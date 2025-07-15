2025 Taipei Gayrimenkul Piyasası Görünümü: Trendler, Tahminler ve Önemli İçgörüler

Taype’nin 2025 yılındaki emlak piyasası, birkaç yıl süren hızlı büyümenin ardından gözle görülür bir soğuma yaşıyor. İşlem hacimleri keskin bir şekilde düştü ve kredi koşullarının sıkılaşması ile ekonomik belirsizlikler nedeniyle fiyat ivmesi durdu taipeitimes.com taipeitimes.com. 2025’in ilk çeyreğinde, ülke çapında yalnızca yaklaşık 63.000 taşınmaz devri kayıtlara geçti – bu, yıllık bazda %20 düşüş anlamına geliyor ve son sekiz yılın en zayıf hacmi oldu taipeitimes.com. Tayvan’ın altı büyük şehrinde (Taype dahil) konut satışları 2025 ortasında yıllık bazda %20’den fazla azaldı taipeitimes.com. Bu yavaşlama, 2024’te yaşanan yoğun aktivite döneminin ardından geldi; örneğin, ekonomik toparlanma ortamında 2024’ün ilk yarısında konut satışları yıllık bazda %27 artmıştı taipeitimes.com. Ancak, 2024’ün sonlarına doğru küresel ekonomik rüzgarlar ve yeni kredi kısıtlamalarıyla birlikte alıcı güveni azaldı.

Birçok faktör Taipei’nin 2025 konut piyasasının durgunluğuna katkıda bulunuyor. Merkez Bankası’nın seçici ipotek kredi kontrollerini (Eylül 2024’ten itibaren) uygulamaya koyması, borçlanma maliyetlerini artırdı ve alıcılar için kaldıracı azalttı taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Bankalar artık daha yüksek peşinat gerektiriyor (kredi-değer oranları ikinci evler için yaklaşık 10 puan düşürüldü) ve yalnızca faiz ödemeli dönemleri kaldırdı, bu da finansmanı daha sıkı hale getirdi taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Potansiyel alıcılar da temkinli davranıyor: Ankete katılan ev arayanların neredeyse %80’i, belirsiz ekonomi ve sıkılaşan kredi koşulları nedeniyle “kenarda beklemeyi” ve en azından 2026’yı beklemeyi tercih ediyor taipeitimes.com taipeitimes.com. Tayvan’ın GSYİH’si hâlâ büyüyor (2025 için yaklaşık %3 öngörülüyor) ve faiz oranları nispeten sabit cbreemail.com kalsa da, yüksek borçlanma maliyetleri (ipotek faiz oranları devlet bankalarında bile ~%2,5+ taipeitimes.com) ve küresel ticaret gerilimleri, emlak piyasası algısını zayıflatıyor.

Önemli olarak, Taypei’de konut fiyatları mütevazı bir düzeltmeye başladı. Bu bir çöküş değil, ancak 2020–2024 dönemindeki köpüklü değer artışı durakladı. 2024’ün 4. çeyreğinde, ülke genelinde ortalama konut fiyatları bir önceki çeyreğe göre %6,6 düştü ve altı büyük şehrin tamamında fiyatlarda düşüş yaşandı taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei Şehri’nde fiyatlar 4. çeyrekte (2024’ün 1. çeyreğine kıyasla) yaklaşık %3 geriledi; bu, güney şehirlerdeki (Kaohsiung gibi) daha keskin düşüşlerle karşılaştırıldığında nispeten hafif bir azalma (-%10) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. 2025’in 1. çeyreğinde Taipei’nin ortalama konut fiyatı yaklaşık olarak ping başına 1,233 milyon NT$ (3,3m² için ~38.000 ABD Doları) seviyesindeydi – Tayvan’ın en yüksek değeri taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, ancak artış yavaşladı. Daha fazla satıcı, anlaşma yapabilmek için taleplerini aşağıya çekiyor, şu anda Taipei’de liste fiyatından %10-12 arasında indirimler yaygın – pandemi döneminden bu yana en geniş makas taipeitimes.com taipeitimes.com. Kısacası, 2025 piyasası zayıflayan talep, artan stoklar ve hafif fiyat yumuşaması ile karakterize ediliyor, özellikle de en fazla artış yaşanan segment ve bölgelerde.

Konut arzı gerçekten de artmıştır. Tayvan genelinde rekor seviyede 100.000 yeni konut birimi 2025 yılında tamamlanmak üzere planlanmıştır, bu da bazı bölgelerde aşırı arz endişelerine yol açmaktadır taipeitimes.com. Taipei Şehri’nin kendisi büyük yeni projeler için sınırlı araziye sahipken, daha geniş Taipei metropolü (Yeni Taipei dahil) son yıllarda birçok projeye sahne olmuştur. Özellikle, 2024 yılında başlayan konut projeleri (yeni inşaatlar) ülke genelinde son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiş ve geliştiriciler daha temkinli davranmıştır taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Özellikle yüksek stoklu bazı bölgelerde – örneğin Yeni Taipei’nin kentsel dönüşüm bölgelerinde – inşaatçılar, 2024 yılının sonlarında sıkılaşan kredi şartlarının ardından projelerini erteledi veya küçülttü taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bu inşaat geri çekilmesi arz artış hızını zamanla dengeleyebilir. Ancak yakın vadede, Taipei’deki konut stoku, önceki inşaat patlaması sayesinde bolca mevcuttur ve satılamayan stoklar hala yüksektir (birçok geliştirici halen çok sayıda satılmamış ön satış birimine sahiptir) taiwannews.com.tw. Sonuç olarak, alıcıların daha fazla seçeneği ve daha az aciliyeti vardır, bu da fiyat baskısını daha da azaltmaktadır.

Konut fiyatı eğilimleri segmente göre değişiklik göstermektedir. Ön satış (yeni inşa) pazarında fiyatlar, geliştiricilerin önceki iyimserliği sayesinde görece yüksek seyretmekte, ancak satış hızları yavaşlamaktadır. 2024’ün 2. çeyreğinde, ülke genelinde ortalama ön satış fiyatı pazar genelinde ping başına 530.300 NT$’ye (30 pinglik bir daire için yaklaşık 16 milyon NT$) yükseldi; bu, önceki çeyreğe göre %6,7 artış demektir taipeitimes.com taipeitimes.com. Ancak 2024’ün 4. çeyreğine gelindiğinde, fiyat düzeltmesi sinyalleri yeni projelerde bile görülmeye başlandı. Ulusal medyan konut fiyatı, 4. çeyrekte ping başına yaklaşık 338.600 NT$’ye düştü taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw ve stokları eritmek için yaklaşık %6’lık fiyat indirimleri yaygın hale geldi taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei’nin birinci sınıf projeleri hâlâ yüksek bir primle (çoğunlukla ping başına 1 milyon NT$’den fazla) satılmakta, ancak satıcılar mevcut baskılar altında artık daha esnek davranıyor. Bir analistin de belirttiği gibi, sahiplerin fiyatlarda dik durduğu yükseliş yıllarının aksine, 2025’te birçok satıcı, elindeki birimleri satmak için pazarlık yapmaya veya fiyatları düşürmeye razı taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bu durum özellikle birden fazla mülke sahip olan yatırımcılar için geçerlidir; çünkü yeni vergi ve kredi kuralları nedeniyle taşıma maliyetleri artmıştır (ilerleyen bir bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır).

Tayvan’ın konut piyasasındaki alıcı demografisi de değişiyor. Hükümetin ilk kez ev sahibi olacakları destekleyen politikaları etkili oluyor: ilk kez ev alanların payı 2023 başlarında yaklaşık %57’den 2024 sonunda %61,4’e yükseldi ve bu, piyasada daha fazla gerçek son kullanıcının olduğunu gösteriyor taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Genç aileler ve bekarlar, özel konut kredileri (örneğin Yeni Genç Konut programı) ve yatırımcıların geri çekilmesi sayesinde temkinli bir şekilde yeniden piyasaya giriyor. Aslında, tek kişilik ve küçük aileli haneler artık Taipei’ye hâkim durumda – Tayvan’daki tüm hanelerin neredeyse yarısı bir veya iki kişiden oluşuyor taipeitimes.com. Taipei, Yeni Taipei ve Kaohsiung’da özellikle yüksek sayıda tek başına yaşayan bulunuyor taipeitimes.com. Bu demografik eğilim, daha küçük birimlere yönelik güçlü talep ve “herkes için bir ev” konut anlayışı anlamına geliyor; bu da hükümetin “her ev sahibine bir ev” hedefiyle örtüşüyor taipeitimes.com. Buna bağlı olarak lüks spekülatif talep de geriledi. Teknoloji sektörü haberleri nedeniyle hararet yaşanan bölgelerde bile – örneğin yeni TSMC yarı iletken fabrikalarına yakın bölgelerde – piyasa soğudu. 2025 başında yapılan bir ankette, TSMC’nin planlanan tesislerine yakın konut fiyatlarına ilişkin beklentiler karışıktı; katılımcıların biraz fazlası hâlâ fiyat artışları beklerken, geri kalanı ise istikrar ya da düşüş öngördü taipeitimes.com. Bu kararsızlık, teknoloji kaynaklı yükselmelerin projeler durursa veya spekülasyonlar temelin çok önüne geçerse tersine dönebileceği farkındalığını yansıtıyor.

Kiralama tarafında, Taipei’de konut kiraları nispeten istikrarlı kalmış ve fiyatlara oranla düşük getiri sağlamıştır. Taipei’de kira getirileri yıllık ortalama sadece %2 civarındadır ki bu, Asya’nın en düşük oranları arasındadır investasian.com investasian.com. Bu, kiralamak için ev almanın çok kârlı olmadığı anlamına geliyor ve birçok yatırımcı bunun yerine sermaye değer artışına güveniyordu. Fiyat artışının yavaşlamasıyla birlikte, bazı potansiyel ev sahipleri stratejilerini yeniden gözden geçiriyor ve daha fazla konut tekrar satılık piyasaya dönüyor. Karşılanabilirlik krizi ise hâlâ şiddetli: Tayvan’da konut fiyatı-gelir oranları 15-20 civarında seyrederken, Taipei’de mütevazı bir daire almak için ortalama gelirin yaklaşık 40 yıl çalışması gerekiyor investasian.com investasian.com. Bu durum, barınma hakkı konusunda kamuoyu tepkisine, Taipei’den nüfus göçüne (2025’in ilk çeyreğinde 20.000’in üzerinde net nüfus Taipei Şehri’nden ayrıldı, genellikle banliyölerde daha ucuz evler arayarak) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw ve fiyatları dizginlemeye yönelik sürekli hükümet çabalarına yol açtı.

Özetle, Taipei’nin 2025 konut piyasası bir soğuma döneminde: satış hacimleri düşüyor, fiyat artışı hafif düşüşe dönüyor ve krediyle şişirilen spekülasyon azalıyor. Son kullanıcılar yavaş yavaş yeniden avantajlı konuma geliyor ve balonun sıkıştırılması sayesinde piyasa daha sağlıklı bir hal alıyor. Ancak karşılanabilirlik sorunları devam ediyor ve gerçek bir alıcı piyasası, daha fazla fiyat ayarlaması veya gelir artışına bağlı olacak.

Ticari Gayrimenkul Trendleri (Ofis, Perakende ve Endüstriyel)

Tayvan’da ticari gayrimenkul 2025 yılında karmaşık bir tablo sergiliyor; ofis sektörü zorluklarla karşı karşıyayken bazı endüstriyel/lojistik segmentler güçlü kalmaya devam ediyor. CBRE’nin öngörüsüne göre, ofis boşluk oranları artıyor ve 2025’te son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor cbreemail.com. Xinyi ve Nangang bölgelerinde birkaç lüks ofis kulesi de dahil olmak üzere yeni arz piyasaya çıkıyor ve mevcut kiracı talebini aşıyor. Bu arz patlaması, Tayvan’ın ofis piyasasını kiracı lehine bir ortama dönüştürüyor; bu, yıllarca süren düşük boşluktan sonra keskin bir değişimi ifade ediyor. Eski veya ana lokasyonda olmayan binalardaki mal sahipleri daha fazla rekabetle karşı karşıya kalabilir ve kiracı çekmek için teşvik sunmak veya kira bedellerini düşürmek zorunda kalabilirler. Nitekim birçok firma “kaliteye kaçış” taşınmaları gerçekleştiriyor cbreemail.com, daha iyi imkanlara sahip yeni binalara taşınıyor ve eski ofislerinden ayrılıyor. Sonuç olarak, mal sahiplerinin pazarlık gücü ofis segmentinde azalıyor ve 2025’te kira artışının düşük olması bekleniyor.

