Ринок нерухомості Лос-Анджелеса 2025: тенденції, прогнози та інвестиційні перспективи

Огляд ринку 2025 року

Ринок нерухомості Лос-Анджелеса у 2025 році характеризується поєднанням стійкості та переорієнтації. Вартість житлової нерухомості залишається біля рекордних максимумів після буму в період пандемії, хоча з набагато повільнішим зростанням, тоді як активність продажів помірно відновлюється після історичних мінімумів 2022–2023 років. Сфера комерційної нерухомості демонструє розшарування — такі сегменти, як промислова та багатоквартирна нерухомість, залишаються сильними, тоді як офісна та деякі роздрібні сегменти зіштовхуються із труднощами через високий рівень вакантності та зміну попиту. Отже, у 2025 році ринок житлової нерухомості Лос-Анджелеса є збалансованим (навіть трохи вигіднішим для покупців), а комерційний сектор — обережно відновлюється.

Економічні та політичні чинники мають значний вплив. Підвищені іпотечні ставки (≈6,5–7%) стримують попит з боку покупців і знижують доступність житла до майже рекордно низьких рівнів. Нові регулювання — зокрема Measure ULA («податок на особняки») для продаж високовартісної нерухомості — охолоджують ринок розкішних і інвестиційних об’єктів. Тим часом, хронічний дефіцит пропозиції на ринку житла зберігається, що утримує ціни на високому рівні, незважаючи на нещодавній спад населення (населення міста Лос-Анджелес знизилося приблизно на 2,5% з 2020 року). Наступний звіт поглиблено аналізує тенденції на ринку житлової та комерційної нерухомості Лос-Анджелеса, розглядає показники районів, виділяє інвестиційні можливості та окреслює прогнози до 2028 року.

(Примітка щодо джерел: Дані та аналітика взяті з таких джерел, як California Association of Realtors, Zillow, Redfin, CBRE і місцеві аналітичні звіти, що зазначені далі по тексту.)

Сектор житлової нерухомості

Ціни на житло та тенденції продажів

Ціни на житло у Лос-Анджелесі у 2025 році здебільшого залишаються незмінними або дещо зростають у порівнянні з попереднім роком, після стрімкого злету у 2020–2022. Медіанна ціна продажу у місті Лос-Анджелес станом на середину 2025 року складає близько 1,05 млн доларів, що є незначним зростанням на +0,5% у річному вимірі. У межах округу Лос-Анджелес медіанна ціна на будинок у березні 2025 року становила приблизно 829 000 доларів, що на ~3,0% більше, ніж рік тому. Це помірне зростання відбулося після короткого спаду у 2023 році та відображає стабілізацію цін на поблизу рекордних рівнях. (Для порівняння: медіанна вартість будинку в Лос-Анджелесі у 2019 році складала близько 600 000 доларів, а у кінці 2024 року сягнула пікового значення майже 956 000 доларів.) Рисунок 1 ілюструє цю динаміку цін, з різким підйомом у період пандемії, невеликою корекцією та подальшим плавним зростанням до 2025 року.

Обсяг продажів показує перші ознаки відновлення після спаду, спричиненого високими процентними ставками. Продажі житла у 2023 році були історично низькими – загальні продажі в Каліфорнії впали у 2023 році до найнижчого рівня за кілька десятиліть (приблизно на 34% менше, ніж у 2021 році) – з подібними спадом і в Лос-Анджелесі. У 2024 році продажі трохи зросли (перше річне зростання за три роки, +4,3% по штату), і 2025 рік продовжує це помірне відновлення, хоча обсяги все ще залишаються нижчими за доковідні норми. Наприклад, у травні 2025 року в Лос-Анджелесі було продано 1,617 будинків, що на 7% менше, ніж у травні 2024 – це свідчить про те, що попит залишається приглушеним. Пропозиція покращилася порівняно з екстремально низькими рівнями: у травні 2025 року в Лос-Анджелесі було 4,747 активних оголошень, що більше, ніж у попередні місяці. Індекс непроданих запасів (місяці пропозиції) у столичному районі Л.А. становить близько 3,7 місяця станом на березень 2025 року, що більше, ніж лише 2,7 місяці рік тому. Це збалансоване постачання перевело Л.А. з ринку продавця на більш нейтральний ринок у 2025 році, що зменшує напружену конкуренцію останніх років. Зараз будинки перебувають на ринку приблизно 45 днів, що повільніше, ніж торішні 39 днів, і переговори щодо ціни стали більш поширеними (близько 45% продажів у квітні 2025 року були закриті нижче від ціни пропозиції).

Ключові ринкові показники (житлова нерухомість, середина 2025 року):

Медіанна ціна продажу (місто Лос-Анджелес) – ~$1,05 млн (зміна рік до року 0%–1%).

– ~$1,05 млн (зміна рік до року 0%–1%). Медіанна ціна продажу (округ Лос-Анджелес) – ~$829 тис. (+3,0% рік до року).

– ~$829 тис. (+3,0% рік до року). Продано будинків (місто Лос-Анджелес, травень 2025) – 1,617 одиниць (-7% рік до року).

– 1,617 одиниць (-7% рік до року). Активні оголошення (округ Лос-Анджелес, травень 2025) – ~4,700 (зросло із ~4,300 у квітні).

– ~4,700 (зросло із ~4,300 у квітні). Запас місяців пропозиції – ~3,5–3,7 місяців (було ~2,6 місяців рік тому).

– ~3,5–3,7 місяців (було ~2,6 місяців рік тому). Медіанна кількість днів на ринку – ~45 днів (було ~39 днів минулого року).

– ~45 днів (було ~39 днів минулого року). Коефіцієнт ціни продажу до ціни пропозиції – ~100% (половина будинків продається за ціною пропозиції або нижче).

Загалом, ціни на житло утримуються стабільними і навіть дещо зростають у деяких сегментах завдяки обмеженій пропозиції та стійкому попиту. Але ярість ринку продавця 2021 року знизилася – у покупців з’явилося більше простору для маневру, оскільки дорожче кредитування обмежує їх платоспроможність. Насправді, доступність житла в Л.А. наближається до рекордно низьких показників: для купівлі будинку за середньою ціною потрібен дохід близько ~$230,000, що у 2 рази перевищує медіанний дохід по Каліфорнії. Ця проблема доступності, разом із багатьма власниками нерухомості, які мають іпотеку під менш ніж 3% (і тому не хочуть продавати та переходити на кредит під 7%), пояснює як зменшені продажі, так і низьку пропозицію – глухий кут, що не дає цінам суттєво знижуватися. Якщо не станеться масштабного економічного шоку, м’яка рівновага виглядає домінуючою рисою цін на житло в Л.А. у 2025 році.

Тенденції ринку оренди

Лос-Анджелес залишається одним із найдорожчих орендних ринків у країні, хоча зростання орендної плати уповільнилося у 2024–2025 роках після сплеску, викликаного пандемією. Середня оренда квартири в Лос-Анджелесі становить близько 2 750–2 800 доларів на місяць станом на початок 2025 року. За даними CBRE, середня орендна плата за багатоквартирне житло у окрузі Лос-Анджелес склала близько 2 822 долари за одиницю у I кварталі 2025 року, що практично не змінилося (+0,1%) порівняно з попереднім кварталом. Це відбулося після стрімкого зростання: оренда зросла приблизно на 23% за чотири роки — з медіани у 2 300 доларів у 2020 році до приблизно 2 841 долара у 2024 році. Такі зростання випереджали зростання заробітної плати та інфляцію, що ще більше ускладнювало питання доступності житла. Станом на 2024 рік 74% оголошень про оренду апартаментів у Лос-Анджелесі були дорожчими за 2 100 доларів на місяць, змушуючи багатьох орендарів жити разом або переїжджати.

