amazons stora kontor i den nyutvecklade Post-byggnaden). Dock, med ökade vakanser i kontor, uppmuntrar staden konvertering av vissa ytor: som nämnts konverteras en äldre downtown-kontorsbyggnad till hotell altusgroup.com, och det pågår diskussioner om att tillåta kontors-till-bostad-konverteringar för lämpliga byggnader. Befolkningen i downtown växer inte lika snabbt som i vissa andra områden, helt enkelt på grund av begränsat kvarvarande utvecklingsbar mark – nästan alla lämpliga tomter har nu höghus på sig. Ett undantag är Northeast False Creek (nära Rogers Arena), där borttagningen av Georgia-viadukterna så småningom frigör mark för nya blandade bostadsområden (inklusive sociala bostadslöften). Det området blir intressant att följa under slutet av 2020-talet. Under tiden har Strata-kontor och tech-hub -projekt vuxit fram i Gastown och Yaletown-konverteringar, och dessa kvarter förblir levande bland yngre yrkesverksamma, vilket håller efterfrågan på bostadsrätter igång där. Condobostadsmarknaden i downtown 2025 är balanserad; priserna sjönk något under 2023 men stabiliserades, och eventuell framtida tillväxt kommer bero på den generella ekonomiska återhämtningen (t.ex. återvändande av immigranter och studenter till downtown).

Vancouvers downtowns bostadsmarknad är mogen, men det sker betydande förändringar. Kvarteret har till exempel flera nya exklusiva bostadshustorn som färdigställs som en del av West End Community Plan. Lyxprojekt som Alberni av Kengo Kuma och Barclay x Thurlow bidrar till silhuetten. Vi ser också att äldre hyreshöghus i West End renoveras eller byggs om med stadens incitament för att bevara eller utöka hyresutbudet. I downtownkärnan och Coal Harbour har fokus de senaste åren skjutit över något mot kommersiell utveckling (som Amazons stora kontor i den nyutvecklade Post-byggnaden). Dock, med ökade vakanser i kontor, uppmuntrar staden konvertering av vissa ytor: som nämnts konverteras en äldre downtown-kontorsbyggnad till hotell altusgroup.com, och det pågår diskussioner om att tillåta kontors-till-bostad-konverteringar för lämpliga byggnader. Befolkningen i downtown växer inte lika snabbt som i vissa andra områden, helt enkelt på grund av begränsat kvarvarande utvecklingsbar mark – nästan alla lämpliga tomter har nu höghus på sig. Ett undantag är Northeast False Creek (nära Rogers Arena), där borttagningen av Georgia-viadukterna så småningom frigör mark för nya blandade bostadsområden (inklusive sociala bostadslöften). Det området blir intressant att följa under slutet av 2020-talet. Under tiden har och -projekt vuxit fram i Gastown och Yaletown-konverteringar, och dessa kvarter förblir levande bland yngre yrkesverksamma, vilket håller efterfrågan på bostadsrätter igång där. Condobostadsmarknaden i downtown 2025 är balanserad; priserna sjönk något under 2023 men stabiliserades, och eventuell framtida tillväxt kommer bero på den generella ekonomiska återhämtningen (t.ex. återvändande av immigranter och studenter till downtown). East Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Traditionellt sett har this östra delen av staden varit mer prisvärd, men East Van genomgår en stadig gentrifiering. Längs Main Street och Fraser Street ersätts äldre hyreshus i låg höjd och butikslokaler av exklusiva mindre bostadsprojekt. Mount Pleasant East är en hotspot med mikrobryggerier, teknikstartups och nya bostadsrätter som lockar millennials. En stor institution som formar East Vancouvers framtid är det nya St. Paul’s Hospital som byggs vid False Creek Flats (nära Main & Terminal). Det här sjukhusprojektet på över 2 miljarder dollar (öppnar runt 2027) kommer vara ankare för ett hälso- och life-science-kluster, som sannolikt kommer att stimulera byggandet av medicinska kontorsbyggnader, laboratorier och såklart boende för vårdpersonal i närheten. I Commercial Drive och Grandview har fler medelhöga projekt dykt upp, och med SkyTrain-linjen som förlängs till Arbutus (och så småningom UBC) förblir de östra stationerna, som Commercial–Broadway, viktiga nav för kollektivtrafik och utvecklingsintresse. Hastings-stråket i East Van har flera stora sociala bostadsförnyelseprojekt på gång (t.ex. upprustning av äldre allmännyttiga bostadsområden). Värt att notera är också att interkommunal migration innebär att efterfrågan som inte kan mötas i Vancouver spiller över på angränsande städer som Burnaby och New West – till exempel väljer många unga familjer East Burnaby eller North Vancouver, vilket också påverkar Vancouvers delmarknader.