Bu arada, Tayvan’da perakende gayrimenkul sektörü temkinli bir şekilde iyileşiyor ancak zorlukları da beraberinde getiriyor. Tüketici güveni, borsa oynaklığı ve küresel ekonomik belirsizlik nedeniyle bir miktar sarsılmış durumda cbreemail.com. Bu nedenle perakendeciler dikkatli bir şekilde, kendini kanıtlamış lokasyonlara ve formatlara odaklanarak genişliyor. Lüks perakende segmenti (özellikle Taipei 101/Xinyi ve Zhongshan civarındaki bölgeler) Asya’da turizmin yeniden başlamasıyla birlikte toparlanırken mahalle perakendesi ve alışveriş merkezleri, pandemi döneminde yaşanan e-ticaret geçişinin etkilerinden hâlâ kurtulmaya çalışıyor. E-ticaretin büyümesi, modern lojistik ve depo alanına olan talebi artırmaya devam ediyor cbreemail.com. Taipei’nin endüstriyel gayrimenkulü, özellikle depolar ve son kilometre dağıtım merkezleri, parlaklığını koruyor. Şirketler tedarik zinciri altyapısına yatırım yapıyor; büyük e-ticaret ve 3PL (üçüncü taraf lojistik) firmaları, arazinin müsait olduğu Yeni Taipei ve Taoyuan çevresinde yüksek kaliteli lojistik tesisler arıyor cbreemail.com. Bu durum, endüstriyel alanlardaki boşluk oranını düşük ve kiraları da nispeten sağlam tutuyor.

Taypey’in ticari gayrimenkul piyasasının daha geniş ekonomik değişimlerden de etkilendiğini belirtmek gerekir. Şehir, Hong Kong veya Singapur ölçeğinde bölgesel bir finans merkezi olmasa da, teknoloji üreticileri ve hizmet şirketleri için bir genel merkez şehridir. Teknoloji üretiminin bir kısmının Tayvan dışına genişlemesi ve daha fazla insanın uzaktan ya da hibrit çalışmayı benimsemesiyle birlikte, ofis alanı emilimi yavaşladı. CBRE, bu trendlerin yeni tamamlanan projelerle birleşerek 2025’in ofis sahipleri için zorlu geçeceğini bildiriyor cbreemail.com. Öte yandan, ekonomik bir canlanma veya ticaret politikasında istikrar (örneğin, ABD-Çin ticaret gerginliklerinin çözülmesi) şirketlerin iş güvenini artırabilir ve dolayısıyla ofis ve perakende alanına olan talebi yükseltebilir. Şimdilik, şirketler maliyet bilinciyle hareket ediyor: firmalar ofislerini birleştiriyor ya da büyük geleneksel kiralamalar yerine daha küçük, esnek/ortak çalışma alanlarını tercih ediyorlar.

Özetle, 2025 Taipei ticari gayrimenkulü evrilen bir tablo olarak tanımlanabilir:

Ofis: Boşluk oranlarında artış ve arzın zirveye ulaşması ile kiracıların pazarlık gücünde artış cbreemail.com. Kira artışları durağan ve özellikle birinci sınıf olmayan eski binalar baskı altında.

Boşluk oranlarında artış ve arzın zirveye ulaşması ile kiracıların pazarlık gücünde artış cbreemail.com. Kira artışları durağan ve özellikle birinci sınıf olmayan eski binalar baskı altında. Perakende: Yavaş genişleme; birinci sınıf perakende değerini koruyor ama genel perakende talebi temkinli tüketici harcamalarıyla sınırlı cbreemail.com.

Yavaş genişleme; birinci sınıf perakende değerini koruyor ama genel perakende talebi temkinli tüketici harcamalarıyla sınırlı cbreemail.com. Sanayi/Lojistik: E-ticaret ve tedarik zinciri yatırımları sayesinde depolama ve lojistik merkezlerine güçlü talep cbreemail.com. Bu alt sektör öne çıkan bir alan; modern tesislerde kiralar sabit ya da yükselirken, boşluk oranları düşük.

Böylece Taypey’in ticari piyasasındaki yatırımcılar da odak değiştiriyor: Bazı yerel kurumsal yatırımcılar (örneğin sigortacılar) 2025’te hâlâ gayrimenkule fon ayırmaya devam etse de, genel olarak gayrimenkul yatırım hacimlerinin 2025’te piyasa soğumasıyla birlikte düşmesi bekleniyor cbreemail.com. Yatırım yapanlar ise daha çok sanayi ve niş sektörlere ya da birinci sınıf varlıklara yöneliyor, spekülatif ofis projelerinden kaçınıyor. Ofis ve perakende sektörleri için tekrar büyüme görmek için net bir ekonomik “yumuşak iniş” beklenmesi gerekebilir.

Önümüzdeki Yıllara Yönelik Tahminler ve Projeksiyonlar

İleriye bakıldığında, çoğu analist Taipei’nin emlak piyasasının dramatik bir çöküşten ziyade yumuşak bir iniş yaşayacağını, ancak yakın vadede durgun kalacağını öngörüyor. Tayvan’ın en büyük emlak komisyonculuğu şirketi olan Evertrust, pazarın soğumaya devam etmesiyle birlikte toplam emlak işlemlerinin ülke genelinde 2025’te 280.000 birimin altına düşeceğini, 2024’te ise 300.000’in üzerinde olacağını tahmin ediyor taipeitimes.com taipeitimes.com. Mütevazı fiyat düşüşlerinin 2025 yılı boyunca – birkaç puan civarında – devam etmesi bekleniyor, büyük bir şok yaşanmadığı sürece. “Bir piyasa çöküşü görmüyoruz, ancak bir toparlanma için de ivme yok,” diye açıkladı Evertrust’ın genel müdürü Haziran ayında taipeitimes.com taipeitimes.com. Başka bir deyişle, temel beklenti azalan satış hacmi ve ılımlı fiyat düzeltmesi olarak öne çıkıyor taipeitimes.com.

Bu tahminleri şekillendiren ana faktörler şunlardır:

Sıkı kredi koşullarının devamı : Merkez Bankası, fiyatlar istikrar kazanana kadar seçici ipotek kısıtlamalarını sürdüreceğine işaret etti. 2025 başı itibarıyla ikinci konutlar için kredi-değer oranları yaklaşık %60 civarında (lüks gayrimenkullerde daha da düşük) ve bankalar sıkı gelir incelemesi uyguluyor taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Finansman “artık sorunsuz şekilde ilerlemiyor” olduğundan, spekülatif talebin düşük kalması bekleniyor taipeitimes.com taipeitimes.com. Faiz oranlarının sabit kalması veya sadece hafifçe yükselmesi bekleniyor, bu da bir miktar istikrar sağlıyor cbreemail.com, ancak yeni borçlanmayı teşvik edecek faiz indirimleri için büyük bir beklenti yok. Kısacası, kredi koşulları muhtemelen 2025 boyunca piyasayı dizginlemeye devam edecek .

: Merkez Bankası, fiyatlar istikrar kazanana kadar seçici ipotek kısıtlamalarını sürdüreceğine işaret etti. 2025 başı itibarıyla ikinci konutlar için kredi-değer oranları yaklaşık %60 civarında (lüks gayrimenkullerde daha da düşük) ve bankalar sıkı gelir incelemesi uyguluyor taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Finansman olduğundan, spekülatif talebin düşük kalması bekleniyor taipeitimes.com taipeitimes.com. Faiz oranlarının sabit kalması veya sadece hafifçe yükselmesi bekleniyor, bu da bir miktar istikrar sağlıyor cbreemail.com, ancak yeni borçlanmayı teşvik edecek faiz indirimleri için büyük bir beklenti yok. Kısacası, . Arz fazlası ve inşaat boru hattı : 2025’te tamamlanacak projelerin dalgası, hem konut hem de ticari segmentlerde arzı artırıyor. Yüksek yeni arz – örneğin 2025’te ülke genelinde 100 bin yeni konut – emilmesi zaman alacak taipeitimes.com. Ancak, öncü göstergeler gelecekteki arzda bir yavaşlamaya işaret ediyor: 2024’te konut başlangıçları azaldı, bu da 2026-2027’de piyasaya daha az yeni projenin gireceği anlamına geliyor taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Birçok geliştirici, özellikle arz fazlası olan bölgelerde, Eylül ayındaki kredi sıkılaştırmasından sonra projeleri erteledi taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bu, aslında orta vadede piyasayı dengelemeye yardımcı olabilir. Ancak 2025-26’da, alıcılar bol seçenekten faydalanacak ve geliştiriciler stoklarını eritmeye çalıştıkça fiyat artışlarını sınırlı tutacak.

: 2025’te tamamlanacak projelerin dalgası, hem konut hem de ticari segmentlerde arzı artırıyor. Yüksek yeni arz – örneğin – emilmesi zaman alacak taipeitimes.com. Ancak, öncü göstergeler gelecekteki arzda bir yavaşlamaya işaret ediyor: 2024’te konut başlangıçları azaldı, bu da 2026-2027’de piyasaya daha az yeni projenin gireceği anlamına geliyor taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Birçok geliştirici, özellikle arz fazlası olan bölgelerde, Eylül ayındaki kredi sıkılaştırmasından sonra projeleri erteledi taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bu, aslında orta vadede piyasayı dengelemeye yardımcı olabilir. ve geliştiriciler stoklarını eritmeye çalıştıkça fiyat artışlarını sınırlı tutacak. Hükümetin politika duruşu : Tayvan’daki yasa yapıcılar, spekülasyonu dizginlemek ve erişilebilirliği artırmak için “konut adaleti” önlemlerini uygulamada kararlılık gösterdi. Vergi reformları (aşağıda tartışılmıştır) ve kredi kontrolleri bunun bir parçası. Ekonomi ciddi şekilde zayıflamadıkça, hükümetin önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu önlemleri gevşetmeyeceği öngörülüyor. Hatta, fiyatlar tekrar hızla yükselirse daha fazla sıkılaştırıcı adımlar da mümkün taipeitimes.com. Bu dikkatli politika yaklaşımı, herhangi bir piyasa toparlanmasının bilinçli olarak sınırlanacağını gösteriyor. 2024 başındaki gibi “ateşli” bir yükseliş, yeni düzenleyici rejim altında olası görünmüyor.

: Tayvan’daki yasa yapıcılar, spekülasyonu dizginlemek ve erişilebilirliği artırmak için önlemlerini uygulamada kararlılık gösterdi. Vergi reformları (aşağıda tartışılmıştır) ve kredi kontrolleri bunun bir parçası. Ekonomi ciddi şekilde zayıflamadıkça, hükümetin önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu önlemleri gevşetmeyeceği öngörülüyor. Hatta, fiyatlar tekrar hızla yükselirse da mümkün taipeitimes.com. Bu dikkatli politika yaklaşımı, gösteriyor. 2024 başındaki gibi “ateşli” bir yükseliş, yeni düzenleyici rejim altında olası görünmüyor. Ekonomik ve dış faktörler: Tayvan ekonomisinin yakın vadede ılımlı bir şekilde büyümesi (~yılda %2–3) beklenmektedir cbreemail.com; bu durum konut talebini desteklese de, ani bir yükselişe yol açmamaktadır. İhracata bağımlı sektörler, ABD-Çin ticaret gerilimleri ve yavaşlayan küresel büyüme nedeniyle belirsizlikle karşı karşıyadır. Ayrıca, artan Çin-Tayvan jeopolitik riskleri, yatırımcılar için ekstra bir temkinlilik seviyesi getirmektedir taiwannews.com.tw. Büyük bir olumlu şok (örneğin bir teknoloji patlaması veya ani bir yabancı sermaye akışı) olmadığı sürece emlakta talep tarafının 2025 boyunca temkinli kalması muhtemeldir. Olumlu tarafta ise, düşük işsizlik ve teknoloji sektörlerindeki maaş artışları, Büyük Taipei’de konut temellerini desteklemekte, talepte ciddi bir çöküşü önlemektedir taiwannews.com.tw.

Genel olarak, önümüzdeki birkaç yıl için Taipei’nin gayrimenkul piyasasına ilişkin genel beklenti, yatay bir düzeltme ve plato süreci yaşanacağı yönündedir. Fiyatların hafifçe aşağı inmesi veya sabitlenmesi beklenmektedir; ani bir yükseliş beklenmemektedir. İşlem hacmi, alıcılar ve satıcılar beklentilerini ayarladıkça son dönem ortalamalarının altında kalabilir. Analistler bu süreci “durgun” veya “sabit” bir dönem olarak tanımlamaktadır taiwannews.com.tw – esasen coşkulu bir dönemin ardından gereken bir soğuma sürecidir.