У 2025 році зростання орендної плати практично зупинилося — це стало довгоочікуваним полегшенням для орендарів. Деякі показники навіть фіксують незначне зниження у реальному вираженні: наприклад, роздрібний аналіз у Лос-Анджелесі зафіксував зниження орендної плати на 0,4% за рік у I кварталі 2025 року для комерційної нерухомості, що свідчить про обмежені можливості власників піднімати ціни у деяких секторах. Щодо житлової оренди, опитування показали, що запитувана орендна плата залишається стабільною або зростає лише незначно (~+1% в річному обчисленні) на початку 2025 року. Високі ціни на оренду разом із відтоком населення у період пандемії трохи пом’якшили попит, що стримало подальші стрибки цін. Важливо, що через зменшення населення Лос-Анджелеса (~0,65% у 2024 році) орендодавці мають трохи менше конкуренції за орендарів, що призводить до появи стимулів та орієнтованого на орендаря ціноутворення в окремих районах.

Тим часом рівень вакантності у багатоквартирних будинках залишається низьким, оскільки тих, хто полишив Лос-Анджелес, компенсують ті, хто не може купити житло. Рівень зайнятості у квартирах Лос-Анджелеса становив 95,4% у I кварталі 2025 року (вакантність ~4,6%), що є незначним поліпшенням порівняно з кінцем 2024 року. Практично це означає, що якісне житло здається швидко, проте у орендарів більше можливостей, ніж рік тому. Пільги (наприклад, місяць оренди безкоштовно) знову з’являються на деяких субринках. За даними USC Casden Multifamily Report, очікується, що ефективна орендна плата залишатиметься на нинішньому рівні у 2025 році, оскільки нові об’єкти (близько 6 000–8 000 дозволених у Лос-Анджелесі минулого року) намагаються наздогнати попит.

Орендні гарячі точки й тенденції: Оренда елітного житла на Вестсайді та у центрі міста перебуває під певним тиском через нову пропозицію та вакансії, пов’язані з віддаленою роботою, тоді як у більш доступних районах конкуренція залишається гострою. Передмістя у Сан-Фернандо та Сан-Габріель зазнали помірного зростання орендної плати у річному вимірі, оскільки сім’ї шукають відносно дешевші варіанти вглиб країни. Натомість престижні райони, такі як Санта-Моніка та центр Лос-Анджелеса, зазнали падіння орендної плати і збільшення вакантності (вакантність торговельних площ у центрі зросла до 9,5%), оскільки як жителі, так і бізнеси оцінюють співвідношення витрат і вигод. Загалом орендний ринок Лос-Анджелеса у 2025 році можна охарактеризувати як стабільний, але напружений: хоча орендні ціни наразі не ростуть, їхній рівень досі надзвичайно високий для середньостатистичного домогосподарства (оренда типової двокімнатної квартири ~на 70% дорожча, ніж купівля такої ж квартири з іпотекою до 2022 року, що ілюструє недосяжність власного житла для багатьох).

Райони з високим зростанням проти зон підвищеного ризику

Нерухомість у Лос-Анджелесі має яскраво виражений локальний характер, і траєкторії розвитку районів суттєво відрізняються. За останнє десятиліття раніше недооцінені райони зазнали вибухового зростання вартості нерухомості, тоді як у деяких традиційно дорогих кварталах приріст був скромним (або останнім часом навіть стагнував). Аналіз даних окружного оцінювача (2016–2024) показав, що найбільше подорожчання спостерігалося у районах, які розвиваються – часто це райони з процесами джентрифікації чи активним розвитком інфраструктури. Наприклад, West Adams (центральний Лос-Анджелес) лідирує зі зростанням оцінної вартості житла на 107% з 2016 року. Колись відносно доступний, West Adams змінився завдяки розташуванню біля ліній транспорту та підвищеному попиту з сусідніх дорогих районів й став “найгарячішим” ринком Л.А. Інші райони із значним зростанням — Elysian Valley (“Frogtown”) +86% і Exposition Park +84% (завдяки розвитку навколо USC та стадіону Banc of California). Історично афроамериканські райони, як-от Leimert Park (+79%) і Baldwin Hills/Crenshaw (+81%), також продемонстрували значне подорожчання, оскільки покупці шукають (раніше) дешевші варіанти у центрі міста. Це зростання часто збігається з новими інвестиціями та демографічними змінами — але й викликає занепокоєння через витіснення давніх мешканців xtown.la xtown.la.

Для порівняння, “ризикованими” районами з точки зору інвестицій вважають ті, що стикаються з ціновими бульбашками або локальними кризовими факторами. Один із прикладів — центр Лос-Анджелеса (DTLA), який стрімко розвивався у 2000-х і 2010-х, але тепер має високий рівень вакантності та проблеми з якістю життя. Вартість нерухомості у DTLA зросла лише приблизно на 45% за 8 років (відстає від середнього показника по округу), а вакантність торгових і офісних площ у центрі є високою (торгівля ~9–10%, офіси понад 30% незаповнені), що сигналізує про ризики для інвесторів до моменту міського відродження. Елітні прибережні ринки — ще одна категорія “ризику”: не в сенсі падіння, а щодо сповільнених перспектив зростання. Наддорогі райони, як-от Bel Air (+61% з 2016 року) чи Calabasas (+36%), мають “менше простору для зростання”, оскільки стартували з дуже високих цін. Дійсно, деякі забезпечені ринки у 2023 році зафіксували незначне зниження цін, оскільки попит на маєтки знизився на тлі нових податків та економічної невизначеності. Наприклад, медіанна ціна у Culver City знизилася приблизно на 6,7% у річному обчисленні станом на травень 2025 року, а Culver City і Santa Monica також нещодавно втратили приблизно 3% населення. Такі райони не є ризикованими у сенсі неминучого краху, але їхній ROI може бути нижчим, ніж у районах, що активно розвиваються.

Також варто відзначити осередки напруженості на далеких околицях і периферійних громадах. У таких місцях, як Antelope Valley (наприклад, Ланкастер, Палмдейл) на півночі округу Лос-Анджелес, ціни різко зросли під час пандемії, оскільки віддалені працівники шукали більше простору, але вони залишаються чутливими до цін на паливо та тенденцій зайнятості – потенційний ризик волатильності, якщо економічна ситуація зміниться. Найвищі рівні викупу заставленого майна в 2024 році спостерігалися у більш віддалених або робітничих районах; наприклад, Сільмар (в Сан-Фернандо Валлі) зафіксував 59 випадків викупу застави – це найбільша кількість серед районів Лос-Анджелеса минулого року. Кластери викупу можуть сигналізувати про локальні проблеми (а ще це можливість для мисливців за вигідною нерухомістю купити, відремонтувати або здати в оренду будинки в цих кварталах). Інвестори можуть ставитися до таких районів з обережністю: Райони з високим ризиком зниження цін – це зазвичай ті, де попит менш різноманітний і вища чутливість до економічних коливань, наприклад, ексурбанні громади чи місця зі стійкою злочинністю або проблемами інфраструктури.

Висновок: Такі райони, як Вест Адамс, Мід-Сіті та Джефферсон Парк – зручно розташовані біля транспорту та багаті історичними будинками – процвітають, у той час як центр міста та деякі елітні райони охололи. Як завжди, “локація, локація, локація” має значення: навіть на загалом дорогому ринку мікро-ринкі із забудовою, культурним престижем або новим транспортом (наприклад, уздовж лінії метро Креншоу/LAX чи біля нового стадіону SoFi в Інглвуді) ймовірно й надалі випереджатимуть загальний ринок. Проте інвестори мають ретельно оцінювати місцеву ситуацію, оскільки деякі райони несуть вищий ризик корекції цін або низького попиту на оренду, якщо економічна ситуація зміниться.

