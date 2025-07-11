2025 Bükreş Gayrimenkul Pazarı: Trendler, Tahminler & Yatırım Görünümü

Bükreş’in 2025 emlak piyasası, yükselen mülk değerleri, güçlü talep ve sınırlı arz ile karakterizedir. Hem konut hem de ticari sektörler, ekonomik zorluklara rağmen direnç gösteriyor; fiyatlar yükseliyor ve yatırım ilgisi yüksek. Romanya başkenti, uygun fiyatlı dış semtlerle premium kuzey mahallelerinin bir karışımını sunarak yerel alıcılar, geri dönen gurbetçiler ve yabancı yatırımcıları cezbediyor. Aşağıdaki bölümlerde, 2025 ortası itibarıyla konut ve ticari gayrimenkuldeki en son trendler, fiyat tahminleri, önemli gelişmeler, mahalle analizleri, politika etkileri ve arz-talep görünümüne dair ayrıntıları bulacaksınız.

2025’te Konut Gayrimenkul Trendleri

Bükreş’in konut piyasası 2025 boyunca canlılığını koruyor. Konut Fiyatları: Ortalama daire fiyatları 2025 Haziran itibarıyla yaklaşık 1.862 €/m2 seviyesine ulaştı ve bu, yıldan yıla yaklaşık %15’lik bir artış anlamına geliyor investropa.com. Özellikle yeni yapılan daireler yükselişe öncülük etti – 2024 sonlarında yeni daire fiyatları ortalama 2.059 €/m2 seviyesine çıkarak yıllık bazda %21,9 artış gösterdi; mevcut daire fiyatları ise ortalama 1.838 €/m2 oldu (yıllık %14,3 artış) investropa.com. Bu, sınırlı yeni arz ve güçlü taleple beslenen, son on yılın en güçlü büyüme dönemlerinden birini işaret ediyor investropa.com. 2024’teki fiyat artışları 2025’e de uzandı, ancak artış hızı hafifçe yavaşladı. 2025 ortası verileri, satış hacimlerinde hafif bir düşüş olmasına rağmen çoğu bölgede fiyatların yükselmeye devam ettiğini gösteriyor investropa.com.

Satış Hacmi: İşlem aktivitesi, kısmen daha yüksek mortgage faiz oranları nedeniyle geçen yıla kıyasla azaldı. 2025’in ilk çeyreğinde, Bükreş’te yaklaşık 11.200 konut satıldı, bu da 2024’ün ilk çeyreğine göre %5,4’lük bir düşüş anlamına geliyor property-forum.eu. Ülke genelinde ise aynı dönemde konut satışları yaklaşık %4,9 azaldı property-forum.eu. Bu düşüş, azalan satın alınabilirlik ve düşük arz ile bağlantılı olup, ilgi eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. Merkez Bankası’nın faiz artırımları, tipik mortgage oranlarını 2025 ortasında %7,5–9,2 seviyelerine çıkardı, bu durum ilk kez ev alacakları zor durumda bıraktı ve 2025 başında toplamda %12’lik bir işlem azalmasına katkıda bulundu investropa.com investropa.com. Buna rağmen, talep dayanıklı kalmaya devam ediyor – birçok alıcı yüksek finansman maliyetlerine uyum sağladı ve nakit alıcılar (yatırımcılar ve diaspora dahil) piyasalarda aktif, bu da fiyat ivmesini korumaya yardımcı oluyor investropa.com. Sektör uzmanları, kredilerin daha pahalı olmasına rağmen Bükreş’te konutların halen makul seviyede erişilebilir olduğunu, maaşların artışına bağlı olarak alıcıların yeni fiyat seviyelerine uyum sağladığını belirtiyor property-forum.eu. Sonuç olarak, fiyatlar sağlam kaldı veya satış hacimleri düşerken bile yükselmeye devam etti.