Potansiyel ev alıcıları için bu öngörü, ileride daha iyi fırsatlar anlamına gelmektedir: Pazarlık için daha fazla alan ve özellikle fiyatı gereğinden fazla yükselmiş bölgelerde veya mülk türlerinde, fiyatlarda küçük düşüşler mümkündür. Chinatrust Real Estate yöneticisinin belirttiği gibi, mevcut koşullar “gerçek ihtiyacı olan ev alıcıları için daha iyi” çünkü satıcılar artık daha esnektir taiwannews.com.tw. Yatırımcılar için ise, yakın vadede sermaye kazancı beklentileri sınırlı görünmektedir; kira getirilerinin önemli ölçüde artması beklenmemektedir, bu nedenle elde tutma maliyeti ile getirilerin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir.

2025’in ötesine bakıldığında, piyasa düzeltmesini tamamladıktan ve Tayvan ekonomisi istikrarlı kalırsa, Taipei emlak piyasasının uzun vadeli seyri temkinli bir şekilde iyimser fakat patlayıcı değil. Taipei, siyasi ve ekonomik başkent olmasının yanı sıra arsa arzının sınırlı olması nedeniyle konut talebi devam edecektir. Demografik değişimler (yaşlanan nüfus, daha küçük haneler) talep artışını sınırlayabilir, ancak kentsel dönüşüm ve teknoloji sektörünün gelişimi (örn. yapay zeka, yarı iletken merkezleri) yeni ivmeler sağlayabilir. Önemli olarak, önümüzdeki yıllarda enflasyon ve faiz oranları düşerse, biriken talebin bir kısmı piyasaya geri dönebilir. Yerel uzmanlar 2025’te bir “yumuşak iniş” ve hemen ardından hafif bir toparlanma öngörüyor cbreemail.com – ancak gelecekteki herhangi bir yükselişin, 2021–2022’de görülen çift haneli yıllık artışlara kıyasla çok daha ılımlı olması muhtemeldir.

Devlet Politikalarının, Vergilerin ve Düzenlemelerin Etkileri

Tayvan hükümeti, konut piyasasını soğutmak ve erişilebilirliği artırmak adına politika uygulamalarında proaktif olmuştur ve bu önlemler, 2025 yılında Taipei’nin gayrimenkul dinamiklerini ciddi şekilde şekillendirmektedir. Temel politika araçları arasında vergi reformları, kredi kontrolleri ve düzenleyici kısıtlamalar yer almaktadır:

Seçici Kredi Kontrolleri: Tayvan Merkez Bankası, birden fazla kez konut kredisi sıkılaştırması getirdi (2024’ün sonlarına doğru bu tür kontrollerin yedinci turuydu taiwannews.com.tw). Eylül 2024 ’te, yeni kurallarla birlikte ikinci konut kredilerinde izin verilen kredi-değer oranı (LTV) %10 düşürüldü ve üçüncü evler ile lüks mülkler için bu oran daha da sert oldu taiwanhousing.tw. Örneğin, önceden ikinci bir mülk için %80 kredi alabilen bir alıcı artık sadece %60-70 arası kredi alabilir. Ayrıca, ipoteklerdeki sadece faiz ödemeli dönemler kaldırıldı – tüm borçlular anında anaparayı ödemeye başlamak zorunda taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Başlangıçta büyük altı şehir hedef alınırken, bu kurallar spekülatif akışların küçük şehirlere yönelmesini önlemek amacıyla ülke geneline yaygınlaştırıldı taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Etkisi ise büyük oldu: bankalar artık daha yüksek peşinat talep ediyor (yerli alıcılar için bile genellikle %30-40 arası, pratikte birçok yabancı alıcıdan ise %50+ peşinat isteniyor) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Sahte “ilk kez alıcı” görünümlü, aslında yatırımcıların adına hareket eden kişileri ayıklamak için daha sıkı gelir ve geçmiş kontrolleri uygulanıyor taipeitimes.com. Genel olarak, Taypei’de konut kredisi almak artık birkaç yıl öncesine göre çok daha zor – bu, borçlanmayı azaltmak ve spekülasyonun önüne geçmek için kasıtlı bir hamledir.

Tayvan Merkez Bankası, birden fazla kez konut kredisi sıkılaştırması getirdi (2024’ün sonlarına doğru bu tür kontrollerin yedinci turuydu taiwannews.com.tw). ’te, yeni kurallarla birlikte ikinci konut kredilerinde izin verilen %10 düşürüldü ve üçüncü evler ile lüks mülkler için bu oran daha da sert oldu taiwanhousing.tw. Örneğin, önceden ikinci bir mülk için %80 kredi alabilen bir alıcı artık sadece %60-70 arası kredi alabilir. Ayrıca, ipoteklerdeki kaldırıldı – tüm borçlular anında anaparayı ödemeye başlamak zorunda taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Başlangıçta büyük altı şehir hedef alınırken, bu kurallar spekülatif akışların küçük şehirlere yönelmesini önlemek amacıyla ülke geneline yaygınlaştırıldı taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Etkisi ise büyük oldu: bankalar artık daha yüksek peşinat talep ediyor (yerli alıcılar için bile genellikle %30-40 arası, pratikte isteniyor) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Sahte “ilk kez alıcı” görünümlü, aslında yatırımcıların adına hareket eden kişileri ayıklamak için daha sıkı gelir ve geçmiş kontrolleri uygulanıyor taipeitimes.com. Genel olarak, – bu, borçlanmayı azaltmak ve spekülasyonun önüne geçmek için kasıtlı bir hamledir. “Ev Stoku Vergisi 2.0” ve Emlak Vergisi Reformları: 2024 ortasında Tayvan, çoklu konut sahipliğini cezalandırmayı ve ev sahibi oturumunu teşvik etmeyi amaçlayan önemli konut vergisi reformları kabul etti. Sıkça Ev Stoku Vergisi 2.0 olarak adlandırılan yeni sistem, sahibinin oturmadığı evlerde yıllık emlak vergisi oranını %2–4,8’e yükseltti (önceki %1,5–3,6’dan), esas ikametgah olarak kullanılan evlerin oranını ise %1’e düşürdü (önceki %1,2’den) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bu uygulama Temmuz 2024’te yürürlüğe girdi ve vergiler 2025’ten itibaren ödenecek. Önemli olarak, yasa yetkililerin ev sahipliğini sayma yöntemini değiştirdi: şehir bazlı yerine artık ülke çapında bir kayıt sistemi var ve bu, yatırımcıların yüksek vergiden kaçmak için farklı şehirlerde birden fazla “birincil ev” iddiasının önüne geçiyor taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei’deki ev sahipleri için bu, Tayvan’ın herhangi bir yerinde sosyal amaçlı olarak kiralanmayan veya kendi ikametiniz olmayan iki ya da daha fazla eviniz varsa çok daha yüksek bir vergiyle karşılaşacağınız anlamına geliyor. Diğer taraftan, gerçek ev sahipleri (yerel oturum iznine sahip yabancılar dahil) avantajlı çıkıyor: Tayvan’da evinde oturan yabancı daimi ikamet sahipleri artık aynı düşük %1 kişisel konut vergisi oranından yararlanabiliyor taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Yaklaşık 16.000 yabancının, ikametlerini kaydetmeleri ve kiraya vermemeleri şartıyla 2025’ten itibaren bu ayrıcalıklı oranlardan faydalanması bekleniyor taipeitimes.com taipeitimes.com. Bu politika, hükümetin “konut spekülasyon için değil, kullanım için” yaklaşımını vurguluyor. İlk göstergeler işe yaradığını ortaya koyuyor: tek konut için vergi indirimi ve fazladan evler için daha yüksek maliyetler, daha fazla ev sahibinin ikinci evlerini satmasına sebep oldu ve ilk kez ev alanların payı arttı taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw.

2024 ortasında Tayvan, çoklu konut sahipliğini cezalandırmayı ve ev sahibi oturumunu teşvik etmeyi amaçlayan önemli kabul etti. Sıkça Ev Stoku Vergisi 2.0 olarak adlandırılan yeni sistem, (önceki %1,5–3,6’dan), (önceki %1,2’den) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bu uygulama Temmuz 2024’te yürürlüğe girdi ve vergiler 2025’ten itibaren ödenecek. Önemli olarak, yasa yetkililerin ev sahipliğini sayma yöntemini değiştirdi: şehir bazlı yerine artık sistemi var ve bu, yatırımcıların yüksek vergiden kaçmak için farklı şehirlerde birden fazla “birincil ev” iddiasının önüne geçiyor taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei’deki ev sahipleri için bu, Tayvan’ın herhangi bir yerinde sosyal amaçlı olarak kiralanmayan veya kendi ikametiniz olmayan iki ya da daha fazla eviniz varsa çok daha yüksek bir vergiyle karşılaşacağınız anlamına geliyor. Diğer taraftan, gerçek ev sahipleri (yerel oturum iznine sahip yabancılar dahil) avantajlı çıkıyor: Tayvan’da evinde oturan artık aynı düşük %1 kişisel konut vergisi oranından yararlanabiliyor taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Yaklaşık 16.000 yabancının, ikametlerini kaydetmeleri ve kiraya vermemeleri şartıyla 2025’ten itibaren bu ayrıcalıklı oranlardan faydalanması bekleniyor taipeitimes.com taipeitimes.com. Bu politika, hükümetin “konut spekülasyon için değil, kullanım için” yaklaşımını vurguluyor. İlk göstergeler işe yaradığını ortaya koyuyor: tek konut için vergi indirimi ve fazladan evler için daha yüksek maliyetler, daha fazla ev sahibinin ikinci evlerini satmasına sebep oldu ve ilk kez ev alanların payı arttı taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Sermaye Kazancı ve Spekülasyon Vergisi: Daha önce, Temmuz 2021’de Tayvan, kısa vadeli gayrimenkul işlemlerine yönelik daha sıkı vergiler getirerek el değiştirmeyi caydırmaya çalıştı english.ey.gov.tw. Konsolide konut ve arsa gelir vergisi 2.0 olarak adlandırılan bu kurallara göre, satın alımdan sonraki 2 yıl içinde satılan mülklerde kazanç üzerinden %45’e kadar vergi alınırken (2–5 yıl içinde satılırsa %35), bu düzenleme hızlı satışların maliyetini ciddi şekilde artırdı. 2024 yılına gelindiğinde, spekülasyonun (ör. ön satış sözleşmelerinin hızlı yeniden satılması) kanıtları bir miktar azalmıştı; çünkü bir mülkü sadece birkaç ay elde tutmak artık ağır vergiler nedeniyle kârlı değil english.ey.gov.tw. Hükümet ayrıca satılmamış yeni konut stokunu elinde tutan geliştiricilere de müdahale etti – örneğin, geliştiricilerin ellerindeki daireleri piyasaya sürmelerini teşvik etmek için satılmamış yeni konut envanterine daha yüksek vergiler getirildi taiwannews.com.tw. Birincil piyasa olan Taipei, bu tür politika hedeflerinden birçoğunu gördü ve muhtemelen fayda sağladı: işlem verileri, aşırı kısa vadeli işlemlerin azaldığını ve daha önce elde tutulan birimlerin piyasaya sunulduğunu gösteriyor; bu da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafifletti.

