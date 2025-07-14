Альпійський бум нерухомості: прогнози ринку нерухомості у Верб’є на 2025 рік

Розташований у Швейцарських Альпах, Верб’є вже давно асоціюється з розкішним катанням на лижах та елітними шале. Станом на 2025 рік його ринок нерухомості досягає нових висот із рекордно високими цінами й стрімким зростанням попиту. Насправді, нещодавно Верб’є отримав титул “Найкращий гірськолижний курорт світу” (2022 World Ski Awards) heavenpublicity.co.uk, що підкреслює його світову привабливість. У цьому звіті подано всебічний аналіз ринку нерухомості Верб’є у житловому, комерційному та преміальному сегментах, а також запропоновано прогноз на 2025 рік і найближчі роки. Досліджуються основні тенденції, профілі покупців, дохідність від оренди, інфраструктурні проєкти та регуляторні зміни — із порівняннями з іншими провідними альпійськими напрямками — аби забезпечити інвесторів і покупців житла актуальною аналітикою для прийняття рішень.

Зміст

Житлова нерухомість у Верб’є – Тенденції ринку, рівень цін і наявність житла. Сегмент преміальної нерухомості – Ексклюзивні шале, ультраелітний попит і прогнози. Комерційна та готельно-ресторанна нерухомість – Торговельні площі, готелі та курортна інфраструктура. Ринкові тенденції та прогнози цін (2025–2028) – Остання динаміка та перспективи на майбутнє. Покупці та інвестори: Демографія і мотивація – Хто купує і чому. Огляд ринку оренди – Сезонні особливості попиту та дохідність від здачі в оренду. Інфраструктура та проєкти розвитку – Нові підйомники, сервіси та оновлення курорту. Правова та регуляторна база – Закони, податки й зміни, що впливають на інвестиції. Верб’є проти інших альпійських курортів – Порівняння з Санкт-Моріцем, Церматтом тощо. Висновки та перспективи – Підсумки дослідження та очікування на майбутнє.

Давайте зануримося в динаміку ринку нерухомості Верб’є і подивимося, що чекає цей відомий альпійський ринок у майбутньому.

Житлова нерухомість у Верб’є

РинокВерб’є знаходиться на крутому підйомі, що підживлюється обмеженою пропозицією та світовим попитом. З 2020 року ціни на швейцарські курортні будинки (такі, як у Верб’є) зросли більш ніж на– приблизно на 10 процентних пунктів вище зростання на ширшому ринку житла Швейцарії ubs.com . У самому Верб’є вартість житла зросла приблизно на, перекривши попереднє падіння та встановивши нові рекорди ubs.com . На початку 2025 року високоякісна квартира або шале у Верб’є коштує щонайменше, що на ~2,8% більше у річному вимірі ubs.com ubs.com . Це робить Верб’є одним із найдорожчих ринків Альп, поступаючись у Швейцарії лише Санкт-Моріцу ubs.com . Для надпреміальних резиденцій у найкращих локаціях Верб’є ціни зазвичай досягають– і в окремих рекордних випадках навіть перевищують шість цифр за квадратний метр ubs.com

Пропозиція надзвичайно обмежена. Закон «Lex Weber» про другі домівки 2012 року (впроваджений у 2016-му) обмежив будівництво другорядного житла у туристичних регіонах до 20% житлового фонду, фактично зупинивши спорудження нових дач у таких місцях, як Вербʼє, які давно перевищили цей ліміт ubs.com knightfrank.com. Як наслідок, кількість пропозицій різко скоротилася – до 2024 року кількість альпійських будинків на продаж була на 40% меншою, ніж у 2019-му alpinepropintel.com. На ринку в будь-який момент є лише близько 1,5–2% загального житлового фонду у швейцарських гірських курортах alpinepropintel.com. Власна пропозиція Вербʼє часто падає нижче цього вже низького середнього показника, створюючи жорстку конкуренцію за бажані шале. Коли на ринку зʼявляється якісна квартира, часто виникає ажіотаж і перегляд цін (з випадками продажів вище заявленої вартості) – цю тенденцію навіть описують як повернення gazumping на мікроринку Вербʼє countrylife.co.uk countrylife.co.uk.

Житловий фонд у Вербʼє варіюється від старіших шале й апартаментів 1970-х років (багато з яких підходять для розкішної реновації) до небагатьох нових проектів, які встигли бути збудовані до заборони. Нові квартири – надзвичайно рідкісне явище. Покупці, які надають перевагу сучасним готовим до заселення помешканням, мають мізерний вибір, що ще більше підвищує ціни на будь-які новобудови або повністю відремонтовані обʼєкти countrylife.co.uk. Багато наявних шале в престижних районах (Sonalon, Les Esserts, Le Rouge тощо) зазнали серйозних модернізацій за найвищими стандартами countrylife.co.uk. Загалом житлова галузь Вербʼє характеризується високим попитом при обмеженій пропозиції, тому навіть зі стабілізацією ринку після буму пандемії ціни залишаються високими.

Курорт (кантон) Середня ціна (CHF/м²) Зміна ціни 2024 Особливості ринку Верб’є (VS) 22 100 ubs.com +2,8% р/р ubs.com Глобальний попит; обмежена пропозиція (ліміт Лекса Вебера) Сан-Моріц (GR) 22 300 ubs.com +4,0% р/р ubs.com Ультра-преміум; ринок спадкової розкоші Церматт (VS) 20 900 ubs.com +5,5% р/р ubs.com Знаковий курорт без авто; нещодавнє сильне зростання Гштаад (BE) 20 600 <a href=”https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/life-goals/real-estate/ubs-alpine-property-focus/_jcr_content/root/contentarea/mainpar/toplevelgrid_9059155/col_1/table_copy.1351711619.file/dGFibGVUZXh0PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvd20vZ2xvYmFsL2Npby9kb2MvYWxwaW5lLXByb3BlcnR5LWZvY3VzL3N3aXNzLWFwZi1lbi0yMDI1LnB+3,0% р/р ubs.com Ексклюзивне селище; нижча висота, цілорічна привабливість Андерматт (UR) 20 200 ubs.com –3,3% р/р ubs.com Новий курорт; нова пропозиція (іноземці звільнені від Lex Koller)

Джерела: UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com.Ціни вказані для “якісних” другорядних будинків у I кварталі 2025 року.Скорочення кантонів: VS = Вале, GR = Граубюнден, BE = Берн, UR = Урі.

Ціновий знімок (I кв. 2025): Середня ціна у Верб’є (~22 тис. швейцарських франків/м²) знаходиться на вершині ринку Альп. Для порівняння, це відповідає рівню Санкт-Моріца (22,3 тис. франків/м²) і вище, ніж у Церматті (~20,9 тис. франків) або Гштааді (~20,6 тис. франків) ubs.com. Таблиця нижче висвітлює позиції Верб’є та окремих суперників:

Особливо важливо, що житловий ринок Верб’є в значній мірі формується покупцями другорядного житла, а не місцевими постійними мешканцями. Багато об’єктів—це сезонні шале, які використовуються для відпочинку чи здаються в оренду, а не повністю заселені будинки. (Села Ле Шабль і Брузон, що знаходяться нижче по схилу, пропонують більше постійного житла та відносну доступність, залишаючись при цьому пов’язаними з гірськолижною зоною Верб’є heavenpublicity.co.uk.) Саме у Верб’є поєднання престижу, обмеженої нової забудови та міжнародного кола покупців свідчить, що ціни на житло залишатимуться стійкими. Навіть незважаючи на те, що стрімке зростання 2020–2022 років сповільнилося, фундаментальний дисбаланс між високим попитом та низькою пропозицією продовжує підтримувати вартість житла у Верб’є.

Сегмент елітної нерухомості

Елітний сегмент у Верб’є заслуговує на особливу увагу, адже саме тут розташована одна з найексклюзивніших нерухомостей Альп. Це багатомільйонні шале у найкращих локаціях (часто із прямим виходом на схили, розвиненою інфраструктурою та панорамними краєвидами). Верб’є має одну з найбільших пропозицій “трофейних шале” у Швейцарії, що робить його магнітом для покупців із дуже високим рівнем статків countrylife.co.uk. За останні роки ультра-преміальні продажі у Верб’є побили рекорди—наприклад, повідомлялося, що деякі об’єкти продавалися значно понад 30 мільйонів швейцарських франків, а ціна за квадратний метр перевищує 35 000 франків і зараз стала «звичною справою» для житла найвищого класу ubs.com.

Післяпандемічні тренди: Під час буму пандемії (2020–2022) розкішні альпійські будинки зазнали небувалого зростання цін (загальний ринок Верб’є зріс приблизно на 10% лише у 2022 році) jamesedition.com. Для порівняння, 2023 та 2024 роки принесли легке охолодження в цьому сегменті. За даними UBS, ціни на розкішну нерухомість у Швейцарії зросли лише на 2% у 2023 році після стрибка на 10% у 2022 році jamesedition.com. Це охолодження було спричинене сильнішим швейцарським франком, підвищенням іпотечних ставок і пом’якшенням світової економіки – факторами, які зробили розкішні швейцарські шале дещо менш доступними або привабливими в короткостроковій перспективі jamesedition.com jamesedition.com. У Верб’є спостерігачі відзначили, що інтерес покупців сповільнився з середини 2022 року, а деякі елітні пропозиції навіть зазнали помірних корекцій цін або можливості для торгу у кінці 2023 року alpinepropintel.com alpinepropintel.com.

Однак багато хто вважає це уповільнення зростання здоровою стабілізацією, а не спадом. Покупців із великим запасом готівки все ще чимало, і самий верхній сегмент ринку залишається стійким. Експерти галузі прогнозують, що об’єкти вартістю понад 10 мільйонів швейцарських франків утримуватимуть свою цінність і й далі приваблюватимуть інтерес, тоді як об’єкти близько 5 мільйонів франків можуть бути більше зачеплені фінансовими витратами jamesedition.com jamesedition.com. У Верб’є наплив нових мільярдерів і мультимільйонерів (кількість мільярдерів у Швейцарії зросла на 10% минулого року) забезпечує стабільний потік потенційних покупців розкішної нерухомості jamesedition.com.

Портрет покупця: Покупці розкішних шале у Верб’є — це міжнародна спільнота осіб з надзвичайно високим рівнем статків (UHNWI) — часто це підприємці, фінансисти або знаменитості, які надають перевагу стилю життя та ексклюзивності. Іноземці відіграють значну роль (докладніше про демографію покупців у наступному розділі), хоча також активні представники швейцарської еліти. Багато з цих покупців — покупці за готівку або з довгостроковою перспективою, тому вони менш чутливі до короткострокових змін відсоткових ставок alpinepropintel.com. Під час пандемії деяких покупців класу люкс приваблювала ідея альпійських резиденцій як безпечних притулків та приватних місць для відпочинку. Сьогодні мотиви включають сімейні інвестиції на спадщину (передача шале наступним поколінням), диверсифікацію портфеля та насолоду від знаменитого гірськолижного курорту й соціального життя Верб’є.

Варто зазначити про один незначний негативний фактор для сегмента розкоші: знову зміцнілий швейцарський франк. Сильний франк робить нерухомість у Швейцарії дорожчою для покупців з іноземною валютою; аналітики UBS застерігають, що подальше зміцнення франка може знизити попит на найдорожчі будинки у Верб’є, потенційно спрямовуючи деяких покупців до трохи “дешевших” альпійських локацій ubs.com ubs.com. Наразі ж престиж Верб’є та обмежена кількість преміальних шале підтримують високий рівень цін. Навіть ознаки ринку покупця (повільніший продаж, незначне коригування цін) переважно стосуються середнього сегменту, у той час як справжня розкіш все ще залишається надзвичайно бажаною.

Дивлячись у майбутнє, очікується, що сектор розкоші у Вербʼє залишатиметься стійким, але вибірковим. Зростання цін може бути помірним у найближчі кілька років, проте стеля для рекордних цін продовжує зростати – особливо завдяки виходу на ринок нововідремонтованих шале-«шоустоперів». Одним із прикладів є нещодавнє представлення Chalet No.14, який раніше був приватним шале, а нині працює як ультра-розкішний бутик-готель/шале, що демонструє постійний попит на розкіш у нерухомості Вербʼє (з нічними тарифами та оціночними вартістю на дуже високому рівні) newhotels.guide telegraph.co.uk. Підсумовуючи, ринок розкішної нерухомості Вербʼє позиціонується як довгострокова інвестиція: пропозиція фактично обмежена, а попит з боку заможних покупців з усього світу на долю стилю життя Вербʼє залишається стабільно високим alpinepropintel.com jamesedition.com.