Kiralık Pazar: Kiralık sektör güçlüdür ve bu, gelen yabancılar, dijital göçebeler ve yurda dönen Romanyalılar tarafından desteklenmektedir. Bükreş’in birinci sınıf bölgelerinde brüt kira getirisi ortalama olarak %6–7 civarındadır ve bu oran Avrupa standartlarına göre yüksektir investropa.com. Güçlü kiralık talebi (özellikle modern ve enerji verimli birimler için) yatırımcılara istikrarlı gelir sağlamakta ve konut yatırım mülklerine olan ilgiyi yüksek tutmaktadır investropa.com. Ev sahipleri, sıkı arzdan faydalanıyor: doluluk oranı yüksek ve özellikle merkezi veya iyi bağlantılı mahallelerde kira fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Alıcı Profili ve Tercihleri: 2025’te alıcı profili çeşitlidir. Yerel son kullanıcıların yanında, önemli bir pay geri dönen Rumenler (diaspora) ve yabancı alıcılardır (özellikle diğer AB vatandaşları ile İsrail, Türkiye ve daha fazla ülkeden bazı yatırımcılar), Bükreş’in görece uygun fiyatları ve yüksek getirileri nedeniyle piyasaya ilgi göstermektedir investropa.com investropa.com. Birçok alıcı artık kalite ve sürdürülebilirliği önceliklendirmekte – enerji verimli özelliklere ve yeşil bina sertifikalarına sahip modern daireler prim fiyattan satılmakta (çoğunlukla %15-20 daha pahalı) ve hızlıca alıcı bulmaktadır investropa.com. Yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor salonları ve otopark gibi imkanlar talep görmektedir. Bu durum, geliştiricilerin odağını “yeşil” ve aile dostu projelere kaydırırken, böylesi projelerin arzı hâlâ azdır. Genel olarak, konut talebi en güçlü şekilde iyi lokasyonlardaki orta ve üst segment dairelerde yoğunlaşırken (özellikle ailelere ya da uzaktan çalışmaya uygun büyük daireler), daha uygun fiyatlı seçenekler arayan alıcılar giderek kentin çeperlerine yönelmektedir.

Arz Kısıtları: Temel bir konu yeni konut arzının sınırlı olmasıdır. İki yıl süren durgunluğun ardından, Bükreş’te tamamlanan yeni projelerin sayısı çok yıllık en düşük seviyededir. Tahminen yalnızca 18.000 yeni konut 2025’te Bükreş ve çevresi Ilfov’da teslim edilecek; bu sayı, düşük 2024 seviyesine yakındır – son beş yılın en düşük hacmi property-forum.eu. Geliştiricilerin daha temkinli finansman sağlaması, izin süreçlerinin uzaması ve yüksek inşaat maliyetleri gibi nedenlerle inşaat faaliyeti talebin gerisinde kalmıştır. Bu arz-talep dengesizliği fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır property-forum.eu. Arzu edilen bölgelerde konut stoğu özellikle dardır – iyi özellikteki evler birden fazla teklif almakta ve hızla satılmaktadır. Alıcılar genellikle hızlı karar vermek zorunda kalmakta ve kaliteli gayrimenkuller için teklif savaşları 2025’te de nadir değildir investropa.com. Arzın kısıtlı ve talebin istikrarlı olması ile konut piyasası satıcı lehine ilerlemekte, fiyat artışını sürdürmektedir (büyük bir ekonomik kriz yaşanmadıkça).

2025’te Ticari Gayrimenkul Trendleri

Ofis Pazarı: 2025 yılında Bükreş ofis sektörü, dolulukta toparlanma ve yeni arzda bir durgunluk ile karakterize edilmektedir.

2025 yılında Bükreş ofis sektörü, dolulukta toparlanma ve yeni arzda bir durgunluk ile karakterize edilmektedir. Kiralama faaliyeti güçlü bir şekilde toparlandı – 2024 yılında toplam kiralama hacmi 383.300 m² ile 2008’den bu yana en yüksek seviyelerden birine ulaştı cbre.ro.2025’in başlarında, net talep artmaya devam etti: 2025’in ilk çeyreğinde yeni talep (kiralama) 2024’ün ilk çeyreğine göre %38 arttı property-forum.eu.Birçok şirket, ESG ve çalışan sağlığı kriterlerini karşılayan modern ofislere odaklanarak alanlarını genişletiyor veya yeniliyor.Aynı zamanda, genel boşluk oranı düşüş eğiliminde çünkü çok az yeni ofis teslim ediliyor.Bükreş’teki ofis boşluk oranı %11,9’a (şehir genelinde) düştü – merkezi CBD bölgesinde ise çok yıllık en düşük oran olan sadece %2,9 boşluk seviyesine geriledi property-forum.eu.Ev sahipleri, birinci sınıf ofisler için fiyatlandırma gücü kazandı; yıllarca süren durgunluğun ardından birinci sınıf ofis kiraları, şehir merkezinde m² başına aylık yaklaşık 20-22 €’ya yükseldi content.knightfrank.com.2025 yılında büyük yeni ofis projeleri açılmayacak ve önümüzdeki birkaç yıl için planlanan projeler de mütevazı property-forum.eu.Taze arz eksikliği, toparlanan kiracı talebiyle birleşince, kiraların yükselmesine neden olan arz baskısı meydana gelmiş ve hatta yıl sonuna kadar birinci sınıf ofis varlıkları için olası getiri daralması tartışmalarına yol açmıştır property-forum.eu property-forum.eu.Kaliteden yana uçuş eğilimi belirgin: kiracılar enerji verimli, iyi konumlanmış binalarda konsolide oluyor ve eski binalar zor durumda kalıyor.Yine de, ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında, 2025 yılında toplam talep 2024’ün rekorunu tekrarlamayabilir – bazı tahminlere göre ofis kiralamalarının, ekonomi olumlu bir sürpriz yapmadıkça, son yıllardakiyle benzer veya biraz daha düşük seviyelerde kalabileceği öne sürülüyor property-forum.eu.Genel olarak, Bükreş’in ofis piyasası temelleri 2025’e girerken sağlam: sınırlı arz + toparlanan talep = yükselen kiralar birinci sınıf ofisler için, ancak ikincil lokasyonlarda hala daha yüksek boşluklar görülüyor. Bükreş’in ticari gayrimenkul sektörü güçlü yatırımcı faaliyeti ve seçici olarak güçlü kiralama talebi yaşıyor, ancak performans segmente göre (ofis, perakende, endüstriyel) değişiklik gösteriyor: Endüstriyel & Lojistik: Lojistik gayrimenkul piyasası çılgın döneminden biraz soğudu, ancak güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. 2024 sanayi yatırımları açısından rekor bir yıl oldu – lojistik mülkler Romanya’nın yatırım hacminin en büyük payını oluşturdu (yaklaşık 300 milyon € işlem gerçekleştirildi) thediplomat.ro thediplomat.ro.Bükreş çevresinde, büyük anlaşmalar arasında 270.000 m² büyüklüğünde bir depo portföyünün CTP’ye ve bir diğerinin WDP’ye satılması yer aldı; bu da modern dağıtım alanına olan yüksek talebi yansıtmaktadır thediplomat.ro thediplomat.ro.Depo için kiracı talebi 2025’in başlarında pandemi sonrası zirvelerden düşmüş olsa da, hâlâ 2019 öncesi seviyelerin üzerindedir property-forum.eu.Bükreş’in çevre yolu ve A1/A2 otoyolları boyunca yer alan büyük ölçekli lojistik merkezleri yüksek doluluk oranlarına sahip olmaya devam ediyor.Endüstriyel boşluk oranı düşük ve birinci sınıf lojistik kiralar aylık yaklaşık 4 €/m² seviyesinde kalmakta, şehir merkezine yakın birimlerde ise hafif artışlar görülmektedir.Arz artıyor: geliştiriciler, ana lojistik parklarında daha kontrollü bir hızda da olsa alan ekliyorlar.Önemli olarak, yeni A0 Bükreş Çevre Yolu (dış çevre otoyolu) 2025 ortası itibarıyla kısmen açıktır ve lojistik merkezlere bağlantıyı geliştirmektedir.Temmuz 2025 itibarıyla A0’ın güney bölümü tamamen açıldı (51 km) en.wikipedia.org ve kamyonların şehri bypass etmesine olanak sağladı romania-insider.com – bu durum, Bükreş’in çevresindeki sanayi alanlarının cazibesini artırıyor.Birinci sınıf endüstriyel yatırım getirileri 2024 yılında %7,75 civarında seyretmiştir (2023’e göre hafif bir artış) thediplomat.ro ve bu, onları Batı Avrupa’ya kıyasla cazip kılmaktadır.Genel olarak, sanayi sektörü için görünüm olumlu olsa da bir uyarı notu ile: Colliers, 2025 yılında kiralama talebinin 2022-23 rekorlarına göre biraz daha düşük olmasını bekliyor, ancak yine de 2010’ların ortasının üzerindeki sağlıklı seviyelerde bir aktivitenin devam edeceğini öngörüyor property-forum.eu.Sürekli altyapı iyileştirmeleri (yollar, demiryolu) ve Romanya’nın büyüyen üretim/lojistik sektörü, bu segment için olumlu bir tablo çiziyor.

Yatırım Pazarı: Tüm ticari segmentlerde Bükreş, yatırımlar için odak noktasıdır.