Daha önce, Temmuz 2021’de Tayvan, getirerek el değiştirmeyi caydırmaya çalıştı english.ey.gov.tw. Konsolide konut ve arsa gelir vergisi 2.0 olarak adlandırılan bu kurallara göre, satın alımdan sonraki 2 yıl içinde satılan mülklerde kazanç üzerinden %45’e kadar vergi alınırken (2–5 yıl içinde satılırsa %35), bu düzenleme hızlı satışların maliyetini ciddi şekilde artırdı. 2024 yılına gelindiğinde, spekülasyonun (ör. ön satış sözleşmelerinin hızlı yeniden satılması) kanıtları bir miktar azalmıştı; çünkü english.ey.gov.tw. Hükümet ayrıca satılmamış yeni konut stokunu elinde tutan geliştiricilere de müdahale etti – örneğin, geliştiricilerin ellerindeki daireleri piyasaya sürmelerini teşvik etmek için satılmamış yeni konut envanterine daha yüksek vergiler getirildi taiwannews.com.tw. Birincil piyasa olan Taipei, bu tür politika hedeflerinden birçoğunu gördü ve muhtemelen fayda sağladı: işlem verileri, aşırı kısa vadeli işlemlerin azaldığını ve daha önce elde tutulan birimlerin piyasaya sunulduğunu gösteriyor; bu da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafifletti. Konut Düzenlemeleri ve Sosyal Konut: Vergilerin ötesinde, Taipei şehir yönetimi ve ulusal hükümet, ön satış satın alma ve devrine ilişkin kuralları sıkılaştırmak gibi düzenleyici adımlar attı. Ön satış dairelerinde artık şeffaflık gereklilikleri artarken, alıcının tamamlanmadan önce sözleşmeyi satmasını engelleyen kısıtlamalar getirildi (yaygın bir spekülasyon yöntemi). Buna ek olarak, sosyal konut programları genişletildi – Taipei Belediyesi, düşük gelirli ve genç sakinler için binlerce uygun kiralık konut inşa ediyor. Henüz doğrudan özel piyasa fiyatlarını ciddi şekilde etkilemese de, kamu konutlarının varlığı alternatif sunarak ve niteliksiz daire sahiplerine baskı uygulayarak bir denge oluşturmaya çalışıyor. Merkezi hükümetin devam eden “Sağlıklı Gayrimenkul Piyasası Planı” ise, çiftlik arazilerindeki işlem ve açıklarının engellenmesi gibi önlemler ile, diğer sektörlerin zararına olacak şekilde gayrimenkul sektörüne aşırı kredi verilmesini önlemeyi de içeriyor mof.gov.tw.

Bu politikaların birleşik etkisi 2025 yılında daha az spekülatif coşkunun olduğu bir piyasa ortaya çıkardı. Yatırımcılar artık daha yüksek taşıma maliyetleriyle (yıllık vergiler) ve daha düşük kaldıraçla karşı karşıya, bu da Taipei’de boş daireleri fiyat artışı beklentisiyle tutmayı daha az cazip hale getiriyor. Birçok çoklu konut sahibi, ellerindeki üniteleri satıyor ya da yeni alımlardan kaçınıyor, bu da nihai kullanıcılar için arzı artırıyor. Bu arada, gerçek alıcılar biraz daha düşük fiyatlar ve birincil konutlarında vergi indirimlerinden faydalanıyor. Düzenleyici tarafta ise, oyun alanı biraz daha adil hale geldi: örneğin, yabancı alıcılar gerçekten Taipei’deki evlerinde ikamet ederlerse vergi açısından daha eşit muamele görüyorlar taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, yine de banka tarafında zorluklar yaşamaya devam ediyorlar (bankalar genellikle yerel olanları veya en azından yerel geliri olan yabancıları ipotekte tercih ediyor taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw).

Bu politika önlemlerinin yan etkisiz olmadığını belirtmek önemli. Satışlarda ve piyasadaki duygularda şu anki düşüşe katkıda bulundular – esasen bazıları tarafından bir konut “balonu” olarak görülen durumu patlattılar. Merkez Bankası, Tayvan’ın konut piyasasının aşırı kaldıraca sahip olduğu konusunda uyardı ve Çin’deki gibi sert bir inişi önlemeyi amaçlıyor taiwannews.com.tw. Şu ana kadar, balonun kademeli olarak sönmesi yaşanıyor gibi görünüyor: 2024’ün 4. çeyreğindeki %6,6 fiyat düşüşü, doğrudan Eylül kredi kısıtlamalarının ve daha sıkı mali denetimlerin bir sonucu olarak ortaya çıktı ve “piyasayı sert vurdu” taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Politika yapıcılar, uzun vadeli istikrar ve konut erişilebilirliğinde iyileşme sağlamak için kısa vadeli bir yavaşlamayı göze almış görünüyor. Taipei’deki alıcılar ve satıcılar, hükümetin güçlü şekilde müdahil olduğu bu yeni normale uyum sağladı. Yatırım ya da alım yapmak isteyen herkes bu kurallardan haberdar olmalı – bunları görmezden gelmek maliyetli olabilir (örneğin, bir yabancı alıcı %50 peşinat gereksiniminden ve anında tam geri ödemelerden şaşırabilir veya bir yatırımcı yeni vergilerle getirilerini yanlış hesaplayabilir).

Özetle, 2025’teki hükümet politikaları Taipei’nin emlak piyasasını kökten şekillendiriyor: spekülasyonu bastırıyor, piyasayı nihai kullanıcı odaklı bir yapıya yönlendiriyor ve fiyatları yavaşça daha sürdürülebilir seviyelere çekiyor. Bu önlemler, piyasa görünümünün ani sıçrama veya çöküşten ziyade dengeli ve yavaş olmasının başlıca sebebidir.

Yatırım Fırsatları ve Riskler

Yatırım açısından bakıldığında, 2025 yılında Taipei emlak piyasası dikkatli olunması gereken hikayeler ve seçici fırsatların bir karışımını sunuyor. Piyasanın son performansı, yatırımcıların çok stratejik ve uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini gösteriyor; çünkü hızlı kazançlar artık kolay değil. Burada fırsatları ve riskleri inceliyoruz:

Ana Fırsatlar:

Alıcı Piyasası Koşulları: Mevcut durgunluk, sermayesi güçlü alıcılara Taipei’nin konut piyasasına birkaç yıl öncesine göre daha iyi şartlarda giriş yapma fırsatı sunuyor. Fiyatlar hafifçe düzelirken ve satıcılar müzakereye daha açık hale gelmişken, yatırımcılar (özellikle birinci konutu veya uzun vadeli tutmayı hedefleyenler) 2025 yılında avantajlı anlaşmalar müzakere edebilirler taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Örneğin, Xinyi’de 2022 yılında hiç indirim yapılmayan lüks bir daire şu anda talep edilen fiyatın %10 altında alınabilir. Gayrimenkulde yaşamayı planlayan son kullanıcılar en çok fayda sağlayanlardır; çünkü mülk sahipleri için daha düşük vergi oranlarından ve gelecekteki olası artışlardan önce tarihi düşük faiz oranlarından yararlanabilirler.

Mevcut durgunluk, sermayesi güçlü alıcılara Taipei’nin konut piyasasına birkaç yıl öncesine göre daha iyi şartlarda giriş yapma fırsatı sunuyor. Fiyatlar hafifçe düzelirken ve satıcılar müzakereye daha açık hale gelmişken, yatırımcılar (özellikle birinci konutu veya uzun vadeli tutmayı hedefleyenler) 2025 yılında taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Örneğin, Xinyi’de 2022 yılında hiç indirim yapılmayan lüks bir daire şu anda talep edilen fiyatın %10 altında alınabilir. Gayrimenkulde yaşamayı planlayan son kullanıcılar en çok fayda sağlayanlardır; çünkü mülk sahipleri için daha düşük vergi oranlarından ve gelecekteki olası artışlardan önce tarihi düşük faiz oranlarından yararlanabilirler. Birinci Sınıf Lokasyonlar Değerini Koruyor: Düzeltme döneminde bile, Taipei’nin merkez bölgeleri (Daan, Xinyi, vb.) değerini diğer bölgelere göre daha iyi korudu taiwannews.com.tw. Bu merkezi bölgeler, kısıtlı arz ve güçlü imkanları sayesinde daha “dayanıklı” – 2024 sonlarında yalnızca yaklaşık %2–3’lük bir düşüş yaşarken, kenar şehirlerdeki düşüşler çok daha büyük oldu taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Uzun vadeli yatırımcılar merkezi Taipei mülklerini Tayvan’da göreceli olarak güvenli bir varlık olarak görebilir; sermaye koruması ve prestij sunar. Piyasa birkaç yıl içinde toparlanırsa, genellikle bu merkezi bölgeler toparlanmaya öncülük ederler. Ayrıca Taipei’deki üst segmentler servet etkisiyle bir nebze yalıtılmıştır (birçok sahip yüksek gelirli kişiler olup satış için baskı hissetmezler).

Düzeltme döneminde bile, taiwannews.com.tw. Bu merkezi bölgeler, kısıtlı arz ve güçlü imkanları sayesinde daha “dayanıklı” – 2024 sonlarında yalnızca yaklaşık %2–3’lük bir düşüş yaşarken, kenar şehirlerdeki düşüşler çok daha büyük oldu taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Uzun vadeli yatırımcılar olarak görebilir; sermaye koruması ve prestij sunar. Piyasa birkaç yıl içinde toparlanırsa, genellikle bu merkezi bölgeler toparlanmaya öncülük ederler. Ayrıca Taipei’deki üst segmentler servet etkisiyle bir nebze yalıtılmıştır (birçok sahip yüksek gelirli kişiler olup satış için baskı hissetmezler). Gelişen Bölgeler ve Yeniden Gelişimler: Taipei kentsel dönüşüm sürecine devam ediyor. Nangang (büyüyen teknoloji ofis kümesi ve yeni MRT hatlarıyla) veya Yeni Taipei’nin Banqiao ve Xinzhuang gibi bazı bölgeleri (yeni altyapı ve yeniden imar projeleriyle) büyüme potansiyeli sunuyor. Bu bölgelerdeki fiyatlar, Taipei şehir merkezine göre daha düşük, ancak bu alanlar ikincil ticaret merkezlerine dönüştükçe değer kazanabilir. Örneğin, Taipei’nin hemen dışında kalan Taoyuan’daki Qingpu bölgesi, yeni ulaşım bağlantıları sayesinde çok sayıda genç alıcı çekti taiwannews.com.tw – bağlantının gayrimenkul değerini nasıl artırabileceğine bir örnek. Taipei Şehri dışında yatırım yapmak isteyenler, bu tür banliyö sıcak noktaları nı düşünebilir; bu bölgeler talep artışı ve hükümetin geliştirme planlarından faydalanmaktadır.

Taipei kentsel dönüşüm sürecine devam ediyor. (büyüyen teknoloji ofis kümesi ve yeni MRT hatlarıyla) veya Yeni Taipei’nin ve gibi bazı bölgeleri (yeni altyapı ve yeniden imar projeleriyle) büyüme potansiyeli sunuyor. Bu bölgelerdeki fiyatlar, Taipei şehir merkezine göre daha düşük, ancak bu alanlar ikincil ticaret merkezlerine dönüştükçe değer kazanabilir. Örneğin, Taipei’nin hemen dışında kalan Taoyuan’daki bölgesi, yeni ulaşım bağlantıları sayesinde çok sayıda genç alıcı çekti taiwannews.com.tw – bağlantının gayrimenkul değerini nasıl artırabileceğine bir örnek. Taipei Şehri dışında yatırım yapmak isteyenler, bu tür nı düşünebilir; bu bölgeler talep artışı ve hükümetin geliştirme planlarından faydalanmaktadır. Lojistik ve Endüstriyel Gayrimenkul: Belirtildiği gibi, lojistik sektörü gelişiyor . Yatırımcılar (özellikle kurumsal oyuncular veya GYO’lar), Taipei’nin dışında depo alımı veya gelişimini değerlendirebilirler. Modern lojistik tesisleri, e-ticaretin güçlü talebi sayesinde yüksek getiri sağlıyor ve getiriler, konut piyasasına göre daha yüksek. Tayvan’ın yüksek teknoloji üretimindeki rolü ve stok depolama ihtiyacı da bu segmenti destekliyor. Benzer şekilde, Hsinchu veya Taichung çevresindeki bilim parkı gayrimenkulleri (her ne kadar Taipei dışında olsa da), yarı iletken tedarik zincirine hizmet ettiği için fırsat olabilir – ancak, teknoloji döngülerine bağlı dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekir.

Belirtildiği gibi, . Yatırımcılar (özellikle kurumsal oyuncular veya GYO’lar), Taipei’nin dışında depo alımı veya gelişimini değerlendirebilirler. Modern lojistik tesisleri, e-ticaretin güçlü talebi sayesinde yüksek getiri sağlıyor ve getiriler, konut piyasasına göre daha yüksek. Tayvan’ın yüksek teknoloji üretimindeki rolü ve stok depolama ihtiyacı da bu segmenti destekliyor. Benzer şekilde, Hsinchu veya Taichung çevresindeki (her ne kadar Taipei dışında olsa da), yarı iletken tedarik zincirine hizmet ettiği için fırsat olabilir – ancak, teknoloji döngülerine bağlı dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekir. Yabancı Alıcı Nişi: Tayvan, Çin konuşulan dünyada yabancıların tam mülkiyetle gayrimenkul alabileceği birkaç yerden biridir investasian.com ve Taipei oldukça yaşanabilir bir şehir. Yabancılar, tıpkı yerel halk gibi piyasa riskleriyle (ve sıkı karşılıklılık ile oturma kurallarıyla) karşı karşıya kalsa da Tayvan’da yaşamayı planlayanlar, Taipei’deki gayrimenkulü yaşam kalitesi açısından çekici bulabilirler. Yeni vergi yasasıyla birlikte de yabancı sakinler ana konutları için yerli halk gibi muamele görecek taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw ve Taipei’de yaşayan yabancı bir profesyonel ev alıp düşük emlak vergisinden (yıllık %1) faydalanabilir – bu, birçok küresel şehirle karşılaştırıldığında görece uygun bir fırsattır. Bu, tamamen yatırım amaçlı olmaktan ziyade bir yaşam tarzı fırsatı olarak öne çıkar, fakat uzun vadede Taipei’de mülkiyet, kira enflasyonuna ve döviz değişikliklerine karşı bir koruma sağlayabilir.