Traditionellt sett har this östra delen av staden varit mer prisvärd, men East Van genomgår en stadig gentrifiering. Längs Main Street och Fraser Street ersätts äldre hyreshus i låg höjd och butikslokaler av exklusiva mindre bostadsprojekt. Mount Pleasant East är en hotspot med mikrobryggerier, teknikstartups och nya bostadsrätter som lockar millennials. En stor institution som formar East Vancouvers framtid är det nya som byggs vid False Creek Flats (nära Main & Terminal). Det här sjukhusprojektet på över 2 miljarder dollar (öppnar runt 2027) kommer vara ankare för ett hälso- och life-science-kluster, som sannolikt kommer att stimulera byggandet av medicinska kontorsbyggnader, laboratorier och såklart boende för vårdpersonal i närheten. I Commercial Drive och Grandview har fler medelhöga projekt dykt upp, och med SkyTrain-linjen som förlängs till Arbutus (och så småningom UBC) förblir de östra stationerna, som Commercial–Broadway, viktiga nav för kollektivtrafik och utvecklingsintresse. Hastings-stråket i East Van har flera stora sociala bostadsförnyelseprojekt på gång (t.ex. upprustning av äldre allmännyttiga bostadsområden). Värt att notera är också att innebär att efterfrågan som inte kan mötas i Vancouver spiller över på angränsande städer som Burnaby och New West – till exempel väljer många unga familjer East Burnaby eller North Vancouver, vilket också påverkar Vancouvers delmarknader. Metro Vancouver Förorter: Utanför stadsgränsen blomstrar flera förortscentra och förtjänar att nämnas, eftersom de påverkar den övergripande regionala marknaden. Surrey, som nu är BC:s näst största stad, bygger ett nytt centrum i Whalley med flera höghus med bostadsrätter (vissa 50-60 våningar höga) och har Surrey-Langley SkyTrain under uppbyggnad (öppnar ca 2028), vilket triggar utvecklingen längs Fraser Highway. Burnaby har stora huvudplaner vid Brentwood, Lougheed och Metrotown – tusentals bostadsrätter tillkommer (exempelvis Amazing Brentwood-projektet, City of Lougheed, Station Square, etc.). Dessa förortsalternativ avlastar Vancouver något genom att erbjuda (något) mer prisvärda bostadsrätter för förstagångsköpare som inte har råd med innerstan. Coquitlam och Richmond har också omfattande utveckling nära kollektivtrafik. Även om de inte är stadsdelar i Vancouver innebär utbredningen av dessa urbana noder att tillväxten i regionen blir mer fördelad. För investerare i Vancouver kan denna regionala tillväxt utgöra konkurrens – t.ex. kan en hyresgäst välja en ny höghuslägenhet i Burnaby till en lägre hyra istället för en äldre byggnad i Vancouver, vilket kan mildra hur höga hyrorna blir i staden.

Sammantaget är Vancouvers stadsdelar i förändring, med många spännande utvecklingsprojekt på horisonten. Från de resliga nya tornen i Oakridge och Brentwood till de storskaliga hyresområdena Sen̓áḵw och Jericho kommer det kommande decenniet att föra med sig tiotusentals nya hem och nya kommersiella ytor till regionen. Dessa satsningar syftar till att mildra bostadsbristen och modernisera staden, även om vissa är kontroversiella (förändring av områdets karaktär, trängselfrågor etc.). För fastighetsintresserade kommer varje stadsdels utvecklingsbana – om det handlar om att förtäta kollektivtrafikkorridorer eller omvandla gamla områden – att innebära olika möjligheter. Köpare och investerare kan hitta värde i att kliva in i områden innan transformativa projekt slutförs (och därmed rida på värdestegringen), samtidigt som slutanvändare får ett större utbud av bostäder och bekvämligheter än någonsin förr. Vancouver 2025 är en stad vid en utvecklingsmässig brytpunkt, där tillväxt balanseras mot levnadsstandard – område för område.