Показники комерційної нерухомості

Огляд комерційного ринку

Комерційна нерухомість Лос-Анджелеса у 2025 році – це історія про різні траєкторії для різних типів об’єктів. Промислові та багатоквартирні об’єкти залишаються стійкими завдяки електронній комерції, торгівлі та нестачі житла, тоді як офісний сектор стикається з тривалим падінням попиту. Ритейлова нерухомість займає проміжну позицію: мікрорайонні торгові центри демонструють стійкість, а міська торгівля (особливо в центрі міста) повільно відновлюється після пандемії. Загальна інвестиційна активність у комерційній нерухомості стримана через вищі процентні ставки та місцеві податки на передачу майна, проте об’єкти з хорошим рівнем оренди в престижних локаціях все одно приваблюють інтерес завдяки потужній економічній базі Лос-Анджелеса. Нижче ми розглянемо показники по секторах:

Офісний сектор: висока вакантність і виклики перепрофілювання

Офісний ринок Лос-Анджелеса перебуває під значним тиском у 2025 році. Поширення дистанційної та гібридної роботи, а також зменшення корпоративних витрат, призвели до 11 поспіль кварталів негативного поглинання і стрімкого зростання рівня вакантності. По всьому округу рівень вакантності офісів сягнув близько 24,5% у першому кварталі 2025 року — це історично дуже високий показник — у центрі Лос-Анджелеса ситуація ще гірша: понад 31% площі вакантно. Навіть провідні субринкі постраждали: наприклад, вакантність у Century City досягла 13%, а вакантність офісних площ в Орандж Каунті зросла до 19,2% у першому кварталі 2025 року, що майже вдвічі більше, ніж п’ять років тому. Надлишок площ пов’язаний із скороченням орендованих площ компаніями та введенням в експлуатацію нових офісів, побудованих у минулому циклі. Багато орендодавців стикаються зі слабким попитом; чисте поглинання було негативним, -1,08 млн кв. футів у першому кварталі лише у Великому Лос-Анджелесі.

У результаті, орендні ставки на офісні приміщення зупинились у зростанні або почали знижуватися. Середня виставлена орендна ставка по ринку складає близько $3.60 за кв. фут на місяць (повне обслуговування) — майже без змін у річному вимірі. Орендодавці пропонують більше заохочень (безоплатні місяці, ремонтні бюджети), щоб залучити орендарів. Преміальні райони Westside все ще тримають високі ставки (у Західному Лос-Анджелесі середня ставка — $5.14/кв.фут/міс.), але навіть тут зростання цін мінімальне. З огляду на негативні тенденції, аналітики очікують зростання випадків фінансової кризи та можливостей перепрофілювання. Дійсно, деякі офісні будівлі класу B/C у центрі міста та Сан-Фернандо пропонуються зі значною знижкою для потенційної реконверсії під апартаменти або креативні простори. Перспективи для офісної нерухомості Лос-Анджелеса обережні: високий рівень вакантності, ймовірно, збережеться до 2025 року — один із звітів прогнозує, що фінансова криза на офісному ринку проявиться у 2025 році, коли власники зі строком кредиту, що завершився, зіткнуться з труднощами рефінансування. Відновлення можливе тільки за умови росту кількості робочих місць у сферах, що використовують офіси, і визначення довгострокових стратегій компаній щодо робочого простору. Поки що варто очікувати, що офісний сектор буде найслабшою ланкою Лос-Анджелеса із високим ризиком падіння вартості для окремих будівель (особливо для старих у перенасичених районах).

Роздрібний сектор: повільне відновлення та адаптивні тенденції

Ринок роздрібної нерухомості Лос-Анджелеса поступово знаходить рівновагу після пандемії, але ситуація є неоднозначною. Споживчі витрати відновилися, туристи повертаються, але структурні виклики (конкуренція з онлайн-торгівлею, зміна споживчих звичок) залишаються. Загальний рівень вакантності роздрібної нерухомості у Лос-Анджелеському окрузі становив близько 6,1%–6,5% у першому кварталі 2025 року, це п’ятий поспіль квартал зростання. Цей рівень вакантності хоч і зріс, але все ще помірний і нижчий, ніж у багатьох інших мегаполісах. У торгових центрах і на головних торгових вулицях рівень вакантності вищий, тоді як супермаркети в передмістях показують кращі результати. Середня виставлена орендна ставка для ритейлу — близько $36–$37 за кв. фут на рік (близько $3.05/кв.фут/міс. triple-net), що на ~40% вище, ніж у середньому по США. Однак зростання орендної плати трохи негативне: у першій половині 2025 року орендні ставки у роздрібному секторі Лос-Анджелеса знизилися на 0,4% рік до року, що відповідає прагненням орендодавців утримати і залучити орендарів. Насправді Лос-Анджелес втратив близько 2,4 млн кв. футів зайнятої роздрібної площі за останній рік – це свідчить про скорочення та закриття магазинів, що переважають над відкриттям нових.

Нерівномірність по районах: Основні торгові райони, такі як Golden Triangle у Беверлі-Гіллз і Third Street у Санта-Моніці, відновлюються, але ще не досягли рівня ділової активності до пандемії (деякі магазини класу “люкс” скоротилися в розмірах). Торгівля у центрі Лос-Анджелеса зазнала сильного удару – вакантність торгових площ у центрі збільшилася на 250 базисних пунктів до 9,5% до кінця 2024 року, оскільки кількість відвідувачів та туристів повільно відновлювалась. Для порівняння, торгівля в передмісті у зростаючих житлових районах залишається відносно сильною. Субринки в долинах Сан-Фернандо та Сан-Габріель навіть спостерігали незначне зростання орендної плати, коли орієнтовані на цінність рітейлери (дискаунтери, продуктові магазини) розширювалися для обслуговування зростаючого населення. Інвестиційні продажі торговельної нерухомості відбуваються за цінами нижче пікових, що свідчить про переоцінку: наприклад, торговий центр на Ла-Бреа було продано у 2025 році за на 35% менше, ніж у 2016 році через зменшення чистого операційного доходу. Ставки капіталізації для торговельної нерухомості зросли в середньому до 5,5%–6%, що є найвищим показником за останнє десятиліття, оскільки інвестори вимагають вищої дохідності в умовах підвищених ставок і враховують ризики.

Прогноз для роздрібного сектору – обережний оптимізм. Стабілізація вакантності та трафіку свідчить, що найгірше позаду, але зростання буде повільним. Основні тенденції включають експериментальний ритейл (ресторани, розважальні концепції, наприклад, анонсований West Harbor у Сан-Педро, відкриття у 2026 році) та адаптивне повторне використання (перетворення проблемної нерухомості у змішаного використання або промислову). Девелопери дуже вибіркові – у Лос-Анджелесі наразі будується лише ~60 000 кв.м торгових площ, що є лише 0,1% від існуючого фонду. Такий дефіцит нової пропозиції в поєднанні з великою кількістю населення означає, що торгові площі у вдалих локаціях повинні утримувати цінність. Та власники мають впроваджувати інновації (наприклад, додавання сервісів, медичних кабінетів або житлових компонентів), щоб заповнити порожні магазини. Підсумовуючи: роздрібна торгівля у Лос-Анджелесі у 2025 році є стабільною, але змінюється: очікуйте поступового поліпшення заповненості, незмінних орендних ставок та подальших трансформацій слабких торговельних центрів.

Промисловий сектор: від рекордних висот до легкого охолодження

Промисловий сектор нерухомості у Лос-Анджелесі був одним із лідерів останніх років, завдяки діяльності порту, логістиці та браку землі під забудову. Навіть станом на 2025 рік промислові об’єкти залишаються дуже затребуваними, хоча ажіотаж трохи спав після піку. Після історично низької вакантності (~2–3%) у 2021–22 роках, рівень вакантності промислової нерухомості у Лос-Анджелеському окрузі виріс до близько 4,9% – це найвищий показник за майже десятиліття. Зростання вакантності (приблизно на 140 базисних пунктів за рік) пов’язане з 10 послідовними кварталами зменшення орендарської бази, коли деякі орендарі скоротилися, а на ринок вийшло трохи нової пропозиції. Проте вакантність у 4,9% залишається дуже низькою за історичними мірками – фактично це майже повна заповненість у багатьох субринках. Насправді у всіх шести промислових субрегіонах округу Лос-Анджелес вакантність нижче 6%, і половина з них має вакантність менш як 4%. Легке зростання наявності (загалом близько 6,5%, включаючи площі під маркуванням) свідчить про те, що орендні ставки можуть зазнати тиску у короткостроковій перспективі.

Справді, орендні ставки на промислову нерухомість стрімко зросли під час пандемії (за деякими оцінками, більш ніж на 50% з 2019 року) і зараз переживають помірну корекцію. Запитувані орендні ставки на промислові приміщення в Лос-Анджелесі знижуються шість кварталів поспіль до I кварталу 2025 року, оскільки ринок освоює попередні стрибки. Для прикладу: середня запитувана оренда складських/дистрибуційних площ на ринку Лос-Анджелеса (одному з найдорожчих у країні) досі становить приблизно $1,20–$1,50 за кв. фут на місяць (трикамерна оренда) залежно від розташування – це значно вище рівнів до 2020 року. Але зараз орендарі мають трохи більше важелів, ніж рік тому. Незважаючи на це зниження, власники промислової нерухомості залишаються впевненими; будь-яке зменшення орендної плати було помірним, а причини довгострокового попиту (масштабні порти Лос-Анджелеса/Лонг-Біч, потреби електронної комерції у дистрибуції, остання миля логістики для понад 10 мільйонів жителів) залишаються незмінними. Південна затока та Внутрішня Імперія як субринки особливо продовжують приваблювати складських користувачів, хоча навіть у Внутрішній Імперії вакантність трохи піднялася з рекордно низьких рівнів.

Щодо інвестицій, промислові об’єкти залишаються дуже цінними, але зростання відсоткових ставок призвело до незначного зростання капіталізації. Середні ставки капіталізації промислової нерухомості в Південній Каліфорнії піднялися до рівня трохи вище 5% (близько 5,3% у 2024 році, проти менше 4% у 2021 році). Деякі менші або класу B об’єкти зараз розраховують ставку капіталізації на рівні 6%–6,5%, особливо якщо договір оренди короткостроковий. Інвестори залишаються сконцентрованими на основних дистрибуційних коридорах — однак, податок згідно Measure ULA у місті Лос-Анджелес (який застосовується до продажів понад $5 млн) певною мірою паралізував великі продажі промислової нерухомості в межах міста. Це, можливо, стимулюватиме більше інвестицій у сусідніх містах, де такого податку немає.

Прогноз для промислового сектору стримано позитивний. Експерти очікують, що 2025 рік може стати дном для втрат зайнятості площ, після чого стабілізація настане до 2026 року, оскільки приріст площ сповільнюється, а компанії пристосовуються. Зростання орендної плати може відновитися у 2026 році після періоду невеликого спаду. Одним із факторів ризику на горизонті є торгова політика – сплеск імпорту наприкінці 2024 року (щоб випередити нові тарифи) тимчасово підвищив попит на складські приміщення біля портів, але будь-яка затяжна торгова війна чи економічне уповільнення можуть скоротити обсяги портів. З іншого боку, вирішення трудових суперечок на Західному узбережжі США чи економічне відновлення знову зробило б ринок більш напруженим. Загалом, промисловий сектор Лос-Анджелеса залишається фундаментально сильним (низька вакантність, високі орендні ставки), а 2025 рік стане роком нормалізації після екстремальних умов. Об’єкти розподілу й зберігання у вигідних місцях Лос-Анджелеса, як очікується, зберігатимуть цінність і залишатимуться привабливими для інвесторів завдяки ключовій ролі у ланцюгах постачання.

Оновлення політики та регулювання

Кілька змін політики та регуляторних рішень протягом останніх років впливають на ринок нерухомості Лос-Анджелеса у 2025 році:

Міра ULA (“United to House LA” або “Податок на маєтки”): Запроваджена у квітні 2023 року, ця міська ініціатива у Лос-Анджелесі встановлює 4% податок на переказ права власності при продажу нерухомості понад $5 мільйонів (5,5% понад $10 млн) . Мета — фінансування доступного житла, проте суттєво вплинула на обсяг угод у преміальному сегменті . За рік після введення продажі розкішних будинків різко скоротилися, багато комерційних угод призупинили чи переструктурували (наприклад, продавали частки компаній, а не саму нерухомість), щоби уникнути податку. Надходження (близько $480 млн до кінця 2024 року) виявилися меншими за попередні прогнози, частково через падіння продажів. Вплив ULA має дві сторони: менше великих угод — менше ліквідності на ринку, що потенційно знижує ціни на розкішні будинки й великі комерційні активи у місті. Дискусії та навіть судові позови тривають, але наразі інвесторам доводиться враховувати цей значний податок при операціях у Лос-Анджелесі — це очевидний стримуючий фактор для перепродажу дорогих об’єктів.

Запроваджена у квітні 2023 року, ця міська ініціатива у Лос-Анджелесі встановлює . Мета — фінансування доступного житла, проте . За рік після введення продажі розкішних будинків різко скоротилися, багато комерційних угод призупинили чи переструктурували (наприклад, продавали частки компаній, а не саму нерухомість), щоби уникнути податку. Надходження (близько $480 млн до кінця 2024 року) виявилися меншими за попередні прогнози, частково через падіння продажів. Вплив ULA має дві сторони: менше великих угод — менше ліквідності на ринку, що потенційно знижує ціни на розкішні будинки й великі комерційні активи у місті. Дискусії та навіть судові позови тривають, але наразі інвесторам доводиться враховувати цей значний податок при операціях у Лос-Анджелесі — це очевидний стримуючий фактор для перепродажу дорогих об’єктів. Контроль орендної плати та захист орендарів: Місто Лос-Анджелес має одні з найсуворіших у країні правил контролю орендної плати (для старшого багатоквартирного житла), а також у Каліфорнії діє державне обмеження зростання орендної плати (AB 1482) , яке лімітує підвищення оренди приблизно до 10% максимум на рік для багатьох інших об’єктів. Під час COVID у Л.А. діяла ще й заборона на виселення, яку повністю скасували лише на початку 2023-го. З 2025 року власники житла стикаються з новими правилами , які вимагають виплат допомоги на переїзд при значних підвищеннях орендної плати та застосування принципу “обґрунтованості причини” для виселення у ширшому колі випадків. Ці заходи, хоч і забезпечують стабільність для орендарів, також впливають на прибутковість інвестицій: зростання доходу від оренди обмежується , тому агресивним інвесторам Л.А. менш привабливий, натомість вигідний тим, хто орієнтується на довгострокове володіння. Водночас можливість враховувати інфляцію у межах контролю цін дозволила підвищити орендну плату на 3–4% цього року, коли інфляція зросла. Загалом, політика Лос-Анджелеса рухається у бік посиленого захисту орендарів, що може уповільнити зростання орендної плати, але й знизити рівень вакантності житла (мешканці не виїжджають).

Місто Лос-Анджелес має одні з найсуворіших у країні правил контролю орендної плати (для старшого багатоквартирного житла), а також у Каліфорнії діє , яке лімітує підвищення оренди приблизно до для багатьох інших об’єктів. Під час COVID у Л.А. діяла ще й заборона на виселення, яку повністю скасували лише на початку 2023-го. З 2025 року власники житла стикаються з , які вимагають виплат допомоги на переїзд при значних підвищеннях орендної плати та застосування принципу “обґрунтованості причини” для виселення у ширшому колі випадків. Ці заходи, хоч і забезпечують стабільність для орендарів, також впливають на прибутковість інвестицій: , тому агресивним інвесторам Л.А. менш привабливий, натомість вигідний тим, хто орієнтується на довгострокове володіння. Водночас у межах контролю цін дозволила підвищити орендну плату на 3–4% цього року, коли інфляція зросла. Загалом, політика Лос-Анджелеса рухається у бік посиленого захисту орендарів, що може уповільнити зростання орендної плати, але й (мешканці не виїжджають). Реформи зонування та збільшення житлової пропозиції: У відповідь на кризу доступності житла Каліфорнія ухвалила закони SB 9 (поділ ділянок) та SB 10, аби сприяти невеликій щільній забудові. Лос-Анджелес інтегрував ці правила у своє планування — тепер власники будинків у багатьох районах можуть легше додавати ADU (гостьові будинки, “міні-квартири”) або ділити ділянку під дуплекс. Активність поки помірна, проте завдяки цим реформам житла поволі додається. Новий житловий план міста ставить амбітну ціль — додати 456 000 житлових одиниць до 2029 року. Для цього місто змінює зонування, дозволяє вищу та змішану забудову (особливо біля громадського транспорту). Але станом на 2024 рік Л.А. значно відстає від графіка: у 2024-му дозволено лише ~8 600 нових квартир (найменше за десятиріччя). Очікуйте, що політика міста і надалі буде орієнтована на дерегуляцію та спрощення погоджень для забудовників — наприклад, розширення програми переоблаштування будівель у центрі міста — для стимулювання житлового будівництва. Для інвесторів і девелоперів більш лояльне зонування створює нові можливості (конверсії, ущільнення), хоча супротив громади у низці районів може стримувати цей процес.

Відсоткові ставки та фінансування: Хоч це й не місцева політика, підвищення ставок Федеральної резервної системи суттєво впливає на нерухомість Лос-Анджелеса. Іпотечні ставки близько 7% стали основним гальмом для купівлі житла. Останні прогнози свідчать, що ставки можуть поступово знижуватися до кінця 2025 року (до рівня близько 5%). Таке зниження могло б оживити продажі та зростання цін – навпаки, якщо інфляція збереже високі ставки, ринок залишатиметься стриманим. У комерційному секторі високі ставки вплинули на переоцінку активів (вищі капіталізаційні ставки) і зробили фінансування проектів дорожчим. Страхові компанії та банки, зокрема, зменшили кредитування офісної нерухомості. Політики пильно стежать за ринком комерційних боргів, але конкретної допомоги наразі немає; отже, ризик рефінансування є ключовою проблемою на 2025–2026 роки для власників.

Доступне житло та внески на розвиток: Лос-Анджелес далі розширює вимоги до інклюзивного житла і збільшує платежі забудовників на фінансування доступного житла. Деякі нові проекти повинні виділяти певний відсоток квартир для домогосподарств із низьким доходом або сплачувати спеціальні внески. Крім того, місто та штат пропонують стимули для доступного житла – наприклад, бонуси за щільність забудови та спрощені погодження відповідно до SB 35 для compliant-проєктів. Ці політики мають на меті заохочувати змішані за доходом громади, хоча забудовники часто відзначають їх як обмеження для прибутковості. Також увага приділяється безхатченкам та адаптивному використанню об’єктів: закони штату тепер спрощують переведення мотелів чи офісів під житло для бездомних, а кошти Measure ULA призначені для прискорення таких проектів (але впровадження поки йде повільно).

Підсумовуючи, законодавча політика в Лос-Анджелесі орієнтована на доступність житла та права орендарів, навіть якщо це впливає на короткострокову прибутковість інвесторів. Досвідченим інвесторам доведеться враховувати такі податки, як ULA, дотримуватися обмежень на орендну плату та, можливо, співпрацювати з державними програмами для отримання стимулів. Для власників будинків лібералізація зонування (ADU тощо) – це плюс, оскільки дозволяє отримувати додатковий дохід від оренди. А в ширшому сенсі, макроекономічна політика (ставки ФРС) залишається непередбачуваним фактором, який впливатиме на те, наскільки швидко ринок нерухомості Лос-Анджелеса відновлюватиме динаміку в найближчі роки.

Інвестиційні можливості та очікувана рентабельність

Попри високі ціни й нові податки, ринок нерухомості Лос-Анджелеса все ще пропонує широкий спектр інвестиційних можливостей. Головне – обрати стратегію відповідно до ринкових реалій: перевагу мають сектори зі стійким попитом та врахуванням нормативних обмежень. Ось кілька напрямків для інвесторів у 2025 році та їхні прогнози щодо рентабельності:

Додана вартість житлової нерухомості (односімейні та невеликі багатоквартирні будинки): Оскільки пропозиція обмежена, а багато будинків старі, інвестори можуть знайти будинки, що потребують ремонту в зростаючих районах , реновувати їх та або продавати з прибутком, або здавати в оренду. Такі райони, як West Adams, Leimert Park та Highland Park , які вже продемонстрували значне зростання, і надалі приваблюють інвесторів, які оновлюють нерухомість, щоб задовольнити попит нових мешканців. Очікувана рентабельність: Продажі після ремонту все ще можуть приносити гарний прибуток (10–20% ROI), якщо купувати нижче ринкової ціни, але часи стрімких зростань на 30% і більше вже минули. Орендна дохідність на односімейних будинках у Лос-Анджелесі скромна (зазвичай близько 3–4% капіталізації), але додання ADU може підвищити грошовий потік. Закон Measure ULA зобов’язує бути обережними при угодах із дорогими об’єктами в місті (податок може звести нанівець прибуток при вузькій маржі на перепродажі понад $5 млн). Загалом, довгострокове зростання вартості залишається головною перевагою у цих районах – історично близько ~5–7% на рік у найгарячіших точках, що разом із використанням позикових коштів може давати стабільний прибуток.

Оскільки пропозиція обмежена, а багато будинків старі, інвестори можуть знайти , реновувати їх та або продавати з прибутком, або здавати в оренду. Такі райони, як , які вже продемонстрували значне зростання, і надалі приваблюють інвесторів, які оновлюють нерухомість, щоб задовольнити попит нових мешканців. Очікувана рентабельність: Продажі після ремонту все ще можуть приносити гарний прибуток (10–20% ROI), якщо купувати нижче ринкової ціни, але часи стрімких зростань на 30% і більше вже минули. Орендна дохідність на односімейних будинках у Лос-Анджелесі скромна (зазвичай близько 3–4% капіталізації), але додання може підвищити грошовий потік. зобов’язує бути обережними при угодах із дорогими об’єктами в місті (податок може звести нанівець прибуток при вузькій маржі на перепродажі понад $5 млн). Загалом, у цих районах – історично близько ~5–7% на рік у найгарячіших точках, що разом із використанням позикових коштів може давати стабільний прибуток. Багатоквартирні будинки: Багатоквартирні будинки є основою інвестування в Лос-Анджелесі. Заповнюваність висока (~95%) і орендні ставки, хоча й стабілізувалися, залишаються на рекордних рівнях , що забезпечує стабільний дохід. Менші об’єкти на 2–4 квартири також дозволяють інвесторам обійти деякі норми контролю орендної плати, якщо власник проживає там сам. Очікувана рентабельність: Капіталізація багатоквартирних об’єктів у Лос-Анджелесі становить у середньому ~4,5%–5,0% станом на 2024 рік, піднявшись із близько 4% кілька років тому. Це означає, що без позикових коштів інвестор отримує ~5% річних. За допомогою фінансування можна підвищити прибутковість, якщо кредит дешевий – але при нинішніх ставках понад 6% грошові потоки можуть бути невеликими на старті. Основна перевага тут – це довгострокове зростання вартості та зростання орендної плати . В умовах хронічного дефіциту житла вартість апартаментів ймовірно буде зростати й надалі (апартаменти у ЛА додали в ціні в середньому ~60% із 2016 по 2024 рр.). Додавання вартості через оновлення з метою підвищення оренди (у межах дозволеного) може підвищити прибутковість. Однак інвесторам слід закладати у бюджет нові регуляторні вимоги (наприклад, сейсмічну модернізацію, жорсткіші правила виселення), які збільшують витрати. Підсумовуючи, очікуйте середні однозначні річні прибутки від орендного доходу плюс потенціал зростання вартості об’єкта , який історично становив 3–6% на рік – багатоквартирні будинки залишаються стабільною, хоч і не вибуховою, інвестицією.

Багатоквартирні будинки є основою інвестування в Лос-Анджелесі. Заповнюваність висока (~95%) і , що забезпечує стабільний дохід. Менші об’єкти на 2–4 квартири також дозволяють інвесторам обійти деякі норми контролю орендної плати, якщо власник проживає там сам. Очікувана рентабельність: станом на 2024 рік, піднявшись із близько 4% кілька років тому. Це означає, що без позикових коштів інвестор отримує ~5% річних. За допомогою фінансування можна підвищити прибутковість, якщо кредит дешевий – але при нинішніх ставках понад 6% грошові потоки можуть бути невеликими на старті. Основна перевага тут – це . В умовах хронічного дефіциту житла (апартаменти у ЛА додали в ціні в середньому ~60% із 2016 по 2024 рр.). Додавання вартості через оновлення з метою підвищення оренди (у межах дозволеного) може підвищити прибутковість. Однак інвесторам слід (наприклад, сейсмічну модернізацію, жорсткіші правила виселення), які збільшують витрати. Підсумовуючи, очікуйте плюс потенціал , який історично становив 3–6% на рік – багатоквартирні будинки залишаються стабільною, хоч і не вибуховою, інвестицією. Промислові склади: Промислова нерухомість, мабуть, найпривабливіший комерційний актив у Лос-Анджелесі з точки зору фундаментальних показників. Вакантність низька, а кожен великий ритейлер і логістична компанія потребує площ для дистрибуції у окрузі Лос-Анджелес, щоб обслуговувати місцеве населення. Очікувана рентабельність: Капіталізація складів ~5–5,5% , а об’єкти з хорошою орендою в ключових локаціях (поруч із портами або центром міста) продаються навіть і за нижчою ставкою. Це менші прибутки, ніж у середньому по країні, що відображає впевненість інвесторів у зростанні оренди й стабільності. І історично їхні прогнози були виправдані – промислові орендні ставки зросли за останні роки дуже суттєво (на 50%+ у порівнянні з до пандемічним періодом). Може бути короткострокова пауза, але прогнози показують, що попит на промислову нерухомість перевищуватиме пропозицію в довгостроковій перспективі , що свідчить про подальше зростання оренди. Загальна рентабельність може сягнути високих однозначних показників на рік, якщо врахувати ріст оренди й дохідність. Ключові можливості – це старі промислові об’єкти, які можна перепрофілювати під сучасну логістику (склади з великою висотою стель) або створити дистрибуційні центри першої милі біля міста. Також, об’єкти останньої милі (навіть невеликі склади) у межах Лос-Анджелеса приносять преміальні орендні ставки та можуть бути дуже прибутковими, якщо вдасться купити їх за розумною ціною.

Промислова нерухомість, мабуть, з точки зору фундаментальних показників. Вакантність низька, а кожен великий ритейлер і логістична компанія потребує площ для дистрибуції у окрузі Лос-Анджелес, щоб обслуговувати місцеве населення. Очікувана рентабельність: , а об’єкти з хорошою орендою в ключових локаціях (поруч із портами або центром міста) продаються навіть і за нижчою ставкою. Це менші прибутки, ніж у середньому по країні, що відображає впевненість інвесторів у зростанні оренди й стабільності. І історично їхні прогнози були виправдані – промислові орендні ставки зросли за останні роки дуже суттєво (на 50%+ у порівнянні з до пандемічним періодом). Може бути короткострокова пауза, але , що свідчить про подальше зростання оренди. Загальна рентабельність може сягнути високих однозначних показників на рік, якщо врахувати ріст оренди й дохідність. – це старі промислові об’єкти, які можна перепрофілювати під сучасну логістику (склади з великою висотою стель) або створити дистрибуційні центри першої милі біля міста. Також, (навіть невеликі склади) у межах Лос-Анджелеса приносять преміальні орендні ставки та можуть бути дуже прибутковими, якщо вдасться купити їх за розумною ціною. Торгові центри: Оскільки роздрібна торгівля перебуває на переломному етапі, кмітливі інвестори можуть орієнтуватися на торгові центри базових потреб (наприклад, торгові центри з продуктовими магазинами, аптеками, сервісами), які в Лос-Анджелесі продемонстрували стійкість. Очікування окупності (ROI): Капіталізаційна ставка для роздрібної нерухомості зараз становить близько 5,5–6% у середньому, і є вищою для об’єктів з вакантністю або у другорядних локаціях. Якщо ви купуєте добре розташований центр за капставкою 6% і можете здати в оренду порожні площі, ви отримуєте не лише цей дохід, але й потенціал зростання вартості (компресія капставки, якщо ринок покращиться, плюс зростання чистого операційного доходу). Щорічна дохідність понад 10% можлива для інвесторів, які шукають додану вартість у роздрібних проєктах і ефективно реалізовують свої стратегії (наприклад, шляхом заміни орендарів на кращих чи розширення функцій центру). Однак пасивним інвесторам у роздрібній сфері слід стримати очікування: стабілізовані преміальні активи можуть забезпечити сукупну дохідність 6–8% (дохід плюс мінімальне зростання орендної плати). Нерухомість з чистою орендою (як-от аптеки чи заклади швидкого харчування з довгими договорами) пропонують капставки ~5% у Лос-Анджелесі – фактично, це доходи, подібні до облігацій, що може приваблювати своєю стабільністю. Одна пересторога: роздрібна нерухомість дуже залежить від локації та управління; якщо неправильно оцінити попит у районі, ROI може постраждати. Але загалом, коли споживча поведінка нормалізується після COVID-19, торгові об’єкти у густонаселених районах Лос-Анджелеса забезпечують стабільний грошовий потік і помірний потенціал зростання вартості .

Оскільки роздрібна торгівля перебуває на переломному етапі, (наприклад, торгові центри з продуктовими магазинами, аптеками, сервісами), які в Лос-Анджелесі продемонстрували стійкість. Очікування окупності (ROI): у середньому, і є вищою для об’єктів з вакантністю або у другорядних локаціях. Якщо ви купуєте добре розташований центр за капставкою 6% і можете здати в оренду порожні площі, ви отримуєте не лише цей дохід, але й потенціал зростання вартості (компресія капставки, якщо ринок покращиться, плюс зростання чистого операційного доходу). Щорічна дохідність понад 10% можлива для інвесторів, які шукають додану вартість у роздрібних проєктах і ефективно реалізовують свої стратегії (наприклад, шляхом заміни орендарів на кращих чи розширення функцій центру). Однак пасивним інвесторам у роздрібній сфері слід стримати очікування: стабілізовані преміальні активи можуть забезпечити сукупну дохідність 6–8% (дохід плюс мінімальне зростання орендної плати). (як-от аптеки чи заклади швидкого харчування з довгими договорами) пропонують капставки ~5% у Лос-Анджелесі – фактично, це доходи, подібні до облігацій, що може приваблювати своєю стабільністю. Одна пересторога: роздрібна нерухомість дуже залежить від локації та управління; якщо неправильно оцінити попит у районі, ROI може постраждати. Але загалом, коли споживча поведінка нормалізується після COVID-19, . Офісна та спеціалізована нерухомість: Офіси – це контрарна ставка: ціни знижуються, і назріває криза, тож хазяйновиті інвестори можуть шукати “вигідні покупки” . Ми можемо побачити, як офісні будівлі у Лос-Анджелесі продаватимуться за частку їхньої відновлювальної вартості, особливо якщо кредитори будуть розпродавати застави. Очікування окупності (ROI): Високий ризик, висока винагорода. Одна зі стратегій – придбати проблемну офісну вежу (можливо, із капставкою 8%+ чи з дисконтом у 50%) і конвертувати її під альтернативне використання (житло, готель, креативний студійний простір). ROI від успішної конверсії може бути дуже високим (IRR >15%). Але труднощі у реалізації та регуляторні бар’єри суттєві. Традиційні інвестиції у здачу офісних площ в оренду менш привабливі – без чіткого шляху до підвищення заповнюваності можна “піймати ніж, що падає”. Лабораторії для біотехнологій та знімальні павільйони – це дві спеціалізовані сфери в Лос-Анджелесі, які залишаються затребуваними. Інвестори у ці сегменти (зазвичай на базі переобладнаних офісів або промислових будівель) можуть отримувати здорову дохідність у міру зростання виробництва контенту в Голлівуді та біотехнологічних досліджень; капставки тут у діапазоні 5–7% із гарними перспективами зростання.

Офіси – це контрарна ставка: ціни знижуються, і назріває криза, тож . Ми можемо побачити, як офісні будівлі у Лос-Анджелесі продаватимуться за частку їхньої відновлювальної вартості, особливо якщо кредитори будуть розпродавати застави. Очікування окупності (ROI): Високий ризик, висока винагорода. Одна зі стратегій – придбати проблемну офісну вежу (можливо, із капставкою 8%+ чи з дисконтом у 50%) і конвертувати її під альтернативне використання (житло, готель, креативний студійний простір). ROI від успішної конверсії може бути дуже високим (IRR >15%). Але труднощі у реалізації та регуляторні бар’єри суттєві. Традиційні інвестиції у здачу офісних площ в оренду менш привабливі – без чіткого шляху до підвищення заповнюваності можна “піймати ніж, що падає”. – це дві спеціалізовані сфери в Лос-Анджелесі, які залишаються затребуваними. Інвестори у ці сегменти (зазвичай на базі переобладнаних офісів або промислових будівель) можуть у міру зростання виробництва контенту в Голлівуді та біотехнологічних досліджень; капставки тут у діапазоні 5–7% із гарними перспективами зростання. Девелопмент та земля: Будівництво у Лос-Анджелесі не для слабкодухих, але є чимало цікавих ніш. Наприклад, невеликі ділянки під таунхауси, точкова забудова багатоквартирними будинками або розвиток ADU (допоміжних житлових одиниць) можуть давати прибуток за рахунок високих кінцевих цін продажу. Завдяки зусиллям міста щодо збільшення пропозиції житла забудовники доступного житла можуть користуватися податковими пільгами і новими програмами – фактично отримувати субсидії, що підвищують ROI та вирішують соціальну потребу. Очікування окупності (ROI): Девелопмент у Лос-Анджелесі зазвичай розрахований на маржу близько 15–20% з огляду на ризик. За поки що високої вартості будівництва багато проєктів реалізуються тільки за умови преміального ціноутворення (або якщо землю ви купили дешево раніше). Водночас земля з дозвільною документацією в Лос-Анджелесі є надзвичайно цінною, а інвестування у землю з прицілом на розвиток у перспективних районах (поруч із майбутніми транспортними лініями тощо) може принести значні прибутки, хоч і з довшою окупністю.

Підсумовуючи, Лос-Анджелес залишається «раєм для інвестора» у довгостроковій перспективі завдяки величезному дисбалансу між попитом і пропозицією. Як зазначає звіт Apartment News, високий попит і обмежене будівництво означають сильний потенціал орендного доходу та зростання вартості нерухомості з часом. Але у найближчій перспективі інвесторам слід скоригувати очікування щодо прибутковості: фінансовий леверидж менш вигідний при високих відсоткових ставках, а швидкі продажі ризикованіші на «пласкому» ринку. Якісні капітальні об’єкти (промислові, повністю здані багатоквартирні будинки) забезпечуватимуть стабільну, помірну прибутковість. Стратегія доданої вартості (реновації, маркетинг та заселення) досі може приносити двозначний дохід, якщо грамотно орієнтуватися у регуляторному середовищі. А для спекулянтів із терпінням і капіталом придбання проблемних активів у 2025–2026 роках може дати чудову прибутковість вже у 2028 році, якщо/коли ринковий цикл піде вгору.

Прогнози 2026–2028: Перспективи та ризики

Дивлячись уперед, прогнози щодо нерухомості Лос-Анджелеса вказують на період помірного стійкого зростання – сценарій «м’якої посадки» – за умови відсутності серйозних потрясінь. Після «американських гірок» початку 2020-х і галузеві аналітики, і економічні моделі передбачають, що траєкторія цін тимчасово вирівняється, а потім поступово зростатиме до 2028 року. Ось ключові висновки із прогнозів:

Прогнози щодо цін на житло: Останній прогноз Zillow для агломерації Лос-Анджелеса (Лос-Анджелес–Лонг-Біч–Анахайм) передбачає лише +0,4% зростання з лютого 2025 по лютий 2026 року . Фактично, очікується стабільність цін на житло у найближчі 12 місяців. Зокрема, можливе легке просідання посеред 2025 року (модель показала -0,1% до -0,2% навесні), за яким послідує скромне зростання згодом. Після 2026 року більшість експертів прогнозує щорічну індексацію на рівні 2–5% для цін на житло в Лос-Анджелесі до 2028-го. Це буде дуже далеко від двозначного зростання 2021-го , але і дозволить уникнути суттєвого падіння. Такий сценарій підтримують: високий попит, обмежена пропозиція і міцна локальна економіка. Офіційний прогноз C.A.R. на 2025 рік передбачав ~+4,6% підвищення медіанної вартості житла у Каліфорнії managecasa.com, але це було до того, як ставки залишались підвищеними; скоріш за все, нова норма – це більш плавне зростання. До 2028 року медіанна ціна на житло в Лос-Анджелесі може бути на 10–15% вищою за сьогоднішню, якщо ці тенденції збережуться. Ризиковий сценарій: Якщо на 2026 рік припаде рецесія (наприклад, через занадто жорстку політику ФРС чи глобальні шоки), у Лос-Анджелесі можливе тимчасове зниження цін на 5–10% на тлі майже повної зупинки продажів – втім, краху типу 2008 року не очікується через відсутність надлишкового кредитного навантаження та постійну нестачу житла.

Останній прогноз Zillow для агломерації Лос-Анджелеса (Лос-Анджелес–Лонг-Біч–Анахайм) передбачає лише . Фактично, у найближчі 12 місяців. Зокрема, можливе легке просідання посеред 2025 року (модель показала -0,1% до -0,2% навесні), за яким послідує скромне зростання згодом. Після 2026 року більшість експертів прогнозує для цін на житло в Лос-Анджелесі до 2028-го. Це буде , але і дозволить уникнути суттєвого падіння. Такий сценарій підтримують: високий попит, обмежена пропозиція і міцна локальна економіка. передбачав ~+4,6% підвищення медіанної вартості житла у Каліфорнії managecasa.com, але це було до того, як ставки залишались підвищеними; скоріш за все, нова норма – це більш плавне зростання. До 2028 року медіанна ціна на житло в Лос-Анджелесі може бути на 10–15% вищою за сьогоднішню, якщо ці тенденції збережуться. Якщо на 2026 рік припаде рецесія (наприклад, через занадто жорстку політику ФРС чи глобальні шоки), у Лос-Анджелесі можливе тимчасове зниження цін на 5–10% на тлі майже повної зупинки продажів – втім, краху типу 2008 року не очікується через відсутність надлишкового кредитного навантаження та постійну нестачу житла. Продажі та обсяги: Обсяги продажу житла, імовірно, зростатимуть у 2026–2027 роках, за умови зниження іпотечних ставок. Багато прогнозистів очікують, що ставки знизяться до 5% до 2026 року , що розблокує відкладений попит на “апгрейд” власного житла. Відтак, 2026 та 2027 роки можуть стати періодом відновлення продажів (можливо, до рівня 2019-го). При більшій кількості транзакцій зростання цін може дещо пришвидшитись у порівнянні із слабкими темпами 2025 року. Однак якщо ставки залишаться високими чи кредитування посилиться, продажі можуть залишитися млявими. У будь-якому разі, не очікується масового надходження нових об’єктів на ринок , тому будь-яке підвищення попиту зазвичай призводить до зростання цін у Лос-Анджелесі.

Обсяги продажу житла, імовірно, зростатимуть у 2026–2027 роках, за умови зниження іпотечних ставок. Багато прогнозистів очікують, що , що розблокує відкладений попит на “апгрейд” власного житла. Відтак, (можливо, до рівня 2019-го). При більшій кількості транзакцій зростання цін може дещо пришвидшитись у порівнянні із слабкими темпами 2025 року. Однак якщо ставки залишаться високими чи кредитування посилиться, продажі можуть залишитися млявими. У будь-якому разі, , тому будь-яке підвищення попиту зазвичай призводить до зростання цін у Лос-Анджелесі. Оренда та багатосімейний сектор: Прогнози щодо оренди (наприклад, USC Casden) передбачають, що оренда в Лос-Анджелесі зростатиме на кілька відсотків щороку до 2028 року, приблизно слідуючи за інфляцією. Вакантність може трохи зрости у міру завершення нових житлових проектів (у Л.А. тисячі квартир будується), але цього недостатньо, щоб серйозно знизити орендні ставки. До 2028 року середня орендна плата може бути на 10–15% вищою, ніж сьогодні, що тільки ускладнить доступність, якщо доходи не зростатимуть такими ж темпами. Невизначеністю залишаються: загальнодержавні програми підтримки орендарів або розширення контролю над орендною платою можуть штучно обмежувати зростання орендної плати. Також, якщо віддалена робота забезпечить більше виїздів мешканців, попит на оренду може знизитись. Але зважаючи на велику чисельність населення Лос-Анджелеса та дуже повільні темпи нового будівництва, помірне зростання орендної плати — це базовий сценарій.

Прогнози щодо оренди (наприклад, USC Casden) передбачають, що до 2028 року, приблизно слідуючи за інфляцією. Вакантність може трохи зрости у міру завершення нових житлових проектів (у Л.А. тисячі квартир будується), але цього недостатньо, щоб серйозно знизити орендні ставки. До 2028 року середня орендна плата може бути на 10–15% вищою, ніж сьогодні, що тільки ускладнить доступність, якщо доходи не зростатимуть такими ж темпами. Невизначеністю залишаються: загальнодержавні програми підтримки орендарів або розширення контролю над орендною платою можуть штучно обмежувати зростання орендної плати. Також, якщо віддалена робота забезпечить більше виїздів мешканців, попит на оренду може знизитись. Але зважаючи на велику чисельність населення Лос-Анджелеса та дуже повільні темпи нового будівництва, — це базовий сценарій. Комерційні сектори: Офісна нерухомість: Загальна думка така, що офісний сектор відновлюватиметься дуже повільно . Вакантність може зростати до 2025–26 років у міру закінчення термінів дії договорів оренди, а потім, можливо, стабілізується до 2027 року, коли застарілі площі буде знято з ринку (переобладнані або конфісковані банками). Орендна плата, ймовірно, залишатиметься сталою або ще знизиться в цей період. До 2028 року офісний ринок може розділитись — нові, зручні для орендарів офіси знову заповнюватимуться, а старі, типові офіси будуть переобладнані або суттєво знеціняться. Інвесторам варто бути обережними: деякі прогнози (наприклад, Moody’s) передбачають, що вартість офісної нерухомості може впасти ще на 10–20% перед досягненням дна до 2024–2025 років із лише незначним зростанням до 2028 року. Ритейл: Очікується поступове відновлення . Вакантність торгових площ у Південній Каліфорнії, за прогнозами, навіть знизиться трохи до 2026 року, коли економічне зростання та приріст населення відновиться. Орендна плата може зростати приблизно на ~1% на рік у престижних центрах. Головний ризик для ритейлу — скорочення споживчих витрат у разі рецесії; в іншому разі наступні кілька років обіцяють стабільність без різких змін. Індустріальна нерухомість: Більшість прогнозів показують, що попит на індустріальні об’єкти відновиться дуже швидко до 2026 року. Після теперішньої відносної рівноваги, обсяги вантажоперевезень у портах і електронна комерція зростатимуть. За прогнозами CBRE та Cushman & Wakefield, у Л.А. вакантність у промисловому секторі може знову знизитись до рівня 3–4% до 2027 року, а зростання орендної плати відновиться на рівні близько середньооднорічних значень у середині 2020-х після 2025 року. Ризик тут полягає у пропозиції: у Інленд-Імпайр з’явилося багато нових логістичних об’єктів; якщо це призведе до насичення ринку, зростання орендної плати може бути меншим за очікуване. Але в межах самого Л.А., де земля обмежена, існуючі індустріальні об’єкти повинні демонструвати відмінні результати у довгостроковій перспективі.

Макроризики: Існують кілька загальних ризиків, які можуть зруйнувати ці обережно позитивні прогнози. Економічна рецесія — головна загроза: якщо у 2026 році США зазнає значного спаду, у Лос-Анджелесі можуть скоротитися робочі місця в індустріях розваг, технічному секторі, торгівлі тощо, що вплине і на попит на житлову, і на комерційну нерухомість. Зростання безробіття тиснуло б на ціни на житло (ймовірніше через скорочення продажів, ніж через конфіскації, адже власники наразі мають капітал та низькі ставки). Ще один ризик — коливання відсоткових ставок: несподіваний стрибок ставок (наприклад, якщо інфляція знову зросте) додатково погіршить доступність житла, можливо, спричинивши падіння цін. І навпаки, якщо ставки швидко впадуть, це може знову “розігріти” ринок у 2027 році (ризик повторного появлення цінової бульбашки). Зміни у політиці також можливі: зокрема, якщо до 2026 року Measure ULA скасують або пом’якшать, може вирости обсяг відкладених елітних продажів; або якщо Каліфорнія прийме нові податки чи жорстке регулювання орендних ставок, це може погіршити інвесторські настрої. Природні катастрофи або кліматичні події (землетруси, лісові пожежі) на жаль також залишаються фоновим ризиком у Лос-Анджелесі, потенційно впливаючи як на окремі райони, так і на вартість страхування по всьому штату.

Підсумковий прогноз: Найімовірніший сценарій до 2028 року — це повільне, але стійке зростання. До 2028 року середня ціна житла в Лос-Анджелесі може бути приблизно на 10–20% вищою ніж у 2025, а орендна плата — зросте, ймовірно, на 10%. Це набагато помірніше зростання, ніж у попередньому десятилітті, та все ж спрямоване вгору. Стійкий попит (клімат, робота, культура) та недобудова підтримують ринок знизу, а доступність та політика обмежують його зростання зверху. Якщо не станеться великих потрясінь, ринок нерухомості Лос-Анджелеса має забезпечити стабільний, хоч і не надто яскравий дохід у найближчі роки, і ризик “упущеного зростання” (якщо залишитися осторонь) вищий, ніж ризик різкого падіння. Далекоглядні учасники ринку спостерігатимуть за ставками, використовуватимуть концепції реконверсії та інновацій у житлі, і зосередяться на фундаментально сильних районах задля максимізації прибутків у нових реаліях. Можливо, бум у Лос-Анджелесі і призупиниться, але його довгострокова траєкторія як глобального міста залишається впевнено зростаючою.

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