Комерційна та готельна нерухомість

Окрім шале та апартаментів, ландшафт нерухомості Вербʼє включає скромний, але важливий комерційний сектор – а саме торгові площі, ресторани/бари, готелі та іншу нерухомість, повʼязану з туризмом. Як гірськолижне селище, комерційна нерухомість Вербʼє тісно повʼязана з індустрією гостинності та туристичною економікою.

Ритейл і гастрономія: У центрі Вербʼє представлені бутіки преміум-класу, магазини спорядження для гірськолижного спорту, бари для апре-скі та заклади високої кухні, багато з яких займають комерційні приміщення на першому поверсі. Попит на першокласні торгові площі у Вербʼє високий у розпал зимового й літнього сезонів, оскільки як бренди класу люкс, так і місцеві компанії змагаються за увагу туристів. Оренда за вдало розміщені торгові площі, як правило, суттєва (зіставна із центральними районами малих міст), з огляду на заможну клієнтуру та великий потік відвідувачів взимку. Однак ринок комерційної нерухомості дуже малий за масштабом; пропозиція вкрай обмежена, а зміна орендарів – рідкісна. Місцеві власники магазинів часто мають довгострокові орендні угоди, і якщо приміщення здаються в оренду чи продаються, їх швидко забирають, інколи розширюючи власники готелів або ресторанів. Останнім часом спостерігається тенденція викупу діючим бізнесом шале чи квартир з метою переобладнання під житло для персоналу або для складування речей, що повʼязано з гострим дефіцитом житла для сезонних працівників knightfrank.com. Це показує, як навіть житлова нерухомість перетинається із комерційними інтересами у Вербʼє – роботодавці інвестують у нерухомість для забезпечення житла свого персоналу, оскільки дефіцит орендного житла може стати загрозою для їхнього бізнесу.

Готелі та курорти: Готельний фонд Верб’є варіюється від затишних B&B до п’ятизіркових об’єктів. Зокрема, готель W Verbier (відкритий у 2013 році) зробив Верб’є відомим у сфері брендового розкішного гостинності й стабільно входить до числа найкращих гірськолижних готелів світу. W Verbier разом із бутик-дизайнерськими готелями, такими як Experimental Chalet, підвищує конкуренцію у преміальному сегменті розміщення worldskiawards.com cntraveller.com. Завантаженість готелів у Верб’є після пандемії залишалася надзвичайно високою – у 2022 та 2023 роках спостерігалося потужне пожвавлення гірськолижного туризму. Під час пікового зимового сезону готелі часто працюють майже на повну потужність, що дозволяє встановлювати преміальні ціни на номери. Оператори подовжують сезон (відкриваються раніше взимку та просувають літню активність), щоб максимально використати потенціал; наприклад, підйомники у Верб’є тепер планують працювати з початку грудня до кінця квітня seeverbier.com, що сприятливо впливає на завантаженість готелів.

Ведеться кілька нових проектів у сфері гостинності, які підвищать комерційний статус Верб’є. Один із них – реконструкція Chalet Carlsberg на схилах у сучасний альпійський бар/ресторан “L’Inkontro”, завершена до сезону 2023/24 heavenpublicity.co.uk heavenpublicity.co.uk. У сусідньому Ла-Тцумазі (пов’язаному з Верб’є підйомниками) успішний ресторан “Papill’on” розширився у 2024 році, відкривши невеликий бутик-готель на 9 номерів heavenpublicity.co.uk – це свідчить, що навіть навколишні села інвестують, щоб задовольнити зростаючий попит. У самому Верб’є відкриваються нові кафе й гібридні простори (наприклад, Le Koti у Le Châble, що поєднує кав’ярню, паб та бістро), орієнтовані на туристів і місцевих мешканців протягом року heavenpublicity.co.uk. Хоча ці проекти відносно невеликі, у сукупності це свідчить про динамічну індустрію гостинності, яка постійно розвивається. Інвестори, які цікавляться комерційною нерухомістю у Верб’є, часто звертають увагу на готелі для поглинання чи реконструкцій, але такі можливості з’являються рідко — більшість готелів родинні або вже належать довгостроковим інвесторам. Коли готель все ж таки виставляється на продаж, зацікавленість висока, переважно з боку міжнародних готельних мереж чи інвестиційних фондів, що є відображенням довіри до стабільності туризму у Верб’є.

Інфраструктура як комерційний актив: Ще одним аспектом комерційної нерухомості Верб’є є гірськолижна інфраструктура (підйомники тощо), якою керує Téléverbier. Хоча це не «нерухомість» у традиційному розумінні, підйомники та поліпшення гірськолижної зони суттєво впливають на вартість усієї нерухомості у Верб’є. У 2022 році глобальний оператор гірськолижних курортів Vail Resorts привернув увагу тим, що придбав долю у гірськолижних операціях Андерматта, що спричинило припущення, що великі гравці можуть звернути увагу й на інші швейцарські курорти mansionglobal.com. Проте компанія підйомників Верб’є заявила, що не веде переговорів, і курорт не продається vaildaily.com. Однак інтерес лише підкреслює, що інфраструктура Верб’є – це цінний актив сама по собі. Подальші інвестиції Téléverbier (див. наступний розділ про нові підйомники) насправді є інвестицією у привабливість нерухомості курорту загалом.

Підсумовуючи, комерційний сектор нерухомості у Верб’є є невеликим, але процвітаючим, підтримуваним популярністю курорту. Торгові та ресторанні приміщення мають високу ціну, а отелі користуються сильним попитом і зростаючим цілорічним потоком відвідувачів. Синергія між туризмом і вартістю нерухомості очевидна – зі зростанням привабливості Верб’є для лижників і відпочивальників комерційні об’єкти, що обслуговують цих гостей, стають більш прибутковими, що своєю чергою підтримує інтерес інвесторів. Хоча дані про рівень комерційної оренди та прибутковість не є широко оприлюдненими, анекдотичні свідчення вказують на низьку вакансію та стабільну чи зростаючу орендну плату у найкращих розташуваннях, що свідчить про ринок на користь орендодавців. Потенційним інвесторам у комерційну нерухомість Верб’є слід враховувати обмежену пропозицію та складне регулювання (готельна діяльність може підпадати під суворе зонування та ліцензування). Загалом, комерційний ринок, орієнтований на гостинність, у Верб’є доповнює житловий сектор, укріплюючи люксову екосистему курорту.

Тенденції ринку та цінові прогнози (2025–2028)

Після надзвичайного зростання цін на нерухомість у 2020–2022 роках ринок нерухомості Верб’є переходить у фазу нормалізованого зростання. У 2024 році ціни на швейцарські будинки для відпочинку зросли в середньому приблизно на 4%, що є здоровим показником, але вже нижчим, ніж щорічні стрибки на 6–10% у попередні два роки ubs.com jamesedition.com. Зокрема, у Верб’є у 2024 році (Q1 2025 проти Q1 2024) зростання склало близько 3% ubs.com. На 2025 рік аналітики очікують подальшого зростання цін, але вже в більш поміркованому темпі ubs.com. Команда з нерухомості UBS прогнозує, що ціни на альпійське житло знову зростуть у 2025 році, але повільніше, ніж у 2024 ubs.com – ймовірно, це означає низьке однозначне зростання (на рівні 2–3%). Такий стриманий прогноз відображає досягнення ринком високого плато, де стале зростання має перевагу над ажіотажем.

Ключові чинники, що впливають на прогноз на 2025–2028 роки, включають:

Відсоткові ставки та фінансування: Іпотечний ландшафт Швейцарії змінився у 2023–2024 роках після того, як центральний банк підняв ставки з історичних мінімумів. Проте серйозних підвищень не відбулося: до середини 2025 року ключова ставка Швейцарського національного банку становила лише 0,25%, і очікується, що ставки залишатимуться низькими або навіть трохи знизяться до 2026 року investropa.com. Дешеве фінансування (та нещодавнє зниження іпотечних ставок) робить володіння нерухомістю привабливішим порівняно з орендою investropa.com investropa.com, що підтримує попит. Втім, вищі витрати на позики порівняно з двома роками тому зменшили бюджети деяких маржинальних покупців, особливо у середньому сегменті ринку. Більшість покупців у Верб’є користуються незначним кредитним плечем (багато хто купує за готівку або вносить понад 50%), тому відсоткові ставки тут не є настільки критичним фактором, як на міських ринках, але вони все ж впливають на загальні настрої. Прогноз стабільних або нижчих ставок у 2025–2027 роках є позитивним для зростання цін, хоча це й буде помірне зростання.

Іпотечний ландшафт Швейцарії змінився у 2023–2024 роках після того, як центральний банк підняв ставки з історичних мінімумів. Проте серйозних підвищень не відбулося: до середини 2025 року ключова ставка Швейцарського національного банку становила лише 0,25%, і очікується, що ставки залишатимуться низькими або навіть трохи знизяться до 2026 року investropa.com. Дешеве фінансування (та нещодавнє зниження іпотечних ставок) робить володіння нерухомістю привабливішим порівняно з орендою investropa.com investropa.com, що підтримує попит. Втім, вищі витрати на позики порівняно з двома роками тому зменшили бюджети деяких маржинальних покупців, особливо у середньому сегменті ринку. (багато хто купує за готівку або вносить понад 50%), тому відсоткові ставки тут не є настільки критичним фактором, як на міських ринках, але вони все ж впливають на загальні настрої. Прогноз стабільних або нижчих ставок у 2025–2027 роках є позитивним для зростання цін, хоча це й буде помірне зростання. Глобальний економічний клімат: Цикл розкішної нерухомості тісно пов’язаний із достатком заможних людей. Якщо фондові ринки та корпоративні прибутки зростають, більше капіталу вкладається у другі домівки. Минулого року на глобальних ринках спостерігалась певна волатильність, але 2025 рік став свідком зростання впевненості інвесторів. Проте економічна невизначеність (інфляція, геополітична напруга) може створити певні перепони. Нерухомість у Верб’є часто розглядають як “тиху гавань” завдяки стабільності Швейцарії. Під час світових турбулентностей попит на швейцарські об’єкти навіть зростає, оскільки інвестори шукають надійні засоби збереження цінності. Тож помірне світове зростання з епізодичними коливаннями (консенсусний прогноз) може парадоксально підтримувати привабливість Верб’є як безпечної інвестиції.

Цикл розкішної нерухомості тісно пов’язаний із достатком заможних людей. Якщо фондові ринки та корпоративні прибутки зростають, більше капіталу вкладається у другі домівки. Минулого року на глобальних ринках спостерігалась певна волатильність, але 2025 рік став свідком зростання впевненості інвесторів. Проте економічна невизначеність (інфляція, геополітична напруга) може створити певні перепони. Нерухомість у Верб’є часто розглядають як завдяки стабільності Швейцарії. Під час світових турбулентностей попит на швейцарські об’єкти навіть зростає, оскільки інвестори шукають надійні засоби збереження цінності. Тож помірне світове зростання з епізодичними коливаннями (консенсусний прогноз) може парадоксально підтримувати привабливість Верб’є як безпечної інвестиції. Демографія – хвиля бейбі-бумерів: Одним із цікавих рушіїв попиту є численна когорта заможних бейбі-бумерів (нині у віці від кінця 50 до 70 років), які виходять на пенсію або напівпенсію. Багато хто з них продає бізнеси чи керівні посади, отримавши значні статки, і бажає інвестувати у нерухомість для відпочинку. За даними UBS, ці забезпечені бумери були рушієм росту ринку другої (відпускної) нерухомості останніми роками ubs.com. Питання в тому, чи триватиме ця тенденція. Швидше за все – так, принаймні до кінця 2020-х, оскільки це покоління робить акцент на витратах для сімейного відпочинку й активного способу життя на природі. Верб’є з його поєднанням пригод і розкоші – ідеальний вибір. Доки ця демографія (у Європі, Великій Британії, США) залишається фінансово стабільною, вони підтримуватимуть попит на альпійські маєтки. Це структурний попутний вітер для середньострокової перспективи.

Одним із цікавих рушіїв попиту є численна когорта заможних бейбі-бумерів (нині у віці від кінця 50 до 70 років), які виходять на пенсію або напівпенсію. Багато хто з них продає бізнеси чи керівні посади, отримавши значні статки, і бажає інвестувати у нерухомість для відпочинку. За даними UBS, ці забезпечені бумери були рушієм росту ринку другої (відпускної) нерухомості останніми роками ubs.com. Питання в тому, чи триватиме ця тенденція. Швидше за все – так, принаймні до кінця 2020-х, оскільки це покоління робить акцент на витратах для сімейного відпочинку й активного способу життя на природі. Верб’є з його поєднанням пригод і розкоші – ідеальний вибір. Доки ця демографія (у Європі, Великій Британії, США) залишається фінансово стабільною, вони підтримуватимуть попит на альпійські маєтки. Це для середньострокової перспективи. Динаміка пропозиції та нове будівництво: Очікується, що пропозиція залишатиметься обмеженою. Хоча нещодавня зміна законодавства (яка набере чинності у жовтні 2024 року) дещо послабила обмеження на будівництво других домівок — дозволяючи розширення деяких наявних старих апартаментів на 30%, навіть якщо це створює нові одиниці ubs.com — це не є рішучою зміною в короткостроковій перспективі. Можливо, у найближчі роки на ринку Verbier з’явиться кілька додаткових апартаментів чи поділів шале, але цього недостатньо, щоб суттєво скоротити дефіцит. Нове будівництво у самому Verbier буде здебільшого обмежене вже схваленими проектами та реконструкцією старих споруд (майже не залишилося вільних земель під масштабну забудову через зонування і обмеження на другі домівки). Відповідно, будь-яке збільшення пропозиції буде незначним і недостатнім, щоб задовольнити стійкий попит. Це підґрунтя вказує на подальший тиск на зростання цін. Як зазначає один із звітів, відколи була прийнята ініціатива щодо других домівок, будівництво в Альпах «практично зупинилося», тож навіть невелике пожвавлення зараз (стимульоване послабленням у 2024 році) лише запобігає повному застою, не випереджаючи попит ubs.com.

З огляду на ці фактори, прогноз цін для Verbier до 2028 року є обережно оптимістичним. Ми очікуємо щорічне зростання капітальної вартості приблизно в діапазоні 3–5% протягом наступних кількох років investropa.com investropa.com. Це за умови відсутності серйозного економічного спаду. Також передбачається, що ймовірні регуляторні зміни (які розглядатимуться далі) не суттєво обмежать купівлю іноземцями. Сценарій стабілізації цін чи незначної корекції можливий, якщо, наприклад, Швейцарія жорстко посилить правила купівлі нерухомості або глобальна рецесія вплине на люксові активи. Але за відсутності цих тригерів базовий сценарій – поступове зростання. В підтвердження цього, у прогнозі Julius Baer на ринку швейцарської нерухомості на 2024 рік відзначено зростання кількості угод наприкінці 2024 року та «очікування подальшої динаміки у 2025-му» investropa.com, що сигналізує про короткочасність спаду після COVID.

Важливо зазначити, що навіть якщо зростання цін буде помірним, рівень цін, як очікується, залишиться високим. Є мало доказів того, що оцінки нерухомості у Вербʼє суттєво впадуть – нижню межу підтримує обмежена пропозиція та заможні власники, які зазвичай не змушені продавати. Насправді багато власників воліють утримувати або здавати свої шале в оренду, а не продавати на слабкому ринку, що сприяє низькій оборотності. Alpine Property Intelligence (консалтингова компанія з питань гірськолижної нерухомості) прогнозує сценарій “низької оборотності, ціни повільно знижуються [у деяких випадках] та кращі можливості для покупців” у короткостроковій перспективі alpinepropintel.com alpinepropintel.com. На практиці це означає більше переговорів щодо окремих угод, а не загального падіння цін.

Підсумовуючи, очікуйте стабільності та помірного зростання на ринку нерухомості Вербʼє у 2025–2028 роках. Бум змінився мʼякою посадкою на високому плато. Для інвесторів це означає, що орендний дохід і довгострокове зростання капіталу – а не швидкі перепродажі – будуть основною винагородою у найближчі роки. А для покупців це означає, що хоча ціни навряд чи впадуть до “розпродажу”, темп зростання є плавнішим, відкриваючи вікно для входу на ринок без такої ажіотажної конкуренції, як на піку 2021 року.

Покупці та інвестори: демографія і мотивації

Однією з визначальних рис Вербʼє є його космополітична база покупців. На відміну від деяких гірськолижних регіонів, де домінують місцеві власники, ринок будинків для відпочинку у Вербʼє має міжнародний характер ubs.com. То хто ж купує й чому?

Національності та демографія: Історично британські покупці мали особливу любов до Верб’є – настільки, що курорт отримав прізвиська на кшталт “Sloane Square на схилах”, що відсилає до лондонської еліти, яка перетворила Верб’є на свою зимову ігрову площадку thegentlemansjournal.com. Навіть сьогодні покупці з Великої Британії залишаються помітними (хоча Brexit і валютні коливання принесли певні виклики). У звіті Savills за 2014 рік Верб’є названий “першим вибором для багатьох британських покупців” і індикатором британського попиту в Альпах countrylife.co.uk. Останніми роками склад покупців розширився: заможні покупці з Західної Європи (Бельгія, Франція, Німеччина, Скандинавія), США і дедалі більше Близького Сходу та Азії проявляють інтерес до нерухомості в швейцарських Альпах. Багатьох іноземців приваблює стабільність, безпека і престиж Швейцарії, окрім гірських лиж. Звісно, швейцарські покупці теж залишаються активними, особливо заможні сім’ї з Женеви чи інших міст, які шукають відпочинок у Вале. У проєктах, подібних до Андерматта (де унікально дозволяють необмежене придбання нерухомості іноземцями), близько половини покупців були швейцарцями, а решта – міжнародними mansionglobal.com. У Верб’є, вірогідно, співвідношення іноземців ще вище, враховуючи його репутацію та той факт, що тут можна купувати нерухомість іноземцям (з дозволами).

За однією з оцінок ринку, у 2024 році найпопулярніші регіони Швейцарії серед заможних іноземних покупців – Вале (де розташований Верб’є), Тічино, Во, Граубюнден та Берн – тобто переважно альпійські та озерні регіони jamesedition.com. Серед конкретних курортів Верб’є, Санкт-Моріц і Гштаад викликають найбільший інтерес у покупців з-за кордону jamesedition.com. Це узгоджується з позицією Верб’є як курорту світового класу. По суті, придбання житла у Верб’є часто сприймається як вступ до ексклюзивного міжнародного клубу.

Інвестор vs. Покупець для способу життя: Покупці у Веб’є (Verbier) зазвичай мають змішану мотивацію – частково інвестиційну, частково для власного задоволення. Дуже мало серед них чистих спекулянтів або перекупників. Нерухомість у Веб’є часто купується для довгострокового володіння (горизонт 10+ років) та є покупкою для душі alpinepropintel.com. Як відзначає Alpine Property Intelligence, шале в горах — це “часто плід довготривалих прагнень”, а не про прагнення короткострокового прибутку alpinepropintel.com. Покупці зазвичай планують використовувати нерухомість для сімейного відпочинку (або навіть напівпенсії у майбутньому), при цьому розраховуючи й на зростання вартості активу з часом. Той факт, що рівень кредитування зазвичай низький, означає, що власники не змушені здавати або продавати — вони можуть тримати об’єкт навіть у складні ринкові періоди, що сприяє стабільності alpinepropintel.com.

Мотивації: Кілька факторів спонукають людей вкладати кошти у нерухомість Веб’є:

Спосіб життя та відпочинок: В основі — захоплення покупців гірськолижним курортом світового рівня (410 км трас у 4 Vallées) та насиченим après-ski heavenpublicity.co.uk. Володіння шале тут — це актив для способу життя, можливість насолоджуватися альпійськими пригодами взимку та безліччю літніх занять (піші прогулянки, велоспорт, фестивалі) у міжсезоння schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. Це місце, де “легенди, королівські особи та поп-зірки” зустрічаються зі спортивними ентузіастами heavenpublicity.co.uk — ідеальне поєднання гламуру й справжнього гірського шарму, яке мало який курорт зможе запропонувати. Багато покупців зазначають, що мріють про сімейний притулок, де створюватимуться спогади для наступних поколінь.

В основі — захоплення покупців heavenpublicity.co.uk. Володіння шале тут — це актив для способу життя, можливість насолоджуватися альпійськими пригодами взимку та безліччю літніх занять (піші прогулянки, велоспорт, фестивалі) у міжсезоння schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. Це місце, де “легенди, королівські особи та поп-зірки” зустрічаються зі спортивними ентузіастами heavenpublicity.co.uk — ідеальне поєднання гламуру й справжнього гірського шарму, яке мало який курорт зможе запропонувати. Багато покупців зазначають, що мріють про сімейний притулок, де створюватимуться спогади для наступних поколінь. Потенціал орендного доходу: Хоч це і не головна мета, можливість отримання прибутку від здачі в оренду у часи, коли власник не користується нерухомістю, є вагомим плюсом. Оренда на тиждень у високий сезон у Веб’є — одна з найдорожчих в Альпах, що може компенсувати витрати на утримання (детальніше про це в розділі про Оренду). Для декого з інвесторів, особливо тих, хто не планує бути у Веб’є цілий сезон, орендний дохід є частиною розрахунків — таким чином нерухомість стає активом, що генерує прибуток, а не просто “сплячою” другою домівкою.

Хоч це і не головна мета, можливість отримання прибутку від здачі в оренду у часи, коли власник не користується нерухомістю, є вагомим плюсом. Оренда на тиждень у високий сезон у Веб’є — одна з найдорожчих в Альпах, що може компенсувати витрати на утримання (детальніше про це в розділі про Оренду). Для декого з інвесторів, особливо тих, хто не планує бути у Веб’є цілий сезон, є частиною розрахунків — таким чином нерухомість стає активом, що генерує прибуток, а не просто “сплячою” другою домівкою. Інвестиція-«тиха гавань»: Політична нейтральність Швейцарії, міцна валюта та надійна правова система надають впевненості міжнародним інвесторам. Володіння нерухомістю у Швейцарії вважається безпечним збереженням капіталу. На відміну від багатьох країн, у Швейцарії немає гострої історії обвалів ринку нерухомості, а сила франка часто додає валютний приріст до прибутку від нерухомості. Окрім цього, банківська таємниця (історично) та делікатність Швейцарії приваблюють тих, хто шукає приватності. У неспокійні часи шале у Верб’є дійсно відчувається як реальний «тихий гавань» для активів. Важливо й те, що у Швейцарії немає карального податку на багатство від нерухомості, як у деяких інших альпійських країнах — наприклад, у Франції діє щорічний податок на статки за володіння нерухомістю понад ~€1,3 млн , що може стати дорогим для власників шале вартістю понад €5 млн mansionglobal.com. У Швейцарії немає еквівалентного національного податку на статки у вигляді нерухомості mansionglobal.com, що робить її привабливішою для інвесторів з точки зору оподаткування.

Політична нейтральність Швейцарії, міцна валюта та надійна правова система надають впевненості міжнародним інвесторам. Володіння нерухомістю у Швейцарії вважається безпечним збереженням капіталу. На відміну від багатьох країн, у Швейцарії немає гострої історії обвалів ринку нерухомості, а сила франка часто додає валютний приріст до прибутку від нерухомості. Окрім цього, банківська таємниця (історично) та делікатність Швейцарії приваблюють тих, хто шукає приватності. У неспокійні часи шале у Верб’є дійсно відчувається як реальний «тихий гавань» для активів. Важливо й те, що у Швейцарії немає карального податку на багатство від нерухомості, як у деяких інших альпійських країнах — наприклад, , що може стати дорогим для власників шале вартістю понад €5 млн mansionglobal.com. У Швейцарії немає еквівалентного національного податку на статки у вигляді нерухомості mansionglobal.com, що робить її привабливішою для інвесторів з точки зору оподаткування. Ексклюзивність і престиж: Існує невловимий, але реальний стимул: володіння будинком у Верб’є підкреслює статус. Це вважається ознакою «успіху», якщо ви можете дозволити собі нерухомість у цьому знаменитому курорті. Не варто недооцінювати фактор престижу — подібно до володіння нерухомістю у Сен-Тропе чи на Мангеттені, це додає соціальної ваги. Жива соціальна атмосфера Верб’є (зокрема такі події, як Verbier Music Festival та зоряні новорічні вечірки) підсилює привабливість. Деякі покупці просто закохуються у Верб’є після візиту і мріють стати частиною цієї спільноти.

Існує невловимий, але реальний стимул: володіння будинком у Верб’є підкреслює статус. Це вважається ознакою «успіху», якщо ви можете дозволити собі нерухомість у цьому знаменитому курорті. Не варто недооцінювати фактор престижу — подібно до володіння нерухомістю у Сен-Тропе чи на Мангеттені, це додає соціальної ваги. Жива соціальна атмосфера Верб’є (зокрема такі події, як Verbier Music Festival та зоряні новорічні вечірки) підсилює привабливість. Деякі покупці просто закохуються у Верб’є після візиту і мріють стати частиною цієї спільноти. Кліматичні переваги й цілорічна привабливість: Цікаво, що попри занепокоєння через зміну клімату, високогірні курорти на кшталт Верб’є вважаються більш стійкими до змін у майбутньому для катання на лижах. Гірськолижна зона Верб’є сягає аж 3 300 м (льодовик Мон-Фор), завдяки чому сезон триває довго й стабільно heavenpublicity.co.uk. Дослідження Savills поставило Верб’є до списку найстійкіших курортів до зміни клімату (завдяки висоті й інвестиціям у снігоутворення) savills.co.uk. Покупців заспокоює, що їхній гірськолижний будинок матиме цінність і через десятки років, на відміну від нижчих курортів, де сезон може стати коротшим. Більше того, Верб’є активно перетворюється на двосезонний курорт — активний літній туризм зростає, розвивається інфраструктура та пропонуються різні розваги не тільки взимку schraner-verbier.ch. Така багатогранна привабливість підсилює інвестиційну логіку, адже нерухомістю можна насолоджуватися (чи здавати в оренду) у будь-яку пору року.

Щодо віку та профілю, покупці варіюються від 30 до 70 років. Молодші покупці (30–40 років, часто підприємці або фінансисти) можуть бути зацікавлені у відомому нічному житті Верб’є та катанні поза трасами, тоді як старші покупці (50–60 років, можливо, нещодавні пенсіонери або ті, хто наближається до пенсії) можуть надавати перевагу комфорту, оздоровчим можливостям та сімейній дружності. Багато покупців — це сімейні одиниці, які купують житло з метою мати місце для збору дітей та онуків. Також простежується мультигенераційний підхід до збереження багатства, коли шале купується як спадковий актив. Корпоративні інвестори менш поширені на ринку житлової нерухомості Альп (через обмеження Lex Koller для іноземних компаній щодо володіння власністю), хоча іноді нерухомість купують через корпоративні структури для забезпечення приватності або податкового планування.

Поведінка інвесторів: Після покупки власники нерухомості у Верб’є, як правило, зберігають свої активи у довгостроковій перспективі. Не рідкість, коли шале залишаються у власності однієї родини протягом десятків років. Це сприяє низькій пропозиції на вторинному ринку. Коли все ж відбуваються зміни, вони частіше викликані життєвими обставинами (наприклад, коли власник припиняє кататися на лижах через вік чи переїжджає з особистих причин), а не ринковою кон’юнктурою. Така нееластична пропозиція означає, що вартість майна захищена від короткострокових коливань. Крім того, оскільки власники часто є людьми з великим статком і не мають надмірної фінансової залежності, вимушені продажі трапляються рідко навіть під час економічних спадів.

Підсумовуючи, демографічна група покупців у Верб’є заможна, міжнародна і зосереджена на способі життя, з розвиненим інвестиційним мисленням. Їх приваблює унікальне поєднання спорту, соціального життя та стабільності, яке пропонує Верб’є. Їхні мотивації поєднують особисте задоволення і довгострокове збереження капіталу. Саме розуміння цієї психології є ключовим: воно пояснює, чому нерухомість у Верб’є може мати таку високу ціну і залишатися відносно ліквідною — у цих альпійських об’єктах закладена глибока емоційна та стратегічна цінність, яка виходить далеко за межі простих будівель.

Огляд ринку оренди

Ринок оренди у Верб’є є невід’ємною частиною ринку нерухомості, оскільки багато власників здають свою нерухомість, а багато відвідувачів шукають шале/апартаменти для короткострокової оренди. Динаміка оренди у Верб’є є дуже сезонною, змінюючись відповідно до лижного календаря та літніх піків туризму.

Сезонний попит: Узимку у Вербʼє спостерігається наплив лижників з грудня по квітень. Найприбутковіший період для оренди — приблизно 20 тижнів у лижний сезон (від початку грудня і до Великодня), коли попит найвищий, а щотижневі ставки злітають knightfrank.com knightfrank.com. До них належать різдвяно-новорічний період, кінець січня, лютий (особливо під час шкільних канікул) та березень до Великодня — саме тоді елітні шале можуть бути повністю заброньовані за найвищими цінами. Окрім цих зимових тижнів, у Вербʼє тепер є стабільний літній сезон: приблизно 10 тижнів орендного попиту поза зимою, особливо у липні та серпні, коли Альпи приваблюють пішохідників, велосипедистів і поціновувачів фестивалів knightfrank.com. Загалом, нерухомість у Вербʼє може досягати близько 30 тижнів заповненості на рік, що стало значним зростанням у порівнянні з традиційним 10–15-тижневим сезоном, орієнтованим лише на лижі, десятилітньої давнини knightfrank.com. Це зростання відображає успіх курорту в просуванні цілорічного туризму та подій.

У несезонний час (навесні після закриття підйомників та в осінній міжсезонний період) попит значно знижується, і багато обʼєктів стоять порожніми або здаються з великою знижкою. Досвідчені власники використовують цей час для ремонту чи особистого відпочинку. Проте найважливіше, що орендні доходи в сезон настільки високі, що навіть із періодами простою річна прибутковість залишається привабливою.

Орендні ставки та прибутковість: Орендні ставки у Вербʼє — одні з найвищих в Альпах. Розкішне шале у Вербʼє в пік сезону може здаватися за кілька десятків тисяч франків на тиждень, залежно від розміру й сервісу (обслуговувані шале зі штатними працівниками ще дорожчі). Наприклад, добре розташована квартира з 3 спальнями може здаватися за CHF 5,000–7,000 на тиждень у високий сезон, тоді як велике окреме шале — CHF 15,000–25,000+ на тиждень на Новий рік. Літні ставки нижчі — приблизно 50–70% зимових максимальних цін, хоча під час особливих подій (наприклад, тижнів класичної музики) вони можуть зростати.

У цілому, орендні доходи у Верб’є стабільні, але не надзвичайні – це типовий показник для елітної курортної нерухомості (де капітальна вартість дуже висока порівняно з орендною платою). За даними аналітиків ринку альпійської нерухомості, середня чиста орендна дохідність гірськолижної нерухомості у Швейцарії становить трохи менше 4% на рік alpinepropintel.com. Knight Frank також відзначає, що брутто-доходність близько 4% досяжна на більшості альпійських курортів knightfrank.com. У випадку Верб’є, доходність має тенденцію до нижньої межі цього діапазону для ультра-преміальних шале (оскільки ціни на купівлю дуже високі). Для більш помірно оцінених квартир, які також гарно здаються в оренду, доходність може бути дещо вищою. Наприклад, Knight Frank навів такий сценарій: шале у Шамоні вартістю €1 мільйон (в певних аспектах співставне із середнім сегментом Верб’є) може принести €80 тис. за 30 тижнів оренди, що дає €40 тис. чистого доходу до сплати податків (тобто 4% чистої доходності) knightfrank.com. Можемо екстраполювати, що нерухомість у Верб’є вартістю CHF 2 мільйони може приносити CHF 100 тис. на рік і чистий дохід близько CHF 50 тис. після витрат, що перебуває в діапазоні ~4%. Ультра-люкс шале можуть давати нижчий відсоток доходу (можливо, 2–3%), оскільки їхній орендний дохід, хоча й великий у абсолютному розмірі, менший порівняно із багатомільйонною вартістю купівлі.

Важливо розрізняти брутто- та чисту доходність: брутто-доходність — це просто орендна плата, поділена на купівельну вартість. Чиста доходність враховує витрати – а здача нерухомості в Альпах має певні витрати: комісія за управління нерухомістю, прибирання, обслуговування (розчищення снігу тощо), страхування, можливо обслуговування боргу, комісія агентства. Власники нерухомості у Верб’є часто наймають місцеве агентство чи консьєрж-сервіс для управління орендою, що може брати 15–20% від орендного доходу. Після всіх витрат 4% брутто-доходність може зменшитись до ~2,5–3% чистого прибутку для власника. У звіті Alpine Property Intelligence зазначено «трохи менше 4% чистого прибутку» у середньому, що свідчить: ефективне здавання в оренду дійсно може покрити більшість витрат та залишити невеликий прибуток alpinepropintel.com. Додатково, орендні ціни зросли приблизно на 10% з 2019 року у Швейцарських Альпах alpinepropintel.com завдяки попиту після COVID, що трохи підвищило доходність (але також підняло ціни купівлі, тож доходність залишилась приблизно такою ж).

Правила оренди: У Швейцарії досить ліберальне ставлення до оренди для відпочинку. Немає загальнодержавних обмежень щодо кількості ночей, які другий дім можна здавати в оренду (на відміну від деяких міст, де діють ліміти на оренду через Airbnb) knightfrank.com. У Вербʼє власники вільні використовувати такі платформи, як Airbnb, Booking.com чи місцеві агентства з оренди шале для короткострокової здачі своїх обʼєктів. Є одна особливість: якщо нерухомість була придбана за схемою, що вимагала обов’язкової оренди (деякі новобудови класифікують квартири як «інвестиційні об’єкти», щоб обійти обмеження на другі домівки), тоді власник може бути зобов’язаний здавати житло певну кількість тижнів. Але загалом у Вербʼє оренда — на розсуд власника. Спільноти власників (наприклад, ОСББ у багатоквартирному будинку) теоретично можуть встановлювати власні правила щодо короткострокової оренди, але це вирішується індивідуально і трапляється рідко knightfrank.com.

Профіль орендарів і поведінка: Взимку орендарями в Верб’є стають відпочивальники на тиждень — сім’ї, компанії друзів, корпоративні групи — часто з Великої Британії, Європи чи інших країн. Вони відвідують ці місця заради відомих гірськолижних трас і насиченого нічного життя. Багато хто приїжджає рік у рік в однакову пору. Влітку орендарями можуть бути туристи, гірські велосипедисти чи гості подій (наприклад, відвідувачі Verbier Festival чи учасники велогонок). Наявність потужного орендного ринку є ще однією перевагою для інвесторів у нерухомість: у Верб’є відносно просто знайти орендарів у сезон завдяки популярності курорту.

Одним із цікавих ефектів дефіциту житла є складнощі місцевих бізнесів і сезонних працівників із пошуком житла. Деякі роботодавці зараз орендують або купують нерухомість для розміщення персоналу (як зазначалося раніше) knightfrank.com. Попит на житло для працівників стосується переважно більш доступних квартир у Le Châble чи навколишніх районах, але це свідчить про напружений стан ринку оренди навіть поза туристичним сезоном. Якщо ви володієте невеликою квартирою у Верб’є/Le Châble, у вас може бути можливість здавати її сезонно місцевим чи робітникам (наприклад, зимова оренда на 4 місяці для інструктора з лиж), іноді за нижчими ставками, ніж туристична погодинна оренда, проте на довший і гарантований термін.

Сезонність цін: Як і очікується, вартість оренди сильно коливається залежно від сезону. Дослідження UBS показало, що на курортах, як-от Верб’є та Церматт, існують великі різниці між цінами на оренду взимку й улітку, що відображає преміум-клас кращих гірськолижних курортів alpinepropintel.com. Це означає, що власник не може просто ділити річний прибуток на 12 для середньомісячного показника — більша частина доходу надходитиме взимку, менша — влітку, і майже нічого — в міжсезоння. Управління сезонністю дуже важливе (наприклад, коригування цін та якісний маркетинг нерухомості задовго до пікового періоду).

Загалом, орендні доходи у Верб’є є високими за швейцарськими стандартами і надають власникам вагомий стимул здавати нерухомість в оренду. Хоча ніхто не стає мільйонером лише від орендного доходу з одного шале, такі доходи можуть суттєво покривати експлуатаційні витрати і навіть відсотки за іпотекою в багатьох випадках. Наприклад, за нинішніх низьких іпотечних ставок (швейцарські змінні/фіксовані ставки близько 2,5–3% станом на 2024 рік knightfrank.com knightfrank.com), чиста дохідність понад 3% означає, що нерухомість може бути майже самоокупною при використанні кредитного плеча. Така динаміка — низькі витрати на фінансування та високі орендні ставки — робить володіння (навіть із іпотекою) дедалі привабливішим порівняно з простим відвідуванням і орендою. Дійсно, до початку 2025 року через зростання орендних цін і низькі процентні ставки володіння житлом у Швейцарії часто ставало дешевшим на рік, ніж оренда investropa.com jamesedition.com. У випадку Верб’є висока вартість оренди шале на декілька тижнів може бути перенаправлена у сплату вартості власності, що стимулює частих гостей купувати нерухомість, якщо вони можуть собі це дозволити.

Приклад: Сім’я, яка орендує гарне шале на два пікових тижні, може витрачати CHF 20 000 щороку. Ця сума може покривати відсотки за значним кредитом або ж спрямовуватися на формування власного капіталу — це усвідомлення підштовхує постійних орендарів до придбання власного житла.

На завершення, орендний ринок Верб’є характеризується високим сезонним попитом, преміальною ціною та доходністю близько 3–4%. Продовжений туристичний сезон підвищив потенціал заповнюваності. Хоча ринок орієнтований переважно на зиму, розвиток літніх активностей дозволяє власникам усе частіше розраховувати на доходи протягом усього року. Інвесторам все ж слід враховувати періоди простою та витрати на управління, але з огляду на поточні тенденції, здача нерухомості у Верб’є в оренду може бути прибутковою й відносно “безклопотною” справою (особливо при використанні професійних агентств з оренди). Сильний орендний попит також додає ліквідності ринку продажу — потенційні покупці знають, що можуть легко здавати нерухомість в оренду, що може виправдати високу ціну придбання.

Інфраструктура та проекти розвитку

Постійні інвестиції в інфраструктуру та зручності є життєво необхідними для такого курорту, як Верб’є, аби підтримувати свою конкурентоспроможність. Декілька поточних і запланованих проєктів у Верб’є та регіоні Валь де Бань спрямовані на покращення транспортної доступності, сталого розвитку та загального досвіду для відвідувачів — усе це опосередковано може підвищити вартість нерухомості завдяки зростанню привабливості курорту.

1. Нові підйомники та покращення схилів: Найбільш значущим проєктом є будівництво підйомника Savoleyres Télémixte. Ця довгоочікувана система підйомників забезпечить ефективніше сполучення Верб’є із сектором Саволер/Ла Цумаз. Це комбінація гондоли та крісельного підйомника (звідси Télémixte) і включає дві стадії: Les Esserts – Savoleyres (нова гондола на 10 місць), яку планують відкрити в грудні 2025 року, та Savoleyres – La Tzoumaz (продовження крісельного підйомника) до грудня 2026 року heavenpublicity.co.uk. Роботи розпочалися у 2023 році, що свідчить про сильну відданість, незважаючи на високі витрати. Цей сучасний підйомник значно покращить потік лижників і доступність, перетворивши колись повільний зв’язок на швидке сполучення verbier4vallees.ch seeverbier.com. Для власників нерухомості, особливо в районах Savoleyres/Esserts, це велика перевага – фактично “наближає Верб’є” і має підвищити привабливість шале з того боку гори. Це також підсилює привабливість Ла Цумаз (тихе село через хребет), оскільки легше досягти основної лижної зони Верб’є, що потенційно може підвищити вартість нерухомості і там. Додатково, Téléverbier планує новий 6-місний крісельний підйомник на зимовий сезон 2026/27 в іншій частині гірськолижної зони, а будівництво розпочнеться у 2025 році snowindustrynews.com. Постійні оновлення підйомників, як ці, гарантують, що Верб’є залишається на передовій інфраструктури для лижного спорту.

2. Реконструкція спортивного центру: Критий спортивний центр у Вербʼє (включаючи басейн та інші обʼєкти) зазнав пожежі у 2017 році, і наразі ведеться масштабна робота з його відновлення та переосмислення. Новий проект Verbier Sports Centre затверджено з орієнтовним бюджетом у 69 мільйонів швейцарських франків valdebagnes.ch. Затверджений кінцем 2023 року дизайн – амбітний: планується напіволімпійський басейн, зони для відпочинку на воді, спа, ігрові водні зони для дітей (гірки тощо), великий спортзал із модульними приміщеннями та ресторан valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Це багатофункціональний комплекс, розрахований і на місцевих мешканців, і на туристів, з 30-річною перспективою розвитку valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Підготовчі будівельні роботи починаються у 2025 році, відкриття заплановано на 2028 valdebagnes.ch. Важливо, що у проекті пріоритет віддається місцевим матеріалам (камінь та дерево) і стійкості, що відповідає принципам Вербʼє щодо поєднання сучасних потреб із альпійським характером valdebagnes.ch. Обговорюється навіть перспектива додати льодову ковзанку до комплексу (наразі на стадії обговорення) valdebagnes.ch. Після завершення цей спортивний центр суттєво покращить цілорічний досвід проживання та відпочинку у Вербʼє – запропонує оздоровлення та розваги навіть у погану погоду чи міжсезоння. Для власників нерухомості це значний плюс: наявність найкращих інфраструктур для дозвілля підвищує привабливість Вербʼє як місця для життя чи відпочинку.

3. Оновлення центральної частини селища: Проєкт Place de l’Ermitage – ще одна ініціатива, спрямована на підвищення якості життя. Центральну площу Вербʼє (Place de l’Ermitage) перепроєктовують із широким урахуванням думки громадськості, щоб створити зелену, багатофункціональну громадську зону valdebagnes.ch valdebagnes.ch. У планах – більше зелені (дерева, болота з живленням дощовою водою), громадські місця для сидіння, павільйон із багатофункціональною залою та кафе, а також гнучкий простір для проведення ринків, концертів чи навіть зимової ковзанки valdebagnes.ch. Під площею буде збудовано підземний триповерховий паркінг (~200 місць), майстерно прихований, щоб зберегти естетику простору valdebagnes.ch. Початок будівництва площі та паркінгу заплановано на кінець 2025 року. Мета – надати Вербʼє справжнє «серце селища», привабливе в будь-яку пору року – простір для зустрічей місцевих жителів та туристів, не лише біля підйомників чи барів. Таке покращення міського середовища може м’яко підвищити вартість нерухомості поруч та зробити життя у Вербʼє комфортнішим і менш завантаженим автомобілями.

4. Мобільність і сталий розвиток: Верб’є акцентує увагу на сталому транспорті та енергетиці у своїх планах розвитку. Курорт визнає, що найбільший вуглецевий слід залишають відвідувачі, які приїжджають до курорту heavenpublicity.co.uk. На щастя, Верб’є — один із найзручніших великих курортів, до якого легко дістатися громадським транспортом: можна сісти на потяг із Женеви (або навіть з Лондона через Євротунель і швейцарську залізницю) прямо до Ле Шабль, а потім піднятися гондолою до Верб’є heavenpublicity.co.uk. Наявність цієї канатної дороги від залізничної станції в долині — велика перевага, і вона просувається як більш екологічний спосіб прибуття (без автомобільного трафіку вгору по горі). Крім того, прямі авіарейси до Сьйону (міста в кантоні Вале) та сезонні рейси до Женеви забезпечують зручний доступ для міжнародних мандрівників heavenpublicity.co.uk. На самому курорті плануються кроки щодо пішохідних зон на ключових вулицях: наприклад, частини вул. Rue de Médran (біля головної підйомної станції) стануть більш дружніми до пішоходів, щоб покращити атмосферу селища та заохотити ходити пішки чи їздити на велосипеді valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Щодо енергетики, компанія підйомників та інфраструктурні об’єкти Верб’є інвестують у відновлювані джерела енергії, енергоефективне осніження та покращену ізоляцію, щоб знизити споживання енергії heavenpublicity.co.uk. Усі ці зусилля поєднуються під темою доступності та сталості, яку курорт визначив як ключову для свого майбутнього heavenpublicity.co.uk.

5. Інші нововведення: У ширшому регіоні Валь-де-Бань (муніципалітет, до якого входить Верб’є) є культурні та туристичні ініціативи, такі як дегустаційна кімната вина “Kairos” у Брусоні (відкрито у відреставрованому шале, пропонує винний досвід, а також розкішні апартаменти на дві кімнати) heavenpublicity.co.uk. Хоч і невелика, ця ініціатива підкреслює тенденцію до диверсифікації туристичних активностей (гастрономічний туризм тощо). Також варто відзначити гондолу до Брусона (відкрита в 2014 році) – хоч це й не новинка, але нагадування, що Верб’є поєднано з кількома селами, і ці зв’язки значно покращилися за останнє десятиліття. Підключення Брусона через гондолу додало нові траси для катання та альтернативні варіанти проживання, а подальший розвиток там (наприклад, нові засоби розміщення чи активності) може вдало доповнити основну пропозицію Верб’є.

Дивлячись у майбутнє, комуна Вербʼє має 30-річний стратегічний план розвитку (PAZ), який поєднує зростання із збереженням довкілля valdebagnes.ch. Тут усвідомлюють необхідність уникати хаотичної забудови шале по гірських схилах («порятунок швейцарських гірськолижних курортів від розростання» навіть був темою для обговорення swissinfo.ch). Це означає, що майбутня забудова буде зосереджена на розумній ущільненості та модернізації інфраструктури замість необмеженого будівництва нових домівок. Тож очікуйте подальших інвестицій у транспорт (можливо, більше електробусів чи навіть новий тунель або вдосконалення дороги для зменшення заторів у пікові вихідні) і інфраструктуру, а не масштабної забудови житловими кварталами.

Вплив на нерухомість: Усі ці проекти – підйомники, спортивні об’єкти, благоустрій, сталий розвиток – підвищують привабливість Вербʼє. Для нинішніх власників це означає покращення якості життя й, ймовірно, зростання вартості майна в перспективі, оскільки курорт залишається конкурентоспроможним серед світових напрямків. Для потенційних покупців це сигнал, що Вербʼє не зупиняється на досягнутому: місто активно вдосконалюється, що зменшує ризики при інвестуванні (місто залишатиметься сучасним і динамічним). Особливо важливо те, що ці інвестиції здійснюються навіть за умов законодавчих обмежень на нове житло: це свідчить про те, що спільнота робить ставку на якість, а не кількість – модернізує вже наявне, аби приваблювати вимогливу публіку, а не просто розширюється вшир. Така модель сприяє зростанню цін на нерухомість, адже постійно підвищує цінність без суттєвого збільшення пропозиції.

Підсумовуючи, у Вербʼє амбітні та чітко спрямовані плани розвитку. До 2025–2028 років тут з’явиться новий швидкісний підйомник, будується сучасний спортивно-оздоровчий комплекс, центр села стане зеленішим, а всі проекти зі сталого розвитку триватимуть. Усе це тримає Вербʼє серед лідерів Альпійських курортів та позитивно впливає на динаміку ринку нерухомості.

Юридичні та нормативні аспекти

Інвестування в швейцарську нерухомість – особливо для іноземців – потребує навігації у складній системі законодавства та нормативних актів. Вербʼє, як частина Швейцарії, підпадає під дію федеральних законів і регіональних (кантон Вале) правил, що можуть впливати на право власності. Останніми роками та на майбутнє існує кілька значущих юридичних аспектів і можливих змін, про які варто знати:

Lex Koller (Закон про іноземну власність): Відомий швейцарський закон, що обмежує придбання нерухомості іноземцями, Lex Koller, відіграє ключову роль на курортних ринках. По суті, нерезиденти-іноземці можуть купувати лише певні типи об’єктів нерухомості (зазвичай будинки для відпочинку у спеціально визначених туристичних зонах) і часто з обмеженнями по площі (близько 200 м² житлової площі) investorsinproperty.com. Верб’є — одна з таких визначених зон, де іноземці можуть купувати, але їм потрібно отримати кантональний дозвіл і потрапити в межі щорічних квот на дозволи. Наприклад, кантон Вале (де розташований Верб’є) щороку видає обмежену кількість дозволів для іноземних покупців – ці дозволи швидко розподіляються через високий попит. Процес може бути бюрократичним і суворо контролюється properstar.sg. Іноземці не можуть купувати кілька об’єктів нерухомості; загальне правило — одна нерухомість на одного нерезидента. Крім того, житло має використовуватися для особистих потреб (короткострокова оренда дозволена, але купівля виключно для спекуляцій через компанію без спеціального дозволу заборонена).

Протягом багатьох років Lex Koller був обмежувальним, але стабільним. Майбутні зміни: У березні 2025 року Федеральна рада Швейцарії оголосила про плани ще більше посилити Lex Koller ubs.com jacquemoudstanislas.ch. Це досить значуще. Запропоновані заходи (деталі ще розробляються) включають: вимогу для іноземців з місцем проживання у Швейцарії продавати своє житло, якщо вони залишають країну (усунення лазівки, що дозволяла залишати нерухомість як другий дім), заборону іноземцям купувати комерційну нерухомість для інвестицій (тільки для власної діяльності), можливе скасування винятку, який дозволяв іноземцям купувати акції швейцарських компаній з нерухомістю, і що особливо важливо, розглядається запровадження нових обмежень на купівлю іноземцями будинків для відпочинку та сервісних апартаментів (апарт-готелів) jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Хоча деталі щодо житла для відпочинку ще не визначені, напрямок — до ще більшого обмеження придбання нерухомості іноземцями у популярних регіонах, таких як Верб’є. Ці зміни є частиною політичного курсу, спрямованого на вирішення дефіциту житла і стримування цін для місцевих мешканців (ініціатива також пов’язана з ширшою проблемою зростання чисельності населення) jacquemoudstanislas.ch.

Що це означає? Якщо це буде впроваджено, нерезидентам стане складніше купувати нерухомість у таких місцях, як Верб’є – можливо, буде введено суворіші квоти на дозволи або додаткові умови. Однак законодавчий процес тривалий і може стикнутися з опором jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Очікується, що проект закону з’явиться наприкінці 2025 року, а дебати відбудуться у 2026-му. Тим часом, сама перспектива посилення правил може підштовхнути деяких іноземців «купувати зараз, а не потім», що підвищує короткостроковий попит. З іншого боку, невизначеність може змусити декого утриматися від покупки. Існуючі власники-іноземці не будуть змушені продавати (якщо тільки вони не підпадають під виняток для основного місця проживання і не переїхали, згідно з новим правилом). Але якщо буде запроваджена, наприклад, заборона апарт-готелів, це може обмежити нові моделі розвитку.

Станом на сьогодні жодних негайних змін Lex Koller не відбулося investropa.com – статус-кво зберігається у 2025 році, тобто іноземці можуть і надалі купувати друге житло у Верб’є за чинними правилами. Це просто питання, за яким варто стежити. Якщо ви іноземний інвестор, який розглядає можливість покупки у Верб’є, важливо бути в курсі цього законодавчого процесу, оскільки це може вплинути на ваші права чи ліквідність вашого активу в майбутньому.

Lex Weber (Закон про друге житло): Його часто плутають із Lex Koller, але Ініціатива щодо другого житла (Lex Weber) – це ще одна важлива регуляція. Схвалена швейцарськими виборцями у 2012 році, вона забороняє будівництво нового другого житла у комунах, де частка другого житла перевищує 20% від загального фонду житла ffw.ch. Верб’є (комуна Валь-де-Бань) значно перевищує цей поріг – за даними, близько 75% нерухомості у Верб’є – друге/відпускне житло, тому з 2013 року нове чисто відпускне житло не можна дозволити до будівництва. Деякі винятки були використані: наприклад, проекти, схвалені до 2012 року, були реалізовані; деякі нові проєкти мають “обов’язок здавати в оренду”, визначаючи їх як готелі чи інвестиційні об’єкти, а не чисто друге житло countrylife.co.uk. Також апарт-готелі (юніти, продані покупцям, але здані в оренду оператором) у деяких випадках стали обхідним шляхом, оскільки вони вважаються готельним розміщенням.

Важливо, як уже згадувалося раніше, Lex Weber зазнав незначного послаблення наприкінці 2024 року. У тому, що неофіційно назвали «Lex Candinas» (на честь політика, який її запропонував), закон було переглянуто, і тепер дозволяється збільшення площі будівель, зведених до 2013 року, на до 30%, навіть якщо це створює нові одиниці ubs.com. На практиці це означає, що якщо у вас є старий багатоквартирний будинок у Верб’є, ви можете додати прибудову або додаткові квартири на горищі тощо — аж до 30% додаткової житлової площі. Цей захід має на меті незначно збільшити пропозицію без нової забудови на вільних ділянках. Це може спричинити появу кількох нових квартир на ринку у Верб’є найближчими роками, але з огляду на обмеження (тільки будівлі до 2012 року і необхідність отримання дозволів на будівництво, які громада буде ретельно контролювати), очікувати масового напливу нових квартир не варто. Ймовірніше, це допоможе місцевим власникам розширити чи реконструювати свою нерухомість і, можливо, створити кілька нових орендованих одиниць. Ще один аспект Weber-law — це перепрофілювання: основне житло може стати другим житлом при продажу, що вже відбувається і збільшує запас житла для відпочинку (але закон і так це дозволяв; новим є те, що люди перепрофільовують нерухомість, а потім продають її з націнкою 15–20%, оскільки квартири, які підпадають під категорію другого житла, мають вищу ціну alpinepropintel.com).

Lex Weber залишається чинним, і, окрім корекції щодо збільшення площі на 30%, подальшого послаблення не очікується. Навпаки, екологічні лобі можуть вимагати суворішого контролю, щоб уникнути лазівок. Для покупця це означає, що можливості для нової забудови вкрай рідкісні – фактично, у Верб’є можна купити здебільшого лише вже існуючу нерухомість. Це також означає, що ваша інвестиція отримує вигоду від штучно обмеженої пропозиції (це добре для збереження вартості, але якщо ви мрієте про новий будинок, збудований за індивідуальним проєктом, це майже неможливо, якщо тільки він не будується на місці старого).

Податки та витрати: У Швейцарії немає єдиного податку на передачу права власності; він відрізняється залежно від кантону. У Вале податок на передачу права власності зазвичай становить близько 2,5% від вартості покупки (часто ділиться між покупцем і продавцем за місцевою традицією). Нотаріальні та реєстраційні збори додають приблизно ~0,3–0,5% кожен properstar.sg. Тож витрати на операцію можуть скласти ~3–4% у Верб’є – менше, ніж у багатьох країнах, таких як Франція чи Італія. Щорічний податок на нерухомість у Швейцарії також помірний; деякі комуни стягують щорічний податок на володіння нерухомістю, але у Вале він невисокий. Однак у Швейцарії історично існував податок на “імовірну орендну вартість” для власників житла (коли власники-окупанти оподатковуються на основі теоретичного орендного доходу свого будинку). Пропонується важлива зміна: скасування податку на імовірну орендну вартість для основного місця проживання. Швейцарський парламент розглядав цю реформу (яка популярна серед місцевого населення), і якщо її ухвалять, це може супроводжуватися компенсуючими заходами, такими як зменшення відрахування відсотків по іпотеці та, можливо, введення нового податку на друге житло ubs.com. Цей останній пункт є ключовим для власників у Верб’є: якщо буде введено податок на друге житло, це може означати вищі щорічні витрати для власників дач (можливо, надбавку або підвищення податку на нерухомість для другорядних помешкань). Ця ідея поки що є спекулятивною, але її обговорюють як спосіб компенсувати втрати бюджету від скасування податку на уявну оренду за основним місцем проживання ubs.com.

Регулювання оренди та податки: Здача Вашої нерухомості у Верб’є в оренду підлягає швейцарському податку на дохід від оренди (федеральний, кантональний, комунальний податки). Власники-нерезиденти зазвичай сплачують податок на репатріацію з орендного доходу у Швейцарії, хоча вони часто можуть повернути частину згідно з угодами між країнами. Крім того, комунальний туристичний податок застосовується для короткострокової оренди – власники зазвичай повинні реєструватися і сплачувати невелику суму за ніч або фіксований щорічний платіж до місцевого туристичного офісу за кожен орендований об’єкт. Якщо здаєте нерухомість регулярно, доцільно мати швейцарського бухгалтера для ведення цих питань.

Місцеве зонування та дозволи: Для будь-якої реконструкції чи розширення на місці потрібні місцеві дозволи. Влада Val de Bagnes відома суворістю, але і справедливістю – їхня мета зберігати альпійську естетику. Наприклад, існують правила щодо стилю шале, типів дахів тощо. Також покупцям слід знати, що сільськогосподарські землі або деякі захищені зони навколо Верб’є взагалі не можна забудовувати. Більшість нерухомості, яка продається, вже знаходиться у будівельних зонах, тому це важливо в основному для тих, хто мріє купити пасовище і побудувати нове шале (за нинішніми правилами це неможливо).

Порівняльна перспектива: У порівнянні з іншими альпійськими країнами, регуляторне середовище Швейцарії є найбільш обмежувальним для іноземних покупців (Lex Koller) та нового будівництва (Lex Weber). Проте воно дуже стабільне – зміни відбуваються повільно (через пряму демократію або обережні кроки уряду). У Франції, навпаки, немає обмежень для іноземних покупців чи на друге житло на національному рівні, але податки вищі (як вже зазначалося, податок на багатство на нерухомість, вищі щорічні податки тощо), а в деяких регіонах існують обмеження на короткострокову оренду у містах. В Австрії повністю забороняється купівля другого житла не-громадянам ЄС в багатьох регіонах, а навіть громадяни ЄС стикаються з місцевими обмеженнями. Тож Швейцарія, певною мірою, є складною, але досяжною для іноземців – якщо вам вдасться отримати дозвіл, ви можете стати власником частки одного з найкращих курортів світу з повним правом власності та сильним юридичним захистом.

Ще один регуляторний аспект: так звана «Ініціатива для майбутнього» згадувалася у контексті елітної нерухомості, яка, як повідомляється, охолоджує сегмент наддорогої нерухомості ubs.com. Ймовірно, це стосується ширшої політичної ініціативи (можливо, пов’язаної зі сталим розвитком або обмеженням надмірної забудови заради майбутніх поколінь). Деталі виходять за межі огляду, але суть у тому, що політичний настрій у Швейцарії враховує потенційну шкоду для місцевих інтересів від неконтрольованого розвитку ринку елітної нерухомості. Це може призвести до запровадження суворіших екологічних стандартів будівництва або підвищення податків на розкішне житло. Наразі це переважно настрій, що додає нотку обережності.

Висновок для інвесторів: Ретельна перевірка юридичних питань має вирішальне значення. Працюйте з місцевим нотаріусом або юристом при купівлі нерухомості у Верб’є. Переконайтеся, що ви розумієте статус дозволу (чи доступне житло для іноземців і чи можна отримати дозвіл?), усі обов’язки або обмеження на оренду, а також податкові наслідки. Слідкуйте за змінами у реформі Lex Koller – хоча це ще не закон, але сигналізує про бажання Швейцарії зберігати доступність житла, що може призвести до нових обмежень на іноземну власність у майбутньому. З позитивного боку, швейцарська правова система забезпечує сильний захист права власності і традицію поваги до майнових прав. Після придбання будинку у Верб’є ви можете бути впевнені в стабільності володіння – правила можуть ускладнити придбання, але після цього ваш актив добре захищений у країні, яка відома верховенством права.

Верб’є та інші альпійські курорти

Як Верб’є порівнюється з іншими топовими альпійськими та швейцарськими напрямками? У багатьох аспектах Верб’є знаходиться в вищому ешелоні гірськолижних курортів світу, і розуміння його відносної позиції може допомогти зробити інвестиційний вибір.

Ціни та престиж: Як зазначалося раніше, Верб’є наразі є другим за вартістю ринком нерухомості серед гірськолижних курортів у Альпах (відразу після Санкт-Моріца) з ціною близько ~CHF 22,100/м² ubs.com. Це ставить його попереду інших елітних швейцарських курортів, таких як Церматт, Гштаад і перспективний Андерматт ubs.com. На міжнародному рівні, ціни у Верб’є прирівнюються або перевищують ціни всесвітньо відомих французьких курортів: наприклад, Куршевель 1850 у Франції історично мав ціни в діапазоні €20k–€30k за м², що аналогічно верхньому сегменту Верб’є. Ультра-преміальні шале у Верб’є (CHF 35k/м² і вище) можна порівняти з розкішними об’єктами в Куршевелі, Межеві чи Валь-д’Ізері. Австрійські та італійські курорти загалом відстають у ціні (за винятком, можливо, Кіцбюеля, який має сильний сегмент люкс, але все одно нижчу ціну за м²). Таким чином, Верб’є залишається одним із найдорожчих гірськолижних ринків у світі, що підтверджує його престиж ubs.com.

Відмінності профілів покупців: Покупці у Вербʼє дуже інтернаціональні, як вже говорилося. Для порівняння, Санкт-Моріц — курорт із давньою історією світського гламору (згадайте європейську аристократію та знаменитостей). Санкт-Моріц також приваблює багато іноземних покупців (у тому числі чимало італійців через географічну близькість, німців, а також світових надбагатіїв). Як і Вербʼє, курорт обмежений Lex Koller, але має глибоко вкорінену культуру розкоші (наприклад, готель Palace, поло на снігу тощо). Церматт, завдяки статусу “без авто” та дещо віддаленішому розташуванню (дістатися можна лише потягом), дуже приваблює швейцарських та німецьких покупців, а також тих, хто особливо зачарований Маттерхорном. Американці теж часто обирають Церматт через його культовий статус. Гштаад більше відзначається стриманою “старою грошовою” атмосферою; тут невисока висота для катання на лижах, але є привабливість упродовж року (відомі літні школи, теніс тощо), багато заможних швейцарців і деякі іноземці (історично сильний звʼязок із королівськими сімʼями Близького Сходу, а також британцями). Андематт унікальний: це новий гравець, який активно залучав іноземних покупців, звільнивши їх від дії Lex Koller mansionglobal.com mansionglobal.com. У результаті, склад покупців в Андематті дуже міжнародний — половина швейцарці, половина — іноземці з усього світу mansionglobal.com. В Андематті ціни нижчі, але вони швидко зростають (~7,7% щорічного зростання за 10 років) mansionglobal.com. Покупець, який прагне простіших правил купівлі, може розглянути Андематт, але повинен прийняти, що це курорт, який тільки формується (відчуття маленького села, не такий жвавий, як Вербʼє, хоча ситуація покращується завдяки інвестиціям Vail і численним новим забудовам).

Лижна зона та клімат: Верб’є може похвалитися однією з найбільших лижних зон у Швейцарії (4 Долини, 410 км трас) heavenpublicity.co.uk. Це порівнянно з Енгадіном Санкт-Моріца (близько 350 км разом із сусідніми курортами) і більше, ніж роздроблені зони Гштаада. Лижна зона Церматта (спільна з Червінією, Італія) також величезна (близько 360 км) і приваблює через Маттергорн. Щодо висоти: найвищий підйомник Верб’є — 3 330 м на Мон Фор heavenpublicity.co.uk, що забезпечує чудову снігову надійність. Найвища точка Санкт-Моріца (Діаволецца) — ~3 000 м; Кляйн Маттергорн у Церматті — 3 883 м (найвищий підйомник у Європі), тому в Церматі дійсно є катання на льодовику навіть влітку. Гштаад, порівняно, досягає близько 2 300 м — це добре у гарні зими, але викликає труднощі у теплі роки. Тож кліматична стійкість висока у Верб’є, Церматта, Санкт-Моріца; середня — у інших. Це стало важливим критерієм: курорти з більшою висотою та стабільним снігом все більше цінуються покупцями, саме тому такі місця, як Верб’є і Церматт, випередили нижчі курорти щодо зростання цін alpinepropintel.com.

Привабливість цілий рік: Усі провідні курорти просувають цілорічний туризм, але деякі мають природні переваги. Верб’є створив насичену літню програму (наприклад, проведення фестивалю класичної музики Verbier Festival, що приваблює міжнародну культурну публіку). Церматт прекрасний влітку та приваблює пішоходів (вид на Маттергорн є великою перевагою). Санкт-Моріц, можливо, лідирує за багатосезонною привабливістю: влітку вітрильний спорт на озерах, гольф і події на кшталт літнього марафону Енгадіна; він є справжнім цілорічним курортом понад століття. Гштаад також відкритий цілий рік із відомим музичним фестивалем, кінними змаганнями тощо, і фактично є літнім світським центром не менше, ніж зимовим. Андерматт розвиває літній гольф і активний відпочинок, але ще тільки набирає популярності. Порівнюючи, Верб’є впевнено тримає позиції як курорт для двох сезонів, можливо з молодшою/більш авантюрною літньою аудиторією (маунтенбайк, трейловий біг) та розкішними подіями. Чим різноманітніші сезони — тим вищий потенціал оренди та можливостей для життя.

Спільнота та атмосфера: Кожен курорт має свою унікальну атмосферу. Верб’є часто описують як місце з веселою, молодіжною енергією – воно відоме своєю апрес-скі вечіркою (Farinet, Farm Club тощо), а також поєднанням заможної, але спортивної публіки. Тут ви можете побачити фінансистів у спортивному одязі Patagonia, а не у формальних хутрах. Сан-Моріц, навпаки, може здаватися більш офіційним або показно розкішним – уявіть хутряні шуби, дизайнерські бутики й усталений соціальний календар (тут клієнтура в середньому старша). Церматт має чарівне село і дещо більш розслаблену атмосферу, з альпіністською спадщиною (екскурсії з гідом тощо) у поєднанні з розкішними шале; також, оскільки містечко без автомобілів, воно здається спокійнішим (немає ревучих Lamborghini, як, наприклад, у Сан-Моріці чи Верб’є). Гштаад рекламує принцип “піднімайтесь вище, сповільнюйтесь” – ультра-розкіш, але дуже стримано та спокійно; знаменитості ховаються тут без зайвого шуму. Для інвесторів це має значення: якщо ви хочете отримувати дохід від оренди, енергійний імідж Верб’є може привабити більше щотижневих орендарів, ніж спокійна ексклюзивність Гштааду, наприклад.

Порівняльні регулювання: Іноземці можуть купувати нерухомість на всіх цих швейцарських курортах згідно з обмеженнями Lex Koller (Сан-Моріц, Церматт, Гштаад знаходяться у дозволених зонах). Але цікаво, що у деяких місцях, наприклад у Венгені чи Мюррені (Бернське Оберленд), автомобільний рух заборонено й існують обмеження на кількість об’єктів, доступних іноземцям; це менші ринки. За межами Швейцарії, курорти Франції (наприклад, Валь-д’Ізер, Куршевель, Мерібель, Шамоні) не мають обмежень за національністю покупців, що іноді спрощує іноземним інвесторам придбання нерухомості. Проте ці ринки мають свої виклики (французький податок на приріст капіталу, інше спадкове право тощо). Швейцарські обмеження можуть здаватися недоліком, але саме це робить швейцарські курорти більш ексклюзивними і може підтримувати високу вартість.

Тенденції ринку: У період пандемії та після неї всі топ-курорти Альп різко зросли в ціні. Індекс Knight Frank показав, що ціни на гірські будинки у Франції та Швейцарії суттєво зросли у 2020–2022 роках, багато курортів фіксували двозначне зростання щороку. Наприклад, Alpine Prop Intel відзначав приріст у 7–9% у швейцарських курортах у 2022 році і аналогічно у місцях, як Валь-д’Ізер alpinepropintel.com. Нині по всіх Альпах спостерігається загальне охолодження ринку. Французькі курорти також сповільнили зростання або стабілізувалися у 2023/24, і у деяких збільшилася пропозиція (у Франції немає закону Вебера, тож забудовники активно будували, щоб задовольнити попит – наприклад, нові проекти у Межеві чи Валь-д’Ізері). Обмежене будівництво у Швейцарії означає меншу нову пропозицію, отже, ціни можуть краще триматися. З іншого боку, зміцнення швейцарської валюти зробило місцеву нерухомість дорожчою у євро та доларах, у той час як французькі об’єкти (у євро) “відчуваються” дешевшими для тих, хто має долари (через слабкість євро на початку 2024 року). Це може вплинути на вибір деяких міжнародних покупців у той чи інший бік.

Порівняння податків: Швейцарія vs. інші: Ми згадували про податок на багатство у Франції, що стосується нерухомості mansionglobal.com, який відлякує деяких заможних покупців (зазвичай 0,5–1,5% щорічно від вартості нерухомості понад €1,3 млн). В Австрії та Італії такого податку на багатство немає, але там є свої нюанси (в Австрії часто вимагають туристичну оренду будь-якого другого житла, якщо його купує іноземець, а в Італії вищі витрати на покупку). Стабільний і помірний податковий режим Швейцарії є перевагою, хоча слід зазначити, що в багатьох кантонах Швейцарії стягується щорічний податок на багатство від 0,1% до 0,5% від загальної чистої вартості (включаючи нерухомість по всьому світу). В кантоні Вале діє податок на багатство, але для заможної людини фактична ставка досить низька і часто компенсується фіксованими податковими угодами для деяких іноземних резидентів.

Порівняння орендної прибутковості: Цікаво, що згідно з орендним гідом Knight Frank французькі курорти іноді можуть давати трохи більшу прибутковість через нижчу ціну покупки, але високі орендні ставки (наприклад, Шамоні, де житло дешевше, проте високий туристичний попит). Водночас швейцарські курорти часто демонструють більший потенціал зростання цін в історичній перспективі через обмежену пропозицію й статус “збереження вартості”. Питання полягає у виборі між прибутковістю та зростанням: Швейцарія більше схиляється до другого (збереження/зростання капіталу), Франція може дати більшу прибутковість, але, ймовірно, менше довгострокового зростання (хоча це не суворе правило).

Якість інфраструктури: Швейцарські курорти, включаючи Верб’є, відомі своєю високоякісною інфраструктурою (ефективні підйомники, добре доглянуті траси, надійне електро- й водопостачання тощо). Курорти Франції різняться: деякі мають сучасні підйомні системи (наприклад, зона катання 3 Долини з Куршевелем), але на інших інфраструктура може бути застарілою. Надійність і комфорт — це частина того, за що платять у Швейцарії.

Підсумовуючи, Вербʼє тримається на рівні або випереджає багатьох конкурентів: ціни, попит, міжнародний престиж, якість катання на лижах і пропозиції протягом усього року. С. Моріц і Церматт – його основні швейцарські конкуренти, кожен з яких має свої унікальні переваги (С. Моріц – для ультра-люксового способу життя та заходів, Церматт – для альпінізму та знаменитого вигляду на Маттерхорн). Гштаад пропонує інший досвід, який більше нагадує літній курорт із додатковою можливістю кататися на лижах, і приваблює певну еліту. При виборі між ними велике значення має особистий смак: вам до вподоби гламурне високе суспільство (С. Моріц), затишність без машин (Церматт), спокійна вишуканість (Гштаад) чи енергійна космополітична атмосфера (Вербʼє)? З точки зору інвестицій, усі вони залишаються стійкими та затребуваними. Нещодавня нагорода Вербʼє як «Найкращий гірськолижний курорт світу» у 2022 році heavenpublicity.co.uk стала перлиною його іміджу, що свідчить про широке визнання його переваг. І в безпосередньому порівнянні Вербʼє стабільно входить до числа найкращих варіантів для покупців, які прагнуть поєднання справжнього гірськолижного досвіду та яскравого селищного життя schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch.

Можна також порівняти з деякими північноамериканськими курортами (заради контексту): наприклад, Аспен чи Вейл у США, або Вістлер у Канаді. Ультра-преміальні будинки в Аспені досягають ще вищих абсолютних цін (мега-естейт $25 млн+), але за ціною за м² Вербʼє є серйозним конкурентом завдяки щільності та обмеженню землі в Альпах. Багато європейців віддають перевагу Альпам саме через культурні й транспортні переваги, тому для міжнародних покупців, які могли б розглядати нерухомість у США, Вербʼє часто стає переможцем.

У підсумку Вербʼє знаходиться в найвищому ешелоні разом зі С. Моріц, Церматтом, Куршевелем, Межева та ін. Він пропонує унікальне поєднання переваг, яке, на думку декого, робить його найкращим гірськолижним курортом Європи для всіх типів відпочинку. Поки ця репутація зберігається, ринок нерухомості Вербʼє продовжить зростати й надалі у порівнянні і у співпраці зі своїми висококласними альпійськими конкурентами.

Висновки та перспективи

Ринок нерухомості у Вербʼє станом на 2025 рік характеризується міцністю, ексклюзивністю та зрілим післябумовим балансом. Ціни на житлову та преміальну нерухомість перебувають на історичних максимумах, які тримаються завдяки шаленому попиту та обмеженій пропозиції. Запал часів пандемійної манії поступився місцем стійкому ритму, але наразі нема ознак серйозного спаду. Навпаки, перспективи характеризуються помірним зростанням і стійкою цінністю.

Основні висновки з цього детального аналізу включають:

Стійкість житлового сектора: Ринок нерухомості у Верб’є залишається одним із найстабільніших в Альпах. Навіть коли щорічне зростання цін знижується до однозначних показників, вартість нерухомості на курорті підтримується унікальними чинниками – законодавчими обмеженнями на нову забудову, незмінним інтересом заможних покупців з усього світу та високим статусом курорту. Покупці можуть очікувати значну вартість входу, але історично ті, хто це зробив, отримували не просто дім, а актив, що зберігає (або збільшує) свою вартість упродовж економічних циклів alpinepropintel.com.

Ринок нерухомості у Верб’є залишається одним із найстабільніших в Альпах. Навіть коли щорічне зростання цін знижується до однозначних показників, вартість нерухомості на курорті підтримується унікальними чинниками – законодавчими обмеженнями на нову забудову, незмінним інтересом заможних покупців з усього світу та високим статусом курорту. Покупці можуть очікувати значну вартість входу, але історично ті, хто це зробив, отримували не просто дім, а актив, що зберігає (або збільшує) свою вартість упродовж економічних циклів alpinepropintel.com. Особливості сегмента люкс: Сегмент елітної нерухомості у Верб’є переживає невелику корекцію; рекордні ціни спричинили паузу й більш вибагливий попит. Тим не менш, престиж володіння трофейним шале у Верб’є залишається незмінним. Ми прогнозуємо, що сегмент люкс і надалі буде торгуватися в доволі вузькому діапазоні – суттєві корекції навряд чи можливі без зовнішніх потрясінь, завдяки глибині кола заможних покупців, що прагнуть ці активи. Насправді, самий верх ринку (об’єкти вартістю понад 10 млн франків) ймовірно зберігатиме чи навіть нарощуватиме вартість, навіть якщо нерухомість середнього рівня демонструватиме стабільнішу динаміку jamesedition.com.

Сегмент елітної нерухомості у Верб’є переживає невелику корекцію; рекордні ціни спричинили паузу й більш вибагливий попит. Тим не менш, престиж володіння трофейним шале у Верб’є залишається незмінним. Ми прогнозуємо, що сегмент люкс і надалі буде торгуватися в доволі вузькому діапазоні – суттєві корекції навряд чи можливі без зовнішніх потрясінь, завдяки глибині кола заможних покупців, що прагнуть ці активи. Насправді, самий верх ринку (об’єкти вартістю понад 10 млн франків) ймовірно зберігатиме чи навіть нарощуватиме вартість, навіть якщо нерухомість середнього рівня демонструватиме стабільнішу динаміку jamesedition.com. Комерційні та орендні можливості: Ринок оренди забезпечує стабільну дохідність близько 3–4%, підтримувану тривалим зимовим сезоном та зростаючою літньою популярністю alpinepropintel.com knightfrank.com. Інвестори, які шукають дохід, можуть бути впевнені у сталості попиту на Верб’є; сезонна цікавість не демонструє ознак згасання. Щодо комерційної нерухомості, обмежена кількість торговельних і готельних приміщень гарантує, що будь-які інвестиції тут (наприклад, у готель чи магазин) матимуть вбудований попит і престиж завдяки асоціації з брендом Верб’є. Синергія між успішністю туризму та динамікою нерухомості очевидна: поки Верб’є приваблює заможних гостей, їм потрібні місця для проживання, покупок та харчування – це своєрідний замкнений цикл вигоди для власників нерухомості.

Ринок оренди забезпечує стабільну дохідність близько 3–4%, підтримувану тривалим зимовим сезоном та зростаючою літньою популярністю alpinepropintel.com knightfrank.com. Інвестори, які шукають дохід, можуть бути впевнені у сталості попиту на Верб’є; сезонна цікавість не демонструє ознак згасання. Щодо комерційної нерухомості, обмежена кількість торговельних і готельних приміщень гарантує, що будь-які інвестиції тут (наприклад, у готель чи магазин) матимуть вбудований попит і престиж завдяки асоціації з брендом Верб’є. Синергія між успішністю туризму та динамікою нерухомості очевидна: поки Верб’є приваблює заможних гостей, їм потрібні місця для проживання, покупок та харчування – це своєрідний замкнений цикл вигоди для власників нерухомості. Майбутній розвиток та інфраструктура: Верб’є активно готується до майбутнього. Нові інфраструктурні проекти, такі як підйомник Саволеєр та новий спортивний центр, покращать умови проживання та відпочинку heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. До 2028 року Верб’є запропонує ще кращу транспортну доступність та зручності, зміцнюючи свою позицію на передовій альпійських курортів. Для ринку нерухомості це означає, що інвестиційне середовище з часом лише покращується – ви купуєте нерухомість у курорті, який постійно модернізується, а не застоюється. Більш доступне, стійке та насичене активностями Верб’є залучатиме нові покоління туристів і покупців.

Верб’є активно готується до майбутнього. Нові інфраструктурні проекти, такі як підйомник Саволеєр та новий спортивний центр, покращать умови проживання та відпочинку heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. До 2028 року Верб’є запропонує ще кращу транспортну доступність та зручності, зміцнюючи свою позицію на передовій альпійських курортів. Для ринку нерухомості це означає, що інвестиційне середовище з часом лише покращується – ви купуєте нерухомість у курорті, який постійно модернізується, а не застоюється. Більш доступне, стійке та насичене активностями Верб’є залучатиме нові покоління туристів і покупців. Регуляторні попередження: На горизонті з’являються регуляторні зміни (посилення правил для іноземних покупців, потенційні податки на друге житло), що додають нотку обережності ubs.com ubs.com. Хоча такі заходи можуть дещо охолодити попит або збільшити витрати на володіння, вони також ілюструють керований підхід Швейцарії до нерухомості – запобігання перегріву та спекулятивним бульбашкам. У довгостроковій перспективі ця стабільність вигідна для серйозних інвесторів. Тим не менш, зацікавленим сторонам варто уважно стежити за цими дискусіями та, можливо, пришвидшити прийняття рішень, якщо вони побоюються втратити можливість до зміни правил (наприклад, іноземець може вирішити купити нерухомість у 2025 році, а не у 2027, якщо очікує посилення Lex Koller).

На горизонті з’являються регуляторні зміни (посилення правил для іноземних покупців, потенційні податки на друге житло), що додають нотку обережності ubs.com ubs.com. Хоча такі заходи можуть дещо охолодити попит або збільшити витрати на володіння, вони також ілюструють керований підхід Швейцарії до нерухомості – запобігання перегріву та спекулятивним бульбашкам. У довгостроковій перспективі ця стабільність вигідна для серйозних інвесторів. Тим не менш, зацікавленим сторонам варто уважно стежити за цими дискусіями та, можливо, пришвидшити прийняття рішень, якщо вони побоюються втратити можливість до зміни правил (наприклад, іноземець може вирішити купити нерухомість у 2025 році, а не у 2027, якщо очікує посилення Lex Koller). Порівняльна перевага: У порівнянні з іншими альпійськими курортами, Верб’є послідовно підтверджує свою конкурентоспроможність – як за цінами, так і за стилем життя й стійкістю. Він знаходить привабливий баланс: гламурний, але спортивний, престижний, але сімейний, міжнародний, але справді швейцарський. Така широка привабливість, ймовірно, збереже Верб’є у верхній частині списку бажань покупців, навіть якщо конкуренція з боку таких місць, як Санкт-Моріц чи Церматт, залишатиметься здоровою. По суті, Верб’є не обов’язково бути абсолютним «переможцем» серед курортів – йому просто потрібно залишатися в еліті, і всі факти свідчать, що так і буде.

Перспективи: Якщо дивитися вперед на наступні кілька років, очікуйте стабільного, хоч і не надзвичайно швидкого зростання вартості нерухомості у Верб’є — на рівні декількох відсотків щорічно investropa.com. Можливість періодичних спадів (можливо, у певних сегментах або якщо глобальна подія спровокує ширше сповільнення) не можна виключати, однак будь-яка така “м’якість” скоріше за все буде компенсована відкладеним попитом і фундаментальною підтримкою цін. Настрій інвесторів залишається позитивним: вони розглядають нерухомість у Верб’є як інвестицію на довгий строк, яка поєднує спосіб життя й фінансову віддачу. Склад покупців може змінюватися – наприклад, у гру можуть увійти більше покупців із Північної Америки або Близького Сходу, яких приваблює міцний долар чи стабільність франка – але різноманіття попиту є перевагою.

Крім того, оскільки молодші заможні особи (міленіали та підприємці покоління Z) починають інвестувати в житло для відпочинку, знаменита нічне життя та екстремальні види спорту у Верб’є ідеально підходять, щоб привабити й цю демографічну групу. Орієнтація курорту на сталість також збігається з цінностями молодших покупців, додаючи потенційно ще одну перевагу (усвідомлення того, що ваш будинок для відпочинку знаходиться в громаді, яка прагне до екологічних ініціатив, може стати додатковим “плюсом”).

На завершення, ринок нерухомості Верб’є у 2025 році й далі має всі шанси на продовження процвітання, хоча й у більш стриманому темпі порівняно з останніми роками. Тим, хто розглядає можливість інвестування, сигнал однозначний: Верб’є пропонує унікальний та привабливий пакет — однак вхід вимагає відданості як у фінансовому плані, так і в розумінні правил. Тим не менш, опинившись тут, ви приєднуєтесь до клубу власників нерухомості, які користуються не лише зростанням капіталу, а й безцінним досвідом життя в Альпах у найвищій якості. Як це можна сформулювати у «клікбейтному» стилі: Верб’є — це не просто ринок нерухомості, це інвестиція у стиль життя — інвестиція, яка має всі шанси приносити “дивіденди” ще багато років.

Джерела: У цьому звіті використано дані та аналітику провідних швейцарських фінансових установ (UBS, Julius Baer), консалтингових компаній з нерухомості (Investropa, Knight Frank, Savills), швейцарських урядових публікацій та місцевої влади Вербʼє. Серед джерел — UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com, Звіт про гірськолижну нерухомість Knight Frank knightfrank.com knightfrank.com, аналітика Alpine Property Intelligence alpinepropintel.com alpinepropintel.com, тенденції ринку розкоші JamesEdition jamesedition.com, швейцарські державні бюлетені jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch, а також місцеві новини з Val de Bagnes valdebagnes.ch valdebagnes.ch та інші, щоб забезпечити комплексний та актуальний погляд на ринок нерухомості Верб’є у 2025 році.