Temel Riskler:

Aşırı Değerleme ve Düşük Getiriler: Birçok ölçüte göre, Taipei’nin emlak piyasası temellere göre aşırı değerli . Yaklaşık %2 civarındaki kira getirileri, emlak vergileri, bakım ve enflasyon düşüldükten sonra, bir yatırımcının Taipei’de bir daireyi kiraya vererek elde edeceği net getiri genellikle sıfıra yakındır investasian.com investasian.com. Bu gözle görülür bir risk: Aslında tamamen sermaye kazancına oynuyorsunuz. Fiyatlar durgunlaşır ya da düşerse, yatırım temel tasarruf veya diğer varlıklardan daha düşük bir performans gösterebilir. Taipei’de ortalama 30 ping (~100 m²) bir dairenin maliyeti 600.000–700.000 ABD Doları aralığındayken investasian.com investasian.com, maliyet/gelir oranı aşırı yüksek – yerel maaşlar (~1.500 ABD Doları/ay medyan) bu fiyatları desteklemiyor investasian.com investasian.com. Daha uzun vadeli bir fiyat düzeltmesi riski gerçek ya da en azından gelirler yetişene kadar yıllarca fiyat durgunluğu yaşanabilir. Uluslararası karşılaştırmalar çarpıcı: Taipei metrekare başına neredeyse Singapur kadar pahalı, ancak aynı küresel finans merkezi statüsüne veya arazi kıtlığına sahip değil investasian.com investasian.com. Bu, yakın gelecekte sınırlı bir yukarı potansiyel olduğunu gösteriyor.

Birçok ölçüte göre, . Yaklaşık %2 civarındaki kira getirileri, emlak vergileri, bakım ve enflasyon düşüldükten sonra, bir yatırımcının Taipei’de bir daireyi kiraya vererek elde edeceği net getiri genellikle sıfıra yakındır investasian.com investasian.com. Bu gözle görülür bir risk: Aslında tamamen sermaye kazancına oynuyorsunuz. Fiyatlar durgunlaşır ya da düşerse, yatırım temel tasarruf veya diğer varlıklardan daha düşük bir performans gösterebilir. Taipei’de ortalama 30 ping (~100 m²) bir dairenin maliyeti 600.000–700.000 ABD Doları aralığındayken investasian.com investasian.com, maliyet/gelir oranı aşırı yüksek – yerel maaşlar (~1.500 ABD Doları/ay medyan) bu fiyatları desteklemiyor investasian.com investasian.com. ya da en azından gelirler yetişene kadar yıllarca fiyat durgunluğu yaşanabilir. Uluslararası karşılaştırmalar çarpıcı: Taipei metrekare başına neredeyse Singapur kadar pahalı, ancak aynı küresel finans merkezi statüsüne veya arazi kıtlığına sahip değil investasian.com investasian.com. Bu, yakın gelecekte sınırlı bir yukarı potansiyel olduğunu gösteriyor. Politika ve Düzenleyici Risk: Hükümetin güçlü müdahalesi, politikanın yatırım hesaplarını bir gecede değiştirebileceği anlamına geliyor. Örneğin, eğer fiyatlar yeterince düşmezse yeni bir “stokçuluk karşıtı” vergi veya daha fazla kredi sıkılaştırması uygulanabilir. Yabancı yatırımcılar, karşılıklılık anlaşmalarının değişmesi veya jeopolitik ilişkilerin bozulması durumunda ek engellerle karşılaşma riskiyle yüzleşiyor. Halen bile, yabancılar kendi ülkelerinin Tayvanlıların orada mülk almasına izin verdiğinden emin olmak zorunda, aksi takdirde Tayvan onların mülk almasına izin vermiyor (karşılıklılık kuralı) taiwanhousing.tw. Bir zamanlar Taipei’nin lüks pazarının bazı bölümlerini destekleyen Anakara Çinli alıcılar, Pekin’in yurtdışında satın alımları kısıtlamasından sonra büyük ölçüde ortadan kayboldu investasian.com investasian.com – bu da siyasi kararların tüm bir alıcı sınıfını piyasadan tamamen çekebileceğine dair bir hatırlatma. Devam eden iki kıyı arasındaki gerilimler veya herhangi bir istikrarsızlık da değerleri etkileyebilir (Taipei’nin risk profili deprem ve askeri çatışma riskini de içerir ki bazı yabancı yatırımcılar bunu endişe verici buluyor investasian.com).

Hükümetin güçlü müdahalesi, politikanın anlamına geliyor. Örneğin, eğer fiyatlar yeterince düşmezse yeni bir “stokçuluk karşıtı” vergi veya daha fazla kredi sıkılaştırması uygulanabilir. Yabancı yatırımcılar, karşılıklılık anlaşmalarının değişmesi veya jeopolitik ilişkilerin bozulması durumunda ek engellerle karşılaşma riskiyle yüzleşiyor. Halen bile, yabancılar kendi ülkelerinin Tayvanlıların orada mülk almasına izin verdiğinden emin olmak zorunda, aksi takdirde Tayvan onların mülk almasına izin vermiyor (karşılıklılık kuralı) taiwanhousing.tw. Bir zamanlar Taipei’nin lüks pazarının bazı bölümlerini destekleyen Anakara Çinli alıcılar, Pekin’in yurtdışında satın alımları kısıtlamasından sonra büyük ölçüde ortadan kayboldu investasian.com investasian.com – bu da siyasi kararların tüm bir alıcı sınıfını piyasadan tamamen çekebileceğine dair bir hatırlatma. Devam eden veya herhangi bir istikrarsızlık da değerleri etkileyebilir (Taipei’nin risk profili deprem ve askeri çatışma riskini de içerir ki bazı yabancı yatırımcılar bunu endişe verici buluyor investasian.com). Likidite Eksikliği ve Kaldıraç Riski: İşlem hacimlerinin düşmesi ve işlemlerin çok yıllık dip seviyelere gerilemesiyle Taipei’de gayrimenkul daha az likit hale geldi. Bir yatırımcı, bugün bir mülkü satmanın, yükseliş dönemine kıyasla çok daha uzun süreceğini görebilir. Eğer kaldıraç kullanıldıysa (her ne kadar artık kaldıraç sınırlandırılmış olsa da, bazı yatırımcılar hala ikincil kredi veya kayıt dışı finansman alabiliyor), aşağı yönlü bir piyasada sahip olma maliyetleriyle sıkışıp kalabilirler. Yeni vergilerle taşıma maliyeti arttı: birden fazla boş daireye sahip olmak, her yıl tespit edilen değerin yüzde 4,8’ine kadar vergi ödemeyi gerektiriyor taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – bu, fiyatlar artmıyorsa yatırımcının sermayesini hızla tüketebilecek yüksek bir fatura. Gelecekte faiz oranları artarsa (hemen beklenmiyor, ama birkaç yıl içinde bir risk), yüksek kaldıraç kullanan sahipler daha da sıkışabilir.

İşlem hacimlerinin düşmesi ve gerilemesiyle Taipei’de gayrimenkul daha az likit hale geldi. Bir yatırımcı, bugün bir mülkü satmanın, yükseliş dönemine kıyasla çok daha uzun süreceğini görebilir. Eğer kaldıraç kullanıldıysa (her ne kadar artık kaldıraç sınırlandırılmış olsa da, bazı yatırımcılar hala ikincil kredi veya kayıt dışı finansman alabiliyor), aşağı yönlü bir piyasada sahip olma maliyetleriyle sıkışıp kalabilirler. Yeni vergilerle arttı: birden fazla boş daireye sahip olmak, her yıl tespit edilen değerin yüzde 4,8’ine kadar vergi ödemeyi gerektiriyor taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – bu, fiyatlar artmıyorsa yatırımcının sermayesini hızla tüketebilecek yüksek bir fatura. Gelecekte faiz oranları artarsa (hemen beklenmiyor, ama birkaç yıl içinde bir risk), yüksek kaldıraç kullanan sahipler daha da sıkışabilir. Diğer Pazarlarla Rekabet: Bölgesel olarak, yatırımcılar başka yerlerde daha iyi fırsatlar bulabilir. Örneğin, Malezya veya Vietnam daha yüksek kira getirileri ve büyüme sunarken, Singapur daha fazla istikrar sağlar, vb. investasian.com investasian.com. Durgun bir piyasada sermaye park etmenin bir fırsat maliyeti vardır. Bazı analistler açıkça Tayvan’ın gayrimenkulünde “çok az kar kaldığını” ve daha iyi getirilerin yükselen pazarlarda ya da diğer varlık sınıflarında bulunabileceğini öne sürmektedir investasian.com investasian.com. Bir yatırımcı için risk, Taipei piyasasının on yıl boyunca düşük performans gösterebilir olması ve paralarının başka yerlerde katlanabilmesidir.

Özetle, 2025’te Taipei gayrimenkulüne yatırım yapmak temkinli bir oyundur. Bir ev arayanlar veya birinci sınıf bir konumda uzun vadeli değer saklama arayanlar için mantıklı olabilir ve büyüme potansiyeli olan alanlar (lojistik, belirli ilçeler) vardır. Ancak, hızlı kâr için spekülatif yatırım büyük ölçüde devre dışı – piyasa “düzeltmeyi bekliyor” ve tartışmalı olarak zaten bir düzeltme sürecinde investasian.com investasian.com. Mantıklı yatırımcılar, düşük getiri/yüksek fiyat ortamını dikkatlice değerlendireceklerdir. Risk azaltma stratejileri arasında: benzersiz değere sahip gayrimenkullere odaklanmak (ör. en iyi okullara veya yeni açılacak MRT hatlarına yakın), kaldıraç oranını düşük tutmak ve piyasa döngülerini atlatmak için uzun vadeli bir yatırım ufku benimsemek yer alır. Ayrıca, çeşitlendirme anahtardır – birçok yerli yatırımcı tarihsel olarak servetinin büyük kısmını gayrimenkule yatırır; mevcut ortam, bu yavaş piyasa evresine maruziyeti azaltmak için diğer yatırımlarla denge yapılmasını öneriyor.

Taipei’de İlçe Bazında Gayrimenkul Dinamikleri

Taipei Şehri, her biri kendine özgü bir gayrimenkul profiline sahip çeşitli ilçelerden oluşur. Gayrimenkul fiyatları ve talebi ilçeden ilçeye belirgin şekilde farklılık gösterir, bu farklar konum, gelişim, olanaklar ve yeni arz gibi faktörlerden etkilenir. İşte Taipei’nin ilçe bazında gayrimenkul dinamiklerinin bir özeti:

Da’an Bölgesi: Taipei’nin en prestijli yerleşim bölgesi olarak bilinen Da’an, şehirde sürekli olarak en yüksek emlak değerlerine sahiptir . Merkezi konumda bulunur (Da’an Orman Parkı, en iyi okullar ve yakında Tayvan Ulusal Üniversitesi burada yer alır) ve MRT hatlarıyla iyi hizmet alır. Son verilere göre, Da’an’da ortalama daire fiyatları yaklaşık olarak ping başına 1,2–2,0 milyon NT$ (3,3 m² başına 400 bin–650 bin Amerikan Doları) arasında değişmektedir taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Bu da, standart bir 30 ping’lik (99 m²) Da’an dairesini rahatlıkla 36 milyon NT$’ın (1,2 milyon Amerikan Doları) üstüne çıkarır. Da’an’ın cazibesi (hem yerliler hem de yabancılar için) talebin dirençli kalmasını sağlar. 2024–25 düzeltmesinde bile, Da’an fiyatları güçlü kaldı; genellikle Taipei’nin lüks pazarına referans olarak kabul edilir. Ancak olgun bir bölge olduğundan dolayı, Da’an’daki yeni arz sınırlıdır – çoğu mülk, ikinci el veya eski binaların yeniden geliştirilmesidir. Yatırımcılar, Da’an’ı istikrarı ve likiditesi nedeniyle (Taipei’nin “Beverly Hills”inin her zaman taliplisi var) değerli bulurlar.

Taipei’nin en prestijli yerleşim bölgesi olarak bilinen . Merkezi konumda bulunur (Da’an Orman Parkı, en iyi okullar ve yakında Tayvan Ulusal Üniversitesi burada yer alır) ve MRT hatlarıyla iyi hizmet alır. Son verilere göre, Da’an’da ortalama daire fiyatları yaklaşık olarak (3,3 m² başına 400 bin–650 bin Amerikan Doları) arasında değişmektedir taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Bu da, standart bir 30 ping’lik (99 m²) Da’an dairesini rahatlıkla 36 milyon NT$’ın (1,2 milyon Amerikan Doları) üstüne çıkarır. Da’an’ın cazibesi (hem yerliler hem de yabancılar için) talebin dirençli kalmasını sağlar. 2024–25 düzeltmesinde bile, Da’an fiyatları güçlü kaldı; genellikle Taipei’nin lüks pazarına referans olarak kabul edilir. Ancak olgun bir bölge olduğundan dolayı, – çoğu mülk, ikinci el veya eski binaların yeniden geliştirilmesidir. Yatırımcılar, Da’an’ı istikrarı ve likiditesi nedeniyle (Taipei’nin “Beverly Hills”inin her zaman taliplisi var) değerli bulurlar. Xinyi Bölgesi: Modern Xinyi bölgesi – Taipei’nin finans ve alışveriş merkezi ve Taipei 101’in bulunduğu yer – Da’an ile zirve için yarışır. Xinyi’nin 101 civarındaki lüks daireleri ve “Xinyi Planlama Alanı”nda yer alan projeler, genellikle Da’an ile aynı fiyat aralığını görür (ping başına 1 milyon NT$’dan fazla) vpon.com. Sun Yat-sen Anıt Salonu ve Xinyi Anhe MRT civarı özellikle pahalıdır vpon.com. Xinyi’nin cazibesi; lüks yüksek binaları, eğlence olanakları ve kurumsal ofisleriyle öne çıkar; burası üst düzey gelişmeler için tercih edilen bölgedir. Emlak dinamikleri burada hem konut hem de ofislerin bir karışımını içerir – bazı Xinyi birimleri servisli daire veya karma kullanımlıdır. Arz hâlâ hafifçe artmaktadır (ör. Taipei Sky Tower gibi yeni lüks kule projeleri). 2025’te, Xinyi daireleri hâlâ talepte olsa da, çok yüksek fiyatlar nedeniyle alıcı havuzu dardır. Birçok mülk sahibi, Tayvan’ın iş dünyasından zengin aileler veya yatırımcılardır. Xinyi’deki kiralamalar, özellikle yabancılar ve üst düzey yöneticilere yöneliktir, ancak kira getirileri fiyata göre düşüktür. Son dönemdeki piyasa yavaşlamasında, Xinyi’de daha az işlem gerçekleşti, ancak fiyatlar belirgin şekilde düşmedi – satıcılar, Xinyi’nin benzersiz prestijini bildikleri için istenilen fiyatı almadıkça satmayı tercih etmiyorlar.

Modern – Taipei’nin finans ve alışveriş merkezi ve Taipei 101’in bulunduğu yer – Da’an ile zirve için yarışır. Xinyi’nin 101 civarındaki lüks daireleri ve “Xinyi Planlama Alanı”nda yer alan projeler, genellikle Da’an ile aynı fiyat aralığını görür (ping başına 1 milyon NT$’dan fazla) vpon.com. Sun Yat-sen Anıt Salonu ve Xinyi Anhe MRT civarı özellikle pahalıdır vpon.com. Xinyi’nin cazibesi; lüks yüksek binaları, eğlence olanakları ve kurumsal ofisleriyle öne çıkar; burası üst düzey gelişmeler için tercih edilen bölgedir. Emlak dinamikleri burada hem konut hem de ofislerin bir karışımını içerir – bazı Xinyi birimleri servisli daire veya karma kullanımlıdır. (ör. Taipei Sky Tower gibi yeni lüks kule projeleri). 2025’te, Xinyi daireleri hâlâ talepte olsa da, çok yüksek fiyatlar nedeniyle alıcı havuzu dardır. Birçok mülk sahibi, Tayvan’ın iş dünyasından zengin aileler veya yatırımcılardır. Xinyi’deki kiralamalar, özellikle yabancılar ve üst düzey yöneticilere yöneliktir, ancak kira getirileri fiyata göre düşüktür. Son dönemdeki piyasa yavaşlamasında, gerçekleşti, ancak fiyatlar belirgin şekilde düşmedi – satıcılar, Xinyi’nin benzersiz prestijini bildikleri için istenilen fiyatı almadıkça satmayı tercih etmiyorlar. Zhongzheng ve Songshan: Bu ilçeler de Taipei’nin çekirdeğinin bir parçasını oluşturur. Zhongzheng Bölgesi (Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Chiang Kai-shek Anıtı bölgesi dahil) hükümet daireleri ve eski yerleşim mahallelerinin bir karışımına sahiptir. Bazı lüks bölgeleri vardır (örneğin, Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastanesi civarı veya belediye merkezi çevresi), ancak aynı zamanda birçok eski bina da bulunur. Zhongzheng’deki ortalama fiyatlar Da’an’ın biraz altındadır – birkaç yıl öncesinin verilerine göre ping başına yaklaşık NT$800k–900k aralığındadır vpon.com. Songshan Bölgesi , özellikle Minsheng Topluluğu ve Nanjing Doğu Yolu çevresindeki bölgelerde, ping başına genellikle NT$800k’nın üzerinde ortalamalara sahip başka bir yüksek fiyatlı alandır vpon.com. Her iki ilçe de ulaşım kolaylığına ve yerleşik topluluklara sahiptir. Patlama döneminde, bu bölgeler kenar mahallelere kıyasla daha yumuşak bir büyüme yaşadı (çünkü zaten yüksekti) ve soğuma döneminde hafif düşüşler gördü. Songshan , profilini yüksek tutan bazı yeni lüks projelere (örneğin Taipei Arena ve Nanjing/Fuxing civarı) sahiptir. Zhongzheng , birçok eski apartmana sahip olduğundan, yaşlanan binaları hedef alan kentsel dönüşüm programları sayesinde önümüzdeki yıllarda daha fazla yenilenme görebilir.

Bu ilçeler de Taipei’nin çekirdeğinin bir parçasını oluşturur. (Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Chiang Kai-shek Anıtı bölgesi dahil) hükümet daireleri ve eski yerleşim mahallelerinin bir karışımına sahiptir. Bazı lüks bölgeleri vardır (örneğin, Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastanesi civarı veya belediye merkezi çevresi), ancak aynı zamanda birçok eski bina da bulunur. Zhongzheng’deki ortalama fiyatlar Da’an’ın biraz altındadır – birkaç yıl öncesinin verilerine göre ping başına yaklaşık NT$800k–900k aralığındadır vpon.com. , özellikle Minsheng Topluluğu ve Nanjing Doğu Yolu çevresindeki bölgelerde, ping başına genellikle NT$800k’nın üzerinde ortalamalara sahip başka bir yüksek fiyatlı alandır vpon.com. Her iki ilçe de ulaşım kolaylığına ve yerleşik topluluklara sahiptir. Patlama döneminde, bu bölgeler kenar mahallelere kıyasla daha yumuşak bir büyüme yaşadı (çünkü zaten yüksekti) ve soğuma döneminde hafif düşüşler gördü. , profilini yüksek tutan bazı yeni lüks projelere (örneğin Taipei Arena ve Nanjing/Fuxing civarı) sahiptir. , birçok eski apartmana sahip olduğundan, yaşlanan binaları hedef alan kentsel dönüşüm programları sayesinde önümüzdeki yıllarda daha fazla yenilenme görebilir. Zhongshan ve Shilin: Zhongshan Bölgesi kısmen çok merkezidir (Taipei Ana İstasyonu’nun kuzeyinden Zhongshan MRT üzerinden Dazhi/Mirramar bölgesine uzanan koridor). Burası zıtlıkların olduğu bir ilçedir: Zhongshan MRT ve Dunhua Kuzey civarında trend ve lüks bölgeler, ama aynı zamanda eski düşük katlı mahalleler de vardır. Dazhi/Tianmu gibi bazı bölgeler (aslında Shilin Bölgesi’nde, ancak Zhongshan’ın Dazhi’sine komşu) yabancı topluluklara ve büyük lüks birimlere ev sahipliği yapar. Zhongshan’ın ortalama fiyatları üst-orta aralıktadır (~2022 verilerine göre ping başına NT$750k) vpon.com ve zenginlik alanlarıyla desteklenmektedir. Shilin Bölgesi ortalama olarak biraz daha ucuzdur (~ping başına NT$650k) vpon.com, ancak içerisinde evlerin ve dairelerin oldukça pahalı olabildiği varlıklı banliyö benzeri Tianmu ‘yu barındırır (Tianmu, lüks evler için ping başına genellikle Da’an ile rekabet halindedir). Shilin ayrıca Yangmingshan’ın (dağlık bölge) büyük bir kısmını içerir, burada bazı lüks villalar ve ayrıca daha ucuz eski evler bulunur. 2025 yılında, Shilin ve Zhongshan özellikle ailelerden istikrarlı talep görmektedir – Shilin alanı ve uluslararası okulları ile (yabancılar için iyi), Zhongshan ise merkezi konumu ile. MRT uzantısı (Kırmızı hat) Tianmu’ya henüz gerçekleşmediği için, bu bölgeler otobüs/araç ile ulaşmaktadır ve bu durum talep artışını sınırlamaktadır.

kısmen çok merkezidir (Taipei Ana İstasyonu’nun kuzeyinden Zhongshan MRT üzerinden Dazhi/Mirramar bölgesine uzanan koridor). Burası zıtlıkların olduğu bir ilçedir: Zhongshan MRT ve Dunhua Kuzey civarında trend ve lüks bölgeler, ama aynı zamanda eski düşük katlı mahalleler de vardır. gibi bazı bölgeler (aslında Shilin Bölgesi’nde, ancak Zhongshan’ın Dazhi’sine komşu) yabancı topluluklara ve büyük lüks birimlere ev sahipliği yapar. Zhongshan’ın ortalama fiyatları üst-orta aralıktadır (~2022 verilerine göre ping başına NT$750k) vpon.com ve zenginlik alanlarıyla desteklenmektedir. ortalama olarak biraz daha ucuzdur (~ping başına NT$650k) vpon.com, ancak içerisinde evlerin ve dairelerin oldukça pahalı olabildiği varlıklı banliyö benzeri ‘yu barındırır (Tianmu, lüks evler için ping başına genellikle Da’an ile rekabet halindedir). Shilin ayrıca Yangmingshan’ın (dağlık bölge) büyük bir kısmını içerir, burada bazı lüks villalar ve ayrıca daha ucuz eski evler bulunur. 2025 yılında, Shilin ve Zhongshan özellikle ailelerden görmektedir – Shilin alanı ve uluslararası okulları ile (yabancılar için iyi), Zhongshan ise merkezi konumu ile. MRT uzantısı (Kırmızı hat) Tianmu’ya henüz gerçekleşmediği için, bu bölgeler otobüs/araç ile ulaşmaktadır ve bu durum talep artışını sınırlamaktadır. Wanhua, Datong, Wenshan, Beitou: Bu ilçeler genellikle Taipei Şehri’nin daha “uygun fiyatlı” tarafını temsil eder (ancak burada uygun fiyatlı ifadesi çok görecelidir).

Bu ilçeler genellikle Taipei Şehri’nin daha “uygun fiyatlı” tarafını temsil eder (ancak burada uygun fiyatlı ifadesi çok görecelidir). Wanhua, Taipei’nin en eski bölgesidir (tarihi adıyla Mangka veya Bangka) ve birçok tarihi miras alanına sahiptir, ancak aynı zamanda daha az varlıklı bir bölge olarak bir damgaya da sahiptir.Şehirde tutarlı olarak en düşük ortalama konut fiyatlarından birine sahiptir – ortalama olarak ping başına yaklaşık NT$500–700k civarında (bazı eski daireler ping başına NT$400k’nın bile altında) newhouse.591.com.tw price.cthouse.com.tw.Wanhua’nın Ximending bölgesi yeni gelişmelere sahne oldu (örneğin, genç alıcılara yönelik bazı yüksek katlı binalar), ancak genel olarak hâlâ daha ucuz.2024–25’te, Wanhua’nın daha düşük fiyat seviyesi aslında ilk kez ev alanları cezbetti; küçük bir daireyi NT$10–15 milyon karşılığında almak mümkün, bu da Da’an veya Xinyi’de neredeyse imkansızdır estate.ltn.com.tw estate.ltn.com.tw.Datong, tarihi Dihua Caddesi ve geleneksel pazarlarıyla Wanhua’ya komşudur.Ayrıca daha düşük-orta fiyatlara sahiptir (~2022’de NT$630k/ping) vpon.com vpon.com ve soylulaştırma sürecinden geçmektedir.Wenshan (en güneyde, Muzha dahil) iyi MRT (Kahverengi hat) erişimi olan daha sakin bir yerleşim bölgesidir; buradaki fiyatlar da ping başına 700.000 NT$’nın altında olabilir ve daha temiz hava ile daha fazla alan arayan aileler arasında popülerdir (hayvanat bahçesi ve tepelerle sınır komşusudur).Beitou (kuzey kaplıca bölgesi) karışık bir yapıya sahiptir – lüks kaplıca daireleri ve eski binalar bir aradadır.Ortalama NT$600–700 bin aralığındadır.Bu dış bölgelerde daha az dalgalı fiyat değişiklikleri görülme eğilimi vardır – yükseliş döneminde fiyatlar o kadar çok artmadığı için, şimdi de o kadar fazla düşmüyorlar.Merkez Taipei’de fiyatların dışında kalan alıcılar, karşılayabilecekleri herhangi bir Taipei adresi ararken “fırsat avcılığı”ndan faydalanırlar.Nitekim, 2024 yılında en çok satan konut topluluklarının bazıları Wanhua’da idi, çünkü tam olarak NT$10–12 milyon bütçeyle orada yeni küçük bir daire alınabiliyordu – bu da doğu bölgelerinde imkansızdı facebook.com estate.ltn.com.tw. Neihu ve Nangang: Bu iki doğu semti Taipei’nin teknoloji ve iş parklarıdır. Neihu , birçok bilişim şirketinin genel merkezine ev sahipliği yaparak bir teknoloji merkezi haline gelmiştir ve ayrıca orta sınıf konut mahalleleri de vardır. Nangang ise Nangang Yazılım Parkı, Fuar Merkezi ve giderek artan sayıda gökdelene sahiptir. Neihu’daki emlak fiyatları orta seviyede ortalama (~600.000 NT$/ping) vpon.com olup, bazı yeni projeler 800.000 NT$’ı aşmaktadır. Nangang geçmişte daha ucuzdu, ancak tüm bu gelişmelerle bazı bölgelerinde fiyatlar hızla arttı. Her iki semtte de önemli ölçüde yeni arz görülmektedir – genellikle bölgede çalışan genç profesyonellere hitap eden, şehir merkezine göre biraz daha uygun fiyatlı modern daireler yapılmıştır. Dairesel Hat MRT’sinin tamamlanması ve diğer ulaşım iyileştirmeleri bu bölgelerin cazibesini artırdı. Ancak, bu bölgeler piyasa dalgalanmalarına daha açık; piyasa canlıyken Neihu/Nangang fiyatları hızla yükseldi, piyasa durduğunda ise bu semtlerde piyasada çok sayıda daire bulunabiliyor. 2025’te, daha yeni ve (nispeten) daha uygun fiyatlı olanaklı bir apartman dairesi arayanlar için Neihu ve Nangang seçenek sunuyor. Bazı yeni binalarda boşluk oranı dikkat çekici olduğundan, alıcılar pazarlık yapabilir (geliştiriciler kalan dairelerde indirim veya ekstra avantajlar sunabilir).

Bu iki doğu semti Taipei’nin teknoloji ve iş parklarıdır. , birçok bilişim şirketinin genel merkezine ev sahipliği yaparak bir teknoloji merkezi haline gelmiştir ve ayrıca orta sınıf konut mahalleleri de vardır. ise Nangang Yazılım Parkı, Fuar Merkezi ve giderek artan sayıda gökdelene sahiptir. Neihu’daki emlak fiyatları orta seviyede ortalama (~600.000 NT$/ping) vpon.com olup, bazı yeni projeler 800.000 NT$’ı aşmaktadır. geçmişte daha ucuzdu, ancak tüm bu gelişmelerle bazı bölgelerinde fiyatlar hızla arttı. Her iki semtte de görülmektedir – genellikle bölgede çalışan genç profesyonellere hitap eden, şehir merkezine göre biraz daha uygun fiyatlı modern daireler yapılmıştır. Dairesel Hat MRT’sinin tamamlanması ve diğer ulaşım iyileştirmeleri bu bölgelerin cazibesini artırdı. Ancak, bu bölgeler piyasa dalgalanmalarına daha açık; piyasa canlıyken Neihu/Nangang fiyatları hızla yükseldi, piyasa durduğunda ise bu semtlerde piyasada çok sayıda daire bulunabiliyor. 2025’te, daha yeni ve (nispeten) daha uygun fiyatlı olanaklı bir apartman dairesi arayanlar için Neihu ve Nangang seçenek sunuyor. olduğundan, alıcılar pazarlık yapabilir (geliştiriciler kalan dairelerde indirim veya ekstra avantajlar sunabilir). Yeni Taipei Şehri (çevre ilçeler): Doğrudan Taipei şehrine bağlı olmasa da, Taipei sınırının hemen dışındaki ilçelerin (Yeni Taipei’de) Taipei piyasasını güçlü bir şekilde etkilediğini ve ondan etkilendiğini unutmamak gerekir. Yonghe ve Zhonghe gibi bölgeler (güney Taipei’den nehrin hemen karşısında), ayrıca güneybatıda Banqiao, fiyatlarının neredeyse Taipei seviyelerine yükseldiği yerlerdir. Hatta, Yeni Taipei’deki Yonghe ve Zhonghe, Taipei’nin düşük fiyatlı ilçeleriyle başa baş olan mahallelere sahip – aşırı yoğun ve çok talep gören bölgeler, çünkü Taipei’ye sadece bir köprü uzaklıkta kısa ulaşım imkanı sunuyorlar. Bir analize göre, Yonghe, Zhonghe ve Banqiao artık Taipei’nin daha uygun fiyatlı ilçeleriyle yarışan ping başına fiyatlara sahip ve üst projelerde genellikle ping başına NT$600–800k seviyesini aşıyorlar vpon.com vpon.com. Banqiao’nun yeni Xinban Özel Bölgesi ise yüksek binaları, alışveriş merkezleri ve hükümet ofisleriyle kendi başına modern bir şehir merkezi; Taipei’den ayrılanlar için büyük bir çekim noktası. Daha önce de belirtildiği gibi, Taipei şehir merkezinin nüfusu bu bölgelere kaydı – örneğin, Taoyuan ve Yeni Taipei net nüfus artışı sağladı çünkü insanlar yeni MRT bağlantılarıyla daha uygun fiyatlı konutlara taşındı taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bu şehirden banliyöye göç eğiliminin devam etmesi muhtemel; bu da Yeni Taipei’nin şehir merkezine yakın ilçelerinde güçlü bir talebin ve Taipei’de ise büyümede yavaşlamanın süreceği anlamına geliyor. Yatırımcılar, Yeni Taipei’deki bu ilçeleri alternatif olarak değerlendirebilir: Genellikle satış fiyatları biraz daha düşük olduğu için kira getirileri daha iyi olabilmektedir; çünkü kiralar orantılı olarak daha düşük değildir (çok sayıda insan burada oturmayı ve her gün Taipei’ye gitmeyi tercih ediyor).

Taipei ilçelerinin dinamiklerini özetlemek gerekirse: merkez ilçeler (Da’an, Xinyi, Songshan, vb.) en yüksek fiyatlara ve en istikrarlı talebe sahiptir ve lüks piyasası için birer barometre görevi görürler. Çeperdeki ilçeler (Wanhua, Wenshan, vb.) ise nispeten düşük giriş fiyatları sunar ve genellikle ilk defa ev alacaklar ile bütçesi kısıtlı olanları çeker; şehir merkezinde fiyatların artmasıyla buralarda ani hareketlilikler yaşanabilir. Şu anki piyasa yavaşlamasında lüks bölgeler dirençli fakat sakin (zorunlu satış yok, küçük fiyat düşüşü) iken, orta fiyatlı bölgelerde alıcılar fırsat aradıkça hareketlilik fazladır (ama çöküş yok çünkü başlangıçta zaten fiyatlar çok yüksek değildi). Taipei ile Yeni Taipei arasındaki etkileşim de çok önemli – bölgesel ulaşım iyileştikçe (yeni MRT hatları vs.) talep desenleri çok hızlı değişebiliyor. Örneğin, inşaatı süren yeni Wanda MRT hattı açıldığında, Wanhua/TVG bölgeleriyle güney Yeni Taipei’yi birbirine bağlayacak ve bu güzergah boyunca değer artışına yol açabilir.

Sonuç olarak, Taipei’deki emlak piyasası son derece yerelleşmiştir. Potansiyel alıcılar veya yatırımcılar ilçe düzeyindeki eğilimleri incelemelidir: bir mahalle aşırı inşa edilmiş ve durgun olabilirken, birkaç kilometre ötede başka bir mahallede bastırılmış bir talep ve sınırlı arz olabilir. Taipei’nin emlak piyasası tek tip değildir ve 2025’te akıllıca bir strateji, mikro-konumlara odaklanmaktır – “konum, konum, konum” sözü son derece geçerlidir; ister bir MRT istasyonuna, ister iyi bir okul bölgesine, ister yeni bir gelişim bölgesine yakınlık olsun.

Taipei ve Diğer Büyük Tayvan Şehirleri: Bir Karşılaştırma

Taipei’nin emlak piyasasını Taichung ve Kaohsiung gibi diğer büyük Tayvan şehirleriyle (ayrıca New Taipei, Tainan ve Taoyuan) karşılaştırırken, fiyat seviyeleri, eğilimleri ve piyasa belirleyicileri açısından birkaç önemli ayrım ortaya çıkıyor.

Fiyat Seviyeleri: Taipei, Tayvan’da emlak açısından açık ara en pahalı şehirdir. Taipei’nin ping (㎡) başına ortalama konut fiyatı bile diğer şehirlerin çok üzerindedir. 2025’in başlarında, Taipei Şehri’nin ortalaması ping başına yaklaşık NT$1.233 milyon idi taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, diğer şehirlerde ise bu fiyat ortalamanın çok daha altındadır. Örneğin, teknoloji endüstrisiyle güçlenen Hsinchu Şehri, ortalama olarak ping başına yaklaşık NT$594k ile ikinci en pahalı şehir olmuştur taiwannews.com.tw. Taoyuan’da ortalama satılmadan önce konut fiyatı ise 2025’te ping başına yaklaşık NT$372k idi taiwannews.com.tw. Taichung ve Kaohsiung’da ise genellikle çoğu mahallede ping başına NT$200k–400k arasında değişmektedir (yeni lüks projeler daha yüksek). Altı özel belediyenin tamamında (Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung) artık ortalama toplam konut fiyatı NT$10 milyonun üzerindedir taipeitimes.com taipeitimes.com, ancak Taipei dışında bu parayla çok daha büyük bir eve sahip olabilirsiniz. Örneğin, NT$15 milyonluk bir bütçe Taipei’de küçük bir 15 ping stüdyo daire satın alırken, Kaohsiung veya Taichung’da rahat bir 40 ping aile dairesi alabilirsiniz.

Son Fiyat Eğilimleri: 2020–2022 patlaması sırasında ve 2023’e kadar, Taipei dışındaki birkaç şehir aslında Taipei’den daha hızlı oranda fiyat artışı yaşadı. Düşük faiz oranları ve pandemi kaynaklı likidite, bölgesel konut piyasalarına aktı. 2024’ün ilk yarısında, Hsinchu, Taoyuan, Taichung ve Kaohsiung ülkede fiyat artışında lider oldu – Hsinchu’da ev fiyatları yıldan yıla %17,1 arttı; Taoyuan’da %15,6, Taichung’da %14,9 ve Kaohsiung’da %13,1 yükseldi taipeitimes.com taipeitimes.com. Taipei’nin büyümesi ise daha ılımlıydı (o dönemde yaklaşık %5 civarında) taipeitimes.com. Bu modele bazen “kentsel yayılım” deniyordu: Taipei pahalı hale geldikçe, spekülatif ve gerçek alıcılar Taichung (nüfus olarak Tayvan’ın ikinci büyük şehri olan) ve Kaohsiung (yeni altyapı ve sanayi sayesinde cazip) gibi şehirlere yöneldi.

Ancak, ardından gelen piyasa düzeltmesinde (2024 sonu) fazla yükselen şehirler daha büyük düzeltmeler yaşıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, 2024’ün 4. çeyreğinde tüm büyük şehirlerde fiyatlar düştü, ancak en çok Kaohsiung ve Tainan düştü (Kaohsiung’da çeyrekten çeyreğe yaklaşık %10, Tainan’da %7) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung ve Taoyuan’da ise daha ılımlı düşüşler oldu (~%3–5), Taipei/Yeni Taipei’de ise en küçük düşüşler yaşandı (~%2–3) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Bu önemli bir farkı ortaya koyuyor: Taipei’nin piyasası, pahalı olmasına rağmen, daha az oynak – Kaohsiung gibi şehirler kadar hızlı şişmediği için, o kadar sert düşmedi. Kaohsiung’daki artış, kısmen sanayi yatırımları beklentileriyle (TSMC’nin planlanan fabrikaları ve diğer teknoloji projeleri) ve altyapı (yeni MRT hatları, liman dönüşümü) ile tetiklendi. Bu beklentiler hemen temel verilere (teknoloji projelerinin gecikmesi, yerel gelirlerin geride kalması gibi) yansımayınca, bir düzeltme yaşandı taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Daha köklü olan Taipei ise daha temkinli ilerledi.

Ekonomik Sürücüler ve Talep: Her şehrin kendine özgü itici güçleri vardır. Taipei beyaz yakalı istihdam, devlet varlığı ve sınırlı arazi ile hareketlenir. Taichung, Taipei ile karşılaştırılabilir bir nüfusa sahip olmasına rağmen daha çok imalata dayalı bir ekonomiye sahiptir (makine, havacılık) fakat aynı zamanda büyüyen bir hizmet sektörü de var; konut piyasası, insanların ve işletmelerin buraya taşınmasından (merkezi konumu ve daha ucuz arazisiyle) fayda gördü. Kaohsiung tarihsel olarak sanayiye (petrokimya, nakliye) dayalıydı, artık teknolojiye (yarı iletken) ve turizme yönelmeye çalışıyor. Bu yeni sektörlerin vaadi, 2021-2023 yıllarında çok fazla spekülatif alımı tetikledi – bu durum sık sık “TSMC etkisi” olarak adlandırıldı. Kaohsiung’un Nanzih bölgesinde (TSMC’nin kurulum yaptığı yer), konut fiyatlarının 2020’den 2023’e neredeyse %90 arttığı bildirildi straitstimes.com straitstimes.com. Bu, Taipei’de görülenin çok üstünde. Ancak, analistlerin de belirttiği gibi, Kaohsiung’un yerel maaşları ve altyapısı henüz bu artışa yetişemedi, dolayısıyla bu kazançlar tamamen sürdürülemeyebilir taiwannews.com.tw. Tainan’da benzer bir TSMC etkisi oldu (Güney Tayvan Bilim Parkı ile), bu da daha önce çok düşük olan fiyatlarını artırdı. Hsinchu (büyüklük olarak büyük bir şehir olmasa da, bahsetmeye değer), Bilim Parkı’na ve Tayvan’daki en yüksek gelirlere sahip olup, böylece ikinci en yüksek konut fiyatlarını açıklıyor. Taoyuan, Taipei’ye ve uluslararası havalimanına yakınlığından yararlanıyor, bu da onu Taipei’de çalışanlar için uygun fiyatlı konutların merkez üssü yapıyor; sürekli yüksek işlem hacmine ve nüfus artışına sahip (Taoyuan, 2025’in başlarında tüm şehirler arasında en yüksek net göçü gördü) taiwannews.com.tw.

Arz Farkları: Taipei’de konut arzı kısıtlıdır (az boş arazi, karmaşık yenileme süreci), oysa Taichung veya Kaohsiung gibi şehirlerde büyük alanların yayılması veya yeniden geliştirilmesi için daha fazla alan vardır. Bu da arz fazlası riskinin Taipei dışında daha yüksek olduğu anlamına gelir. Örneğin, Taichung geçmiş döngülerde çok fazla lüks apartman inşa etti ve bunlar satılamadan kaldı. Mevcut döngüde ise Yeni Taipei’de şaşırtıcı bir şekilde 2024’te projelere başlama oranında büyük bir düşüş oldu (-%62, yukarıda belirtildiği gibi), bunun nedeni belirli bölgelerdeki arz fazlasıdır taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung ise 2024 yılında tüm bölgeler arasında en yüksek konut yapımına (33 bin birim) sahip oldu taiwannews.com.tw; talep yetişmezse burada gelecekte arz fazlası sinyali olabilir. Taipei’de yeni arz daha ılımlıdır ve genellikle hızlıca emilir (fiyat uygunsa), çünkü gerçek bir talep ve eski binaların yerine yapılan yeni binalar söz konusudur. Bu nedenle yatırımcılar, stok fazlası açısından Taipei’yi daha düşük riskli olarak görür, oysa Taichung’un yeni gelişen bölgeleri veya Kaohsiung’un kenar mahallelerinde tüm yeni topluluklar inşa edildiği için dikkatli olmaları gerekir.

Getiri ve Yatırım İklimi: İlginç bir şekilde, Tayvan genelinde kira getirileri düşüktür, fakat Taipei dışında biraz daha iyidir. Taipei’de yaklaşık %2 yaygındır, ancak Kaohsiung veya Taichung’da daha düşük emlak fiyatları nedeniyle bazı durumlarda %2,5–3 elde edebilirsiniz. Tayvan’da yabancıların emlak yatırımı göreceli olarak küçüktür ve çoğunlukla Taipei’ye odaklanmıştır; diğer şehirlerde uluslararası alıcı faaliyeti yok denecek kadar az, çoğunlukla yurtdışında yaşayan Tayvanlılar alım yapar. Risk profili de farklılık gösterir – Taipei bazı risklere daha fazla açık olabilir (örneğin, siyasi merkez olduğu için herhangi bir çatışmadan ilk etkilenecek şehir), güneydeki şehirler ise farklı risklerle karşılaşır (sanayi dalgalanmaları gibi). Ancak genel olarak, tüm şehirler faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar gibi önemli ulusal gelişmelerden etkilenir.

Politika Etkisi: Merkez bankasının kredi kontrolleri ve tartıştığımız yeni vergi yasaları ulusal olarak uygulanıyor, bu yüzden tüm şehirleri etkiliyor. Aslında bazı önlemler başlangıçta (spekülasyonun en kötü olduğu) Taipei ve Yeni Taipei’yi hedef almış, sonra diğer bölgelere yayılmıştı. Şimdi Taichung’da üçüncü evini alan bir yatırımcı, Taipei’deki biriyle aynı LTV sınırları ve vergi ek ücretleri ile karşılaşıyor taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Bu, politika açısından oyun alanının eskisinden daha dengeli olduğu anlamına geliyor. Aslında bu durum Taipei’nin değerini korumasına yardımcı olabilir – daha önce spekülatörler giriş maliyetinin yüksek olması nedeniyle Taipei’den kaçıp Taichung/Kaohsiung’a yönelmiş ve o pazarları şişirmişti ancak şimdi kurallar her yerde olduğundan, bu arbitraj azaldı. 2024’ün sonlarında kredi daraldığında tüm şehirlerin soğumayı hissettiğini gördük taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw.

Kısaca özetlemek gerekirse, Taipei’nin emlak piyasası yüksek değerli mavi çip hisse senetlerine benzer: pahalı, nispeten istikrarlı ve düşük büyüme, Taichung/Kaohsiung gibi şehirler ise daha çok büyüme hisselerine benzer: daha ucuz ama daha dalgalı ve döngüsel. Taipei fiyat seviyesi açısından liderken, diğer şehirler bazen büyüme oranında önde olabilir. Önümüzdeki birkaç yılda birçok kişi “ikinci kademe” şehirlerin (Taichung, Kaohsiung) inişli çıkışlı bir yolculuk yaşayacağını düşünüyor – bu şehirler hızla büyüdü ve şimdi bunu hazmetmeleri gerekiyor. Taipei’de ise daha az dramatik değişimler görülebilir; bu da daha az dramatik kazanç anlamına gelir.

Kısa bir karşılaştırma anlık görüntüsü:

Taipei Şehri: ~NT$1.2M/ping ortalama, son düzeltmede ~%3 fiyat düşüşü taiwannews.com.tw. Artıları: en yüksek talep, kıt arz, dirençli değerler. Eksileri: çok pahalı, düşük getiri.

~NT$1.2M/ping ortalama, son düzeltmede ~%3 fiyat düşüşü taiwannews.com.tw. Artıları: en yüksek talep, kıt arz, dirençli değerler. Eksileri: çok pahalı, düşük getiri. Yeni Taipei Şehri: Popüler bölgelerde ~NT$600-800k/ping, daha küçük düşüş (4. çeyrekte %2,3) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei piyasasının biraz daha uygun fiyatlı bir uzantısı. Yeni bölgelerde fazla arz var, ancak genel olarak nüfus akışı nedeniyle güçlü.

Popüler bölgelerde ~NT$600-800k/ping, daha küçük düşüş (4. çeyrekte %2,3) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei piyasasının biraz daha uygun fiyatlı bir uzantısı. Yeni bölgelerde fazla arz var, ancak genel olarak nüfus akışı nedeniyle güçlü. Taoyuan: ~NT$300-400k/ping, orta büyüklükte düşüş (4. çeyrekte ~%4,8) taiwannews.com.tw. Sanayi ve Havalimanı MRT sayesinde çok aktif bir piyasa. Fiyat artışı yüksekti; şimdi sakinleşiyor.

~NT$300-400k/ping, orta büyüklükte düşüş (4. çeyrekte ~%4,8) taiwannews.com.tw. Sanayi ve Havalimanı MRT sayesinde çok aktif bir piyasa. Fiyat artışı yüksekti; şimdi sakinleşiyor. Taichung: ~NT$300k/ping (değişken), 4. çeyrekte yaklaşık %3,2 düşüş taiwannews.com.tw. Hacim açısından büyük bir pazar. Bazı ilçelerde arz fazlasına dikkat edilmeli; yine de, orta Tayvan’ın ekonomik merkezi olduğundan talep mevcut.

~NT$300k/ping (değişken), 4. çeyrekte yaklaşık %3,2 düşüş taiwannews.com.tw. Hacim açısından büyük bir pazar. Bazı ilçelerde arz fazlasına dikkat edilmeli; yine de, orta Tayvan’ın ekonomik merkezi olduğundan talep mevcut. Tainan: ~NT$200-300k/ping, 4. çeyrekte yaklaşık %7 düşüş taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. TSMC fabrikası sayesinde desteklendi; taban fiyatları düşük olduğu için hala nispeten uygun fiyatlı. Teknoloji sektörünün büyümesi devam ederse büyüme de sürebilir, ancak bölgede gelirler düşük.

~NT$200-300k/ping, 4. çeyrekte yaklaşık %7 düşüş taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. TSMC fabrikası sayesinde desteklendi; taban fiyatları düşük olduğu için hala nispeten uygun fiyatlı. Teknoloji sektörünün büyümesi devam ederse büyüme de sürebilir, ancak bölgede gelirler düşük. Kaohsiung: ~NT$250-350k/ping, 4. çeyrekte yaklaşık %10 düşüş taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Yeniden gelişim ve teknoloji planları nedeniyle gündemdeydi; şimdi ise düzelme yaşanıyor. Uzun vadede, ekonomik dönüşümün (ağır sanayiden yüksek teknolojiye ve hizmetlere geçiş) başarısına bağlı.

Sonuç olarak, Taipei en pahalı ve en “elit” pazar olarak kalmaya devam ediyor, diğer şehirler ise daha uygun fiyatlar ve bazen daha hızlı kısa vadeli büyüme sunabiliyor. Ancak, Kaohsiung gibi yerlerdeki hızlı yükselişin ardından yaşanan düşüş, hızlı kazanç peşinde koşmanın riskini gösteriyor. Birçok Tayvanlı yatırımcı aslında çeşitlilik sağlıyor – Taipei’de bir eve (istikrar/statü için) ve belki Taichung veya Kaohsiung’da bir kiralık mülke (getiri ya da olası büyüme için) sahip olabiliyor. Karşılaştırma yapan yabancı ya da yerli bir yatırımcı için en önemli soru risk toleransı: Taipei daha düşük risk, daha düşük getiri sağlarken; diğer şehirler daha yüksek risk, potansiyel olarak daha yüksek getiri sunar. Ve her zaman olduğu gibi, yerel bilgi çok önemli – her şehrin kendi mikro pazarları var ve bunları ayrı ayrı analiz etmek akıllıca olur.

Kaynaklar: