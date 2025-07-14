Перспективи ринку нерухомості Ванкувера 2025: тенденції, прогнози та ключові висновки

Комерційний ринок (2025): Сектор комерційної нерухомості Ванкувера продемонстрував стійкість перед економічними викликами.Інвестиційна активність зросла на початку 2025 року – в першому кварталі 2025 року було укладено комерційних угод з нерухомістю на суму близько 2 мільярдів доларів, що на 10% більше у річному вимірі altusgroup.com altusgroup.com.Інвесторів і надалі приваблюють фундаментальні переваги Ванкувера та його довгострокова історія зростання, про що свідчить нещодавня поява міста на першому місці в Канаді за інвестиційними настроями на ринку комерційної нерухомості altusgroup.com.З огляду на це, різні класи активів перебувають у різних умовах.Офісні приміщення у Ванкувері стикаються з підвищеним рівнем вакантності (доступність близько 12,4% на початку 2025 року) через надходження нових площ і збереження гібридного формату роботи altusgroup.com.Орендодавці повідомляють про «перехід до якості», оскільки сучасні офіси класу А продовжують демонструвати позитивне поглинання (сім послідовних кварталів станом на перший квартал 2025 року) та зменшення доступності, навіть коли старий офісний фонд занепадає altusgroup.com altusgroup.com.Варто зазначити, що деякі мало використовувані офісні будівлі перепрофілюються – наприклад, 12-поверхова офісна вежа в центрі міста була продана для переобладнання в готель на 180 номерів altusgroup.com, що відображає тенденцію адаптивного повторного використання в центрі міста.Роздрібна нерухомість перебуває на міцнішій позиції: обсяги інвестицій у роздрібну нерухомість зросли на 140% у річному вимірі на початку 2025 року altusgroup.com, оскільки інвестори орієнтуються на престижні торгові вулиці та центри, які орієнтовані на продуктові магазини.Однак невизначеність нависає над традиційними універмагами; культова компанія Hudson’s Bay подала заяву про захист від кредиторів, а потенційне закриття магазинів може залишити великі площі вакантними, змушуючи орендодавців проявляти креативність у перепрофілюванні великих торгових приміщень altusgroup.com altusgroup.com.Промислові та логістичні об’єкти, які давно були улюбленцями ринку Ванкувера, зазнали незначного послаблення.Індекс індустріальної доступності зріс до приблизно 6,0% — це найвищий показник з 2010 року, оскільки деякі інвестори відкладають рішення через торговельну невизначеність altusgroup.com altusgroup.com.Навіть попри це, попит на склади залишається фундаментально сильним (чиста абсорбція все ще позитивна), а дефіцит землі у Ванкувері забезпечує індустріальній нерухомості цінність як довгострокової інвестиції altusgroup.com altusgroup.com.Загалом, комерційний сектор Ванкувера у 2025 році змішаний: стабільний у роздрібній торгівлі та розвитку багатоквартирної оренди, обережно оптимістичний щодо офісів (для приміщень найвищого класу) і трохи призупинений в промисловості – але загалом привабливість міста для інвесторів та бізнесу продовжує підтримувати стабільність ринку.

Поточна ситуація на ринку у 2025 році

У 2025 році ландшафт нерухомості Ванкувера характеризується високою пропозицією та охолодженням цін у житловому секторі, на фоні стійкого, але такого, що змінюється, комерційного ринку.

Житловий ринок (2025): Ринок житла Великого Ванкувера перейшов від гарячого ринку продавця попередніх років до більш збалансованого або навіть сприятливішого для покупців. Продажі житла сповільнилися – кількість угод з початку року на початку 2025 була однією з найнижчих за останнє десятиліття storeys.com – а кількість активних оголошень зросла до багаторічних максимумів. У травні 2025 року в Метро Ванкувері було понад 17 000 активних оголошень, що на 26% більше, ніж роком раніше, і це найвищий рівень пропозиції з 2016 року wowa.ca. Це різке зростання пропозиції в поєднанні з вищими витратами на запозичення зменшило тиск на ріст цін. Еталонна ціна на житло всіх типів у Метро Ванкувері становить близько 1,18 мільйона доларів, що є приблизно на 2,9% нижче, ніж торік wowa.ca. Середні ціни впали ще різкіше — на ~5-6% в порівнянні з минулим роком wowa.ca. Оскільки обсяги продажів залишаються низькими (у травні 2025 року продажі були на ~18% нижчими, ніж у травні 2024 wowa.ca), а надходження нових пропозицій стабільне, співвідношення продажів до нових оголошень тримається на рівні близько 30%. Такий SNLR означає ринок покупця (значно нижче 60%+, що притаманне ринку продавця) wowa.ca. Отже, житлова нерухомість Ванкувера в середині 2025 року є спокійнішою та більш гнучкою до переговорів: покупці отримали більше можливостей, а продавці зіштовхнулись із більш чутливим до ціни ринком після багатьох років безперервного зростання.

Тенденції цін на житло та доступність

Після десятиліття різкого зростання, ціни на житло у Ванкувері нещодавно увійшли у період помірної корекції. З 2005 по 2022 рік вартість житла зросла експоненціально – орієнтовна ціна MLS більш ніж на 235% вища, ніж у 2005 році (складне зростання приблизно 6,1% на рік) wowa.ca. Це довгострокове зростання, підживлене обмеженою кількістю землі, зростанням населення і глобальними інвестиціями, зробило Ванкувер одним із найдорожчих ринків житла у світі. Однак 2022 рік став переломним моментом, коли процентні ставки почали різко зростати. До 2023-2024 років вищі іпотечні ставки суттєво знизили доступність для покупців і охолодили попит, через що ціни вирівнялися і трохи знизилися. Орієнтовна композитна ціна у Великому Ванкувері досягла піку на початку 2022 року, а потім почала знижуватися. Станом на середину 2025 року орієнтовні ціни приблизно на 5–10% нижчі за цей пік, залежно від типу нерухомості (наприклад, орієнтовна ціна на окремо розташовані будинки знизилася приблизно на 3,2% рік до року, квартири-кондо — на 2,4% рік до року) wowa.ca. Середня ціна продажу житла всіх типів у Великому Ванкувері у травні 2025 року становила близько 1,27 мільйона доларів, що приблизно на 6% менше, ніж роком раніше wowa.ca. Коротко кажучи, ціни трохи відступили від рекордних максимумів, пропонуючи покупцям деяке полегшення порівняно з ажіотажем 2021 року.

Доступність, тим не менш, залишається головною проблемою Ванкувера. Наприкінці 2023 року RBC оголосив, що ринок житла міста перебуває у стані “гострої кризи” з точки зору доступності vancouver.citynews.ca. Насправді, це був найдорожчий період за всю історію придбання житла в Канаді: індекс RBC показав, що типовому покупцю у Ванкувері потрібно понад 106% середнього доходу домогосподарства, щоб просто покрити витрати на володіння середнім житлом vancouver.citynews.ca. Це приголомшлива цифра – фактично, типовій родині не по кишені житло у Ванкувері, якщо вони не віддадуть на нього більше свого повного доходу до оподаткування. Таке екстремальне фінансове навантаження лише трохи знизилося з нещодавнім пом’якшенням цін. Навіть за оптимістичними прогнозами, RBC очікував, що до 2025 року необхідний дохід знизиться лише до рівня середини 2022 року – все одно надзвичайно високий показник і майже не покращує доступність для більшості покупців vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Інші показники підтверджують цю тенденцію: співвідношення ціни до доходу та ціни до орендної плати у Ванкувері – одні з найгірших у світі, і місто стабільно займає місце найменш доступного для придбання та оренди житла в Канаді.

І це напруження стосується не лише покупців. Орендарі стикаються з рекордно високими орендними ставками й низьким коефіцієнтом вакантності. На початку 2024 року рівень вакантності оренди у Великому Ванкувері складав близько 1,6% – трохи вище за майже нульовий рівень, але все ще значно нижче необхідного балансу jarmanrealestate.com. Такий тісний ринок підштовхнув середню місячну орендну плату за двокімнатну квартиру до приблизно $2,200 (і понад $2,500 для оренди кондомініуму) — це найвищі ціни в країні vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Доходи не встигають за цим зростанням, тому багато домогосподарств витрачають на житло значно більше рекомендованих 30% свого доходу. Тиску на доступність житла спричиняє реальні демографічні наслідки: молоді сім’ї й навіть деякі компанії переїжджають у дешевші регіони, і у 2023 році Британська Колумбія зазнала чистого відтоку міжпровінційних мігрантів (понад 8 000 людей виїхали в інші провінції, ніж прибули) biv.com biv.com. Високі витрати на житло називають однією з головних причин цього відтоку жителів у пошуках кращих (або хоча б дешевших) варіантів biv.com.

Підсумовуючи, цінова динаміка у Ванкувері нещодавно стабілізувалася після багатьох років зростання, проте житло тут все ще надзвичайно дороге стосовно місцевих доходів. Незначне зниження цін і слабке зменшення відсоткових ставок покращили ситуацію лише трохи. Доступність житла у Ванкувері, ймовірно, залишатиметься серйозно обмеженою без вагомих змін – і це визнають економісти, які попереджають, що для відновлення хоча б часткової рівноваги можуть знадобитися роки зростання доходів та збільшення пропозиції vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Нинішні умови стримують інвестиційний ентузіазм і спонукають державу до дій (про що нижче), але для пересічного жителя Ванкувера мрія про власне житло чи доступну оренду в місті й надалі залишається складною задачею.

Інвестиційні можливості та ризики

Незважаючи на виклики, ринок нерухомості Ванкувера продовжує пропонувати можливості для інвесторів – але вони супроводжуються суттєвими ризиками. Нижче наведено розподіл основних можливостей і ризиків у 2025 році:

Можливості: Умови ринку для покупців: Останнє охолодження ринку незначно змістило баланс на користь покупців, створюючи можливість для тих, хто хоче увійти на ринок чи перейти на кращу нерухомість. Завдяки більшій кількості пропозицій і вмотивованим продавцям, покупці у 2025 році можуть домовлятися про вигідніші ціни й умови, ніж у попередні роки. Для інвесторів це затишшя є шансом придбати якісну нерухомість за відносно нижчими цінами порівняно з піком. Високий попит на оренду: Напружений ринок оренди Ванкувера (вакантність ~1-2%) гарантує стабільний попит на орендні приміщення. Інвестори, що вкладають у спеціалізовані орендні об’єкти або оренду додаткових квартир у будинках, можуть скористатися рекордно високими ставками оренди та низьким рівнем вакантності, отримуючи стійкий грошовий потік. Довгострокові основи (стала імміграція та обмеження землі) свідчать, що оренда залишатиметься надійною інвестицією. Дійсно, забудовники дедалі більше зосереджуються на проєктах спеціалізованої оренди , яких приваблюють низький рівень вакантності та державні стимули altusgroup.com altusgroup.com. Привабливість і стійкість: Статус Ванкувера як глобального міста, різноманітна економіка та високий рівень якості життя підтримують стабільність вартості нерухомості. Місто послідовно займає провідні позиції у всеукраїнських опитуваннях інвесторів altusgroup.com. Ця внутрішня привабливість дає впевненість у довгостроковому зростанні вартості власності у Ванкувері. Навіть коли деякі ринки слабшають, Ванкувер зазвичай зберігає свою привабливість для внутрішніх і, коли дозволено, іноземних покупців, виступаючи відносно безпечною гаванню для інвестицій у реальні активи. Нові зони зростання: Тривають масштабні державні інвестиції та розвиток (нові лінії метро, масштабні реновації — дивіться розділ «Переваги районів»). Такі проєкти можуть підвищити цінність нерухомості в окремих районах. Стратегічні інвестори можуть знайти можливості у районах, планованих для трансформації, наприклад, вздовж коридору Бродвею (нові станції SkyTrain) або біля комплексних забудов (Oakridge, Brentwood тощо), очікуючи зростання вартості у ході розвитку цих територій.

Ризики: Високі відсоткові ставки та фінансові витрати: Епоха дешевих кредитів завершилася, принаймні наразі. Вартість запозичень у 2025 році набагато вища ніж кілька років тому, що знижує прибутковість інвесторів. Високі іпотечні ставки означають нижчу дохідність від використання кредитного плеча та жорсткіші критерії відбору. Існує ризик, що якщо відсоткові ставки залишаться високими або зростатимуть далі, значення нерухомості може зазнати додаткового тиску вниз (оскільки бюджети покупців обмежуються). Чутливість до змін відсоткових ставок є ключовим ризиком для Ванкувера, який має одні з найвищих боргових навантажень та рівнів цін – що робить ринок надзвичайно чутливим до фінансових умов vancouver.citynews.ca. Можливість подальшої корекції цін: Хоча базовий прогноз передбачає стабілізацію, деякі аналітики попереджають, що Ванкувер залишається під ризиком значнішого падіння цін. Якщо економічні умови погіршаться (наприклад, рецесія або подальші втрати робочих місць) чи з’явиться надлишкова пропозиція, ціни на житло можуть впасти більше, ніж очікувалось. Наразі багатофакторна оцінка ризиків визначає Ванкувер як ринок із “помірним ризиком” корекції , враховуючи перевантажену доступність і залежність від постійного зростання попиту mortgagesandbox.com. Інвесторам слід бути обережними із короткостроковими перепродажами або надмірним кредитним плечем на випадок зниження цін. Політичні та регуляторні зміни: Ринок піддається ризику втручання з боку уряду. Останніми роками влада не вагалася запроваджувати податки, збори на порожні квартири, коригування орендного контролю та обмеження купівлі для боротьби з спекуляцією та проблемою доступності. Прикладами є заборона на покупки для іноземців, вищі податки на передачу власності для нерезидентів та обмеження короткострокової оренди (детальніше в наступному розділі). Такі заходи можуть вплинути на стратегії та дохідність інвесторів – наприклад, жорсткіші правила Airbnb можуть зменшити очікуваний дохід для тих, хто орієнтується на ринок туристичної оренди. Постійна еволюція політики (наприклад, обговорення про підвищення податку на розкішне житло або посилення орендного контролю) означає, що інвестори стикаються з регуляторною невизначеністю. Ризики у сфері будівництва та девелопменту: Ті, хто інвестує в землю під забудову чи нові проекти, стикаються з високими будівельними витратами та слабшим ринком попередніх продажів . Витрати на будівництво у Ванкувері (робоча сила, матеріали) різко зросли останніми роками altusgroup.com. Водночас, попередні продажі нових кондомініумів істотно сповільнилися – на початку 2025 року стартів нових проектів було рекордно мало, оскільки девелопери відкладали запуск через низький попит з боку покупців mortgagesandbox.com. Така ситуація підвищує ризик затримки або скасування проектів. Інвесторам у девелоперських проектах слід остерігатися перевитрат і ймовірності того, що продаж або здача в оренду одиниць може зайняти більше часу, ніж заплановано. Макроекономічні та геополітичні ризики: Загальні економічні тенденції також становлять ризик. Торгові напруження (наприклад, тарифи, що впливають на експортно-орієнтовані сектори Британської Колумбії) та глобальна геополітична нестабільність можуть позначатися на економіці Ванкувера й, відповідно, на його ринку нерухомості. Наприклад, невизначеність щодо тарифів у 2024-2025 роках згадується як один із факторів, через які покупці вагаються та «очікують в стороні», попри накопичений попит bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Будь-який великий шок — глобальний спад, фінансова криза чи навіть локальний землетрус, з огляду на сейсмічну зону, в якій знаходиться Ванкувер, — може вплинути на вартість нерухомості та ліквідність ринку.



Висновок: Ванкувер залишається надзвичайно бажаним, але дорогим ринком. Є ґрунтовні можливості для довгострокових інвесторів, особливо у сфері орендного житла та обʼєктів із вигідною локацією, оскільки тривала привабливість міста і обмежена пропозиція сприяють зростанню цін у майбутньому. Проте ці можливості супроводжуються суттєвими ризиками. Передбачливі інвестори у 2025 році ретельно проводять перевірку, тестують свої фінанси на стійкість до змін відсоткових ставок і уважно стежать за політичними новаціями. Важливо дотримуватися збалансованого підходу — такого, що враховує міцні основи Ванкувера разом із його циклічними та структурними ризиками, — для успіху на цьому ринку.

Ключові зміни в політиці та урядові ініціативи

У відповідь на проблеми доступності житла та ринковий тиск усі рівні влади впровадили зміни в політиці, які безпосередньо впливають на ландшафт ринку нерухомості у Ванкувері. Нижче наведені деякі з найважливіших останніх політик й ініціатив:

Заборона на купівлю житла іноземцями (федеральний рівень): Канада запровадила Закон про заборону придбання житлової нерухомості неканадцями у січні 2023 року, який забороняє іноземним покупцям (із певними винятками) купувати житлову нерухомість у Канаді. Спочатку діяла як дворічна заборона, яка мала завершитись у 2025 році, її нещодавно продовжили до 1 січня 2027 року bcrealestatelawyers.com. Ця політика була спрямована на охолодження спекуляцій та попиту з боку іноземних інвесторів, особливо в таких містах, як Ванкувер, де спостерігалося багато припливу закордонного капіталу. Заборона призвела до зниження кількості угод із розкішною та елітною нерухомістю за участі іноземців. (Варто зазначити, що в Британській Колумбії вже з 2016 року діяла 20% податкова надбавка на купівлю житла іноземцями в Метро Ванкувері, тому іноземна активність була стримана ще до фактичної заборони.)

Канада запровадила у січні 2023 року, який забороняє іноземним покупцям (із певними винятками) купувати житлову нерухомість у Канаді. Спочатку діяла як дворічна заборона, яка мала завершитись у 2025 році, її нещодавно bcrealestatelawyers.com. Ця політика була спрямована на охолодження спекуляцій та попиту з боку іноземних інвесторів, особливо в таких містах, як Ванкувер, де спостерігалося багато припливу закордонного капіталу. Заборона призвела до зниження кількості угод із розкішною та елітною нерухомістю за участі іноземців. (Варто зазначити, що в Британській Колумбії вже з 2016 року діяла 20% податкова надбавка на купівлю житла іноземцями в Метро Ванкувері, тому іноземна активність була стримана ще до фактичної заборони.) Закон про забезпечення житла на провінційному рівні та реформування зонування (Британська Колумбія): Уряд Британської Колумбії на чолі з прем’єр-міністром Девідом Ебі активно діє для збільшення пропозиції житла. Наприкінці 2022 року Закон про забезпечення житла запровадив цільові показники будівництва для муніципалітетів, а провінції надав повноваження скасовувати місцеві обмеження зонування, якщо міста не сприятимуть будівництву достатньої кількості нових будинків. Вдосконалюючи це, у листопаді 2023 року провінція оголосила про масштабну реформу зонування, яка дозволяє будувати більше малоквартирного багатосімейного житла на традиційно призначених для однієї родини ділянках news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. За цими змінами, кожен муніципалітет у Британській Колумбії повинен дозволяти щонайменше 3–4 житлових одиниці на одній житловій ділянці і до 6 одиниць на більших ділянках біля зупинок громадського транспорту з частим рухом news.gov.bc.ca. Ванкувер, який уже рухався в цьому напрямку, привів свої регуляції у відповідність до нових вимог. Ці заходи по зміні зонування скасовують “лише для однієї родини” зонування, фактично легалізуючи дуплекси, триплекси, чотириплекси та більше багатосімейного житла у раніше ексклюзивних районах. За прогнозами провінції, завдяки цій ініціативі може бути додано понад 130 000 нових малогабаритних житлових одиниць за наступні 10 років news.gov.bc.ca, що суттєво збільшить пропозицію житла в міських районах.

Уряд Британської Колумбії на чолі з прем’єр-міністром Девідом Ебі активно діє для збільшення пропозиції житла. Наприкінці 2022 року запровадив цільові показники будівництва для муніципалітетів, а провінції надав повноваження скасовувати місцеві обмеження зонування, якщо міста не сприятимуть будівництву достатньої кількості нових будинків. Вдосконалюючи це, у провінція оголосила про масштабну реформу зонування, яка дозволяє будувати більше на традиційно призначених для однієї родини ділянках news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. За цими змінами, кожен муніципалітет у Британській Колумбії повинен дозволяти щонайменше 3–4 житлових одиниці на одній житловій ділянці і до 6 одиниць на більших ділянках біля зупинок громадського транспорту з частим рухом news.gov.bc.ca. Ванкувер, який уже рухався в цьому напрямку, привів свої регуляції у відповідність до нових вимог. Ці заходи по зміні зонування скасовують “лише для однієї родини” зонування, фактично легалізуючи дуплекси, триплекси, чотириплекси та більше багатосімейного житла у раніше ексклюзивних районах. За прогнозами провінції, завдяки цій ініціативі може бути додано понад за наступні 10 років news.gov.bc.ca, що суттєво збільшить пропозицію житла в міських районах. Оптимізація погоджень та зменшення бюрократії: Уряди визнали, що тривалі процеси отримання дозволів загострюють дефіцит житла. Ванкувер відомий своїми повільними дозволами. У 2023-2024 роках місто Ванкувер за підтримки федеральних коштів розпочало ініціативи з оптимізації процесів зміни зонування та видачі дозволів . Федеральний уряд через фонд Housing Accelerator Fund у розмірі 4 мільярди доларів виділив Ванкуверу 115 мільйонів доларів для прискорення затверджень будівництва та прибрання бар’єрів для збільшення щільності забудови pm.gc.ca pm.gc.ca. Натомість Ванкувер зобов’язався забезпечити появу 3 200 нових одиниць житла протягом трьох років та понад 40 000 — за наступне десятиліття за допомогою таких заходів, як оновлення правил зонування, цифрова видача дозволів і скасування громадських слухань для проєктів, що вже відповідають затвердженим планам pm.gc.ca pm.gc.ca. Одночасно у 2023 році у Британській Колумбії було прийнято законодавство для прискорення місцевих погоджень шляхом попереднього зонування територій і поступової відмови від індивідуальних громадських слухань для проєктів, які відповідають офіційним планам розвитку громади news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Ці зусилля спрямовані на скорочення термінів будівництва нового житла.

Уряди визнали, що тривалі процеси отримання дозволів загострюють дефіцит житла. Ванкувер відомий своїми повільними дозволами. У 2023-2024 роках місто Ванкувер за підтримки федеральних коштів розпочало ініціативи з . Федеральний уряд через фонд у розмірі 4 мільярди доларів виділив Ванкуверу 115 мільйонів доларів для прискорення затверджень будівництва та прибрання бар’єрів для збільшення щільності забудови pm.gc.ca pm.gc.ca. Натомість Ванкувер зобов’язався забезпечити появу 3 200 нових одиниць житла протягом трьох років та понад 40 000 — за наступне десятиліття за допомогою таких заходів, як оновлення правил зонування, цифрова видача дозволів і скасування громадських слухань для проєктів, що вже відповідають затвердженим планам pm.gc.ca pm.gc.ca. Одночасно у 2023 році у Британській Колумбії було прийнято законодавство для шляхом попереднього зонування територій і поступової відмови від індивідуальних громадських слухань для проєктів, які відповідають офіційним планам розвитку громади news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Ці зусилля спрямовані на нового житла. Податки на порожнє житло та спекуляцію: Щоб зменшити кількість порожніх будинків і забезпечити використання житла місцевими мешканцями, діє кілька податків. Власний податок на порожні будинки у Ванкувері стягується у розмірі 3% від оціночної вартості житла, якщо воно порожнє понад 6 місяців на рік gvrealtors.ca. (Цей податок тимчасово підвищили до 5%, але це рішення було скасовано через побоювання щодо дотримання вимог lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Провінційний податок на спекуляцію та порожнечу діє у міських районах Британської Колумбії, зокрема у Великому Ванкувері, і стягується з іноземних власників та інших не звільнених від податку власників, які залишають житло порожнім. Станом на січень 2024 року цей провінційний податок розширено на ще 13 громад Британської Колумбії www2.gov.bc.ca, щоб закрити лазівки за межами Великого Ванкувера. Ці податки змусили багато порожніх квартир повернутися на ринок оренди — Ванкувер повідомляє, що податок на порожнечу допоміг повернути тисячі квартир для заселення, збільшивши пропозицію для орендарів.

Щоб зменшити кількість порожніх будинків і забезпечити використання житла місцевими мешканцями, діє кілька податків. Власний у Ванкувері стягується у розмірі 3% від оціночної вартості житла, якщо воно порожнє понад 6 місяців на рік gvrealtors.ca. (Цей податок тимчасово підвищили до 5%, але це рішення було скасовано через побоювання щодо дотримання вимог lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) діє у міських районах Британської Колумбії, зокрема у Великому Ванкувері, і стягується з іноземних власників та інших не звільнених від податку власників, які залишають житло порожнім. Станом на січень 2024 року цей провінційний податок www2.gov.bc.ca, щоб закрити лазівки за межами Великого Ванкувера. Ці податки змусили багато порожніх квартир повернутися на ринок оренди — Ванкувер повідомляє, що податок на порожнечу допоміг повернути тисячі квартир для заселення, збільшивши пропозицію для орендарів. Обмеження на короткострокову оренду: Як провінція, так і місто Ванкувер посилили заходи щодо короткострокової оренди (такої, як Airbnb), щоб захистити житловий фонд для довгострокової оренди. У 2023 році Британська Колумбія ухвалила законодавство, яким посилила обмеження на короткострокову оренду у містах — підвищено штрафи і контроль, а також дозволено таку оренду здебільшого лише у головному місці проживання власника. У Ванкувері вже діє правило, за яким оператори короткострокової оренди повинні мати бізнес-ліцензію і здавати лише основне місце проживання. Провінційна ініціатива ще більше посилює ці правила. Обмежуючи короткострокову оренду (яка часто забирала цілі квартири з довгострокового ринку), очікується, що тисячі квартир стануть доступними для місцевих мешканців vancouver.citynews.ca.

Як провінція, так і місто Ванкувер посилили заходи щодо короткострокової оренди (такої, як Airbnb), щоб захистити житловий фонд для довгострокової оренди. У 2023 році Британська Колумбія ухвалила законодавство, яким посилила обмеження на короткострокову оренду у містах — підвищено штрафи і контроль, а також дозволено таку оренду здебільшого лише у головному місці проживання власника. У Ванкувері вже діє правило, за яким оператори короткострокової оренди повинні мати бізнес-ліцензію і здавати лише основне місце проживання. Провінційна ініціатива ще більше посилює ці правила. (яка часто забирала цілі квартири з довгострокового ринку), очікується, що тисячі квартир стануть доступними для місцевих мешканців vancouver.citynews.ca. Захист прав орендарів та ініціативи щодо оренди: Житлова криза спричинила появу політик для захисту орендарів. У кінці 2022 року уряд Британської Колумбії скасував підзаконні акти про обмеження оренди у стратах (кондомініум-будинках), ліквідувавши будь-які правила страт, що забороняли оренду , – крок для розширення можливостей оренди у кондомініумах lawsonlundell.com. У 2023 році Британська Колумбія також обмежила щорічне підвищення орендної плати нижче рівня інфляції (наприклад, максимум 2% у 2023, 3,5% у 2024), щоб не допустити різкого стрибка для існуючих орендарів. Провінція запровадила період захисту покупця житла (розмовно “період для охолодження”), який дає покупцям вторинного житла кілька днів після прийняття пропозиції для відкликання угоди (реалізовано у 2023 році) – захід для стримання гарячкових торгів і надання покупцям трохи часу на роздуми. Додатково у 2024 році провінція вдосконалила боротьбу з “реновикціями” та несправедливими виселеннями, посиливши Закон про оренду житла vancouver.citynews.ca, зробивши процес виселення за незначні ремонти чи зловживання фіксованими термінами оренди набагато складнішим для орендодавців.

Житлова криза спричинила появу політик для захисту орендарів. У кінці 2022 року уряд Британської Колумбії скасував підзаконні акти про обмеження оренди у стратах (кондомініум-будинках), , – крок для розширення можливостей оренди у кондомініумах lawsonlundell.com. У 2023 році Британська Колумбія також обмежила щорічне підвищення орендної плати нижче рівня інфляції (наприклад, максимум 2% у 2023, 3,5% у 2024), щоб не допустити різкого стрибка для існуючих орендарів. Провінція запровадила (розмовно “період для охолодження”), який дає покупцям вторинного житла кілька днів після прийняття пропозиції для відкликання угоди (реалізовано у 2023 році) – захід для стримання гарячкових торгів і надання покупцям трохи часу на роздуми. Додатково у 2024 році провінція вдосконалила боротьбу з “реновикціями” та несправедливими виселеннями, посиливши Закон про оренду житла vancouver.citynews.ca, зробивши процес виселення за незначні ремонти чи зловживання фіксованими термінами оренди набагато складнішим для орендодавців. Взаємозв’язок імміграції та житла на федеральному рівні: Федеральний уряд зберігає високі імміграційні цілі (які підвищують попит на житло), але намагається погоджувати це з житловими результатами. Однією із важливих змін 2024 року стала тимчасова зміна імміграційної політики, що обмежила обсяги віз для міжнародних студентів і пов’язала дозволи на навчання із наявністю житла, після усвідомлення, що рекордна кількість студентів тисне на орендний ринок. Хоча Канада й надалі прагне значного приросту населення, з’являється більше усвідомлення необхідності забезпечення відповідного житлового фонду. Федеральний бюджет також впровадив стимули, як-от Безподатковий ощадний рахунок для першого житла (запущений у 2023 році) для допомоги першому покупцеві у накопиченні на перший внесок, а також скасував GST (федеральний податок з продажу) на нові спеціалізовані житлові орендні будівлі, щоб стимулювати забудовників будувати житло для оренди (запроваджено в кінці 2023 року). Ці заходи опосередковано впливають і на Ванкувер, сприяючи появі нової пропозиції та допомагаючи покупцям.

Загалом політичне середовище у 2025 році дуже активістське щодо житла: уряди втручаються як ніколи раніше, щоб збільшити пропозицію та стримати спекулятивний попит. Вплив цих ініціатив проявиться у найближчі роки. На ринку Ванкувера вже спостерігаються перші результати – наприклад, більше мультиплекс-проєктів у кварталах із приватною забудовою завдяки пом’якшенню зонування, а також невелике зростання довгострокових орендних оголошень через нові правила для короткострокової оренди. Політики заявляють, що й надалі використовуватимуть усі можливі інструменти для вирішення проблеми доступності житла, тож нормативна база для учасників ринку залишається в постійному русі.

Динаміка пропозиції, попиту та міграції

Баланс попиту та пропозиції на ринку нерухомості Ванкувера значною мірою визначається тенденціями міграції та будівельною активністю. В останні роки попит значно зріс через приріст населення, однак пропозиція житла не встигає за цими темпами.

Населення та міграція: Населення Метро Ванкувера продовжує інтенсивно зростати, головним чином завдяки міжнародній імміграції. Британська Колумбія досягла рекордних рівнів імміграції у 2022 та 2023 роках – провінція додала близько 162 000 нових мешканців з липня 2022 по липень 2023 року лише biv.com. У 2023 році понад 175 000 людей іммігрували до Британської Колумбії з інших країн, що на 65% більше, ніж минулого року biv.com – це вражаючий наплив, що підкреслює високі міграційні цілі Канади (та статус Ванкувера як популярного напрямку для новоприбулих). Ця хвиля нових жителів, серед яких іммігранти, біженці, іноземні студенти та тимчасові працівники, у переважній більшості концентрується у Великому Ванкувері та навколишніх метрополійних районах biv.com. Водночас, природний приріст населення (народження мінус смерті) у Британській Колумбії зараз є від’ємним, і, як вже зазначалося, провінція зазнала чистого відтоку населення між провінціями (понад 8 000 людей виїхали у 2023 році), оскільки частина місцевих мешканців переїхала до дешевших регіонів biv.com. Однак, у результаті населення Ванкувера зараз найвище за всю історію і продовжує зростати, стимулюючи постійний попит на житло. Плани федерального уряду передбачають подальший стабільний притік іммігрантів щороку, тож Ванкувер може очікувати десятки тисяч нових мешканців щорічно. Це підтримує основний попит на ринку житла, особливо на орендовані квартири та доступне житло, яке обирають новоприбулі.

Пропозиція житла та розвиток будівництва: З боку пропозиції будівництво житла намагається наростити темпи, але не встигає за зростаючим попитом. У 2023 році в Метро Ванкувері було завершено приблизно 30 600 нових житлових одиниць biv.com – це лише на 1% більше, ніж минулого року, і далеко не достатньо для такого зростання населення. Яскрава ілюстрація – у 2023 році приблизно одне нове житло будували на кожні п’ятьох нових мешканців у Британській Колумбії biv.com. Це співвідношення демонструє суттєвий дефіцит. Дисбаланс між попитом та пропозицією житла формувався роками – обмеження зонування, тривалі процеси погодження, нестача робочої сили та високі витрати на будівництво уповільнюють темпи виходу нових будинків на ринок.

Втім, будівельна активність наразі знаходиться на одному з найвищих рівнів за всю історію Ванкувера, принаймні на стадії планування. У місті Ванкувер наразі будується тисячі одиниць житла, а ще десятки тисяч перебувають на різних етапах планування. Поштовх з боку уряду (через згадані раніше політики) до дозволу більшої щільності призвів до хвилі нових пропозицій. Наприклад, Broadway Plan (яка охоплює коридор Central Broadway) викликала наплив заявок на перезонування для десятків проєктів середньої та великої поверховості вздовж маршруту нової лінії метро. Міські чиновники повідомляють про “наплив проєктів-веж у процесі розгляду” для Broadway – у цьому районі лише понад 100 потенційних веж уже обговорюються cityhallwatch.wordpress.com. По всьому місту колишні райони, де дозволялась лише одноквартирна забудова, поступово отримують пропозиції щодо багатоквартирних будинків і малоповерхових апартаментів завдяки реформам зонування. Крім того, передмістя Великого Ванкувера (Суррей, Кокітлам, Бернабі тощо) переживають будівельний бум навколо транспортних вузлів, створюючи нові урбаністичні центри, які зрештою зменшать тиск на власне місто Ванкувер.

Втім, попри потужний потік будівництва, у короткостроковій перспективі пропозиція залишається обмеженою. Забудовники стикаються з викликами: зростанням відсоткових ставок (що робить фінансування проєктів дорожчим), інфляцією вартості будівництва та нещодавнім зниженням попиту серед покупців квартир на етапі передпродажу. Багато девелоперів стали обережнішими — деякі проєкти були відкладені або скорочені. Дані початку 2025 року показали найнижчий рівень запуску нових проєктів за кілька років (наприклад, фактично не було нових запусків кондомініумів у січні 2025 року проти приблизно 750 одиниць у типовий січень до пандемії) mortgagesandbox.com. Це свідчить, що забудовники очікують покращення ринкових умов. Початок будівництва житла у Великому Ванкувері фактично знизився в 2023-2024 роках через ці труднощі, особливо у сегменті квартир у багатоповерхівках cmhc-schl.gc.ca. Канадська Корпорація іпотеки й житла (CMHC) прогнозує лише незначне відновлення початку будівництва житла в 2025 році у Ванкувері, причому основний приріст очікується у секторі орендних квартир, а не кондомініумів assets.cmhc-schl.gc.ca.

Динаміку попиту та пропозиції можна підсумувати наступним чином: у Ванкувері спостерігається структурний дефіцит житла порівняно з попитом, який формує його населення та економіка. Попит, стимулюваний міграцією, стабільно випереджає нову пропозицію, що сприяє високим цінам і низькій кількості вільного житла. Навіть попри рекордну кількість будівельних кранів на горизонті, регіон намагається надолужити роки недостатнього будівництва. Упродовж наступних кількох років, якщо різноманітні політичні заходи спрацюють, ми повинні побачити швидше зростання пропозиції — більше житла всіх видів буде добудовано. Справді, мета провінції (згідно з її Планом житла та Законом про пропозицію житла) — суттєво збільшити щорічні введення житла в експлуатацію. Від цього також залежить діяльність великих роботодавців та економічний розвиток, адже нестача житла може стримувати зростання робочої сили.

Позитивним знаком є те, що уряди та приватний сектор співпрацюють над креативними рішеннями: модульне житло для швидкого розгортання доступних квартир, розширення кампусів (наприклад, студентські гуртожитки, які звільняють частину орендного житла), а також редевелопмент малозатребуваних територій (старі торгові центри, промислові ділянки) у житлові квартали. Наприклад, кілька старих торгових центрів у Метро Ванкувері (Брентвуд, Лугід, Окрідж – див. наступний розділ) трансформуються у багатофункціональні райони з тисячами нових осель. Після завершення ці мегапроєкти додадуть значний об’єм нової пропозиції. Крім того, місто Ванкувер прогнозує, що інвестиції у новий громадський транспорт (Broadway Subway, розширення SkyTrain до UBC та у напрямку Суррея/Ленглі) дозволять побудувати десятки тисяч нових квартир вздовж цих маршрутів у найближчі десятиліття, завдяки створенню зон розвитку орієнтованого на транспорт pm.gc.ca pm.gc.ca.

Підсумовуючи, попит у Ванкувері залишається дуже високим через міграцію та обмежені можливості для виїзду, а пропозиція поступово реагує, але поки що недостатньо швидко. Цей дисбаланс є основною причиною високої вартості житла у Ванкувері. Наступні кілька років покажуть, чи зможе комплекс політичного тиску та ринкових чинників прискорити будівництво житла, щоб краще відповідати попиту. Якщо пропозиція помітно зросте, це може стримати зростання цін і орендної плати; якщо ж відставання збережеться, житлова криза у Ванкувері триватиме.

Прогнози та перспективи на наступні 3–5 років

Що прогнозують аналітики й експерти для ринку нерухомості Ванкувера на найближчі кілька років? Загалом є консенсус щодо того, що ринок очікує поступове відновлення обсягів продажів і помірне зростання цін, а не стрімке підвищення. Високі відсоткові ставки та проблеми з доступністю, ймовірно, будуть стримувати подорожчання в найближчій перспективі, але зі зниженням ставок і розширенням пропозиції активність поступово зростатиме. Нижче ми зібрали прогнози та огляди від авторитетних джерел:

Цінові тенденції: Більшість прогнозів передбачає помірне зростання цін у найближчі кілька років після незначного зниження у 2023–24 роках.

Обсяги продажів: Після повільних 2022–2024 років очікується помірне відновлення продажів житла. Асоціація нерухомості Британської Колумбії (BCREA) прогнозує, що загалом у провінції у 2025 році буде продано ~73 600 одиниць житла, що приблизно відповідатиме рівню 2024 року (зниження на 1%), а потім зросте до ~80 000 у 2026 році (+9%) у міру нормалізації ринкових умов bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Щодо Великого Ванкувера, BCREA очікує приблизно 26 000 продажів у 2024 році (на рівні 2023 року) та близько 29 500 продажів у 2025 році , що становитиме приблизно 13,5% зростання внаслідок звільнення відкладеного попиту bcrea.bc.ca. RE/MAX налаштований ще оптимістичніше – у своєму прогнозі на 2025 рік вони прогнозують 20% стрибок продажів , оскільки довіра покупців повертається через зниження відсоткових ставок blog.remax.ca. Ймовірно, правда буде десь посередині: якщо іпотечні ставки почнуть знижуватися протягом 2025 року, багато покупців (особливо ті, хто купує вперше і довго чекав) можуть повернутися на ринок, що суттєво підвищить кількість угод. До 2027 року обсяги продажу можуть наблизитися до більш звичних рівнів кінця 2010-х років, якщо не станеться нових економічних потрясінь.

Після повільних 2022–2024 років очікується помірне відновлення продажів житла. Асоціація нерухомості Британської Колумбії (BCREA) прогнозує, що загалом у провінції у 2025 році буде продано ~73 600 одиниць житла, що приблизно відповідатиме рівню 2024 року (зниження на 1%), а потім зросте до ~80 000 у 2026 році (+9%) у міру нормалізації ринкових умов bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Щодо Великого Ванкувера, BCREA очікує приблизно (на рівні 2023 року) та близько , що становитиме приблизно 13,5% зростання внаслідок звільнення відкладеного попиту bcrea.bc.ca. RE/MAX налаштований ще оптимістичніше – у своєму прогнозі на 2025 рік вони прогнозують , оскільки довіра покупців повертається через зниження відсоткових ставок blog.remax.ca. Ймовірно, правда буде десь посередині: якщо іпотечні ставки почнуть знижуватися протягом 2025 року, багато покупців (особливо ті, хто купує вперше і довго чекав) можуть повернутися на ринок, що суттєво підвищить кількість угод. До 2027 року обсяги продажу можуть наблизитися до більш звичних рівнів кінця 2010-х років, якщо не станеться нових економічних потрясінь. Баланс та умови ринку: Ймовірно, ми побачимо перехід назад до збалансованого або ринку продавця приблизно у 2025–2026 роках. Наразі (2024-25) ринок схиляється на користь покупців через велику кількість об’єктів на продаж і обережність покупців. Проте якщо обсяги продажів зростуть згідно з прогнозом, а нові пропозиції не встигатимуть, ситуація може змінитися. RE/MAX вважає, що у 2025 році Ванкувер перейде “від збалансованого ринку до ринку продавця” blog.remax.ca. Це передбачається завдяки зростанню попиту через полегшення відсоткових ставок. У прогнозі BCREA також відзначається значний відкладений попит , що стримується економічною невизначеністю – це означає, що, якщо невизначеність зникне, багато покупців можуть повернутися на ринок, що швидко посилить ситуацію bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. До 2026 року ми можемо знову побачити конкуренцію за привабливі об’єкти, хоча, ймовірно, це не буде настільки екстремально, як торги у 2021 році, якщо пропозиція не зникне зовсім. Одна з тенденцій, на яку варто звернути увагу, — активність інвесторів : якщо фінансові умови покращаться, інвестори можуть повернутися на ринок більш агресивно (особливо в сегмент кондомініумів, який останнім часом був слабким). Ще одна — сегмент розкішної нерухомості : дуже дорогі об’єкти мали стриманий попит під час заборони для іноземних покупців; поки що ця заборона діє до 2027 року, тож ринок розкоші буде орієнтуватися на внутрішніх забезпечених покупців та заможних іммігрантів. Цей сегмент може відставати від загального ринку у короткостроковій перспективі, але може різко зрости після 2027 року, якщо заборону знімуть.

Ймовірно, ми побачимо приблизно у 2025–2026 роках. Наразі (2024-25) ринок схиляється на користь покупців через велику кількість об’єктів на продаж і обережність покупців. Проте якщо обсяги продажів зростуть згідно з прогнозом, а нові пропозиції не встигатимуть, ситуація може змінитися. RE/MAX вважає, що у 2025 році Ванкувер перейде “від збалансованого ринку до ринку продавця” blog.remax.ca. Це передбачається завдяки зростанню попиту через полегшення відсоткових ставок. У прогнозі BCREA також відзначається значний , що стримується економічною невизначеністю – це означає, що, якщо невизначеність зникне, багато покупців можуть повернутися на ринок, що швидко посилить ситуацію bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. До 2026 року ми можемо знову побачити конкуренцію за привабливі об’єкти, хоча, ймовірно, це не буде настільки екстремально, як торги у 2021 році, якщо пропозиція не зникне зовсім. Одна з тенденцій, на яку варто звернути увагу, — : якщо фінансові умови покращаться, інвестори можуть повернутися на ринок більш агресивно (особливо в сегмент кондомініумів, який останнім часом був слабким). Ще одна — : дуже дорогі об’єкти мали стриманий попит під час заборони для іноземних покупців; поки що ця заборона діє до 2027 року, тож ринок розкоші буде орієнтуватися на внутрішніх забезпечених покупців та заможних іммігрантів. Цей сегмент може відставати від загального ринку у короткостроковій перспективі, але може різко зрости після 2027 року, якщо заборону знімуть. За типом нерухомості: Різні сегменти можуть показувати різні результати. Окремі будинки у Ванкувері, які зазнали найбільшого падіння продажів під час підвищення ставок, можуть мати сильніше відновлення, коли покупці, які хочуть підвищити клас житла, повернуться на ринок із зниженням ставок. BCREA очікує, що сегменти з вищою ціновою категорією відчуватимуть найбільший ціновий тиск униз у 2024 році, але в цілому ціни залишатимуться майже незмінними bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – що натякає, що доступні сегменти можуть краще зберегти свою вартість. Кондомініуми та таунхауси , які є більш “доступними” варіантами, можуть користуватися стабільним попитом з боку покупців, які вперше виходять на ринок, у міру поступового покращення доступності. Однак одним із ризиків для кондомініумів є надлишок новобудов , які виходять на ринок: CMHC зазначає, що рекордні введення в експлуатацію кондомініумів у 2025 році разом із продажами з боку деяких інвесторів через зростаючі витрати на утримання можуть призвести до короткострокового послаблення вторинного ринку кондомініумів cmhc-schl.gc.ca. Дійсно, багато інвесторів, які купували кондомініуми на етапі будівництва у 2018-2021 роках, зараз стикаються з завершенням будівництва та значно вищими ставками за кредитами, ніж очікували, що може змусити деяких із них продавати – збільшуючи пропозицію на вторинному ринку. Це може обмежити зростання цін на кондомініуми протягом наступних 1-2 років. З іншого боку, нерухомість з орієнтацією на оренду (багатоквартирні житлові будинки) залишатиметься у високому попиті у інституційних інвесторів через низький рівень вакантності – ціни на такі активи (капіталізаційні ставки) мають залишатися міцними. Комерційні прогнози (від таких груп, як CBRE) свідчать, що зі стабілізацією економіки Ванкувер продовжить спостерігати зниження прибутковості в промисловій і багатоквартирній нерухомості, тоді як офісні та торгові площі поступово відновлюватимуть зайнятість.

Різні сегменти можуть показувати різні результати. у Ванкувері, які зазнали найбільшого падіння продажів під час підвищення ставок, можуть мати сильніше відновлення, коли покупці, які хочуть підвищити клас житла, повернуться на ринок із зниженням ставок. BCREA очікує, що сегменти з вищою ціновою категорією відчуватимуть найбільший ціновий тиск униз у 2024 році, але в цілому ціни залишатимуться майже незмінними bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – що натякає, що доступні сегменти можуть краще зберегти свою вартість. та , які є більш “доступними” варіантами, можуть користуватися стабільним попитом з боку покупців, які вперше виходять на ринок, у міру поступового покращення доступності. Однак одним із ризиків для кондомініумів є , які виходять на ринок: CMHC зазначає, що рекордні введення в експлуатацію кондомініумів у 2025 році разом із продажами з боку деяких інвесторів через зростаючі витрати на утримання можуть призвести до короткострокового послаблення вторинного ринку кондомініумів cmhc-schl.gc.ca. Дійсно, багато інвесторів, які купували кондомініуми на етапі будівництва у 2018-2021 роках, зараз стикаються з завершенням будівництва та значно вищими ставками за кредитами, ніж очікували, що може змусити деяких із них продавати – збільшуючи пропозицію на вторинному ринку. Це може обмежити зростання цін на кондомініуми протягом наступних 1-2 років. З іншого боку, (багатоквартирні житлові будинки) залишатиметься у високому попиті у інституційних інвесторів через низький рівень вакантності – ціни на такі активи (капіталізаційні ставки) мають залишатися міцними. прогнози (від таких груп, як CBRE) свідчать, що зі стабілізацією економіки Ванкувер продовжить спостерігати зниження прибутковості в промисловій і багатоквартирній нерухомості, тоді як офісні та торгові площі поступово відновлюватимуть зайнятість. Економічні «джокери»: Декілька чинників можуть змінити ці прогнози. Якщо відсоткові ставки знижуватимуться швидше або сильніше, ніж очікується (наприклад, якщо інфляція стрімко знизиться, і Банк Канади агресивно зменшить ставки), попит на житло у Ванкувері може прискоритися швидше, що призведе до зростання цін вище прогнозованих (можливо, двозначний ріст протягом одного-двох років). Навпаки, якщо економіка зануриться в рецесію й рівень безробіття зросте, попит залишатиметься пригніченим довше, а ціни можуть навіть залишитися на місці або трохи знизитися до повернення довіри. Іншим «джокером» є державне втручання: будь-які подовження заборони для іноземних покупців (що вже сталося) або нові податки можуть стримати попит, а, наприклад, суттєві державні інвестиції у доступне житло чи інфраструктуру можуть підштовхнути ринок вгору. На цей момент більшість прогнозів виходять зі сценарію status quo – поступового покращення економіки та плавного зниження ставок.

Економетричний прогноз BCREA є обережним – він передбачає: фактично 0% зміни середніх цін у Ванкувері у 2024 році та приблизно +2% у 2025 році bcrea.bc.ca (їхній прогноз середньої ціни для Великого Ванкувера становить $1,265 млн у 2024 році та $1,287 млн у 2025 році bcrea.bc.ca ).Це означає, що ціни залишатимуться на поточному рівні ще певний час, поки ринок шукає стабільності.На відміну від цього, деякі учасники ринку прогнозують подальший ріст: RE/MAX, наприклад, очікує, що середня ціна житла у Ванкувері blog.remax.ca , відзначаючи покращення настроїв та повернення до ринку продавця наприкінці 2025 року.Національний прогноз Royal LePage (не згаданий вище, але є в ЗМІ) також передбачає зростання цін на житло у Ванкувері на середні однозначні відсотки у 2025 році.CMHC надає діапазон сценаріїв: у своєму прогнозі житлового ринку на 2025 рік зазначено, що– ймовірно, воно випереджатиме інфляцію – перш ніж сповільниться у 2026-27 роках, коли буде задоволений значний відкладений попит cmhc-schl.gc.ca .До 2027 року, за прогнозами CMHC, житло стане дещо більш доступним порівняно з періодом 2022-24 завдяки зростанню доходів і збільшенню пропозиції cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , що свідчить про те, що до того часу ціни зростатимуть лише помірно, у відповідності до фундаментальних факторів.Узагальнюючи це, розумний базовий прогноз такий:у Ванкувері.Це передбачає, що Банк Канади почне знижувати ставки наприкінці 2024 та у 2025 році, що покращить доступність житла настільки, щоб підтримати певне зростання цін, але не настільки, щоб ми побачили черговий стрімкий стрибок.Варто зазначити, що навіть до 2026 року прогнози не передбачають повернення цін у Ванкувері до шаленої динаміки зростання 2021 року.Насправді, прогнози RBC вказують на те, що до 2026 року еталонні ціни у Ванкувері можуть лише щойно відновитися до пікових рівнів 2022 року vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Іншими словами, ринку може знадобитися повний п’ятирічний цикл (2022-2026), щоб поглинути шок від підвищення відсоткових ставок і повернутися до попередніх цінових максимумів.

На завершення, прогноз на 3–5 років для ринку нерухомості Ванкувера обережно оптимістичний. Ймовірним сценарієм є повільне підвищення: до 2026 року обсяги повернуться до нормальних рівнів, а ціни зростатимуть помірно; при цьому Ванкувер, ймовірно, відставатиме від дешевших ринків Канади (де ще є значний потенціал для зростання), але все ж матиме позитивну динаміку. До 2028 або 2030 року Ванкувер все ще зіштовхуватиметься з проблемою доступності житла, але якщо ініціативи щодо збільшення пропозиції житла дадуть результат, існує надія, що зростання цін більше відповідатиме зростанню доходів. На даний момент покупці й продавці можуть очікувати тенденцію балансування ринку — тобто не буде ані значного обвалу, ані ірраціонального буму — фактично це період стабілізації та стійкості після турбулентних початку 2020-х vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Огляд районів та важливі новобудови

Історія ринку нерухомості Ванкувера не є однорідною по всьому місту — кожен район має свої тенденції та нові проєкти. Ось деякі важливі події та великі проєкти на районному рівні, які формують ринок:

Broadway Corridor та Mount Pleasant: Цей центральний коридор зазнає однієї з найбільших трансформацій у Ванкувері. Broadway Subway (продовження лінії Millennium), відкриття якого заплановано на 2026 рік, додасть шість нових станцій SkyTrain від VCC–Clark до Arbutus Street, що значно покращить транспортну доступність. Для використання цього потенціалу місто ухвалило Broadway Plan, яка змінює зонування близько 500 міських кварталів навколо Broadway для розвитку високої щільності. Ми вже бачимо наплив пропозицій нових хмарочосів біля майбутніх станцій, таких як Mount Pleasant та South Granville — приблизно 150 нових проєктів веж перебувають на різних стадіях вздовж Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Серед найбільш помітних новобудов — групи 20-30+ поверхових багатофункціональних веж навколо перехрестя Cambie-Broadway (поруч з міською ратушею Ванкувера) та в районі Oak Street (поруч із майбутньою станцією Oak-VGH, яка обслуговуватиме Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, який традиційно був низькоповерховим промисловим і мистецьким районом, стрімко перетворюється на центр офісів технологічних компаній і житлових кондомініумів — наприклад, новий величезний кампус для технологічної фірми Adobe та інші цифрові компанії вже облаштовуються по вулиці Main, й житлові проєкти поступово долучаються. Орендне житло є тут значною складовою через політику переселення орендарів (забудовники зобов’язані відновити знесені орендні одиниці). Характер цього району швидко змінюється — з низькоповерхового на трансіт-орієнтовані міські “села”. Вартість нерухомості в районах як-от Fairview і Mount Pleasant має сильний потенціал росту у зв’язку з ущільненням, хоч деякі з існуючих орендарів стурбовані переселенням (“демовикція”), коли старі будинки знесуть задля нових веж.

Цей центральний коридор зазнає однієї з найбільших трансформацій у Ванкувері. (продовження лінії Millennium), відкриття якого заплановано на 2026 рік, додасть шість нових станцій SkyTrain від VCC–Clark до Arbutus Street, що значно покращить транспортну доступність. Для використання цього потенціалу місто ухвалило Broadway Plan, яка змінює зонування близько 500 міських кварталів навколо Broadway для розвитку високої щільності. Ми вже бачимо наплив пропозицій нових хмарочосів біля майбутніх станцій, таких як Mount Pleasant та South Granville — приблизно перебувають на різних стадіях вздовж Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Серед найбільш помітних новобудов — групи 20-30+ поверхових багатофункціональних веж навколо перехрестя Cambie-Broadway (поруч з міською ратушею Ванкувера) та в районі Oak Street (поруч із майбутньою станцією Oak-VGH, яка обслуговуватиме Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, який традиційно був низькоповерховим промисловим і мистецьким районом, стрімко перетворюється на центр офісів технологічних компаній і житлових кондомініумів — наприклад, новий величезний кампус для технологічної фірми Adobe та інші цифрові компанії вже облаштовуються по вулиці Main, й житлові проєкти поступово долучаються. є тут значною складовою через політику переселення орендарів (забудовники зобов’язані відновити знесені орендні одиниці). Характер цього району швидко змінюється — з низькоповерхового на трансіт-орієнтовані міські “села”. Вартість нерухомості в районах як-от Fairview і Mount Pleasant має сильний потенціал росту у зв’язку з ущільненням, хоч деякі з існуючих орендарів стурбовані переселенням (“демовикція”), коли старі будинки знесуть задля нових веж. Oakridge і коридор Cambie (Південний Ванкувер): На перехресті вулиці Cambie та 41-ї авеню реконструкція Oakridge Park є справжнім проривом. Старий торговий центр Oakridge Centre перебудовується на 5 мільйонів кв. футів спільно сплановану спільноту, з 13 вежами (до 44 поверхів) , що міститимуть близько 2 600 квартир для 6 000 жителів renx.ca renx.ca. Тут з’явиться величезний новий торговий центр (100+ нових магазинів відкриватимуться етапами з 2025 року), громадський парк площею дев’ять акрів на даху, громадський центр з бібліотекою та театром, а також офісні приміщення для тисяч працівників renx.ca renx.ca. Цей проєкт, повністю завершений до 2027 року, фактично створює новий “південний центр” у районі Oakridge. Весь коридор Cambie (вздовж вулиці Cambie від Marine Drive до King Edward Ave) за останні кілька років отримав десятки нових кондомініумів завдяки плану Cambie Corridor. Малоповерхові будинки перетворюються на середньоповерхові кондо та таунхауси, а ще більше висоток планується особливо біля станцій громадського транспорту (Oakridge, Marine Gateway тощо). Триває земельна гонитва за збиранням ділянок поруч із Oakridge — брокери активно просувають землю для майбутніх висоток, очікуючи подальший попит renx.ca renx.ca. Завдяки лінії Canada Line (SkyTrain), яка тут проходить, цей коридор і надалі буде осередком розвитку. Для покупців це означає щороку появу все більшої кількості сучасних кондо (зокрема деяких бетонних веж). Особливості району: Marine Drive на Cambie тепер пропонує змішаний комплекс Marine Gateway; Oakridge стане престижною торгово-житловою локацією; навіть район Langara на південь бачить нові проєкти з орендним житлом. Ціни на Cambie значно зросли через ці зміни, хоча збільшення пропозиції кондо може допомогти стримати ріст цін у майбутньому.

На перехресті вулиці Cambie та 41-ї авеню реконструкція є справжнім проривом. Старий торговий центр Oakridge Centre перебудовується на 5 мільйонів кв. футів спільно сплановану спільноту, з , що міститимуть близько renx.ca renx.ca. Тут з’явиться величезний новий торговий центр (100+ нових магазинів відкриватимуться етапами з 2025 року), громадський парк площею дев’ять акрів на даху, громадський центр з бібліотекою та театром, а також офісні приміщення для тисяч працівників renx.ca renx.ca. Цей проєкт, повністю завершений до 2027 року, фактично створює новий “південний центр” у районі Oakridge. Весь коридор Cambie (вздовж вулиці Cambie від Marine Drive до King Edward Ave) за останні кілька років отримав десятки нових кондомініумів завдяки плану Cambie Corridor. Малоповерхові будинки перетворюються на середньоповерхові кондо та таунхауси, а ще більше висоток планується особливо біля станцій громадського транспорту (Oakridge, Marine Gateway тощо). Триває земельна гонитва за збиранням ділянок поруч із Oakridge — брокери активно просувають землю для майбутніх висоток, очікуючи подальший попит renx.ca renx.ca. Завдяки лінії Canada Line (SkyTrain), яка тут проходить, цей коридор і надалі буде осередком розвитку. Для покупців це означає щороку появу все більшої кількості сучасних кондо (зокрема деяких бетонних веж). Особливості району: Marine Drive на Cambie тепер пропонує змішаний комплекс Marine Gateway; Oakridge стане престижною торгово-житловою локацією; навіть район Langara на південь бачить нові проєкти з орендним житлом. Ціни на Cambie значно зросли через ці зміни, хоча збільшення пропозиції кондо може допомогти стримати ріст цін у майбутньому. Кітсілано та Фолс-Крік (Західна сторона): У Кітсілано триває історичний розвиток на землях Перших Націй. Проект Sen̓áḵw нації Скуоміш передбачає будівництво 11 терасових веж на південь від мосту Баррад (поблизу парку Ван’є), на резерваційній землі, яка не підпорядковується міському зонуванню. Цей амбітний проект створить 6 000 нових орендних квартир – 80% ринкової оренди та 20% за зниженими цінами – на площі 10 акрів у районі, де раніше було лише кілька десятків будинків senakw.com blg.com. Sen̓áḵw має стати найбільшим у Канаді житловим проектом з нульовим викидом вуглецю та додати значну кількість орендованих апартаментів до кінця 2020-х років (перший етап – до 2026 року). Це дозволить збільшити пропозицію так необхідного орендного житла у Кітсілано та може суттєво підвищити населення району. В інших частинах Кітса та Пойнт-Грей планується масштабний проект реконструкції Jericho Lands . Партнерство місцевих Перших Націй і федеральних забудовників розробляє генеральний план забудови колишніх військових земель на ділянці в 90 акрів у районі Джеріко (на захід від вулиці Альма), який потенційно може містити до 10 000 домівок у формі як веж, так і малоповерхових будинків, а також парки та магазини. Хоча реалізація проекту ще за кілька років (триває процес зміни зонування), проект Jericho зрештою створить абсолютно новий житловий район до 2030-х років. Нерухомість у Кітсілано залишається дуже затребуваною; ці проекти можуть збільшити вибір та кількість житла, особливо орендного й, можливо, доступного, у районі, відомому переважно своїми малоповерховими, дорогими будинками.

У Кітсілано триває історичний розвиток на землях Перших Націй. Проект нації Скуоміш передбачає будівництво 11 терасових веж на південь від мосту Баррад (поблизу парку Ван’є), на резерваційній землі, яка не підпорядковується міському зонуванню. Цей амбітний проект створить – 80% ринкової оренди та 20% за зниженими цінами – на площі 10 акрів у районі, де раніше було лише кілька десятків будинків senakw.com blg.com. Sen̓áḵw має стати найбільшим у Канаді житловим проектом з нульовим викидом вуглецю та додати значну кількість орендованих апартаментів до кінця 2020-х років (перший етап – до 2026 року). Це дозволить збільшити пропозицію так необхідного орендного житла у Кітсілано та може суттєво підвищити населення району. В інших частинах Кітса та Пойнт-Грей планується масштабний проект реконструкції . Партнерство місцевих Перших Націй і федеральних забудовників розробляє генеральний план забудови колишніх військових земель на ділянці в 90 акрів у районі Джеріко (на захід від вулиці Альма), який потенційно може містити до 10 000 домівок у формі як веж, так і малоповерхових будинків, а також парки та магазини. Хоча реалізація проекту ще за кілька років (триває процес зміни зонування), проект Jericho зрештою створить абсолютно новий житловий район до 2030-х років. Нерухомість у Кітсілано залишається дуже затребуваною; ці проекти можуть збільшити вибір та кількість житла, особливо орендного й, можливо, доступного, у районі, відомому переважно своїми малоповерховими, дорогими будинками. Центр міста та Вест-Енд: Житловий ринок центру Ванкувера вже зрілий, але відбуваються помітні зміни. Наприклад, у районі Вест-Енд з’являється кілька нових елітних кондомініумів у рамках плану West End Community Plan. Розкішні забудови на кшталт Alberni від Кенго Куми та Barclay x Thurlow доповнюють міський силует. Також спостерігаємо, як старі орендні висотки у Вест-Енді ремонтують чи перебудовують за підтримки міста, щоб зберегти чи збільшити житловий фонд. У самому центрі та Coal Harbour останніми роками більше уваги приділяють комерційній забудові (як-от великий офіс Amazon у нещодавно відреставрованій будівлі Post). Однак через зростання вакантності офісів місто заохочує їх переобладнання: як вже згадувалось, одну стару офісну будівлю в центрі перетворюють на готель altusgroup.com, і ведуться розмови про дозвіл конверсії офісів у житло для підходящих будівель. Населення в центрі зростає не так швидко, як в інших районах, просто через обмеженість майданчиків для забудови – майже всі придатні ділянки вже зайняті висотками. Виняток – Northeast False Creek (поруч з Rogers Arena), де після демонтажу естакад Georgia звільниться земля для нових багатофункціональних забудов (зокрема зобов’язання щодо соціального житла). Ця локація стане цікавою ближче до кінця 2020-х. Тим часом, забудови страта-офісів та технохабів з’являються в конверсіях Gastown і Yaletown, і ці райони залишаються привабливими для молодих професіоналів, що підтримує попит на кондомініуми. Ринок кондомініумів у центрі у 2025 році збалансований: ціни дещо просіли у 2023-му, але стабілізувалися, і подальше зростання залежатиме від загального відновлення економіки (наприклад, повернення іммігрантів і студентів до центру).

Житловий ринок центру Ванкувера вже зрілий, але відбуваються помітні зміни. Наприклад, у районі з’являється кілька нових елітних кондомініумів у рамках плану West End Community Plan. Розкішні забудови на кшталт Alberni від Кенго Куми та Barclay x Thurlow доповнюють міський силует. Також спостерігаємо, як старі орендні висотки у Вест-Енді ремонтують чи перебудовують за підтримки міста, щоб зберегти чи збільшити житловий фонд. У самому центрі та Coal Harbour останніми роками більше уваги приділяють комерційній забудові (як-от великий офіс Amazon у нещодавно відреставрованій будівлі Post). Однак через зростання вакантності офісів місто заохочує їх переобладнання: як вже згадувалось, одну стару офісну будівлю в центрі перетворюють на готель altusgroup.com, і ведуться розмови про дозвіл конверсії офісів у житло для підходящих будівель. Населення в центрі зростає не так швидко, як в інших районах, просто через обмеженість майданчиків для забудови – майже всі придатні ділянки вже зайняті висотками. Виняток – Northeast False Creek (поруч з Rogers Arena), де після демонтажу естакад Georgia звільниться земля для нових багатофункціональних забудов (зокрема зобов’язання щодо соціального житла). Ця локація стане цікавою ближче до кінця 2020-х. Тим часом, забудови та з’являються в конверсіях Gastown і Yaletown, і ці райони залишаються привабливими для молодих професіоналів, що підтримує попит на кондомініуми. Ринок кондомініумів у центрі у 2025 році збалансований: ціни дещо просіли у 2023-му, але стабілізувалися, і подальше зростання залежатиме від загального відновлення економіки (наприклад, повернення іммігрантів і студентів до центру). Східний Ванкувер (Main, Fraser, Hastings): Традиційно більш доступна частина міста, Східний Ван поступово джентрифікується. Вздовж Main Street та Fraser Street старі низькоповерхові орендні будинки та магазини поступаються місцем бутик-кондо. East Mount Pleasant є гарячою точкою з крафтовими броварнями, техностартапами та новими кондомініумами, що приваблюють міленіалів. Величезна інституція, що формує майбутнє Східного Ванкувера, – це новий кампус лікарні St. Paul’s , який будується у False Creek Flats (поряд з Main & Terminal). Цей проект лікарні вартістю понад 2 млрд доларів (відкриття орієнтовно у 2027 році) стане ядром медичного та біонаукового району, що ймовірно стимулюватиме появу медичних офісних будівель, лабораторій і, звісно, житла для працівників поруч. У районі Commercial Drive та Grandview з’являється дедалі більше середньоповерхових забудов, а з продовженням лінії SkyTrain до Arbutus (і згодом UBC) східні станції на кшталт Commercial–Broadway залишаються ключовими транзитними вузлами зі сталим інтересом для розвитку. У коридорі Hastings у Східному Вані втілюють масштабні проекти оновлення соціального житла (наприклад, відновлення старих муніципальних житлових об’єктів). Також варто згадати про міжмуніципальну міграцію : частина попиту, що не може бути задоволена у Ванкувері, переміщується у сусідні міста, такі як Бернабі чи Нью-Вестмінстер – наприклад, багато молодих сімей переїжджають до Східного Бернабі або Північного Ванкувера, що впливає й на суб-ринок Ванкувера.

Традиційно більш доступна частина міста, Східний Ван поступово джентрифікується. Вздовж Main Street та Fraser Street старі низькоповерхові орендні будинки та магазини поступаються місцем бутик-кондо. East Mount Pleasant є гарячою точкою з крафтовими броварнями, техностартапами та новими кондомініумами, що приваблюють міленіалів. Величезна інституція, що формує майбутнє Східного Ванкувера, – це новий кампус , який будується у False Creek Flats (поряд з Main & Terminal). Цей проект лікарні вартістю понад 2 млрд доларів (відкриття орієнтовно у 2027 році) стане ядром медичного та біонаукового району, що ймовірно стимулюватиме появу медичних офісних будівель, лабораторій і, звісно, житла для працівників поруч. У районі Commercial Drive та Grandview з’являється дедалі більше середньоповерхових забудов, а з продовженням лінії SkyTrain до Arbutus (і згодом UBC) східні станції на кшталт Commercial–Broadway залишаються ключовими транзитними вузлами зі сталим інтересом для розвитку. У коридорі Hastings у Східному Вані втілюють масштабні проекти оновлення соціального житла (наприклад, відновлення старих муніципальних житлових об’єктів). Також варто згадати про : частина попиту, що не може бути задоволена у Ванкувері, переміщується у сусідні міста, такі як Бернабі чи Нью-Вестмінстер – наприклад, багато молодих сімей переїжджають до Східного Бернабі або Північного Ванкувера, що впливає й на суб-ринок Ванкувера. Передмістя метро Ванкувера: Поза міськими межами кілька передмістя набирають обертів і заслуговують на згадку, оскільки вони впливають на загальний регіональний ринок. Суррей, який тепер є другим за величиною містом Британської Колумбії, будує новий даунтаун у Воллі з численними висотними вежами кондомініумів (деякі з них мають 50-60 поверхів) і наразі будується SkyTrain Суррей-Ленглі (відкриття ~2028 рік), що стимулює розвиток уздовж Фрейзер Хайвей. Бернабі має масштабні генеральні плани у Брентвуді, Лугід-Моллі та Метротауні – додаються тисячі юнітів кондомініумів (проекти Amazing Brentwood, City of Lougheed, Station Square тощо). Ці передміські варіанти певною мірою знижують тиск на Ванкувер, пропонуючи (трохи) доступніші квартири для тих, хто вперше купує житло і не може дозволити собі Ванкувер. Коквітлам і Річмонд також мають значні забудови поблизу транзиту. Хоча це не райони Ванкувера, розповсюдження цих міських центрів означає, що зростання регіону Метро є більш розподіленим. Для інвесторів Ванкувера це регіональне зростання може становити конкуренцію – наприклад, орендар може вибрати новий хмарочос у Бернабі за нижчу орендну плату замість старої будівлі у Ванкувері, що стримує зростання цін на оренду у місті.

Загалом, райони Ванкувера перебувають у стані змін, з безліччю захопливих проектів на горизонті. Від злітаючих у небо нових веж Оукріджа та Брентвуда до великомасштабних орендних спільнот Sen̓áḵw і Джеріко, наступне десятиліття принесе у регіон десятки тисяч нових осель і комерційних площ. Ці проекти спрямовані на вирішення житлової кризи та модернізацію міста, хоча деякі з них супроводжуються суперечками (зміни характеру районів, питання витіснення тощо). Для тих, хто спостерігає за нерухомістю, траєкторія кожного району – чи це ущільнення транзитних коридорів, чи реконструкція старих об’єктів – відкриває різні можливості. Покупці й інвестори можуть знайти вигоду, увійшовши у райони до того, як буде завершено трансформаційні проекти (отримуючи приріст вартості), тоді як кінцеві користувачі просто отримають більший вибір житла та зручностей, ніж будь-коли раніше. Ванкувер у 2025 році – це місто на точці змін, що балансує між зростанням і якістю життя район за районом.

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