Perakende Gayrimenkul: Perakende gayrimenkul segmenti yatırım açısından öne çıkan bir alan haline geldi. Perakende, 2025’in ilk çeyreğinde gayrimenkul yatırımında lider sektör oldu ve toplam ticari yatırım hacminin %66’sını çekti property-forum.eu. Yatırımcılar, Romanya’nın güçlü tüketici harcamalarına güveniyor – 2024’te ortalama net maaşlarda %13 artış gibi faktörler, düşük işsizlik ve artan alım gücü perakende satışlarını artırdı property-forum.eu. Romanya’daki modern perakende stoku 2024’te 4,5 milyon m² seviyesine ulaşırken, 2025’te ek olarak ~200.000 m² perakende alanının teslim edilmesi planlanıyor, bu rakam 2024’teki ~160.000 m²’den daha yüksek property-forum.eu. Bükreş’te buna yeni alışveriş merkezi projeleri ile mevcut AVM ve perakende parklarının genişlemeleri dahil. Belirgin bir trend olarak perakende parkları ve büyük kutu merkezlere (genellikle banliyölerde yer alan) bir yönelim var; bu yapılar pandemi sırasında iyi performans gösterdi ve yatırım çekmeye devam ediyor cbre.ro. Bükreş’te alışveriş merkezlerinin ziyaretçi trafiği ve perakende satışları pandemi öncesi seviyelere ulaştı ya da geçti; bunda e-ticaret büyümesinin dengelenmesi de etkili oldu (fiziksel mağaza ve online ortam yeni bir denge buluyor) cbre.ro. Birinci sınıf perakendede boşluk oranı çok düşük (birçok büyük AVM neredeyse %0 boşluk bildiriyor investropa.com), bu nedenle birinci sınıf perakende kiraları sağlam duruyor. İleriye yönelik olarak, Colliers 2027–2028 civarında hızlanmış bir perakende geliştirme öngörüyor ve Romanya’da birkaç büyük yeni AVM’nin ortaya çıkabileceğini belirtiyor property-forum.eu. Bu arada, mahalle perakendesi ve eğlence alanları (Bükreş’teki büyük AVM ve sinemalara ev sahipliği yapan Vitan bölgesi gibi) hızla büyüyor; alışveriş ve yeme içme kümelenmelerinin olduğu bölgelerde yaşam kolaylığı nedeniyle konut talebi ve kira artışı daha hızlı gerçekleşiyor investropa.com investropa.com.

Fiyat Görünümü ve Piyasa Dinamikleri

2024 yılındaulaşıldı ve Romanya, CEE bölgesinde büyümede lider oldu thediplomat.ro .Bu ivme 2025’e de taşındı – 2025’in ilk çeyreğindegerçekleşti, bu da bir önceki çeyreğin iki katından fazla property-forum.eu bu anlaşmalara hakim oldu (yaklaşık property-forum.eu ), bu da Bükreş varlıklarına güçlü küresel ilgiyi gösteriyor.nispeten istikrarlı olmuştur: yaklaşıkveoranındadır. 2024 sonu itibariyle thediplomat.ro .Bu yüksek getiriler (Batı Avrupa’ya kıyasla) daha iyi kazanç arayan yatırımcıları çekmeye devam ediyor., analistleröngörüyor – yani, finansman maliyetleri azaldıkça varlık değerleri daha da yükselebilir property-forum.eu .Gerçekten de, CBRE toplam yatırım hacmininöngörüyor, bu da 2024’e göre yaklaşık %35’lik bir artış anlamına geliyor property-forum.eu , beklemede olan büyük anlaşmaların tamamlanması koşuluyla.Bükreş’teki dikkat çekici işlemler arasında,yer alıyor; bu, Romen gayrimenkulünde gerçekleştirilen ilk büyük Hint yatırımını işaret ediyor thediplomat.ro .Yerel yatırımcılar da giderek daha aktif hale geliyor (örneğin,Romen fonlarının perakende parkları satın alması ve yerel bir üniversitenin bir alışveriş merkezini kampüse dönüştürmek üzere satın alması) thediplomat.ro ve daha geniş bir alıcı tabanına sahip oluyor.Ancak,çünkü Romanya’nın siyasi ve mali belirsizliği var (ilerleyen bölümlerde tartışılacaktır).Sonuç olarak, Bükreş’in 2025’teki ticari gayrimenkul sektörü, bazı izlenmesi gereken risk faktörleri bulunsa da,açısından cazip bir karışım sunmaktadır.

Öngörüler: Önümüzdeki birkaç yıl için genel beklenti, büyük bir ekonomik şok yaşanmadığı sürece gayrimenkul değerlerinde ılımlı bir büyüme öngörülüyor. Arka arkaya çift haneli fiyat artışları yaşanan yıllardan sonra (2023–2024), 2025’te fiyat artışlarının yavaşlaması ancak devam etmesi bekleniyor. Bükreş’in en çok aranan bölgelerinde (özellikle Kuzey ve Kuzeydoğu bölgeleri), analistler 2025 yılının geri kalanında konut fiyatlarının yaklaşık %3–6 artmasını öngörüyor investropa.com. Bu durum, yakın zamanda görülen sürdürülemez %15–20’lik yıllık artışlardan bir normalleşmeye işaret ediyor investropa.com. Maaş artışı, AB fonlarının girişi ve konut arzı eksikliği gibi temel faktörler devam edecek ancak daha yüksek borçlanma maliyetleri ve satın alınabilirlik sınırları büyüme hızını sınırlayacak. Daha ileriye bakıldığında, büyük gayrimenkul danışmanlık şirketleri temkinli bir iyimserlik içerisinde: Colliers International, ciddi bir gerileme olmazsa Romanya’da konut fiyatlarının yakın vadede artmaya devam edeceğini tahmin ediyor property-forum.eu. Mevcut fiyat seviyelerinin gerçek talebe dayandığını ve 2008 balonundaki kadar aşırı şişirilmediğini, bunun da keskin bir düzeltme riskini azalttığını belirtiyorlar property-forum.eu. Eğer ekonomi büyümeye devam ederse (IMF ve AB tahminlerinde belirtildiği gibi yılda ~%2–3 oranında globalpropertyguide.com), konut sektörü görünümü olumlu kalacaktır. Öte yandan, olumsuz bir senaryoda (örneğin işsizliğin hızla arttığı bir durgunlukta), fiyatlar durgunlaşabilir veya gerileyebilir – örneğin, önemli bir işsizlik artışı “büyük bir etki yaratabilir, konut fiyatlarında düşüşe ve satışlarda çöküşe neden olabilir,” diye uyarıyor Colliers property-forum.eu. Bu tür en kötü durum senaryoları temel senaryo olmamakla birlikte, makro koşullara olan hassasiyeti göstermektedir.

Ticari sektörde, fiyat dinamikleri (genellikle gayrimenkul getirilerine yansır) benzer şekilde faiz oranlarına ve yatırımcı eğilimine bağlıdır. Avrupa gayrimenkul piyasası bir dönüm noktasında olabilir: merkez bankalarının sıkılaşma döngülerinin ardından, 2024 muhtemelen gayrimenkul getirilerinde zirve yılıydı (yani en düşük fiyatlar), bu nedenle 2025’te güven tekrar arttıkça getirilerin daralmaya başladığı görülebilir property-forum.eu. Romanya için, finansman maliyetlerindeki olası bir gevşeme ve küresel görünümdeki iyileşme, ofislerin, alışveriş merkezlerinin ve organize sanayi bölgelerinin sermaye değerini artıracaktır. Bükreş’te kiralar genellikle arzın sınırlı olduğu alanlarda (ofis ve lojistik) yukarı yönlü bir eğilimde, bu da değerleri destekliyor. Büyümenin belirli bir alanı ise yeni gelişmekte olan yap-sat-tut (BTR) / özel kiralık sektör (PRS). Colliers uzmanları, PRS projelerine daha fazla ilgi bekliyor; yani, geliştiriciler satmak yerine kira geliri elde etmek amacıyla konut blokları inşa ediyor property-forum.eu. Bu, önümüzdeki yıllarda Bükreş’in konut pazarına yeni kurumsal yatırımlar getirebilir ve kiralık konut piyasasında arzı artırabilir.

Piyasa Dinamikleri ve Sürücüler: Bükreş’in gayrimenkul trendlerinin temelinde çeşitli faktörler yatmaktadır:

Ekonomik Büyüme ve Ücretler: Romanya ekonomisinin 2025’te yaklaşık %2–3 büyümesi bekleniyor; 2024’te ise bu oran %1’in altındaydı cijeurope.com. Her ne kadar patlama olmasa da, bu büyüme ve düşük işsizlik (yaklaşık %5) konut talebini desteklemektedir. Özellikle maaşlar hızla artıyor – ortalama net maaş 2024’te %13 yükseldi property-forum.eu. Bükreş’te yoğunlaşan BT ve hizmet sektörlerinde artan gelirler, sakinlerin daha pahalı konutlara ve yüksek kiralara güç yetirmesini sağlıyor, enflasyona rağmen talebi ayakta tutuyor. Romanya’da tüketici güveni oldukça güçlü kaldı, bu da perakende gayrimenkulünü ve ev alıcılarının yatırım istekliliğini olumlu etkiliyor.

Romanya ekonomisinin 2025’te yaklaşık %2–3 büyümesi bekleniyor; 2024’te ise bu oran %1’in altındaydı cijeurope.com. Her ne kadar patlama olmasa da, bu büyüme ve düşük işsizlik (yaklaşık %5) konut talebini desteklemektedir. Özellikle – ortalama net maaş 2024’te %13 yükseldi property-forum.eu. Bükreş’te yoğunlaşan BT ve hizmet sektörlerinde artan gelirler, sakinlerin daha pahalı konutlara ve yüksek kiralara güç yetirmesini sağlıyor, enflasyona rağmen talebi ayakta tutuyor. Romanya’da tüketici güveni oldukça güçlü kaldı, bu da perakende gayrimenkulünü ve ev alıcılarının yatırım istekliliğini olumlu etkiliyor. Enflasyon ve Faiz Oranları: 2022–2023 yıllarında çift haneli enflasyonun ardından, Romanya’da enflasyon yavaşlıyor (2025 yılı için tahmin ~%4) globalpropertyguide.com ve bu durum yaşam maliyetinin istikrar kazanmasına yardımcı oluyor. Ancak, Romanya Merkez Bankası geçmiş enflasyonla mücadele için politika faiz oranını artırdı ve bu da konut kredisi oranlarının yükselmesine yol açtı (şu anda ortalama %8 civarında) investropa.com. Daha yüksek oranlar, bazı alıcıları piyasadan uzaklaştırarak talebi soğutuyor; bu etki, işlem sayısındaki düşüşte görülüyor. Olumlu olan ise, enflasyondaki düşüşün 2025 sonu veya 2026 gibi faiz indiriminin önünü açabileceği; böylece tekrar erişilebilirliğin artacağıdır. Gerçekten de, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikası değişmeye başladı – “azalan referans faiz oranı” ortamı, gayrimenkul yatırımı için iyimserliğin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor property-forum.eu. Önümüzdeki birkaç yılda daha düşük faiz oranları, alıcı talebini ve yatırımcı aktivitesini yeniden canlandırabilir ve bu da fiyatlar ve gelişmelerde yeni bir yukarı yönlü harekete neden olabilir.

2022–2023 yıllarında çift haneli enflasyonun ardından, Romanya’da enflasyon yavaşlıyor (2025 yılı için tahmin ~%4) globalpropertyguide.com ve bu durum yaşam maliyetinin istikrar kazanmasına yardımcı oluyor. Ancak, Romanya Merkez Bankası geçmiş enflasyonla mücadele için politika faiz oranını artırdı ve bu da yol açtı (şu anda ortalama %8 civarında) investropa.com. Daha yüksek oranlar, bazı alıcıları piyasadan uzaklaştırarak talebi soğutuyor; bu etki, işlem sayısındaki düşüşte görülüyor. Olumlu olan ise, enflasyondaki düşüşün 2025 sonu veya 2026 gibi faiz indiriminin önünü açabileceği; böylece tekrar erişilebilirliğin artacağıdır. Gerçekten de, değişmeye başladı – “azalan referans faiz oranı” ortamı, gayrimenkul yatırımı için iyimserliğin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor property-forum.eu. Önümüzdeki birkaç yılda daha düşük faiz oranları, ve bu da fiyatlar ve gelişmelerde yeni bir yukarı yönlü harekete neden olabilir. Arz-Talep Dengesizliği: Bükreş’te fiyatları yukarı taşıyan temel güçlerden biri, nitelikli konut eksikliği dir (ve bazı segmentlerde modern ofisler). Bükreş’te nüfus artışı (göç ve kentleşmeden dolayı) ve hanehalkı büyüklüğünün küçülmesi, yeni konut inşaatlarının talebin gerisinde kalmasına neden oluyor. Yeni teslimatların 2024–2025’te beş yılın en düşük seviyesinde olması property-forum.eu ve talebin yüksek kalmaya devam etmesi, kısa ve orta vadede fiyat artışının neredeyse kesin olmasını sağlıyor property-forum.eu. Talep ise, %55 kentleşme oranı (daha fazla kişinin şehirlere taşınması) investropa.com ve yurtdışından dönen genç Rumenlerin ev arayışı gibi yapısal faktörlerle destekleniyor. Yıllık inşaat hacimleri önemli ölçüde artmadıkça (izin ve işgücü kısıtları nedeniyle bunun 2026’dan önce olması beklenmiyor), satıcılar avantajlı durumda kalacak. Kiralık konut piyasasında da benzer şekilde, öğrenci yurdu eksikliği ve az sayıda büyük kiralık konut projesi, üniversite ve istihdam merkezleri yakınlarında kiraların muhtemelen artmaya devam edeceği anlamına geliyor cbre.ro.

Bükreş’te fiyatları yukarı taşıyan temel güçlerden biri, dir (ve bazı segmentlerde modern ofisler). Bükreş’te nüfus artışı (göç ve kentleşmeden dolayı) ve hanehalkı büyüklüğünün küçülmesi, neden oluyor. Yeni teslimatların 2024–2025’te beş yılın en düşük seviyesinde olması property-forum.eu ve talebin yüksek kalmaya devam etmesi, kısa ve orta vadede fiyat artışının neredeyse kesin olmasını sağlıyor property-forum.eu. ise, %55 kentleşme oranı (daha fazla kişinin şehirlere taşınması) investropa.com ve yurtdışından dönen genç Rumenlerin ev arayışı gibi yapısal faktörlerle destekleniyor. Yıllık inşaat hacimleri önemli ölçüde artmadıkça (izin ve işgücü kısıtları nedeniyle bunun 2026’dan önce olması beklenmiyor), kalacak. Kiralık konut piyasasında da benzer şekilde, öğrenci yurdu eksikliği ve az sayıda büyük kiralık konut projesi, üniversite ve istihdam merkezleri yakınlarında anlamına geliyor cbre.ro. Yatırımcı İyimserliği: Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar Bükreş’i sağlam uzun vadeli temellere sahip yükselen bir pazar olarak görüyor. Getiriler yüksek, ülke AB içinde yakınsama yolunda ve Schengen bölgesine giriş ile OECD üyeliği konusunda iyimserlik var (yakında beklenen Romanya’nın muhtemel Schengen girişi, özellikle endüstriyel ve lojistik gayrimenkuller için büyük bir avantaj olarak görülüyor) cbre.ro. Bu iyimserlik, risklerin (politik istikrarsızlık, mali açıklar – aşağıya bakın) farkında olunmasıyla dengeleniyor. Sonuç olarak, piyasa zaman zaman yavaşlamalar yaşayabilir, fakat genel eğilim yukarı yönlüdür. Colliers’ın belirttiği gibi, geçmişteki nispeten düşük işlem hacimleri sermaye ilgisi eksikliğinden çok, yatırım yapılabilir mülk arzının sınırlı olmasından kaynaklanıyordu thediplomat.ro. Daha fazla kurumsal düzeyde projenin devreye girmesiyle ve yerli yatırımcıların artmasıyla, işlem hacimleri yukarı yönlü bir eğilimde, bu da olgunlaşmanın bir işareti.

Özetle, Bükreş’in 2025–2027 gayrimenkul piyasası görünümü pozitiftir: Güçlü talep ve arzın yavaş genişlemesiyle desteklenen fiyatlarda ve kiralarda devam eden, ancak daha ılımlı bir büyüme beklenmektedir. İzlenmesi gereken en büyük değişkenler makroekonomik faktörlerdir: faiz oranları, enflasyon ve istihdam. Bunlar olumlu kalırsa, Bükreş muhtemelen hem sermaye değer artışında hem de kira getirilerinde birçok Avrupa pazarını geride bırakacaktır.

Yatırım Fırsatları ve Riskler

Yatırımcılar için Bükreş gayrimenkulü fırsat ve temkinin etkileyici bir karışımını sunar. Aşağıda 2025’teki başlıca fırsatların ve dikkat çeken risklerin özeti bulunmaktadır:

Rekabetçi Fiyatlandırma ve Büyüme Potansiyeli: Batı Avrupa başkentleriyle kıyaslandığında, Bükreş’in konut fiyatları çok uygun , şehir merkezindeki daireler genellikle Paris ya da Londra gibi şehirlerdekinin 3-4 katı daha ucuz. Hatta Bükreş’in seçkin semtleri bile (metrekare başına 2.000–3.000 €) AB standartlarında uygun fiyatlıdır. Bu da, Bükreş’in ekonomisi büyüdükçe ve gelirler arttıkça sermaye değer artışı için alan bırakıyor. Yakın geçmiş bunun bir örneği: Konut fiyatları yalnızca geçen yıl %15–20 arttı investropa.com ve bu hız yavaşlasa da, enflasyonun birkaç puan üzerinde istikrarlı bir büyüme yaygın şekilde bekleniyor investropa.com. Yükselen mahallelerde ya da yeni projelerde erkenden yatırım yapanlar, bu alanlar şehrin yerleşik bölgelerini yakalarsa yüksek getiri elde edebilirler.

Batı Avrupa başkentleriyle kıyaslandığında, , şehir merkezindeki daireler genellikle Paris ya da Londra gibi şehirlerdekinin 3-4 katı daha ucuz. Hatta Bükreş’in seçkin semtleri bile (metrekare başına 2.000–3.000 €) AB standartlarında uygun fiyatlıdır. Bu da, Bükreş’in ekonomisi büyüdükçe ve gelirler arttıkça için alan bırakıyor. Yakın geçmiş bunun bir örneği: Konut fiyatları yalnızca geçen yıl %15–20 arttı investropa.com ve bu hız yavaşlasa da, enflasyonun birkaç puan üzerinde istikrarlı bir büyüme yaygın şekilde bekleniyor investropa.com. Yükselen mahallelerde ya da yeni projelerde erkenden yatırım yapanlar, bu alanlar şehrin yerleşik bölgelerini yakalarsa yüksek getiri elde edebilirler. Yüksek Kira Getirileri: Bükreş’in seçkin bölgelerinde %6-7 kira getirisi Avrupa’nın en yüksekleri arasındadır. Ev sahipleri, gurbetçiler, genç profesyoneller ve öğrencilerden gelen güçlü talepten faydalanır. Örneğin, Pipera (birçok kurumsal gurbetçinin bulunduğu) veya Cotroceni (üniversitelere yakın ve ortalama %6 getiri sağlayan) gibi mahalleleri hedefleyen kiraya verme amaçlı yatırımcılar güçlü nakit akışı elde edebilirler investropa.com investropa.com. Görece düşük giriş fiyatlarının ve sağlıklı kira gelirlerinin birleşimi, Bükreş’i gelir odaklı yatırımcılar ya da Batı Avrupa’daki düşük getirili pazarlardan uzaklaşmak isteyenler için cazip kılmaktadır.

