Нерухомість Мерібеля 2025: Альпійський бум чи пік?

Тенденції ринку та еволюція цін (2025 і далі)

Ринок нерухомості Мерібелю демонструє стійку висхідну динаміку. За останні п’ять років середні ціни зросли приблизно на 51% investropa.com. Станом на 2025 рік ціни на елітне житло у Мерібелі коливаються близько €16,100 за квадратний метр portfolio.savills.com, при цьому стандартні апартаменти в середньому коштують близько €10,900 за м², а шале — близько €12,000 за м² investropa.com. Ці показники ставлять Мерібель серед найдорожчих гірськолижних курортів Франції — лише трохи нижче ультралюксових Куршевеля чи Валь-д’Ізера. Насправді виняткові новобудови ski-in/ski-out біля трас Мерібелю (наприклад, у районі Ронд-Пуен) можуть коштувати €20 000–€35 000 за м² portfolio.savills.com, що вже наближається до рівня Куршевеля-1850. Для порівняння, старіші шале на вторинному ринку у Мерібелі (поза трасами або які потребують ремонту) продаються ближче до €14 000–€17 000 за м² meribel-sothebysrealty.com, що ілюструє значний розрив між стандартною та преміальною нерухомістю.

Нещодавнє зростання цін випередило ширший французький ринок. Вартість гірських будинків зросла в середньому на ~4,4% у 2023 році actual-immo.fr, навіть попри уповільнення в інших регіонах. У самому Мерібелі спостерігалося приблизно 4,2% річного зростання зі середньою ціною €10 615 за м² до кінця 2024 року actual-immo.fr. Така стійкість відображає стійкий попит: незважаючи на підвищені відсоткові ставки у 2023–24 роках, забезпечені покупці продовжують віддавати перевагу відпочинку в Альпах. Прогнози на наступні кілька років (2025–2027) передбачають помірне зростання близько 2–3% щорічно, а не черговий стрімкий стрибок investropa.com investropa.com. Обмежена нова пропозиція у поєднанні з незмінною привабливістю Мерібеля має забезпечити поступове зростання цін. Якщо не станеться глобального спаду, прогноз на 2025–2030 роки залишається позитивним – це “повільне горіння” зростання цін, а не “мильна бульбашка” investropa.com.

Орендна дохідність і сезонна заповнюваність

Володіння нерухомістю в Мерібелі — це не лише про зростання капіталу — дохід від оренди є основною перевагою. У пікові зимові тижні ціни за ніч і за тиждень стрімко зростають через високий попит. Валові орендні прибутки на рівні 3%–6% на рік є типовими для провідних альпійських курортів omniacapitalgroup.com, і Мерібель не є винятком. Розкішні шале на Новий рік або у лютневі канікули можуть приносити десятки тисяч євро на тиждень, особливо великі об’єкти з виходом на трасу ski-in/ski-out omniacapitalgroup.com. Зима залишається золотою жилою: населення курорту зростає з ~2 000 у міжсезоння до 20 000+ жителів взимку meribel-sothebysrealty.com, що призводить до майже 100% заповнюваності у головні тижні катання. Багато власників раніше відзначали 10-15 заброньованих тижнів як норму, проте зараз 25-30 тижнів заповненості на рік стають все більш досяжними agenceboan.com — це відображає як подовження лижного сезону, так і зростання літнього туризму.

Важливо, що орендний календар Мерібеля тепер виходить за межі зимового сезону. Досвідчені інвестори користуються зростанням літнього ринку: піші прогулянки, маунтебайкінг, фестивалі залучають все більше гостей у міжсезоння. Наприклад, у Шамоні (інший альпійський курорт) продажі літніх абонементів на підйомники зросли на 46% за два роки investropa.com — цю тенденцію видно і в регіоні Трьох Долин, оскільки туристи шукають цілорічний відпочинок у Альпах. Підйомники Мерібеля тепер працюють і влітку, що підвищує заповнюваність у липні-серпні. Це розширення попиту допомагає стабілізувати річну дохідність omniacapitalgroup.com. Власники, які здають житло і взимку, і влітку, отримують більш стабільний грошовий потік і вищу загальну дохідність, замість того, щоб покладатися лише на лижний сезон.

Варто зазначити, що орендний дохід на гірськолижних курортах може значно відрізнятися. Об’єкти, розташовані на схилі або в центрі, мають підвищений попит (часто продаються вище запитуваної ціни, що відображає їхню привабливість для оренди, meribel-chalets-apartments.com). Тим часом власники будинків у тихіших районах можуть отримувати трохи меншу тижневу орендну плату, але мають довший сезон (оскільки літні орендарі віддають перевагу спокійній атмосфері). Стратегії оренди також відрізняються: деякі власники укладають угоди з туроператорами або здають на сезон, хоча ця модель втратила популярність після Брекзиту та Covid (більшість операторів зараз сплачують тільки за використані тижні, а не за весь сезон наперед) meribel-chalets-apartments.com. Власники дедалі частіше звертаються до місцевих агентств або консьєрж-сервісів для тижневої оренди, щоб максимізувати доходи meribel-chalets-apartments.com. Загалом, інвестор може очікувати надійного прибутку, якщо розумно поєднує власне користування з орендою та правильно формує ціни — багато хто прагне балансу між особистим користуванням (декілька пікових тижнів залишають собі) і орендними тижнями, які покривають річні витрати та дають прибуток. Орієнтуючись на періоди високого попиту й приймаючи бронювання в міжсезоння, орендодавці Мерібеля часто помічають, що інвестиція “сама себе окуповує” і навіть більше.

Нові проєкти та модернізація інфраструктури

Мерібель — це визнаний курорт із мальовничою шале-архітектурою, тому нове будівництво тут відносно рідкісне — але ті проєкти, які з’являються, є висококласними. У період з 2024 по 2026 роки кілька нових об’єктів поповнюють ринок сучасним житлом для заможних покупців та інвесторів:

Falcon Lodge – Вражаючий новий комплекс із 35 апартаментів та шале у центрі Мерібеля en.savills.fr. У резиденції пропонуються п’ятизіркові зручності: приватний спа, басейн, консьєрж, паркінг і кімната для лиж. Розташований приблизно за 150 метрів від схилів, Falcon Lodge гармонійно поєднує сучасний дизайн з альпійською елегантністю, уособлюючи стриману розкіш Мерібеля en.savills.fr. Проєкт має попит серед покупців; кількість доступних об’єктів обмежена, проект майже завершено.

– Вражаючий новий комплекс із у центрі Мерібеля en.savills.fr. У резиденції пропонуються п’ятизіркові зручності: приватний спа, басейн, консьєрж, паркінг і кімната для лиж. Розташований приблизно за 150 метрів від схилів, Falcon Lodge гармонійно поєднує сучасний дизайн з альпійською елегантністю, уособлюючи стриману розкіш Мерібеля en.savills.fr. Проєкт має попит серед покупців; кількість доступних об’єктів обмежена, проект майже завершено. Fleur des Alpes – 29-апартаментна розкішна резиденція у районі Altitude 1600, здача наприкінці 2024 року meribel-sothebysrealty.com meribel-sothebysrealty.com. Ці мебльовані апартаменти (3–4 спальні, ~127 м² як приклад) пропонуються “готовими до проживання” з вишуканим сучасним альпійським декором. Проєкт розташований біля крісельного підйомника Morel, що забезпечує зручний доступ до схилів. Важливо, що покупці тут можуть повернути ПДВ (20%) при покупці і скористатися зниженими податками на передачу власності meribel-sothebysrealty.com завдяки здачі апартаментів в оренду як туристичного житла – французька податкова пільга для новобудов у гірськолижних курортах. Станом на початок 2025 року залишалася лише невелика кількість вільних апартаментів meribel-sothebysrealty.com, що свідчить про високий попит на новобудови в Мерібелі.

– у районі Altitude 1600, здача наприкінці 2024 року meribel-sothebysrealty.com meribel-sothebysrealty.com. Ці мебльовані апартаменти (3–4 спальні, ~127 м² як приклад) пропонуються “готовими до проживання” з вишуканим сучасним альпійським декором. Проєкт розташований біля крісельного підйомника Morel, що забезпечує зручний доступ до схилів. Важливо, що покупці тут можуть і скористатися meribel-sothebysrealty.com завдяки здачі апартаментів в оренду як туристичного житла – французька податкова пільга для новобудов у гірськолижних курортах. Станом на початок 2025 року залишалася лише невелика кількість вільних апартаментів meribel-sothebysrealty.com, що свідчить про високий попит на новобудови в Мерібелі. Le Lac Bleu – Новий проєкт ski-in/ski-out на 23 апартаменти в Мерібель Моттаре (висота 1750 м). Він пропонує елітні апартаменти: від двокімнатних до пентхауса на 238 м² properties.lefigaro.com. Зручності включають wellness-зону з басейном, тренажерним залом, спа, ресторан на території, а також криту парковку і приватні шафки для лиж properties.lefigaro.com. Lac Bleu позиціонує себе як “останній шанс” стати власником нової нерухомості у вільній власності в самому серці Мерібеля, з можливістю відшкодування ПДВ і знижених нотаріальних зборів properties.lefigaro.com. Такі переваги й обіцянка “гарного прибутку” приваблюють як поціновувачів гірськолижного способу життя, так і інвесторів properties.lefigaro.com properties.lefigaro.com.

Окрім розвитку нерухомості, Мерібель і Три Долини активно інвестують у оновлення інфраструктури, щоб покращити якість катання на лижах та привабливість регіону протягом усього року. Значним проєктом є заміна старого крісельного підйомника Côte Brune (чотиримісний, який з’єднує Мерібель-Моттаре з Валь Торанс) на сучасну панорамну гондолу на 10 осіб, відкриття якої заплановано на грудень 2025 року skipassmeribelmottaret.com. Це оновлення підйомника вартістю 10 мільйонів євро суттєво підвищить швидкість і комфорт на ключовій міждолинній лінії – більше ніяких затяжних поїздок з вітром по хребту skipassmeribelmottaret.com. Тим часом, близько половини будівельних робіт було виконано за літо 2024 року, а повноцінний запуск очікується взимку 2025/26 skipassmeribelmottaret.com.

Серед інших нещодавніх покращень – модернізація зон для початківців і підйомників: магістраль Дорон у центрі Моттаре отримала захисний навіс від негоди до зими 2024 року skipassmeribelmottaret.com, що зробило перші спуски комфортнішими навіть у погану погоду. Запускаються й нові траси та досвід – наприклад, новостворена “синя траса Rossignol” (весела, лагідно нахилена траса для карвінгу в секторі Платтьєр) skipassmeribelmottaret.com, а також траса для скітурингу довжиною 5,5 км від Méribel Village (маршрут Pic Bleu) для прихильників підйомів угору на лижах skipassmeribelmottaret.com. Мерібель навіть запропонував ранкову програму “First Track”, що дозволяє лижникам здійматися на вершину на світанку, зустрічати схід сонця та першими прокладати ідеальні спуски до офіційного відкриття підйомників les3vallees.com – приклад того, як курорт урізноманітнює свої пропозиції.

Курорт Середня ціна – Апартаменти Середня ціна – Шале Визначні особливості та ринок Куршевель (3 Долини) ~€11,800/м² investropa.com ~€12,100/м² investropa.com Ультра-преміум (сектор 1850). Ціни +15% з початку пандемії portfolio.savills.com; преміальні у середньому €26,600/м² portfolio.savills.com.Приваблює світову еліту (включаючиБлизькосхідні покупці) portfolio.savills.com.Обідні зали з зірками Мішлен, розкішні бутики. Мерібель (3 Вальє) ~10 900 €/м² investropa.com ~12 075 €/м² investropa.com Центральне розташування в 3 Вальє.Сильна вітчизняна (французька) база покупців portfolio.savills.com.Новобудови на схилах преміум-класу досягають €20–35 тис./м² portfolio.savills.com.Сімейна, але стильна атмосфера, високий попит на оренду. Валь д’Ізер (Espace Killy) ~€11,200/м² investropa.com ~€16,100/м² investropa.com Ексклюзивний курорт із гарантованим снігом.Найвищі ціни на шале у Франції (багато >€15 тис./м²) investropa.com.Міжнародний престиж; обмежена пропозиція підтримує високі ціни.Високий дохід від оренди, тривалий сезон (лижний спорт на льодовику). Шамоні (Монблан) ~8 400 €/м² investropa.com ~11 800 €/м² investropa.com Легендарне альпіністське місто, 4-сезонний курорт.Ціни нижчі, ніж у 3 Vallées, але зростають.Різноманітний ринок (від апартаментів до історичних шале).Літній туристичний бум (+46% продажі підйомників) investropa.com приваблює інвесторів, які шукають цілорічний дохід. Межев (Монблан) ~11 000 €/м² (оцінка) collection-chalet.co.uk collection-chalet.co.uk ~11 000 €/м² (оцінка) Вічний шарм та розкіш (популярний серед європейської еліти). Ціни на рівні середнього сегмента Куршевелю.Повільніше зростання цін, але дуже стабільний ринок.Розкішні зручності (бутики, поло, вишукана кухня) підтримують преміальні цінності.

Джерела: Knight Frank Ski Report, Investropa, Savills, Cimalpes investropa.com collection-chalet.co.uk portfolio.savills.com.(Ціни є приблизними середніми; окремі сектори в межах кожного курорту можуть суттєво відрізнятися.)

Ці оновлення, разом із постійними вдосконаленнями у Les 3 Vallées (від оновленого дизайну підйомників до нових сімейних зон і навіть гірських сонячних електростанцій meribel.net), підкреслюють відданість збереженню світового статусу цього регіону. Для власників нерухомості покращення інфраструктури є перевагою: швидші підйомники та нові зручності зазвичай підвищують вартість нерухомості і привабливість для оренди. Дивлячись вперед, можна очікувати подальших інвестицій у модернізацію підйомників, розширення систем штучного засніження та створення цілорічних об’єктів (велопарки, гірські санки, майданчики для заходів), що забезпечить майбутнє Мерібеля в умовах кліматичних змін. Чемпіонат світу з гірськолижного спорту 2023 року (який пройшов у Мерібель-Куршевелі) став поштовхом до значних покращень курорту, а місцева влада має намір зберегти цей імпульс. Загалом, «апаратна частина» Мерібеля (підйомники, траси, комунікації) постійно оновлюється, щоб відповідати рівню його розкішної нерухомості – гарна новина як для лижників, так і для інвесторів.

Мерібель проти інших альпійських курортів: ціна та привабливість

Як Мерібель виглядає на тлі своїх альпійських конкурентів? Коротко кажучи, він входить до еліти ринку нерухомості біля підйомників. Таблиця нижче порівнює Мерібель із кількома сусідніми або конкуруючими курортами у 2025 році:

Підсумовуючи, Мерібель утримує свої позиції серед найпрестижніших французьких курортів. Куршевель 1850 все ще лідирує за рівнем цін (і розкішшю), а ультралюксові шале Валь д’Ізера можуть перевищувати ціни найкращих пропозицій Мерібеля. Проте перевага Мерібеля полягає в його розташуванні та різноплановій привабливості: він знаходиться в самому серці найбільшого гірськолижного регіону у світі (з можливістю доступу до Куршевеля, Валь Торанс тощо), зберігаючи при цьому шарм селища та трохи більш невимушену атмосферу порівняно з Куршевелем 1850. Savills зазначає, що клієнтура Мерібеля є більш переважно французькою та орієнтованою на сім’ї, тоді як Куршевель 1850 приваблює гламурну міжнародну публіку portfolio.savills.com portfolio.savills.com.

У порівнянні з Шамоні, Мерібель є дорожчим, але це виключно гірськолижний курорт (Шамоні — справжнє місто з великою кількістю населення протягом усього року та дещо нижчим порогом входу). Інвестори, орієнтовані на дохідність від оренди, також можуть порівняти Мерібель з Тінь/Валь Торанс — курортами на більшій висоті, де ціни трохи нижчі, але сезони довші. Зокрема, Валь Торанс (на висоті 2300 м) отримав найвищий бал у Ski Resilience Index за надійність снігового покриву portfolio.savills.com, і його вартість нерухомості (≈8 тис. €/м²) залишається нижчою, ніж у Мерібелі, що потенційно створює додаткову цінність. Нові “конкуренти”, такі як Сен-Мартен-де-Бельвіль (тихе село 3 Долин), також заслуговують уваги — ціни там вже зросли до 9–11 тис. €/м² collection-chalet.co.uk, оскільки покупці шукають автентичність та доступ до 3 Долин, що робить його “невідкритою” альтернативою енергійному Мерібелю. По суті, Мерібель опиняється в оптимальному положенні: він менш показний (і дещо дешевший), ніж Куршевель, але центральніший і дорожчий за менших сусідів. Такий баланс сприяє йому як довгостроково привабливому об’єкту для інвестування порівняно з іншими ринками Альп.

Портрет покупця: хто інвестує в Мерібель?

Ринок нерухомості Мерібеля приваблює поєднання внутрішніх і міжнародних покупців, з помітним акцентом на заможних поціновувачів особливого способу життя (а не суто спекулятивних інвесторів). Традиційно найбільшою групою іноземців були британці — власне, Мерібель був заснований британцем ще у 1930-х і давно улюблений серед лижників з Великої Британії. Після Брекзіту британці залишаються дуже активними, проте їм доводиться враховувати 90-денне правило перебування для власників других домівок. На сьогодні громадяни Франції складають найбільшу групу власників нерухомості в Мерібелі portfolio.savills.com, що показує, як багато заможних французьких родин обирають Мерібель для своїх альпійських відпусток. Останніми роками агентства відзначають дедалі більший інтерес з боку бельгійських, голландських та швейцарських покупців, а також інших громадян ЄС, яких приваблює слава Трьох Долин.

Зараз з’являється нова тенденція — вихід на ринок деяких неєвропейських інвесторів, особливо з США та Близького Сходу, у сегменті елітної нерухомості Альп. Галузеві звіти за 2025 рік наголошують на «зростаючому міжнародному інтересі, особливо з боку покупців зі США» у Французьких Альпах investropa.com. Сильний долар і глобальний пошук «тихих гаваней» зробили альпійські шале привабливими для окремих американських покупців, які раніше могли не звертати уваги на Альпи. Тим часом покупці з Близького Сходу (які вже давно віддають перевагу гламурності Куршавеля 1850) іноді звертають увагу і на Мерібель, хоча Куршавель і досі залишається для цієї демографічної групи більшим магнітом portfolio.savills.com.

Мотивація покупців тут орієнтована на стиль життя та спадок. На відміну від чисто інвестиційних ринків, більшість покупців у Мерібелі планують використовувати нерухомість із сім’єю та друзями хоча б частину року. Типовий профіль — це заможна сім’я з Парижа, Ліона або Лондона, яка шукає дачу, що одночасно є й інвестицією. Такі покупці цінують поєднання у Мерібелі стабільного орендного доходу та особистого задоволення. Баланс між інвесторами та покупцями заради стилю життя можна побачити у способі реклами нерухомості: багато пропозицій наголошують на «автентичному альпійському шармі», «зручностях для сім’ї» разом з можливістю здачі в оренду. Наприклад, агент з продажу зазначає, що сьогоднішні покупці питають «не лише скільки я зможу заробити, а й як довго зможу це утримувати, з ким можу поділитися, як це вписується у спадковість моєї родини?» omniacapitalgroup.com. Це підкреслює, що емоційна складова є ключовою — володіння шале у Мерібелі стосується не лише «створення спогадів», а й прибутковості omniacapitalgroup.com.

Втім, чистих інвесторів це теж не оминає. Деякі покупці (часто через компанії чи фонди) цікавляться новобудовами апартаментів у Мерібелі через ПДВ-пільги й орендні програми. Такі інвестори, включаючи й інституційних, шукають безпроблемні варіанти: нові сервісні резиденції з гарантованим управлінням орендою. Їх приваблює стабільний попит і обмежена пропозиція в Альпах, і вони розглядають гірськолижну нерухомість як елемент диверсифікації портфеля. Також існує підгрупа інвесторів, які створюють додану вартість — тих, хто купує старі шале для ремонту та модернізації (використовуючи премію за готові до заселення, енергоефективні будинки). Оскільки близько 31% гірських будинків мають низькі енергетичні рейтинги collection-chalet.co.uk, для реноваторів є можливість модернізувати шале до сучасних екологічних стандартів і отримати капітальний виграш.

Підсумовуючи, пул покупців у Мерібелі у 2025 році можна описати так: заможні кінцеві користувачі (як французькі, так і міжнародні) для шале, плюс досвідчені інвестори для апартаментів/новобудов. Спільна риса — це визнання всіма престижу Мерібеля та його довгострокової стабільності — чи то британська родина, яка цінує відпустки в Альпах, чи паризький топ-менеджер, який вкладає свій бонус у гірськолижні апартаменти, чи американець, що шукає трофейний актив у Європі. Саме це різноманіття попиту дозволяє ринку залишатися стійким навіть під час економічних циклів.

Регуляторні та правові фактори

Правова система Франції забезпечує загалом надійні та привабливі умови для нерухомості, але є певні норми, на які покупцям і власникам альпійської нерухомості варто звернути увагу:

Кліматичні та енергетичні регуляції: Головна новація — Закон про клімат та стійкість (“Loi Climat et Résilience”) у Франції, спрямований на боротьбу з енергонеефективністю. З січня 2025 року житлова нерухомість із класом енергоефективності ‘G’ (найгірша категорія) більше не може легально здаватися в оренду у Франції, а з 2028 року така сама заборона стосуватиметься класу ‘F’ collection-chalet.co.uk. В Альпах багато старих шале погано утеплені (« passoire thermique » — енергетичні «решета»), тому цей закон суттєвий. Власники у Мерібелі масово модернізують утеплення, системи опалення та вікна, щоб покращити їхній DPE (Енергетичний сертифікат). Це важливо не лише для тих, хто планує сезонну оренду, а й впливає на вартість перепродажу — енергоефективні шале наразі користуються підвищеним попитом (і можуть отримувати «зелений преміум» ), тоді як застарілі можуть потребувати дисконту або плану реконструкції. Місцеві агентства консультують покупців із цих питань; наприклад, деякі проекти новобудов підкреслюють екологічну ефективність, щоб відповідати сучасним стандартам actual-immo.fr. Загалом, курс на сталий розвиток змінює ринок: очікуйте більше сонячних панелей на дахах шале, краще утеплення та, ймовірно, державні стимули для модернізації нерухомості на гірськолижних курортах.

Головна новація — (“Loi Climat et Résilience”) у Франції, спрямований на боротьбу з енергонеефективністю. З (найгірша категорія) у Франції, а з 2028 року така сама заборона стосуватиметься класу ‘F’ collection-chalet.co.uk. В Альпах багато старих шале погано утеплені (« » — енергетичні «решета»), тому цей закон суттєвий. Власники у Мерібелі масово модернізують утеплення, системи опалення та вікна, щоб покращити їхній DPE (Енергетичний сертифікат). Це важливо не лише для тих, хто планує сезонну оренду, а й впливає на вартість перепродажу — енергоефективні шале наразі користуються підвищеним попитом (і можуть отримувати ), тоді як застарілі можуть потребувати дисконту або плану реконструкції. із цих питань; наприклад, деякі проекти новобудов підкреслюють екологічну ефективність, щоб відповідати сучасним стандартам actual-immo.fr. Загалом, курс на сталий розвиток змінює ринок: очікуйте більше сонячних панелей на дахах шале, краще утеплення та, ймовірно, державні стимули для модернізації нерухомості на гірськолижних курортах. Правила оренди та оподаткування: Якщо ви плануєте здавати свій будинок у Мерібелі в оренду, існують певні правила. Короткострокова оренда (на кшталт Airbnb) у туристичних зонах зазвичай дозволена, але ви повинні зареєструватися і сплатити “taxe de séjour” (туристичний податок) у місцеву мерію. Влада Мерібель (Les Allues) вимагає від власників задекларувати свою оренду та стягувати цей невеликий щоденний податок із гостей taxedesejour.ofeaweb.fr. Щодо податків, Франція пропонує привабливий стимул: власники, які купують нову курортну нерухомість та зобов’язуються здавати її з готельними послугами , можуть повернути 20% ПДВ з вартості покупки meribel-sothebysrealty.com. Саме тому багато новобудов рекламують ціну з ПДВ і без ПДВ. Крім того, при купівлі новобудов нотариальні збори нижчі (~2–3%) у порівнянні з ~7–8% при перепродажах investropa.com, що суттєво економить кошти. Такі стимули фактично заохочують інвестиції у туристичні резиденції. Водночас володіння нерухомістю має свої витрати: власники другорядного житла все ще сплачують taxe d’habitation (податок на житло) щороку (на відміну від основних місць проживання, які нині здебільшого звільнені від сплати) e-immobilier.credit-agricole.fr. Деякі гірські комуни навіть підвищили цей податок для порожніх другорядних будинків, аби спонукати власників здавати їх в оренду і щоб “ліжка не простоювали” для туристів — це питання, на яке варто звернути увагу, оскільки альпійські громади прагнуть більшої заповненості протягом року.

Якщо ви плануєте здавати свій будинок у Мерібелі в оренду, існують певні правила. Короткострокова оренда (на кшталт Airbnb) у туристичних зонах зазвичай дозволена, але ви повинні зареєструватися і сплатити (туристичний податок) у місцеву мерію. Влада Мерібель (Les Allues) вимагає від власників задекларувати свою оренду та стягувати цей невеликий щоденний податок із гостей taxedesejour.ofeaweb.fr. Щодо податків, Франція пропонує привабливий стимул: власники, які купують , можуть з вартості покупки meribel-sothebysrealty.com. Саме тому багато новобудов рекламують ціну з ПДВ і без ПДВ. Крім того, при купівлі новобудов у порівнянні з ~7–8% при перепродажах investropa.com, що суттєво економить кошти. Такі стимули фактично заохочують інвестиції у туристичні резиденції. Водночас володіння нерухомістю має свої витрати: власники другорядного житла все ще сплачують (податок на житло) щороку (на відміну від основних місць проживання, які нині здебільшого звільнені від сплати) e-immobilier.credit-agricole.fr. Деякі гірські комуни навіть підвищили цей податок для порожніх другорядних будинків, аби спонукати власників здавати їх в оренду і щоб “ліжка не простоювали” для туристів — це питання, на яке варто звернути увагу, оскільки альпійські громади прагнуть більшої заповненості протягом року. Доступ для іноземних покупців: На відміну від Швейцарії чи Австрії, Франція не має обмежень для іноземців на купівлю нерухомості в гірськолижних курортах. Громадяни ЄС не мають жодних особливих перепон; британці після Brexit та інші неєвропейські громадяни також можуть вільно купувати (але для перебування понад 90 днів потрібна віза). Володіння нерухомістю не надає права на проживання, але багато нерезидентів просто насолоджуються дозволеним безвізовим періодом або подають на довгострокову візу за потреби. Фінансування доступне: французькі банки кредитують іноземців, хоча останнім часом умови стали суворішими (у 2024 році підвищилися відсоткові ставки, а банки стали обережнішими). Однак багато покупок в Альпах здійснюється за готівку з огляду на заможність покупців.

На відміну від Швейцарії чи Австрії, на купівлю нерухомості в гірськолижних курортах. Громадяни ЄС не мають жодних особливих перепон; британці після Brexit та інші неєвропейські громадяни також можуть вільно купувати (але для перебування понад 90 днів потрібна віза). Володіння нерухомістю не надає права на проживання, але багато нерезидентів просто насолоджуються дозволеним безвізовим періодом або подають на довгострокову візу за потреби. Фінансування доступне: французькі банки кредитують іноземців, хоча останнім часом умови стали суворішими (у 2024 році підвищилися відсоткові ставки, а банки стали обережнішими). Однак багато покупок в Альпах здійснюється за готівку з огляду на заможність покупців. Місцеві правила планування та архітектури: Мерібель відомий гармонійною архітектурою в стилі шале — і це не випадковість. Курорт має суворі містобудівні правила (Loi Montagne) , які вимагають використання традиційних матеріалів (дерево, камінь, скатні дахи) і обмежують зведення висотних будівель. Не очікуйте тут бетонних багатоповерхівок. Для покупців це означає, що естетика курорту (і, відповідно, вартість нерухомості) захищена, але водночас будівництво нового шале чи добудова до існуючого вимагає проходження місцевих будівельних норм. Земля під забудову обмежена зонуванням і національними парками, що зберігає дефіцит пропозиції.

Мерібель відомий гармонійною архітектурою в стилі шале — і це не випадковість. Курорт має , які вимагають використання традиційних матеріалів (дерево, камінь, скатні дахи) і обмежують зведення висотних будівель. Не очікуйте тут бетонних багатоповерхівок. Для покупців це означає, що естетика курорту (і, відповідно, вартість нерухомості) захищена, але водночас будівництво нового шале чи добудова до існуючого вимагає проходження місцевих будівельних норм. Земля під забудову обмежена зонуванням і національними парками, що зберігає дефіцит пропозиції. Юридичний процес: Операції з нерухомістю у Франції здійснюються нотаріусами (державними юристами), які забезпечують чистоту титулу та ведуть всю документацію. Іноземним покупцям слід закласти в бюджет приблизно 7–8% на витрати при закритті угоди з об’єктами вторинного ринку (включаючи нотаріальні збори і податки). Одна особливість у курортах: якщо ви купуєте через лізбек чи у забудовника, уважно читайте договір щодо будь-яких орендних зобов’язань (деякі нові об’єкти вимагають здавати їх у оренду певну кількість тижнів для збереження ПДВ-пільги). Також зверніть увагу на статутні правила співвласників при купівлі апартаменту – у кондомініумах Мерібеля можуть бути встановлені правила короткострокової суборенди, ремонту тощо, які встановлює синдикат (ОСББ). Рекомендується працювати з агентом, досвідченим у французьких Альпах, оскільки вони звернуть увагу на ці нюанси (кілька агентств навіть публікують посібники по процесу купівлі саме для Мерібеля meribel.net).

По суті, Франція пропонує стабільне правове середовище для власників нерухомості — надійний захист титулу, відсутність обмежень на власність і непогані податкові пільги для інвесторів. Останні виклики — екологічні норми, спрямовані на покращення екологічності житла в Альпах. Далекоглядні інвестори врахують витрати на оновлення старих об’єктів або звернуть увагу на новобудови, що вже відповідають всім вимогам.

Прогноз ринку та інвестиційний потенціал (2025–2030)

Дивлячись на середньострокову перспективу, ринок нерухомості Мерібеля має передумови для стабільного, хоча й помірнішого зростання. Аналітики прогнозують, що нерухомість в Альпах “залишатиметься стійкою” щонайменше до 2030 року, чому сприятимуть стійкий попит і зміни способу життя, що з’явилися після 2020 року. Основні фактори, які впливають на перспективи:

Цілорічний попит як буфер зимової волатильності: Відбувається фундаментальний зсув від винятково зимового попиту до альпійського життя протягом усього року investropa.com omniacapitalgroup.com. Віддалена робота і нові стилі життя сприяють тому, що все більше людей користуються своїми гірськими домівками й поза лижним сезоном. Мерібель, завдяки інвестиціям у літню інфраструктуру (підйомники для пішохідних маршрутів, траси для маунтінбайку, сімейний відпочинок), стає двосезонним курортом. Це має вирівнювати доходи від оренди та підтримувати курорт жвавим і поза традиційним зимовим піком. Стабільніша, 12-місячна економіка підсилює вартість нерухомості — власники можуть цілорічно розраховувати на дохід від оренди, а місцевий бізнес працює без перерв, що робить Мерібель привабливим для довготривалого перебування.

Відбувається фундаментальний зсув від винятково зимового попиту до investropa.com omniacapitalgroup.com. Віддалена робота і нові стилі життя сприяють тому, що все більше людей користуються своїми гірськими домівками й поза лижним сезоном. Мерібель, завдяки інвестиціям у літню інфраструктуру (підйомники для пішохідних маршрутів, траси для маунтінбайку, сімейний відпочинок), стає двосезонним курортом. Це має вирівнювати доходи від оренди та підтримувати курорт жвавим і поза традиційним зимовим піком. Стабільніша, 12-місячна економіка підсилює вартість нерухомості — власники можуть цілорічно розраховувати на дохід від оренди, а місцевий бізнес працює без перерв, що робить Мерібель привабливим для довготривалого перебування. Обмежена пропозиція = Внутрішня підтримка: Мерібель має дуже обмежені можливості для розвитку. Курорт розташований поблизу Національного парку Вануаз і діє сувора система квот на будівництво. Нові ділянки трапляються рідко; більша частина майбутньої пропозиції буде забезпечена шляхом реновації старих будівель, а не розширенням на незайманих територіях. Цей дефіцит і є основою цін. Обмеження пропозиції разом із престижністю курорту виступають захистом проти різкого зниження цін. Навіть якщо ринок нерухомості у Франції в цілому охолоне, елітний сегмент Мерібеля здебільшого зберігає вартість завдяки статусу “трофейного активу” – подібно до того, як елітна нерухомість у центрі Парижа чи Лондона менше страждає від спадів. Дослідження Knight Frank показали, що преміальні ринки Альп добре пережили нещодавні глобальні випробування (ціни у французьких та швейцарських Альпах зросли приблизно на 13,9% упродовж пандемійних років) content.knightfrank.com. Стабільний склад власників із високими статками в Мерібелі свідчить про низьку ймовірність вимушених продажів і стійке довгострокове зростання вартості.

Мерібель має дуже обмежені можливості для розвитку. Курорт розташований поблизу Національного парку Вануаз і діє сувора система квот на будівництво. Нові ділянки трапляються рідко; більша частина майбутньої пропозиції буде забезпечена шляхом реновації старих будівель, а не розширенням на незайманих територіях. Цей дефіцит і є основою цін. разом із престижністю курорту виступають захистом проти різкого зниження цін. Навіть якщо ринок нерухомості у Франції в цілому охолоне, елітний сегмент Мерібеля здебільшого зберігає вартість завдяки статусу “трофейного активу” – подібно до того, як елітна нерухомість у центрі Парижа чи Лондона менше страждає від спадів. Дослідження Knight Frank показали, що (ціни у французьких та швейцарських Альпах зросли приблизно на 13,9% упродовж пандемійних років) content.knightfrank.com. в Мерібелі свідчить про низьку ймовірність вимушених продажів і стійке довгострокове зростання вартості. Макрофактори: У період до 2030 року ймовірні коливання відсоткових ставок, інфляції та, можливо, оподаткування. Однак багато хто очікує стабілізації європейських ставок або навіть їх невеликого зниження до 2025–2026 років, що може стимулювати купівельну активність після обережного 2023–24 років. Тим часом, інфляція навіть може заохочувати інвестиції в реальні активи на кшталт нерухомості як захист від знецінення. Варто враховувати й стан світової економіки: серйозна рецесія може вплинути на ринок другого житла, але наразі елітний альпійський сегмент демонструє дивовижну стійкість. Слабкість євро щодо долара чи франка також впливає на попит – американці та швейцарці вважають французьку нерухомість “зі знижкою” під час падіння євро. Політичний клімат Франції та можливі нові податки на заможних осіб можуть вплинути на купівельну спроможність надзаможних, але радикальних змін поки не передбачається (останні тенденції у Франції передбачають скасування податків на нерухомість для багатих і фокусування на інших зборах).

У період до 2030 року ймовірні коливання відсоткових ставок, інфляції та, можливо, оподаткування. Однак багато хто очікує стабілізації європейських ставок або навіть їх невеликого зниження до 2025–2026 років, що може після обережного 2023–24 років. Тим часом, інфляція навіть може заохочувати інвестиції в на кшталт нерухомості як захист від знецінення. Варто враховувати й стан світової економіки: серйозна рецесія може вплинути на ринок другого житла, але наразі елітний альпійський сегмент демонструє дивовижну стійкість. також впливає на попит – американці та швейцарці вважають французьку нерухомість “зі знижкою” під час падіння євро. Політичний клімат Франції та можливі нові податки на заможних осіб можуть вплинути на купівельну спроможність надзаможних, але радикальних змін поки не передбачається (останні тенденції у Франції передбачають скасування податків на нерухомість для багатих і фокусування на інших зборах). Кліматичні зміни та життєздатність курорту: До 2030 року наслідки клімату можуть почати відчуватись гостріше. Базова висота Мерібеля (1400 м) наразі досить надійна (а його зона катання пов’язана з трасами, що піднімаються понад 3000 м у Валь Торанс), проте нижчі курорти можуть почати страждати від нестабільності снігового покриву. Усі Три Долини інвестують у системи засніження і “сніговий менеджмент” , щоб гарантувати лижний сезон аж до весни. Якщо кліматичні тенденції погіршаться, високогірні курорти (на кшталт Валь Торанс) можуть стати популярнішими за низинні, – на щастя, Мерібель має доступ до цих трас через підйомники. Додатково, зростання екосвідомості може підвищити попит на екологічно чисті будинки , як вже згадувалось. Мерібель має кращу позицію, ніж багато інших курортів, завдяки великому перепаду висот, але йому, ймовірно, доведеться й надалі розширювати перелік активностей (наприклад, більше уваги до літнього та навіть осіннього туризму), щоб зберегти статус найкращого курорту у 2030-х. Поточний прогноз передбачає, що курорт пристосовуватиметься, і, враховуючи існуючі ініціативи (від програм сталого розвитку до подій на кшталт літніх музичних фестивалів), Мерібель вже зараз активно дбає про своє майбутнє.

До 2030 року наслідки клімату можуть почати відчуватись гостріше. Базова висота Мерібеля (1400 м) наразі досить надійна (а його зона катання пов’язана з трасами, що піднімаються понад 3000 м у Валь Торанс), проте нижчі курорти можуть почати страждати від нестабільності снігового покриву. Усі Три Долини інвестують у , щоб гарантувати лижний сезон аж до весни. Якщо кліматичні тенденції погіршаться, високогірні курорти (на кшталт Валь Торанс) можуть стати популярнішими за низинні, – на щастя, Мерібель має доступ до цих трас через підйомники. Додатково, зростання екосвідомості може підвищити попит на , як вже згадувалось. Мерібель має кращу позицію, ніж багато інших курортів, завдяки великому перепаду висот, але йому, ймовірно, доведеться й надалі розширювати перелік активностей (наприклад, більше уваги до літнього та навіть осіннього туризму), щоб зберегти статус найкращого курорту у 2030-х. Поточний прогноз передбачає, що курорт пристосовуватиметься, і, враховуючи існуючі ініціативи (від програм сталого розвитку до подій на кшталт літніх музичних фестивалів), Мерібель вже зараз активно дбає про своє майбутнє. Інвестиційна теза: У 2025–2030 роках інвестування в нерухомість Мерібеля широко розглядається як надійна довгострокова ставка, особливо для тих, хто має горизонт 5+ років та намір подвійного використання. Очікується, що зростання капіталу буде стабільним (щорічно в межах низьких-середніх однозначних відсотків investropa.com), без спекулятивних стрибків. У поєднанні з орендною дохідністю (~3-5%), загальна дохідність є привабливою порівняно з облігаціями з наднизькою дохідністю чи волатильними акціями. Крім того, дивіденд у вигляді стилю життя – задоволення від володіння активом – це немонетарний дохід, який високо цінується власниками. До 2030 року ми очікуємо, що Мерібель залишиться у “Топ-5” французьких гірськолижних ринків за ціною, з потенціалом скорочення розриву з Куршевелем, оскільки ультра-преміальні нові проекти (як-от ті резиденції біля схилу по €30 тис./м²) встановлюють нові орієнтири. Зовнішні ризики (пандемії, обмеження подорожей) здаються такими, що відходять; власне, пандемія навіть підвищила інтерес до просторих, природних притулків на кшталт альпійських шале. Якщо й вплинула, то глобальна невизначеність лише укріпила уявлення про “купуй відчутне, купуй те, що любиш”, що грає на користь Мерібеля.

Підсумовуючи, середньострокові перспективи ринку Мерібеля позитивні й збалансовані. Не очікуйте приголомшливого зростання цін, як протягом минулого десятиліття, але можете розраховувати, що Мерібель залишатиметься блакитною фішкою на ринку альпійської нерухомості, що пропонує як надійний дохід, так і ідеальний альпійський стиль життя як дивіденд.

Огляд типів нерухомості: шале, апартаменти, ski-in/ski-out та комерційна нерухомість

Ринок нерухомості Мерібеля можна розділити на кілька основних типів нерухомості, кожен з яких має свої особливості, типових покупців та інвестиційний профіль:

Розкішні шале: Класична нерухомість Мерібеля – окремі шале (часто оздоблені деревом, з кам’яними фундаментами та дахами зі сланцю) – є вершиною ринку. Шале в Мерібелі коштують від ~2 млн євро за скромне старе шале до 10–20+ млн євро за ультра-розкішні будинки у кращих локаціях portfolio.savills.com portfolio.savills.com. Вони пропонують приватність, просторе житло та часто землю (рідкість на гірськолижних курортах). Типові покупці шале – заможні сім’ї або особи, які шукають престижний другий дім (або переїжджають на частину року). У цих об’єктах акцент на стилі життя : каміни, зони відпочинку (сауна, басейн, джакузі), кінозали та великі тераси з краєвидами – поширені побажання у преміальному сегменті portfolio.savills.com. З точки зору інвестицій шале можуть приносити гарний щотижневий дохід від оренди (великі групи готові платити більше за окреме шале з 5+ спальнями), проте й видатки на утримання вищі (обслуговування, опалення, догляд за територією тощо). Ціна за квадратний метр преміальних шале вища, ніж у квартир, через їхню рідкість – як зазначалося раніше, нові елітні шале часто перевищують 17 тис. євро/м² meribel-sothebysrealty.com, а рекордна ціна доходить навіть до 25–28 тис. євро/м² за «шале без жодних компромісів» meribel-sothebysrealty.com. Для покупців, які шукають престиж та спадкову цінність у довгостроковій перспективі , шале – пріоритетний вибір. Вони також добре зростають у ціні на ринку Мерібеля, особливо якщо це ski-in/ski-out чи центральне розташування.

Класична нерухомість Мерібеля – окремі шале (часто оздоблені деревом, з кам’яними фундаментами та дахами зі сланцю) – є вершиною ринку. до у кращих локаціях portfolio.savills.com portfolio.savills.com. Вони пропонують приватність, просторе житло та часто землю (рідкість на гірськолижних курортах). Типові покупці шале – заможні сім’ї або особи, які шукають престижний другий дім (або переїжджають на частину року). У цих об’єктах акцент на : каміни, зони відпочинку (сауна, басейн, джакузі), кінозали та великі тераси з краєвидами – поширені побажання у преміальному сегменті portfolio.savills.com. З точки зору інвестицій шале можуть приносити гарний щотижневий дохід від оренди (великі групи готові платити більше за окреме шале з 5+ спальнями), проте й видатки на утримання вищі (обслуговування, опалення, догляд за територією тощо). Ціна за квадратний метр преміальних шале вища, ніж у квартир, через їхню рідкість – як зазначалося раніше, нові елітні шале часто перевищують 17 тис. євро/м² meribel-sothebysrealty.com, а рекордна ціна доходить навіть до 25–28 тис. євро/м² за «шале без жодних компромісів» meribel-sothebysrealty.com. Для покупців, які шукають , шале – пріоритетний вибір. Вони також добре зростають у ціні на ринку Мерібеля, особливо якщо це ski-in/ski-out чи центральне розташування. Квартири та кондомініуми: У Мерібелі є великий вибір квартир — від маленьких студій до розкішних дуплекс-пентхаусів. Багато з них розташовані у резиденціях у стилі шале (2–5 поверхів), оскільки висотні будівлі тут заборонені. Квартири часто є відправною точкою для багатьох інвесторів , ціни стартують від приблизно €300k-€500k за однокімнатну квартиру у долині й сягaють кількох мільйонів євро за великі нові об’єкти. Квартири мають перевагу зручності формату “lock-and-leave” та простішого управління орендою. Доходність квартир може бути високою, оскільки попит на 2-3-кімнатні сімейні апартаменти в гарних локаціях дуже високий кожен лижний сезон. Новобудови також відповідають сучасним енергетичним стандартам (що важливо для орендного бізнесу) і пропонують такі зручності, як ліфти, паркінг, а іноді й спільні SPA-зони. Інвестори часто віддають перевагу квартирам у керованих резиденціях , де на місці працює агентство з оренди або консьєрж, які займаються заселенням і технічним обслуговуванням — тобто це справді пасивна інвестиція. З іншого боку, власникам слід враховувати спільні витрати (кондомініальні збори) на утримання будівлі. У Мерібелі квартири популярні як серед чистих інвесторів (які шукають дохідність і відносно нижчу ціну), так і серед молодших покупців, орієнтованих на стиль життя, які ще не можуть дозволити собі шале, але хочуть закріпитися в Альпах. Середня ціна квадратного метра квартири – ~€10-11 тис/м² investropa.com, тож двокімнатна квартира площею 50 м² легко може коштувати понад €500k, при цьому такі об’єкти залишаються дуже ліквідними на ринку через широкий попит.

У Мерібелі є великий вибір квартир — від маленьких студій до розкішних дуплекс-пентхаусів. Багато з них розташовані у резиденціях у стилі шале (2–5 поверхів), оскільки висотні будівлі тут заборонені. , ціни стартують від приблизно €300k-€500k за однокімнатну квартиру у долині й сягaють кількох мільйонів євро за великі нові об’єкти. Квартири мають перевагу та простішого управління орендою. Доходність квартир може бути високою, оскільки попит на 2-3-кімнатні сімейні апартаменти в гарних локаціях дуже високий кожен лижний сезон. Новобудови також відповідають сучасним енергетичним стандартам (що важливо для орендного бізнесу) і пропонують такі зручності, як ліфти, паркінг, а іноді й спільні SPA-зони. Інвестори часто віддають перевагу квартирам у , де на місці працює агентство з оренди або консьєрж, які займаються заселенням і технічним обслуговуванням — тобто це справді пасивна інвестиція. З іншого боку, власникам слід враховувати (кондомініальні збори) на утримання будівлі. У Мерібелі квартири популярні як серед чистих інвесторів (які шукають дохідність і відносно нижчу ціну), так і серед молодших покупців, орієнтованих на стиль життя, які ще не можуть дозволити собі шале, але хочуть закріпитися в Альпах. investropa.com, тож двокімнатна квартира площею 50 м² легко може коштувати понад €500k, при цьому такі об’єкти залишаються дуже ліквідними на ринку через широкий попит. Нерухомість ski-in/ski-out: Будь то шале чи квартира, об’єкти ski-in/ski-out заслуговують на особливу увагу. Це нерухомість безпосередньо на трасах або поруч із ними, що дозволяє виходити на лижах просто з дверей. У Мерібелі такі об’єкти, особливо біля La Chaudanne (центральний вузол підйомників) або вздовж траси Дорон і району Rond Point, мають значну надбавку в ціні . Вони першими здаються в оренду й часто викликають справжню боротьбу серед покупців . Один із джерел відзначає, що “за об’єкти на трасі часто платять вище заявленої ціни” meribel-chalets-apartments.com. Квартири ski-in/out можуть здаватися за вищими нічними ставками (орендарі готові платити за справжню зручність “лиж від порога”). З точки зору інвестицій, якщо вам вдасться придбати таку нерухомість, це майже гарантія високої заповнюваності та сильної перепродажної вартості. Однак слід очікувати вищу стартову ціну: згідно з Savills Ski Report, ціни на новобудови біля схилів у Мерібелі сягали €20k+ за м² portfolio.savills.com, що значно перевищує середні показники. По суті, локація на снігу = золото. Для покупців, які шукають максимальну дохідність, розумне перевищення бюджету на ski-in/out зазвичай виправдане в довгостроковій перспективі.

Будь то шале чи квартира, заслуговують на особливу увагу. Це нерухомість безпосередньо на трасах або поруч із ними, що дозволяє виходити на лижах просто з дверей. У Мерібелі такі об’єкти, особливо біля La Chaudanne (центральний вузол підйомників) або вздовж траси Дорон і району Rond Point, мають . Вони першими здаються в оренду й часто . Один із джерел відзначає, що “за об’єкти на трасі часто платять вище заявленої ціни” meribel-chalets-apartments.com. Квартири ski-in/out можуть здаватися за вищими нічними ставками (орендарі готові платити за справжню зручність “лиж від порога”). З точки зору інвестицій, якщо вам вдасться придбати таку нерухомість, це майже гарантія високої заповнюваності та сильної перепродажної вартості. Однак слід очікувати вищу стартову ціну: згідно з Savills Ski Report, ціни на новобудови біля схилів у Мерібелі сягали portfolio.savills.com, що значно перевищує середні показники. По суті, локація на снігу = золото. Для покупців, які шукають максимальну дохідність, розумне перевищення бюджету на ski-in/out зазвичай виправдане в довгостроковій перспективі. Новобудови vs. вторинне житло: Ще один спосіб класифікації – за новобудовами (VEFA) та старішими перепродажами. Нові забудови у Мерібелі (як описано раніше) пропонують переваги, зокрема 10-річну гарантію на будівництво, сучасний дизайн, підземний паркінг і сучасні технології (системи “розумний дім” тощо). Вони також дозволяють отримувати компенсацію ПДВ, якщо їх включено у програми оренди meribel-sothebysrealty.com. Інвестори, які прагнуть отримати готову та безпроблемну нерухомість, а також покупці, які турбуються про енергоефективність і обслуговування, часто обирають саме такі об’єкти. Вторинна нерухомість , особливо побудована у 1980-2000-х роках, може не мати сучасного вигляду, однак часто пропонується за трохи нижчою ціною за м² та з можливістю отримати додану вартість після реновації . Деякі досвідчені покупці купують застарілі апартаменти у старих резиденціях Мерібеля і переобладнують їх у сучасному альпійському стилі, одразу підвищуючи їхню привабливість для оренди та загальну вартість. З огляду на високий попит, обидва варіанти (нове чи старе) можуть бути прибутковими; усе залежить від того, чи віддаєте ви перевагу новій блискучій нерухомості, чи готові вкладати в оновлення.

Ще один спосіб класифікації – за новобудовами (VEFA) та старішими перепродажами. у Мерібелі (як описано раніше) пропонують переваги, зокрема 10-річну гарантію на будівництво, сучасний дизайн, підземний паркінг і сучасні технології (системи “розумний дім” тощо). Вони також дозволяють отримувати компенсацію ПДВ, якщо їх включено у програми оренди meribel-sothebysrealty.com. Інвестори, які прагнуть отримати готову та безпроблемну нерухомість, а також покупці, які турбуються про енергоефективність і обслуговування, часто обирають саме такі об’єкти. , особливо побудована у 1980-2000-х роках, може не мати сучасного вигляду, однак часто пропонується за трохи нижчою ціною за м² та з можливістю отримати . Деякі досвідчені покупці купують застарілі апартаменти у старих резиденціях Мерібеля і переобладнують їх у сучасному альпійському стилі, одразу підвищуючи їхню привабливість для оренди та загальну вартість. З огляду на високий попит, обидва варіанти (нове чи старе) можуть бути прибутковими; усе залежить від того, чи віддаєте ви перевагу новій блискучій нерухомості, чи готові вкладати в оновлення. Комерційна нерухомість: Хоча житловий сектор домінує, у Мерібелі існує скромний сегмент комерційної нерухомості – переважно магазини, ресторани, готелі та підприємства сфери гостинності у ядрі курорту. Володіння комерційною нерухомістю в Мерібелі може бути прибутковим (великий потік туристів і заможна клієнтура). Проте пропозиція надзвичайно обмежена; у селищі фіксована кількість торгових площ (магазини лижного спорядження, пекарні, бари тощо), і багато з них належать сімейним бізнесам із багаторічною історією чи великим мережам. Іноді на продаж виставляється торгове чи ресторанне приміщення, але інвесторам слід бути обережними: комерційні орендні договори у Франції мають інші правила та часто тривалі строки. Дохідність комерційної нерухомості може виглядати вищою на папері, ніж житлової (оскільки бізнес платить хорошу орендну плату за місце у топ-локаціях), але знайти орендаря в міжсезоння може бути проблематично, якщо бізнес є сезонним. Одна з проблем, яку відзначають місцеві спостерігачі, — це “нестача магазинів для місцевих і цілорічного життя” у центрі Мерібеля – багато підприємств орієнтовані лише на зимових туристів lemonde.fr. Це свідчить про структурну проблему: зі зростанням цін на нерухомість зростає тиск на місцевий бізнес і житло для сезонних працівників. Місцева рада навіть обговорювала заходи щодо заохочення більшого розвитку цілорічної торгівлі (та житла для працівників), щоб курорт не ставав “містом-привидом” навесні та восени. Для інвестора купівля готелю чи торгової площі в Мерібелі — це спеціалізована стратегія, якою найчастіше займаються ті, хто вже працює в сфері гостинності. Варто зазначити, що інвестиції у готелі на гірськолижних курортах зростають; у Франції було укладено угод на суму близько 2,5 млрд євро на готельному ринку у 2023 році із тенденцією зростання у 2025 costar.com, оскільки професійні інвестори бачать перспективи. У Мерібелі є кілька п’ятизіркових готелів та нові розкішні туристичні резиденції – це свідчення того, що інституціональні інвестори також заходять у цей сегмент ринку. Підсумовуючи, хоча основна увага покупців зосереджена на шале й апартаментах, комерційний сектор (магазини/готелі) залишається важливою складовою екосистеми Мерібеля, хоча орієнтуватися в ньому необхідно з професійними знаннями.

Райони та сектори: Мерібель-центр, Моттаре та Вілладж

Мерібель — це не один єдиний ринок; він складається з кількох окремих секторів/селищ, розташованих уздовж долини, кожен зі своїм характером і ціновою динамікою. Ось короткий огляд основних районів Мерібеля та того, чим вони різняться на ринку нерухомості:

Méribel Centre (Висота ~1450м): Це жваве серце курорту, що охоплює райони, такі як La Chaudanne, Route de la Montée та верхню частину Centrum на висоті близько 1600 м (Rond Point). Méribel Centre — тут знаходяться основні витяги, лижна школа, магазини, ресторани та нічне життя. Нерухомість тут (як апартаменти, так і шале) має найбільший попит завдяки пішій доступності до всіх зручностей і лижних трас. Очікуйте преміальні ціни — зручні апартаменти з 3 спальнями в Méribel Centre легко перевищують вартість аналогічних у віддалених селищах. За даними Savills, елітні новобудови біля центру (наприклад, навколо Le Rond Point) є одними з найдорожчих, досягають понад €30 000 за м² portfolio.savills.com за найкращі одиниці. В Центрі поєднуються великі будівлі в стилі шале (з декількома квартирами) й окремі шале, заховані на бічних дорогах. Рівень заповнюваності для оренди тут практично гарантований, адже більшість туристів хочуть оселитися в центрі. Однак така жвавість має і зворотний бік: тут гамірно й людно. Для покупців, які шукають спокій, центр може здатися занадто переповненим у пік сезону. Втім, з інвестиційної точки зору ви не прогадаєте, придбавши нерухомість у вдалому місці Méribel Centre – ліквідність висока, і на це розташування завжди є попит. Остання інфраструктура, як-от ескалатор з верхньої частини міста до базової зони La Chaudanne, ще більше підвищила зручність, роблячи об’єкти в Центрі ще привабливішими.

Це жваве серце курорту, що охоплює райони, такі як La Chaudanne, Route de la Montée та верхню частину Centrum на висоті близько 1600 м (Rond Point). Méribel Centre — тут знаходяться основні витяги, лижна школа, магазини, ресторани та нічне життя. Нерухомість тут (як апартаменти, так і шале) має завдяки пішій доступності до всіх зручностей і лижних трас. Очікуйте — зручні апартаменти з 3 спальнями в Méribel Centre легко перевищують вартість аналогічних у віддалених селищах. За даними Savills, елітні новобудови біля центру (наприклад, навколо Le Rond Point) є одними з найдорожчих, досягають понад €30 000 за м² portfolio.savills.com за найкращі одиниці. В Центрі поєднуються великі будівлі в стилі шале (з декількома квартирами) й окремі шале, заховані на бічних дорогах. Рівень заповнюваності для оренди тут практично гарантований, адже більшість туристів хочуть оселитися в центрі. Однак така жвавість має і зворотний бік: тут гамірно й людно. Для покупців, які шукають спокій, центр може здатися занадто переповненим у пік сезону. Втім, ви не прогадаєте, придбавши нерухомість у вдалому місці Méribel Centre – ліквідність висока, і на це розташування завжди є попит. Остання інфраструктура, як-от ескалатор з верхньої частини міста до базової зони La Chaudanne, ще більше підвищила зручність, роблячи об’єкти в Центрі ще привабливішими. Méribel-Mottaret (1750м): Часто просто званий Mottaret, це спеціально побудоване високогірне селище на вершині долини Méribel. Mottaret пропонує чудову зручність ski-in/ski-out — багато житлових комплексів і деякі шале розташовані прямо на схилах (селище оточене лижними трасами). Оскільки основна забудова відбувалася в 1970–80-х, архітектура Mottaret більш функціональна (менш мальовнича) — уявіть сучасні альпійські апартаменти. В Mottaret спокійніше в плані нічного життя (менше магазинів і барів, хоч ресторанів для мешканців достатньо), і він особливо приваблює завзятих лижників, які прагнуть бути першими на витягах. Ціни в Mottaret історично були дещо нижчими, ніж у Méribel Centre для старіших об’єктів, проте розрив скорочується, оскільки будь-яка ski-in/out нерухомість зростає в ціні. Нові розкішні проєкти, як-от Lac Bleu у Mottaret, свідчать про те, що попит на топ-рівень є і тут, а не тільки в Центрі. Переваги Mottaret — більш тривалий сезон (завдяки вищій висоті можна кататися на лижах до дверей навіть пізньої весни) та захопливі види на озеро Tuéda й вершини Vanoise. Покупцям, для яких інвестиція – на першому місці, відпочинок – на другому, може більше підійти Mottaret через його ефективність: ви отримуєте більше снігової впевненості і, загалом, кращий баланс ціни до прямого доступу на схили. За атмосферою: Mottaret менший, і може видаватися більш спокійним (або ізольованим, залежно від погляду) — існує безкоштовний шатл і підйомник до Méribel Centre для тих, кому бракує “сільського” шарму.

Méribel Village & Les Allues: Méribel Village (близько 1400 м) та Les Allues (1100 м, нижче долиною) — це більш автентичні савойські громади. Méribel Village — це маленький, мальовничий хутір за 2 км від Méribel Centre, з традиційними шале, сільською пекарнею, кількома ресторанами та підйомником Golf, який з’єднує з лижною зоною. Село дуже популярне серед сімей та тих, хто шукає спокійнішого відпочинку; нерухомість тут зазвичай складається з чарівних шале та кількох елегантних апартаментів (наприклад, нещодавній “Le Hameau des Cîmes”). Ціни в Méribel Village трохи нижчі, ніж у Центрі — можна знайти €8-9 тис. за м² для деяких об’єктів — при цьому тут є прямий доступ до схилів (хоч і через один підйомник). Les Allues — оригінальне історичне село в долині (адміністративний центр комуни). Це справжнє село, де живуть місцеві мешканці, є школа та більш доступне житло. Allues сполучене з Méribel канатною дорогою Olympe (і автошляхом), тож взимку можна спуститися на лижах близько до нього або скористатися підйомником. Нерухомість у Les Allues найдоступніша у регіоні Méribel; вона приваблює тих, хто хоче отримати прописку у 3 Долинах, але не проти короткої поїздки на підйомнику або автомобілем до основного курорту. Наприклад, затишна квартира або будинок у селі Les Allues обійдеться значно дешевше за м², ніж у Méribel Centre. Ці райони підходять поціновувачам вигідних пропозицій, а також надають справжнє відчуття спільноти — що може підвищувати прибутковість оренди в міжсезоння (наприклад, сезонні працівники або довготривала літня оренда часто залишаються у Allues). Savills зазначає, що “бюджет більше дозволяє в оригінальному Méribel Village/Les Allues або хуторах, як Le Raffort” portfolio.savills.com portfolio.savills.com, підкреслюючи їхню відносну доступність.

Le Raffort і інші хутори: Окрім основних сіл, у Méribel є кілька хуторів (Le Raffort, Vanthier, Chandon тощо), розташованих на дорозі вгору долиною. Le Raffort заслуговує особливої уваги: це затишний хутір якраз нижче Méribel Centre, зі своєю станцією гондоли (середня станція L’Olympe) та навіть трасою для спуску до нього (якщо дозволяє сніг). Le Raffort відзначається гарно відреставрованими фермерськими будинками та новими розкішними шале, що гармонійно вписуються у вигляд старого фермерського села. Він став популярним місцем для покупців шале, які цінують тишу, автентичність і водночас швидкий доступ до схилів Méribel (гондолою можна дістатися за кілька хвилин). Нерухомість у Le Raffort коштує приблизно стільки ж, скільки в Méribel Village — преміально, але не так дорого, як у Центрі. Тим часом такі хутори, як Chandon чи Nantgerel, розташовані нижче, здебільшого житлові, і пропонують хороші “секретні пропозиції” для тих, хто готовий добиратися 10 хвилин до підйомників. Ці мікроринки невеликі, але можуть бути справжніми перлинами — наприклад, інвестор може перебудувати старий сарай у хуторі на розкішне шале з нижчою витратою на землю, сподіваючись на привабливість “відокремленого альпійського притулку”.

Підсумовуючи розподіл по районах: Méribel Centre = зручність і високі ціни; Mottaret = висота і практичність “ski-in/out” (з дещо більшою кількістю архітектури 70-х років); Village/Allues = чарівність і вигідна ціна, але трохи далі; Hamlets = сільський спокій і унікальні можливості. Усі ці райони входять до складу Méribel і користуються спільною гірськолижною зоною, але ваш досвід (і цінова категорія) будуть різними. Розумні покупці підбирають локацію під власні пріоритети: якщо ви шукаєте активне après-ski і можливість дістатися пішки до всього – обирайте Centre; якщо для вас важлива гірськолижна зручність і ви не проти забудови під туризм – Mottaret ідеальний; якщо ж цінуєте спокій, традицію чи обмежений бюджет – блискуче підійдуть нижні села. Така різноманітність у Méribel – це справжня сильна сторона: тут є щось для кожного, ринок ширший і динамічніший. Як висловився один із забудовників, Méribel пропонує “інтимні селища і сучасні сервіси, ідеально інтегровані”, завдяки чому кожен сектор зберігає свою унікальність та водночас є частиною великого курорту cimalpes.com. З точки зору інвестицій, усі ці райони виграють від бренду Méribel; вибір між ними – це питання персональних потреб і цільової аудиторії для оренди.

Джерела: Цей звіт базується на даних і аналітиці провідних агентств нерухомості та ринку в Альпах, зокрема Alpine Property Report компанії Knight Frank investropa.com investropa.com, аналізах лижного ринку Savills portfolio.savills.com portfolio.savills.com, огляді ринку нерухомості Французьких Альп 2025 року від Investropa investropa.com investropa.com, а також місцевих експертів (Free Spirit Alpine, Cimalpes, Sotheby’s) і французьких видань collection-chalet.co.uk actual-immo.fr. Всі статистичні дані та цитати надані для забезпечення прозорості. Ринок нерухомості Мерібеля у 2025 році знаходиться на захопливому етапі – підтримується нещодавнім зростанням, адаптується до нових тенденцій і готовий до сталого майбутнього як флагманський курорт. Чи ви інвестор, що шукає прибуток від оренди, чи лижник, який мріє про шале в снігах, Мерібель продовжує бути привабливою пропозицією на ринку нерухомості Французьких Альп. investropa.com portfolio.savills.com