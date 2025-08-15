Нерухомість Сіетла 2025: Зростання цін, популярні райони та прогноз ринку на 2030

Ринок нерухомості Сіетла у 2025 році залишається одним із найдинамічніших у країні, поєднуючи роки стрімкого зростання з нещодавніми ознаками охолодження. Як житловий, так і комерційний сектори переживають ключові зміни. У житловому сегменті ціни досягли рекордних рівнів у деяких районах, навіть попри те, що вищі відсоткові ставки та збільшення пропозиції стримують ажіотаж. У комерційному сегменті горизонт Сіетла продовжує поповнюватися новими проєктами, проте офіси в центрі міста мають високий рівень вакантності, оскільки віддалена робота змінює попит. У цьому комплексному звіті аналізуються поточні тенденції 2025 року – від зростання цін на житло в Queen Anne до збільшення вакантності офісів у центрі – і розглядаються чинники, що впливають на ринок, зокрема розширення технологічного сектору, зростання населення та зміна моделей праці. Також ми розглядаємо нові забудови, зміни в політиці та інвестиційні можливості (наприклад, нове зонування “missing middle” у Сіетлі та обмеження орендної плати на рівні штату), а також надаємо прогноз до 2030 року щодо того, чого очікувати на ринку нерухомості Смарагдового міста.

Огляд ринку: Нерухомість Сіетла у 2025 році

Після стрімкого зростання під час пандемічного буму ринок нерухомості Сіетла увійшов у 2025 рік у більш зваженому стані. Ціни на житло, які злітали до 2021 року, зазнали короткочасної корекції у 2022–2023 роках на тлі зростання відсоткових ставок. Тепер, у 2025 році, ціни стабілізуються і навіть помірно відновлюються. Медіанна вартість житла в Сіетлі становить близько $880,000, що майже не змінилося (+0,4%) порівняно з минулим роком zillow.com, що свідчить про те, що ринок досяг плато на високому рівні після років двозначного зростання. Активність продажів залишається здоровою, але не ажіотажною – житло все ще продається швидко (у середньому за 11–14 днів на ринку redfin.com zillow.com), проте покупці отримали більше можливостей для торгу, оскільки пропозиція поступово зростає. У окрузі Кінг кількість активних оголошень навесні 2025 року була на ~58% вищою, ніж рік тому axios.com, що свідчить про покращення пропозиції. Це зростання пропозиції разом із іпотечними ставками понад 7% пом’якшило екстремальні умови ринку продавця і навіть призвело до невеликих знижень цін на початку 2025 року в ширшому мегаполісі axios.com. Загалом, ринок нерухомості Сіетла у 2025 році можна охарактеризувати як перехід від ажіотажу до балансу – попит залишається стійким, але покупці вже не змагаються у війнах ставок за кожен об’єкт.

У цифрах (середина 2025): Медіанна ціна продажу житла в місті Сіетл становить близько $935,000 (червень 2025), що на 10% більше, ніж торік redfin.com (цей стрибок відображає відновлення ринку після м’якшого 2024 року). На рівні агломерації (округи Кінг, Пірс, Снохоміш) медіанна ціна у травні становила близько $765,000, що фактично на ~1–3% менше, ніж торік – перше річне зниження майже за два роки axios.com axios.com – це свідчить, що навколишні передмістя трохи охололи, тоді як у самому Сіетлі спостерігалося пізнє відновлення. Продаж житла займає трохи більше часу, ніж торік (медіана 11–14 днів проти 9 днів), і більша частка оголошень зараз знижує ціну або не продається понад 60 днів у порівнянні з періодом ажіотажу axios.com axios.com. Коротко кажучи, ринок 2025 року – це змішана картина: все ще дуже конкурентний за національними мірками, але вже не настільки однозначно вигідний для продавців, як у 2021-му. Покупці мають більше вибору й простору для торгу, але найкращі об’єкти в бажаних районах і далі отримують кілька пропозицій і ставки вище запитуваної ціни.

Тенденції житлового ринку у 2025 роціСекторСіетла залишається сильним у 2025 році, хоча й з певною нормалізацією.знаходяться на рекордних або близьких до рекордних рівнях, атримається на рівні близько середини $800 000 zillow.com . Зростання цін різко сповільнилося у 2023 році, коли відсоткові ставки зросли, але у 2025 році спостерігається помірне підвищення. Станом на середину 2025 року, приблизно нау другому кварталі по місту загалом windermeremi.com і до +10% у річному вимірі за останніми місячними даними redfin.com . Це відбулося після короткочасного спаду наприкінці 2024 року, тобто ринок відновив свої позиції. Різні джерела даних показують незначні відмінності – наприклад, індекс Zillow показує, що вартість житла в Сіетлі практично не змінилася (+0,4% р/р) до червня zillow.com , тоді як Redfin повідомляє, що медіаннау самому Сіетлі зросла на 10% р/р станом на червень redfin.com . Ця різниця, ймовірно, відображає різницю в часі та географії:: ціни на житлову нерухомість у Сіетлі у 2025 році, і значно вищі, ніж до пандемії, але стрімке зростання 2020–2021 років змінилося на стійкіший темп.

Важливо, що запаси житла покращилися після рекордно низьких показників. У Сіетлі в середньому було близько 2–2,5 місяців пропозиції житла навесні 2025 року (замість ледве 1 місяця у 2021-му), що свідчить про більш збалансований ринок (нейтральним вважається близько 4–6 місяців) axios.com. Кількість нових оголошень зросла, і будинки вже не розкуповують миттєво, як раніше. У окрузі Кінг кількість активних оголошень у травні була приблизно на 58% вищою, ніж роком раніше axios.com, а в Сіетлі на середину літа 2025 року було близько 2 681 будинків на продаж zillow.com. Тому покупці стикаються з трохи меншою конкуренцією, і справді частка будинків зі зниженням ціни або довшим перебуванням на ринку зросла. У квітні 2025 року близько 28% оголошень у районі Сіетла залишалися без покупця понад 60 днів, що відображає надлишок непроданого житла на $700 мільярдів по країні та зміну динаміки, коли деякі оголошення «черствіють» axios.com axios.com. Будинки, які потребують ремонту або переоцінені, тепер вимагають коригування ціни, тоді як готові до заселення будинки у популярних районах все ще продаються швидко. Це підтверджують дані за 2-й квартал: будинки в Сіетлі, які продавалися менш ніж за 10 днів, отримували в середньому 105% від запитуваної ціни, тоді як ті, що затримувалися понад 30 днів, отримували лише 97% від запитуваної ціни windermeremi.com – чіткий розрив між пропозиціями з високим попитом та іншими.

Тенденції комерційної нерухомості у 2025 році

Ще одна тенденція — це. Вищі відсоткові ставки найбільше вдарили по дорожчих односімейних будинках у 2022–2023 роках, але до 2025 року вони стабілізувалися. Примітно, щопід час спаду — ціни на кондомініуми в агломерації Сіетла зросли приблизно на 2% у річному вимірі, навіть коли односімейні будинки подешевшали приблизно на 1% axios.com . Відносна доступність кондомініумів, ймовірно, підтримувала попит на них. Тим часом, вартістьзнизилася приблизно на 5% у річному вимірі навесні axios.com , що свідчить про те, що цей сегмент раніше міг бути переоцінений і зазнав корекції. У 2025 році всі сегменти знову викликають інтерес. Обсяги продажів зростають: у Сіетлі було зафіксовано, ніж у червні минулого року redfin.com , оскільки покупці пристосовуються до нової реальності з вищими ставками. При(проти приблизно 3% два роки тому) soundpointpm.com , бюджети покупців стали жорсткішими, алестимулюють угоди незалежно від цього. Загалом, результати житлового ринку у 2025 році можна охарактеризувати як— ціни тримаються або трохи зростають,(особливо в центрі міста), і формується здоровіший баланс між покупцями та продавцями завдяки збільшенню пропозиції.

Сектор комерційної нерухомості Сіетла у 2025 році — це історія про два протилежні тренди: потужне відновлення в окремих сферах (таких як роздрібна торгівля та готельний бізнес) на тлі тривалого спаду на ринку офісної нерухомості. З одного боку, економічне ядро міста демонструє ознаки відновлення — пішохідний трафік у центрі та відкриття магазинів зростають, оскільки працівники та туристи повертаються. З іншого боку, вакантність офісів досягла рекордних показників, що відображає тривалий вплив віддаленої роботи.

Офісний ринок: Офісний сектор Сіетла стикається з історичним надлишком площі. У центрі Сіетла загальний рівень вакантності офісів зріс приблизно до 30–34% у 2025 році, порівняно з серединою 20% роком раніше assets.cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Дані Cushman & Wakefield показали, що вакантність у центрі міста досягла 33% у першому кварталі 2025 року (зростання на 4,3 процентних пункти у річному вимірі) assets.cushmanwakefield.com, і піднялася до 34,6% у другому кварталі cushmanwakefield.com. Це означає, що кожен третій квадратний фут офісної площі в центрі міста пустує, що є безпрецедентним показником для Сіетла. Зростання вакантності, хоча й сповільнюється, залишається невпинним – другий квартал 2025 року став 14-м поспіль кварталом зростання регіонального рівня вакантності офісів з кінця 2021 року kidder.com. Негативне чисте поглинання зберігається (у Сіетлі –871 000 кв. футів у другому кварталі, –1,3 млн кв. футів з початку року), оскільки компанії продовжують скорочувати або здавати площі в суборенду kidder.com. Основна причина – віддалена/гібридна робота: багато компаній скоротили свої площі, а новий попит на оренду не встигає за вакантністю, що виникла через зміни під час пандемії. Орендарі переходять на гібридні моделі, часто відвідуючи офіс лише близько 3 днів на тиждень, що зменшує загальну потребу в площах kidder.com. Навіть попри зростання зайнятості у Сіетлі, оренда офісів залишається нижчою за допандемічний рівень, а площа, що здається в суборенду (надлишок, який компанії намагаються позбутися), досі становить майже 15% від доступної площі kidder.com.

У ринку офісної нерухомості, однак, є. Орендодавці сучасних будівель із багатьма зручностями повідомляють про: офісні вежі класу А у безпечних, жвавих районах перевершують старі будівлі kidder.com kidder.com . Роботодавці використовують якісні офісні приміщення як засіб залучення працівників назад. Дійсно, деякі, орендарі готові платити за новітні зручності та екологічні стандарти kidder.com у великих компаніях (наприклад, Amazon у 2023 році почала вимагати присутності в офісі кілька днів на тиждень) поступово підвищують відвідуваність офісів і kidder.com . Це призводить до поступового зростання кількості орендованих площ і покращення настроїв –у Сіетлі (в середньому ~2,1 млн кв. футів орендовано за квартал) kidder.com , і 2025 рік йде за схожим сценарієм. Є обережний оптимізм, що ринок офісної нерухомості стабілізується:, а темпи зростання вакантності суттєво сповільнилися порівняно з вільним падінням 2020–2023 років kidder.com kidder.com . Водночас,знизилися (орендні ставки на офіси в Сіетлі в середині 2025 року в середньому на ~2,7% нижчі, ніж рік тому kidder.com ), а орендодавці пропонують поступки, щоб заповнити площі.– обсяг будівництва у 2025 році приблизно на 90% менший, ніж у 2023 році kidder.com , з менш ніжу процесі будівництва (без урахування проектів для власного користування) kidder.com . По суті, за винятком кількох проєктів (наприклад, 485 000 кв. футів у вежі в Белв’ю, яка буде завершена у 2025 році), жодні нові спекулятивні офісні будівлі не починають будувати kidder.com . Основна увага змістилася ната очікування, поки попит наздожене пропозицію.

Відродження роздрібної торгівлі та центру міста: На відміну від офісних приміщень, вулична роздрібна торгівля та сфера гостинності в Сіетлі відновлюються у міру згасання пандемії. Центр Сіетла демонструє відчутні ознаки відновлення у 2024–2025 роках. Відкриття таких великих об’єктів, як новий Overlook Walk – багаторівневий прибережний парк вартістю 70 мільйонів доларів, завершений у 2023 році – повернуло місцевих жителів і туристів; пішохідний трафік за перший тиждень склав 140% від аналогічного періоду 2023 року downtownseattle.org. Асоціація центру Сіетла повідомляє, що 88 нових вуличних бізнесів відкрилися у 2024 році у центрі міста, а також було здано 3 000 нових житлових одиниць того ж року downtownseattle.org. Завдяки більшій кількості людей, які живуть і відпочивають у центрі, торгові коридори знову оживають. На початку 2025 року у центрі міста відкривалося більше бізнесів, ніж закривалося, що змінило тенденцію попередніх кількох років downtownseattle.org. У деяких місцях все ще спостерігається високий рівень вакантності торгових площ (частково через меншу кількість офісних працівників у будні), але місто активно просуває відродження центру – наприклад, майже 100 конвенцій вже заброньовано на 2025 рік, очікується, що вони залучать 370 000 відвідувачів і дадуть поштовх готелям, ресторанам і магазинам downtownseattle.org. Туризм повертається (сезон круїзних лайнерів і літній туристичний сезон у Сіетлі в 2025 році сильний), а великі майбутні події, такі як проведення частини Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 року у Сіетлі, стимулюють покращення інфраструктури downtownseattle.org. Усе це позитивно впливає на комерційну нерухомість, орієнтовану на людей: готелі відновлюються, відкриваються нові ресторани, а заповнюваність житла в центрі міста висока (багато з тих 3 000 нових квартир знаходять орендарів). Коротко кажучи, міське ядро Сіетла трансформується із ділового центру, активного лише вдень, у більш змішаний, цілодобовий район із більшим житловим і розважальним компонентом – тенденція, яка зрештою може заповнити вакантні площі креативними способами.

Промисловий та інші сектори: Промислова нерухомість Сіетла (склади, розподільчі центри, портові об’єкти) залишається стабільною та міцною. Промисловий ринок Сіетла має низький рівень вакантності та високий попит завдяки порту Сіетла (основний торговий вузол) і потребам логістики електронної комерції. Хоча це не є основною темою цього звіту, варто зазначити, що промислові об’єкти поблизу Сіетла мають високий рівень заповнюваності та зростання орендної плати, а інтерес інвесторів до складів у районі Сіетла залишається стабільним (на відміну від проблемного офісного сектору). Крім того, простір для наук про життя/лабораторії у Сіетлі (особливо в районі Саут-Лейк-Юніон, де розташовані біотехнологічні компанії та науково-дослідні установи) тримається добре – індустрія наук про життя зростає, а попит на лабораторні приміщення на національному рівні перевищує попит на традиційні офіси. У Сіетлі реалізується кілька нових проєктів у сфері наук про життя (часто це переобладнання офісів у лабораторії), які продовжують приваблювати інвестиції.

Ринок комерційних інвестицій: Зміни на ринку комерційної нерухомості також створили можливості для інвесторів. До 2025 року вартість комерційної нерухомості в Сіетлі знизилася від свого піку, особливо в сегменті офісів, що призвело до вищих капіталізаційних ставок і потенційно привабливих точок входу для довгострокових прихильників ринку. У першій половині 2025 року в Сіетлі спостерігалося зростання обсягу інвестиційних продажів порівняно з дуже слабким періодом 2022–2023 років kidder.com. Загальний обсяг комерційних продажів у першому півріччі 2025 року склав близько 785 мільйонів доларів, що на 85% більше, ніж у першому півріччі 2024 року kidder.com – все ще низько за історичними мірками, але це свідчить про те, що покупці повертаються на ринок. Варто відзначити, що середня капіталізаційна ставка для офісних угод у Сіетлі у 2 кварталі 2025 року становила близько 6,3% kidder.com, що є значним зростанням у порівнянні з наднизькими ставками (3–5%) під час буму, і відображає переоцінку ризику. Інвестори з високою толерантністю до ризику придивляються до проблемних офісних веж із великими знижками, плануючи їх перепрофілювання або очікуючи на відновлення ринку. Крім того, ринок інвестицій у багатоквартирну (апартаментну) нерухомість Сіетла демонструє впевненість: на початку 2025 року капіталізаційні ставки для сіетлівських апартаментів навіть знизилися приблизно на 30 б.п., що сигналізує про оптимізм інвесторів щодо сталого зростання ринку оренди kidder.com. В одному з оглядів зазначалося, що «ринок апартаментів Сіетла знову в центрі уваги… хвиля повернення в офіси, яка підсилює центр міста, вселяє впевненість інвесторам», орендні ставки зросли приблизно на 2%, а поглинання залишалося високим навіть після введення 5300 нових квартир у 2024 році kidder.com kidder.com. Підсумовуючи, комерційна нерухомість у Сіетлі розділена – офісний сектор стикається з важким підйомом і постійно високою вакантністю, тоді як інші сегменти (ритейл, багатоквартирна, індустріальна нерухомість) або відновлюються, або вже процвітають. Місто та бізнес-спільнота активно працюють над рішеннями, такими як перетворення малозавантажених офісів на житло, щоб допомогти відновити баланс (докладніше про це – у розділі про політичні впливи). Наступні кілька років будуть вирішальними для того, як комерційні простори Сіетла адаптуються до реалій після пандемії.

Огляд районів: найгарячіші локації Сіетла у 2025 році

Нерухомість у Сіетлі відома своєю залежністю від розташування, і 2025 рік це лише підкреслив: деякі райони значно випереджають інші. Хоча загалом у місті спостерігалося помірне зростання цін, у певних локаціях відбулися двозначні стрибки вартості житла, що свідчить про найвищий попит саме там. Нижче наведено деякі помітні тенденції на рівні районів на основі змін цін за рік (Q2 2024 до Q2 2025) windermeremi.com:

Queen Anne & Magnolia – Зростання на 14%. Ці заможні, розташовані близько до центру райони очолили місто із 14% зростанням медіанної ціни , піднявши медіанну вартість будинку до близько $1,5 мільйона windermeremi.com. Такий стрибок свідчить про незмінне бажання покупців до «тихої розкоші біля центру міста», адже ці райони пропонують історичні будинки, краєвиди та близькість до міських зручностей у спокійному оточенні windermeremi.com.

– Зростання на 14%. Ці заможні, розташовані близько до центру райони очолили місто із , піднявши медіанну вартість будинку до близько windermeremi.com. Такий стрибок свідчить про незмінне бажання покупців до «тихої розкоші біля центру міста», адже ці райони пропонують історичні будинки, краєвиди та близькість до міських зручностей у спокійному оточенні windermeremi.com. Ballard – Green Lake – Зростання на 10%. Модні та сімейні райони Північного Сіетла (включаючи Ballard, Green Lake та сусідні райони) зафіксували ~10% зростання цін windermeremi.com. Ці райони поєднують пішохідні торгові квартали та хороші школи, а також виграли від покупців, які не могли дозволити собі житло ближче до центру. Сильний попит на бунгало та крафтсманів Північного Сіетла підштовхнув ціни вгору.

– Зростання на 10%. Модні та сімейні райони Північного Сіетла (включаючи Ballard, Green Lake та сусідні райони) зафіксували windermeremi.com. Ці райони поєднують пішохідні торгові квартали та хороші школи, а також виграли від покупців, які не могли дозволити собі житло ближче до центру. Сильний попит на бунгало та крафтсманів Північного Сіетла підштовхнув ціни вгору. Північний Сіетл (загалом) – Зростання на 9%. Інші частини Північного Сіетла (окрім Ballard/Green Lake) також показали ~9% зростання windermeremi.com. Це свідчить про те, що північні райони (як-от Greenwood, Northgate тощо) стають все популярнішими як трохи доступніша альтернатива центральному Сіетлу, особливо з урахуванням нових розширень ліній легкого метро, які покращують транспортне сполучення з цими районами.

(загалом) – Зростання на 9%. Інші частини Північного Сіетла (окрім Ballard/Green Lake) також показали windermeremi.com. Це свідчить про те, що північні райони (як-от Greenwood, Northgate тощо) стають як трохи доступніша альтернатива центральному Сіетлу, особливо з урахуванням нових розширень ліній легкого метро, які покращують транспортне сполучення з цими районами. Центральний Сіетл – Зростання ~6%. Центральний Сіетл (включаючи Капітолійський пагорб, Центральний район тощо) зафіксував зростання ціни за квадратний фут на 6% і також найбільшу кількість продажів серед підрайонів Сіетла windermeremi.com. Це свідчить про відновлення попиту на життя в центрі міста – після спаду під час пандемії покупці (та орендарі) повертаються до центральних районів, відомих нічним життям, роботою та культурою. Особливо молоді професіонали знову активно купують квартири та таунхауси на Капітолійському пагорбі та Фьорст-Гілл.

– Зростання ~6%. Центральний Сіетл (включаючи Капітолійський пагорб, Центральний район тощо) зафіксував і також серед підрайонів Сіетла windermeremi.com. Це свідчить про – після спаду під час пандемії покупці (та орендарі) повертаються до центральних районів, відомих нічним життям, роботою та культурою. Особливо молоді професіонали знову активно купують квартири та таунхауси на Капітолійському пагорбі та Фьорст-Гілл. Lake Forest Park – Зниження на 9%. Одним із винятків став Lake Forest Park (невелике місто на північній околиці Сіетла), де спостерігалося падіння на –9% медіанної ціни windermeremi.com. Це суттєве зниження свідчить про можливість для покупців у цьому районі. Lake Forest Park розташований трохи далі від центрів зайнятості, і, можливо, тут було менше продажів у сегменті преміум, що потягнуло медіану вниз. Це одне з небагатьох місць у регіоні Сіетла, де ціни знизилися, можливо, через більшу пропозицію або меншу конкуренцію, що дає відносно вигідні пропозиції у 2025 році.

Окрім цих крайнощів, у більшості районів Сіетла спостерігалося стабільне або помірне зростання цін у 2025 році. Бажані райони поблизу центру (Mount Baker, West Seattle тощо) загалом зберегли свої позиції або зросли на кілька відсотків. Східні передмістя (Bellevue, Kirkland, Redmond) – хоча й поза межами міста Сіетл – варто згадати: тут спостерігалася більш різноманітна динаміка, із загальною медіанною ціною трохи нижчою (~1% рік до року) у другому кварталі windermeremi.com. Наприклад, наддорогий West Bellevue все ще зріс (+5% до медіани $3,75 млн), але в деяких передмістях, як-от Redmond, ціни знизилися (–13% рік до року) windermeremi.com. Це відображає скорочення у сфері технологій і віддалену роботу, що впливає на попит у певних передмістях, а також те, що ціни на Східному боці зросли настільки, що відбулася невелика корекція. Водночас активність продажів на Східному боці залишалася стабільною, а в деяких районах, як-от Kirkland, все ще спостерігалося зростання цін (+8%) у 2025 році windermeremi.com.

У самому Сіетлі, найгарячіші райони мають спільні риси: зручний доступ до громадського транспорту або автомагістралей, наявність магазинів і ресторанів, а також житловий фонд, який приваблює заможних покупців (чи то класичні односімейні будинки в Магнолії, чи нові таунхауси в Балларді). Дані по районах підкреслюють, що навіть коли загальний ринок заспокоюється, «місце, місце, місце» все ще залишається головним – райони з унікальною привабливістю та обмеженою пропозицією стають ареною цінових війн і найвищих цін, тоді як менш центральні або менш модні райони більш схильні до торгу. Для покупців та інвесторів це означає, що ретельний вибір району є ключовим: фаворити ринку 2025 року показали вражаюче зростання цін і, ймовірно, залишатимуться дуже затребуваними й надалі.

Інвестиційні можливості та дохідність від оренди

Ринок нерухомості Сіетла давно приваблює інвесторів, і 2025 рік відкриває новий ландшафт можливостей – разом із певними викликами – для інвесторів і орендодавців. Основні чинники, що впливають на інвестиції цього року: попит на оренду (все ще дуже високий), ціни на нерухомість (високі, але стабілізуються), відсоткові ставки (високі, що ускладнює фінансування), а також нові регулювання (наприклад, обмеження на підвищення орендної плати). Нижче ми розглядаємо ринок оренди та дохідність, а також конкретні інвестиційні підходи як у житловому, так і в комерційному секторах:

Сила ринку оренди: Ринок оренди в Сіетлі у 2025 році залишається стійким, що підкріплюється зростанням населення міста та високою вартістю володіння житлом. Попит на оренду здоровий, багато потенційних покупців продовжують орендувати через високі іпотечні ставки та ціни на житло. За індексом оренди Zillow, середня орендна плата в Сіетлі становить близько $2,310 станом на середину 2025 року, що на 3,4% більше, ніж рік тому zillow.com. Інші джерела вказують, що медіанна оренда однокімнатної квартири становить близько $2,026 (березень 2025), що на ~2% більше, ніж рік тому, трохи вище за національне зростання орендної плати soundpointpm.com. Це показує, що ціни на оренду все ще зростають, хоча й помірно, що є гарною новиною для доходів орендодавців. Важливо, що рівень вакантності низький – Сіетл завершив 2024 рік із вакантністю оренди близько 7,3%, але на початку 2025 року вакантність у самому місті скоротилася приблизно до 3,2% у межах Сіетлської агломерації soundpointpm.com. Рівень вакантності 3–5% вважається дуже низьким, і Сіетл знаходиться майже на нижній межі, що означає, що більшість квартир із правильною ціною здаються дуже швидко. Kidder Mathews повідомляє, що “поглинання залишалося сильним”, навіть коли відкривалися тисячі нових квартир, що дозволяло тримати рівень вакантності під контролем soundpointpm.com soundpointpm.com. У деяких субринках вакантність трохи зросла з появою нових об’єктів, але загалом потік нової пропозиції скорочується (докладніше про це нижче), що сприяє заповненню орендованого житла. Високі іпотечні ставки також “утримують орендарів на ринку довше”, оскільки орендарі відкладають купівлю житла soundpointpm.com. Усі ці фактори сприяють сприятливому для орендодавців середовищу щодо пошуку орендарів і поступового підвищення орендної плати.

Орендна дохідність і грошовий потік: Незважаючи на високі орендні ставки, орендна дохідність (капіталізація) у Сіетлі історично була низькою, оскільки вартість нерухомості дуже висока. У 2025 році дохідність дещо покращується, оскільки ціни стабілізуються, а оренда поступово зростає. Для приблизного прикладу: типовий будинок у Сіетлі за ~$880 тис. із середньою орендною платою ~$2,200–2,300/місяць дає близько 3,0–3,5% валової дохідності (до витрат) – це не велика віддача і, ймовірно, негативний грошовий потік, якщо купувати з іпотекою під 7%. Оренда односімейних будинків у престижних районах Сіетла залишається радше грою на довгострокове зростання вартості, ніж джерелом стабільного доходу. Однак багатоквартирні будинки пропонують кращу дохідність. Дані на початок 2025 року показують, що багатоквартирні будинки у Сіетлі продаються з капіталізацією в межах середніх 4% – низьких 5% для об’єктів класу A, і вище (5–6%+) для об’єктів класу B/C та у передмістях apartmentloanstore.com. У ширшому регіоні П’юджет-Саунд, наприклад, середня капіталізація багатоквартирних будинків у окрузі Пірс становить ~5,8% (I квартал 2025), що є однією з найвищих у регіоні kidder.com. У самому Сіетлі капіталізація навіть трохи знизилася у I кварталі 2025 року (на ~0,3%), оскільки інвесторська впевненість повернулася kidder.com, що свідчить про стабілізацію цін на прибуткову нерухомість і можливе нове зростання. Тому для інвесторів, які шукають дохідність, дуплекси, триплекси або багатоквартирні будинки у другорядних районах Сіетла чи передмістях можуть забезпечити непоганий грошовий потік, особливо якщо купувати їх зі знижкою під час нещодавнього спаду. Ще одна стратегія для дохідності – інвестування в комерційні/змішані будівлі у районах, що розвиваються – деякі торгові/офісні об’єкти можна придбати з вищою капіталізацією (7%+), хоча вони несуть більший ризик (як видно на прикладі офісів).

Інвестиційні можливості: У 2025 році виділяється кілька конкретних можливостей:

«Відсутня середина» у забудові: У середині 2023 року штат Вашингтон ухвалив масштабну зонінгову реформу (HB 1110), яка зобов’язує такі міста, як Сіетл, дозволяти більше житлових одиниць на житлових ділянках. По суті, цей закон про **«відсутню середину» легалізує дуплекси, триплекси та чотириплекси на ділянках, які раніше були призначені лише для односімейної забудови seattle.gov. У районах поблизу частого громадського транспорту може бути дозволено до 6 одиниць на ділянку. Це змінює правила гри для маломасштабної забудови. Інвестори та забудовники тепер можуть купити односімейний будинок на ділянці та перебудувати його, наприклад, у 4-квартирний таунхаус або мультиплекс, що суттєво збільшує потенціал орендного доходу. Висока вартість землі в Сіетлі робить це привабливим – цінність у землі, а додавання одиниць максимізує прибуток. Місто впроваджуватиме це протягом 2024–2025 років (Сіетл і так рухався в цьому напрямку, але закон штату прискорює процес). Можливість: Інвестори, які розуміють новий зонінг, можуть цілеспрямовано шукати недостатньо використані ділянки в престижних районах для проектів ущільнення. Протягом наступних років це може створити вигідні можливості для збільшення житлового фонду (і прибутку) у зонах односімейної забудови Сіетла. Це також поступово покращить орендну дохідність по всьому місту зі зростанням щільності. Нове будівництво та девелоперський портфель: Хоча високі відсоткові ставки сповільнили початок нового будівництва, у Сіетлі все ще реалізується багато проектів, і забудовники, які зможуть подолати фінансові труднощі, отримають вигоду від меншої майбутньої конкуренції. Як зазначалося, багатоквартирне будівництво різко скоротилося – кількість одиниць, що будуються в Сіетлі, становить приблизно половину пікового рівня 2021–2022 років soundpointpm.com. Це скорочення означає, що проекти, які завершаться у 2025–2027 роках, вийдуть на ринок, який не буде перенасиченим. Наприклад, забудовники, які зараз завершують будівництво багатоквартирних будинків, стикаються з низькою вакантністю та стабільним зростанням орендної плати, що створює сприятливі умови для здачі в оренду. Можливість: Інвестори можуть розглянути партнерство у проектах або придбання майже завершених об’єктів за потенційно зниженими цінами, якщо забудовники перебувають у скрутному становищі. Крім того, субдивізії під оренду або таунхаус-спільноти у метрополії Сіетла – це новий інвестиційний сегмент: оскільки багато новоприбулих не можуть купити житло, існує високий попит на якісні орендні односімейні будинки.

Хоча високі відсоткові ставки сповільнили початок нового будівництва, у Сіетлі все ще реалізується багато проектів, і забудовники, які зможуть подолати фінансові труднощі, отримають вигоду від меншої майбутньої конкуренції. Як зазначалося, Це скорочення означає, що проекти, які завершаться у 2025–2027 роках, вийдуть на ринок, який не буде перенасиченим. Наприклад, забудовники, які зараз завершують будівництво багатоквартирних будинків, стикаються з низькою вакантністю та стабільним зростанням орендної плати, що створює сприятливі умови для здачі в оренду. Інвестори можуть розглянути партнерство у проектах або придбання майже завершених об’єктів за потенційно зниженими цінами, якщо забудовники перебувають у скрутному становищі. Крім того, у метрополії Сіетла – це новий інвестиційний сегмент: оскільки багато новоприбулих не можуть купити житло, існує високий попит на якісні орендні односімейні будинки. Географічні стратегії: Як видно з тенденцій по районах, деякі райони недооцінені порівняно з іншими. Приклад: –9% падіння цін у Lake Forest Park windermeremi.com може сигналізувати про можливість купити у зазвичай дорогому районі зі знижкою. Аналогічно, частини агломерації, які зазнали корекції (наприклад, –13% падіння у Redmond windermeremi.com), можуть бути готові до відновлення, щойно техсектор знову набере обертів. Можливість: Досвідчені інвестори можуть шукати вигідні пропозиції у цих тимчасово м’яких субринках, роблячи ставку на те, що фундаментальний попит (гарні школи, доступ до роботи) відновить зростання. У комерційному сегменті конверсії офісів у центрі міста є потенційною стратегією – старі офісні будівлі можна придбати за копійки від їхньої колишньої вартості, а з міськими стимулами (див. розділ Політика) можливо перетворити їх на апартаменти або готелі. Це складна, капіталомістка стратегія, але групи, яким це вдасться, можуть отримати надприбутки, якщо їм фактично вдасться створити житло з порожніх офісних площ.

Як видно з тенденцій по районах, деякі райони недооцінені порівняно з іншими. Приклад: windermeremi.com може сигналізувати про можливість купити у зазвичай дорогому районі зі знижкою. Аналогічно, частини агломерації, які зазнали корекції (наприклад, –13% падіння у Redmond windermeremi.com), можуть бути готові до відновлення, щойно техсектор знову набере обертів. Досвідчені інвестори можуть шукати вигідні пропозиції у цих тимчасово м’яких субринках, роблячи ставку на те, що фундаментальний попит (гарні школи, доступ до роботи) відновить зростання. У комерційному сегменті є потенційною стратегією – старі офісні будівлі можна придбати за копійки від їхньої колишньої вартості, а з міськими стимулами (див. розділ Політика) можливо перетворити їх на апартаменти або готелі. Це складна, капіталомістка стратегія, але групи, яким це вдасться, можуть отримати надприбутки, якщо їм фактично вдасться створити житло з порожніх офісних площ. Орендні об’єкти та стратегія прибутковості: Для орендодавців однією зі стратегій у цій ситуації високих ставок є орієнтація на об’єкти з потенціалом доданої вартості . Замість купівлі готових елітних апартаментів з капіталізацією 4,5%, інвестори можуть купити старішу будівлю з вищою капіталізацією, відремонтувати квартири для підвищення орендної плати та підвищити ставку капіталізації . Райони, як-от Північний чи Південний Сіетл, які розвиваються, мають будівлі з заниженою орендною платою; їх оновлення може покращити грошовий потік. Інший підхід: зосередитися на менших багатоквартирних об’єктах (2–4 одиниці) – їх ще можна фінансувати житловими кредитами, і часто там менше конкуренції з боку інституційних інвесторів. Завдяки новому зонуванню навіть додавання ADU/DADU (допоміжної житлової одиниці) до приватного будинку може суттєво підвищити дохідність оренди. Багато будинків у Сіетлі вже мають котеджі на задньому дворі або підвальні квартири, які приносять додатковий дохід від оренди.

Для орендодавців однією зі стратегій у цій ситуації високих ставок є орієнтація на об’єкти з . Замість купівлі готових елітних апартаментів з капіталізацією 4,5%, інвестори можуть купити старішу будівлю з вищою капіталізацією, відремонтувати квартири для підвищення орендної плати та . Райони, як-от Північний чи Південний Сіетл, які розвиваються, мають будівлі з заниженою орендною платою; їх оновлення може покращити грошовий потік. Інший підхід: зосередитися на – їх ще можна фінансувати житловими кредитами, і часто там менше конкуренції з боку інституційних інвесторів. Завдяки новому зонуванню навіть до приватного будинку може суттєво підвищити дохідність оренди. Багато будинків у Сіетлі вже мають котеджі на задньому дворі або підвальні квартири, які приносять додатковий дохід від оренди. Короткострокова оренда та мебльоване житло: Відновлення туризму в Сіетлі та повернення ділових поїздок означає, що ринок короткострокової оренди (Airbnb/VRBO) знову активний. Інвестори у кондомініуми чи будинки у туристично привабливих районах (Downtown, Capitol Hill, Fremont тощо) можуть розглянути стратегію короткострокової оренди для вищої дохідності, з урахуванням регулювання STR у Сіетлі. Аналогічно, надання мебльованого житла на середній термін для технічних стажерів чи мандрівних медсестер може приносити додатковий прибуток.

Виклики для інвесторів: Не все так райдужно – високі відсоткові ставки ускладнили інвестування з використанням позикових коштів. Кредит під 7%+ часто перевищує капіталізаційну ставку, що означає негативний леверидж (борг коштує дорожче, ніж дохідність нерухомості). Це змусило деяких інвесторів відійти вбік або переходити на угоди лише за готівку. Крім того, новий ліміт на підвищення орендної плати у Сіетлі (10% на рік при поновленні договору з існуючими орендарями) обмежує, наскільки швидко орендодавці можуть підвищувати орендну плату для поточних мешканців soundpointpm.com soundpointpm.com. Цей закон, який буде впроваджено по всьому штату у 2025 році, фактично є м’якою формою контролю орендної плати. Інвестори повинні враховувати, що якщо ринкова оренда зросте на 15%, вони не можуть повністю це врахувати для існуючих орендарів (потрібна ротація мешканців). Також існує політичний тиск на орендодавців – у Сіетлі діє потужний захист прав орендарів, обмеження на виселення взимку тощо, що може впливати на терміни та вартість виселення. Нарешті, податки на нерухомість зростають (у 2023 році виборці Сіетла схвалили оновлений податок на житловий фонд, що додає до $0,45 за $1 000 вартості ballotpedia.org), що зменшує чистий дохід. І, звісно, витрати на обслуговування та страхування продовжують зростати.

Попри це, Сіетл залишається ринком найвищого рівня для довгострокових інвестицій у нерухомість. Яскрава економіка міста, високі зарплати та зростання населення свідчать про те, що вдало обрані інвестиції з часом зростатимуть у ціні. Попит на оренду практично гарантований, враховуючи статус Сіетла як магніту для талантів. Інвестори, які купують у цей період відносної м’якості ринку (з меншою конкуренцією та мотивованими продавцями), можуть отримати винагороду, коли цикл знову піде вгору в найближчі роки.

Нові проєкти та будівельна активність

Сіетл – місто, яке, здається, завжди у стані будівництва, і 2025 рік не є винятком, хоча характер розвитку змінюється. У середині 2010-х років крани стали визначальною рисою силуету Сіетла (місто кілька років поспіль лідирувало у США за їхньою кількістю). Той бум забезпечив тисячі нових квартир і офісних площ до 2020 року. Тепер, у 2024–2025 роках, ми бачимо, що багато з цих проєктів завершено, акцент робиться на інфраструктурі та житлі, а також помітне уповільнення запуску нових проєктів через економічні умови. Ось огляд ситуації з розвитком:

Житлова забудова: У Сіетлі за останні роки з’явилася значна кількість нового житла, особливо багатоквартирного. Лише у 2024 році в центрі міста відкрилися 3 000 нових житлових одиниць downtownseattle.org (сюди входять висотні апартаменти та кондомініуми в районах Denny Triangle, South Lake Union і First Hill). Насправді, чиновники Сіетла зазначають, що у центрі міста будується більше житлових одиниць, ніж у будь-якому місті на захід від Чикаго downtownseattle.org – це вражаючий показник, що демонструє прагнення міста додавати житло. Такі проєкти, як двобаштовий Seattle House та інші висотні апартаменти, завершуються, залучаючи більше мешканців до міського центру. Тим часом у районах по всьому місту продовжують з’являтися середньоповерхові житлові будинки (5-8 поверхів) завдяки зонуванню, зміненому у 2019 році в рамках плану обов’язкового забезпечення доступного житла. Однак темпи нового будівництва починають спадати через високі витрати на фінансування та обережність забудовників. За даними Axios, дозволи на будівництво апартаментів у Сіетлі різко скоротилися – кількість багатоквартирних одиниць у процесі планування приблизно вдвічі менша, ніж на нещодавньому піку soundpointpm.com. Дослідження Kidder Mathews підтверджує, що до другого кварталу 2025 року обсяг будівництва впав приблизно на 72% у річному вимірі за площею, що перебуває у стадії будівництва kidder.com. Конкретно, окрім проєктів, які вже реалізуються, у кінці 2024 чи 2025 року було розпочато небагато нових великих житлових проєктів. Це може призвести до зниження обсягів введення житла у 2026–2027 роках, що потенційно знову посилить дефіцит на ринку. Незважаючи на уповільнення нових починань, поточні проєкти у 2025 році включають розширення лінії легкорейкового транспорту Sound Transit (що стимулює розвиток, орієнтований на громадський транспорт), багато проєктів змішаного використання з торговими площами на першому поверсі та зусилля зі збільшення доступного житла. Завдяки поновленню Seattle Housing Levy місто має фінансування для співпраці у створенні тисяч доступних житлових одиниць до 2030 року ballotpedia.org. Некомерційні забудовники активно працюють над такими проєктами, як реконструкція Northgate та різні проєкти житла для малозабезпечених, що фінансуються за рахунок збору та державних коштів. Також зростає інтерес до збірного та модульного будівництва для прискорення введення житла, а також до експериментальних проєктів, таких як мікроапартаменти (новий закон Сіетла та повідомлення AP зазначають, що мікроодиниці набирають популярності завдяки пом’якшенню зонування) soundpointpm.com. Ще одна помітна тенденція розвитку: адаптивне повторне використання – переобладнання старих будівель під житло (наприклад, старих готелів чи офісів в апартаменти) як спосіб додати житлові одиниці без нового будівництва.місто заохочує це за допомогою стимулів (докладніше нижче).

У Сіетлі за останні роки з’явилася значна кількість нового житла, особливо багатоквартирного. Лише у 2024 році в центрі міста відкрилися downtownseattle.org (сюди входять висотні апартаменти та кондомініуми в районах Denny Triangle, South Lake Union і First Hill). Насправді, чиновники Сіетла зазначають, що downtownseattle.org – це вражаючий показник, що демонструє прагнення міста додавати житло. Такі проєкти, як двобаштовий та інші висотні апартаменти, завершуються, залучаючи більше мешканців до міського центру. Тим часом у районах по всьому місту продовжують з’являтися середньоповерхові житлові будинки (5-8 поверхів) завдяки зонуванню, зміненому у 2019 році в рамках плану обов’язкового забезпечення доступного житла. Однак через високі витрати на фінансування та обережність забудовників. За даними Axios, – кількість багатоквартирних одиниць у процесі планування приблизно вдвічі менша, ніж на нещодавньому піку soundpointpm.com. Дослідження Kidder Mathews підтверджує, що до другого кварталу 2025 року обсяг будівництва впав приблизно на 72% у річному вимірі за площею, що перебуває у стадії будівництва kidder.com. Конкретно, окрім проєктів, які вже реалізуються, у кінці 2024 чи 2025 року було розпочато небагато нових великих житлових проєктів. Це може призвести до зниження обсягів введення житла у 2026–2027 роках, що потенційно знову посилить дефіцит на ринку. Незважаючи на уповільнення нових починань, у 2025 році включають (що стимулює розвиток, орієнтований на громадський транспорт), багато з торговими площами на першому поверсі та зусилля зі збільшення доступного житла. Завдяки поновленню Seattle Housing Levy місто має фінансування для співпраці у створенні тисяч доступних житлових одиниць до 2030 року ballotpedia.org. Некомерційні забудовники активно працюють над такими проєктами, як реконструкція Northgate та різні проєкти житла для малозабезпечених, що фінансуються за рахунок збору та державних коштів. Також зростає інтерес до для прискорення введення житла, а також до експериментальних проєктів, таких як мікроапартаменти (новий закон Сіетла та повідомлення AP зазначають, що мікроодиниці набирають популярності завдяки пом’якшенню зонування) soundpointpm.com. Ще одна помітна тенденція розвитку: – переобладнання старих будівель під житло (наприклад, старих готелів чи офісів в апартаменти) як спосіб додати житлові одиниці без нового будівництва.місто заохочує це за допомогою стимулів (докладніше нижче). Комерційна забудова: Щодо офісних і комерційних будівель, як уже згадувалося, нове будівництво офісів переважно призупинено . Два масштабні проєкти, орієнтовані на технології, домінують серед залишків офісного портфеля: модернізація кампусу Microsoft площею 3 мільйони квадратних футів у Редмонді (майже завершена до 2025 року) та вежа Bellevue 600 від Amazon площею 1 мільйон квадратних футів (їхній новий кампус у центрі Белв’ю, запланований на 2025 рік) kidder.com. Важливо, що обидва ці проєкти розташовані за межами міста Сіетл (Белв’ю/Редмонд) і є об’єктами, які займають самі власники. У межах Сіетла наразі не зводиться жодних великих спекулятивних офісних веж – проєкти минулого циклу (такі як 2+U, Rainier Square Tower і 1201 Second) були здані безпосередньо перед пандемією або на її початку. Винятком є спеціалізовані приміщення: у Сіетлі будується кілька лабораторних будівель для наук про життя (лабораторії мають інші чинники попиту й часто повністю здаються в оренду біотехнологічним компаніям ще до початку будівництва). Також просуваються кілька великих змішаних проєктів . Наприклад, програма Waterfront Seattle – це громадський проєкт, що трансформує набережну центру міста: до 2025 року з’являться нова набережна Аляскин Вей, парки та Overlook Walk downtownseattle.org, а забудовники вже придивляються до сусідніх ділянок для нових готелів, житла й атракцій, щоб скористатися оновленою набережною. Ще один значний проєкт – розвиток території навколо Climate Pledge Arena у Seattle Center (після відкриття арени у 2021 році очікується супутня забудова в цьому районі). Крім того, у Сіетлі триває промислова забудова у районах SoDo та Duwamish – логістичні компанії будують сучасні склади (деякі багатоповерхові склади навіть запропоновано поблизу центру міста для максимального використання простору). Будівельна активність у Сіетлі також включає інфраструктуру , яка опосередковано стимулює ринок нерухомості: продовження ліній легкого метро до West Seattle і Ballard перебувають на стадії планування (частина розширення транспорту на $54 млрд). Хоча їх завершення ще за кілька років (початок 2030-х), у 2025 році відкривається лінія East Link легкого метро до Белв’ю/Редмонда та продовження до Лінвуда на північ – ці транспортні проєкти, профінансовані Sound Transit 3, мають велике значення для сполучення. Девелопери нерухомості вже займають позиції біля майбутніх станцій. Уже зараз ми бачимо проєкти, орієнтовані на транспорт , навколо таких станцій, як Northgate (відкрито у 2021 році) та Roosevelt. У міру того як мережа легкого метро розширюється , очікуйте появи середньоповерхових апартаментів навколо нових станцій у найближчі роки (Marymoor Village біля майбутньої станції в Редмонді – приклад планування зростання) marypong.com.

Щодо офісних і комерційних будівель, як уже згадувалося, . Два масштабні проєкти, орієнтовані на технології, домінують серед залишків офісного портфеля: (майже завершена до 2025 року) та (їхній новий кампус у центрі Белв’ю, запланований на 2025 рік) kidder.com. Важливо, що обидва ці проєкти розташовані за межами міста Сіетл (Белв’ю/Редмонд) і є об’єктами, які займають самі власники. У межах Сіетла наразі не зводиться жодних великих спекулятивних офісних веж – проєкти минулого циклу (такі як 2+U, Rainier Square Tower і 1201 Second) були здані безпосередньо перед пандемією або на її початку. Винятком є спеціалізовані приміщення: у Сіетлі будується кілька (лабораторії мають інші чинники попиту й часто повністю здаються в оренду біотехнологічним компаніям ще до початку будівництва). Також просуваються кілька великих . Наприклад, програма – це громадський проєкт, що трансформує набережну центру міста: до 2025 року з’являться нова набережна Аляскин Вей, парки та Overlook Walk downtownseattle.org, а забудовники вже придивляються до сусідніх ділянок для нових готелів, житла й атракцій, щоб скористатися оновленою набережною. Ще один значний проєкт – у Seattle Center (після відкриття арени у 2021 році очікується супутня забудова в цьому районі). Крім того, у Сіетлі триває у районах SoDo та Duwamish – логістичні компанії будують сучасні склади (деякі багатоповерхові склади навіть запропоновано поблизу центру міста для максимального використання простору). Будівельна активність у Сіетлі також включає , яка опосередковано стимулює ринок нерухомості: перебувають на стадії планування (частина розширення транспорту на $54 млрд). Хоча їх завершення ще за кілька років (початок 2030-х), у 2025 році відкривається до Белв’ю/Редмонда та на північ – ці транспортні проєкти, профінансовані Sound Transit 3, мають велике значення для сполучення. Девелопери нерухомості вже займають позиції біля майбутніх станцій. Уже зараз ми бачимо , навколо таких станцій, як Northgate (відкрито у 2021 році) та Roosevelt. У міру того як , очікуйте появи середньоповерхових апартаментів навколо нових станцій у найближчі роки (Marymoor Village біля майбутньої станції в Редмонді – приклад планування зростання) marypong.com. Економічні та глобальні події: Варто зазначити, що розвиток Сіетла отримує додатковий імпульс завдяки майбутнім глобальним подіям. Місто прийматиме матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року (на стадіоні Lumen Field), а влітку 2025 року тут відбувся розширений Клубний чемпіонат світу ФІФА downtownseattle.org. Ці події стимулюють інвестиції в готелі, транспорт і благоустрій міста. Крім того, вибір Сіетла у 2023 році для проведення Матчу всіх зірок MLB 2024 року, а також потенційно майбутньої команди НБА, додають динаміки. Звіт State of Downtown 2025 відзначив цей оптимізм, назвавши поточний етап “шляхом до прогресу” і підкресливши десятки громадських і приватних проєктів, які знаходяться в процесі реалізації downtownseattle.org.

Підсумовуючи, будівельний портфель Сіетла у 2025 році зосереджений на житлі та інфраструктурі. Багато нових сучасних житлових веж вже заселяються мешканцями, навіть якщо кількість будівельних кранів тимчасово зменшується. Місто чітко віддає пріоритет виробництву житла (для вирішення проблеми доступності) та проєктам для підвищення якості життя (транспорт, парки, культурні заклади) для підтримки свого зростання. У найближчі кілька років ми можемо побачити менше великих стартів будівництва через високі відсоткові ставки, але Сіетл далекий від завершення розвитку. Тимчасове затишшя у будівництві може виявитися короткочасним, якщо попит залишиться високим – забудовники, ймовірно, знову активізуються, якщо відсоткові ставки знизяться і якщо Сіетл продовжить залучати нових мешканців такими ж темпами. Тим часом основна увага приділяється завершенню поточних проєктів і використанню змін у політиці (зонування, стимули) для стимулювання більш різноманітного розвитку – від будиночків на задньому дворі до переобладнання офісів у житло.

Драйвери попиту: зростання технологій, населення та віддалена робота

Кілька основних драйверів попиту формують ринок нерухомості Сіетла у 2025 році та надалі. Серед них головними є бурхливий розвиток технологічного сектору, значне зростання населення міста та тривалі наслідки тенденцій віддаленої роботи. Ці чинники по-різному впливають як на житлову, так і на комерційну нерухомість:

Розширення технологічної індустрії: Економіка Сіетла відома тим, що її підживлюють технологічні гіганти – Amazon, Microsoft, Google, Meta та безліч стартапів – і це продовжує залишатися основою попиту на нерухомість. Присутність десятків тисяч високооплачуваних робочих місць у сфері технологій безпосередньо перетворюється на попит на житло, особливо на елітне міське житло. «Економіка Сіетла значною мірою залежить від технологічного сектору», і приплив *високооплачуваних технічних спеціалістів підживлює попит на житло (особливо на дорогі об’єкти) навіть у нестабільні часи marypong.com. Останніми роками зростання технологічного сектору вийшло за межі Сіетла і охопило сусідні Белв’ю/Редмонд (де розширилися Microsoft і Amazon), але ці працівники все одно впливають на ринок житла Сіетла, оскільки багато хто віддає перевагу міському способу життя. Навіть попри деякі скорочення у сфері технологій у 2023 році , зайнятість у сфері технологій у Сіетлі залишається значно вищою за допандемічний рівень, а такі компанії, як Amazon, відновили найм у ключових підрозділах у 2024–25 роках. Довгострокова тенденція все ще зростає. Технологічні компанії також стимулюють попит на комерційну нерухомість – Amazon займає понад 13 мільйонів квадратних футів офісних приміщень у Сіетлі, і хоча під час пандемії деякі проєкти були призупинені, компанія все ще є найбільшим роботодавцем у Сіетлі та повертає працівників до офісу (принаймні частково). Політика повернення до офісу у таких компаніях, як Amazon, насправді є рушієм попиту як на комерційну, так і на житлову нерухомість: це підвищує використання офісів і спонукає деяких працівників орендувати або купувати житло ближче до офісу, щоб уникнути довгих поїздок. У 2023 році Amazon зобов’язав працівників повертатися до офісу щонайменше 3 дні на тиждень, що пожвавило активність у центрі міста soundpointpm.com. Аналогічно, Google і Facebook (Meta) мають великі інженерні хаби в Сіетлі – хоча вони й перейшли на гібридний формат роботи, вони не залишили регіон і продовжують орендувати приміщення для майбутнього зростання. Тим часом, нові технологічні сектори , такі як штучний інтелект (AI) і хмарні обчислення, розширюються. Наприклад, OpenAI та інші стартапи у сфері AI відкрили офіси в Сіетлі, щоб залучити місцеві таланти. Усе це свідчить про те, що технологічна сфера й надалі генеруватиме попит на житло (технічні працівники часто стають орендарями або покупцями невдовзі після переїзду) і зрештою допоможе поглинути надлишок офісних площ у міру зростання компаній. Додатковим чинником є «прагнення до якості» в офісах, про яке згадувалося раніше – саме технологічні компанії є тим типом орендарів, які переходять у найкращі будівлі, підтримуючи на них попит kidder.com.

Економіка Сіетла відома тим, що її підживлюють технологічні гіганти – Amazon, Microsoft, Google, Meta та безліч стартапів – і це продовжує залишатися основою попиту на нерухомість. Присутність десятків тисяч безпосередньо перетворюється на попит на житло, особливо на елітне міське житло. «Економіка Сіетла значною мірою залежить від технологічного сектору», і приплив *високооплачуваних технічних спеціалістів підживлює попит на житло (особливо на дорогі об’єкти) навіть у нестабільні часи marypong.com. Останніми роками зростання технологічного сектору вийшло за межі Сіетла і охопило сусідні Белв’ю/Редмонд (де розширилися Microsoft і Amazon), але ці працівники все одно впливають на ринок житла Сіетла, оскільки багато хто віддає перевагу міському способу життя. , зайнятість у сфері технологій у Сіетлі залишається значно вищою за допандемічний рівень, а такі компанії, як Amazon, відновили найм у ключових підрозділах у 2024–25 роках. Довгострокова тенденція все ще зростає. Технологічні компанії також стимулюють попит на комерційну нерухомість – Amazon займає понад 13 мільйонів квадратних футів офісних приміщень у Сіетлі, і хоча під час пандемії деякі проєкти були призупинені, компанія все ще є найбільшим роботодавцем у Сіетлі та повертає працівників до офісу (принаймні частково). у таких компаніях, як Amazon, насправді є рушієм попиту як на комерційну, так і на житлову нерухомість: це підвищує використання офісів і спонукає деяких працівників орендувати або купувати житло ближче до офісу, щоб уникнути довгих поїздок. У 2023 році Amazon зобов’язав працівників повертатися до офісу щонайменше 3 дні на тиждень, що пожвавило активність у центрі міста soundpointpm.com. Аналогічно, Google і Facebook (Meta) мають великі інженерні хаби в Сіетлі – хоча вони й перейшли на гібридний формат роботи, вони не залишили регіон і продовжують орендувати приміщення для майбутнього зростання. Тим часом, , такі як штучний інтелект (AI) і хмарні обчислення, розширюються. Наприклад, OpenAI та інші стартапи у сфері AI відкрили офіси в Сіетлі, щоб залучити місцеві таланти. Усе це свідчить про те, що (технічні працівники часто стають орендарями або покупцями невдовзі після переїзду) і зрештою допоможе поглинути надлишок офісних площ у міру зростання компаній. Додатковим чинником є «прагнення до якості» в офісах, про яке згадувалося раніше – саме технологічні компанії є тим типом орендарів, які переходять у найкращі будівлі, підтримуючи на них попит kidder.com. Зростання населення та демографія: Населення Сіетла значно зростає , що підтримує попит на нерухомість у всіх сегментах. Насправді, в останні роки Сіетл був одним із найшвидше зростаючих великих міст США. Станом на 1 квітня 2025 року населення міста оцінювалося у 816 600 , що на 18 900 осіб (+2,4%) більше, ніж у 2024 році kuow.org. Це п’ятий рік поспіль, коли темпи зростання Сіетла перевищують 2% щорічно kuow.org. Такий стійкий ріст є вражаючим для зрілого міста й свідчить про постійний приплив нових мешканців . Значна частина зростання зумовлена потужним ринком праці – люди переїжджають до Сіетла за високооплачуваною роботою (часто у сфері технологій, інженерії, охорони здоров’я тощо), і це призводить до зростання попиту на житло. Варто зазначити, що значна частина приросту населення Сіетла відбувається за рахунок міграції, а не народжуваності . Міська агломерація Сіетла збільшилася на 66 600 осіб з середини 2023 до середини 2024 року (+1,6%) axios.com, і це зростання було «переважно зумовлене імміграцією», згідно з даними перепису axios.com axios.com. Агломерація отримала майже 64 000 осіб завдяки міжнародній міграції лише за один рік axios.com – це можуть бути іноземні IT-спеціалісти, міжнародні студенти тощо. Водночас Сіетл втратив близько 11 000 жителів у чистому підсумку через переїзд до інших регіонів США (внутрішня міграція) за цей рік axios.com, тобто частина місцевих мешканців переїхала до інших штатів чи регіонів (ймовірно, у пошуках дешевшого житла або через віддалену роботу). Але приплив іноземців значно перевищив внутрішні втрати, що призвело до значного чистого приросту населення axios.com. Така тенденція свідчить, що глобальна привабливість Сіетла залишається потужною – приплив нових мешканців (багато з яких мають значну купівельну спроможність) стимулює попит на житло, навіть якщо частина місцевих виїжджає. Також варто відзначити, що населення агломерації Сіетла повністю відновилося після пандемічного спаду , збільшившись більш ніж на 126 000 осіб з 2020 року axios.com, на відміну від деяких мегаполісів, які досі залишаються нижче рівня 2020 року (наприклад, Сан-Франциско). Більше людей = більший попит на житло, оренду та навіть роздрібні послуги. Демографічно багато новоприбулих у Сіетлі — це молоді професіонали та молоді сім’ї, тобто основні групи орендарів і покупців житла вперше. Також спостерігається значна міграція заможних осіб (деякі техномільйонери тощо), що стимулює сегмент розкішної нерухомості. Коротко кажучи, зростання населення є фундаментальною підтримкою для ринку нерухомості Сіетла: навіть якщо ринок циклічно охолоне, стабільне зростання населення створює мінімальний рівень попиту на житло.

Населення Сіетла , що підтримує попит на нерухомість у всіх сегментах. Насправді, в останні роки Сіетл був одним із найшвидше зростаючих великих міст США. Станом на 1 квітня 2025 року населення міста оцінювалося у , що на kuow.org. Це п’ятий рік поспіль, коли темпи зростання Сіетла перевищують 2% щорічно kuow.org. Такий стійкий ріст є вражаючим для зрілого міста й свідчить про . Значна частина зростання зумовлена потужним ринком праці – люди переїжджають до Сіетла за високооплачуваною роботою (часто у сфері технологій, інженерії, охорони здоров’я тощо), і це призводить до зростання попиту на житло. Варто зазначити, що значна частина приросту населення Сіетла відбувається за рахунок . Міська агломерація Сіетла збільшилася на axios.com, і це зростання було «переважно зумовлене імміграцією», згідно з даними перепису axios.com axios.com. Агломерація отримала майже лише за один рік axios.com – це можуть бути іноземні IT-спеціалісти, міжнародні студенти тощо. Водночас Сіетл втратив близько (внутрішня міграція) за цей рік axios.com, тобто частина місцевих мешканців переїхала до інших штатів чи регіонів (ймовірно, у пошуках дешевшого житла або через віддалену роботу). Але приплив іноземців внутрішні втрати, що призвело до значного чистого приросту населення axios.com. Така тенденція свідчить, що Сіетла залишається потужною – приплив нових мешканців (багато з яких мають значну купівельну спроможність) стимулює попит на житло, навіть якщо частина місцевих виїжджає. Також варто відзначити, що населення агломерації Сіетла , збільшившись більш ніж на axios.com, на відміну від деяких мегаполісів, які досі залишаються нижче рівня 2020 року (наприклад, Сан-Франциско). Більше людей = більший попит на житло, оренду та навіть роздрібні послуги. Демографічно багато новоприбулих у Сіетлі — це молоді професіонали та молоді сім’ї, тобто основні групи орендарів і покупців житла вперше. Також спостерігається значна міграція заможних осіб (деякі техномільйонери тощо), що стимулює сегмент розкішної нерухомості. Коротко кажучи, для ринку нерухомості Сіетла: навіть якщо ринок циклічно охолоне, стабільне зростання населення створює мінімальний рівень попиту на житло. Віддалена робота та зміни стилю життя: Зростання віддаленої та гібридної роботи — ключова тенденція, яка складно змінила ринок нерухомості Сіетла. У житловому секторі віддалена робота дозволила деяким людям жити далі від місця роботи (або взагалі залишити Сіетл), зберігаючи при цьому роботу. У 2020–2022 роках це призвело до міні-відтоку в передмістя та менші міста серед тих, хто шукав більше простору та доступності, а також до уповільнення зростання орендної плати в місті. В результаті передмістя навколо Сіетла (і навіть віддалені райони штату Вашингтон) зіткнулися зі зростанням попиту на житло. Наприклад, такі міста, як Белв’ю, Редмонд і передмістя округу Снохоміш, пережили бум, коли працівники, здатні працювати віддалено, переїжджали туди, підвищуючи ціни (медіанна ціна будинку в Белв’ю зараз значно перевищує $1,5 млн). Навіть за межами мегаполісу деякі працівники Сіетла переїхали до таких місць, як Спокан, або в інші штати, що сприяло чистому внутрішньому відтоку axios.com. Однак із настанням 2025 року багато роботодавців повертають працівників в офіси хоча б частково, тож тенденція суто віддаленої роботи зменшилася. Тепер гібридна робота стала нормою — більшість офісів не працюють 5 днів на тиждень, але й не нуль. Ця гібридна модель має цікаві наслідки: працівники досі цінують більше простору вдома (оскільки можуть працювати з дому 2 дні на тиждень), що підтримує попит на більші будинки або житло в передмісті. Мері Понг, місцевий брокер з нерухомості, зазначає, що «віддалена робота змусила багатьох шукати більші будинки з більшими дворами в передмісті», і зріс інтерес до таких місць, як Белв’ю та Редмонд, оскільки люди віддають перевагу розміру будинку та подвір’ю marypong.com. Дійсно, «бум передмість» — це тенденція: хоча міські райони відновлюються, передмістя залишаються дуже популярними серед тих, хто може рідше їздити на роботу. Це підтримує конкурентність ринку житла в передмісті (що видно з низької пропозиції та постійного тиску на ціни на Істсайді, за винятком незначних спадів). Водночас гібридна робота збільшує важливість транспорту та зв’язку у ті дні, коли люди дійсно їдуть на роботу, тому житло біля транспортних ліній або з легким доїздом стає привабливішим. У комерційному секторі віддалена робота явно є головним чинником вакантності офісів, як уже обговорювалося — менше людей в офісі означає, що компанії орендують менше площі. Близько 30% вакантності офісів у Сіетлі — це прямий наслідок скорочення компаніями площ через гнучкість телероботи. Це також впливає на бізнеси в центрі міста: менше офісних працівників — менше людей у закладах харчування в обідній час тощо. Однак, як уже згадувалося, є свідомі зусилля перетворити центр Сіетла на більш змішаний, «18-годинний» район, а не лише офісний хаб з 9 до 17. Віддалена робота прискорила цю потребу, і місто реагує, перетворюючи офіси на житло та покращуючи житлову інфраструктуру в центрі (щоб люди, які справді там живуть, активізували вуличне життя). По суті, віддалена робота знизила попит на комерційну офісну нерухомість, але підвищила попит на житло — людина, яка працює з дому, хоче мати гарний домашній офіс, можливо, більшу квартиру чи будинок, а іноді й інше місце проживання (якщо їздити на роботу лише двічі на тиждень, можна жити далі, ніж при щоденних поїздках). Чистий ефект у Сіетлі — це розсіювання попиту на житло: інтенсивний попит у передмісті та периферійних районах під час піку віддаленої роботи, але з переходом до гібридної моделі міський попит повертається, не скасовуючи повністю здобутків передмість.

Підсумовуючи, нерухомість Сіетла підживлюється стрімко зростаючою економікою, орієнтованою на технології, та напливом населення, водночас зазнаючи змін через нові робочі моделі. Технічний сектор забезпечує постійний приплив високооплачуваних мешканців і компаній, які будуть використовувати нерухомість (хоча й інакше, ніж раніше). Зростання населення означає, що базовий попит на житло залишається високим – Сіетлу потрібно додати тисячі нових будинків лише для того, щоб не відставати, і саме тому ціни та оренда залишаються високими. А віддалена робота, хоча й зменшила потребу в офісах, створила нові можливості (наприклад, зростання передмість і переобладнання офісів) і, можливо, покращила якість життя для багатьох працівників Сіетла, що може зробити регіон ще більш привабливим. Усі ці чинники й надалі впливатимуть на ринок у найближчі роки, визначаючи, як і де відбуватиметься розвиток і які сегменти ринку процвітатимуть.

Економічні та політичні впливи на ринок

Окрім базових принципів попиту і пропозиції, ширші економічні умови та державна політика суттєво впливають на ринок нерухомості Сіетла. У 2025 році виділяється кілька ключових факторів: відсоткові ставки та макроекономічний клімат, законодавство щодо житла та місцеві політичні ініціативи щодо доступності та розвитку. Ці чинники формують як короткострокову динаміку ринку, так і довгострокову траєкторію.

Високі відсоткові ставки та вартість фінансування: Можливо, найвідчутніший економічний вплив мають підвищені іпотечні ставки . Після десятиліття наднизьких ставок підвищення ставок Федеральною резервною системою у 2022–2023 роках для боротьби з інфляцією підняло іпотечні ставки до найвищого рівня за понад 20 років. У 2025 році фіксовані іпотечні ставки на 30 років тримаються на рівні ~6,5%–7% (за останніми даними, середнє значення ~6,85%) soundpointpm.com. Це суттєво впливає на доступність: щомісячний платіж за середній будинок у Сіетлі на сотні (а то й тисячі) доларів вищий , ніж був би при ставці 3%. Високі ставки зменшують купівельну спроможність покупців, що й стало однією з головних причин, чому ціни на житло в Сіетлі у 2022–2023 роках зупинилися або навіть знизилися. Зараз, навіть коли ціни знову зростають, кількість покупців, які можуть отримати іпотеку за такими ставками, менша. Багато покупців-початківців або змушені розтягувати бюджет, або залишаються орендарями, що, у свою чергу, підтримує високий попит на оренду. Поточне середовище ставок також означає, що покупці, які хочуть покращити житлові умови (ті, хто вже має житло), не поспішають продавати й купувати новий будинок за вищою ставкою – цей ефект фіксації ставки обмежує пропозицію, оскільки люди залишаються у своїх іпотеках під 3%. У комерційному секторі високі ставки підвищують капіталізаційні ставки та знижують вартість нерухомості (як видно на прикладі офісів). Вони також роблять фінансування нових проєктів значно дорожчим, через що деякі проєкти скасовуються або відкладаються. Загальна думка економістів полягає в тому, що ставки можуть почати поступово знижуватися наприкінці 2025 або у 2026 році , якщо інфляція буде під контролем, але, ймовірно, залишаться на рівні близько 5%, а не повернуться до 3%. Ринок Сіетла буде дуже чутливим до цих змін: зниження навіть до 5% може знову активізувати купівельну активність (відкладений попит вже чекає), тоді як тривалий період ставок 7-8% може стримувати зростання цін. По суті, відсоткові ставки є вирішальним фактором – вони охолодили перегрітий ринок і залишаються ключовою невизначеністю для прогнозу.

Можливо, найвідчутніший економічний вплив мають . Після десятиліття наднизьких ставок підвищення ставок Федеральною резервною системою у 2022–2023 роках для боротьби з інфляцією підняло іпотечні ставки до найвищого рівня за понад 20 років. У 2025 році (за останніми даними, середнє значення ~6,85%) soundpointpm.com. Це суттєво впливає на доступність: щомісячний платіж за середній будинок у Сіетлі на , ніж був би при ставці 3%. Високі ставки зменшують купівельну спроможність покупців, що й стало однією з головних причин, чому ціни на житло в Сіетлі у 2022–2023 роках зупинилися або навіть знизилися. Зараз, навіть коли ціни знову зростають, кількість покупців, які можуть отримати іпотеку за такими ставками, менша. Багато покупців-початківців або змушені розтягувати бюджет, або залишаються орендарями, що, у свою чергу, підтримує високий попит на оренду. Поточне середовище ставок також означає, що (ті, хто вже має житло), не поспішають продавати й купувати новий будинок за вищою ставкою – цей ефект фіксації ставки обмежує пропозицію, оскільки люди залишаються у своїх іпотеках під 3%. У комерційному секторі високі ставки підвищують капіталізаційні ставки та знижують вартість нерухомості (як видно на прикладі офісів). Вони також роблять фінансування нових проєктів значно дорожчим, через що деякі проєкти скасовуються або відкладаються. Загальна думка економістів полягає в тому, що ставки можуть почати , якщо інфляція буде під контролем, але, ймовірно, залишаться на рівні близько 5%, а не повернуться до 3%. Ринок Сіетла буде дуже чутливим до цих змін: зниження навіть до 5% може (відкладений попит вже чекає), тоді як тривалий період ставок 7-8% може стримувати зростання цін. По суті, – вони охолодили перегрітий ринок і залишаються ключовою невизначеністю для прогнозу. Економічний клімат і ринок праці: Ринок нерухомості Сіетла підтримується сильним місцевим ринком праці та економікою, але він не застрахований від ширших економічних коливань. Станом на 2025 рік економіка США перебуває у фазі повільнішого зростання (деякі називають це сценарієм «м’якої посадки»). Рівень безробіття в Сіетлі залишається низьким (~3-4%), що свідчить про те, що компанії все ще наймають працівників, хоча у сфері технологій була хвиля звільнень наприкінці 2022/на початку 2023 року, що дещо вплинуло на настрої. Зарплати в Сіетлі продовжують зростати, що допомагає підтримувати високі витрати на житло. Одна з важливих сфер для спостереження — це фондовий ринок і клімат IPO – багато працівників техсектору Сіетла мають компенсацію, прив’язану до акцій, і бум на NASDAQ часто означає більше початкових внесків і інвесторів-покупців у Сіетлі. Навпаки, у 2022 році, коли акції технологічних компаній впали, ринок розкішної нерухомості Сіетла трохи охолов. Ще один фактор — інфляція – хоча національна інфляція знизилася порівняно з піковими показниками 2022 року, витрати на житло (еквівалентна оренда для власників) залишаються великою частиною ІСЦ. Якщо інфляція знову зросте, ФРС може довше утримувати високі ставки, що, як зазначалося, безпосередньо впливає на нерухомість. З іншого боку, якщо економіка увійде в рецесію, Сіетл може зіткнутися з втратою робочих місць у циклічно чутливих секторах (можливо, деякі стартапи збанкрутують або замовлення на літаки Boeing сповільняться). Однак економічна база Сіетла – великі технологічні компанії, аерокосмічна галузь, біотехнології, логістика – є відносно стійкою та добре диверсифікованою. Крім того, як повідомляє Axios, Сіетл — одне з міст, яке відновило населення та доходи після пандемії, на відміну від деяких міст-аналогів axios.com axios.com. Стимулююча політика на федеральному рівні (наприклад, інфраструктурні витрати) також приносить користь Сіетлу – наприклад, федеральні кошти допомагають проектам Sound Transit і автомагістралям, опосередковано стимулюючи місцевий ринок нерухомості через покращення інфраструктури.

Ринок нерухомості Сіетла підтримується сильним місцевим ринком праці та економікою, але він не застрахований від ширших економічних коливань. Станом на 2025 рік економіка США перебуває у фазі повільнішого зростання (деякі називають це сценарієм «м’якої посадки»). Рівень безробіття в Сіетлі залишається низьким (~3-4%), що свідчить про те, що компанії все ще наймають працівників, хоча у сфері технологій була хвиля звільнень наприкінці 2022/на початку 2023 року, що дещо вплинуло на настрої. Зарплати в Сіетлі продовжують зростати, що допомагає підтримувати високі витрати на житло. Одна з важливих сфер для спостереження — це – багато працівників техсектору Сіетла мають компенсацію, прив’язану до акцій, і бум на NASDAQ часто означає більше початкових внесків і інвесторів-покупців у Сіетлі. Навпаки, у 2022 році, коли акції технологічних компаній впали, ринок розкішної нерухомості Сіетла трохи охолов. Ще один фактор — – хоча національна інфляція знизилася порівняно з піковими показниками 2022 року, витрати на житло (еквівалентна оренда для власників) залишаються великою частиною ІСЦ. Якщо інфляція знову зросте, ФРС може довше утримувати високі ставки, що, як зазначалося, безпосередньо впливає на нерухомість. З іншого боку, якщо економіка увійде в рецесію, Сіетл може зіткнутися з втратою робочих місць у циклічно чутливих секторах (можливо, деякі стартапи збанкрутують або замовлення на літаки Boeing сповільняться). Однак економічна база Сіетла – великі технологічні компанії, аерокосмічна галузь, біотехнології, логістика – є відносно стійкою та добре диверсифікованою. Крім того, як повідомляє Axios, Сіетл — одне з міст, яке відновило населення та доходи після пандемії, на відміну від деяких міст-аналогів axios.com axios.com. на федеральному рівні (наприклад, інфраструктурні витрати) також приносить користь Сіетлу – наприклад, федеральні кошти допомагають проектам Sound Transit і автомагістралям, опосередковано стимулюючи місцевий ринок нерухомості через покращення інфраструктури. Пропозиція житла та політика зонування: На рівні політики однією з найбільших змін стало законодавство штату Вашингтон, спрямоване на підтримку житлового будівництва. Законопроєкт про житло середньої щільності (HB 1110) , ухвалений у 2023 році, є важливою віхою: він підвищує щільність забудови практично у всіх містах , вимагаючи, щоб Сіетл та інші міста дозволяли щонайменше **4 житлові одиниці на одну ділянку (і до 6 одиниць у районах поблизу частого громадського транспорту)】 seattle.gov. Це фактично припиняє традиційне зонування лише для односімейних будинків у Сіетлі до 2024 року. Мета цієї політики — збільшити пропозицію житла та вирішити проблему доступності, дозволяючи будівництво більшої кількості таунхаусів, дуплексів і невеликих багатоквартирних будинків у вже сформованих районах. Протягом наступних кількох років цей закон може поступово додати тисячі житлових одиниць по всьому Сіетлу, зменшуючи тиск на ціни. Однак зміни не відбудуться миттєво — знадобиться час, щоб забудовники придбали ділянки та побудували житло, а також певний опір з боку мешканців або обмеження щодо дизайну можуть стримувати впровадження. Міська влада Сіетла загалом підтримує підвищення щільності (місто вже підвищило щільність у багатьох районах через оновлення свого Комплексного плану), тому HB 1110 переважно прискорює те, що Сіетл і так планував. Крім того, Сіетл зараз оновлює свій Комплексний план (“One Seattle” Plan) , щоб спрямовувати розвиток до 2044 року. Закон про управління зростанням штату вимагає, щоб Сіетл планував 80 000 нових житлових одиниць до 2044 року cascadepbs.org. Майбутній план може передбачати нові “вузли зростання” або подальші зміни зонування (можливо, дозволяючи середньоповерхову забудову в більшій кількості районів або вищі будівлі у вибраних зонах). Процес планування триває (багато громадських слухань — сотні людей заповнили міську ратушу у 2023 році, щоб обговорити стратегії розвитку kuow.org). До 2025 року, ймовірно, буде обрано пріоритетний план, який може суттєво змінити зонування протягом наступного десятиліття (наприклад, дозволити більше багатоквартирних будинків уздовж транспортних коридорів тощо). Чистий ефект: Ці політики, орієнтовані на збільшення пропозиції, є довгостроковими стримуючими факторами для неконтрольованого зростання цін — більша пропозиція має допомогти з доступністю — але дефіцит житла в Сіетлі настільки глибокий, що знадобляться роки активного будівництва, щоб задовольнити попит. У короткостроковій перспективі навіть саме знання про послаблення зонування може підвищити вартість землі (оскільки на ділянці можна збудувати більше одиниць = вона стає ціннішою), що парадоксально може підвищити деякі витрати для забудовників.

На рівні політики однією з найбільших змін стало законодавство штату Вашингтон, спрямоване на підтримку житлового будівництва. , ухвалений у 2023 році, є важливою віхою: він , вимагаючи, щоб Сіетл та інші міста дозволяли щонайменше **4 житлові одиниці на одну ділянку (і до 6 одиниць у районах поблизу частого громадського транспорту)】 seattle.gov. Це фактично припиняє традиційне зонування лише для односімейних будинків у Сіетлі до 2024 року. Мета цієї політики — та вирішити проблему доступності, дозволяючи будівництво більшої кількості таунхаусів, дуплексів і невеликих багатоквартирних будинків у вже сформованих районах. Протягом наступних кількох років цей закон може поступово додати тисячі житлових одиниць по всьому Сіетлу, зменшуючи тиск на ціни. Однак зміни не відбудуться миттєво — знадобиться час, щоб забудовники придбали ділянки та побудували житло, а також певний опір з боку мешканців або обмеження щодо дизайну можуть стримувати впровадження. Міська влада Сіетла загалом підтримує підвищення щільності (місто вже підвищило щільність у багатьох районах через оновлення свого Комплексного плану), тому HB 1110 переважно прискорює те, що Сіетл і так планував. Крім того, Сіетл зараз оновлює свій , щоб спрямовувати розвиток до 2044 року. Закон про управління зростанням штату вимагає, щоб Сіетл планував cascadepbs.org. Майбутній план може передбачати нові “вузли зростання” або подальші зміни зонування (можливо, дозволяючи середньоповерхову забудову в більшій кількості районів або вищі будівлі у вибраних зонах). Процес планування триває (багато громадських слухань — сотні людей заповнили міську ратушу у 2023 році, щоб обговорити стратегії розвитку kuow.org). До 2025 року, ймовірно, буде обрано пріоритетний план, який може суттєво змінити зонування протягом наступного десятиліття (наприклад, дозволити більше багатоквартирних будинків уздовж транспортних коридорів тощо). Ці політики, орієнтовані на збільшення пропозиції, є довгостроковими стримуючими факторами для неконтрольованого зростання цін — більша пропозиція має допомогти з доступністю — але дефіцит житла в Сіетлі настільки глибокий, що знадобляться роки активного будівництва, щоб задовольнити попит. У короткостроковій перспективі навіть саме знання про послаблення зонування може підвищити вартість землі (оскільки на ділянці можна збудувати більше одиниць = вона стає ціннішою), що парадоксально може підвищити деякі витрати для забудовників. Контроль орендної плати та захист прав орендарів: Вашингтон історично забороняв місцевий контроль орендної плати, але у 2023–2024 роках відбувся значний зсув: починаючи з 2025 року, штат запровадив форму обмеження підвищення орендної плати. Власникам житла тепер загалом заборонено підвищувати орендну плату більш ніж на 10% для існуючих орендарів на рік (з деякими винятками) soundpointpm.com soundpointpm.com. Ця політика, по суті, є загальнодержавним обмеженням орендної плати, спрямованим на запобігання різким стрибкам цін і забезпечення стабільності для орендарів. Для Сіетла, де двозначні підвищення орендної плати були звичними у «гарячі» роки, це велика зміна. Це означає, що власники житла можуть бути більш схильними підвищувати орендну плату щороку до 10%, а не робити 0% одного року і 15% наступного, оскільки будь-яке «наздоганяюче» підвищення понад 10% не дозволяється. Також, якщо інфляція висока, обговорюється можливість прив’язки обмеження до інфляції (деякі пропозиції були CPI + певний відсоток). Вплив: Для орендарів це гарна новина – більше не буде несподіваних стрибків орендної плати на 20%. Для інвесторів/власників це обмежує потенційний прибуток і може зробити їх вибагливішими щодо зміни орендарів (вони можуть віддавати перевагу зміні орендаря, щоб періодично встановлювати ринкову ціну, оскільки для нових договорів обмеження не діє). Закон також може відлякати деяких інвесторів з інших штатів, які не люблять жодного контролю орендної плати. Саме місто Сіетл має додаткові захисти для орендарів: обмеження на плату за заселення, мораторій на виселення взимку (заборона виселення у холодний сезон для деяких орендарів) і вимоги виплачувати допомогу на переселення, якщо виселення відбувається через реконструкцію. Це робить Сіетл дуже дружнім до орендарів, що добре для їхньої стабільності, але іноді власники житла називають це причиною продажу чи перепрофілювання житла. Незважаючи на ці скарги, дані показують, що власники житла залишаються активними, оскільки орендна плата у Сіетлі залишається високою, а вакантність низькою. Податки та збори: Сіетл запроваджує різні податки, які опосередковано впливають на нерухомість. Наприклад, податок на операції з нерухомістю (REET) у Вашингтоні був змінений у 2020 році на прогресивну ставку, яка може сягати 3,5% на частину продажу нерухомості понад $3 мільйони. Це впливає на продажі розкішних будинків і великі комерційні угоди, потенційно охолоджуючи деякі дорогі операції. У Сіетлі також є податок на фонд оплати праці (JumpStart) на високі зарплати, які виплачують великі компанії, призначений для фінансування житлових і бездомних програм. Amazon відкрито виступав проти нього, і деякі побоювалися, що це може змусити компанії чи робочі місця залишити місто, але наразі зростання зайнятості у Сіетлі триває. На рівні штату Вашингтон запровадив 7% податок на приріст капіталу (з 2022 року) на прибуток понад $250 тис., але важливо, що продажі нерухомості звільнені від цього податку (щоб уникнути подвійного оподаткування після REET), тому він здебільшого стосується продажу акцій. Таким чином, це не вплинуло безпосередньо на інвесторів у нерухомість, хіба що, можливо, заохотило деяких зосередитися на нерухомості (оскільки продаж нерухомості не підлягає цьому податку, а продаж акцій – так).

Сіетл запроваджує різні податки, які опосередковано впливають на нерухомість. Наприклад, у Вашингтоні був змінений у 2020 році на прогресивну ставку, яка може сягати 3,5% на частину продажу нерухомості понад $3 мільйони. Це впливає на продажі розкішних будинків і великі комерційні угоди, потенційно охолоджуючи деякі дорогі операції. У Сіетлі також є на високі зарплати, які виплачують великі компанії, призначений для фінансування житлових і бездомних програм. Amazon відкрито виступав проти нього, і деякі побоювалися, що це може змусити компанії чи робочі місця залишити місто, але наразі зростання зайнятості у Сіетлі триває. На рівні штату Вашингтон запровадив (з 2022 року) на прибуток понад $250 тис., але важливо, що продажі нерухомості звільнені від цього податку (щоб уникнути подвійного оподаткування після REET), тому він здебільшого стосується продажу акцій. Таким чином, це не вплинуло безпосередньо на інвесторів у нерухомість, хіба що, можливо, заохотило деяких зосередитися на нерухомості (оскільки продаж нерухомості не підлягає цьому податку, а продаж акцій – так). Ініціативи щодо доступного житла: Керівництво Сіетла активно фінансує програми доступного житла. Виборці переважною більшістю схвалили поновлення збору на житло у 2023 році , який дозволить зібрати близько 970 мільйонів доларів протягом 7 років для програм житла для малозабезпечених ballotpedia.org ballotpedia.org. Це найбільший житловий збір в історії Сіетла, що відображає бажання громадськості вирішити житлову кризу. Ці кошти допоможуть створити або зберегти приблизно 3 000+ доступних орендних одиниць, надати допомогу з орендою та підтримати покупців житла вперше, надаючи допомогу з початковим внеском ballotpedia.org. Хоча 3 000 одиниць — це лише частка від загального попиту, це має значення для домогосподарств із найнижчими доходами і поступово зменшить тиск на приватний ринок (кожна сім’я, яка отримує доступне житло, — це одна сім’я менше, що конкурує на відкритому ринку). Збір також підтримує програми боротьби з бездомністю, які, якщо будуть ефективними, покращать стан вулиць і зроблять райони більш придатними для життя (що важливо для вартості нерухомості). Крім того, Сіетл використовує обов’язкові внески на доступне житло (MHA) з нової забудови для фінансування доступних житлових одиниць — ця програма вже згенерувала сотні мільйонів доларів. Забудовники або включають частину доступних одиниць у нові будівлі, або сплачують внески до фонду доступного житла.

Керівництво Сіетла активно фінансує програми доступного житла. Виборці переважною більшістю , який дозволить зібрати близько 970 мільйонів доларів протягом 7 років для програм житла для малозабезпечених ballotpedia.org ballotpedia.org. Це найбільший житловий збір в історії Сіетла, що відображає бажання громадськості вирішити житлову кризу. Ці кошти допоможуть створити або зберегти приблизно 3 000+ доступних орендних одиниць, надати допомогу з орендою та підтримати покупців житла вперше, надаючи допомогу з початковим внеском ballotpedia.org. Хоча 3 000 одиниць — це лише частка від загального попиту, це має значення для домогосподарств із найнижчими доходами і поступово зменшить тиск на приватний ринок (кожна сім’я, яка отримує доступне житло, — це одна сім’я менше, що конкурує на відкритому ринку). Збір також підтримує програми боротьби з бездомністю, які, якщо будуть ефективними, покращать стан вулиць і зроблять райони більш придатними для життя (що важливо для вартості нерухомості). Крім того, Сіетл використовує обов’язкові внески на доступне житло (MHA) з нової забудови для фінансування доступних житлових одиниць — ця програма вже згенерувала сотні мільйонів доларів. Забудовники або включають частину доступних одиниць у нові будівлі, або сплачують внески до фонду доступного житла. Переобладнання офісів у житло та стимули: Через проблему вакантності офісів у центрі міста, політики Сіетла запровадили стимули для переобладнання офісів у житло. У середині 2023 року мер Брюс Гаррелл підписав закон, який дозволяє забудовникам обходити певні стандарти дизайну та навіть відтерміновувати сплату місцевого податку з продажу на будівництво для проєктів переобладнання офісів у житло harrell.seattle.gov governing.com. Також штат ухвалив закон, який відтерміновує сплату 10,3% податку з продажу на витрати на переобладнання harrell.seattle.gov. Це фактично робить переобладнання фінансово більш доцільним. Міське управління планування (OPCD) має програму з ідентифікації будівель-кандидатів, які можна перетворити на апартаменти/кондо seattle.gov. Хоча не кожну порожню вежу легко перетворити на житло (планування поверхів і вікна в офісах можуть бути проблемними для житлових приміщень), кілька проєктів уже в процесі – наприклад, пропозиція переобладнати офісну будівлю в центрі міста на 64 доступні житлові одиниці наразі розглядається mrsc.org. Такі переобладнання, якщо будуть успішними, принесуть вигоду всім: вони створюють житло (що допомагає задовольнити попит) і прибирають вакантні площі з ринку офісної нерухомості (що допомагає з пропозицією). Протягом наступних кількох років ця політика може прибрати частину надлишкових офісних площ і водночас додати кілька сотень або тисяч житлових одиниць у самому центрі міста.

Підсумовуючи, ринок нерухомості Сіетла функціонує в складній мережі економічних і політичних чинників. Високі ставки та загальна економічна ситуація діють як гальмо або акселератор для ринку в будь-який момент, а місцеві та державні політики встановлюють правила гри. Станом на 2025 рік політичні тенденції чітко спрямовані на підвищення доступності житла (через збільшення пропозиції та захист орендарів) і відродження центру міста (через переобладнання та інвестиції). Такі втручання можуть стримувати надмірне зростання цін (що добре для стабільності) та забезпечити доступність Сіетла для ширшого кола доходів. Для інвесторів і власників житла це означає, що ринок може стати трохи більш регульованим, але й більш стійким у довгостроковій перспективі.

Від Федеральної резервної системи до міської ради Сіетла — всі відіграють свою роль у тому, що відбувається з цінами та розвитком. Наприклад, якщо ФРС знизить ставки у 2025 році, ми можемо побачити сплеск покупців і забудовників, які знову натиснуть на газ — але завдяки змінам зонування та стимулам цей сплеск може супроводжуватися більшою кількістю будівництва, ніж у минулому циклі, що не дасть ринку так сильно перегрітися. І навпаки, якщо ставки залишаться високими або настане рецесія, такі політики, як обмеження орендної плати та житловий податок, стануть подушкою безпеки для тих, хто має труднощі. Підхід Сіетла часто називають поєднанням ринкового зростання та прогресивного регулювання, і 2025 рік стане випробуванням для цієї рівноваги в умовах нових викликів.

Прогнози та перспективи до 2030 року

Дивлячись уперед, ринок нерухомості Сіетла в найближчі 3–5 років (до 2030 року) очікується залишатиметься сильним, хоча й з більш помірною та стійкою траєкторією, ніж американські гірки початку 2020-х. Якщо не станеться серйозних економічних потрясінь, більшість експертів прогнозують подальше зростання як у житловому, так і в комерційному секторах, хоча й різними темпами та з певними постійними коригуваннями. Ось прогноз:

Прогноз для житлової нерухомості: Загальна думка полягає в тому, що ціни на житло в Сіетлі будуть зростати в довгостроковій перспективі, що зумовлено стійким попитом і обмеженою пропозицією, але темпи зростання, ймовірно, будуть на рівні середніх однозначних відсотків на рік, а не двозначних, як у 2020–2021 роках. Наприклад, один із прогнозів передбачає, що медіанна вартість житла в Сіетлі зросте приблизно на +5% до початку 2025 року steadily.com, а надалі збережеться «помірне зростання» до 2026 року noradarealestate.com. Фактори, що підтримують це зростання, включають зростання кількості робочих місць у технологічному секторі, постійний дефіцит житла та привабливість регіону noradarealestate.com noradarealestate.com. Іншими словами, очікується, що Сіетл перевершить національні показники (де тенденції можуть бути більш пласкими) і покаже стабільне зростання, але не спекулятивний бум. До 2030 року це може сумарно підвищити ціни на житло приблизно на 20–30% порівняно з сьогоднішніми (наприклад, медіанна ціна $900 тис. у 2025 році може становити близько $1,1–1,2 млн у 2030 році, якщо тенденції збережуться). Оренда має слідувати схожому шляху: помірне зростання орендної плати відповідно до доходів (можливо, 2–4% на рік), враховуючи обмеження на підвищення оренди до 10% і введення нової пропозиції. Прогнози щодо сильного зростання населення Сіетла (очікується, що регіон поповниться сотнями тисяч людей до 2030 року) означають, що попит на житло залишатиметься високим. Важливо, що доступність житла залишатиметься проблемою – навіть якщо темпи зростання цін сповільняться, це все одно зростання на тлі вже високих цін. Малоймовірно, що відбудеться значне падіння цін, якщо не станеться серйозного зовнішнього шоку (наприклад, глибокої рецесії або краху технологічного сектору). Під час останнього спаду (2008 рік) ціни на житло в Сіетлі впали приблизно на 20%, але це було на тлі глобальної фінансової кризи та надмірного будівництва; зараз стандарти кредитування залишаються жорсткими, а пропозиція обмежена, тому подібний обвал малоймовірний. Насправді деякі аналітики зазначають, що корекція цін у Сіетлі вже відбулася у 2022–23 роках (коли ціни знизилися приблизно на 10–15% від піку), і ринок з того часу досяг дна та знову почав зростати. Тож базове очікування – це повільне, стабільне зростання. Як підсумувала Norada Real Estate, «ринок житла в Сіетлі, ймовірно, продовжить демонструвати помірне зростання у 2026 році… обмежена пропозиція та постійна привабливість підтримуватимуть високий попит, хоча зростання відсоткових ставок може стримати темпи» noradarealestate.com noradarealestate.com.

Перспективи комерційної нерухомості та центру міста: Відновлення ринку комерційної нерухомості, ймовірно, буде нерівномірним протягом решти 2020-х років. Офісний ринок: Ми очікуємо, що офісна вакантність поступово покращуватиметься, але залишатиметься вищою за допандемічні норми протягом багатьох років. Вакантність офісів у центрі Сіетла (зараз ~30%+) може почати знижуватися у 2026–2027 роках, якщо компанії знову почнуть розширюватися, а надлишкові площі будуть поглинені або переобладнані. Однак повне повернення до вакантності нижче 10% (вважається здоровою) може не відбутися до 2030 року, якщо не буде масштабних переобладнань або великого напливу нових компаній. Натомість, ймовірно, ми побачимо, як тенденція до вибору якісніших приміщень посилиться: новіші, екологічніші офісні будівлі будуть мати кращу заповнюваність, тоді як застарілі офіси боротимуться за виживання або будуть перепрофільовані. До 2030 року частину сьогоднішніх вакантних офісів можуть переобладнати під альтернативні цілі (житло, готелі, креативні простори), що допоможе зменшити надлишок. Активна політика міста щодо переобладнання та природна ротація орендарів (компанії відмовляються від непотрібних площ) з часом оптимізує офісний фонд. Також, коли технологічний та інші сектори зростатимуть у другій половині десятиліття (хмарні обчислення, ШІ, розширення біотехнологій), вони можуть зайняти частину площ. Прогноз: вакантність офісів може зменшитися з ~30% у 2025 році до приблизно ~15–20% до 2030 року в центрі міста – все ще високо, але менш критично. Орендна плата за офіси може залишатися низькою ще кілька років, а потім стабілізуватися; не очікуйте значного зростання орендної плати, поки вакантність не буде взята під контроль.

Роздрібна торгівля/Готельний бізнес: Очікується, що роздрібна торгівля в центрі міста продовжить відновлюватися. До 2030 року центр Сіетла може мати інший роздрібний профіль – менше мережевих магазинів, орієнтованих на офісних працівників, більше закладів з досвідом, ресторанів, нічного життя для мешканців і туристів. Зі збільшенням кількості жителів у центрі міста (місто активно додає житлові одиниці) клієнтська база стане різноманітнішою. Ми очікуємо, що туризм і ділова активність повністю відновляться до кінця 2020-х, що дасть потужний поштовх готелям і закладам харчування. Проведення матчів Чемпіонату світу з футболу у 2026 році в Сіетлі покаже місто на світовій арені та може спричинити нову хвилю відвідувачів і, можливо, релокацію бізнесу (Сіетл буде в центрі міжнародної уваги). Роздрібна торгівля в районах Сіетла (Баллард, Капітолійський пагорб тощо) має залишатися здоровою, оскільки ці райони лише зростають за населенням.

Промисловість/Логістика: Цей сектор має залишатися лідером. Порт Сіетла розширює свої потужності, і такі компанії, як Amazon і UPS, й надалі потребуватимуть складських площ. Ймовірно, вакантність у промисловості залишатиметься низькою, а орендна плата – високою; деякі промислові зони можуть навіть зазнати тиску через потребу в житлі (місто намагається знайти баланс між збереженням промислових земель і необхідністю збільшення житлового фонду – це важливий аспект для політики).

Інвестиційний та девелоперський клімат: Протягом наступних кількох років, якщо процентні ставки, сподіваємось, знизяться, ми очікуємо, що активність інвесторів зросте. Більше капіталу надійде в нерухомість Сіетла, коли фінансування стане дешевшим і з’явиться ясність щодо нової норми використання офісів. Сіетл зазвичай входить до топ-10 ринків для інституційних інвесторів і має залишатися таким завдяки сильним фундаментальним показникам. До 2026–2027 років, якщо іпотечні ставки впадуть, скажімо, до рівня 5%, ми можемо побачити відновлення інтересу як місцевих, так і міжнародних покупців, що потенційно створить ще один конкурентний цикл (хоча, ймовірно, не такий інтенсивний, як у 2021 році). Новий девелопмент також, ймовірно, знову прискориться до кінця 2020-х: затишшя у початку 2024–25 років є тимчасовим. Оскільки населення міста, за прогнозами, зростатиме на ~1–2% на рік, Сіетлу потрібно тисячі нових житлових одиниць щороку. Девелопери відреагують на це, особливо з урахуванням нового зонування, що дозволяє більше проєктів. Можливо, ми побачимо інноваційне будівництво (модульні висотки або будівлі з масиву деревини) для зниження витрат. Ще однією тенденцією до 2030 року може стати більший розвиток, орієнтований на регіональний громадський транспорт – до того часу розширення ліній легкорейкового транспорту на північ, схід і південь буде здебільшого завершено або в процесі, а райони навколо нових станцій (Лінвуд, Федерел Вей, Белв’ю, Редмонд тощо) стануть щільнішими. У самому Сіетлі також, ймовірно, з’явиться більше середньоповерхових апартаментів у колишніх районах односімейної забудови завдяки змінам у політиці.

Доступність і соціальні наслідки: Незважаючи на зусилля, у 2030 році Сіетл, ймовірно, все ще залишатиметься дорогим містом. Середня ціна на житло, ймовірно, стабільно перевищуватиме $1 мільйон, а оренда буде високою, хоча, сподіваємось, зростання доходів і збільшення пропозиції житла не дозволять ситуації стати зовсім недосяжною. Стратегія міста поєднувати зростання з програмами доступності буде вирішальною – до 2030 року кошти Housing Levy мають забезпечити значну кількість доступних житлових одиниць, і, можливо, деякі офісні конверсії також створять доступне житло. Проблема бездомності, яка пов’язана з вартістю житла, є питанням, яке Сіетл рішуче налаштований покращити: фактори нерухомості тут – це конверсія готелів/офісів у житло з підтримкою. Є надія, що, додаючи житло на всіх рівнях (ринкове та доступне), Сіетл зможе принаймні стабілізувати кризу доступності.

По суті, прогноз для ринку нерухомості Сіетла є оптимістичним, з певними застереженнями. Як написала одна місцева іпотечна компанія, обмежена пропозиція, сильний ринок праці та високий попит “підтримуватимуть високі ціни на житло до 2025 року” і далі realestate.usnews.com. Ми очікуємо помірного зростання цін, а не обвалу на житло. Навіть якщо у США почнеться легка рецесія, ринок житла в Сіетлі може тимчасово стабілізуватися або трохи знизитися, але базовий попит, ймовірно, не дозволить відбутися серйозному падінню. До 2030 року Сіетл, ймовірно, стане ще більшим, більш транспортно пов’язаним містом із більш змішаним використанням центру. Ринок нерухомості має залишатися надійною довгостроковою інвестицією: Сіетл стабільно входить до числа найкращих ринків нерухомості за загальними перспективами. Якщо вже на те пішло, у 2020-х Сіетл може знову піднятися у верхній ешелон, тоді як деякі інші ринки (наприклад, Сан-Франциско) стикаються зі зменшенням населення – Сіетл має відносно кращі позиції завдяки припливу талантів і відносно високим темпам будівництва житла.

Підсумовуючи прогнози:

Ціни на житло: Поступове зростання на ~3–6% на рік у середньому, що в сумі призведе до значного зростання до 2030 року (за умови зниження відсоткових ставок). Різких коливань не очікується, якщо не буде зовнішніх шоків. До 2030 року медіанні ціни, ймовірно, будуть значно вищими за пікові рівні 2018–2022 років, встановлюючи нові рекорди, але з повільнішими темпами зростання noradarealestate.com.

Поступове зростання на ~3–6% на рік у середньому, що в сумі призведе до значного зростання до 2030 року (за умови зниження відсоткових ставок). Різких коливань не очікується, якщо не буде зовнішніх шоків. До 2030 року медіанні ціни, ймовірно, будуть значно вищими за пікові рівні 2018–2022 років, встановлюючи нові рекорди, але з повільнішими темпами зростання noradarealestate.com. Оренда: Тривале зростання, потенційно трохи вище інфляції. Зростання орендної плати в Сіетлі може випереджати середній показник по США через високий попит thejosephgroup.com. Однак обмеження у 10% гарантує відсутність різких стрибків; очікуйте стабільного однозначного річного підвищення орендної плати.

Тривале зростання, потенційно трохи вище інфляції. Зростання орендної плати в Сіетлі може випереджати середній показник по США через високий попит thejosephgroup.com. Однак обмеження у 10% гарантує відсутність різких стрибків; очікуйте стабільного однозначного річного підвищення орендної плати. Комерційна зайнятість: Вакантність офісів буде поступово зменшуватися, але залишатиметься підвищеною порівняно з історичними стандартами протягом 3–5 років. Роздрібна торгівля та готельний бізнес повністю відновляться до 2030 року, можливо, перевищивши доковідні показники завдяки більшій кількості мешканців і туристів у центрі міста. Промислові площі майже повністю зайняті протягом усього періоду.

Вакантність офісів буде поступово зменшуватися, але залишатиметься підвищеною порівняно з історичними стандартами протягом 3–5 років. Роздрібна торгівля та готельний бізнес повністю відновляться до 2030 року, можливо, перевищивши доковідні показники завдяки більшій кількості мешканців і туристів у центрі міста. Промислові площі майже повністю зайняті протягом усього періоду. Нова пропозиція: Друга хвиля будівництва ймовірна наприкінці цього десятиліття – включаючи великі житлові проєкти та, можливо, кілька нових офісних або багатофункціональних веж, якщо попит повернеться. Багато старих офісних будівель у центрі міста можуть бути частково або повністю переобладнані під апартаменти чи готелі, що створить більш динамічний центр, менш залежний від офісів.

Друга хвиля будівництва ймовірна наприкінці цього десятиліття – включаючи великі житлові проєкти та, можливо, кілька нових офісних або багатофункціональних веж, якщо попит повернеться. Багато старих офісних будівель у центрі міста можуть бути частково або повністю переобладнані під апартаменти чи готелі, що створить більш динамічний центр, менш залежний від офісів. Населення та робочі місця: Метрополія Сіетла, ймовірно, продовжить зростати швидше, ніж у середньому по США (прогнозовано ~1-1,5% на рік). До 2030 року населення міста Сіетл може наблизитися до ~900 000, якщо нинішні тенденції збережуться, а метрополія додасть сотні тисяч людей, яким усім потрібне житло kuow.org axios.com. Технологічний сектор залишиться ключовим роботодавцем; навіть із впровадженням ШІ та підвищенням ефективності технологічним компаніям будуть потрібні люди, і Сіетл приваблюватиме нові фірми (наприклад, якщо через кліматичні зміни люди почнуть залишати спекотніші регіони, помірний Тихоокеанський північний захід може стати місцем підвищеної міграції).

Підсумок: Ринок нерухомості Сіетла до 2030 року виглядає готовим до стабільного зростання та постійної еволюції. Інвестори та власники житла можуть очікувати, що їхня нерухомість буде зростати в ціні здоровими, хоча й не вибуховими темпами. Орендарі можуть розраховувати на стабільний ринок із більшою кількістю варіантів (завдяки новим будівлям), але, ймовірно, зберігатимуться високі орендні ставки (частково пом’якшені політикою). Міський ландшафт буде включати більше житла, більше транспорту та різноманітний центр міста. Ризики для цього прогнозу включають макроекономічні спади, потенційні збої в технологічній галузі або непередбачувані події, але міцні основи Сіетла дають впевненість. Як зазначає один інвестиційний сайт, регіон Сіетла “ймовірно, збереже відносно високий попит” завдяки роботі та привабливості, навіть якщо вищі відсоткові ставки стримуватимуть неконтрольоване зростання noradarealestate.com. У багатьох аспектах, Сіетл переходить від надгарячого ринку до зрілого, більш збалансованого ринку – все ще з високим попитом та інноваціями, але з більшим акцентом на сталість і якість життя.

Загалом, очікуйте, що у 2030 році Сіетл залишатиметься одним із найбажаніших ринків нерухомості країни, із широкою базою покупців та інвесторів. Чи ви покупець, продавець чи інвестор, прогноз свідчить, що можливості в Смарагдовому місті залишатимуться – просто, можливо, з меншим ажіотажем і більшою стратегією, ніж у попередні роки. Подорож ринку нерухомості Сіетла далека від завершення, і наступні роки стануть вирішальними у формуванні його наступного розділу.