Bükreş’in Avrupa’nın en yüksekleri arasındadır. Ev sahipleri, gurbetçiler, genç profesyoneller ve öğrencilerden gelen güçlü talepten faydalanır. Örneğin, (birçok kurumsal gurbetçinin bulunduğu) veya (üniversitelere yakın ve ortalama %6 getiri sağlayan) gibi mahalleleri hedefleyen kiraya verme amaçlı yatırımcılar güçlü nakit akışı elde edebilirler investropa.com investropa.com. Görece düşük giriş fiyatlarının ve sağlıklı kira gelirlerinin birleşimi, Bükreş’i ya da Batı Avrupa’daki düşük getirili pazarlardan uzaklaşmak isteyenler için cazip kılmaktadır. Çeşitli Yatırım Alanları: Çok sayıda gayrimenkul türünde fırsatlar bulunmaktadır. Yeni gelişen bölgelerdeki (ör. Titan veya Theodor Pallady) konut daireleri, altyapı geliştikçe büyüme potansiyeli sunar investropa.com. Ofis binaları (özellikle yenilenmeye uygun eski yapılar) yeni arz eksikliği nedeniyle değer artışı fırsatı sunar. Sanayi/lojistik sektörü ise yükselişte; depolar için yüksek talep var – CTP ve WDP gibi yatırımcılar zaten bundan yararlanıyor, ancak daha küçük oyuncular da şehrin yeni çevre yolu civarındaki hafif sanayi veya son kilometre lojistiğine bakabilir. Otelcilik ve perakende de de nişler bulunuyor: Bükreş’in Eski Şehir bölgesi, bir turizm ve gece hayatı merkezi olup, turizmin canlanmasıyla birlikte otel/hostel ve cadde üstü perakende yatırımlarına ilgi artmıştır (tarihi merkezdeki emlak, bu ticari potansiyel nedeniyle metrekare başına yaklaşık 3000 avro ile en yüksek fiyatları görmektedir) investropa.com. Ayrıca, Bükreş’in çevresindeki arazi bankacılığı , yeni altyapı yatırımları (metro hatları veya otoyollar gibi) gelecekteki projeler için arazi değerlerini hızla artırabileceğinden, bir strateji olarak öne çıkmaktadır.

fırsatlar bulunmaktadır. Yeni gelişen bölgelerdeki (ör. Titan veya Theodor Pallady) konut daireleri, altyapı geliştikçe büyüme potansiyeli sunar investropa.com. (özellikle yenilenmeye uygun eski yapılar) yeni arz eksikliği nedeniyle değer artışı fırsatı sunar. ise yükselişte; depolar için yüksek talep var – CTP ve WDP gibi yatırımcılar zaten bundan yararlanıyor, ancak daha küçük oyuncular da şehrin yeni çevre yolu civarındaki hafif sanayi veya son kilometre lojistiğine bakabilir. de de nişler bulunuyor: Bükreş’in bölgesi, bir turizm ve gece hayatı merkezi olup, turizmin canlanmasıyla birlikte otel/hostel ve cadde üstü perakende yatırımlarına ilgi artmıştır (tarihi merkezdeki emlak, bu ticari potansiyel nedeniyle metrekare başına yaklaşık 3000 avro ile en yüksek fiyatları görmektedir) investropa.com. Ayrıca, Bükreş’in çevresindeki , yeni altyapı yatırımları (metro hatları veya otoyollar gibi) gelecekteki projeler için arazi değerlerini hızla artırabileceğinden, bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Büyük Gelişmeler ve Kentsel Yenileme: Yatırımcılar, şehir gelişimiyle bağlantılı projeleri hedefleyebilirler. Örneğin, Bükreş’in kuzeyindeki planlanan Romexpo yeniden geliştirme projesi (fuar merkezinin çevresinde devasa karma kullanımlı bir proje) ve diğer kentsel dönüşüm projeleri gelecekteki cazibe merkezlerine işaret ediyor. Şehir ve özel geliştiriciler, eski endüstriyel alanları (doğudaki HILS Republica brownfield projesi gibi) modern konut/ticaret merkezlerine dönüştürüyor investropa.com. Bu bölgelerde (Rahova veya güneydeki Grant Metalurgiei gibi yerler dahil) erken aşama dahil olanlar ya da yakınındaki alımlar, dönüşüm gerçekleştikten sonra önemli bir değer artışı sağlayabilir. Ayrıca, hükümet kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla konut genişletmeye ilgi gösteriyor – her türlü teşvik programı veya ortaklıklar (örn. uygun fiyatlı konut veya akıllı şehir girişimleri için) bu planlara uyumlu olan yatırımcılara avantaj sağlayabilir.

Bu fırsatlara rağmen, yatırımcıların birkaç risk ve zorlukları tartması gerekiyor: